Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

20.08.2021 19:54
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.997,30-0,01-20,99
İş Bankası (C)5,570,54-18,00
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,97-0,67-23,06
İş Girişim9,04-0,33-52,30
İş GMYO1,85-0,54-27,17
İş Y. Men. Değ.13,95-1,06-15,95
İş Yat. Ort.2,750,00-18,23
İşbir Holding4.295,001,0656,89
Işık Plastik40,082,24

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,912,25-20,18
İttifak Holding1,490,00-33,18
İz Hayvancılık Tarım18,14-0,930,78
İzmir Demir Çelik2,730,74-17,51
İzmir Fırça7,12-3,3928,06
Jantsa Jant Sanayi70,00-1,2768,89
Kafein Yazılım24,70-0,6415,75
Kalekim Kimyevi Maddeler12,761,19

Kaplamin25,501,76-24,56
Kardemir (A)6,90-0,5815,97
Kardemir (B)6,82-1,0229,41
Kardemir (D)7,61-0,9131,66
Karel Elektronik32,34-2,8840,24
Karsan Otomotiv3,780,0016,31
Karsu Tekstil8,603,860,58
Kartal Yenilenebilir Enerji16,295,78

Kartonsan50,60-0,98-46,55
Katmerciler Ekipman2,92-0,34-5,19
Kent Gıda190,00-0,42-46,57
Kerevitaş Gıda4,39-1,57-33,28
Kervan Gıda16,41-1,2025,25
Kervansaray Yat. Holding0,580,00-53,97
Kiler GMYO1,74-0,57-30,68
Kızılbük GYO21,30-1,11

Klimasan Klima22,44-4,1032,23
Koç Holding23,181,7613,34
Konfrut Gıda17,47-1,243,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,501,83147,04
Konya Çimento846,002,36-25,13
Koray GMYO6,840,2953,71
Kordsa Teknik Tekstil23,60-0,5151,77
Koza Altın106,300,579,93
Koza Madencilik15,525,580,19
Körfez GMYO5,00-1,77-13,79
Kristal Kola1,336,40-56,46
Kron Telekomünikasyon37,62-10,002,12
Kuştur Kuşadası Turizm199,000,0026,51
Kuyas Yatırım2,66-0,3715,65
Kütahya Porselen57,202,1413,38
Kütahya Şeker Fabrikası51,950,68

Lider Faktoring2,961,02-13,20
Link Bilgisayar29,76-0,13-5,81
Logo Yazılım38,68-0,5724,21
Lokman Hekim Sağlık10,07-0,4940,48
Lüks Kadife46,380,4360,97
Makina Takım3,070,00-9,97
Manas Enerji Yönetimi18,250,72

Marka Yatırım Holding4,72-5,60-26,59
Marmaris Altınyunus162,80-0,3146,53
Marshall231,800,78-24,42
Martı GMYO1,06-0,93-58,49
Martı Otel1,68-0,59-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım34,563,66

Mavi Giyim55,90-1,418,31
Mazhar Zorlu Holding37,54-4,4319,25
Meditera Tıbbi Malzeme41,1410,00

Mega Polietilen5,67-2,07-25,98
Menderes Tekstil2,090,97-32,36
Mercan Kimya9,47-1,04

Merit Turizm16,856,9862,65
Merko Gıda4,86-0,41-43,75
Metemtur Yatırım3,83-1,54-52,63
Metro Holding1,521,33-26,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,43-0,82-15,92
Metro Yatırım Ortaklığı1,772,91-24,03
Migros Ticaret36,24-0,11-15,33
Milpa4,10-1,68-10,87
Mistral GMYO4,06-1,46-13,80
MLP Sağlık24,780,1624,71
MMC San. ve Tic. Yat.5,650,7122,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,36-0,27-37,89
Mondi Tire Kutsan8,28-2,018,95
Naturel Enerji36,18-1,041,89
Naturelgaz7,88-0,13

Net Holding3,94-1,5014,87
Netaş Telekom.17,060,53-39,25
Niğbaş Niğde Beton11,01-1,17-78,83
Nuh Çimento36,46-2,46-24,09
Nurol GMYO16,57-2,53127,30
Odaş Elektrik1,42-0,70-51,43
Orge Enerji Elektrik6,53-1,0641,57
Orma Orman Mahsulleri29,005,0097,01
Osmanlı Menkul23,44-1,43-24,00
Ostim Endüstriyel Yat2,20-0,90-20,11
Otokar335,00-1,1810,09
Oyak Çimento6,79-0,73-22,67
Oyak Yat. Ort.6,900,15-0,03
Oyak Yatırım Menkul23,70-0,50

Oylum Sınai Yatırımlar3,950,25-16,14
Özak GMYO4,44-2,20-12,94
Özbal Çelik Boru13,31-0,30103,21
Özderici GMYO1,54-0,65-30,63
Özerden Plastik7,70-1,53-14,44
Pamel Elektrik41,049,9792,50
Panora GMYO6,651,3711,53
Papilon Savunma14,51-0,75-36,19
Park Elek.Madencilik4,77-1,45-11,17
Parsan27,38-1,1612,67
Pegasus69,400,14-6,97
Peker GMYO0,920,00-60,67
Penguen Gıda2,990,34-40,79
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım95,956,08

Pera GMYO1,490,00-14,94
Pergamon Dış Ticaret22,900,3524,94
Petkim5,95-0,1719,48
Petrokent Turizm2.050,40-2,13126,21
Pınar Et ve Un17,121,36-21,77
Pınar Su7,37-0,67-0,81
Pınar Süt17,061,31-24,35
Plastikkart18,701,6329,41
Polisan Holding2,71-0,37-29,51
Politeknik Metal358,00-2,00-11,76
Prizma Press Matbaacılık4,150,24-24,27
QNB Finans Fin. Kir.75,95-1,36-39,39
QNB Finansbank39,360,92-44,05
QUA Granite Hayal Yapı12,61-1,79

Ral Yatırım Holding4,24-0,24-4,50
Ray Sigorta9,51-2,06-38,45
Reysaş GMYO4,59-6,13-15,78
Reysaş Lojistik3,92-2,49-24,24
Rhea Girişim2,109,95-43,55
Rodrigo Tekstil15,30-2,5511,60
Royal Halı3,09-3,44-10,17
RTA Laboratuvarları21,884,69-27,74
Sabancı Holding10,010,50-9,21
Safkar Ege Soğutmacılık9,100,55-16,36
Sanel Mühendislik5,112,2049,42
Sanifoam Sünger22,800,4467,65
Sanko Pazarlama10,150,209,52
Saray Matbaacılık4,50-1,53-48,69
Sarkuysan12,69-2,4645,91
Sasa Polyester27,900,0786,19
Say Yenilenebilir Enerji23,98-0,83181,79
Sekuro Plastik22,32-1,3359,89
Selçuk Ecza Deposu9,103,17-32,25
Selçuk Gıda7,906,6158,63
Selva Gıda Sanayi7,93-9,99

Senkron Güvenlik27,96-0,146,47
Serve Film Prodüksiyon15,35-0,97-4,06
Servet GMYO77,400,32-1,28
Seyitler Kimya18,273,3435,70
Silverline Endüstri5,49-2,14-36,16
Sinpaş GMYO4,513,687,89
Smartiks Yazılım5,621,44-36,57
Sodaş Sodyum Sanayii20,900,48-20,64
Söktaş2,381,28-26,79
Sönmez Filament38,48-0,57-45,19
Sönmez Pamuklu13,64-0,07-43,17
Sumaş Suni Tahta82,256,8260,49
Şeker Fin. Kir.5,320,38-16,88
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam8,700,1221,52
Şok Marketler Ticaret12,430,49-0,40
T. Halk Bankası4,85-0,41-12,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,902,05-35,93
T.S.K.B.1,310,00-24,99
T.Tuborg17,031,37-5,76
Taç Tarım Ürünleri24,520,08132,86
Tat Gıda8,810,00-23,80
TAV Havalimanları22,80-0,617,04
Taze Kuru Gıda194,10-2,32-10,26
Tek-Art Turizm1,370,00-32,18
Tekfen Holding14,33-0,21-12,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,520,15-24,71
Temapol Polimer Plastik14,790,4828,61
TGS Dış Ticaret13,10-1,433,07
Tofaş Oto. Fab.40,34-0,8430,50
Torunlar GMYO3,82-0,26-2,05
Trabzon Liman28,341,00-11,77
Trabzonspor Sportif3,595,2847,13
Trend GMYO6,58-1,05-47,65
TSKB GMYO3,652,53-36,52
Tuğçelik13,59-5,6368,19
Tukaş6,76-1,31-30,24
Turcas Petrol3,38-0,59-30,31
Tureks Turizm Taşımacılık10,542,03

Turkcell15,991,914,53
Tümosan Motor ve Traktör18,69-1,3232,84
Tüpraş99,15-1,25-8,19
Türk Hava Yolları12,260,57-5,03
Türk İlaç Serum15,371,92

Türk Prysmian Kablo11,91-0,92-1,26
Türk Telekom7,210,70-10,90
Türk Traktör171,90-0,580,90
Türker Proje Gayrimenkul121,90-0,657,97
Türkiye Sigorta4,86-0,61-21,34
Ufuk Yatırım22,30-9,9466,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,63-2,94-14,39
Ulusoy Elektrik54,00-1,195,16
Ulusoy Un Sanayi5,490,737,89
Umpaş Holding1,21-2,42-53,64
Uşak Seramik1,82-0,55-22,22
Utopya Turizm24,209,50-37,63
Uzertaş Boya33,963,54-40,00
Ülker Bisküvi19,460,52-12,80
Ünlü Yatırım Holding5,300,00

Vakıf Fin. Kir.8,593,25152,05
Vakıf GMYO1,500,67-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,746,48-8,42
Vakıflar Bankası3,550,00-24,63
Vakko Tekstil10,600,7669,16
Vanet Gıda5,630,72-27,17
VBT Yazılım25,48-0,93

Verusa Holding45,200,220,27
Verusaturk Girisim22,24-0,5470,44
Vestel29,320,7650,15
Vestel Beyaz Eşya47,020,7725,80
Viking Kağıt7,03-7,13-21,89
Yapı ve Kredi Bank.2,540,00-15,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,080,00-16,89
Yataş13,88-0,36-3,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,620,00-17,73
Yeni Gimat GMYO13,780,2218,87
Yeşil GMYO0,93-3,12-32,61
Yeşil Yapı1,06-0,93-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,12-0,93-50,42
Yibitaş İnşaat Malzeme11.100,00-0,20-28,85
Yonga Mobilya21,52-1,56-27,76
Yükselen Çelik5,33-0,191,88
Yünsa10,760,94-22,54
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,600,63-36,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi 19:22 Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı 18:31 NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı 17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı 17:15 Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş 16:26 Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu 16:09 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti 15:27 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti

Son Dakika Haberleri
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak         
19:36
Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak         
18:49
Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti         
18:08
Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı         
17:18
Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor         
16:30
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı         
16:14
İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi         
16:06
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu         
14:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 19:58:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement