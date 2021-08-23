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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

23.08.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.500,00-1,55-22,22
İş Bankası (C)5,631,08-17,12
İş Bankası (Kur.)390.000,00-2,502,63
İş Fin.Kir.3,011,35-22,02
İş Girişim9,211,88-51,40
İş GMYO1,881,62-25,98
İş Y. Men. Değ.14,030,57-15,47
İş Yat. Ort.2,760,36-17,93
İşbir Holding4.300,000,1257,07
Işık Plastik41,303,04

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,921,10-19,30
İttifak Holding1,490,00-33,18
İz Hayvancılık Tarım18,05-0,500,28
İzmir Demir Çelik2,72-0,37-17,81
İzmir Fırça7,120,0028,06
Jantsa Jant Sanayi69,60-0,5767,92
Kafein Yazılım24,860,6516,50
Kalekim Kimyevi Maddeler13,263,92

Kaplamin26,242,90-22,37
Kardemir (A)6,88-0,2915,63
Kardemir (B)6,79-0,4428,84
Kardemir (D)7,670,7932,70
Karel Elektronik31,88-1,4238,25
Karsan Otomotiv3,780,0016,31
Karsu Tekstil8,58-0,230,35
Kartal Yenilenebilir Enerji16,08-1,29

Kartonsan50,900,59-46,24
Katmerciler Ekipman2,90-0,68-5,84
Kent Gıda185,00-2,63-47,98
Kerevitaş Gıda4,430,91-32,67
Kervan Gıda16,36-0,3024,87
Kervansaray Yat. Holding0,57-1,72-54,76
Kiler GMYO1,761,15-29,88
Kızılbük GYO21,581,31

Klimasan Klima23,002,5035,53
Koç Holding23,561,6415,19
Konfrut Gıda17,600,744,14
Kontrolmatik Teknoloji Enerji57,15-2,31141,34
Konya Çimento860,101,67-23,88
Koray GMYO6,81-0,4453,03
Kordsa Teknik Tekstil23,640,1752,03
Koza Altın106,700,3810,34
Koza Madencilik15,650,841,03
Körfez GMYO5,020,40-13,45
Kristal Kola1,405,26-54,17
Kron Telekomünikasyon36,16-3,88-1,85
Kuştur Kuşadası Turizm203,302,1629,24
Kuyas Yatırım2,64-0,7514,78
Kütahya Porselen58,001,4014,97
Kütahya Şeker Fabrikası51,85-0,19

Lider Faktoring2,980,68-12,61
Link Bilgisayar29,920,54-5,30
Logo Yazılım38,36-0,8323,19
Lokman Hekim Sağlık10,473,9746,06
Lüks Kadife46,18-0,4360,28
Makina Takım3,121,63-8,50
Manas Enerji Yönetimi17,93-1,75

Marka Yatırım Holding5,067,20-21,31
Marmaris Altınyunus179,009,9561,12
Marshall228,40-1,47-25,53
Martı GMYO1,070,94-58,10
Martı Otel1,722,38-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım38,009,95

Mavi Giyim56,501,079,48
Mazhar Zorlu Holding37,04-1,3317,66
Meditera Tıbbi Malzeme42,002,09

Mega Polietilen5,64-0,53-26,37
Menderes Tekstil2,100,48-32,04
Mercan Kimya9,732,75

Merit Turizm17,000,8964,10
Merko Gıda4,931,44-42,94
Metemtur Yatırım3,881,31-52,01
Metro Holding1,530,66-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,461,23-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,780,56-23,61
Migros Ticaret36,340,28-15,09
Milpa4,100,00-10,87
Mistral GMYO4,162,46-11,68
MLP Sağlık25,000,8925,82
MMC San. ve Tic. Yat.5,863,7227,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,08-3,80-40,25
Mondi Tire Kutsan8,26-0,248,68
Naturel Enerji37,443,485,44
Naturelgaz8,011,65

Net Holding4,063,0518,37
Netaş Telekom.17,502,58-37,68
Niğbaş Niğde Beton11,050,36-78,75
Nuh Çimento36,560,27-23,88
Nurol GMYO16,690,72128,94
Odaş Elektrik1,452,11-50,40
Orge Enerji Elektrik6,763,5246,56
Orma Orman Mahsulleri28,00-3,4590,22
Osmanlı Menkul23,40-0,17-24,13
Ostim Endüstriyel Yat2,273,18-17,57
Otokar328,40-1,977,92
Oyak Çimento6,850,88-21,98
Oyak Yat. Ort.6,991,301,27
Oyak Yatırım Menkul23,700,00

Oylum Sınai Yatırımlar3,970,51-15,71
Özak GMYO4,552,48-10,78
Özbal Çelik Boru13,481,28105,80
Özderici GMYO1,646,49-26,13
Özerden Plastik7,66-0,52-14,89
Pamel Elektrik42,002,3497,00
Panora GMYO6,751,5013,20
Papilon Savunma14,661,03-35,53
Park Elek.Madencilik4,780,21-10,99
Parsan27,36-0,0712,59
Pegasus70,651,80-5,29
Peker GMYO0,942,17-59,82
Penguen Gıda3,021,00-40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım86,40-9,95

Pera GMYO1,639,40-6,95
Pergamon Dış Ticaret22,900,0024,94
Petkim6,041,5121,29
Petrokent Turizm1.996,80-2,61120,30
Pınar Et ve Un16,95-0,99-22,54
Pınar Su7,29-1,09-1,88
Pınar Süt17,02-0,23-24,52
Plastikkart19,122,2532,32
Polisan Holding2,741,11-28,73
Politeknik Metal355,00-0,84-12,50
Prizma Press Matbaacılık4,09-1,45-25,36
QNB Finans Fin. Kir.75,00-1,25-40,14
QNB Finansbank39,30-0,15-44,14
QUA Granite Hayal Yapı12,55-0,48

Ral Yatırım Holding4,21-0,71-5,18
Ray Sigorta9,590,84-37,93
Reysaş GMYO4,794,36-12,11
Reysaş Lojistik3,961,02-23,46
Rhea Girişim2,194,29-41,13
Rodrigo Tekstil15,420,7812,47
Royal Halı3,090,00-10,17
RTA Laboratuvarları21,54-1,55-28,86
Sabancı Holding10,282,70-6,77
Safkar Ege Soğutmacılık8,92-1,98-18,01
Sanel Mühendislik5,10-0,2049,12
Sanifoam Sünger22,16-2,8162,94
Sanko Pazarlama10,180,309,84
Saray Matbaacılık4,510,22-48,57
Sarkuysan12,66-0,2445,56
Sasa Polyester27,980,2986,73
Say Yenilenebilir Enerji23,68-1,25178,26
Sekuro Plastik22,20-0,5459,03
Selçuk Ecza Deposu9,05-0,55-32,62
Selçuk Gıda7,72-2,2855,02
Selva Gıda Sanayi7,91-0,25

Senkron Güvenlik27,80-0,575,86
Serve Film Prodüksiyon14,95-2,61-6,56
Servet GMYO78,251,10-0,19
Seyitler Kimya18,923,5640,53
Silverline Endüstri5,48-0,18-36,28
Sinpaş GMYO4,642,8811,00
Smartiks Yazılım5,61-0,18-36,68
Sodaş Sodyum Sanayii21,000,48-20,26
Söktaş2,619,66-19,71
Sönmez Filament37,40-2,81-46,72
Sönmez Pamuklu13,58-0,44-43,42
Sumaş Suni Tahta87,556,4470,83
Şeker Fin. Kir.5,432,07-15,16
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam9,033,7926,13
Şok Marketler Ticaret12,440,08-0,32
T. Halk Bankası4,880,62-12,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,55-1,76-37,06
T.S.K.B.1,331,53-23,85
T.Tuborg17,060,18-5,59
Taç Tarım Ürünleri23,64-3,59124,50
Tat Gıda8,901,02-23,02
TAV Havalimanları23,683,8611,17
Taze Kuru Gıda189,60-2,32-12,34
Tek-Art Turizm1,412,92-30,20
Tekfen Holding14,501,19-11,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,560,61-24,25
Temapol Polimer Plastik14,50-1,9626,09
TGS Dış Ticaret13,100,003,07
Tofaş Oto. Fab.40,08-0,6429,66
Torunlar GMYO3,891,83-0,26
Trabzon Liman28,721,34-10,59
Trabzonspor Sportif3,703,0651,64
Trend GMYO6,620,61-47,33
TSKB GMYO3,742,47-34,96
Tuğçelik12,91-5,0059,78
Tukaş6,760,00-30,24
Turcas Petrol3,452,07-28,87
Tureks Turizm Taşımacılık10,48-0,57

Turkcell15,95-0,254,27
Tümosan Motor ve Traktör18,51-0,9631,56
Tüpraş100,000,86-7,41
Türk Hava Yolları12,491,88-3,25
Türk İlaç Serum15,490,78

Türk Prysmian Kablo12,605,794,46
Türk Telekom7,301,25-9,79
Türk Traktör171,20-0,410,49
Türker Proje Gayrimenkul123,701,489,57
Türkiye Sigorta4,931,44-20,20
Ufuk Yatırım24,529,9682,99
Ulaşlar Turizm Yat.3,671,10-13,44
Ulusoy Elektrik53,10-1,673,41
Ulusoy Un Sanayi5,500,188,09
Umpaş Holding1,264,13-51,72
Uşak Seramik1,830,55-21,79
Utopya Turizm24,702,07-36,34
Uzertaş Boya32,40-4,59-42,76
Ülker Bisküvi19,640,92-12,00
Ünlü Yatırım Holding5,20-1,89

Vakıf Fin. Kir.8,711,40155,58
Vakıf GMYO1,510,67-37,05
Vakıf Yat. Ort.6,72-0,30-8,70
Vakıflar Bankası3,591,13-23,78
Vakko Tekstil10,640,3869,79
Vanet Gıda6,199,95-19,92
VBT Yazılım24,74-2,90

Verusa Holding45,640,971,24
Verusaturk Girisim22,420,8171,82
Vestel29,801,6452,60
Vestel Beyaz Eşya51,709,9538,32
Viking Kağıt6,99-0,57-22,33
Yapı ve Kredi Bank.2,581,57-13,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,94-0,47-17,27
Yataş14,121,73-2,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,61-0,28-17,95
Yeni Gimat GMYO13,70-0,5818,18
Yeşil GMYO0,963,23-30,43
Yeşil Yapı1,092,83-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,151,42-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme11.100,000,00-28,85
Yonga Mobilya21,520,00-27,76
Yükselen Çelik5,32-0,191,68
Yünsa10,921,49-21,39
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,600,00-36,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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