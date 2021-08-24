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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

24.08.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.499,900,00-22,22
İş Bankası (C)5,650,36-16,82
İş Bankası (Kur.)390.000,00

2,63
İş Fin.Kir.3,010,00-22,02
İş Girişim9,503,15-49,87
İş GMYO1,87-0,53-26,38
İş Y. Men. Değ.13,88-1,07-16,37
İş Yat. Ort.2,760,00-17,93
İşbir Holding4.150,00-3,4951,59
Işık Plastik41,781,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-1,09-20,18
İttifak Holding1,48-0,67-33,63
İz Hayvancılık Tarım18,100,280,56
İzmir Demir Çelik2,782,21-16,00
İzmir Fırça7,839,9740,83
Jantsa Jant Sanayi68,45-1,6565,15
Kafein Yazılım24,72-0,5615,84
Kalekim Kimyevi Maddeler12,86-3,02

Kaplamin25,38-3,28-24,91
Kardemir (A)6,83-0,7314,79
Kardemir (B)6,810,2929,22
Kardemir (D)7,690,2633,04
Karel Elektronik30,70-3,7033,13
Karsan Otomotiv3,780,0016,31
Karsu Tekstil9,015,015,38
Kartal Yenilenebilir Enerji15,04-6,47

Kartonsan50,900,00-46,24
Katmerciler Ekipman2,88-0,69-6,49
Kent Gıda182,90-1,14-48,57
Kerevitaş Gıda4,593,61-30,24
Kervan Gıda16,702,0827,47
Kervansaray Yat. Holding0,570,00-54,76
Kiler GMYO1,770,57-29,48
Kızılbük GYO21,20-1,76

Klimasan Klima22,64-1,5733,41
Koç Holding24,102,2917,83
Konfrut Gıda18,102,847,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji57,700,96143,67
Konya Çimento874,601,69-22,60
Koray GMYO6,79-0,2952,58
Kordsa Teknik Tekstil23,44-0,8550,74
Koza Altın106,10-0,569,72
Koza Madencilik15,51-0,890,13
Körfez GMYO5,00-0,40-13,79
Kristal Kola1,38-1,43-54,83
Kron Telekomünikasyon37,704,262,33
Kuştur Kuşadası Turizm199,80-1,7227,02
Kuyas Yatırım2,59-1,8912,61
Kütahya Porselen58,651,1216,25
Kütahya Şeker Fabrikası54,004,15

Lider Faktoring3,104,03-9,09
Link Bilgisayar30,200,94-4,42
Logo Yazılım39,783,7027,75
Lokman Hekim Sağlık9,97-4,7839,09
Lüks Kadife45,36-1,7857,43
Makina Takım3,08-1,28-9,68
Manas Enerji Yönetimi16,98-5,30

Marka Yatırım Holding5,437,31-15,55
Marmaris Altınyunus196,9010,0077,23
Marshall228,400,00-25,53
Martı GMYO1,113,74-56,53
Martı Otel1,762,33-17,37
Matriks Bilgi Dağıtım36,14-4,89

Mavi Giyim59,004,4214,32
Mazhar Zorlu Holding36,66-1,0316,45
Meditera Tıbbi Malzeme41,64-0,86

Mega Polietilen5,55-1,60-27,55
Menderes Tekstil2,162,86-30,10
Mercan Kimya9,60-1,34

Merit Turizm16,51-2,8859,37
Merko Gıda4,87-1,22-43,63
Metemtur Yatırım3,78-2,58-53,25
Metro Holding1,52-0,65-26,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,480,81-14,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,73-2,81-25,75
Migros Ticaret36,400,17-14,95
Milpa4,110,24-10,65
Mistral GMYO4,15-0,24-11,89
MLP Sağlık25,140,5626,52
MMC San. ve Tic. Yat.5,880,3427,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,282,82-38,57
Mondi Tire Kutsan8,553,5112,50
Naturel Enerji37,00-1,184,20
Naturelgaz7,93-1,00

Net Holding4,100,9919,53
Netaş Telekom.17,33-0,97-38,28
Niğbaş Niğde Beton11,04-0,09-78,77
Nuh Çimento36,20-0,98-24,63
Nurol GMYO16,48-1,26126,06
Odaş Elektrik1,43-1,38-51,08
Orge Enerji Elektrik6,71-0,7445,47
Orma Orman Mahsulleri28,000,0090,22
Osmanlı Menkul25,167,52-18,42
Ostim Endüstriyel Yat2,270,00-17,57
Otokar324,00-1,346,48
Oyak Çimento6,890,58-21,53
Oyak Yat. Ort.6,93-0,860,40
Oyak Yatırım Menkul23,62-0,34

Oylum Sınai Yatırımlar3,980,25-15,50
Özak GMYO4,723,74-7,45
Özbal Çelik Boru13,480,00105,80
Özderici GMYO1,650,61-25,68
Özerden Plastik7,690,39-14,56
Pamel Elektrik42,120,2997,56
Panora GMYO7,034,1517,90
Papilon Savunma14,55-0,75-36,01
Park Elek.Madencilik4,780,00-10,99
Parsan27,28-0,2912,26
Pegasus72,502,62-2,82
Peker GMYO0,951,06-59,39
Penguen Gıda3,01-0,33-40,40
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım77,80-9,95

Pera GMYO1,56-4,29-10,94
Pergamon Dış Ticaret22,920,0925,05
Petkim6,040,0021,29
Petrokent Turizm1.995,90-0,05120,20
Pınar Et ve Un17,080,77-21,95
Pınar Su7,23-0,82-2,69
Pınar Süt17,261,41-23,46
Plastikkart18,80-1,6730,10
Polisan Holding2,750,36-28,47
Politeknik Metal345,30-2,73-14,89
Prizma Press Matbaacılık4,07-0,49-25,73
QNB Finans Fin. Kir.74,00-1,33-40,94
QNB Finansbank38,22-2,75-45,67
QUA Granite Hayal Yapı12,28-2,15

Ral Yatırım Holding4,271,43-3,83
Ray Sigorta9,751,67-36,89
Reysaş GMYO4,77-0,42-12,48
Reysaş Lojistik3,90-1,52-24,62
Rhea Girişim2,08-5,02-44,09
Rodrigo Tekstil15,500,5213,06
Royal Halı3,08-0,32-10,47
RTA Laboratuvarları21,600,28-28,67
Sabancı Holding10,340,58-6,22
Safkar Ege Soğutmacılık8,78-1,57-19,30
Sanel Mühendislik5,03-1,3747,08
Sanifoam Sünger20,58-7,1351,32
Sanko Pazarlama10,06-1,188,55
Saray Matbaacılık4,510,00-48,57
Sarkuysan12,680,1645,79
Sasa Polyester27,94-0,1486,46
Say Yenilenebilir Enerji23,48-0,84175,91
Sekuro Plastik22,220,0959,17
Selçuk Ecza Deposu9,03-0,22-32,77
Selçuk Gıda8,094,7962,45
Selva Gıda Sanayi7,88-0,38

Senkron Güvenlik26,62-4,241,37
Serve Film Prodüksiyon14,90-0,33-6,87
Servet GMYO80,202,492,30
Seyitler Kimya18,29-3,3335,85
Silverline Endüstri5,480,00-36,28
Sinpaş GMYO4,670,6511,72
Smartiks Yazılım5,60-0,18-36,79
Sodaş Sodyum Sanayii20,80-0,95-21,02
Söktaş2,703,45-16,94
Sönmez Filament38,121,93-45,70
Sönmez Pamuklu13,902,36-42,08
Sumaş Suni Tahta96,309,9987,90
Şeker Fin. Kir.5,39-0,74-15,78
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,94-1,0024,87
Şok Marketler Ticaret12,42-0,16-0,48
T. Halk Bankası4,85-0,61-12,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,102,81-35,29
T.S.K.B.1,330,00-23,85
T.Tuborg17,001,55-4,12
Taç Tarım Ürünleri23,981,44127,73
Tat Gıda8,950,56-22,59
TAV Havalimanları24,382,9614,46
Taze Kuru Gıda208,509,97-3,61
Tek-Art Turizm1,410,00-30,20
Tekfen Holding14,630,90-10,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,600,61-23,79
Temapol Polimer Plastik14,520,1426,26
TGS Dış Ticaret12,90-1,531,49
Tofaş Oto. Fab.39,90-0,4529,08
Torunlar GMYO3,931,030,77
Trabzon Liman28,16-1,95-12,33
Trabzonspor Sportif3,58-3,2446,72
Trend GMYO6,640,30-47,18
TSKB GMYO3,64-2,67-36,70
Tuğçelik12,68-1,7856,93
Tukaş6,770,15-30,13
Turcas Petrol3,511,74-27,63
Tureks Turizm Taşımacılık10,570,86

Turkcell16,322,326,69
Tümosan Motor ve Traktör18,801,5733,62
Tüpraş100,200,20-7,22
Türk Hava Yolları12,812,56-0,77
Türk İlaç Serum15,490,00

Türk Prysmian Kablo12,801,596,11
Türk Telekom7,421,64-8,30
Türk Traktör168,60-1,52-1,04
Türker Proje Gayrimenkul128,003,4813,37
Türkiye Sigorta4,930,00-20,20
Ufuk Yatırım24,801,1485,07
Ulaşlar Turizm Yat.3,670,00-13,44
Ulusoy Elektrik52,30-1,511,85
Ulusoy Un Sanayi5,40-1,826,12
Umpaş Holding1,20-4,76-54,02
Uşak Seramik1,82-0,55-22,22
Utopya Turizm24,44-1,05-37,01
Uzertaş Boya32,20-0,62-43,11
Ülker Bisküvi19,680,20-11,82
Ünlü Yatırım Holding5,18-0,38

Vakıf Fin. Kir.8,56-1,72151,17
Vakıf GMYO1,510,00-37,05
Vakıf Yat. Ort.6,56-2,38-10,87
Vakıflar Bankası3,590,00-23,78
Vakko Tekstil10,60-0,3869,16
Vanet Gıda6,372,91-17,59
VBT Yazılım22,46-9,22

Verusa Holding46,501,883,15
Verusaturk Girisim22,721,3474,12
Vestel29,12-2,2849,12
Vestel Beyaz Eşya50,00-3,2933,77
Viking Kağıt6,68-4,43-25,78
Yapı ve Kredi Bank.2,580,00-13,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,62-1,07-18,16
Yataş14,260,99-1,31
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,56-1,39-19,09
Yeni Gimat GMYO13,69-0,0718,10
Yeşil GMYO0,94-2,08-31,88
Yeşil Yapı1,07-1,83-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,13-0,93-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme10.850,00-2,25-30,45
Yonga Mobilya21,48-0,19-27,89
Yükselen Çelik5,28-0,750,92
Yünsa10,72-1,83-22,83
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,621,25-35,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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