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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

18.08.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.000,00-0,06-20,99
İş Bankası (C)5,650,71-16,82
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.3,02-0,33-21,76
İş Girişim9,04-1,53-52,30
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.14,13-2,55-14,87
İş Yat. Ort.2,76-0,72-17,93
İşbir Holding4.200,100,4853,42
Işık Plastik39,360,92

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-2,22-22,81
İttifak Holding1,52-5,00-31,84
İz Hayvancılık Tarım18,240,221,33
İzmir Demir Çelik2,74-3,18-17,21
İzmir Fırça7,10-5,3327,70
Jantsa Jant Sanayi69,90-1,3468,64
Kafein Yazılım24,68-2,8315,65
Kalekim Kimyevi Maddeler12,75-1,77

Kaplamin24,24-3,04-28,28
Kardemir (A)7,23-3,8621,51
Kardemir (B)7,18-4,0136,24
Kardemir (D)7,96-2,8137,72
Karel Elektronik32,021,5938,86
Karsan Otomotiv3,78-3,5716,31
Karsu Tekstil8,301,34-2,92
Kartal Yenilenebilir Enerji15,709,79

Kartonsan52,00-0,10-45,07
Katmerciler Ekipman2,941,38-4,55
Kent Gıda196,00-0,31-44,88
Kerevitaş Gıda4,520,67-31,31
Kervan Gıda16,35-0,3724,80
Kervansaray Yat. Holding0,580,00-53,97
Kiler GMYO1,750,57-30,28
Kızılbük GYO20,965,17

Klimasan Klima22,50-1,4932,59
Koç Holding23,60-1,5015,39
Konfrut Gıda17,30-1,982,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,75-1,01148,10
Konya Çimento832,00-1,88-26,37
Koray GMYO6,80-1,3152,81
Kordsa Teknik Tekstil23,60-2,0751,77
Koza Altın103,90-1,807,45
Koza Madencilik14,13-1,74-8,78
Körfez GMYO5,03-1,37-13,28
Kristal Kola1,28-2,29-58,10
Kron Telekomünikasyon41,78-2,1513,41
Kuştur Kuşadası Turizm197,00-7,9025,24
Kuyas Yatırım2,737,9118,70
Kütahya Porselen55,35-7,059,71
Kütahya Şeker Fabrikası51,859,99

Lider Faktoring2,96-2,31-13,20
Link Bilgisayar30,12-1,38-4,67
Logo Yazılım38,66-0,1024,15
Lokman Hekim Sağlık9,90-1,1038,11
Lüks Kadife46,06-0,7359,86
Makina Takım3,080,98-9,68
Manas Enerji Yönetimi18,25-5,34

Marka Yatırım Holding5,019,87-22,08
Marmaris Altınyunus163,00-1,6346,71
Marshall229,90-0,99-25,04
Martı GMYO1,080,00-57,71
Martı Otel1,71-2,84-19,72
Matriks Bilgi Dağıtım33,841,20

Mavi Giyim57,25-0,9510,93
Mazhar Zorlu Holding37,94-7,2420,52
Meditera Tıbbi Malzeme38,023,37

Mega Polietilen5,78-2,03-24,54
Menderes Tekstil2,09-0,95-32,36
Mercan Kimya10,011,62

Merit Turizm17,003,1664,10
Merko Gıda4,84-1,02-43,98
Metemtur Yatırım3,92-2,00-51,52
Metro Holding1,51-0,66-27,40
Metro Petrol ve Tesisleri2,370,42-17,99
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-1,71-26,18
Migros Ticaret36,28-1,04-15,23
Milpa4,18-2,56-9,13
Mistral GMYO4,12-3,06-12,53
MLP Sağlık24,580,7423,70
MMC San. ve Tic. Yat.5,37-0,7416,74
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,380,14-37,72
Mondi Tire Kutsan8,29-0,849,08
Naturel Enerji36,74-2,493,47
Naturelgaz7,961,02

Net Holding4,092,7619,24
Netaş Telekom.17,09-3,56-39,14
Niğbaş Niğde Beton11,534,06-77,83
Nuh Çimento37,74-1,15-21,42
Nurol GMYO16,51-0,96126,47
Odaş Elektrik1,391,46-52,45
Orge Enerji Elektrik6,532,5141,57
Orma Orman Mahsulleri28,50-1,6693,61
Osmanlı Menkul22,56-0,09-26,85
Ostim Endüstriyel Yat2,24-0,88-18,66
Otokar338,30-1,6011,18
Oyak Çimento6,93-1,56-21,07
Oyak Yat. Ort.6,95-1,280,69
Oyak Yatırım Menkul24,00-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,99-1,24-15,29
Özak GMYO4,573,16-10,39
Özbal Çelik Boru13,152,49100,76
Özderici GMYO1,583,27-28,83
Özerden Plastik7,89-0,38-12,33
Pamukova Elektrik33,94-3,0359,19
Panora GMYO6,59-1,6410,52
Papilon Savunma14,64-2,92-35,61
Park Elek.Madencilik4,70-2,69-12,48
Parsan27,92-2,7914,90
Pegasus69,00-2,34-7,51
Peker GMYO0,93-1,06-60,24
Penguen Gıda3,02-0,33-40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım82,259,96

Pera GMYO1,500,00-14,37
Pergamon Dış Ticaret22,86-0,3524,72
Petkim5,96-2,1319,68
Petrokent Turizm1.990,700,54119,63
Pınar Et ve Un16,950,47-22,54
Pınar Su7,450,130,27
Pınar Süt16,930,59-24,92
Plastikkart18,321,9526,78
Polisan Holding2,75-1,08-28,47
Politeknik Metal361,500,42-10,90
Prizma Press Matbaacılık4,22-5,38-22,99
QNB Finans Fin. Kir.76,00-2,56-39,35
QNB Finansbank39,580,00-43,74
QUA Granite Hayal Yapı13,342,07

Ral Yatırım Holding4,19-3,01-5,63
Ray Sigorta9,75-0,71-36,89
Reysaş GMYO4,96-0,60-8,99
Reysaş Lojistik4,05-1,70-21,72
Rhea Girişim1,83-0,54-50,81
Rodrigo Tekstil15,64-3,8114,08
Royal Halı3,20-0,62-6,98
RTA Laboratuvarları21,000,77-30,65
Sabancı Holding9,98-0,70-9,49
Safkar Ege Soğutmacılık9,20-2,65-15,44
Sanel Mühendislik5,011,8346,49
Sanifoam Sünger22,003,7761,76
Sanko Pazarlama10,25-1,2510,60
Saray Matbaacılık4,530,22-48,35
Sarkuysan12,841,2647,63
Sasa Polyester27,82-1,3585,66
Say Yenilenebilir Enerji24,04-0,74182,49
Sekuro Plastik22,54-1,5761,46
Selçuk Ecza Deposu9,103,17-32,25
Selçuk Gıda6,926,4638,96
Selva Gıda Sanayi8,319,92

Senkron Güvenlik28,104,697,01
Serve Film Prodüksiyon16,003,900,00
Servet GMYO79,954,511,98
Seyitler Kimya17,321,5228,64
Silverline Endüstri5,682,53-33,95
Sinpaş GMYO4,250,001,67
Smartiks Yazılım5,59-0,53-36,91
Sodaş Sodyum Sanayii20,58-3,38-21,86
Söktaş2,26-2,16-30,48
Sönmez Filament38,60-0,16-45,01
Sönmez Pamuklu13,952,57-41,88
Sumaş Suni Tahta81,200,7458,44
Şeker Fin. Kir.5,37-0,56-16,09
Şekerbank1,05-0,94-30,46
Şişe Cam8,67-0,6921,10
Şok Marketler Ticaret12,300,00-1,44
T. Halk Bankası4,871,46-12,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,75-0,50-36,41
T.S.K.B.1,34-0,74-23,27
T.Tuborg16,80-1,29-7,03
Taç Tarım Ürünleri25,00-3,33137,42
Tat Gıda8,91-0,34-22,93
TAV Havalimanları22,86-2,067,32
Taze Kuru Gıda199,00-1,39-8,00
Tek-Art Turizm1,40-1,41-30,69
Tekfen Holding14,46-0,62-11,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,50-2,11-24,94
Temapol Polimer Plastik15,110,3331,39
TGS Dış Ticaret13,27-3,424,41
Tofaş Oto. Fab.40,60-1,1731,34
Torunlar GMYO3,73-2,36-4,36
Trabzon Liman28,22-0,77-12,14
Trabzonspor Sportif3,29-3,5234,84
Trend GMYO6,54-1,51-47,97
TSKB GMYO3,422,40-40,52
Tuğçelik14,201,2175,74
Tukaş6,800,74-29,82
Turcas Petrol3,440,00-29,07
Tureks Turizm Taşımacılık10,32-0,77

Turkcell15,740,132,89
Tümosan Motor ve Traktör18,170,7229,14
Tüpraş101,70-0,97-5,83
Türk Hava Yolları12,20-1,93-5,50
Türk İlaç Serum15,170,46

Türk Prysmian Kablo12,042,47-0,19
Türk Telekom7,141,13-11,77
Türk Traktör175,50-2,553,01
Türker Proje Gayrimenkul125,002,6310,72
Türkiye Sigorta4,82-0,62-21,98
Ufuk Yatırım22,529,9668,06
Ulaşlar Turizm Yat.3,79-1,56-10,61
Ulusoy Elektrik54,50-2,336,13
Ulusoy Un Sanayi5,635,2310,64
Umpaş Holding1,18-2,48-54,79
Uşak Seramik1,87-2,09-20,09
Utopya Turizm20,100,50-48,20
Uzertaş Boya33,00-3,51-41,70
Ülker Bisküvi19,50-1,12-12,63
Ünlü Yatırım Holding5,17-1,71

Vakıf Fin. Kir.8,44-1,06147,65
Vakıf GMYO1,46-2,01-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,38-1,69-13,32
Vakıflar Bankası3,580,56-23,99
Vakko Tekstil10,801,8972,35
Vanet Gıda5,51-6,13-28,72
VBT Yazılım25,10-5,21

Verusa Holding45,02-0,27-0,13
Verusaturk Girisim22,20-0,5470,14
Vestel29,32-1,6850,15
Vestel Beyaz Eşya47,10-0,5526,01
Viking Kağıt6,89-8,50-23,44
Yapı ve Kredi Bank.2,59-0,38-13,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,32-0,92-16,22
Yataş14,481,900,21
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,660,83-16,82
Yeni Gimat GMYO13,790,9518,96
Yeşil GMYO0,96-1,03-30,43
Yeşil Yapı1,06-1,85-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,13-1,39-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme11.050,00-3,07-29,17
Yonga Mobilya23,609,77-20,78
Yükselen Çelik5,480,374,74
Yünsa10,76-2,54-22,54
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,58-1,86-37,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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