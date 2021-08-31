Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.400,10 0,00 -22,47 İş Bankası (C) 5,75 1,95 -15,35 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 2,99 1,01 -22,54 İş Girişim 8,55 0,35 -54,88 İş GMYO 1,84 1,10 -27,56 İş Y. Men. Değ. 15,26 4,66 -8,06 İş Yat. Ort. 2,75 0,36 -18,23 İşbir Holding 4.985,20 3,00 82,10 Işık Plastik 37,80 -2,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 0,00 -21,93 İttifak Holding 1,46 0,69 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,40 0,11 2,22 İzmir Demir Çelik 2,65 0,00 -19,93 İzmir Fırça 7,42 -1,85 33,45 Jantsa Jant Sanayi 68,85 2,23 66,11 Kafein Yazılım 24,30 0,00 13,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,53 0,89 Kaplamin 24,70 1,31 -26,92 Kardemir (A) 6,84 1,33 14,96 Kardemir (B) 6,77 0,74 28,46 Kardemir (D) 7,78 0,52 34,60 Karel Elektronik 30,66 0,33 32,96 Karsan Otomotiv 3,84 -2,04 18,15 Karsu Tekstil 9,35 1,85 9,36 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,25 0,66 Kartonsan 49,54 0,69 -47,67 Katmerciler Ekipman 1,47 -4,55 -15,14 Kent Gıda 212,00 9,96 -40,38 Kerevitaş Gıda 4,51 1,35 -31,46 Kervan Gıda 16,71 0,78 27,54 Kervansaray Yat. Holding 0,56 -1,75 -55,56 Kiler GMYO 1,80 1,69 -28,29 Kızılbük GYO 23,76 3,04 Klimasan Klima 10,68 2,69 26,58 Koç Holding 23,04 -2,37 12,65 Konfrut Gıda 16,80 2,94 -0,59 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 53,05 -1,76 124,79 Konya Çimento 879,90 1,58 -22,13 Koray GMYO 7,01 -6,16 57,53 Kordsa Teknik Tekstil 23,44 -0,42 50,74 Koza Altın 103,40 -0,29 6,93 Koza Madencilik 15,90 0,13 2,65 Körfez GMYO 4,94 0,41 -14,83 Kristal Kola 1,37 3,01 -55,16 Kron Telekomünikasyon 33,00 -1,32 -10,42 Kuştur Kuşadası Turizm 195,00 0,98 23,97 Kuyas Yatırım 2,49 -0,40 8,26 Kütahya Porselen 60,60 0,17 20,12 Kütahya Şeker Fabrikası 62,85 -1,57 Lider Faktoring 3,03 -1,30 -11,14 Link Bilgisayar 29,00 -0,28 -8,22 Logo Yazılım 39,60 -1,35 27,17 Lokman Hekim Sağlık 10,46 0,58 45,92 Lüks Kadife 45,56 3,22 58,13 Makina Takım 3,00 0,33 -12,02 Manas Enerji Yönetimi 18,82 9,99 Marka Yatırım Holding 5,59 7,50 -13,06 Marmaris Altınyunus 195,00 5,23 75,52 Marshall 228,00 0,40 -25,66 Martı GMYO 1,11 0,00 -56,53 Martı Otel 1,72 0,00 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 35,18 0,57 Mavi Giyim 57,10 -0,70 10,64 Mazhar Zorlu Holding 36,00 0,06 14,36 Meditera Tıbbi Malzeme 40,66 2,16 Mega Polietilen 5,48 0,00 -28,46 Menderes Tekstil 2,22 2,30 -28,16 Mercan Kimya 9,62 1,05 Merit Turizm 16,29 0,25 57,25 Merko Gıda 4,84 1,47 -43,98 Metemtur Yatırım 3,78 9,88 -53,25 Metro Holding 1,52 3,40 -26,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,61 3,98 -9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,58 -25,75 Migros Ticaret 34,84 -0,17 -18,60 Milpa 3,98 -0,50 -13,48 Mistral GMYO 4,07 -1,21 -13,59 MLP Sağlık 25,36 0,71 27,63 MMC San. ve Tic. Yat. 5,20 -5,63 13,04 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,12 -0,14 -39,92 Mondi Tire Kutsan 9,29 4,03 22,24 Naturel Enerji 38,52 3,83 8,48 Naturelgaz 7,82 0,51 Net Holding 4,81 6,65 40,23 Netaş Telekom. 17,19 0,64 -38,78 Niğbaş Niğde Beton 10,79 0,19 -79,25 Nuh Çimento 35,12 -2,17 -26,88 Nurol GMYO 16,33 3,88 124,01 Odaş Elektrik 1,46 -0,68 -50,06 Orge Enerji Elektrik 6,24 -0,64 35,28 Orma Orman Mahsulleri 28,50 -5,06 93,61 Osmanlı Menkul 26,46 9,79 -14,20 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 0,89 -17,93 Otokar 332,70 2,37 9,34 Oyak Çimento 6,82 1,49 -22,32 Oyak Yat. Ort. 6,89 0,88 -0,17 Oyak Yatırım Menkul 23,64 -0,34 Oylum Sınai Yatırımlar 3,90 0,00 -17,20 Özak GMYO 4,65 0,22 -8,82 Özbal Çelik Boru 13,00 0,15 98,47 Özderici GMYO 1,69 2,42 -23,87 Özerden Plastik 7,16 -0,56 -20,44 Pamel Elektrik 43,00 -2,36 101,69 Panora GMYO 7,07 -0,56 18,57 Papilon Savunma 14,24 -0,35 -37,37 Park Elek.Madencilik 4,74 0,64 -11,73 Parsan 26,88 1,36 10,62 Pegasus 70,60 -0,07 -5,36 Peker GMYO 0,94 0,00 -59,82 Penguen Gıda 3,00 3,09 -40,59 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 83,00 3,75 Pera GMYO 1,51 -0,66 -13,80 Pergamon Dış Ticaret 22,24 -0,71 21,34 Petkim 6,20 -0,64 24,50 Petrokent Turizm 1.999,80 -0,01 120,63 Pınar Et ve Un 16,96 0,89 -22,50 Pınar Su 7,20 0,70 -3,10 Pınar Süt 16,95 0,59 -24,83 Plastikkart 20,42 2,56 41,31 Polisan Holding 2,72 1,49 -29,25 Politeknik Metal 364,00 3,97 -10,28 Prizma Press Matbaacılık 4,12 2,23 -24,82 QNB Finans Fin. Kir. 71,45 0,35 -42,98 QNB Finansbank 38,76 2,43 -44,90 QUA Granite Hayal Yapı 13,10 3,97 Ral Yatırım Holding 4,05 0,25 -8,78 Ray Sigorta 9,57 -1,34 -38,06 Reysaş GMYO 2,85 -1,72 -12,09 Reysaş Lojistik 3,97 1,79 -23,27 Rhea Girişim 1,99 -1,49 -46,51 Rodrigo Tekstil 15,78 -0,44 15,10 Royal Halı 3,29 2,81 -4,36 RTA Laboratuvarları 21,86 0,37 -27,81 Sabancı Holding 10,51 1,06 -4,68 Safkar Ege Soğutmacılık 8,73 5,05 -19,76 Sanel Mühendislik 5,12 0,20 49,71 Sanifoam Sünger 21,02 5,47 54,56 Sanko Pazarlama 9,94 0,81 7,25 Saray Matbaacılık 4,47 -0,67 -49,03 Sarkuysan 13,40 0,37 54,07 Sasa Polyester 27,48 1,18 83,39 Say Yenilenebilir Enerji 23,30 2,55 173,80 Sekuro Plastik 21,02 -0,57 50,57 Selçuk Ecza Deposu 9,12 3,64 -32,10 Selçuk Gıda 7,85 1,29 57,63 Selva Gıda Sanayi 7,77 -1,65 Senkron Güvenlik 28,50 9,03 8,53 Serve Film Prodüksiyon 15,50 4,80 -3,13 Servet GMYO 73,90 0,68 -5,74 Seyitler Kimya 20,24 3,37 50,33 Silverline Endüstri 5,42 1,88 -36,98 Sinpaş GMYO 4,21 2,68 0,72 Smartiks Yazılım 5,50 -0,36 -37,92 Sodaş Sodyum Sanayii 21,02 0,10 -20,19 Söktaş 2,77 -2,81 -14,79 Sönmez Filament 37,00 -2,37 -47,29 Sönmez Pamuklu 13,85 -1,28 -42,29 Sumaş Suni Tahta 90,00 -4,15 76,43 Şeker Fin. Kir. 5,23 1,55 -18,28 Şekerbank 1,04 0,00 -31,13 Şişe Cam 8,90 -0,78 24,31 Şok Marketler Ticaret 12,35 -0,32 -1,04 T. Halk Bankası 4,76 0,63 -14,39 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 1,52 -35,61 T.S.K.B. 1,32 0,76 -24,42 T.Tuborg 17,50 3,80 -1,30 Taç Tarım Ürünleri 23,76 -0,92 125,64 Tat Gıda 8,83 0,91 -23,63 TAV Havalimanları 23,52 -0,51 10,42 Taze Kuru Gıda 207,10 -3,67 -4,25 Tek-Art Turizm 1,39 0,72 -31,19 Tekfen Holding 14,75 1,79 -10,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,44 0,47 -25,63 Temapol Polimer Plastik 14,36 1,77 24,87 TGS Dış Ticaret 12,18 0,08 -4,17 Tofaş Oto. Fab. 42,02 1,79 35,94 Torunlar GMYO 4,20 2,44 7,69 Trabzon Liman 28,40 1,28 -11,58 Trabzonspor Sportif 3,51 -3,31 43,85 Trend GMYO 6,64 0,61 -47,18 TSKB GMYO 3,29 -2,95 -42,78 Tuğçelik 12,14 -0,49 50,25 Tukaş 6,67 1,06 -31,17 Turcas Petrol 3,61 0,84 -25,57 Tureks Turizm Taşımacılık 10,12 0,40 Turkcell 16,39 2,76 7,14 Tümosan Motor ve Traktör 17,13 0,29 21,75 Tüpraş 101,70 2,11 -5,83 Türk Hava Yolları 12,68 0,00 -1,78 Türk İlaç Serum 15,08 0,00 Türk Prysmian Kablo 13,00 5,86 7,77 Türk Telekom 7,41 0,27 -8,43 Türk Traktör 172,30 0,76 1,13 Türker Proje Gayrimenkul 125,00 0,81 10,72 Türkiye Sigorta 4,89 2,30 -20,85 Ufuk Yatırım 23,70 -1,09 76,87 Ulaşlar Turizm Yat. 3,85 10,00 -9,20 Ulusoy Elektrik 53,30 0,00 3,80 Ulusoy Un Sanayi 5,20 -0,19 2,19 Umpaş Holding 1,20 0,84 -54,02 Uşak Seramik 1,84 4,55 -21,37 Utopya Turizm 22,22 10,00 -42,73 Uzertaş Boya 31,88 -0,06 -43,67 Ülker Bisküvi 19,13 -0,98 -14,28 Ünlü Yatırım Holding 4,99 1,22 Vakıf Fin. Kir. 8,35 0,00 145,01 Vakıf GMYO 1,47 0,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,40 0,00 -13,04 Vakıflar Bankası 3,59 0,84 -23,78 Vakko Tekstil 10,25 0,10 63,57 Vanet Gıda 5,89 -1,01 -23,80 VBT Yazılım 23,54 9,49 Verusa Holding 45,58 0,84 1,11 Verusaturk Girisim 22,04 0,73 68,91 Vestel 28,68 -0,14 46,87 Vestel Beyaz Eşya 48,78 0,12 30,51 Viking Kağıt 6,63 1,07 -26,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,64 3,13 -11,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,40 10,00 3,34 Yataş 14,20 0,92 -1,73 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,47 3,27 -21,14 Yeni Gimat GMYO 13,65 -0,07 17,75 Yeşil GMYO 0,96 0,00 -30,43 Yeşil Yapı 1,13 0,00 -38,59 Yeşil Yatırım Holding 2,14 0,94 -49,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.760,00 0,00 -31,03 Yonga Mobilya 20,36 -4,77 -31,65 Yükselen Çelik 5,37 0,37 2,64 Yünsa 10,56 1,25 -23,98 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,57 0,00 -37,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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