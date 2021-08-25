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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

25.08.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.499,900,00-22,22
İş Bankası (C)5,59-1,06-17,71
İş Bankası (Kur.)390.000,00

2,63
İş Fin.Kir.2,96-1,66-23,32
İş Girişim8,55-10,00-54,88
İş GMYO1,870,00-26,38
İş Y. Men. Değ.13,68-1,44-17,58
İş Yat. Ort.2,74-0,72-18,53
İşbir Holding4.000,00-3,6146,11
Işık Plastik40,46-3,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-1,10-21,05
İttifak Holding1,46-1,35-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,944,645,22
İzmir Demir Çelik2,76-0,72-16,61
İzmir Fırça8,397,1550,90
Jantsa Jant Sanayi66,80-2,4161,17
Kafein Yazılım24,40-1,2914,34
Kalekim Kimyevi Maddeler12,64-1,71

Kaplamin24,52-3,39-27,46
Kardemir (A)6,76-1,0213,61
Kardemir (B)6,73-1,1727,70
Kardemir (D)7,63-0,7832,01
Karel Elektronik30,800,3333,56
Karsan Otomotiv3,74-1,0615,08
Karsu Tekstil8,70-3,441,75
Kartal Yenilenebilir Enerji15,130,60

Kartonsan49,90-1,96-47,29
Katmerciler Ekipman2,900,69-5,84
Kent Gıda175,30-4,16-50,70
Kerevitaş Gıda4,48-2,40-31,91
Kervan Gıda16,891,1428,92
Kervansaray Yat. Holding0,570,00-54,76
Kiler GMYO1,74-1,69-30,68
Kızılbük GYO21,521,51

Klimasan Klima10,81-3,9728,12
Koç Holding23,46-2,6614,70
Konfrut Gıda17,53-3,153,73
Kontrolmatik Teknoloji Enerji55,90-3,12136,06
Konya Çimento854,60-2,29-24,37
Koray GMYO7,307,5164,04
Kordsa Teknik Tekstil23,28-0,6849,71
Koza Altın104,40-1,607,96
Koza Madencilik15,48-0,19-0,06
Körfez GMYO4,96-0,80-14,48
Kristal Kola1,35-2,17-55,81
Kron Telekomünikasyon34,24-9,18-7,06
Kuştur Kuşadası Turizm199,00-0,4026,51
Kuyas Yatırım2,55-1,5410,87
Kütahya Porselen59,751,8818,43
Kütahya Şeker Fabrikası56,454,54

Lider Faktoring3,08-0,65-9,68
Link Bilgisayar29,50-2,32-6,63
Logo Yazılım38,84-2,3624,73
Lokman Hekim Sağlık9,990,2039,37
Lüks Kadife45,02-0,7556,25
Makina Takım2,99-2,92-12,32
Manas Enerji Yönetimi17,301,88

Marka Yatırım Holding5,24-3,50-18,51
Marmaris Altınyunus191,40-2,7972,28
Marshall227,00-0,61-25,99
Martı GMYO1,229,91-52,22
Martı Otel1,812,84-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım35,00-3,15

Mavi Giyim58,30-1,1912,96
Mazhar Zorlu Holding36,28-1,0415,25
Meditera Tıbbi Malzeme41,52-0,29

Mega Polietilen5,43-2,16-29,11
Menderes Tekstil2,14-0,93-30,74
Mercan Kimya9,54-0,63

Merit Turizm16,550,2459,76
Merko Gıda4,78-1,85-44,68
Metemtur Yatırım3,68-2,65-54,49
Metro Holding1,50-1,32-27,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,42-2,42-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,00-25,75
Migros Ticaret35,80-1,65-16,36
Milpa4,10-0,24-10,87
Mistral GMYO4,09-1,45-13,16
MLP Sağlık25,160,0826,62
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-3,0623,91
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,19-1,24-39,32
Mondi Tire Kutsan8,40-1,7510,53
Naturel Enerji36,92-0,223,98
Naturelgaz7,81-1,51

Net Holding4,376,5927,41
Netaş Telekom.17,23-0,58-38,64
Niğbaş Niğde Beton10,78-2,36-79,27
Nuh Çimento36,260,17-24,50
Nurol GMYO16,00-2,91119,48
Odaş Elektrik1,472,80-49,72
Orge Enerji Elektrik6,45-3,8739,84
Orma Orman Mahsulleri27,00-3,5783,42
Osmanlı Menkul24,70-1,83-19,91
Ostim Endüstriyel Yat2,25-0,88-18,29
Otokar325,000,316,81
Oyak Çimento6,80-1,31-22,55
Oyak Yat. Ort.6,84-1,30-0,90
Oyak Yatırım Menkul23,881,10

Oylum Sınai Yatırımlar3,95-0,75-16,14
Özak GMYO4,65-1,48-8,82
Özbal Çelik Boru13,15-2,45100,76
Özderici GMYO1,64-0,61-26,13
Özerden Plastik7,41-3,64-17,67
Pamel Elektrik43,202,56102,63
Panora GMYO6,88-2,1315,38
Papilon Savunma14,29-1,79-37,15
Park Elek.Madencilik4,74-0,84-11,73
Parsan26,54-2,719,22
Pegasus71,80-0,97-3,75
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda2,96-1,66-41,39
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım85,009,25

Pera GMYO1,54-1,28-12,09
Pergamon Dış Ticaret22,32-2,6221,78
Petkim6,121,3222,89
Petrokent Turizm1.980,00-0,80118,45
Pınar Et ve Un16,80-1,64-23,23
Pınar Su7,11-1,66-4,31
Pınar Süt16,83-2,49-25,37
Plastikkart19,001,0631,49
Polisan Holding2,71-1,45-29,51
Politeknik Metal346,500,35-14,60
Prizma Press Matbaacılık4,02-1,23-26,64
QNB Finans Fin. Kir.73,40-0,81-41,42
QNB Finansbank38,20-0,05-45,70
QUA Granite Hayal Yapı12,18-0,81

Ral Yatırım Holding4,15-2,81-6,53
Ray Sigorta9,70-0,51-37,22
Reysaş GMYO4,872,10-10,64
Reysaş Lojistik3,89-0,26-24,82
Rhea Girişim2,01-3,37-45,97
Rodrigo Tekstil15,741,5514,81
Royal Halı2,99-2,92-13,08
RTA Laboratuvarları21,760,74-28,14
Sabancı Holding10,17-1,64-7,76
Safkar Ege Soğutmacılık8,61-1,94-20,86
Sanel Mühendislik5,02-0,2046,78
Sanifoam Sünger20,00-2,8247,06
Sanko Pazarlama9,94-1,197,25
Saray Matbaacılık4,632,66-47,21
Sarkuysan12,760,6346,71
Sasa Polyester27,28-2,3682,06
Say Yenilenebilir Enerji23,08-1,70171,21
Sekuro Plastik21,44-3,5153,58
Selçuk Ecza Deposu8,84-2,10-34,19
Selçuk Gıda7,95-1,7359,64
Selva Gıda Sanayi8,204,06

Senkron Güvenlik26,54-0,301,07
Serve Film Prodüksiyon14,900,00-6,87
Servet GMYO77,70-3,12-0,89
Seyitler Kimya18,812,8439,71
Silverline Endüstri5,480,00-36,28
Sinpaş GMYO4,42-5,355,74
Smartiks Yazılım5,610,18-36,68
Sodaş Sodyum Sanayii20,64-0,77-21,63
Söktaş2,710,37-16,63
Sönmez Filament37,88-0,63-46,04
Sönmez Pamuklu13,75-1,08-42,71
Sumaş Suni Tahta97,001,2090,16
Şeker Fin. Kir.5,30-1,67-17,19
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,93-0,1124,73
Şok Marketler Ticaret12,37-0,40-0,88
T. Halk Bankası4,82-0,62-13,31
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,004,48-32,39
T.S.K.B.1,330,00-23,85
T.Tuborg16,82-1,06-5,14
Taç Tarım Ürünleri23,96-0,08127,54
Tat Gıda8,91-0,45-22,93
TAV Havalimanları24,04-1,3912,86
Taze Kuru Gıda215,203,21-0,51
Tek-Art Turizm1,420,71-29,70
Tekfen Holding14,44-1,30-11,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,55-0,76-24,36
Temapol Polimer Plastik14,25-1,8623,91
TGS Dış Ticaret12,31-4,57-3,15
Tofaş Oto. Fab.39,920,0529,14
Torunlar GMYO4,001,782,56
Trabzon Liman27,98-0,64-12,89
Trabzonspor Sportif3,610,8447,95
Trend GMYO6,58-0,90-47,65
TSKB GMYO3,681,10-36,00
Tuğçelik12,64-0,3256,44
Tukaş6,67-1,48-31,17
Turcas Petrol3,47-1,14-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık10,34-2,18

Turkcell16,06-1,594,99
Tümosan Motor ve Traktör18,55-1,3331,84
Tüpraş99,50-0,70-7,87
Türk Hava Yolları12,50-2,42-3,18
Türk İlaç Serum14,96-3,42

Türk Prysmian Kablo12,35-3,522,38
Türk Telekom7,36-0,81-9,05
Türk Traktör170,000,83-0,22
Türker Proje Gayrimenkul124,70-2,5810,45
Türkiye Sigorta4,88-1,01-21,01
Ufuk Yatırım22,32-10,0066,57
Ulaşlar Turizm Yat.3,65-0,54-13,92
Ulusoy Elektrik53,201,723,60
Ulusoy Un Sanayi5,30-1,854,16
Umpaş Holding1,19-0,83-54,41
Uşak Seramik1,78-2,20-23,93
Utopya Turizm22,00-9,98-43,30
Uzertaş Boya32,500,93-42,58
Ülker Bisküvi19,41-1,37-13,03
Ünlü Yatırım Holding5,07-2,12

Vakıf Fin. Kir.8,42-1,64147,07
Vakıf GMYO1,49-1,32-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,43-1,98-12,64
Vakıflar Bankası3,58-0,28-23,99
Vakko Tekstil10,39-1,9865,80
Vanet Gıda6,15-3,45-20,44
VBT Yazılım22,00-2,05

Verusa Holding45,56-2,021,06
Verusaturk Girisim22,18-2,3869,98
Vestel28,78-1,1747,38
Vestel Beyaz Eşya48,86-2,2830,72
Viking Kağıt6,60-1,20-26,67
Yapı ve Kredi Bank.2,55-1,16-14,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,12-5,06-22,30
Yataş14,05-1,47-2,77
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,45-3,09-21,59
Yeni Gimat GMYO13,64-0,3717,67
Yeşil GMYO0,940,00-31,88
Yeşil Yapı1,06-0,93-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,08-2,35-51,36
Yibitaş İnşaat Malzeme10.849,900,00-30,45
Yonga Mobilya21,10-1,77-29,17
Yükselen Çelik5,19-1,70-0,80
Yünsa10,50-2,05-24,41
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,58-2,47-37,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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