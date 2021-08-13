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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

13.08.2021 19:18
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.554,003,84-19,62
İş Bankası (C)5,41-0,55-20,36
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,96-1,00-23,32
İş Girişim9,21-0,54-51,40
İş GMYO1,85-1,07-27,17
İş Y. Men. Değ.14,662,52-11,67
İş Yat. Ort.2,76-0,36-17,93
İşbir Holding4.300,00-1,8357,07
Işık Plastik41,709,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,946,82-17,54
İttifak Holding1,470,00-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,250,441,39
İzmir Demir Çelik2,70-1,10-18,42
İzmir Fırça6,209,9311,51
Jantsa Jant Sanayi71,500,4272,50
Kafein Yazılım25,44-0,2419,21
Kalekim Kimyevi Maddeler13,15-1,50

Kaplamin25,92-5,19-23,31
Kardemir (A)7,793,7330,92
Kardemir (B)7,702,8046,11
Kardemir (D)8,373,0844,81
Karel Elektronik32,94-0,0642,84
Karsan Otomotiv3,93-0,7620,92
Karsu Tekstil8,272,10-3,27
Kartal Yenilenebilir Enerji13,655,57

Kartonsan52,00-0,57-45,07
Katmerciler Ekipman3,01-1,63-2,27
Kent Gıda198,000,00-44,32
Kerevitaş Gıda4,44-0,45-32,52
Kervan Gıda16,180,8723,50
Kervansaray Yat. Holding0,591,72-53,17
Kiler GMYO1,740,00-30,68
Kızılbük GMYO16,821,45

Klimasan Klima21,603,5527,28
Koç Holding23,041,5012,65
Konfrut Gıda17,070,411,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,451,36151,06
Konya Çimento855,000,54-24,34
Koray GMYO7,75-4,7974,16
Kordsa Teknik Tekstil24,12-0,8255,11
Koza Altın103,70-0,867,24
Koza Madencilik13,50-0,15-12,85
Körfez GMYO5,110,39-11,90
Kristal Kola1,311,55-57,12
Kron Telekomünikasyon43,56-1,3618,24
Kuştur Kuşadası Turizm206,000,0530,96
Kuyumcukent Gayrimenkul2,42-3,975,22
Kütahya Porselen58,051,3115,06
Kütahya Şeker Fabrikası42,865,57

Lider Faktoring2,91-1,69-14,66
Link Bilgisayar30,680,52-2,90
Logo Yazılım39,561,3827,04
Lokman Hekim Sağlık9,620,6334,20
Lüks Kadife45,92-1,6759,37
Makina Takım3,02-0,98-11,44
Manas Enerji Yönetimi15,94-0,87

Marka Yatırım Holding5,20-6,47-19,13
Marmaris Altınyunus163,001,2446,71
Marshall236,000,51-23,05
Martı GMYO1,070,00-58,10
Martı Otel1,65-0,60-22,54
Matriks Bilgi Dağıtım33,581,33

Mavi Giyim57,052,7910,54
Mazhar Zorlu Holding37,404,5918,81
Meditera Tıbbi Malzeme34,743,58

Mega Polietilen5,95-1,49-22,32
Menderes Tekstil2,090,48-32,36
Mercan Kimya10,154,75

Merit Turizm16,000,0654,45
Merko Gıda4,87-2,01-43,63
Metemtur Yatırım3,75-0,53-53,62
Metro Holding1,530,66-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,32-1,28-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-1,12-24,46
Migros Ticaret37,221,25-13,04
Milpa4,35-2,90-5,43
Mistral GMYO4,180,24-11,25
MLP Sağlık24,00-2,0420,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,55-0,3620,65
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,37-0,27-37,81
Mondi Tire Kutsan8,18-1,457,63
Naturel Enerji36,68-1,133,30
Naturelgaz7,84-0,88

Net Holding3,78-0,5310,20
Netaş Telekom.17,94-0,55-36,11
Niğbaş Niğde Beton11,000,64-78,85
Nuh Çimento39,003,39-18,80
Nurol GMYO16,790,78130,32
Odaş Elektrik1,350,00-53,82
Orge Enerji Elektrik6,141,6633,12
Orma Orman Mahsulleri29,501,72100,41
Osmanlı Menkul22,16-1,95-28,15
Ostim Endüstriyel Yat2,25-1,32-18,29
Otokar338,00-1,6311,08
Oyak Çimento6,86-0,44-21,87
Oyak Yat. Ort.6,96-2,660,84
Oyak Yatırım Menkul24,021,35

Oylum Sınai Yatırımlar4,061,00-13,80
Özak GMYO4,316,16-15,49
Özbal Çelik Boru12,18-1,4685,95
Özderici GMYO1,513,42-31,98
Özerden Plastik7,900,00-12,22
Pamukova Elektrik32,16-0,3750,84
Panora GMYO6,32-0,165,99
Papilon Savunma14,81-0,40-34,87
Park Elek.Madencilik4,750,64-11,55
Parsan28,160,0015,88
Pegasus70,800,64-5,09
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,06-0,65-39,41
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım65,359,92

Pera GMYO1,480,68-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,20-0,0926,58
Petkim5,980,6720,08
Petrokent Turizm2.038,901,64124,94
Pınar Et ve Un16,59-0,06-24,19
Pınar Su7,45-1,840,27
Pınar Süt16,62-0,42-26,30
Plastikkart17,980,9524,43
Polisan Holding2,750,73-28,47
Politeknik Metal342,500,38-15,58
Prizma Press Matbaacılık4,94-1,20-9,85
QNB Finans Fin. Kir.76,000,00-39,35
QNB Finansbank40,00-0,15-43,14
QUA Granite Hayal Yapı12,911,18

Ral Yatırım Holding4,38-0,23-1,35
Ray Sigorta9,85-0,40-36,25
Reysaş GMYO5,102,41-6,42
Reysaş Lojistik4,10-0,73-20,76
Rhea Girişim1,870,54-49,73
Rodrigo Tekstil16,124,6817,58
Royal Halı3,210,00-6,69
RTA Laboratuvarları20,54-0,19-32,17
Sabancı Holding9,89-0,50-10,30
Safkar Ege Soğutmacılık9,846,72-9,56
Sanel Mühendislik4,772,1439,47
Sanifoam Sünger20,06-1,4747,50
Sanko Pazarlama10,16-1,079,63
Saray Matbaacılık4,13-1,43-52,91
Sarkuysan12,593,2044,76
Sasa Polyester28,42-0,9889,66
Say Yenilenebilir Enerji24,363,40186,25
Sekuro Plastik22,140,2758,60
Selçuk Ecza Deposu8,662,36-35,53
Selçuk Gıda6,130,3323,09
Selva Gıda Sanayi7,09-1,66

Senkron Güvenlik27,98-5,736,55
Serve Film Prodüksiyon14,70-1,01-8,13
Servet GMYO69,707,23-11,10
Seyitler Kimya16,530,1822,78
Silverline Endüstri5,55-1,25-35,47
Sinpaş GMYO3,89-2,26-6,94
Smartiks Yazılım5,700,18-35,67
Sodaş Sodyum Sanayii21,72-0,37-17,53
Söktaş2,389,68-26,79
Sönmez Filament38,74-0,15-44,81
Sönmez Pamuklu13,20-2,22-45,00
Sumaş Suni Tahta81,009,9858,05
Şeker Fin. Kir.5,500,55-14,06
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,693,2121,38
Şok Marketler Ticaret12,270,99-1,68
T. Halk Bankası4,63-0,43-16,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,900,56-35,93
T.S.K.B.1,321,54-24,42
T.Tuborg16,90-0,29-6,47
Taç Tarım Ürünleri25,30-2,69140,27
Tat Gıda9,002,86-22,15
TAV Havalimanları23,481,9110,23
Taze Kuru Gıda205,60-0,68-4,95
Tek-Art Turizm1,420,00-29,70
Tekfen Holding14,54-3,39-11,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,65-0,75-23,21
Temapol Polimer Plastik15,62-2,9835,83
TGS Dış Ticaret13,86-1,989,05
Tofaş Oto. Fab.42,562,3137,69
Torunlar GMYO3,630,83-6,92
Trabzon Liman28,74-0,48-10,52
Trabzonspor Sportif3,40-1,4539,34
Trend GMYO6,66-1,04-47,02
TSKB GMYO3,34-0,30-41,91
Tuğçelik13,20-0,9863,37
Tukaş6,670,45-31,17
Turcas Petrol3,41-0,58-29,69
Tureks Turizm Taşımacılık9,94-0,20

Turkcell15,43-1,030,87
Tümosan Motor ve Traktör17,792,2426,44
Tüpraş100,602,34-6,85
Türk Hava Yolları12,42-0,08-3,80
Türk İlaç Serum14,891,02

Türk Prysmian Kablo11,680,52-3,17
Türk Telekom6,881,33-14,98
Türk Traktör177,702,134,30
Türker Proje Gayrimenkul118,00-0,344,52
Türkiye Sigorta4,83-0,21-21,82
Ufuk Yatırım16,9410,0026,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,80-0,26-10,38
Ulusoy Elektrik54,00-0,095,16
Ulusoy Un Sanayi5,020,00-1,35
Umpaş Holding1,215,22-53,64
Uşak Seramik1,87-1,06-20,09
Utopya Turizm18,88-0,63-51,34
Uzertaş Boya36,469,82-35,58
Ülker Bisküvi19,73-1,65-11,59
Ünlü Yatırım Holding5,10-0,58

Vakıf Fin. Kir.8,76-2,23157,04
Vakıf GMYO1,460,00-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,72-1,47-8,70
Vakıflar Bankası3,49-0,85-25,90
Vakko Tekstil10,50-0,4767,56
Vanet Gıda5,27-0,94-31,82
VBT Yazılım21,90-3,01

Verusa Holding46,18-0,392,44
Verusaturk Girisim21,98-1,8768,45
Vestel29,600,8251,58
Vestel Beyaz Eşya47,200,3426,28
Viking Kağıt7,609,99-15,56
Yapı ve Kredi Bank.2,49-0,80-16,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,76-0,45-15,01
Yataş13,480,60-6,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,69-0,27-16,14
Yeni Gimat GMYO13,730,2918,44
Yeşil GMYO0,980,00-28,99
Yeşil Yapı1,10-0,90-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,14-0,93-49,96
Yibitaş İnşaat Malzeme11.113,40-6,61-28,76
Yonga Mobilya21,140,67-29,03
Yükselen Çelik5,610,187,23
Yünsa11,464,18-17,50
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,620,00-35,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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