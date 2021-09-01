Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.401,10
|0,00
|-22,47
|İş Bankası (C)
|5,72
|-0,52
|-15,79
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|2,99
|0,00
|-22,54
|İş Girişim
|8,50
|-0,58
|-55,15
|İş GMYO
|1,85
|0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|15,01
|-1,64
|-9,56
|İş Yat. Ort.
|2,74
|-0,36
|-18,53
|İşbir Holding
|107,50
|9,98
|100,27
|Işık Plastik
|37,82
|0,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|1,12
|-21,05
|İttifak Holding
|1,47
|0,68
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,42
|0,11
|2,33
|İzmir Demir Çelik
|2,62
|-1,13
|-20,84
|İzmir Fırça
|7,32
|-1,35
|31,65
|Jantsa Jant Sanayi
|68,25
|-0,87
|64,66
|Kafein Yazılım
|24,56
|1,07
|15,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,51
|-0,16
|Kaplamin
|24,42
|-1,13
|-27,75
|Kardemir (A)
|6,79
|-0,73
|14,12
|Kardemir (B)
|6,76
|-0,15
|28,27
|Kardemir (D)
|7,73
|-0,64
|33,74
|Karel Elektronik
|30,90
|0,78
|34,00
|Karsan Otomotiv
|3,82
|-0,52
|17,54
|Karsu Tekstil
|9,52
|1,82
|11,35
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,82
|-9,38
|Kartonsan
|50,00
|0,93
|-47,19
|Katmerciler Ekipman
|1,47
|0,00
|-15,14
|Kent Gıda
|230,00
|8,49
|-35,32
|Kerevitaş Gıda
|4,58
|1,55
|-30,40
|Kervan Gıda
|16,49
|-1,32
|25,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|1,79
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,81
|0,56
|-27,89
|Kızılbük GYO
|23,04
|-3,03
|Klimasan Klima
|10,60
|-0,75
|25,63
|Koç Holding
|23,22
|0,78
|13,53
|Konfrut Gıda
|17,31
|3,04
|2,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|58,35
|9,99
|147,25
|Konya Çimento
|916,20
|4,13
|-18,92
|Koray GMYO
|7,01
|0,00
|57,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,34
|-0,43
|50,10
|Koza Altın
|105,40
|1,93
|9,00
|Koza Madencilik
|16,20
|1,89
|4,58
|Körfez GMYO
|4,95
|0,20
|-14,66
|Kristal Kola
|1,37
|0,00
|-55,16
|Kron Telekomünikasyon
|33,30
|0,91
|-9,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,50
|3,85
|28,73
|Kuyas Yatırım
|2,50
|0,40
|8,70
|Kütahya Porselen
|60,30
|-0,50
|19,52
|Kütahya Şeker Fabrikası
|62,70
|-0,24
|Lider Faktoring
|3,04
|0,33
|-10,85
|Link Bilgisayar
|29,64
|2,21
|-6,19
|Logo Yazılım
|39,94
|0,86
|28,26
|Lokman Hekim Sağlık
|10,49
|0,29
|46,34
|Lüks Kadife
|50,10
|9,96
|73,88
|Makina Takım
|3,05
|1,67
|-10,56
|Manas Enerji Yönetimi
|18,36
|-2,44
|Marka Yatırım Holding
|5,42
|-3,04
|-15,71
|Marmaris Altınyunus
|198,10
|1,59
|78,31
|Marshall
|237,00
|3,95
|-22,73
|Martı GMYO
|1,13
|1,80
|-55,75
|Martı Otel
|1,89
|9,88
|-11,27
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,34
|0,45
|Mavi Giyim
|58,00
|1,58
|12,38
|Mazhar Zorlu Holding
|35,82
|-0,50
|13,79
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,24
|-1,03
|Mega Polietilen
|5,56
|1,46
|-27,42
|Menderes Tekstil
|2,34
|5,41
|-24,27
|Mercan Kimya
|9,69
|0,73
|Merit Turizm
|16,28
|-0,06
|57,15
|Merko Gıda
|4,90
|1,24
|-43,29
|Metemtur Yatırım
|3,79
|0,26
|-53,13
|Metro Holding
|1,50
|-1,32
|-27,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,82
|8,05
|-2,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|35,28
|1,26
|-17,57
|Milpa
|3,98
|0,00
|-13,48
|Mistral GMYO
|4,19
|2,95
|-11,04
|MLP Sağlık
|25,50
|0,55
|28,33
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,71
|9,81
|24,13
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,17
|0,70
|-39,49
|Mondi Tire Kutsan
|9,13
|-1,72
|20,13
|Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri
|5,50
|Naturel Enerji
|38,08
|-1,14
|7,24
|Naturelgaz
|7,84
|0,26
|Net Holding
|4,80
|-0,21
|39,94
|Netaş Telekom.
|18,02
|4,83
|-35,83
|Niğbaş Niğde Beton
|10,85
|0,56
|-79,13
|Nuh Çimento
|36,00
|2,51
|-25,04
|Nurol GMYO
|17,01
|4,16
|133,33
|Odaş Elektrik
|1,52
|4,11
|-48,01
|Orge Enerji Elektrik
|6,42
|2,88
|39,19
|Orma Orman Mahsulleri
|28,22
|-0,98
|91,71
|Osmanlı Menkul
|27,26
|3,02
|-11,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,33
|3,10
|-15,39
|Otokar
|330,00
|-0,81
|8,45
|Oyak Çimento
|6,83
|0,15
|-22,21
|Oyak Yat. Ort.
|6,88
|-0,15
|-0,32
|Oyak Yatırım Menkul
|23,64
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,95
|1,28
|-16,14
|Özak GMYO
|4,77
|2,58
|-6,47
|Özbal Çelik Boru
|13,87
|6,69
|111,76
|Özderici GMYO
|1,65
|-2,37
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,68
|7,26
|-14,67
|Pamel Elektrik
|42,64
|-0,84
|100,00
|Panora GMYO
|7,00
|-0,99
|17,40
|Papilon Savunma
|14,43
|1,33
|-36,54
|Park Elek.Madencilik
|4,82
|1,69
|-10,24
|Parsan
|27,38
|1,86
|12,67
|Pegasus
|71,50
|1,27
|-4,16
|Peker GMYO
|0,96
|2,13
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,13
|4,33
|-38,02
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|80,75
|-2,71
|Pera GMYO
|1,49
|-1,32
|-14,94
|Pergamon Dış Ticaret
|24,46
|9,98
|33,45
|Petkim
|6,16
|-0,65
|23,69
|Petrokent Turizm
|2.000,00
|0,01
|120,65
|Pınar Et ve Un
|17,19
|1,36
|-21,45
|Pınar Su
|7,40
|2,78
|-0,40
|Pınar Süt
|17,17
|1,30
|-23,86
|Plastikkart
|20,60
|0,88
|42,56
|Polisan Holding
|2,74
|0,74
|-28,73
|Politeknik Metal
|364,20
|0,05
|-10,23
|Prizma Press Matbaacılık
|4,13
|0,24
|-24,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|70,85
|-0,84
|-43,46
|QNB Finansbank
|39,60
|2,17
|-43,71
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,90
|-1,53
|Ral Yatırım Holding
|4,17
|2,96
|-6,08
|Ray Sigorta
|9,57
|0,00
|-38,06
|Reysaş GMYO
|2,83
|-0,70
|-12,70
|Reysaş Lojistik
|4,07
|2,52
|-21,34
|Rhea Girişim
|2,00
|0,50
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|15,61
|-1,08
|13,86
|Royal Halı
|3,42
|3,95
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|22,30
|2,01
|-26,35
|Sabancı Holding
|10,40
|-1,05
|-5,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,56
|-1,95
|-21,32
|Sanel Mühendislik
|5,10
|-0,39
|49,12
|Sanifoam Sünger
|21,62
|2,85
|58,97
|Sanko Pazarlama
|9,96
|0,20
|7,47
|Saray Matbaacılık
|4,42
|-1,12
|-49,60
|Sarkuysan
|13,40
|0,00
|54,07
|Sasa Polyester
|28,04
|2,04
|87,13
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,94
|-1,55
|169,57
|Sekuro Plastik
|21,10
|0,38
|51,15
|Selçuk Ecza Deposu
|9,35
|2,52
|-30,39
|Selçuk Gıda
|7,70
|-1,91
|54,62
|Selva Gıda Sanayi
|7,68
|-1,16
|Senkron Güvenlik
|27,58
|-3,23
|5,03
|Serve Film Prodüksiyon
|14,99
|-3,29
|-6,31
|Servet GMYO
|72,00
|-2,57
|-8,16
|Seyitler Kimya
|19,80
|-2,17
|47,07
|Silverline Endüstri
|5,53
|2,03
|-35,70
|Sinpaş GMYO
|4,25
|0,95
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,51
|0,18
|-37,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,48
|2,19
|-18,44
|Söktaş
|2,92
|5,42
|-10,17
|Sönmez Filament
|36,92
|-0,22
|-47,41
|Sönmez Pamuklu
|13,90
|0,36
|-42,08
|Sumaş Suni Tahta
|99,00
|10,00
|94,08
|Şeker Fin. Kir.
|5,33
|1,91
|-16,72
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-31,13
|Şişe Cam
|8,80
|-1,12
|22,91
|Şok Marketler Ticaret
|12,58
|1,86
|0,80
|T. Halk Bankası
|4,78
|0,42
|-14,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,32
|1,60
|-34,58
|T.S.K.B.
|1,32
|0,00
|-24,42
|T.Tuborg
|17,42
|-0,46
|-1,75
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|0,17
|126,02
|Tat Gıda
|8,96
|1,47
|-22,50
|TAV Havalimanları
|23,84
|1,36
|11,92
|Taze Kuru Gıda
|208,40
|0,63
|-3,65
|Tek-Art Turizm
|1,40
|0,72
|-30,69
|Tekfen Holding
|14,78
|0,20
|-9,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,44
|0,00
|-25,63
|Temapol Polimer Plastik
|14,48
|0,84
|25,91
|TGS Dış Ticaret
|13,39
|9,93
|5,35
|Tofaş Oto. Fab.
|42,70
|1,62
|38,14
|Torunlar GMYO
|4,15
|-1,19
|6,41
|Trabzon Liman
|28,72
|1,13
|-10,59
|Trabzonspor Sportif
|3,49
|-0,57
|43,03
|Trend GMYO
|6,60
|-0,60
|-47,49
|TSKB GMYO
|3,03
|9,72
|-37,22
|Tuğçelik
|12,35
|1,73
|52,85
|Tukaş
|6,81
|2,10
|-29,72
|Turcas Petrol
|3,74
|3,60
|-22,89
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,36
|2,37
|Turkcell
|16,44
|0,31
|7,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,98
|-0,88
|20,68
|Tüpraş
|103,60
|1,87
|-4,07
|Türk Hava Yolları
|12,90
|1,74
|-0,08
|Türk İlaç Serum
|15,46
|2,52
|Türk Prysmian Kablo
|12,87
|-1,00
|6,70
|Türk Telekom
|7,35
|-0,81
|-9,17
|Türk Traktör
|171,00
|-0,75
|0,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,50
|3,60
|14,70
|Türkiye Sigorta
|4,89
|0,00
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|22,34
|-5,74
|66,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,95
|2,60
|-6,84
|Ulusoy Elektrik
|53,70
|0,75
|4,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,31
|2,12
|4,35
|Umpaş Holding
|1,22
|1,67
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,84
|0,00
|-21,37
|Utopya Turizm
|24,16
|8,73
|-37,73
|Uzertaş Boya
|33,54
|5,21
|-40,74
|Ülker Bisküvi
|19,25
|0,63
|-13,75
|Ünlü Yatırım Holding
|5,00
|0,20
|Vakıf Fin. Kir.
|8,58
|2,75
|151,76
|Vakıf GMYO
|1,50
|2,04
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,60
|3,12
|-10,33
|Vakıflar Bankası
|3,59
|0,00
|-23,78
|Vakko Tekstil
|10,25
|0,00
|63,57
|Vanet Gıda
|6,07
|3,06
|-21,47
|VBT Yazılım
|24,86
|5,61
|Verusa Holding
|46,52
|2,06
|3,19
|Verusaturk Girisim
|22,20
|0,73
|70,14
|Vestel
|28,86
|0,63
|47,79
|Vestel Beyaz Eşya
|49,26
|0,98
|31,79
|Viking Kağıt
|6,87
|3,62
|-23,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,62
|-0,76
|-12,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,24
|-3,10
|0,13
|Yataş
|14,10
|-0,70
|-2,42
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,45
|-0,58
|-21,59
|Yeni Gimat GMYO
|14,01
|2,64
|20,86
|Yeşil GMYO
|0,95
|-1,04
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,12
|-0,88
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|-0,47
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.800,20
|0,37
|-30,77
|Yonga Mobilya
|21,50
|5,60
|-27,83
|Yükselen Çelik
|5,36
|-0,19
|2,45
|Yünsa
|10,58
|0,19
|-23,84
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,62
|3,18
|-35,94
(Son)
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