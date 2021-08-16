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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

16.08.2021 18:58
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.554,000,00-19,62
İş Bankası (C)5,542,40-18,44
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.3,022,03-21,76
İş Girişim9,220,11-51,35
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.14,59-0,48-12,09
İş Yat. Ort.2,780,72-17,34
İşbir Holding4.265,00-0,8155,79
Işık Plastik40,62-2,59

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-3,19-20,18
İttifak Holding1,512,72-32,29
İz Hayvancılık Tarım18,24-0,051,33
İzmir Demir Çelik2,824,44-14,79
İzmir Fırça6,8210,0022,66
Jantsa Jant Sanayi71,600,1472,75
Kafein Yazılım25,640,7920,15
Kalekim Kimyevi Maddeler13,00-1,14

Kaplamin25,58-1,31-24,32
Kardemir (A)7,59-2,5727,56
Kardemir (B)7,57-1,6943,64
Kardemir (D)8,24-1,5542,56
Karel Elektronik32,960,0642,93
Karsan Otomotiv3,87-1,5319,08
Karsu Tekstil8,25-0,24-3,51
Kartal Yenilenebilir Enerji14,204,03

Kartonsan52,300,58-44,76
Katmerciler Ekipman2,95-1,99-4,22
Kent Gıda197,00-0,51-44,60
Kerevitaş Gıda4,501,35-31,61
Kervan Gıda16,562,3526,40
Kervansaray Yat. Holding0,58-1,69-53,97
Kiler GMYO1,750,57-30,28
Kızılbük GYO18,509,99

Klimasan Klima21,40-0,9326,10
Koç Holding23,301,1313,92
Konfrut Gıda17,401,932,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,752,19156,55
Konya Çimento856,000,12-24,25
Koray GMYO6,98-9,9456,85
Kordsa Teknik Tekstil23,70-1,7452,41
Koza Altın105,301,548,89
Koza Madencilik14,124,59-8,84
Körfez GMYO5,09-0,39-12,24
Kristal Kola1,320,76-56,79
Kron Telekomünikasyon43,700,3218,62
Kuştur Kuşadası Turizm226,6010,0044,06
Kuyumcukent Gayrimenkul2,472,077,39
Kütahya Porselen59,151,8917,24
Kütahya Şeker Fabrikası46,488,45

Lider Faktoring2,951,37-13,49
Link Bilgisayar30,64-0,13-3,03
Logo Yazılım39,12-1,1125,63
Lokman Hekim Sağlık9,983,7439,23
Lüks Kadife46,200,6160,35
Makina Takım3,030,33-11,14
Manas Enerji Yönetimi17,539,97

Marka Yatırım Holding4,87-6,35-24,26
Marmaris Altınyunus164,801,1048,33
Marshall231,80-1,78-24,42
Martı GMYO1,102,80-56,92
Martı Otel1,703,03-20,19
Matriks Bilgi Dağıtım33,840,77

Mavi Giyim57,500,7911,41
Mazhar Zorlu Holding38,482,8922,24
Meditera Tıbbi Malzeme33,92-2,36

Mega Polietilen5,990,67-21,80
Menderes Tekstil2,100,48-32,04
Mercan Kimya10,13-0,20

Merit Turizm16,000,0054,45
Merko Gıda4,921,03-43,06
Metemtur Yatırım4,037,47-50,16
Metro Holding1,530,00-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,330,43-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-0,57-24,89
Migros Ticaret36,28-2,53-15,23
Milpa4,401,15-4,35
Mistral GMYO4,13-1,20-12,31
MLP Sağlık24,301,2522,29
MMC San. ve Tic. Yat.5,570,3621,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,420,68-37,38
Mondi Tire Kutsan8,250,868,55
Naturel Enerji37,321,745,10
Naturelgaz7,900,77

Net Holding3,964,7615,45
Netaş Telekom.18,030,50-35,79
Niğbaş Niğde Beton11,201,82-78,46
Nuh Çimento38,02-2,51-20,84
Nurol GMYO16,66-0,77128,53
Odaş Elektrik1,382,22-52,80
Orge Enerji Elektrik6,200,9834,42
Orma Orman Mahsulleri29,500,00100,41
Osmanlı Menkul22,501,53-27,04
Ostim Endüstriyel Yat2,270,89-17,57
Otokar340,000,5911,74
Oyak Çimento6,991,90-20,39
Oyak Yat. Ort.7,000,571,42
Oyak Yatırım Menkul24,040,08

Oylum Sınai Yatırımlar4,080,49-13,38
Özak GMYO4,391,86-13,92
Özbal Çelik Boru12,956,3297,71
Özderici GMYO1,510,00-31,98
Özerden Plastik7,970,89-11,44
Pamukova Elektrik34,025,7859,57
Panora GMYO6,411,427,50
Papilon Savunma14,930,81-34,34
Park Elek.Madencilik4,801,05-10,61
Parsan28,561,4217,53
Pegasus71,701,27-3,89
Peker GMYO0,951,06-59,39
Penguen Gıda3,05-0,33-39,60
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım71,859,95

Pera GMYO1,47-0,68-16,08
Pergamon Dış Ticaret23,200,0026,58
Petkim6,020,6720,88
Petrokent Turizm2.000,00-1,91120,65
Pınar Et ve Un16,821,39-23,14
Pınar Su7,44-0,130,13
Pınar Süt16,801,08-25,50
Plastikkart17,980,0024,43
Polisan Holding2,770,73-27,95
Politeknik Metal343,000,15-15,46
Prizma Press Matbaacılık4,57-7,49-16,61
QNB Finans Fin. Kir.76,000,00-39,35
QNB Finansbank40,000,00-43,14
QUA Granite Hayal Yapı13,454,18

Ral Yatırım Holding4,390,23-1,13
Ray Sigorta9,850,00-36,25
Reysaş GMYO5,04-1,18-7,52
Reysaş Lojistik4,130,73-20,18
Rhea Girişim1,86-0,53-50,00
Rodrigo Tekstil15,81-1,9215,32
Royal Halı3,240,93-5,81
RTA Laboratuvarları20,660,58-31,77
Sabancı Holding10,071,82-8,67
Safkar Ege Soğutmacılık9,941,02-8,64
Sanel Mühendislik4,800,6340,35
Sanifoam Sünger19,73-1,6545,07
Sanko Pazarlama10,230,6910,38
Saray Matbaacılık4,345,08-50,51
Sarkuysan13,043,5749,93
Sasa Polyester28,34-0,2889,13
Say Yenilenebilir Enerji24,32-0,16185,78
Sekuro Plastik22,662,3562,32
Selçuk Ecza Deposu8,771,27-34,71
Selçuk Gıda5,91-3,5918,67
Selva Gıda Sanayi7,04-0,71

Senkron Güvenlik26,98-3,572,74
Serve Film Prodüksiyon14,851,02-7,19
Servet GMYO71,001,87-9,44
Seyitler Kimya17,002,8426,27
Silverline Endüstri5,51-0,72-35,93
Sinpaş GMYO4,064,37-2,87
Smartiks Yazılım5,69-0,18-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii21,60-0,55-17,98
Söktaş2,30-3,36-29,25
Sönmez Filament38,50-0,62-45,16
Sönmez Pamuklu13,693,71-42,96
Sumaş Suni Tahta77,80-3,9551,80
Şeker Fin. Kir.5,48-0,36-14,38
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam8,64-0,5820,68
Şok Marketler Ticaret12,21-0,49-2,17
T. Halk Bankası4,752,59-14,57
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,930,15-35,83
T.S.K.B.1,341,52-23,27
T.Tuborg16,990,53-5,98
Taç Tarım Ürünleri25,500,79142,17
Tat Gıda8,95-0,56-22,59
TAV Havalimanları23,741,1111,46
Taze Kuru Gıda205,900,15-4,81
Tek-Art Turizm1,430,70-29,21
Tekfen Holding14,580,28-11,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,660,15-23,09
Temapol Polimer Plastik15,35-1,7333,48
TGS Dış Ticaret13,860,009,05
Tofaş Oto. Fab.40,82-4,0932,06
Torunlar GMYO3,917,710,26
Trabzon Liman28,68-0,21-10,71
Trabzonspor Sportif3,39-0,2938,93
Trend GMYO6,670,15-46,94
TSKB GMYO3,30-1,20-42,61
Tuğçelik13,945,6172,52
Tukaş6,801,95-29,82
Turcas Petrol3,440,88-29,07
Tureks Turizm Taşımacılık10,313,72

Turkcell15,41-0,130,74
Tümosan Motor ve Traktör18,262,6429,78
Tüpraş100,600,00-6,85
Türk Hava Yolları12,611,53-2,32
Türk İlaç Serum14,940,34

Türk Prysmian Kablo11,790,94-2,26
Türk Telekom7,001,74-13,50
Türk Traktör177,00-0,393,89
Türker Proje Gayrimenkul119,201,025,58
Türkiye Sigorta4,881,04-21,01
Ufuk Yatırım18,639,9839,03
Ulaşlar Turizm Yat.3,800,00-10,38
Ulusoy Elektrik55,252,317,59
Ulusoy Un Sanayi5,132,190,82
Umpaş Holding1,220,83-53,26
Uşak Seramik1,870,00-20,09
Utopya Turizm19,503,28-49,74
Uzertaş Boya33,80-7,30-40,28
Ülker Bisküvi19,730,00-11,59
Ünlü Yatırım Holding5,110,20

Vakıf Fin. Kir.8,68-0,91154,69
Vakıf GMYO1,524,11-36,63
Vakıf Yat. Ort.6,63-1,34-9,92
Vakıflar Bankası3,541,43-24,84
Vakko Tekstil10,560,5768,52
Vanet Gıda5,341,33-30,92
VBT Yazılım24,089,95

Verusa Holding46,240,132,57
Verusaturk Girisim22,904,1975,50
Vestel29,720,4152,19
Vestel Beyaz Eşya46,94-0,5525,58
Viking Kağıt8,3610,00-7,11
Yapı ve Kredi Bank.2,542,01-15,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,72-0,13-15,12
Yataş14,024,01-2,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,67-0,54-16,59
Yeni Gimat GMYO13,760,2218,70
Yeşil GMYO0,980,00-28,99
Yeşil Yapı1,110,91-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,171,40-49,25
Yibitaş İnşaat Malzeme11.400,402,58-26,92
Yonga Mobilya20,38-3,60-31,59
Yükselen Çelik5,57-0,716,46
Yünsa11,631,48-16,28
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,61-0,62-36,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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