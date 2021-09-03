Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.000,00
|-1,00
|-23,46
|İş Bankası (C)
|5,69
|-1,04
|-16,23
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,05
|0,33
|-20,98
|İş Girişim
|8,45
|-1,63
|-55,41
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|15,05
|-1,44
|-9,32
|İş Yat. Ort.
|2,79
|0,72
|-17,04
|İşbir Holding
|98,65
|-9,99
|83,78
|Işık Plastik
|37,64
|-0,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|1,10
|-19,30
|İttifak Holding
|1,52
|2,70
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|18,75
|-2,04
|4,17
|İzmir Demir Çelik
|2,64
|0,00
|-20,23
|İzmir Fırça
|7,57
|-2,57
|36,15
|Jantsa Jant Sanayi
|67,20
|-0,74
|62,13
|Kafein Yazılım
|24,40
|0,33
|14,34
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,62
|0,72
|Kaplamin
|24,16
|-0,17
|-28,52
|Kardemir (A)
|6,70
|-0,74
|12,61
|Kardemir (B)
|6,65
|-0,89
|26,19
|Kardemir (D)
|7,60
|-1,30
|31,49
|Karel Elektronik
|31,22
|1,30
|35,39
|Karsan Otomotiv
|3,79
|-0,79
|16,62
|Karsu Tekstil
|10,00
|-0,89
|16,96
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,20
|1,57
|Kartonsan
|50,90
|1,80
|-46,24
|Katmerciler Ekipman
|1,47
|0,00
|-15,14
|Kent Gıda
|211,60
|2,22
|-40,49
|Kerevitaş Gıda
|4,58
|0,66
|-30,40
|Kervan Gıda
|16,39
|-0,79
|25,10
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|-6,45
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,83
|-1,08
|-27,09
|Kızılbük GYO
|23,00
|4,83
|Klimasan Klima
|10,86
|-1,27
|28,71
|Koç Holding
|23,04
|-0,60
|12,65
|Konfrut Gıda
|17,16
|-2,22
|1,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,35
|-4,36
|159,96
|Konya Çimento
|903,00
|-1,55
|-20,09
|Koray GMYO
|6,74
|-1,32
|51,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,68
|0,42
|52,28
|Koza Altın
|104,00
|-1,33
|7,55
|Koza Madencilik
|16,14
|-1,28
|4,20
|Körfez GMYO
|5,03
|-0,59
|-13,28
|Kristal Kola
|1,43
|1,42
|-53,19
|Kron Telekomünikasyon
|35,60
|3,43
|-3,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|204,20
|-2,20
|29,82
|Kuyas Yatırım
|2,42
|0,00
|5,22
|Kütahya Porselen
|56,65
|0,98
|12,29
|Kütahya Şeker Fabrikası
|72,25
|9,97
|Lider Faktoring
|3,04
|-0,98
|-10,85
|Link Bilgisayar
|29,84
|1,63
|-5,56
|Logo Yazılım
|40,86
|-0,83
|31,21
|Lokman Hekim Sağlık
|10,34
|-0,77
|44,25
|Lüks Kadife
|48,36
|-4,90
|67,84
|Makina Takım
|3,09
|0,65
|-9,38
|Manas Enerji Yönetimi
|17,23
|-4,06
|Marka Yatırım Holding
|5,06
|-3,62
|-21,31
|Marmaris Altınyunus
|189,60
|-2,57
|70,66
|Marshall
|232,00
|-1,28
|-24,36
|Martı GMYO
|1,11
|-1,77
|-56,53
|Martı Otel
|2,07
|0,00
|-2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,86
|-2,71
|Mavi Giyim
|58,05
|-0,60
|12,48
|Mazhar Zorlu Holding
|36,00
|-0,11
|14,36
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,64
|-2,42
|Mega Polietilen
|5,87
|4,08
|-23,37
|Menderes Tekstil
|2,36
|1,72
|-23,62
|Mercan Kimya
|9,54
|-0,73
|Merit Turizm
|16,24
|1,44
|56,77
|Merko Gıda
|5,03
|-0,20
|-41,78
|Metemtur Yatırım
|3,82
|1,06
|-52,75
|Metro Holding
|1,48
|-0,67
|-28,85
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,86
|0,70
|-1,04
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,88
|2,73
|-19,31
|Migros Ticaret
|35,08
|-0,23
|-18,04
|Milpa
|4,00
|-0,74
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,27
|1,67
|-9,34
|MLP Sağlık
|25,48
|0,31
|28,23
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,64
|-4,24
|22,61
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,41
|2,77
|-37,47
|Mondi Tire Kutsan
|9,37
|0,64
|23,29
|Nasmed Egepol
|6,65
|9,92
|Naturel Enerji
|38,80
|1,04
|9,27
|Naturelgaz
|7,88
|0,51
|Net Holding
|4,81
|-1,23
|40,23
|Netaş Telekom.
|17,98
|1,07
|-35,97
|Niğbaş Niğde Beton
|11,01
|-2,05
|-78,83
|Nuh Çimento
|36,14
|0,39
|-24,75
|Nurol GMYO
|17,05
|-0,53
|133,88
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,95
|-46,30
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|11,97
|9,92
|Orge Enerji Elektrik
|6,33
|-0,16
|37,24
|Orma Orman Mahsulleri
|28,70
|2,14
|94,97
|Osmanlı Menkul
|25,96
|-0,08
|-15,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|-2,93
|-15,75
|Otokar
|323,80
|-0,55
|6,41
|Oyak Çimento
|6,84
|-0,58
|-22,10
|Oyak Yat. Ort.
|7,05
|0,57
|2,14
|Oyak Yatırım Menkul
|23,64
|-0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,40
|10,00
|-6,58
|Özak GMYO
|4,86
|-2,80
|-4,71
|Özbal Çelik Boru
|14,15
|2,24
|116,03
|Özderici GMYO
|1,64
|0,00
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,53
|1,21
|-16,33
|Pamel Elektrik
|45,42
|-3,16
|113,04
|Panora GMYO
|7,03
|1,59
|17,90
|Papilon Savunma
|14,52
|0,48
|-36,14
|Park Elek.Madencilik
|4,92
|1,65
|-8,38
|Parsan
|27,12
|-0,29
|11,60
|Pegasus
|70,90
|-0,56
|-4,96
|Peker GMYO
|0,96
|-1,03
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,10
|1,64
|-38,61
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|87,00
|5,84
|Pera GMYO
|1,52
|1,33
|-13,23
|Pergamon Dış Ticaret
|23,58
|-1,17
|28,65
|Petkim
|6,17
|-0,64
|23,90
|Petrokent Turizm
|1.992,10
|-0,29
|119,78
|Pınar Et ve Un
|17,31
|0,52
|-20,90
|Pınar Su
|7,55
|1,62
|1,62
|Pınar Süt
|17,45
|1,04
|-22,62
|Plastikkart
|19,52
|0,10
|35,09
|Polisan Holding
|2,76
|-0,36
|-28,21
|Politeknik Metal
|357,50
|-0,69
|-11,89
|Prizma Press Matbaacılık
|4,12
|-0,48
|-24,82
|QNB Finans Fin. Kir.
|72,00
|-5,51
|-42,54
|QNB Finansbank
|41,14
|2,08
|-41,52
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,45
|-1,27
|Ral Yatırım Holding
|4,09
|-0,49
|-7,88
|Ray Sigorta
|9,75
|-0,41
|-36,89
|Reysaş GMYO
|2,86
|-1,72
|-11,78
|Reysaş Lojistik
|4,16
|1,22
|-19,60
|Rhea Girişim
|1,94
|-2,02
|-47,85
|Rodrigo Tekstil
|15,56
|-0,89
|13,49
|Royal Halı
|3,49
|-2,24
|1,45
|RTA Laboratuvarları
|23,48
|-4,24
|-22,46
|Sabancı Holding
|10,27
|-1,91
|-6,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,65
|2,13
|-20,50
|Sanel Mühendislik
|5,23
|1,75
|52,92
|Sanifoam Sünger
|21,22
|-1,21
|56,03
|Sanko Pazarlama
|9,87
|-1,00
|6,50
|Saray Matbaacılık
|4,44
|1,37
|-49,37
|Sarkuysan
|13,94
|1,38
|60,28
|Sasa Polyester
|28,40
|0,71
|89,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,28
|2,28
|173,56
|Sekuro Plastik
|21,36
|0,38
|53,01
|Selçuk Ecza Deposu
|9,36
|0,54
|-30,32
|Selçuk Gıda
|7,42
|0,68
|49,00
|Selva Gıda Sanayi
|7,80
|0,39
|Senkron Güvenlik
|26,86
|-4,07
|2,28
|Serve Film Prodüksiyon
|14,88
|-0,53
|-7,00
|Servet GMYO
|71,85
|1,84
|-8,35
|Seyitler Kimya
|20,60
|0,59
|53,01
|Silverline Endüstri
|5,63
|1,99
|-34,53
|Sinpaş GMYO
|4,44
|4,47
|6,22
|Smartiks Yazılım
|5,72
|1,96
|-35,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,20
|3,95
|-8,11
|Söktaş
|2,86
|0,00
|-12,02
|Sönmez Filament
|36,40
|-0,27
|-48,15
|Sönmez Pamuklu
|13,93
|-0,36
|-41,96
|Sumaş Suni Tahta
|105,00
|-1,87
|105,84
|Şeker Fin. Kir.
|5,38
|0,56
|-15,94
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,76
|-1,13
|22,35
|Şok Marketler Ticaret
|12,50
|0,16
|0,16
|T. Halk Bankası
|4,77
|-0,63
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|-0,70
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|-23,85
|T.Tuborg
|17,30
|-0,69
|-2,43
|Taç Tarım Ürünleri
|23,78
|-0,83
|125,83
|Tat Gıda
|8,94
|-0,11
|-22,67
|TAV Havalimanları
|23,74
|-0,50
|11,46
|Taze Kuru Gıda
|213,50
|2,06
|-1,29
|Tek-Art Turizm
|1,40
|-0,71
|-30,69
|Tekfen Holding
|14,68
|-0,74
|-10,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,45
|0,00
|-25,52
|Temapol Polimer Plastik
|14,46
|-0,89
|25,74
|TGS Dış Ticaret
|16,19
|9,99
|27,38
|Tofaş Oto. Fab.
|42,22
|-1,63
|36,59
|Torunlar GMYO
|4,16
|1,22
|6,67
|Trabzon Liman
|28,34
|-1,05
|-11,77
|Trabzonspor Sportif
|3,45
|-1,43
|41,39
|Trend GMYO
|6,59
|0,00
|-47,57
|TSKB GMYO
|3,23
|-0,62
|-33,08
|Tuğçelik
|12,21
|-0,16
|51,11
|Tukaş
|6,83
|0,00
|-29,51
|Turcas Petrol
|3,72
|1,64
|-23,30
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,76
|3,26
|Turkcell
|16,16
|-1,28
|5,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,09
|0,65
|21,46
|Tüpraş
|103,70
|-1,24
|-3,98
|Türk Hava Yolları
|12,88
|-0,16
|-0,23
|Türk İlaç Serum
|15,34
|-1,73
|Türk Prysmian Kablo
|13,35
|1,91
|10,67
|Türk Telekom
|7,35
|-1,21
|-9,17
|Türk Traktör
|170,10
|0,06
|-0,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,80
|3,64
|18,51
|Türkiye Sigorta
|4,98
|1,22
|-19,39
|Ufuk Yatırım
|20,66
|-3,55
|54,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,09
|3,02
|-3,54
|Ulusoy Elektrik
|53,75
|0,84
|4,67
|Ulusoy Un Sanayi
|5,31
|0,57
|4,35
|Umpaş Holding
|1,25
|1,63
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,88
|1,08
|-19,66
|Utopya Turizm
|23,00
|-3,77
|-40,72
|Uzertaş Boya
|32,24
|-3,76
|-43,04
|Ülker Bisküvi
|19,57
|0,88
|-12,31
|Ünlü Yatırım Holding
|4,93
|-0,80
|Vakıf Fin. Kir.
|8,64
|-0,46
|153,52
|Vakıf GMYO
|1,55
|1,31
|-35,38
|Vakıf Yat. Ort.
|6,60
|0,46
|-10,33
|Vakıflar Bankası
|3,59
|-0,55
|-23,78
|Vakko Tekstil
|10,35
|0,68
|65,17
|Vanet Gıda
|5,96
|-0,33
|-22,90
|VBT Yazılım
|23,56
|0,94
|Verusa Holding
|48,28
|1,56
|7,10
|Verusaturk Girisim
|22,24
|-0,09
|70,44
|Vestel
|29,50
|1,72
|51,07
|Vestel Beyaz Eşya
|48,38
|-0,66
|29,44
|Viking Kağıt
|6,87
|2,69
|-23,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,61
|-1,14
|-12,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,00
|4,17
|-3,29
|Yataş
|14,18
|1,07
|-1,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,67
|1,94
|-16,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,93
|-1,00
|20,17
|Yeo Teknoloji
|22,00
|Yeşil GMYO
|1,05
|8,25
|-23,91
|Yeşil Yapı
|1,26
|9,57
|-31,52
|Yeşil Yatırım Holding
|2,25
|0,90
|-47,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.240,00
|-0,01
|-27,95
|Yonga Mobilya
|21,30
|-0,47
|-28,50
|Yükselen Çelik
|5,29
|-0,75
|1,11
|Yünsa
|10,63
|0,00
|-23,48
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,72
|5,52
|-31,99
(Son)
Kaynak: AA
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