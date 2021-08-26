Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.497,90
|-0,01
|-22,23
|İş Bankası (C)
|5,60
|0,18
|-17,56
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-5,13
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|2,94
|-0,68
|-23,83
|İş Girişim
|8,06
|-5,73
|-57,47
|İş GMYO
|1,82
|-2,67
|-28,35
|İş Y. Men. Değ.
|13,74
|0,44
|-17,22
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,00
|-18,53
|İşbir Holding
|4.400,00
|10,00
|60,72
|Işık Plastik
|39,44
|-2,52
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-1,11
|-21,93
|İttifak Holding
|1,45
|-0,68
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|18,51
|-2,27
|2,83
|İzmir Demir Çelik
|2,67
|-3,26
|-19,32
|İzmir Fırça
|7,79
|-7,15
|40,11
|Jantsa Jant Sanayi
|67,25
|0,67
|62,25
|Kafein Yazılım
|23,96
|-1,80
|12,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,45
|-1,50
|Kaplamin
|24,14
|-1,55
|-28,58
|Kardemir (A)
|6,66
|-1,48
|11,93
|Kardemir (B)
|6,62
|-1,63
|25,62
|Kardemir (D)
|7,56
|-0,92
|30,80
|Karel Elektronik
|30,28
|-1,69
|31,31
|Karsan Otomotiv
|3,65
|-2,41
|12,31
|Karsu Tekstil
|8,74
|0,46
|2,22
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,00
|-0,86
|Kartonsan
|49,14
|-1,52
|-48,10
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|0,34
|-5,52
|Kent Gıda
|175,30
|0,00
|-50,70
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|-0,67
|-32,37
|Kervan Gıda
|16,63
|-1,54
|26,93
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|-1,75
|-55,56
|Kiler GMYO
|1,75
|0,57
|-30,28
|Kızılbük GYO
|22,58
|4,93
|Klimasan Klima
|10,52
|-2,68
|24,68
|Koç Holding
|23,42
|-0,17
|14,51
|Konfrut Gıda
|17,06
|-2,68
|0,95
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|53,70
|-3,94
|126,77
|Konya Çimento
|856,70
|0,25
|-24,19
|Koray GMYO
|7,01
|-3,97
|57,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,06
|-0,95
|48,30
|Koza Altın
|103,70
|-0,67
|7,24
|Koza Madencilik
|15,78
|1,94
|1,87
|Körfez GMYO
|4,94
|-0,40
|-14,83
|Kristal Kola
|1,33
|-1,48
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|33,32
|-2,69
|-9,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|197,90
|-0,55
|25,81
|Kuyas Yatırım
|2,50
|-1,96
|8,70
|Kütahya Porselen
|60,00
|0,42
|18,93
|Kütahya Şeker Fabrikası
|62,05
|9,92
|Lider Faktoring
|3,07
|-0,32
|-9,97
|Link Bilgisayar
|29,06
|-1,49
|-8,03
|Logo Yazılım
|40,22
|3,55
|29,16
|Lokman Hekim Sağlık
|9,97
|-0,20
|39,09
|Lüks Kadife
|44,70
|-0,71
|55,14
|Makina Takım
|3,00
|0,33
|-12,02
|Manas Enerji Yönetimi
|16,96
|-1,97
|Marka Yatırım Holding
|5,01
|-4,39
|-22,08
|Marmaris Altınyunus
|183,00
|-4,39
|64,72
|Marshall
|225,00
|-0,88
|-26,64
|Martı GMYO
|1,12
|-8,20
|-56,14
|Martı Otel
|1,72
|-4,97
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,62
|-1,09
|Mavi Giyim
|59,75
|2,49
|15,77
|Mazhar Zorlu Holding
|35,60
|-1,87
|13,09
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,50
|-2,46
|Mega Polietilen
|5,48
|0,92
|-28,46
|Menderes Tekstil
|2,14
|0,00
|-30,74
|Mercan Kimya
|9,56
|0,21
|Merit Turizm
|16,25
|-1,81
|56,86
|Merko Gıda
|4,77
|-0,21
|-44,79
|Metemtur Yatırım
|3,52
|-4,35
|-56,46
|Metro Holding
|1,49
|-0,67
|-28,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,41
|-0,41
|-16,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|35,12
|-1,90
|-17,94
|Milpa
|4,06
|-0,98
|-11,74
|Mistral GMYO
|3,99
|-2,44
|-15,29
|MLP Sağlık
|25,16
|0,00
|26,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,68
|-0,35
|23,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,11
|-1,11
|-40,00
|Mondi Tire Kutsan
|8,48
|0,95
|11,58
|Naturel Enerji
|36,56
|-0,98
|2,96
|Naturelgaz
|7,70
|-1,41
|Net Holding
|4,31
|-1,37
|25,66
|Netaş Telekom.
|16,95
|-1,63
|-39,64
|Niğbaş Niğde Beton
|10,82
|0,37
|-79,19
|Nuh Çimento
|36,10
|-0,44
|-24,84
|Nurol GMYO
|15,83
|-1,06
|117,15
|Odaş Elektrik
|1,46
|-0,68
|-50,06
|Orge Enerji Elektrik
|6,27
|-2,79
|35,93
|Orma Orman Mahsulleri
|29,70
|10,00
|101,77
|Osmanlı Menkul
|24,20
|-2,02
|-21,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|-0,44
|-18,66
|Otokar
|322,70
|-0,71
|6,05
|Oyak Çimento
|6,71
|-1,32
|-23,58
|Oyak Yat. Ort.
|6,80
|-0,58
|-1,48
|Oyak Yatırım Menkul
|23,76
|-0,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,85
|-2,53
|-18,26
|Özak GMYO
|4,62
|-0,65
|-9,41
|Özbal Çelik Boru
|13,26
|0,84
|102,44
|Özderici GMYO
|1,61
|-1,83
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,35
|-0,81
|-18,33
|Pamel Elektrik
|43,74
|1,25
|105,16
|Panora GMYO
|7,02
|2,03
|17,73
|Papilon Savunma
|14,14
|-1,05
|-37,81
|Park Elek.Madencilik
|4,70
|-0,84
|-12,48
|Parsan
|26,28
|-0,98
|8,15
|Pegasus
|72,05
|0,35
|-3,42
|Peker GMYO
|0,95
|0,00
|-59,39
|Penguen Gıda
|2,90
|-2,03
|-42,57
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|83,50
|-1,76
|Pera GMYO
|1,53
|-0,65
|-12,66
|Pergamon Dış Ticaret
|22,08
|-1,08
|20,47
|Petkim
|6,08
|-0,65
|22,09
|Petrokent Turizm
|2.004,20
|1,22
|121,12
|Pınar Et ve Un
|16,83
|0,18
|-23,09
|Pınar Su
|7,08
|-0,42
|-4,71
|Pınar Süt
|16,69
|-0,83
|-25,99
|Plastikkart
|19,29
|1,53
|33,49
|Polisan Holding
|2,67
|-1,48
|-30,55
|Politeknik Metal
|345,10
|-0,40
|-14,94
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|1,24
|-25,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,40
|-2,72
|-43,02
|QNB Finansbank
|38,20
|0,00
|-45,70
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,09
|-0,74
|Ral Yatırım Holding
|4,11
|-0,96
|-7,43
|Ray Sigorta
|9,70
|0,00
|-37,22
|Reysaş GMYO
|4,94
|1,44
|-9,36
|Reysaş Lojistik
|3,89
|0,00
|-24,82
|Rhea Girişim
|2,02
|0,50
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|15,81
|0,44
|15,32
|Royal Halı
|3,28
|9,70
|-4,65
|RTA Laboratuvarları
|21,70
|-0,28
|-28,34
|Sabancı Holding
|10,29
|1,18
|-6,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,50
|-1,28
|-21,88
|Sanel Mühendislik
|5,08
|1,20
|48,54
|Sanifoam Sünger
|19,90
|-0,50
|46,32
|Sanko Pazarlama
|9,81
|-1,31
|5,85
|Saray Matbaacılık
|4,46
|-3,67
|-49,14
|Sarkuysan
|12,68
|-0,63
|45,79
|Sasa Polyester
|26,88
|-1,47
|79,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,98
|-0,43
|170,04
|Sekuro Plastik
|20,98
|-2,15
|50,29
|Selçuk Ecza Deposu
|8,75
|-1,02
|-34,86
|Selçuk Gıda
|7,42
|-6,67
|49,00
|Selva Gıda Sanayi
|8,21
|0,12
|Senkron Güvenlik
|25,80
|-2,79
|-1,75
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|0,00
|-6,87
|Servet GMYO
|69,95
|-9,97
|-10,78
|Seyitler Kimya
|18,92
|0,58
|40,53
|Silverline Endüstri
|5,35
|-2,37
|-37,79
|Sinpaş GMYO
|3,98
|-9,95
|-4,78
|Smartiks Yazılım
|5,54
|-1,25
|-37,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,10
|2,23
|-19,88
|Söktaş
|2,70
|-0,37
|-16,94
|Sönmez Filament
|37,00
|-2,32
|-47,29
|Sönmez Pamuklu
|13,92
|1,24
|-42,00
|Sumaş Suni Tahta
|104,30
|7,53
|104,47
|Şeker Fin. Kir.
|5,18
|-2,26
|-19,06
|Şekerbank
|1,03
|-1,90
|-31,79
|Şişe Cam
|8,82
|-1,23
|23,19
|Şok Marketler Ticaret
|12,17
|-1,62
|-2,49
|T. Halk Bankası
|4,75
|-1,45
|-14,57
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,88
|-5,33
|-35,99
|T.S.K.B.
|1,31
|-1,50
|-24,99
|T.Tuborg
|16,80
|-0,12
|-5,25
|Taç Tarım Ürünleri
|23,98
|0,08
|127,73
|Tat Gıda
|8,75
|-1,80
|-24,32
|TAV Havalimanları
|24,02
|-0,08
|12,77
|Taze Kuru Gıda
|202,00
|-6,13
|-6,61
|Tek-Art Turizm
|1,37
|-3,52
|-32,18
|Tekfen Holding
|14,35
|-0,62
|-12,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,40
|-2,29
|-26,10
|Temapol Polimer Plastik
|14,18
|-0,49
|23,30
|TGS Dış Ticaret
|12,09
|-1,79
|-4,88
|Tofaş Oto. Fab.
|40,06
|0,35
|29,60
|Torunlar GMYO
|4,02
|0,50
|3,08
|Trabzon Liman
|27,82
|-0,57
|-13,39
|Trabzonspor Sportif
|3,54
|-1,94
|45,08
|Trend GMYO
|6,59
|0,15
|-47,57
|TSKB GMYO
|3,61
|-1,90
|-37,22
|Tuğçelik
|12,13
|-4,03
|50,12
|Tukaş
|6,58
|-1,35
|-32,09
|Turcas Petrol
|3,49
|0,58
|-28,04
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,18
|-1,55
|Turkcell
|16,01
|-0,31
|4,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,32
|-6,63
|23,10
|Tüpraş
|98,90
|-0,60
|-8,43
|Türk Hava Yolları
|12,79
|2,32
|-0,93
|Türk İlaç Serum
|14,89
|-0,47
|Türk Prysmian Kablo
|12,42
|0,57
|2,96
|Türk Telekom
|7,34
|-0,27
|-9,29
|Türk Traktör
|167,00
|-1,76
|-1,98
|Türker Proje Gayrimenkul
|122,50
|-1,76
|8,50
|Türkiye Sigorta
|4,77
|-2,25
|-22,79
|Ufuk Yatırım
|23,98
|7,44
|78,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,54
|-3,01
|-16,51
|Ulusoy Elektrik
|53,65
|0,85
|4,48
|Ulusoy Un Sanayi
|5,21
|-1,70
|2,39
|Umpaş Holding
|1,16
|-2,52
|-55,56
|Uşak Seramik
|1,73
|-2,81
|-26,07
|Utopya Turizm
|21,90
|-0,45
|-43,56
|Uzertaş Boya
|31,66
|-2,58
|-44,06
|Ülker Bisküvi
|19,33
|-0,41
|-13,39
|Ünlü Yatırım Holding
|4,87
|-3,94
|Vakıf Fin. Kir.
|8,38
|-0,48
|145,89
|Vakıf GMYO
|1,47
|-1,34
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,38
|-0,78
|-13,32
|Vakıflar Bankası
|3,55
|-0,84
|-24,63
|Vakko Tekstil
|10,28
|-1,06
|64,05
|Vanet Gıda
|5,91
|-3,90
|-23,54
|VBT Yazılım
|21,66
|-1,55
|Verusa Holding
|44,74
|-1,80
|-0,76
|Verusaturk Girisim
|21,80
|-1,71
|67,07
|Vestel
|28,48
|-1,04
|45,84
|Vestel Beyaz Eşya
|48,06
|-1,64
|28,58
|Viking Kağıt
|6,42
|-2,73
|-28,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,53
|-0,78
|-15,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,92
|9,96
|-14,56
|Yataş
|14,15
|0,71
|-2,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,39
|-1,74
|-22,95
|Yeni Gimat GMYO
|13,61
|-0,22
|17,41
|Yeşil GMYO
|0,93
|-1,06
|-32,61
|Yeşil Yapı
|1,05
|-0,94
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,04
|-1,92
|-52,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.765,00
|-0,78
|-30,99
|Yonga Mobilya
|21,48
|1,80
|-27,89
|Yükselen Çelik
|5,18
|-0,19
|-0,99
|Yünsa
|10,35
|-1,43
|-25,49
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,56
|-1,27
|-38,32
(Son)
Kaynak: AA
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