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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

31.08.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.400,100,00-22,47
İş Bankası (C)5,751,95-15,35
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.2,991,01-22,54
İş Girişim8,550,35-54,88
İş GMYO1,841,10-27,56
İş Y. Men. Değ.15,264,66-8,06
İş Yat. Ort.2,750,36-18,23
İşbir Holding4.985,203,0082,10
Işık Plastik37,80-2,38

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,890,00-21,93
İttifak Holding1,460,69-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,400,112,22
İzmir Demir Çelik2,650,00-19,93
İzmir Fırça7,42-1,8533,45
Jantsa Jant Sanayi68,852,2366,11
Kafein Yazılım24,300,0013,87
Kalekim Kimyevi Maddeler12,530,89

Kaplamin24,701,31-26,92
Kardemir (A)6,841,3314,96
Kardemir (B)6,770,7428,46
Kardemir (D)7,780,5234,60
Karel Elektronik30,660,3332,96
Karsan Otomotiv3,84-2,0418,15
Karsu Tekstil9,351,859,36
Kartal Yenilenebilir Enerji15,250,66

Kartonsan49,540,69-47,67
Katmerciler Ekipman1,47-4,55-15,14
Kent Gıda212,009,96-40,38
Kerevitaş Gıda4,511,35-31,46
Kervan Gıda16,710,7827,54
Kervansaray Yat. Holding0,56-1,75-55,56
Kiler GMYO1,801,69-28,29
Kızılbük GYO23,763,04

Klimasan Klima10,682,6926,58
Koç Holding23,04-2,3712,65
Konfrut Gıda16,802,94-0,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji53,05-1,76124,79
Konya Çimento879,901,58-22,13
Koray GMYO7,01-6,1657,53
Kordsa Teknik Tekstil23,44-0,4250,74
Koza Altın103,40-0,296,93
Koza Madencilik15,900,132,65
Körfez GMYO4,940,41-14,83
Kristal Kola1,373,01-55,16
Kron Telekomünikasyon33,00-1,32-10,42
Kuştur Kuşadası Turizm195,000,9823,97
Kuyas Yatırım2,49-0,408,26
Kütahya Porselen60,600,1720,12
Kütahya Şeker Fabrikası62,85-1,57

Lider Faktoring3,03-1,30-11,14
Link Bilgisayar29,00-0,28-8,22
Logo Yazılım39,60-1,3527,17
Lokman Hekim Sağlık10,460,5845,92
Lüks Kadife45,563,2258,13
Makina Takım3,000,33-12,02
Manas Enerji Yönetimi18,829,99

Marka Yatırım Holding5,597,50-13,06
Marmaris Altınyunus195,005,2375,52
Marshall228,000,40-25,66
Martı GMYO1,110,00-56,53
Martı Otel1,720,00-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım35,180,57

Mavi Giyim57,10-0,7010,64
Mazhar Zorlu Holding36,000,0614,36
Meditera Tıbbi Malzeme40,662,16

Mega Polietilen5,480,00-28,46
Menderes Tekstil2,222,30-28,16
Mercan Kimya9,621,05

Merit Turizm16,290,2557,25
Merko Gıda4,841,47-43,98
Metemtur Yatırım3,789,88-53,25
Metro Holding1,523,40-26,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,613,98-9,69
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,58-25,75
Migros Ticaret34,84-0,17-18,60
Milpa3,98-0,50-13,48
Mistral GMYO4,07-1,21-13,59
MLP Sağlık25,360,7127,63
MMC San. ve Tic. Yat.5,20-5,6313,04
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,12-0,14-39,92
Mondi Tire Kutsan9,294,0322,24
Naturel Enerji38,523,838,48
Naturelgaz7,820,51

Net Holding4,816,6540,23
Netaş Telekom.17,190,64-38,78
Niğbaş Niğde Beton10,790,19-79,25
Nuh Çimento35,12-2,17-26,88
Nurol GMYO16,333,88124,01
Odaş Elektrik1,46-0,68-50,06
Orge Enerji Elektrik6,24-0,6435,28
Orma Orman Mahsulleri28,50-5,0693,61
Osmanlı Menkul26,469,79-14,20
Ostim Endüstriyel Yat2,260,89-17,93
Otokar332,702,379,34
Oyak Çimento6,821,49-22,32
Oyak Yat. Ort.6,890,88-0,17
Oyak Yatırım Menkul23,64-0,34

Oylum Sınai Yatırımlar3,900,00-17,20
Özak GMYO4,650,22-8,82
Özbal Çelik Boru13,000,1598,47
Özderici GMYO1,692,42-23,87
Özerden Plastik7,16-0,56-20,44
Pamel Elektrik43,00-2,36101,69
Panora GMYO7,07-0,5618,57
Papilon Savunma14,24-0,35-37,37
Park Elek.Madencilik4,740,64-11,73
Parsan26,881,3610,62
Pegasus70,60-0,07-5,36
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,003,09-40,59
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım83,003,75

Pera GMYO1,51-0,66-13,80
Pergamon Dış Ticaret22,24-0,7121,34
Petkim6,20-0,6424,50
Petrokent Turizm1.999,80-0,01120,63
Pınar Et ve Un16,960,89-22,50
Pınar Su7,200,70-3,10
Pınar Süt16,950,59-24,83
Plastikkart20,422,5641,31
Polisan Holding2,721,49-29,25
Politeknik Metal364,003,97-10,28
Prizma Press Matbaacılık4,122,23-24,82
QNB Finans Fin. Kir.71,450,35-42,98
QNB Finansbank38,762,43-44,90
QUA Granite Hayal Yapı13,103,97

Ral Yatırım Holding4,050,25-8,78
Ray Sigorta9,57-1,34-38,06
Reysaş GMYO2,85-1,72-12,09
Reysaş Lojistik3,971,79-23,27
Rhea Girişim1,99-1,49-46,51
Rodrigo Tekstil15,78-0,4415,10
Royal Halı3,292,81-4,36
RTA Laboratuvarları21,860,37-27,81
Sabancı Holding10,511,06-4,68
Safkar Ege Soğutmacılık8,735,05-19,76
Sanel Mühendislik5,120,2049,71
Sanifoam Sünger21,025,4754,56
Sanko Pazarlama9,940,817,25
Saray Matbaacılık4,47-0,67-49,03
Sarkuysan13,400,3754,07
Sasa Polyester27,481,1883,39
Say Yenilenebilir Enerji23,302,55173,80
Sekuro Plastik21,02-0,5750,57
Selçuk Ecza Deposu9,123,64-32,10
Selçuk Gıda7,851,2957,63
Selva Gıda Sanayi7,77-1,65

Senkron Güvenlik28,509,038,53
Serve Film Prodüksiyon15,504,80-3,13
Servet GMYO73,900,68-5,74
Seyitler Kimya20,243,3750,33
Silverline Endüstri5,421,88-36,98
Sinpaş GMYO4,212,680,72
Smartiks Yazılım5,50-0,36-37,92
Sodaş Sodyum Sanayii21,020,10-20,19
Söktaş2,77-2,81-14,79
Sönmez Filament37,00-2,37-47,29
Sönmez Pamuklu13,85-1,28-42,29
Sumaş Suni Tahta90,00-4,1576,43
Şeker Fin. Kir.5,231,55-18,28
Şekerbank1,040,00-31,13
Şişe Cam8,90-0,7824,31
Şok Marketler Ticaret12,35-0,32-1,04
T. Halk Bankası4,760,63-14,39
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,001,52-35,61
T.S.K.B.1,320,76-24,42
T.Tuborg17,503,80-1,30
Taç Tarım Ürünleri23,76-0,92125,64
Tat Gıda8,830,91-23,63
TAV Havalimanları23,52-0,5110,42
Taze Kuru Gıda207,10-3,67-4,25
Tek-Art Turizm1,390,72-31,19
Tekfen Holding14,751,79-10,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,440,47-25,63
Temapol Polimer Plastik14,361,7724,87
TGS Dış Ticaret12,180,08-4,17
Tofaş Oto. Fab.42,021,7935,94
Torunlar GMYO4,202,447,69
Trabzon Liman28,401,28-11,58
Trabzonspor Sportif3,51-3,3143,85
Trend GMYO6,640,61-47,18
TSKB GMYO3,29-2,95-42,78
Tuğçelik12,14-0,4950,25
Tukaş6,671,06-31,17
Turcas Petrol3,610,84-25,57
Tureks Turizm Taşımacılık10,120,40

Turkcell16,392,767,14
Tümosan Motor ve Traktör17,130,2921,75
Tüpraş101,702,11-5,83
Türk Hava Yolları12,680,00-1,78
Türk İlaç Serum15,080,00

Türk Prysmian Kablo13,005,867,77
Türk Telekom7,410,27-8,43
Türk Traktör172,300,761,13
Türker Proje Gayrimenkul125,000,8110,72
Türkiye Sigorta4,892,30-20,85
Ufuk Yatırım23,70-1,0976,87
Ulaşlar Turizm Yat.3,8510,00-9,20
Ulusoy Elektrik53,300,003,80
Ulusoy Un Sanayi5,20-0,192,19
Umpaş Holding1,200,84-54,02
Uşak Seramik1,844,55-21,37
Utopya Turizm22,2210,00-42,73
Uzertaş Boya31,88-0,06-43,67
Ülker Bisküvi19,13-0,98-14,28
Ünlü Yatırım Holding4,991,22

Vakıf Fin. Kir.8,350,00145,01
Vakıf GMYO1,470,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,400,00-13,04
Vakıflar Bankası3,590,84-23,78
Vakko Tekstil10,250,1063,57
Vanet Gıda5,89-1,01-23,80
VBT Yazılım23,549,49

Verusa Holding45,580,841,11
Verusaturk Girisim22,040,7368,91
Vestel28,68-0,1446,87
Vestel Beyaz Eşya48,780,1230,51
Viking Kağıt6,631,07-26,33
Yapı ve Kredi Bank.2,643,13-11,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,4010,003,34
Yataş14,200,92-1,73
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,473,27-21,14
Yeni Gimat GMYO13,65-0,0717,75
Yeşil GMYO0,960,00-30,43
Yeşil Yapı1,130,00-38,59
Yeşil Yatırım Holding2,140,94-49,96
Yibitaş İnşaat Malzeme10.760,000,00-31,03
Yonga Mobilya20,36-4,77-31,65
Yükselen Çelik5,370,372,64
Yünsa10,561,25-23,98
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,570,00-37,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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