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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

02.09.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.313,30-0,28-22,68
İş Bankası (C)5,750,52-15,35
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,041,67-21,24
İş Girişim8,591,06-54,67
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.15,271,73-8,00
İş Yat. Ort.2,771,09-17,64
İşbir Holding109,601,95104,18
Işık Plastik37,820,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,911,11-20,18
İttifak Holding1,480,68-33,63
İz Hayvancılık Tarım19,143,916,33
İzmir Demir Çelik2,640,76-20,23
İzmir Fırça7,776,1539,75
Jantsa Jant Sanayi67,70-0,8163,34
Kafein Yazılım24,32-0,9813,97
Kalekim Kimyevi Maddeler12,530,16

Kaplamin24,20-0,90-28,40
Kardemir (A)6,75-0,5913,45
Kardemir (B)6,71-0,7427,32
Kardemir (D)7,70-0,3933,22
Karel Elektronik30,82-0,2633,65
Karsan Otomotiv3,820,0017,54
Karsu Tekstil10,095,9918,01
Kartal Yenilenebilir Enerji13,981,16

Kartonsan50,000,00-47,19
Katmerciler Ekipman1,470,00-15,14
Kent Gıda207,00-10,00-41,79
Kerevitaş Gıda4,55-0,66-30,85
Kervan Gıda16,520,1826,09
Kervansaray Yat. Holding0,628,77-50,79
Kiler GMYO1,852,21-26,29
Kızılbük GYO21,94-4,77

Klimasan Klima11,003,7730,37
Koç Holding23,18-0,1713,34
Konfrut Gıda17,551,393,85
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,159,94171,82
Konya Çimento917,200,11-18,83
Koray GMYO6,83-2,5753,48
Kordsa Teknik Tekstil23,581,0351,64
Koza Altın105,400,009,00
Koza Madencilik16,350,935,55
Körfez GMYO5,062,22-12,76
Kristal Kola1,412,92-53,85
Kron Telekomünikasyon34,423,36-6,57
Kuştur Kuşadası Turizm208,803,1132,74
Kuyas Yatırım2,42-3,205,22
Kütahya Porselen56,10-6,9711,20
Kütahya Şeker Fabrikası65,704,78

Lider Faktoring3,070,99-9,97
Link Bilgisayar29,36-0,94-7,08
Logo Yazılım41,203,1532,31
Lokman Hekim Sağlık10,42-0,6745,36
Lüks Kadife50,851,5076,49
Makina Takım3,070,66-9,97
Manas Enerji Yönetimi17,96-2,18

Marka Yatırım Holding5,25-3,14-18,35
Marmaris Altınyunus194,60-1,7775,16
Marshall235,00-0,84-23,38
Martı GMYO1,130,00-55,75
Martı Otel2,079,52-2,82
Matriks Bilgi Dağıtım36,864,30

Mavi Giyim58,400,6913,16
Mazhar Zorlu Holding36,040,6114,49
Meditera Tıbbi Malzeme39,60-1,59

Mega Polietilen5,641,44-26,37
Menderes Tekstil2,32-0,85-24,92
Mercan Kimya9,61-0,83

Merit Turizm16,01-1,6654,55
Merko Gıda5,042,86-41,67
Metemtur Yatırım3,78-0,26-53,25
Metro Holding1,49-0,67-28,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,840,71-1,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,836,40-21,46
Migros Ticaret35,16-0,34-17,85
Milpa4,031,26-12,39
Mistral GMYO4,200,24-10,83
MLP Sağlık25,40-0,3927,83
MMC San. ve Tic. Yat.5,893,1528,04
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,210,56-39,16
Mondi Tire Kutsan9,311,9722,50
Nasmed Egepol6,0510,00

Naturel Enerji38,400,848,14
Naturelgaz7,840,00

Net Holding4,871,4641,98
Netaş Telekom.17,79-1,28-36,65
Niğbaş Niğde Beton11,243,59-78,38
Nuh Çimento36,000,00-25,04
Nurol GMYO17,140,76135,12
Odaş Elektrik1,541,32-47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi10,89

Orge Enerji Elektrik6,34-1,2537,45
Orma Orman Mahsulleri28,10-0,4390,90
Osmanlı Menkul25,98-4,70-15,76
Ostim Endüstriyel Yat2,392,58-13,21
Otokar325,60-1,337,00
Oyak Çimento6,880,73-21,64
Oyak Yat. Ort.7,011,891,56
Oyak Yatırım Menkul23,680,17

Oylum Sınai Yatırımlar4,001,27-15,07
Özak GMYO5,004,82-1,96
Özbal Çelik Boru13,84-0,22111,30
Özderici GMYO1,64-0,61-26,13
Özerden Plastik7,44-3,12-17,33
Pamel Elektrik46,909,99119,98
Panora GMYO6,92-1,1416,06
Papilon Savunma14,450,14-36,45
Park Elek.Madencilik4,840,41-9,87
Parsan27,20-0,6611,93
Pegasus71,30-0,28-4,42
Peker GMYO0,971,04-58,53
Penguen Gıda3,05-2,56-39,60
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım82,201,80

Pera GMYO1,500,67-14,37
Pergamon Dış Ticaret23,86-2,4530,18
Petkim6,210,8124,70
Petrokent Turizm1.997,90-0,10120,42
Pınar Et ve Un17,220,17-21,31
Pınar Su7,430,410,00
Pınar Süt17,270,58-23,41
Plastikkart19,50-5,3434,95
Polisan Holding2,771,09-27,95
Politeknik Metal360,00-1,15-11,27
Prizma Press Matbaacılık4,140,24-24,45
QNB Finans Fin. Kir.76,207,55-39,19
QNB Finansbank40,301,77-42,71
QUA Granite Hayal Yapı12,61-2,25

Ral Yatırım Holding4,11-1,44-7,43
Ray Sigorta9,792,30-36,63
Reysaş GMYO2,912,83-10,24
Reysaş Lojistik4,110,98-20,56
Rhea Girişim1,98-1,00-46,77
Rodrigo Tekstil15,700,5814,51
Royal Halı3,574,393,78
RTA Laboratuvarları24,529,96-19,02
Sabancı Holding10,470,67-5,04
Safkar Ege Soğutmacılık8,47-1,05-22,15
Sanel Mühendislik5,140,7850,29
Sanifoam Sünger21,48-0,6557,94
Sanko Pazarlama9,970,107,58
Saray Matbaacılık4,38-0,90-50,06
Sarkuysan13,752,6158,09
Sasa Polyester28,200,5788,19
Say Yenilenebilir Enerji22,76-0,78167,45
Sekuro Plastik21,280,8552,44
Selçuk Ecza Deposu9,31-0,43-30,69
Selçuk Gıda7,37-4,2947,99
Selva Gıda Sanayi7,771,17

Senkron Güvenlik28,001,526,63
Serve Film Prodüksiyon14,96-0,20-6,50
Servet GMYO70,55-2,01-10,01
Seyitler Kimya20,483,4352,12
Silverline Endüstri5,52-0,18-35,81
Sinpaş GMYO4,250,001,67
Smartiks Yazılım5,611,81-36,68
Sodaş Sodyum Sanayii23,288,38-11,60
Söktaş2,86-2,05-12,02
Sönmez Filament36,50-1,14-48,01
Sönmez Pamuklu13,980,58-41,75
Sumaş Suni Tahta107,008,08109,76
Şeker Fin. Kir.5,350,38-16,41
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam8,860,6823,75
Şok Marketler Ticaret12,48-0,790,00
T. Halk Bankası4,800,42-13,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,14-0,89-35,16
T.S.K.B.1,330,76-23,85
T.Tuborg17,420,00-1,75
Taç Tarım Ürünleri23,980,76127,73
Tat Gıda8,95-0,11-22,59
TAV Havalimanları23,860,0812,02
Taze Kuru Gıda209,200,38-3,28
Tek-Art Turizm1,410,71-30,20
Tekfen Holding14,790,07-9,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,450,16-25,52
Temapol Polimer Plastik14,590,7626,87
TGS Dış Ticaret14,729,9315,81
Tofaş Oto. Fab.42,920,5238,85
Torunlar GMYO4,11-0,965,38
Trabzon Liman28,64-0,28-10,83
Trabzonspor Sportif3,500,2943,44
Trend GMYO6,59-0,15-47,57
TSKB GMYO3,257,26-32,66
Tuğçelik12,23-0,9751,36
Tukaş6,830,29-29,51
Turcas Petrol3,66-2,14-24,54
Tureks Turizm Taşımacılık10,420,58

Turkcell16,37-0,437,01
Tümosan Motor ve Traktör16,980,0020,68
Tüpraş105,001,35-2,78
Türk Hava Yolları12,900,00-0,08
Türk İlaç Serum15,610,97

Türk Prysmian Kablo13,101,798,60
Türk Telekom7,441,22-8,06
Türk Traktör170,00-0,58-0,22
Türker Proje Gayrimenkul129,10-0,3114,35
Türkiye Sigorta4,920,61-20,36
Ufuk Yatırım21,42-4,1259,85
Ulaşlar Turizm Yat.3,970,51-6,37
Ulusoy Elektrik53,30-0,743,80
Ulusoy Un Sanayi5,28-0,563,76
Umpaş Holding1,230,82-52,87
Uşak Seramik1,861,09-20,51
Utopya Turizm23,90-1,08-38,40
Uzertaş Boya33,50-0,12-40,81
Ülker Bisküvi19,400,78-13,07
Ünlü Yatırım Holding4,97-0,60

Vakıf Fin. Kir.8,681,17154,69
Vakıf GMYO1,532,00-36,22
Vakıf Yat. Ort.6,57-0,45-10,73
Vakıflar Bankası3,610,56-23,35
Vakko Tekstil10,280,2964,05
Vanet Gıda5,98-1,48-22,64
VBT Yazılım23,34-6,11

Verusa Holding47,542,195,46
Verusaturk Girisim22,260,2770,60
Vestel29,000,4948,51
Vestel Beyaz Eşya48,70-1,1430,29
Viking Kağıt6,69-2,62-25,67
Yapı ve Kredi Bank.2,640,76-11,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,60-7,28-7,16
Yataş14,03-0,50-2,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,604,35-18,18
Yeni Gimat GMYO14,070,4321,38
Yeşil GMYO0,972,11-29,71
Yeşil Yapı1,152,68-37,50
Yeşil Yatırım Holding2,234,69-47,85
Yibitaş İnşaat Malzeme11.241,504,09-27,94
Yonga Mobilya21,40-0,47-28,16
Yükselen Çelik5,33-0,561,88
Yünsa10,630,47-23,48
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,630,62-35,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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