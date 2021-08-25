Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.499,90
|0,00
|-22,22
|İş Bankası (C)
|5,59
|-1,06
|-17,71
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,00
|2,63
|İş Fin.Kir.
|2,96
|-1,66
|-23,32
|İş Girişim
|8,55
|-10,00
|-54,88
|İş GMYO
|1,87
|0,00
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,68
|-1,44
|-17,58
|İş Yat. Ort.
|2,74
|-0,72
|-18,53
|İşbir Holding
|4.000,00
|-3,61
|46,11
|Işık Plastik
|40,46
|-3,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-1,10
|-21,05
|İttifak Holding
|1,46
|-1,35
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,94
|4,64
|5,22
|İzmir Demir Çelik
|2,76
|-0,72
|-16,61
|İzmir Fırça
|8,39
|7,15
|50,90
|Jantsa Jant Sanayi
|66,80
|-2,41
|61,17
|Kafein Yazılım
|24,40
|-1,29
|14,34
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,64
|-1,71
|Kaplamin
|24,52
|-3,39
|-27,46
|Kardemir (A)
|6,76
|-1,02
|13,61
|Kardemir (B)
|6,73
|-1,17
|27,70
|Kardemir (D)
|7,63
|-0,78
|32,01
|Karel Elektronik
|30,80
|0,33
|33,56
|Karsan Otomotiv
|3,74
|-1,06
|15,08
|Karsu Tekstil
|8,70
|-3,44
|1,75
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,13
|0,60
|Kartonsan
|49,90
|-1,96
|-47,29
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|0,69
|-5,84
|Kent Gıda
|175,30
|-4,16
|-50,70
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|-2,40
|-31,91
|Kervan Gıda
|16,89
|1,14
|28,92
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|0,00
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,74
|-1,69
|-30,68
|Kızılbük GYO
|21,52
|1,51
|Klimasan Klima
|10,81
|-3,97
|28,12
|Koç Holding
|23,46
|-2,66
|14,70
|Konfrut Gıda
|17,53
|-3,15
|3,73
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|55,90
|-3,12
|136,06
|Konya Çimento
|854,60
|-2,29
|-24,37
|Koray GMYO
|7,30
|7,51
|64,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,28
|-0,68
|49,71
|Koza Altın
|104,40
|-1,60
|7,96
|Koza Madencilik
|15,48
|-0,19
|-0,06
|Körfez GMYO
|4,96
|-0,80
|-14,48
|Kristal Kola
|1,35
|-2,17
|-55,81
|Kron Telekomünikasyon
|34,24
|-9,18
|-7,06
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,00
|-0,40
|26,51
|Kuyas Yatırım
|2,55
|-1,54
|10,87
|Kütahya Porselen
|59,75
|1,88
|18,43
|Kütahya Şeker Fabrikası
|56,45
|4,54
|Lider Faktoring
|3,08
|-0,65
|-9,68
|Link Bilgisayar
|29,50
|-2,32
|-6,63
|Logo Yazılım
|38,84
|-2,36
|24,73
|Lokman Hekim Sağlık
|9,99
|0,20
|39,37
|Lüks Kadife
|45,02
|-0,75
|56,25
|Makina Takım
|2,99
|-2,92
|-12,32
|Manas Enerji Yönetimi
|17,30
|1,88
|Marka Yatırım Holding
|5,24
|-3,50
|-18,51
|Marmaris Altınyunus
|191,40
|-2,79
|72,28
|Marshall
|227,00
|-0,61
|-25,99
|Martı GMYO
|1,22
|9,91
|-52,22
|Martı Otel
|1,81
|2,84
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,00
|-3,15
|Mavi Giyim
|58,30
|-1,19
|12,96
|Mazhar Zorlu Holding
|36,28
|-1,04
|15,25
|Meditera Tıbbi Malzeme
|41,52
|-0,29
|Mega Polietilen
|5,43
|-2,16
|-29,11
|Menderes Tekstil
|2,14
|-0,93
|-30,74
|Mercan Kimya
|9,54
|-0,63
|Merit Turizm
|16,55
|0,24
|59,76
|Merko Gıda
|4,78
|-1,85
|-44,68
|Metemtur Yatırım
|3,68
|-2,65
|-54,49
|Metro Holding
|1,50
|-1,32
|-27,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|-2,42
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|35,80
|-1,65
|-16,36
|Milpa
|4,10
|-0,24
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,09
|-1,45
|-13,16
|MLP Sağlık
|25,16
|0,08
|26,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-3,06
|23,91
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,19
|-1,24
|-39,32
|Mondi Tire Kutsan
|8,40
|-1,75
|10,53
|Naturel Enerji
|36,92
|-0,22
|3,98
|Naturelgaz
|7,81
|-1,51
|Net Holding
|4,37
|6,59
|27,41
|Netaş Telekom.
|17,23
|-0,58
|-38,64
|Niğbaş Niğde Beton
|10,78
|-2,36
|-79,27
|Nuh Çimento
|36,26
|0,17
|-24,50
|Nurol GMYO
|16,00
|-2,91
|119,48
|Odaş Elektrik
|1,47
|2,80
|-49,72
|Orge Enerji Elektrik
|6,45
|-3,87
|39,84
|Orma Orman Mahsulleri
|27,00
|-3,57
|83,42
|Osmanlı Menkul
|24,70
|-1,83
|-19,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|-0,88
|-18,29
|Otokar
|325,00
|0,31
|6,81
|Oyak Çimento
|6,80
|-1,31
|-22,55
|Oyak Yat. Ort.
|6,84
|-1,30
|-0,90
|Oyak Yatırım Menkul
|23,88
|1,10
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,95
|-0,75
|-16,14
|Özak GMYO
|4,65
|-1,48
|-8,82
|Özbal Çelik Boru
|13,15
|-2,45
|100,76
|Özderici GMYO
|1,64
|-0,61
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,41
|-3,64
|-17,67
|Pamel Elektrik
|43,20
|2,56
|102,63
|Panora GMYO
|6,88
|-2,13
|15,38
|Papilon Savunma
|14,29
|-1,79
|-37,15
|Park Elek.Madencilik
|4,74
|-0,84
|-11,73
|Parsan
|26,54
|-2,71
|9,22
|Pegasus
|71,80
|-0,97
|-3,75
|Peker GMYO
|0,95
|0,00
|-59,39
|Penguen Gıda
|2,96
|-1,66
|-41,39
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|85,00
|9,25
|Pera GMYO
|1,54
|-1,28
|-12,09
|Pergamon Dış Ticaret
|22,32
|-2,62
|21,78
|Petkim
|6,12
|1,32
|22,89
|Petrokent Turizm
|1.980,00
|-0,80
|118,45
|Pınar Et ve Un
|16,80
|-1,64
|-23,23
|Pınar Su
|7,11
|-1,66
|-4,31
|Pınar Süt
|16,83
|-2,49
|-25,37
|Plastikkart
|19,00
|1,06
|31,49
|Polisan Holding
|2,71
|-1,45
|-29,51
|Politeknik Metal
|346,50
|0,35
|-14,60
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|-1,23
|-26,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|73,40
|-0,81
|-41,42
|QNB Finansbank
|38,20
|-0,05
|-45,70
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,18
|-0,81
|Ral Yatırım Holding
|4,15
|-2,81
|-6,53
|Ray Sigorta
|9,70
|-0,51
|-37,22
|Reysaş GMYO
|4,87
|2,10
|-10,64
|Reysaş Lojistik
|3,89
|-0,26
|-24,82
|Rhea Girişim
|2,01
|-3,37
|-45,97
|Rodrigo Tekstil
|15,74
|1,55
|14,81
|Royal Halı
|2,99
|-2,92
|-13,08
|RTA Laboratuvarları
|21,76
|0,74
|-28,14
|Sabancı Holding
|10,17
|-1,64
|-7,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,61
|-1,94
|-20,86
|Sanel Mühendislik
|5,02
|-0,20
|46,78
|Sanifoam Sünger
|20,00
|-2,82
|47,06
|Sanko Pazarlama
|9,94
|-1,19
|7,25
|Saray Matbaacılık
|4,63
|2,66
|-47,21
|Sarkuysan
|12,76
|0,63
|46,71
|Sasa Polyester
|27,28
|-2,36
|82,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,08
|-1,70
|171,21
|Sekuro Plastik
|21,44
|-3,51
|53,58
|Selçuk Ecza Deposu
|8,84
|-2,10
|-34,19
|Selçuk Gıda
|7,95
|-1,73
|59,64
|Selva Gıda Sanayi
|8,20
|4,06
|Senkron Güvenlik
|26,54
|-0,30
|1,07
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|0,00
|-6,87
|Servet GMYO
|77,70
|-3,12
|-0,89
|Seyitler Kimya
|18,81
|2,84
|39,71
|Silverline Endüstri
|5,48
|0,00
|-36,28
|Sinpaş GMYO
|4,42
|-5,35
|5,74
|Smartiks Yazılım
|5,61
|0,18
|-36,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,64
|-0,77
|-21,63
|Söktaş
|2,71
|0,37
|-16,63
|Sönmez Filament
|37,88
|-0,63
|-46,04
|Sönmez Pamuklu
|13,75
|-1,08
|-42,71
|Sumaş Suni Tahta
|97,00
|1,20
|90,16
|Şeker Fin. Kir.
|5,30
|-1,67
|-17,19
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,93
|-0,11
|24,73
|Şok Marketler Ticaret
|12,37
|-0,40
|-0,88
|T. Halk Bankası
|4,82
|-0,62
|-13,31
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|4,48
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|-23,85
|T.Tuborg
|16,82
|-1,06
|-5,14
|Taç Tarım Ürünleri
|23,96
|-0,08
|127,54
|Tat Gıda
|8,91
|-0,45
|-22,93
|TAV Havalimanları
|24,04
|-1,39
|12,86
|Taze Kuru Gıda
|215,20
|3,21
|-0,51
|Tek-Art Turizm
|1,42
|0,71
|-29,70
|Tekfen Holding
|14,44
|-1,30
|-11,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,55
|-0,76
|-24,36
|Temapol Polimer Plastik
|14,25
|-1,86
|23,91
|TGS Dış Ticaret
|12,31
|-4,57
|-3,15
|Tofaş Oto. Fab.
|39,92
|0,05
|29,14
|Torunlar GMYO
|4,00
|1,78
|2,56
|Trabzon Liman
|27,98
|-0,64
|-12,89
|Trabzonspor Sportif
|3,61
|0,84
|47,95
|Trend GMYO
|6,58
|-0,90
|-47,65
|TSKB GMYO
|3,68
|1,10
|-36,00
|Tuğçelik
|12,64
|-0,32
|56,44
|Tukaş
|6,67
|-1,48
|-31,17
|Turcas Petrol
|3,47
|-1,14
|-28,45
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,34
|-2,18
|Turkcell
|16,06
|-1,59
|4,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,55
|-1,33
|31,84
|Tüpraş
|99,50
|-0,70
|-7,87
|Türk Hava Yolları
|12,50
|-2,42
|-3,18
|Türk İlaç Serum
|14,96
|-3,42
|Türk Prysmian Kablo
|12,35
|-3,52
|2,38
|Türk Telekom
|7,36
|-0,81
|-9,05
|Türk Traktör
|170,00
|0,83
|-0,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,70
|-2,58
|10,45
|Türkiye Sigorta
|4,88
|-1,01
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|22,32
|-10,00
|66,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,65
|-0,54
|-13,92
|Ulusoy Elektrik
|53,20
|1,72
|3,60
|Ulusoy Un Sanayi
|5,30
|-1,85
|4,16
|Umpaş Holding
|1,19
|-0,83
|-54,41
|Uşak Seramik
|1,78
|-2,20
|-23,93
|Utopya Turizm
|22,00
|-9,98
|-43,30
|Uzertaş Boya
|32,50
|0,93
|-42,58
|Ülker Bisküvi
|19,41
|-1,37
|-13,03
|Ünlü Yatırım Holding
|5,07
|-2,12
|Vakıf Fin. Kir.
|8,42
|-1,64
|147,07
|Vakıf GMYO
|1,49
|-1,32
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,43
|-1,98
|-12,64
|Vakıflar Bankası
|3,58
|-0,28
|-23,99
|Vakko Tekstil
|10,39
|-1,98
|65,80
|Vanet Gıda
|6,15
|-3,45
|-20,44
|VBT Yazılım
|22,00
|-2,05
|Verusa Holding
|45,56
|-2,02
|1,06
|Verusaturk Girisim
|22,18
|-2,38
|69,98
|Vestel
|28,78
|-1,17
|47,38
|Vestel Beyaz Eşya
|48,86
|-2,28
|30,72
|Viking Kağıt
|6,60
|-1,20
|-26,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,55
|-1,16
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,12
|-5,06
|-22,30
|Yataş
|14,05
|-1,47
|-2,77
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,45
|-3,09
|-21,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,64
|-0,37
|17,67
|Yeşil GMYO
|0,94
|0,00
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,06
|-0,93
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,08
|-2,35
|-51,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.849,90
|0,00
|-30,45
|Yonga Mobilya
|21,10
|-1,77
|-29,17
|Yükselen Çelik
|5,19
|-1,70
|-0,80
|Yünsa
|10,50
|-2,05
|-24,41
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,58
|-2,47
|-37,52
(Son)
Kaynak: AA
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