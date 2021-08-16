Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.554,00
|0,00
|-19,62
|İş Bankası (C)
|5,54
|2,40
|-18,44
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|3,02
|2,03
|-21,76
|İş Girişim
|9,22
|0,11
|-51,35
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,59
|-0,48
|-12,09
|İş Yat. Ort.
|2,78
|0,72
|-17,34
|İşbir Holding
|4.265,00
|-0,81
|55,79
|Işık Plastik
|40,62
|-2,59
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-3,19
|-20,18
|İttifak Holding
|1,51
|2,72
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|18,24
|-0,05
|1,33
|İzmir Demir Çelik
|2,82
|4,44
|-14,79
|İzmir Fırça
|6,82
|10,00
|22,66
|Jantsa Jant Sanayi
|71,60
|0,14
|72,75
|Kafein Yazılım
|25,64
|0,79
|20,15
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,00
|-1,14
|Kaplamin
|25,58
|-1,31
|-24,32
|Kardemir (A)
|7,59
|-2,57
|27,56
|Kardemir (B)
|7,57
|-1,69
|43,64
|Kardemir (D)
|8,24
|-1,55
|42,56
|Karel Elektronik
|32,96
|0,06
|42,93
|Karsan Otomotiv
|3,87
|-1,53
|19,08
|Karsu Tekstil
|8,25
|-0,24
|-3,51
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,20
|4,03
|Kartonsan
|52,30
|0,58
|-44,76
|Katmerciler Ekipman
|2,95
|-1,99
|-4,22
|Kent Gıda
|197,00
|-0,51
|-44,60
|Kerevitaş Gıda
|4,50
|1,35
|-31,61
|Kervan Gıda
|16,56
|2,35
|26,40
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|-1,69
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,75
|0,57
|-30,28
|Kızılbük GYO
|18,50
|9,99
|Klimasan Klima
|21,40
|-0,93
|26,10
|Koç Holding
|23,30
|1,13
|13,92
|Konfrut Gıda
|17,40
|1,93
|2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,75
|2,19
|156,55
|Konya Çimento
|856,00
|0,12
|-24,25
|Koray GMYO
|6,98
|-9,94
|56,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,70
|-1,74
|52,41
|Koza Altın
|105,30
|1,54
|8,89
|Koza Madencilik
|14,12
|4,59
|-8,84
|Körfez GMYO
|5,09
|-0,39
|-12,24
|Kristal Kola
|1,32
|0,76
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|43,70
|0,32
|18,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|226,60
|10,00
|44,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,47
|2,07
|7,39
|Kütahya Porselen
|59,15
|1,89
|17,24
|Kütahya Şeker Fabrikası
|46,48
|8,45
|Lider Faktoring
|2,95
|1,37
|-13,49
|Link Bilgisayar
|30,64
|-0,13
|-3,03
|Logo Yazılım
|39,12
|-1,11
|25,63
|Lokman Hekim Sağlık
|9,98
|3,74
|39,23
|Lüks Kadife
|46,20
|0,61
|60,35
|Makina Takım
|3,03
|0,33
|-11,14
|Manas Enerji Yönetimi
|17,53
|9,97
|Marka Yatırım Holding
|4,87
|-6,35
|-24,26
|Marmaris Altınyunus
|164,80
|1,10
|48,33
|Marshall
|231,80
|-1,78
|-24,42
|Martı GMYO
|1,10
|2,80
|-56,92
|Martı Otel
|1,70
|3,03
|-20,19
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,84
|0,77
|Mavi Giyim
|57,50
|0,79
|11,41
|Mazhar Zorlu Holding
|38,48
|2,89
|22,24
|Meditera Tıbbi Malzeme
|33,92
|-2,36
|Mega Polietilen
|5,99
|0,67
|-21,80
|Menderes Tekstil
|2,10
|0,48
|-32,04
|Mercan Kimya
|10,13
|-0,20
|Merit Turizm
|16,00
|0,00
|54,45
|Merko Gıda
|4,92
|1,03
|-43,06
|Metemtur Yatırım
|4,03
|7,47
|-50,16
|Metro Holding
|1,53
|0,00
|-26,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|0,43
|-19,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|-0,57
|-24,89
|Migros Ticaret
|36,28
|-2,53
|-15,23
|Milpa
|4,40
|1,15
|-4,35
|Mistral GMYO
|4,13
|-1,20
|-12,31
|MLP Sağlık
|24,30
|1,25
|22,29
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,57
|0,36
|21,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,42
|0,68
|-37,38
|Mondi Tire Kutsan
|8,25
|0,86
|8,55
|Naturel Enerji
|37,32
|1,74
|5,10
|Naturelgaz
|7,90
|0,77
|Net Holding
|3,96
|4,76
|15,45
|Netaş Telekom.
|18,03
|0,50
|-35,79
|Niğbaş Niğde Beton
|11,20
|1,82
|-78,46
|Nuh Çimento
|38,02
|-2,51
|-20,84
|Nurol GMYO
|16,66
|-0,77
|128,53
|Odaş Elektrik
|1,38
|2,22
|-52,80
|Orge Enerji Elektrik
|6,20
|0,98
|34,42
|Orma Orman Mahsulleri
|29,50
|0,00
|100,41
|Osmanlı Menkul
|22,50
|1,53
|-27,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|0,89
|-17,57
|Otokar
|340,00
|0,59
|11,74
|Oyak Çimento
|6,99
|1,90
|-20,39
|Oyak Yat. Ort.
|7,00
|0,57
|1,42
|Oyak Yatırım Menkul
|24,04
|0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,08
|0,49
|-13,38
|Özak GMYO
|4,39
|1,86
|-13,92
|Özbal Çelik Boru
|12,95
|6,32
|97,71
|Özderici GMYO
|1,51
|0,00
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,97
|0,89
|-11,44
|Pamukova Elektrik
|34,02
|5,78
|59,57
|Panora GMYO
|6,41
|1,42
|7,50
|Papilon Savunma
|14,93
|0,81
|-34,34
|Park Elek.Madencilik
|4,80
|1,05
|-10,61
|Parsan
|28,56
|1,42
|17,53
|Pegasus
|71,70
|1,27
|-3,89
|Peker GMYO
|0,95
|1,06
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,05
|-0,33
|-39,60
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|71,85
|9,95
|Pera GMYO
|1,47
|-0,68
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|23,20
|0,00
|26,58
|Petkim
|6,02
|0,67
|20,88
|Petrokent Turizm
|2.000,00
|-1,91
|120,65
|Pınar Et ve Un
|16,82
|1,39
|-23,14
|Pınar Su
|7,44
|-0,13
|0,13
|Pınar Süt
|16,80
|1,08
|-25,50
|Plastikkart
|17,98
|0,00
|24,43
|Polisan Holding
|2,77
|0,73
|-27,95
|Politeknik Metal
|343,00
|0,15
|-15,46
|Prizma Press Matbaacılık
|4,57
|-7,49
|-16,61
|QNB Finans Fin. Kir.
|76,00
|0,00
|-39,35
|QNB Finansbank
|40,00
|0,00
|-43,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,45
|4,18
|Ral Yatırım Holding
|4,39
|0,23
|-1,13
|Ray Sigorta
|9,85
|0,00
|-36,25
|Reysaş GMYO
|5,04
|-1,18
|-7,52
|Reysaş Lojistik
|4,13
|0,73
|-20,18
|Rhea Girişim
|1,86
|-0,53
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|15,81
|-1,92
|15,32
|Royal Halı
|3,24
|0,93
|-5,81
|RTA Laboratuvarları
|20,66
|0,58
|-31,77
|Sabancı Holding
|10,07
|1,82
|-8,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,94
|1,02
|-8,64
|Sanel Mühendislik
|4,80
|0,63
|40,35
|Sanifoam Sünger
|19,73
|-1,65
|45,07
|Sanko Pazarlama
|10,23
|0,69
|10,38
|Saray Matbaacılık
|4,34
|5,08
|-50,51
|Sarkuysan
|13,04
|3,57
|49,93
|Sasa Polyester
|28,34
|-0,28
|89,13
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,32
|-0,16
|185,78
|Sekuro Plastik
|22,66
|2,35
|62,32
|Selçuk Ecza Deposu
|8,77
|1,27
|-34,71
|Selçuk Gıda
|5,91
|-3,59
|18,67
|Selva Gıda Sanayi
|7,04
|-0,71
|Senkron Güvenlik
|26,98
|-3,57
|2,74
|Serve Film Prodüksiyon
|14,85
|1,02
|-7,19
|Servet GMYO
|71,00
|1,87
|-9,44
|Seyitler Kimya
|17,00
|2,84
|26,27
|Silverline Endüstri
|5,51
|-0,72
|-35,93
|Sinpaş GMYO
|4,06
|4,37
|-2,87
|Smartiks Yazılım
|5,69
|-0,18
|-35,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,60
|-0,55
|-17,98
|Söktaş
|2,30
|-3,36
|-29,25
|Sönmez Filament
|38,50
|-0,62
|-45,16
|Sönmez Pamuklu
|13,69
|3,71
|-42,96
|Sumaş Suni Tahta
|77,80
|-3,95
|51,80
|Şeker Fin. Kir.
|5,48
|-0,36
|-14,38
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|8,64
|-0,58
|20,68
|Şok Marketler Ticaret
|12,21
|-0,49
|-2,17
|T. Halk Bankası
|4,75
|2,59
|-14,57
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,93
|0,15
|-35,83
|T.S.K.B.
|1,34
|1,52
|-23,27
|T.Tuborg
|16,99
|0,53
|-5,98
|Taç Tarım Ürünleri
|25,50
|0,79
|142,17
|Tat Gıda
|8,95
|-0,56
|-22,59
|TAV Havalimanları
|23,74
|1,11
|11,46
|Taze Kuru Gıda
|205,90
|0,15
|-4,81
|Tek-Art Turizm
|1,43
|0,70
|-29,21
|Tekfen Holding
|14,58
|0,28
|-11,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,66
|0,15
|-23,09
|Temapol Polimer Plastik
|15,35
|-1,73
|33,48
|TGS Dış Ticaret
|13,86
|0,00
|9,05
|Tofaş Oto. Fab.
|40,82
|-4,09
|32,06
|Torunlar GMYO
|3,91
|7,71
|0,26
|Trabzon Liman
|28,68
|-0,21
|-10,71
|Trabzonspor Sportif
|3,39
|-0,29
|38,93
|Trend GMYO
|6,67
|0,15
|-46,94
|TSKB GMYO
|3,30
|-1,20
|-42,61
|Tuğçelik
|13,94
|5,61
|72,52
|Tukaş
|6,80
|1,95
|-29,82
|Turcas Petrol
|3,44
|0,88
|-29,07
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,31
|3,72
|Turkcell
|15,41
|-0,13
|0,74
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,26
|2,64
|29,78
|Tüpraş
|100,60
|0,00
|-6,85
|Türk Hava Yolları
|12,61
|1,53
|-2,32
|Türk İlaç Serum
|14,94
|0,34
|Türk Prysmian Kablo
|11,79
|0,94
|-2,26
|Türk Telekom
|7,00
|1,74
|-13,50
|Türk Traktör
|177,00
|-0,39
|3,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|119,20
|1,02
|5,58
|Türkiye Sigorta
|4,88
|1,04
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|18,63
|9,98
|39,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,80
|0,00
|-10,38
|Ulusoy Elektrik
|55,25
|2,31
|7,59
|Ulusoy Un Sanayi
|5,13
|2,19
|0,82
|Umpaş Holding
|1,22
|0,83
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,87
|0,00
|-20,09
|Utopya Turizm
|19,50
|3,28
|-49,74
|Uzertaş Boya
|33,80
|-7,30
|-40,28
|Ülker Bisküvi
|19,73
|0,00
|-11,59
|Ünlü Yatırım Holding
|5,11
|0,20
|Vakıf Fin. Kir.
|8,68
|-0,91
|154,69
|Vakıf GMYO
|1,52
|4,11
|-36,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,63
|-1,34
|-9,92
|Vakıflar Bankası
|3,54
|1,43
|-24,84
|Vakko Tekstil
|10,56
|0,57
|68,52
|Vanet Gıda
|5,34
|1,33
|-30,92
|VBT Yazılım
|24,08
|9,95
|Verusa Holding
|46,24
|0,13
|2,57
|Verusaturk Girisim
|22,90
|4,19
|75,50
|Vestel
|29,72
|0,41
|52,19
|Vestel Beyaz Eşya
|46,94
|-0,55
|25,58
|Viking Kağıt
|8,36
|10,00
|-7,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,54
|2,01
|-15,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,72
|-0,13
|-15,12
|Yataş
|14,02
|4,01
|-2,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,67
|-0,54
|-16,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,76
|0,22
|18,70
|Yeşil GMYO
|0,98
|0,00
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,11
|0,91
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,17
|1,40
|-49,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.400,40
|2,58
|-26,92
|Yonga Mobilya
|20,38
|-3,60
|-31,59
|Yükselen Çelik
|5,57
|-0,71
|6,46
|Yünsa
|11,63
|1,48
|-16,28
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,61
|-0,62
|-36,34
(Son)
Kaynak: AA
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