Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.500,00 -1,55 -22,22 İş Bankası (C) 5,63 1,08 -17,12 İş Bankası (Kur.) 390.000,00 -2,50 2,63 İş Fin.Kir. 3,01 1,35 -22,02 İş Girişim 9,21 1,88 -51,40 İş GMYO 1,88 1,62 -25,98 İş Y. Men. Değ. 14,03 0,57 -15,47 İş Yat. Ort. 2,76 0,36 -17,93 İşbir Holding 4.300,00 0,12 57,07 Işık Plastik 41,30 3,04 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 1,10 -19,30 İttifak Holding 1,49 0,00 -33,18 İz Hayvancılık Tarım 18,05 -0,50 0,28 İzmir Demir Çelik 2,72 -0,37 -17,81 İzmir Fırça 7,12 0,00 28,06 Jantsa Jant Sanayi 69,60 -0,57 67,92 Kafein Yazılım 24,86 0,65 16,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,26 3,92 Kaplamin 26,24 2,90 -22,37 Kardemir (A) 6,88 -0,29 15,63 Kardemir (B) 6,79 -0,44 28,84 Kardemir (D) 7,67 0,79 32,70 Karel Elektronik 31,88 -1,42 38,25 Karsan Otomotiv 3,78 0,00 16,31 Karsu Tekstil 8,58 -0,23 0,35 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,08 -1,29 Kartonsan 50,90 0,59 -46,24 Katmerciler Ekipman 2,90 -0,68 -5,84 Kent Gıda 185,00 -2,63 -47,98 Kerevitaş Gıda 4,43 0,91 -32,67 Kervan Gıda 16,36 -0,30 24,87 Kervansaray Yat. Holding 0,57 -1,72 -54,76 Kiler GMYO 1,76 1,15 -29,88 Kızılbük GYO 21,58 1,31 Klimasan Klima 23,00 2,50 35,53 Koç Holding 23,56 1,64 15,19 Konfrut Gıda 17,60 0,74 4,14 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 57,15 -2,31 141,34 Konya Çimento 860,10 1,67 -23,88 Koray GMYO 6,81 -0,44 53,03 Kordsa Teknik Tekstil 23,64 0,17 52,03 Koza Altın 106,70 0,38 10,34 Koza Madencilik 15,65 0,84 1,03 Körfez GMYO 5,02 0,40 -13,45 Kristal Kola 1,40 5,26 -54,17 Kron Telekomünikasyon 36,16 -3,88 -1,85 Kuştur Kuşadası Turizm 203,30 2,16 29,24 Kuyas Yatırım 2,64 -0,75 14,78 Kütahya Porselen 58,00 1,40 14,97 Kütahya Şeker Fabrikası 51,85 -0,19 Lider Faktoring 2,98 0,68 -12,61 Link Bilgisayar 29,92 0,54 -5,30 Logo Yazılım 38,36 -0,83 23,19 Lokman Hekim Sağlık 10,47 3,97 46,06 Lüks Kadife 46,18 -0,43 60,28 Makina Takım 3,12 1,63 -8,50 Manas Enerji Yönetimi 17,93 -1,75 Marka Yatırım Holding 5,06 7,20 -21,31 Marmaris Altınyunus 179,00 9,95 61,12 Marshall 228,40 -1,47 -25,53 Martı GMYO 1,07 0,94 -58,10 Martı Otel 1,72 2,38 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 38,00 9,95 Mavi Giyim 56,50 1,07 9,48 Mazhar Zorlu Holding 37,04 -1,33 17,66 Meditera Tıbbi Malzeme 42,00 2,09 Mega Polietilen 5,64 -0,53 -26,37 Menderes Tekstil 2,10 0,48 -32,04 Mercan Kimya 9,73 2,75 Merit Turizm 17,00 0,89 64,10 Merko Gıda 4,93 1,44 -42,94 Metemtur Yatırım 3,88 1,31 -52,01 Metro Holding 1,53 0,66 -26,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 1,23 -14,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 0,56 -23,61 Migros Ticaret 36,34 0,28 -15,09 Milpa 4,10 0,00 -10,87 Mistral GMYO 4,16 2,46 -11,68 MLP Sağlık 25,00 0,89 25,82 MMC San. ve Tic. Yat. 5,86 3,72 27,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,08 -3,80 -40,25 Mondi Tire Kutsan 8,26 -0,24 8,68 Naturel Enerji 37,44 3,48 5,44 Naturelgaz 8,01 1,65 Net Holding 4,06 3,05 18,37 Netaş Telekom. 17,50 2,58 -37,68 Niğbaş Niğde Beton 11,05 0,36 -78,75 Nuh Çimento 36,56 0,27 -23,88 Nurol GMYO 16,69 0,72 128,94 Odaş Elektrik 1,45 2,11 -50,40 Orge Enerji Elektrik 6,76 3,52 46,56 Orma Orman Mahsulleri 28,00 -3,45 90,22 Osmanlı Menkul 23,40 -0,17 -24,13 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 3,18 -17,57 Otokar 328,40 -1,97 7,92 Oyak Çimento 6,85 0,88 -21,98 Oyak Yat. Ort. 6,99 1,30 1,27 Oyak Yatırım Menkul 23,70 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 3,97 0,51 -15,71 Özak GMYO 4,55 2,48 -10,78 Özbal Çelik Boru 13,48 1,28 105,80 Özderici GMYO 1,64 6,49 -26,13 Özerden Plastik 7,66 -0,52 -14,89 Pamel Elektrik 42,00 2,34 97,00 Panora GMYO 6,75 1,50 13,20 Papilon Savunma 14,66 1,03 -35,53 Park Elek.Madencilik 4,78 0,21 -10,99 Parsan 27,36 -0,07 12,59 Pegasus 70,65 1,80 -5,29 Peker GMYO 0,94 2,17 -59,82 Penguen Gıda 3,02 1,00 -40,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 86,40 -9,95 Pera GMYO 1,63 9,40 -6,95 Pergamon Dış Ticaret 22,90 0,00 24,94 Petkim 6,04 1,51 21,29 Petrokent Turizm 1.996,80 -2,61 120,30 Pınar Et ve Un 16,95 -0,99 -22,54 Pınar Su 7,29 -1,09 -1,88 Pınar Süt 17,02 -0,23 -24,52 Plastikkart 19,12 2,25 32,32 Polisan Holding 2,74 1,11 -28,73 Politeknik Metal 355,00 -0,84 -12,50 Prizma Press Matbaacılık 4,09 -1,45 -25,36 QNB Finans Fin. Kir. 75,00 -1,25 -40,14 QNB Finansbank 39,30 -0,15 -44,14 QUA Granite Hayal Yapı 12,55 -0,48 Ral Yatırım Holding 4,21 -0,71 -5,18 Ray Sigorta 9,59 0,84 -37,93 Reysaş GMYO 4,79 4,36 -12,11 Reysaş Lojistik 3,96 1,02 -23,46 Rhea Girişim 2,19 4,29 -41,13 Rodrigo Tekstil 15,42 0,78 12,47 Royal Halı 3,09 0,00 -10,17 RTA Laboratuvarları 21,54 -1,55 -28,86 Sabancı Holding 10,28 2,70 -6,77 Safkar Ege Soğutmacılık 8,92 -1,98 -18,01 Sanel Mühendislik 5,10 -0,20 49,12 Sanifoam Sünger 22,16 -2,81 62,94 Sanko Pazarlama 10,18 0,30 9,84 Saray Matbaacılık 4,51 0,22 -48,57 Sarkuysan 12,66 -0,24 45,56 Sasa Polyester 27,98 0,29 86,73 Say Yenilenebilir Enerji 23,68 -1,25 178,26 Sekuro Plastik 22,20 -0,54 59,03 Selçuk Ecza Deposu 9,05 -0,55 -32,62 Selçuk Gıda 7,72 -2,28 55,02 Selva Gıda Sanayi 7,91 -0,25 Senkron Güvenlik 27,80 -0,57 5,86 Serve Film Prodüksiyon 14,95 -2,61 -6,56 Servet GMYO 78,25 1,10 -0,19 Seyitler Kimya 18,92 3,56 40,53 Silverline Endüstri 5,48 -0,18 -36,28 Sinpaş GMYO 4,64 2,88 11,00 Smartiks Yazılım 5,61 -0,18 -36,68 Sodaş Sodyum Sanayii 21,00 0,48 -20,26 Söktaş 2,61 9,66 -19,71 Sönmez Filament 37,40 -2,81 -46,72 Sönmez Pamuklu 13,58 -0,44 -43,42 Sumaş Suni Tahta 87,55 6,44 70,83 Şeker Fin. Kir. 5,43 2,07 -15,16 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 9,03 3,79 26,13 Şok Marketler Ticaret 12,44 0,08 -0,32 T. Halk Bankası 4,88 0,62 -12,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,55 -1,76 -37,06 T.S.K.B. 1,33 1,53 -23,85 T.Tuborg 17,06 0,18 -5,59 Taç Tarım Ürünleri 23,64 -3,59 124,50 Tat Gıda 8,90 1,02 -23,02 TAV Havalimanları 23,68 3,86 11,17 Taze Kuru Gıda 189,60 -2,32 -12,34 Tek-Art Turizm 1,41 2,92 -30,20 Tekfen Holding 14,50 1,19 -11,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,56 0,61 -24,25 Temapol Polimer Plastik 14,50 -1,96 26,09 TGS Dış Ticaret 13,10 0,00 3,07 Tofaş Oto. Fab. 40,08 -0,64 29,66 Torunlar GMYO 3,89 1,83 -0,26 Trabzon Liman 28,72 1,34 -10,59 Trabzonspor Sportif 3,70 3,06 51,64 Trend GMYO 6,62 0,61 -47,33 TSKB GMYO 3,74 2,47 -34,96 Tuğçelik 12,91 -5,00 59,78 Tukaş 6,76 0,00 -30,24 Turcas Petrol 3,45 2,07 -28,87 Tureks Turizm Taşımacılık 10,48 -0,57 Turkcell 15,95 -0,25 4,27 Tümosan Motor ve Traktör 18,51 -0,96 31,56 Tüpraş 100,00 0,86 -7,41 Türk Hava Yolları 12,49 1,88 -3,25 Türk İlaç Serum 15,49 0,78 Türk Prysmian Kablo 12,60 5,79 4,46 Türk Telekom 7,30 1,25 -9,79 Türk Traktör 171,20 -0,41 0,49 Türker Proje Gayrimenkul 123,70 1,48 9,57 Türkiye Sigorta 4,93 1,44 -20,20 Ufuk Yatırım 24,52 9,96 82,99 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 1,10 -13,44 Ulusoy Elektrik 53,10 -1,67 3,41 Ulusoy Un Sanayi 5,50 0,18 8,09 Umpaş Holding 1,26 4,13 -51,72 Uşak Seramik 1,83 0,55 -21,79 Utopya Turizm 24,70 2,07 -36,34 Uzertaş Boya 32,40 -4,59 -42,76 Ülker Bisküvi 19,64 0,92 -12,00 Ünlü Yatırım Holding 5,20 -1,89 Vakıf Fin. Kir. 8,71 1,40 155,58 Vakıf GMYO 1,51 0,67 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 6,72 -0,30 -8,70 Vakıflar Bankası 3,59 1,13 -23,78 Vakko Tekstil 10,64 0,38 69,79 Vanet Gıda 6,19 9,95 -19,92 VBT Yazılım 24,74 -2,90 Verusa Holding 45,64 0,97 1,24 Verusaturk Girisim 22,42 0,81 71,82 Vestel 29,80 1,64 52,60 Vestel Beyaz Eşya 51,70 9,95 38,32 Viking Kağıt 6,99 -0,57 -22,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 1,57 -13,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,94 -0,47 -17,27 Yataş 14,12 1,73 -2,28 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,61 -0,28 -17,95 Yeni Gimat GMYO 13,70 -0,58 18,18 Yeşil GMYO 0,96 3,23 -30,43 Yeşil Yapı 1,09 2,83 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,15 1,42 -49,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.100,00 0,00 -28,85 Yonga Mobilya 21,52 0,00 -27,76 Yükselen Çelik 5,32 -0,19 1,68 Yünsa 10,92 1,49 -21,39 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,60 0,00 -36,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı

Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş

Sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli: Suçlu olan mı var yoksa?

Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları

Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum

5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi

Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.