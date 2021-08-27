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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

27.08.2021 18:50
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.400,00-0,31-22,47
İş Bankası (C)5,640,71-16,97
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.2,960,68-23,32
İş Girişim8,525,71-55,04
İş GMYO1,820,00-28,35
İş Y. Men. Değ.14,586,11-12,16
İş Yat. Ort.2,740,00-18,53
İşbir Holding4.840,0010,0076,80
Işık Plastik38,72-1,83

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,890,00-21,93
İttifak Holding1,450,00-34,98
İz Hayvancılık Tarım18,38-0,702,11
İzmir Demir Çelik2,65-0,75-19,93
İzmir Fırça7,56-2,9535,97
Jantsa Jant Sanayi67,350,1562,49
Kafein Yazılım24,301,4213,87
Kalekim Kimyevi Maddeler12,42-0,24

Kaplamin24,380,99-27,87
Kardemir (A)6,751,3513,45
Kardemir (B)6,721,5127,51
Kardemir (D)7,742,3833,91
Karel Elektronik30,560,9232,52
Karsan Otomotiv3,927,4020,62
Karsu Tekstil9,185,037,37
Kartal Yenilenebilir Enerji15,151,00

Kartonsan49,200,12-48,03
Katmerciler Ekipman1,54-5,91-11,10
Kent Gıda192,809,98-45,78
Kerevitaş Gıda4,450,00-32,37
Kervan Gıda16,58-0,3026,55
Kervansaray Yat. Holding0,571,79-54,76
Kiler GMYO1,771,14-29,48
Kızılbük GYO23,062,13

Klimasan Klima10,40-1,1423,26
Koç Holding23,600,7715,39
Konfrut Gıda16,32-4,34-3,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji54,000,90128,81
Konya Çimento866,201,11-23,35
Koray GMYO7,476,5667,87
Kordsa Teknik Tekstil23,542,0851,38
Koza Altın103,700,007,24
Koza Madencilik15,880,632,52
Körfez GMYO4,92-0,40-15,17
Kristal Kola1,330,00-56,46
Kron Telekomünikasyon33,440,36-9,23
Kuştur Kuşadası Turizm193,10-2,4322,76
Kuyas Yatırım2,500,008,70
Kütahya Porselen60,500,8319,92
Kütahya Şeker Fabrikası63,852,90

Lider Faktoring3,070,00-9,97
Link Bilgisayar29,080,07-7,96
Logo Yazılım40,14-0,2028,90
Lokman Hekim Sağlık10,404,3145,09
Lüks Kadife44,14-1,2553,20
Makina Takım2,99-0,33-12,32
Manas Enerji Yönetimi17,110,88

Marka Yatırım Holding5,203,79-19,13
Marmaris Altınyunus185,301,2666,79
Marshall227,100,93-25,95
Martı GMYO1,11-0,89-56,53
Martı Otel1,720,00-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım34,981,04

Mavi Giyim57,50-3,7711,41
Mazhar Zorlu Holding35,981,0714,29
Meditera Tıbbi Malzeme39,80-1,73

Mega Polietilen5,480,00-28,46
Menderes Tekstil2,171,40-29,77
Mercan Kimya9,52-0,42

Merit Turizm16,250,0056,86
Merko Gıda4,770,00-44,79
Metemtur Yatırım3,44-2,27-57,45
Metro Holding1,47-1,34-29,33
Metro Petrol ve Tesisleri2,514,15-13,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-0,58-26,18
Migros Ticaret34,90-0,63-18,46
Milpa4,00-1,48-13,04
Mistral GMYO4,123,26-12,53
MLP Sağlık25,180,0826,72
MMC San. ve Tic. Yat.5,51-2,9919,78
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,130,28-39,83
Mondi Tire Kutsan8,935,3117,50
Naturel Enerji37,101,484,48
Naturelgaz7,781,04

Net Holding4,514,6431,49
Netaş Telekom.17,080,77-39,17
Niğbaş Niğde Beton10,77-0,46-79,29
Nuh Çimento35,90-0,55-25,25
Nurol GMYO15,72-0,69115,64
Odaş Elektrik1,470,68-49,72
Orge Enerji Elektrik6,280,1636,15
Orma Orman Mahsulleri30,021,08103,94
Osmanlı Menkul24,10-0,41-21,86
Ostim Endüstriyel Yat2,240,00-18,66
Otokar325,000,716,81
Oyak Çimento6,720,15-23,46
Oyak Yat. Ort.6,830,44-1,04
Oyak Yatırım Menkul23,72-0,17

Oylum Sınai Yatırımlar3,901,30-17,20
Özak GMYO4,640,43-9,02
Özbal Çelik Boru12,98-2,1198,17
Özderici GMYO1,652,48-25,68
Özerden Plastik7,20-2,04-20,00
Pamel Elektrik44,040,69106,57
Panora GMYO7,111,2819,24
Papilon Savunma14,291,06-37,15
Park Elek.Madencilik4,710,21-12,29
Parsan26,520,919,14
Pegasus70,65-1,94-5,29
Peker GMYO0,94-1,05-59,82
Penguen Gıda2,910,34-42,38
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım80,00-4,19

Pera GMYO1,52-0,65-13,23
Pergamon Dış Ticaret22,401,4522,21
Petkim6,242,6325,30
Petrokent Turizm2.000,00-0,21120,65
Pınar Et ve Un16,81-0,12-23,18
Pınar Su7,150,99-3,77
Pınar Süt16,850,96-25,28
Plastikkart19,913,2137,79
Polisan Holding2,680,37-30,29
Politeknik Metal350,101,45-13,71
Prizma Press Matbaacılık4,03-0,98-26,46
QNB Finans Fin. Kir.71,20-0,28-43,18
QNB Finansbank37,84-0,94-46,21
QUA Granite Hayal Yapı12,604,22

Ral Yatırım Holding4,04-1,70-9,01
Ray Sigorta9,700,00-37,22
Reysaş GMYO2,90-1,31-10,54
Reysaş Lojistik3,900,26-24,62
Rhea Girişim2,020,00-45,70
Rodrigo Tekstil15,850,2515,61
Royal Halı3,20-2,44-6,98
RTA Laboratuvarları21,780,37-28,07
Sabancı Holding10,401,07-5,68
Safkar Ege Soğutmacılık8,31-2,24-23,62
Sanel Mühendislik5,110,5949,42
Sanifoam Sünger19,930,1546,54
Sanko Pazarlama9,860,516,39
Saray Matbaacılık4,500,90-48,69
Sarkuysan13,355,2853,49
Sasa Polyester27,161,0481,25
Say Yenilenebilir Enerji22,72-1,13166,98
Sekuro Plastik21,140,7651,43
Selçuk Ecza Deposu8,800,57-34,48
Selçuk Gıda7,754,4555,62
Selva Gıda Sanayi7,90-3,78

Senkron Güvenlik26,141,32-0,46
Serve Film Prodüksiyon14,79-0,74-7,56
Servet GMYO73,404,93-6,38
Seyitler Kimya19,583,4945,43
Silverline Endüstri5,32-0,56-38,14
Sinpaş GMYO4,103,02-1,91
Smartiks Yazılım5,52-0,36-37,70
Sodaş Sodyum Sanayii21,00-0,47-20,26
Söktaş2,855,56-12,33
Sönmez Filament37,902,43-46,01
Sönmez Pamuklu14,030,79-41,54
Sumaş Suni Tahta93,90-9,9784,08
Şeker Fin. Kir.5,15-0,58-19,53
Şekerbank1,040,97-31,13
Şişe Cam8,971,7025,29
Şok Marketler Ticaret12,391,81-0,72
T. Halk Bankası4,73-0,42-14,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,70-0,91-36,57
T.S.K.B.1,310,00-24,99
T.Tuborg16,860,36-4,91
Taç Tarım Ürünleri23,980,00127,73
Tat Gıda8,750,00-24,32
TAV Havalimanları23,64-1,5810,99
Taze Kuru Gıda215,006,44-0,60
Tek-Art Turizm1,380,73-31,68
Tekfen Holding14,490,98-11,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,410,16-25,98
Temapol Polimer Plastik14,11-0,4922,70
TGS Dış Ticaret12,170,66-4,25
Tofaş Oto. Fab.41,283,0533,54
Torunlar GMYO4,101,995,13
Trabzon Liman28,040,79-12,70
Trabzonspor Sportif3,632,5448,77
Trend GMYO6,600,15-47,49
TSKB GMYO3,39-6,09-41,04
Tuğçelik12,200,5850,99
Tukaş6,600,30-31,89
Turcas Petrol3,582,58-26,19
Tureks Turizm Taşımacılık10,08-0,98

Turkcell15,95-0,374,27
Tümosan Motor ve Traktör17,08-1,3921,39
Tüpraş99,600,71-7,78
Türk Hava Yolları12,68-0,86-1,78
Türk İlaç Serum15,081,28

Türk Prysmian Kablo12,28-1,131,80
Türk Telekom7,390,68-8,68
Türk Traktör171,002,400,37
Türker Proje Gayrimenkul124,001,229,83
Türkiye Sigorta4,780,21-22,63
Ufuk Yatırım23,96-0,0878,81
Ulaşlar Turizm Yat.3,50-1,13-17,45
Ulusoy Elektrik53,30-0,653,80
Ulusoy Un Sanayi5,210,002,39
Umpaş Holding1,192,59-54,41
Uşak Seramik1,761,73-24,79
Utopya Turizm20,20-7,76-47,94
Uzertaş Boya31,900,76-43,64
Ülker Bisküvi19,32-0,05-13,43
Ünlü Yatırım Holding4,931,23

Vakıf Fin. Kir.8,35-0,36145,01
Vakıf GMYO1,470,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,400,31-13,04
Vakıflar Bankası3,560,28-24,42
Vakko Tekstil10,24-0,3963,41
Vanet Gıda5,950,68-23,03
VBT Yazılım21,50-0,74

Verusa Holding45,201,030,27
Verusaturk Girisim21,880,3767,69
Vestel28,720,8447,07
Vestel Beyaz Eşya48,721,3730,35
Viking Kağıt6,562,18-27,11
Yapı ve Kredi Bank.2,561,19-14,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,009,96-6,05
Yataş14,07-0,57-2,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,36-0,88-23,64
Yeni Gimat GMYO13,660,3717,84
Yeşil GMYO0,963,23-30,43
Yeşil Yapı1,137,62-38,59
Yeşil Yatırım Holding2,123,92-50,42
Yibitaş İnşaat Malzeme10.760,00-0,05-31,03
Yonga Mobilya21,38-0,47-28,23
Yükselen Çelik5,353,282,26
Yünsa10,430,77-24,92
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,570,64-37,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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