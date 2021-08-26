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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

26.08.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.497,90-0,01-22,23
İş Bankası (C)5,600,18-17,56
İş Bankası (Kur.)370.000,00-5,13-2,63
İş Fin.Kir.2,94-0,68-23,83
İş Girişim8,06-5,73-57,47
İş GMYO1,82-2,67-28,35
İş Y. Men. Değ.13,740,44-17,22
İş Yat. Ort.2,740,00-18,53
İşbir Holding4.400,0010,0060,72
Işık Plastik39,44-2,52

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-1,11-21,93
İttifak Holding1,45-0,68-34,98
İz Hayvancılık Tarım18,51-2,272,83
İzmir Demir Çelik2,67-3,26-19,32
İzmir Fırça7,79-7,1540,11
Jantsa Jant Sanayi67,250,6762,25
Kafein Yazılım23,96-1,8012,28
Kalekim Kimyevi Maddeler12,45-1,50

Kaplamin24,14-1,55-28,58
Kardemir (A)6,66-1,4811,93
Kardemir (B)6,62-1,6325,62
Kardemir (D)7,56-0,9230,80
Karel Elektronik30,28-1,6931,31
Karsan Otomotiv3,65-2,4112,31
Karsu Tekstil8,740,462,22
Kartal Yenilenebilir Enerji15,00-0,86

Kartonsan49,14-1,52-48,10
Katmerciler Ekipman2,910,34-5,52
Kent Gıda175,300,00-50,70
Kerevitaş Gıda4,45-0,67-32,37
Kervan Gıda16,63-1,5426,93
Kervansaray Yat. Holding0,56-1,75-55,56
Kiler GMYO1,750,57-30,28
Kızılbük GYO22,584,93

Klimasan Klima10,52-2,6824,68
Koç Holding23,42-0,1714,51
Konfrut Gıda17,06-2,680,95
Kontrolmatik Teknoloji Enerji53,70-3,94126,77
Konya Çimento856,700,25-24,19
Koray GMYO7,01-3,9757,53
Kordsa Teknik Tekstil23,06-0,9548,30
Koza Altın103,70-0,677,24
Koza Madencilik15,781,941,87
Körfez GMYO4,94-0,40-14,83
Kristal Kola1,33-1,48-56,46
Kron Telekomünikasyon33,32-2,69-9,55
Kuştur Kuşadası Turizm197,90-0,5525,81
Kuyas Yatırım2,50-1,968,70
Kütahya Porselen60,000,4218,93
Kütahya Şeker Fabrikası62,059,92

Lider Faktoring3,07-0,32-9,97
Link Bilgisayar29,06-1,49-8,03
Logo Yazılım40,223,5529,16
Lokman Hekim Sağlık9,97-0,2039,09
Lüks Kadife44,70-0,7155,14
Makina Takım3,000,33-12,02
Manas Enerji Yönetimi16,96-1,97

Marka Yatırım Holding5,01-4,39-22,08
Marmaris Altınyunus183,00-4,3964,72
Marshall225,00-0,88-26,64
Martı GMYO1,12-8,20-56,14
Martı Otel1,72-4,97-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım34,62-1,09

Mavi Giyim59,752,4915,77
Mazhar Zorlu Holding35,60-1,8713,09
Meditera Tıbbi Malzeme40,50-2,46

Mega Polietilen5,480,92-28,46
Menderes Tekstil2,140,00-30,74
Mercan Kimya9,560,21

Merit Turizm16,25-1,8156,86
Merko Gıda4,77-0,21-44,79
Metemtur Yatırım3,52-4,35-56,46
Metro Holding1,49-0,67-28,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,41-0,41-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,00-25,75
Migros Ticaret35,12-1,90-17,94
Milpa4,06-0,98-11,74
Mistral GMYO3,99-2,44-15,29
MLP Sağlık25,160,0026,62
MMC San. ve Tic. Yat.5,68-0,3523,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,11-1,11-40,00
Mondi Tire Kutsan8,480,9511,58
Naturel Enerji36,56-0,982,96
Naturelgaz7,70-1,41

Net Holding4,31-1,3725,66
Netaş Telekom.16,95-1,63-39,64
Niğbaş Niğde Beton10,820,37-79,19
Nuh Çimento36,10-0,44-24,84
Nurol GMYO15,83-1,06117,15
Odaş Elektrik1,46-0,68-50,06
Orge Enerji Elektrik6,27-2,7935,93
Orma Orman Mahsulleri29,7010,00101,77
Osmanlı Menkul24,20-2,02-21,53
Ostim Endüstriyel Yat2,24-0,44-18,66
Otokar322,70-0,716,05
Oyak Çimento6,71-1,32-23,58
Oyak Yat. Ort.6,80-0,58-1,48
Oyak Yatırım Menkul23,76-0,50

Oylum Sınai Yatırımlar3,85-2,53-18,26
Özak GMYO4,62-0,65-9,41
Özbal Çelik Boru13,260,84102,44
Özderici GMYO1,61-1,83-27,48
Özerden Plastik7,35-0,81-18,33
Pamel Elektrik43,741,25105,16
Panora GMYO7,022,0317,73
Papilon Savunma14,14-1,05-37,81
Park Elek.Madencilik4,70-0,84-12,48
Parsan26,28-0,988,15
Pegasus72,050,35-3,42
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda2,90-2,03-42,57
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım83,50-1,76

Pera GMYO1,53-0,65-12,66
Pergamon Dış Ticaret22,08-1,0820,47
Petkim6,08-0,6522,09
Petrokent Turizm2.004,201,22121,12
Pınar Et ve Un16,830,18-23,09
Pınar Su7,08-0,42-4,71
Pınar Süt16,69-0,83-25,99
Plastikkart19,291,5333,49
Polisan Holding2,67-1,48-30,55
Politeknik Metal345,10-0,40-14,94
Prizma Press Matbaacılık4,071,24-25,73
QNB Finans Fin. Kir.71,40-2,72-43,02
QNB Finansbank38,200,00-45,70
QUA Granite Hayal Yapı12,09-0,74

Ral Yatırım Holding4,11-0,96-7,43
Ray Sigorta9,700,00-37,22
Reysaş GMYO4,941,44-9,36
Reysaş Lojistik3,890,00-24,82
Rhea Girişim2,020,50-45,70
Rodrigo Tekstil15,810,4415,32
Royal Halı3,289,70-4,65
RTA Laboratuvarları21,70-0,28-28,34
Sabancı Holding10,291,18-6,67
Safkar Ege Soğutmacılık8,50-1,28-21,88
Sanel Mühendislik5,081,2048,54
Sanifoam Sünger19,90-0,5046,32
Sanko Pazarlama9,81-1,315,85
Saray Matbaacılık4,46-3,67-49,14
Sarkuysan12,68-0,6345,79
Sasa Polyester26,88-1,4779,39
Say Yenilenebilir Enerji22,98-0,43170,04
Sekuro Plastik20,98-2,1550,29
Selçuk Ecza Deposu8,75-1,02-34,86
Selçuk Gıda7,42-6,6749,00
Selva Gıda Sanayi8,210,12

Senkron Güvenlik25,80-2,79-1,75
Serve Film Prodüksiyon14,900,00-6,87
Servet GMYO69,95-9,97-10,78
Seyitler Kimya18,920,5840,53
Silverline Endüstri5,35-2,37-37,79
Sinpaş GMYO3,98-9,95-4,78
Smartiks Yazılım5,54-1,25-37,47
Sodaş Sodyum Sanayii21,102,23-19,88
Söktaş2,70-0,37-16,94
Sönmez Filament37,00-2,32-47,29
Sönmez Pamuklu13,921,24-42,00
Sumaş Suni Tahta104,307,53104,47
Şeker Fin. Kir.5,18-2,26-19,06
Şekerbank1,03-1,90-31,79
Şişe Cam8,82-1,2323,19
Şok Marketler Ticaret12,17-1,62-2,49
T. Halk Bankası4,75-1,45-14,57
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,88-5,33-35,99
T.S.K.B.1,31-1,50-24,99
T.Tuborg16,80-0,12-5,25
Taç Tarım Ürünleri23,980,08127,73
Tat Gıda8,75-1,80-24,32
TAV Havalimanları24,02-0,0812,77
Taze Kuru Gıda202,00-6,13-6,61
Tek-Art Turizm1,37-3,52-32,18
Tekfen Holding14,35-0,62-12,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,40-2,29-26,10
Temapol Polimer Plastik14,18-0,4923,30
TGS Dış Ticaret12,09-1,79-4,88
Tofaş Oto. Fab.40,060,3529,60
Torunlar GMYO4,020,503,08
Trabzon Liman27,82-0,57-13,39
Trabzonspor Sportif3,54-1,9445,08
Trend GMYO6,590,15-47,57
TSKB GMYO3,61-1,90-37,22
Tuğçelik12,13-4,0350,12
Tukaş6,58-1,35-32,09
Turcas Petrol3,490,58-28,04
Tureks Turizm Taşımacılık10,18-1,55

Turkcell16,01-0,314,66
Tümosan Motor ve Traktör17,32-6,6323,10
Tüpraş98,90-0,60-8,43
Türk Hava Yolları12,792,32-0,93
Türk İlaç Serum14,89-0,47

Türk Prysmian Kablo12,420,572,96
Türk Telekom7,34-0,27-9,29
Türk Traktör167,00-1,76-1,98
Türker Proje Gayrimenkul122,50-1,768,50
Türkiye Sigorta4,77-2,25-22,79
Ufuk Yatırım23,987,4478,96
Ulaşlar Turizm Yat.3,54-3,01-16,51
Ulusoy Elektrik53,650,854,48
Ulusoy Un Sanayi5,21-1,702,39
Umpaş Holding1,16-2,52-55,56
Uşak Seramik1,73-2,81-26,07
Utopya Turizm21,90-0,45-43,56
Uzertaş Boya31,66-2,58-44,06
Ülker Bisküvi19,33-0,41-13,39
Ünlü Yatırım Holding4,87-3,94

Vakıf Fin. Kir.8,38-0,48145,89
Vakıf GMYO1,47-1,34-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,38-0,78-13,32
Vakıflar Bankası3,55-0,84-24,63
Vakko Tekstil10,28-1,0664,05
Vanet Gıda5,91-3,90-23,54
VBT Yazılım21,66-1,55

Verusa Holding44,74-1,80-0,76
Verusaturk Girisim21,80-1,7167,07
Vestel28,48-1,0445,84
Vestel Beyaz Eşya48,06-1,6428,58
Viking Kağıt6,42-2,73-28,67
Yapı ve Kredi Bank.2,53-0,78-15,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,929,96-14,56
Yataş14,150,71-2,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,39-1,74-22,95
Yeni Gimat GMYO13,61-0,2217,41
Yeşil GMYO0,93-1,06-32,61
Yeşil Yapı1,05-0,94-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,04-1,92-52,29
Yibitaş İnşaat Malzeme10.765,00-0,78-30,99
Yonga Mobilya21,481,80-27,89
Yükselen Çelik5,18-0,19-0,99
Yünsa10,35-1,43-25,49
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,56-1,27-38,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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