Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.554,00 0,00 -19,62 İş Bankası (C) 5,54 2,40 -18,44 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 3,02 2,03 -21,76 İş Girişim 9,22 0,11 -51,35 İş GMYO 1,85 0,00 -27,17 İş Y. Men. Değ. 14,59 -0,48 -12,09 İş Yat. Ort. 2,78 0,72 -17,34 İşbir Holding 4.265,00 -0,81 55,79 Işık Plastik 40,62 -2,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -3,19 -20,18 İttifak Holding 1,51 2,72 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 18,24 -0,05 1,33 İzmir Demir Çelik 2,82 4,44 -14,79 İzmir Fırça 6,82 10,00 22,66 Jantsa Jant Sanayi 71,60 0,14 72,75 Kafein Yazılım 25,64 0,79 20,15 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,00 -1,14 Kaplamin 25,58 -1,31 -24,32 Kardemir (A) 7,59 -2,57 27,56 Kardemir (B) 7,57 -1,69 43,64 Kardemir (D) 8,24 -1,55 42,56 Karel Elektronik 32,96 0,06 42,93 Karsan Otomotiv 3,87 -1,53 19,08 Karsu Tekstil 8,25 -0,24 -3,51 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,20 4,03 Kartonsan 52,30 0,58 -44,76 Katmerciler Ekipman 2,95 -1,99 -4,22 Kent Gıda 197,00 -0,51 -44,60 Kerevitaş Gıda 4,50 1,35 -31,61 Kervan Gıda 16,56 2,35 26,40 Kervansaray Yat. Holding 0,58 -1,69 -53,97 Kiler GMYO 1,75 0,57 -30,28 Kızılbük GYO 18,50 9,99 Klimasan Klima 21,40 -0,93 26,10 Koç Holding 23,30 1,13 13,92 Konfrut Gıda 17,40 1,93 2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,75 2,19 156,55 Konya Çimento 856,00 0,12 -24,25 Koray GMYO 6,98 -9,94 56,85 Kordsa Teknik Tekstil 23,70 -1,74 52,41 Koza Altın 105,30 1,54 8,89 Koza Madencilik 14,12 4,59 -8,84 Körfez GMYO 5,09 -0,39 -12,24 Kristal Kola 1,32 0,76 -56,79 Kron Telekomünikasyon 43,70 0,32 18,62 Kuştur Kuşadası Turizm 226,60 10,00 44,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,47 2,07 7,39 Kütahya Porselen 59,15 1,89 17,24 Kütahya Şeker Fabrikası 46,48 8,45 Lider Faktoring 2,95 1,37 -13,49 Link Bilgisayar 30,64 -0,13 -3,03 Logo Yazılım 39,12 -1,11 25,63 Lokman Hekim Sağlık 9,98 3,74 39,23 Lüks Kadife 46,20 0,61 60,35 Makina Takım 3,03 0,33 -11,14 Manas Enerji Yönetimi 17,53 9,97 Marka Yatırım Holding 4,87 -6,35 -24,26 Marmaris Altınyunus 164,80 1,10 48,33 Marshall 231,80 -1,78 -24,42 Martı GMYO 1,10 2,80 -56,92 Martı Otel 1,70 3,03 -20,19 Matriks Bilgi Dağıtım 33,84 0,77 Mavi Giyim 57,50 0,79 11,41 Mazhar Zorlu Holding 38,48 2,89 22,24 Meditera Tıbbi Malzeme 33,92 -2,36 Mega Polietilen 5,99 0,67 -21,80 Menderes Tekstil 2,10 0,48 -32,04 Mercan Kimya 10,13 -0,20 Merit Turizm 16,00 0,00 54,45 Merko Gıda 4,92 1,03 -43,06 Metemtur Yatırım 4,03 7,47 -50,16 Metro Holding 1,53 0,00 -26,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 0,43 -19,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 -0,57 -24,89 Migros Ticaret 36,28 -2,53 -15,23 Milpa 4,40 1,15 -4,35 Mistral GMYO 4,13 -1,20 -12,31 MLP Sağlık 24,30 1,25 22,29 MMC San. ve Tic. Yat. 5,57 0,36 21,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,42 0,68 -37,38 Mondi Tire Kutsan 8,25 0,86 8,55 Naturel Enerji 37,32 1,74 5,10 Naturelgaz 7,90 0,77 Net Holding 3,96 4,76 15,45 Netaş Telekom. 18,03 0,50 -35,79 Niğbaş Niğde Beton 11,20 1,82 -78,46 Nuh Çimento 38,02 -2,51 -20,84 Nurol GMYO 16,66 -0,77 128,53 Odaş Elektrik 1,38 2,22 -52,80 Orge Enerji Elektrik 6,20 0,98 34,42 Orma Orman Mahsulleri 29,50 0,00 100,41 Osmanlı Menkul 22,50 1,53 -27,04 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,89 -17,57 Otokar 340,00 0,59 11,74 Oyak Çimento 6,99 1,90 -20,39 Oyak Yat. Ort. 7,00 0,57 1,42 Oyak Yatırım Menkul 24,04 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 4,08 0,49 -13,38 Özak GMYO 4,39 1,86 -13,92 Özbal Çelik Boru 12,95 6,32 97,71 Özderici GMYO 1,51 0,00 -31,98 Özerden Plastik 7,97 0,89 -11,44 Pamukova Elektrik 34,02 5,78 59,57 Panora GMYO 6,41 1,42 7,50 Papilon Savunma 14,93 0,81 -34,34 Park Elek.Madencilik 4,80 1,05 -10,61 Parsan 28,56 1,42 17,53 Pegasus 71,70 1,27 -3,89 Peker GMYO 0,95 1,06 -59,39 Penguen Gıda 3,05 -0,33 -39,60 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 71,85 9,95 Pera GMYO 1,47 -0,68 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 23,20 0,00 26,58 Petkim 6,02 0,67 20,88 Petrokent Turizm 2.000,00 -1,91 120,65 Pınar Et ve Un 16,82 1,39 -23,14 Pınar Su 7,44 -0,13 0,13 Pınar Süt 16,80 1,08 -25,50 Plastikkart 17,98 0,00 24,43 Polisan Holding 2,77 0,73 -27,95 Politeknik Metal 343,00 0,15 -15,46 Prizma Press Matbaacılık 4,57 -7,49 -16,61 QNB Finans Fin. Kir. 76,00 0,00 -39,35 QNB Finansbank 40,00 0,00 -43,14 QUA Granite Hayal Yapı 13,45 4,18 Ral Yatırım Holding 4,39 0,23 -1,13 Ray Sigorta 9,85 0,00 -36,25 Reysaş GMYO 5,04 -1,18 -7,52 Reysaş Lojistik 4,13 0,73 -20,18 Rhea Girişim 1,86 -0,53 -50,00 Rodrigo Tekstil 15,81 -1,92 15,32 Royal Halı 3,24 0,93 -5,81 RTA Laboratuvarları 20,66 0,58 -31,77 Sabancı Holding 10,07 1,82 -8,67 Safkar Ege Soğutmacılık 9,94 1,02 -8,64 Sanel Mühendislik 4,80 0,63 40,35 Sanifoam Sünger 19,73 -1,65 45,07 Sanko Pazarlama 10,23 0,69 10,38 Saray Matbaacılık 4,34 5,08 -50,51 Sarkuysan 13,04 3,57 49,93 Sasa Polyester 28,34 -0,28 89,13 Say Yenilenebilir Enerji 24,32 -0,16 185,78 Sekuro Plastik 22,66 2,35 62,32 Selçuk Ecza Deposu 8,77 1,27 -34,71 Selçuk Gıda 5,91 -3,59 18,67 Selva Gıda Sanayi 7,04 -0,71 Senkron Güvenlik 26,98 -3,57 2,74 Serve Film Prodüksiyon 14,85 1,02 -7,19 Servet GMYO 71,00 1,87 -9,44 Seyitler Kimya 17,00 2,84 26,27 Silverline Endüstri 5,51 -0,72 -35,93 Sinpaş GMYO 4,06 4,37 -2,87 Smartiks Yazılım 5,69 -0,18 -35,78 Sodaş Sodyum Sanayii 21,60 -0,55 -17,98 Söktaş 2,30 -3,36 -29,25 Sönmez Filament 38,50 -0,62 -45,16 Sönmez Pamuklu 13,69 3,71 -42,96 Sumaş Suni Tahta 77,80 -3,95 51,80 Şeker Fin. Kir. 5,48 -0,36 -14,38 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 8,64 -0,58 20,68 Şok Marketler Ticaret 12,21 -0,49 -2,17 T. Halk Bankası 4,75 2,59 -14,57 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,93 0,15 -35,83 T.S.K.B. 1,34 1,52 -23,27 T.Tuborg 16,99 0,53 -5,98 Taç Tarım Ürünleri 25,50 0,79 142,17 Tat Gıda 8,95 -0,56 -22,59 TAV Havalimanları 23,74 1,11 11,46 Taze Kuru Gıda 205,90 0,15 -4,81 Tek-Art Turizm 1,43 0,70 -29,21 Tekfen Holding 14,58 0,28 -11,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,66 0,15 -23,09 Temapol Polimer Plastik 15,35 -1,73 33,48 TGS Dış Ticaret 13,86 0,00 9,05 Tofaş Oto. Fab. 40,82 -4,09 32,06 Torunlar GMYO 3,91 7,71 0,26 Trabzon Liman 28,68 -0,21 -10,71 Trabzonspor Sportif 3,39 -0,29 38,93 Trend GMYO 6,67 0,15 -46,94 TSKB GMYO 3,30 -1,20 -42,61 Tuğçelik 13,94 5,61 72,52 Tukaş 6,80 1,95 -29,82 Turcas Petrol 3,44 0,88 -29,07 Tureks Turizm Taşımacılık 10,31 3,72 Turkcell 15,41 -0,13 0,74 Tümosan Motor ve Traktör 18,26 2,64 29,78 Tüpraş 100,60 0,00 -6,85 Türk Hava Yolları 12,61 1,53 -2,32 Türk İlaç Serum 14,94 0,34 Türk Prysmian Kablo 11,79 0,94 -2,26 Türk Telekom 7,00 1,74 -13,50 Türk Traktör 177,00 -0,39 3,89 Türker Proje Gayrimenkul 119,20 1,02 5,58 Türkiye Sigorta 4,88 1,04 -21,01 Ufuk Yatırım 18,63 9,98 39,03 Ulaşlar Turizm Yat. 3,80 0,00 -10,38 Ulusoy Elektrik 55,25 2,31 7,59 Ulusoy Un Sanayi 5,13 2,19 0,82 Umpaş Holding 1,22 0,83 -53,26 Uşak Seramik 1,87 0,00 -20,09 Utopya Turizm 19,50 3,28 -49,74 Uzertaş Boya 33,80 -7,30 -40,28 Ülker Bisküvi 19,73 0,00 -11,59 Ünlü Yatırım Holding 5,11 0,20 Vakıf Fin. Kir. 8,68 -0,91 154,69 Vakıf GMYO 1,52 4,11 -36,63 Vakıf Yat. Ort. 6,63 -1,34 -9,92 Vakıflar Bankası 3,54 1,43 -24,84 Vakko Tekstil 10,56 0,57 68,52 Vanet Gıda 5,34 1,33 -30,92 VBT Yazılım 24,08 9,95 Verusa Holding 46,24 0,13 2,57 Verusaturk Girisim 22,90 4,19 75,50 Vestel 29,72 0,41 52,19 Vestel Beyaz Eşya 46,94 -0,55 25,58 Viking Kağıt 8,36 10,00 -7,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,54 2,01 -15,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,72 -0,13 -15,12 Yataş 14,02 4,01 -2,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,67 -0,54 -16,59 Yeni Gimat GMYO 13,76 0,22 18,70 Yeşil GMYO 0,98 0,00 -28,99 Yeşil Yapı 1,11 0,91 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,17 1,40 -49,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.400,40 2,58 -26,92 Yonga Mobilya 20,38 -3,60 -31,59 Yükselen Çelik 5,57 -0,71 6,46 Yünsa 11,63 1,48 -16,28 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,61 -0,62 -36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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