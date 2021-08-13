Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.554,00
|3,84
|-19,62
|İş Bankası (C)
|5,41
|-0,55
|-20,36
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,96
|-1,00
|-23,32
|İş Girişim
|9,21
|-0,54
|-51,40
|İş GMYO
|1,85
|-1,07
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,66
|2,52
|-11,67
|İş Yat. Ort.
|2,76
|-0,36
|-17,93
|İşbir Holding
|4.300,00
|-1,83
|57,07
|Işık Plastik
|41,70
|9,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|6,82
|-17,54
|İttifak Holding
|1,47
|0,00
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,25
|0,44
|1,39
|İzmir Demir Çelik
|2,70
|-1,10
|-18,42
|İzmir Fırça
|6,20
|9,93
|11,51
|Jantsa Jant Sanayi
|71,50
|0,42
|72,50
|Kafein Yazılım
|25,44
|-0,24
|19,21
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,15
|-1,50
|Kaplamin
|25,92
|-5,19
|-23,31
|Kardemir (A)
|7,79
|3,73
|30,92
|Kardemir (B)
|7,70
|2,80
|46,11
|Kardemir (D)
|8,37
|3,08
|44,81
|Karel Elektronik
|32,94
|-0,06
|42,84
|Karsan Otomotiv
|3,93
|-0,76
|20,92
|Karsu Tekstil
|8,27
|2,10
|-3,27
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,65
|5,57
|Kartonsan
|52,00
|-0,57
|-45,07
|Katmerciler Ekipman
|3,01
|-1,63
|-2,27
|Kent Gıda
|198,00
|0,00
|-44,32
|Kerevitaş Gıda
|4,44
|-0,45
|-32,52
|Kervan Gıda
|16,18
|0,87
|23,50
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|1,72
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,74
|0,00
|-30,68
|Kızılbük GMYO
|16,82
|1,45
|Klimasan Klima
|21,60
|3,55
|27,28
|Koç Holding
|23,04
|1,50
|12,65
|Konfrut Gıda
|17,07
|0,41
|1,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,45
|1,36
|151,06
|Konya Çimento
|855,00
|0,54
|-24,34
|Koray GMYO
|7,75
|-4,79
|74,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,12
|-0,82
|55,11
|Koza Altın
|103,70
|-0,86
|7,24
|Koza Madencilik
|13,50
|-0,15
|-12,85
|Körfez GMYO
|5,11
|0,39
|-11,90
|Kristal Kola
|1,31
|1,55
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|43,56
|-1,36
|18,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|206,00
|0,05
|30,96
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,42
|-3,97
|5,22
|Kütahya Porselen
|58,05
|1,31
|15,06
|Kütahya Şeker Fabrikası
|42,86
|5,57
|Lider Faktoring
|2,91
|-1,69
|-14,66
|Link Bilgisayar
|30,68
|0,52
|-2,90
|Logo Yazılım
|39,56
|1,38
|27,04
|Lokman Hekim Sağlık
|9,62
|0,63
|34,20
|Lüks Kadife
|45,92
|-1,67
|59,37
|Makina Takım
|3,02
|-0,98
|-11,44
|Manas Enerji Yönetimi
|15,94
|-0,87
|Marka Yatırım Holding
|5,20
|-6,47
|-19,13
|Marmaris Altınyunus
|163,00
|1,24
|46,71
|Marshall
|236,00
|0,51
|-23,05
|Martı GMYO
|1,07
|0,00
|-58,10
|Martı Otel
|1,65
|-0,60
|-22,54
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,58
|1,33
|Mavi Giyim
|57,05
|2,79
|10,54
|Mazhar Zorlu Holding
|37,40
|4,59
|18,81
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,74
|3,58
|Mega Polietilen
|5,95
|-1,49
|-22,32
|Menderes Tekstil
|2,09
|0,48
|-32,36
|Mercan Kimya
|10,15
|4,75
|Merit Turizm
|16,00
|0,06
|54,45
|Merko Gıda
|4,87
|-2,01
|-43,63
|Metemtur Yatırım
|3,75
|-0,53
|-53,62
|Metro Holding
|1,53
|0,66
|-26,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|-1,28
|-19,72
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|-1,12
|-24,46
|Migros Ticaret
|37,22
|1,25
|-13,04
|Milpa
|4,35
|-2,90
|-5,43
|Mistral GMYO
|4,18
|0,24
|-11,25
|MLP Sağlık
|24,00
|-2,04
|20,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,55
|-0,36
|20,65
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,37
|-0,27
|-37,81
|Mondi Tire Kutsan
|8,18
|-1,45
|7,63
|Naturel Enerji
|36,68
|-1,13
|3,30
|Naturelgaz
|7,84
|-0,88
|Net Holding
|3,78
|-0,53
|10,20
|Netaş Telekom.
|17,94
|-0,55
|-36,11
|Niğbaş Niğde Beton
|11,00
|0,64
|-78,85
|Nuh Çimento
|39,00
|3,39
|-18,80
|Nurol GMYO
|16,79
|0,78
|130,32
|Odaş Elektrik
|1,35
|0,00
|-53,82
|Orge Enerji Elektrik
|6,14
|1,66
|33,12
|Orma Orman Mahsulleri
|29,50
|1,72
|100,41
|Osmanlı Menkul
|22,16
|-1,95
|-28,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|-1,32
|-18,29
|Otokar
|338,00
|-1,63
|11,08
|Oyak Çimento
|6,86
|-0,44
|-21,87
|Oyak Yat. Ort.
|6,96
|-2,66
|0,84
|Oyak Yatırım Menkul
|24,02
|1,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,06
|1,00
|-13,80
|Özak GMYO
|4,31
|6,16
|-15,49
|Özbal Çelik Boru
|12,18
|-1,46
|85,95
|Özderici GMYO
|1,51
|3,42
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,90
|0,00
|-12,22
|Pamukova Elektrik
|32,16
|-0,37
|50,84
|Panora GMYO
|6,32
|-0,16
|5,99
|Papilon Savunma
|14,81
|-0,40
|-34,87
|Park Elek.Madencilik
|4,75
|0,64
|-11,55
|Parsan
|28,16
|0,00
|15,88
|Pegasus
|70,80
|0,64
|-5,09
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,06
|-0,65
|-39,41
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|65,35
|9,92
|Pera GMYO
|1,48
|0,68
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,20
|-0,09
|26,58
|Petkim
|5,98
|0,67
|20,08
|Petrokent Turizm
|2.038,90
|1,64
|124,94
|Pınar Et ve Un
|16,59
|-0,06
|-24,19
|Pınar Su
|7,45
|-1,84
|0,27
|Pınar Süt
|16,62
|-0,42
|-26,30
|Plastikkart
|17,98
|0,95
|24,43
|Polisan Holding
|2,75
|0,73
|-28,47
|Politeknik Metal
|342,50
|0,38
|-15,58
|Prizma Press Matbaacılık
|4,94
|-1,20
|-9,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|76,00
|0,00
|-39,35
|QNB Finansbank
|40,00
|-0,15
|-43,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,91
|1,18
|Ral Yatırım Holding
|4,38
|-0,23
|-1,35
|Ray Sigorta
|9,85
|-0,40
|-36,25
|Reysaş GMYO
|5,10
|2,41
|-6,42
|Reysaş Lojistik
|4,10
|-0,73
|-20,76
|Rhea Girişim
|1,87
|0,54
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|16,12
|4,68
|17,58
|Royal Halı
|3,21
|0,00
|-6,69
|RTA Laboratuvarları
|20,54
|-0,19
|-32,17
|Sabancı Holding
|9,89
|-0,50
|-10,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,84
|6,72
|-9,56
|Sanel Mühendislik
|4,77
|2,14
|39,47
|Sanifoam Sünger
|20,06
|-1,47
|47,50
|Sanko Pazarlama
|10,16
|-1,07
|9,63
|Saray Matbaacılık
|4,13
|-1,43
|-52,91
|Sarkuysan
|12,59
|3,20
|44,76
|Sasa Polyester
|28,42
|-0,98
|89,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,36
|3,40
|186,25
|Sekuro Plastik
|22,14
|0,27
|58,60
|Selçuk Ecza Deposu
|8,66
|2,36
|-35,53
|Selçuk Gıda
|6,13
|0,33
|23,09
|Selva Gıda Sanayi
|7,09
|-1,66
|Senkron Güvenlik
|27,98
|-5,73
|6,55
|Serve Film Prodüksiyon
|14,70
|-1,01
|-8,13
|Servet GMYO
|69,70
|7,23
|-11,10
|Seyitler Kimya
|16,53
|0,18
|22,78
|Silverline Endüstri
|5,55
|-1,25
|-35,47
|Sinpaş GMYO
|3,89
|-2,26
|-6,94
|Smartiks Yazılım
|5,70
|0,18
|-35,67
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,72
|-0,37
|-17,53
|Söktaş
|2,38
|9,68
|-26,79
|Sönmez Filament
|38,74
|-0,15
|-44,81
|Sönmez Pamuklu
|13,20
|-2,22
|-45,00
|Sumaş Suni Tahta
|81,00
|9,98
|58,05
|Şeker Fin. Kir.
|5,50
|0,55
|-14,06
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,69
|3,21
|21,38
|Şok Marketler Ticaret
|12,27
|0,99
|-1,68
|T. Halk Bankası
|4,63
|-0,43
|-16,73
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,90
|0,56
|-35,93
|T.S.K.B.
|1,32
|1,54
|-24,42
|T.Tuborg
|16,90
|-0,29
|-6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|25,30
|-2,69
|140,27
|Tat Gıda
|9,00
|2,86
|-22,15
|TAV Havalimanları
|23,48
|1,91
|10,23
|Taze Kuru Gıda
|205,60
|-0,68
|-4,95
|Tek-Art Turizm
|1,42
|0,00
|-29,70
|Tekfen Holding
|14,54
|-3,39
|-11,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|-0,75
|-23,21
|Temapol Polimer Plastik
|15,62
|-2,98
|35,83
|TGS Dış Ticaret
|13,86
|-1,98
|9,05
|Tofaş Oto. Fab.
|42,56
|2,31
|37,69
|Torunlar GMYO
|3,63
|0,83
|-6,92
|Trabzon Liman
|28,74
|-0,48
|-10,52
|Trabzonspor Sportif
|3,40
|-1,45
|39,34
|Trend GMYO
|6,66
|-1,04
|-47,02
|TSKB GMYO
|3,34
|-0,30
|-41,91
|Tuğçelik
|13,20
|-0,98
|63,37
|Tukaş
|6,67
|0,45
|-31,17
|Turcas Petrol
|3,41
|-0,58
|-29,69
|Tureks Turizm Taşımacılık
|9,94
|-0,20
|Turkcell
|15,43
|-1,03
|0,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,79
|2,24
|26,44
|Tüpraş
|100,60
|2,34
|-6,85
|Türk Hava Yolları
|12,42
|-0,08
|-3,80
|Türk İlaç Serum
|14,89
|1,02
|Türk Prysmian Kablo
|11,68
|0,52
|-3,17
|Türk Telekom
|6,88
|1,33
|-14,98
|Türk Traktör
|177,70
|2,13
|4,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,00
|-0,34
|4,52
|Türkiye Sigorta
|4,83
|-0,21
|-21,82
|Ufuk Yatırım
|16,94
|10,00
|26,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,80
|-0,26
|-10,38
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|-0,09
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|5,02
|0,00
|-1,35
|Umpaş Holding
|1,21
|5,22
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,87
|-1,06
|-20,09
|Utopya Turizm
|18,88
|-0,63
|-51,34
|Uzertaş Boya
|36,46
|9,82
|-35,58
|Ülker Bisküvi
|19,73
|-1,65
|-11,59
|Ünlü Yatırım Holding
|5,10
|-0,58
|Vakıf Fin. Kir.
|8,76
|-2,23
|157,04
|Vakıf GMYO
|1,46
|0,00
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,72
|-1,47
|-8,70
|Vakıflar Bankası
|3,49
|-0,85
|-25,90
|Vakko Tekstil
|10,50
|-0,47
|67,56
|Vanet Gıda
|5,27
|-0,94
|-31,82
|VBT Yazılım
|21,90
|-3,01
|Verusa Holding
|46,18
|-0,39
|2,44
|Verusaturk Girisim
|21,98
|-1,87
|68,45
|Vestel
|29,60
|0,82
|51,58
|Vestel Beyaz Eşya
|47,20
|0,34
|26,28
|Viking Kağıt
|7,60
|9,99
|-15,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,49
|-0,80
|-16,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,76
|-0,45
|-15,01
|Yataş
|13,48
|0,60
|-6,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,69
|-0,27
|-16,14
|Yeni Gimat GMYO
|13,73
|0,29
|18,44
|Yeşil GMYO
|0,98
|0,00
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,10
|-0,90
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,14
|-0,93
|-49,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.113,40
|-6,61
|-28,76
|Yonga Mobilya
|21,14
|0,67
|-29,03
|Yükselen Çelik
|5,61
|0,18
|7,23
|Yünsa
|11,46
|4,18
|-17,50
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,62
|0,00
|-35,94
(Son)
Kaynak: AA
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