Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.401,10 0,00 -22,47 İş Bankası (C) 5,72 -0,52 -15,79 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 2,99 0,00 -22,54 İş Girişim 8,50 -0,58 -55,15 İş GMYO 1,85 0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 15,01 -1,64 -9,56 İş Yat. Ort. 2,74 -0,36 -18,53 İşbir Holding 107,50 9,98 100,27 Işık Plastik 37,82 0,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 -21,05 İttifak Holding 1,47 0,68 -34,08 İz Hayvancılık Tarım 18,42 0,11 2,33 İzmir Demir Çelik 2,62 -1,13 -20,84 İzmir Fırça 7,32 -1,35 31,65 Jantsa Jant Sanayi 68,25 -0,87 64,66 Kafein Yazılım 24,56 1,07 15,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,51 -0,16 Kaplamin 24,42 -1,13 -27,75 Kardemir (A) 6,79 -0,73 14,12 Kardemir (B) 6,76 -0,15 28,27 Kardemir (D) 7,73 -0,64 33,74 Karel Elektronik 30,90 0,78 34,00 Karsan Otomotiv 3,82 -0,52 17,54 Karsu Tekstil 9,52 1,82 11,35 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,82 -9,38 Kartonsan 50,00 0,93 -47,19 Katmerciler Ekipman 1,47 0,00 -15,14 Kent Gıda 230,00 8,49 -35,32 Kerevitaş Gıda 4,58 1,55 -30,40 Kervan Gıda 16,49 -1,32 25,87 Kervansaray Yat. Holding 0,57 1,79 -54,76 Kiler GMYO 1,81 0,56 -27,89 Kızılbük GYO 23,04 -3,03 Klimasan Klima 10,60 -0,75 25,63 Koç Holding 23,22 0,78 13,53 Konfrut Gıda 17,31 3,04 2,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 58,35 9,99 147,25 Konya Çimento 916,20 4,13 -18,92 Koray GMYO 7,01 0,00 57,53 Kordsa Teknik Tekstil 23,34 -0,43 50,10 Koza Altın 105,40 1,93 9,00 Koza Madencilik 16,20 1,89 4,58 Körfez GMYO 4,95 0,20 -14,66 Kristal Kola 1,37 0,00 -55,16 Kron Telekomünikasyon 33,30 0,91 -9,61 Kuştur Kuşadası Turizm 202,50 3,85 28,73 Kuyas Yatırım 2,50 0,40 8,70 Kütahya Porselen 60,30 -0,50 19,52 Kütahya Şeker Fabrikası 62,70 -0,24 Lider Faktoring 3,04 0,33 -10,85 Link Bilgisayar 29,64 2,21 -6,19 Logo Yazılım 39,94 0,86 28,26 Lokman Hekim Sağlık 10,49 0,29 46,34 Lüks Kadife 50,10 9,96 73,88 Makina Takım 3,05 1,67 -10,56 Manas Enerji Yönetimi 18,36 -2,44 Marka Yatırım Holding 5,42 -3,04 -15,71 Marmaris Altınyunus 198,10 1,59 78,31 Marshall 237,00 3,95 -22,73 Martı GMYO 1,13 1,80 -55,75 Martı Otel 1,89 9,88 -11,27 Matriks Bilgi Dağıtım 35,34 0,45 Mavi Giyim 58,00 1,58 12,38 Mazhar Zorlu Holding 35,82 -0,50 13,79 Meditera Tıbbi Malzeme 40,24 -1,03 Mega Polietilen 5,56 1,46 -27,42 Menderes Tekstil 2,34 5,41 -24,27 Mercan Kimya 9,69 0,73 Merit Turizm 16,28 -0,06 57,15 Merko Gıda 4,90 1,24 -43,29 Metemtur Yatırım 3,79 0,26 -53,13 Metro Holding 1,50 -1,32 -27,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,82 8,05 -2,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -0,58 -26,18 Migros Ticaret 35,28 1,26 -17,57 Milpa 3,98 0,00 -13,48 Mistral GMYO 4,19 2,95 -11,04 MLP Sağlık 25,50 0,55 28,33 MMC San. ve Tic. Yat. 5,71 9,81 24,13 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,17 0,70 -39,49 Mondi Tire Kutsan 9,13 -1,72 20,13 Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri 5,50 Naturel Enerji 38,08 -1,14 7,24 Naturelgaz 7,84 0,26 Net Holding 4,80 -0,21 39,94 Netaş Telekom. 18,02 4,83 -35,83 Niğbaş Niğde Beton 10,85 0,56 -79,13 Nuh Çimento 36,00 2,51 -25,04 Nurol GMYO 17,01 4,16 133,33 Odaş Elektrik 1,52 4,11 -48,01 Orge Enerji Elektrik 6,42 2,88 39,19 Orma Orman Mahsulleri 28,22 -0,98 91,71 Osmanlı Menkul 27,26 3,02 -11,61 Ostim Endüstriyel Yat 2,33 3,10 -15,39 Otokar 330,00 -0,81 8,45 Oyak Çimento 6,83 0,15 -22,21 Oyak Yat. Ort. 6,88 -0,15 -0,32 Oyak Yatırım Menkul 23,64 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 3,95 1,28 -16,14 Özak GMYO 4,77 2,58 -6,47 Özbal Çelik Boru 13,87 6,69 111,76 Özderici GMYO 1,65 -2,37 -25,68 Özerden Plastik 7,68 7,26 -14,67 Pamel Elektrik 42,64 -0,84 100,00 Panora GMYO 7,00 -0,99 17,40 Papilon Savunma 14,43 1,33 -36,54 Park Elek.Madencilik 4,82 1,69 -10,24 Parsan 27,38 1,86 12,67 Pegasus 71,50 1,27 -4,16 Peker GMYO 0,96 2,13 -58,96 Penguen Gıda 3,13 4,33 -38,02 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 80,75 -2,71 Pera GMYO 1,49 -1,32 -14,94 Pergamon Dış Ticaret 24,46 9,98 33,45 Petkim 6,16 -0,65 23,69 Petrokent Turizm 2.000,00 0,01 120,65 Pınar Et ve Un 17,19 1,36 -21,45 Pınar Su 7,40 2,78 -0,40 Pınar Süt 17,17 1,30 -23,86 Plastikkart 20,60 0,88 42,56 Polisan Holding 2,74 0,74 -28,73 Politeknik Metal 364,20 0,05 -10,23 Prizma Press Matbaacılık 4,13 0,24 -24,64 QNB Finans Fin. Kir. 70,85 -0,84 -43,46 QNB Finansbank 39,60 2,17 -43,71 QUA Granite Hayal Yapı 12,90 -1,53 Ral Yatırım Holding 4,17 2,96 -6,08 Ray Sigorta 9,57 0,00 -38,06 Reysaş GMYO 2,83 -0,70 -12,70 Reysaş Lojistik 4,07 2,52 -21,34 Rhea Girişim 2,00 0,50 -46,24 Rodrigo Tekstil 15,61 -1,08 13,86 Royal Halı 3,42 3,95 -0,58 RTA Laboratuvarları 22,30 2,01 -26,35 Sabancı Holding 10,40 -1,05 -5,68 Safkar Ege Soğutmacılık 8,56 -1,95 -21,32 Sanel Mühendislik 5,10 -0,39 49,12 Sanifoam Sünger 21,62 2,85 58,97 Sanko Pazarlama 9,96 0,20 7,47 Saray Matbaacılık 4,42 -1,12 -49,60 Sarkuysan 13,40 0,00 54,07 Sasa Polyester 28,04 2,04 87,13 Say Yenilenebilir Enerji 22,94 -1,55 169,57 Sekuro Plastik 21,10 0,38 51,15 Selçuk Ecza Deposu 9,35 2,52 -30,39 Selçuk Gıda 7,70 -1,91 54,62 Selva Gıda Sanayi 7,68 -1,16 Senkron Güvenlik 27,58 -3,23 5,03 Serve Film Prodüksiyon 14,99 -3,29 -6,31 Servet GMYO 72,00 -2,57 -8,16 Seyitler Kimya 19,80 -2,17 47,07 Silverline Endüstri 5,53 2,03 -35,70 Sinpaş GMYO 4,25 0,95 1,67 Smartiks Yazılım 5,51 0,18 -37,81 Sodaş Sodyum Sanayii 21,48 2,19 -18,44 Söktaş 2,92 5,42 -10,17 Sönmez Filament 36,92 -0,22 -47,41 Sönmez Pamuklu 13,90 0,36 -42,08 Sumaş Suni Tahta 99,00 10,00 94,08 Şeker Fin. Kir. 5,33 1,91 -16,72 Şekerbank 1,04 0,00 -31,13 Şişe Cam 8,80 -1,12 22,91 Şok Marketler Ticaret 12,58 1,86 0,80 T. Halk Bankası 4,78 0,42 -14,03 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,32 1,60 -34,58 T.S.K.B. 1,32 0,00 -24,42 T.Tuborg 17,42 -0,46 -1,75 Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,17 126,02 Tat Gıda 8,96 1,47 -22,50 TAV Havalimanları 23,84 1,36 11,92 Taze Kuru Gıda 208,40 0,63 -3,65 Tek-Art Turizm 1,40 0,72 -30,69 Tekfen Holding 14,78 0,20 -9,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,44 0,00 -25,63 Temapol Polimer Plastik 14,48 0,84 25,91 TGS Dış Ticaret 13,39 9,93 5,35 Tofaş Oto. Fab. 42,70 1,62 38,14 Torunlar GMYO 4,15 -1,19 6,41 Trabzon Liman 28,72 1,13 -10,59 Trabzonspor Sportif 3,49 -0,57 43,03 Trend GMYO 6,60 -0,60 -47,49 TSKB GMYO 3,03 9,72 -37,22 Tuğçelik 12,35 1,73 52,85 Tukaş 6,81 2,10 -29,72 Turcas Petrol 3,74 3,60 -22,89 Tureks Turizm Taşımacılık 10,36 2,37 Turkcell 16,44 0,31 7,47 Tümosan Motor ve Traktör 16,98 -0,88 20,68 Tüpraş 103,60 1,87 -4,07 Türk Hava Yolları 12,90 1,74 -0,08 Türk İlaç Serum 15,46 2,52 Türk Prysmian Kablo 12,87 -1,00 6,70 Türk Telekom 7,35 -0,81 -9,17 Türk Traktör 171,00 -0,75 0,37 Türker Proje Gayrimenkul 129,50 3,60 14,70 Türkiye Sigorta 4,89 0,00 -20,85 Ufuk Yatırım 22,34 -5,74 66,72 Ulaşlar Turizm Yat. 3,95 2,60 -6,84 Ulusoy Elektrik 53,70 0,75 4,58 Ulusoy Un Sanayi 5,31 2,12 4,35 Umpaş Holding 1,22 1,67 -53,26 Uşak Seramik 1,84 0,00 -21,37 Utopya Turizm 24,16 8,73 -37,73 Uzertaş Boya 33,54 5,21 -40,74 Ülker Bisküvi 19,25 0,63 -13,75 Ünlü Yatırım Holding 5,00 0,20 Vakıf Fin. Kir. 8,58 2,75 151,76 Vakıf GMYO 1,50 2,04 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,60 3,12 -10,33 Vakıflar Bankası 3,59 0,00 -23,78 Vakko Tekstil 10,25 0,00 63,57 Vanet Gıda 6,07 3,06 -21,47 VBT Yazılım 24,86 5,61 Verusa Holding 46,52 2,06 3,19 Verusaturk Girisim 22,20 0,73 70,14 Vestel 28,86 0,63 47,79 Vestel Beyaz Eşya 49,26 0,98 31,79 Viking Kağıt 6,87 3,62 -23,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,62 -0,76 -12,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,24 -3,10 0,13 Yataş 14,10 -0,70 -2,42 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,45 -0,58 -21,59 Yeni Gimat GMYO 14,01 2,64 20,86 Yeşil GMYO 0,95 -1,04 -31,16 Yeşil Yapı 1,12 -0,88 -39,13 Yeşil Yatırım Holding 2,13 -0,47 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.800,20 0,37 -30,77 Yonga Mobilya 21,50 5,60 -27,83 Yükselen Çelik 5,36 -0,19 2,45 Yünsa 10,58 0,19 -23,84 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,62 3,18 -35,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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