Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.000,00
|-0,06
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,65
|0,71
|-16,82
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|3,02
|-0,33
|-21,76
|İş Girişim
|9,04
|-1,53
|-52,30
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|14,13
|-2,55
|-14,87
|İş Yat. Ort.
|2,76
|-0,72
|-17,93
|İşbir Holding
|4.200,10
|0,48
|53,42
|Işık Plastik
|39,36
|0,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-2,22
|-22,81
|İttifak Holding
|1,52
|-5,00
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|18,24
|0,22
|1,33
|İzmir Demir Çelik
|2,74
|-3,18
|-17,21
|İzmir Fırça
|7,10
|-5,33
|27,70
|Jantsa Jant Sanayi
|69,90
|-1,34
|68,64
|Kafein Yazılım
|24,68
|-2,83
|15,65
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,75
|-1,77
|Kaplamin
|24,24
|-3,04
|-28,28
|Kardemir (A)
|7,23
|-3,86
|21,51
|Kardemir (B)
|7,18
|-4,01
|36,24
|Kardemir (D)
|7,96
|-2,81
|37,72
|Karel Elektronik
|32,02
|1,59
|38,86
|Karsan Otomotiv
|3,78
|-3,57
|16,31
|Karsu Tekstil
|8,30
|1,34
|-2,92
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,70
|9,79
|Kartonsan
|52,00
|-0,10
|-45,07
|Katmerciler Ekipman
|2,94
|1,38
|-4,55
|Kent Gıda
|196,00
|-0,31
|-44,88
|Kerevitaş Gıda
|4,52
|0,67
|-31,31
|Kervan Gıda
|16,35
|-0,37
|24,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|0,00
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,75
|0,57
|-30,28
|Kızılbük GYO
|20,96
|5,17
|Klimasan Klima
|22,50
|-1,49
|32,59
|Koç Holding
|23,60
|-1,50
|15,39
|Konfrut Gıda
|17,30
|-1,98
|2,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|58,75
|-1,01
|148,10
|Konya Çimento
|832,00
|-1,88
|-26,37
|Koray GMYO
|6,80
|-1,31
|52,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,60
|-2,07
|51,77
|Koza Altın
|103,90
|-1,80
|7,45
|Koza Madencilik
|14,13
|-1,74
|-8,78
|Körfez GMYO
|5,03
|-1,37
|-13,28
|Kristal Kola
|1,28
|-2,29
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|41,78
|-2,15
|13,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|197,00
|-7,90
|25,24
|Kuyas Yatırım
|2,73
|7,91
|18,70
|Kütahya Porselen
|55,35
|-7,05
|9,71
|Kütahya Şeker Fabrikası
|51,85
|9,99
|Lider Faktoring
|2,96
|-2,31
|-13,20
|Link Bilgisayar
|30,12
|-1,38
|-4,67
|Logo Yazılım
|38,66
|-0,10
|24,15
|Lokman Hekim Sağlık
|9,90
|-1,10
|38,11
|Lüks Kadife
|46,06
|-0,73
|59,86
|Makina Takım
|3,08
|0,98
|-9,68
|Manas Enerji Yönetimi
|18,25
|-5,34
|Marka Yatırım Holding
|5,01
|9,87
|-22,08
|Marmaris Altınyunus
|163,00
|-1,63
|46,71
|Marshall
|229,90
|-0,99
|-25,04
|Martı GMYO
|1,08
|0,00
|-57,71
|Martı Otel
|1,71
|-2,84
|-19,72
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,84
|1,20
|Mavi Giyim
|57,25
|-0,95
|10,93
|Mazhar Zorlu Holding
|37,94
|-7,24
|20,52
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,02
|3,37
|Mega Polietilen
|5,78
|-2,03
|-24,54
|Menderes Tekstil
|2,09
|-0,95
|-32,36
|Mercan Kimya
|10,01
|1,62
|Merit Turizm
|17,00
|3,16
|64,10
|Merko Gıda
|4,84
|-1,02
|-43,98
|Metemtur Yatırım
|3,92
|-2,00
|-51,52
|Metro Holding
|1,51
|-0,66
|-27,40
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,37
|0,42
|-17,99
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-1,71
|-26,18
|Migros Ticaret
|36,28
|-1,04
|-15,23
|Milpa
|4,18
|-2,56
|-9,13
|Mistral GMYO
|4,12
|-3,06
|-12,53
|MLP Sağlık
|24,58
|0,74
|23,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,37
|-0,74
|16,74
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,38
|0,14
|-37,72
|Mondi Tire Kutsan
|8,29
|-0,84
|9,08
|Naturel Enerji
|36,74
|-2,49
|3,47
|Naturelgaz
|7,96
|1,02
|Net Holding
|4,09
|2,76
|19,24
|Netaş Telekom.
|17,09
|-3,56
|-39,14
|Niğbaş Niğde Beton
|11,53
|4,06
|-77,83
|Nuh Çimento
|37,74
|-1,15
|-21,42
|Nurol GMYO
|16,51
|-0,96
|126,47
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,46
|-52,45
|Orge Enerji Elektrik
|6,53
|2,51
|41,57
|Orma Orman Mahsulleri
|28,50
|-1,66
|93,61
|Osmanlı Menkul
|22,56
|-0,09
|-26,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|-0,88
|-18,66
|Otokar
|338,30
|-1,60
|11,18
|Oyak Çimento
|6,93
|-1,56
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,95
|-1,28
|0,69
|Oyak Yatırım Menkul
|24,00
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,99
|-1,24
|-15,29
|Özak GMYO
|4,57
|3,16
|-10,39
|Özbal Çelik Boru
|13,15
|2,49
|100,76
|Özderici GMYO
|1,58
|3,27
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,89
|-0,38
|-12,33
|Pamukova Elektrik
|33,94
|-3,03
|59,19
|Panora GMYO
|6,59
|-1,64
|10,52
|Papilon Savunma
|14,64
|-2,92
|-35,61
|Park Elek.Madencilik
|4,70
|-2,69
|-12,48
|Parsan
|27,92
|-2,79
|14,90
|Pegasus
|69,00
|-2,34
|-7,51
|Peker GMYO
|0,93
|-1,06
|-60,24
|Penguen Gıda
|3,02
|-0,33
|-40,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|82,25
|9,96
|Pera GMYO
|1,50
|0,00
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|22,86
|-0,35
|24,72
|Petkim
|5,96
|-2,13
|19,68
|Petrokent Turizm
|1.990,70
|0,54
|119,63
|Pınar Et ve Un
|16,95
|0,47
|-22,54
|Pınar Su
|7,45
|0,13
|0,27
|Pınar Süt
|16,93
|0,59
|-24,92
|Plastikkart
|18,32
|1,95
|26,78
|Polisan Holding
|2,75
|-1,08
|-28,47
|Politeknik Metal
|361,50
|0,42
|-10,90
|Prizma Press Matbaacılık
|4,22
|-5,38
|-22,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|76,00
|-2,56
|-39,35
|QNB Finansbank
|39,58
|0,00
|-43,74
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,34
|2,07
|Ral Yatırım Holding
|4,19
|-3,01
|-5,63
|Ray Sigorta
|9,75
|-0,71
|-36,89
|Reysaş GMYO
|4,96
|-0,60
|-8,99
|Reysaş Lojistik
|4,05
|-1,70
|-21,72
|Rhea Girişim
|1,83
|-0,54
|-50,81
|Rodrigo Tekstil
|15,64
|-3,81
|14,08
|Royal Halı
|3,20
|-0,62
|-6,98
|RTA Laboratuvarları
|21,00
|0,77
|-30,65
|Sabancı Holding
|9,98
|-0,70
|-9,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,20
|-2,65
|-15,44
|Sanel Mühendislik
|5,01
|1,83
|46,49
|Sanifoam Sünger
|22,00
|3,77
|61,76
|Sanko Pazarlama
|10,25
|-1,25
|10,60
|Saray Matbaacılık
|4,53
|0,22
|-48,35
|Sarkuysan
|12,84
|1,26
|47,63
|Sasa Polyester
|27,82
|-1,35
|85,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,04
|-0,74
|182,49
|Sekuro Plastik
|22,54
|-1,57
|61,46
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|3,17
|-32,25
|Selçuk Gıda
|6,92
|6,46
|38,96
|Selva Gıda Sanayi
|8,31
|9,92
|Senkron Güvenlik
|28,10
|4,69
|7,01
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|3,90
|0,00
|Servet GMYO
|79,95
|4,51
|1,98
|Seyitler Kimya
|17,32
|1,52
|28,64
|Silverline Endüstri
|5,68
|2,53
|-33,95
|Sinpaş GMYO
|4,25
|0,00
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,59
|-0,53
|-36,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,58
|-3,38
|-21,86
|Söktaş
|2,26
|-2,16
|-30,48
|Sönmez Filament
|38,60
|-0,16
|-45,01
|Sönmez Pamuklu
|13,95
|2,57
|-41,88
|Sumaş Suni Tahta
|81,20
|0,74
|58,44
|Şeker Fin. Kir.
|5,37
|-0,56
|-16,09
|Şekerbank
|1,05
|-0,94
|-30,46
|Şişe Cam
|8,67
|-0,69
|21,10
|Şok Marketler Ticaret
|12,30
|0,00
|-1,44
|T. Halk Bankası
|4,87
|1,46
|-12,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,75
|-0,50
|-36,41
|T.S.K.B.
|1,34
|-0,74
|-23,27
|T.Tuborg
|16,80
|-1,29
|-7,03
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|-3,33
|137,42
|Tat Gıda
|8,91
|-0,34
|-22,93
|TAV Havalimanları
|22,86
|-2,06
|7,32
|Taze Kuru Gıda
|199,00
|-1,39
|-8,00
|Tek-Art Turizm
|1,40
|-1,41
|-30,69
|Tekfen Holding
|14,46
|-0,62
|-11,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,50
|-2,11
|-24,94
|Temapol Polimer Plastik
|15,11
|0,33
|31,39
|TGS Dış Ticaret
|13,27
|-3,42
|4,41
|Tofaş Oto. Fab.
|40,60
|-1,17
|31,34
|Torunlar GMYO
|3,73
|-2,36
|-4,36
|Trabzon Liman
|28,22
|-0,77
|-12,14
|Trabzonspor Sportif
|3,29
|-3,52
|34,84
|Trend GMYO
|6,54
|-1,51
|-47,97
|TSKB GMYO
|3,42
|2,40
|-40,52
|Tuğçelik
|14,20
|1,21
|75,74
|Tukaş
|6,80
|0,74
|-29,82
|Turcas Petrol
|3,44
|0,00
|-29,07
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,32
|-0,77
|Turkcell
|15,74
|0,13
|2,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,17
|0,72
|29,14
|Tüpraş
|101,70
|-0,97
|-5,83
|Türk Hava Yolları
|12,20
|-1,93
|-5,50
|Türk İlaç Serum
|15,17
|0,46
|Türk Prysmian Kablo
|12,04
|2,47
|-0,19
|Türk Telekom
|7,14
|1,13
|-11,77
|Türk Traktör
|175,50
|-2,55
|3,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,00
|2,63
|10,72
|Türkiye Sigorta
|4,82
|-0,62
|-21,98
|Ufuk Yatırım
|22,52
|9,96
|68,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,79
|-1,56
|-10,61
|Ulusoy Elektrik
|54,50
|-2,33
|6,13
|Ulusoy Un Sanayi
|5,63
|5,23
|10,64
|Umpaş Holding
|1,18
|-2,48
|-54,79
|Uşak Seramik
|1,87
|-2,09
|-20,09
|Utopya Turizm
|20,10
|0,50
|-48,20
|Uzertaş Boya
|33,00
|-3,51
|-41,70
|Ülker Bisküvi
|19,50
|-1,12
|-12,63
|Ünlü Yatırım Holding
|5,17
|-1,71
|Vakıf Fin. Kir.
|8,44
|-1,06
|147,65
|Vakıf GMYO
|1,46
|-2,01
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,38
|-1,69
|-13,32
|Vakıflar Bankası
|3,58
|0,56
|-23,99
|Vakko Tekstil
|10,80
|1,89
|72,35
|Vanet Gıda
|5,51
|-6,13
|-28,72
|VBT Yazılım
|25,10
|-5,21
|Verusa Holding
|45,02
|-0,27
|-0,13
|Verusaturk Girisim
|22,20
|-0,54
|70,14
|Vestel
|29,32
|-1,68
|50,15
|Vestel Beyaz Eşya
|47,10
|-0,55
|26,01
|Viking Kağıt
|6,89
|-8,50
|-23,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|-0,38
|-13,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,32
|-0,92
|-16,22
|Yataş
|14,48
|1,90
|0,21
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,66
|0,83
|-16,82
|Yeni Gimat GMYO
|13,79
|0,95
|18,96
|Yeşil GMYO
|0,96
|-1,03
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,06
|-1,85
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|-1,39
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.050,00
|-3,07
|-29,17
|Yonga Mobilya
|23,60
|9,77
|-20,78
|Yükselen Çelik
|5,48
|0,37
|4,74
|Yünsa
|10,76
|-2,54
|-22,54
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,58
|-1,86
|-37,52
(Son)
Kaynak: AA
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