Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.000,00 -0,06 -20,99 İş Bankası (C) 5,65 0,71 -16,82 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 3,02 -0,33 -21,76 İş Girişim 9,04 -1,53 -52,30 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 14,13 -2,55 -14,87 İş Yat. Ort. 2,76 -0,72 -17,93 İşbir Holding 4.200,10 0,48 53,42 Işık Plastik 39,36 0,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -2,22 -22,81 İttifak Holding 1,52 -5,00 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 18,24 0,22 1,33 İzmir Demir Çelik 2,74 -3,18 -17,21 İzmir Fırça 7,10 -5,33 27,70 Jantsa Jant Sanayi 69,90 -1,34 68,64 Kafein Yazılım 24,68 -2,83 15,65 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,75 -1,77 Kaplamin 24,24 -3,04 -28,28 Kardemir (A) 7,23 -3,86 21,51 Kardemir (B) 7,18 -4,01 36,24 Kardemir (D) 7,96 -2,81 37,72 Karel Elektronik 32,02 1,59 38,86 Karsan Otomotiv 3,78 -3,57 16,31 Karsu Tekstil 8,30 1,34 -2,92 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,70 9,79 Kartonsan 52,00 -0,10 -45,07 Katmerciler Ekipman 2,94 1,38 -4,55 Kent Gıda 196,00 -0,31 -44,88 Kerevitaş Gıda 4,52 0,67 -31,31 Kervan Gıda 16,35 -0,37 24,80 Kervansaray Yat. Holding 0,58 0,00 -53,97 Kiler GMYO 1,75 0,57 -30,28 Kızılbük GYO 20,96 5,17 Klimasan Klima 22,50 -1,49 32,59 Koç Holding 23,60 -1,50 15,39 Konfrut Gıda 17,30 -1,98 2,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 58,75 -1,01 148,10 Konya Çimento 832,00 -1,88 -26,37 Koray GMYO 6,80 -1,31 52,81 Kordsa Teknik Tekstil 23,60 -2,07 51,77 Koza Altın 103,90 -1,80 7,45 Koza Madencilik 14,13 -1,74 -8,78 Körfez GMYO 5,03 -1,37 -13,28 Kristal Kola 1,28 -2,29 -58,10 Kron Telekomünikasyon 41,78 -2,15 13,41 Kuştur Kuşadası Turizm 197,00 -7,90 25,24 Kuyas Yatırım 2,73 7,91 18,70 Kütahya Porselen 55,35 -7,05 9,71 Kütahya Şeker Fabrikası 51,85 9,99 Lider Faktoring 2,96 -2,31 -13,20 Link Bilgisayar 30,12 -1,38 -4,67 Logo Yazılım 38,66 -0,10 24,15 Lokman Hekim Sağlık 9,90 -1,10 38,11 Lüks Kadife 46,06 -0,73 59,86 Makina Takım 3,08 0,98 -9,68 Manas Enerji Yönetimi 18,25 -5,34 Marka Yatırım Holding 5,01 9,87 -22,08 Marmaris Altınyunus 163,00 -1,63 46,71 Marshall 229,90 -0,99 -25,04 Martı GMYO 1,08 0,00 -57,71 Martı Otel 1,71 -2,84 -19,72 Matriks Bilgi Dağıtım 33,84 1,20 Mavi Giyim 57,25 -0,95 10,93 Mazhar Zorlu Holding 37,94 -7,24 20,52 Meditera Tıbbi Malzeme 38,02 3,37 Mega Polietilen 5,78 -2,03 -24,54 Menderes Tekstil 2,09 -0,95 -32,36 Mercan Kimya 10,01 1,62 Merit Turizm 17,00 3,16 64,10 Merko Gıda 4,84 -1,02 -43,98 Metemtur Yatırım 3,92 -2,00 -51,52 Metro Holding 1,51 -0,66 -27,40 Metro Petrol ve Tesisleri 2,37 0,42 -17,99 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -1,71 -26,18 Migros Ticaret 36,28 -1,04 -15,23 Milpa 4,18 -2,56 -9,13 Mistral GMYO 4,12 -3,06 -12,53 MLP Sağlık 24,58 0,74 23,70 MMC San. ve Tic. Yat. 5,37 -0,74 16,74 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,38 0,14 -37,72 Mondi Tire Kutsan 8,29 -0,84 9,08 Naturel Enerji 36,74 -2,49 3,47 Naturelgaz 7,96 1,02 Net Holding 4,09 2,76 19,24 Netaş Telekom. 17,09 -3,56 -39,14 Niğbaş Niğde Beton 11,53 4,06 -77,83 Nuh Çimento 37,74 -1,15 -21,42 Nurol GMYO 16,51 -0,96 126,47 Odaş Elektrik 1,39 1,46 -52,45 Orge Enerji Elektrik 6,53 2,51 41,57 Orma Orman Mahsulleri 28,50 -1,66 93,61 Osmanlı Menkul 22,56 -0,09 -26,85 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 -0,88 -18,66 Otokar 338,30 -1,60 11,18 Oyak Çimento 6,93 -1,56 -21,07 Oyak Yat. Ort. 6,95 -1,28 0,69 Oyak Yatırım Menkul 24,00 -0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,99 -1,24 -15,29 Özak GMYO 4,57 3,16 -10,39 Özbal Çelik Boru 13,15 2,49 100,76 Özderici GMYO 1,58 3,27 -28,83 Özerden Plastik 7,89 -0,38 -12,33 Pamukova Elektrik 33,94 -3,03 59,19 Panora GMYO 6,59 -1,64 10,52 Papilon Savunma 14,64 -2,92 -35,61 Park Elek.Madencilik 4,70 -2,69 -12,48 Parsan 27,92 -2,79 14,90 Pegasus 69,00 -2,34 -7,51 Peker GMYO 0,93 -1,06 -60,24 Penguen Gıda 3,02 -0,33 -40,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 82,25 9,96 Pera GMYO 1,50 0,00 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 22,86 -0,35 24,72 Petkim 5,96 -2,13 19,68 Petrokent Turizm 1.990,70 0,54 119,63 Pınar Et ve Un 16,95 0,47 -22,54 Pınar Su 7,45 0,13 0,27 Pınar Süt 16,93 0,59 -24,92 Plastikkart 18,32 1,95 26,78 Polisan Holding 2,75 -1,08 -28,47 Politeknik Metal 361,50 0,42 -10,90 Prizma Press Matbaacılık 4,22 -5,38 -22,99 QNB Finans Fin. Kir. 76,00 -2,56 -39,35 QNB Finansbank 39,58 0,00 -43,74 QUA Granite Hayal Yapı 13,34 2,07 Ral Yatırım Holding 4,19 -3,01 -5,63 Ray Sigorta 9,75 -0,71 -36,89 Reysaş GMYO 4,96 -0,60 -8,99 Reysaş Lojistik 4,05 -1,70 -21,72 Rhea Girişim 1,83 -0,54 -50,81 Rodrigo Tekstil 15,64 -3,81 14,08 Royal Halı 3,20 -0,62 -6,98 RTA Laboratuvarları 21,00 0,77 -30,65 Sabancı Holding 9,98 -0,70 -9,49 Safkar Ege Soğutmacılık 9,20 -2,65 -15,44 Sanel Mühendislik 5,01 1,83 46,49 Sanifoam Sünger 22,00 3,77 61,76 Sanko Pazarlama 10,25 -1,25 10,60 Saray Matbaacılık 4,53 0,22 -48,35 Sarkuysan 12,84 1,26 47,63 Sasa Polyester 27,82 -1,35 85,66 Say Yenilenebilir Enerji 24,04 -0,74 182,49 Sekuro Plastik 22,54 -1,57 61,46 Selçuk Ecza Deposu 9,10 3,17 -32,25 Selçuk Gıda 6,92 6,46 38,96 Selva Gıda Sanayi 8,31 9,92 Senkron Güvenlik 28,10 4,69 7,01 Serve Film Prodüksiyon 16,00 3,90 0,00 Servet GMYO 79,95 4,51 1,98 Seyitler Kimya 17,32 1,52 28,64 Silverline Endüstri 5,68 2,53 -33,95 Sinpaş GMYO 4,25 0,00 1,67 Smartiks Yazılım 5,59 -0,53 -36,91 Sodaş Sodyum Sanayii 20,58 -3,38 -21,86 Söktaş 2,26 -2,16 -30,48 Sönmez Filament 38,60 -0,16 -45,01 Sönmez Pamuklu 13,95 2,57 -41,88 Sumaş Suni Tahta 81,20 0,74 58,44 Şeker Fin. Kir. 5,37 -0,56 -16,09 Şekerbank 1,05 -0,94 -30,46 Şişe Cam 8,67 -0,69 21,10 Şok Marketler Ticaret 12,30 0,00 -1,44 T. Halk Bankası 4,87 1,46 -12,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,75 -0,50 -36,41 T.S.K.B. 1,34 -0,74 -23,27 T.Tuborg 16,80 -1,29 -7,03 Taç Tarım Ürünleri 25,00 -3,33 137,42 Tat Gıda 8,91 -0,34 -22,93 TAV Havalimanları 22,86 -2,06 7,32 Taze Kuru Gıda 199,00 -1,39 -8,00 Tek-Art Turizm 1,40 -1,41 -30,69 Tekfen Holding 14,46 -0,62 -11,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 -2,11 -24,94 Temapol Polimer Plastik 15,11 0,33 31,39 TGS Dış Ticaret 13,27 -3,42 4,41 Tofaş Oto. Fab. 40,60 -1,17 31,34 Torunlar GMYO 3,73 -2,36 -4,36 Trabzon Liman 28,22 -0,77 -12,14 Trabzonspor Sportif 3,29 -3,52 34,84 Trend GMYO 6,54 -1,51 -47,97 TSKB GMYO 3,42 2,40 -40,52 Tuğçelik 14,20 1,21 75,74 Tukaş 6,80 0,74 -29,82 Turcas Petrol 3,44 0,00 -29,07 Tureks Turizm Taşımacılık 10,32 -0,77 Turkcell 15,74 0,13 2,89 Tümosan Motor ve Traktör 18,17 0,72 29,14 Tüpraş 101,70 -0,97 -5,83 Türk Hava Yolları 12,20 -1,93 -5,50 Türk İlaç Serum 15,17 0,46 Türk Prysmian Kablo 12,04 2,47 -0,19 Türk Telekom 7,14 1,13 -11,77 Türk Traktör 175,50 -2,55 3,01 Türker Proje Gayrimenkul 125,00 2,63 10,72 Türkiye Sigorta 4,82 -0,62 -21,98 Ufuk Yatırım 22,52 9,96 68,06 Ulaşlar Turizm Yat. 3,79 -1,56 -10,61 Ulusoy Elektrik 54,50 -2,33 6,13 Ulusoy Un Sanayi 5,63 5,23 10,64 Umpaş Holding 1,18 -2,48 -54,79 Uşak Seramik 1,87 -2,09 -20,09 Utopya Turizm 20,10 0,50 -48,20 Uzertaş Boya 33,00 -3,51 -41,70 Ülker Bisküvi 19,50 -1,12 -12,63 Ünlü Yatırım Holding 5,17 -1,71 Vakıf Fin. Kir. 8,44 -1,06 147,65 Vakıf GMYO 1,46 -2,01 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,38 -1,69 -13,32 Vakıflar Bankası 3,58 0,56 -23,99 Vakko Tekstil 10,80 1,89 72,35 Vanet Gıda 5,51 -6,13 -28,72 VBT Yazılım 25,10 -5,21 Verusa Holding 45,02 -0,27 -0,13 Verusaturk Girisim 22,20 -0,54 70,14 Vestel 29,32 -1,68 50,15 Vestel Beyaz Eşya 47,10 -0,55 26,01 Viking Kağıt 6,89 -8,50 -23,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 -0,38 -13,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,32 -0,92 -16,22 Yataş 14,48 1,90 0,21 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,66 0,83 -16,82 Yeni Gimat GMYO 13,79 0,95 18,96 Yeşil GMYO 0,96 -1,03 -30,43 Yeşil Yapı 1,06 -1,85 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,13 -1,39 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.050,00 -3,07 -29,17 Yonga Mobilya 23,60 9,77 -20,78 Yükselen Çelik 5,48 0,37 4,74 Yünsa 10,76 -2,54 -22,54 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,58 -1,86 -37,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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