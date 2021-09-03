Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

03.09.2021 18:36
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.000,00-1,00-23,46
İş Bankası (C)5,69-1,04-16,23
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,050,33-20,98
İş Girişim8,45-1,63-55,41
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.15,05-1,44-9,32
İş Yat. Ort.2,790,72-17,04
İşbir Holding98,65-9,9983,78
Işık Plastik37,64-0,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,921,10-19,30
İttifak Holding1,522,70-31,84
İz Hayvancılık Tarım18,75-2,044,17
İzmir Demir Çelik2,640,00-20,23
İzmir Fırça7,57-2,5736,15
Jantsa Jant Sanayi67,20-0,7462,13
Kafein Yazılım24,400,3314,34
Kalekim Kimyevi Maddeler12,620,72

Kaplamin24,16-0,17-28,52
Kardemir (A)6,70-0,7412,61
Kardemir (B)6,65-0,8926,19
Kardemir (D)7,60-1,3031,49
Karel Elektronik31,221,3035,39
Karsan Otomotiv3,79-0,7916,62
Karsu Tekstil10,00-0,8916,96
Kartal Yenilenebilir Enerji14,201,57

Kartonsan50,901,80-46,24
Katmerciler Ekipman1,470,00-15,14
Kent Gıda211,602,22-40,49
Kerevitaş Gıda4,580,66-30,40
Kervan Gıda16,39-0,7925,10
Kervansaray Yat. Holding0,58-6,45-53,97
Kiler GMYO1,83-1,08-27,09
Kızılbük GYO23,004,83

Klimasan Klima10,86-1,2728,71
Koç Holding23,04-0,6012,65
Konfrut Gıda17,16-2,221,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,35-4,36159,96
Konya Çimento903,00-1,55-20,09
Koray GMYO6,74-1,3251,46
Kordsa Teknik Tekstil23,680,4252,28
Koza Altın104,00-1,337,55
Koza Madencilik16,14-1,284,20
Körfez GMYO5,03-0,59-13,28
Kristal Kola1,431,42-53,19
Kron Telekomünikasyon35,603,43-3,37
Kuştur Kuşadası Turizm204,20-2,2029,82
Kuyas Yatırım2,420,005,22
Kütahya Porselen56,650,9812,29
Kütahya Şeker Fabrikası72,259,97

Lider Faktoring3,04-0,98-10,85
Link Bilgisayar29,841,63-5,56
Logo Yazılım40,86-0,8331,21
Lokman Hekim Sağlık10,34-0,7744,25
Lüks Kadife48,36-4,9067,84
Makina Takım3,090,65-9,38
Manas Enerji Yönetimi17,23-4,06

Marka Yatırım Holding5,06-3,62-21,31
Marmaris Altınyunus189,60-2,5770,66
Marshall232,00-1,28-24,36
Martı GMYO1,11-1,77-56,53
Martı Otel2,070,00-2,82
Matriks Bilgi Dağıtım35,86-2,71

Mavi Giyim58,05-0,6012,48
Mazhar Zorlu Holding36,00-0,1114,36
Meditera Tıbbi Malzeme38,64-2,42

Mega Polietilen5,874,08-23,37
Menderes Tekstil2,361,72-23,62
Mercan Kimya9,54-0,73

Merit Turizm16,241,4456,77
Merko Gıda5,03-0,20-41,78
Metemtur Yatırım3,821,06-52,75
Metro Holding1,48-0,67-28,85
Metro Petrol ve Tesisleri2,860,70-1,04
Metro Yatırım Ortaklığı1,882,73-19,31
Migros Ticaret35,08-0,23-18,04
Milpa4,00-0,74-13,04
Mistral GMYO4,271,67-9,34
MLP Sağlık25,480,3128,23
MMC San. ve Tic. Yat.5,64-4,2422,61
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,412,77-37,47
Mondi Tire Kutsan9,370,6423,29
Nasmed Egepol6,659,92

Naturel Enerji38,801,049,27
Naturelgaz7,880,51

Net Holding4,81-1,2340,23
Netaş Telekom.17,981,07-35,97
Niğbaş Niğde Beton11,01-2,05-78,83
Nuh Çimento36,140,39-24,75
Nurol GMYO17,05-0,53133,88
Odaş Elektrik1,571,95-46,30
Orçay Ortaköy Çay Sanayi11,979,92

Orge Enerji Elektrik6,33-0,1637,24
Orma Orman Mahsulleri28,702,1494,97
Osmanlı Menkul25,96-0,08-15,82
Ostim Endüstriyel Yat2,32-2,93-15,75
Otokar323,80-0,556,41
Oyak Çimento6,84-0,58-22,10
Oyak Yat. Ort.7,050,572,14
Oyak Yatırım Menkul23,64-0,17

Oylum Sınai Yatırımlar4,4010,00-6,58
Özak GMYO4,86-2,80-4,71
Özbal Çelik Boru14,152,24116,03
Özderici GMYO1,640,00-26,13
Özerden Plastik7,531,21-16,33
Pamel Elektrik45,42-3,16113,04
Panora GMYO7,031,5917,90
Papilon Savunma14,520,48-36,14
Park Elek.Madencilik4,921,65-8,38
Parsan27,12-0,2911,60
Pegasus70,90-0,56-4,96
Peker GMYO0,96-1,03-58,96
Penguen Gıda3,101,64-38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım87,005,84

Pera GMYO1,521,33-13,23
Pergamon Dış Ticaret23,58-1,1728,65
Petkim6,17-0,6423,90
Petrokent Turizm1.992,10-0,29119,78
Pınar Et ve Un17,310,52-20,90
Pınar Su7,551,621,62
Pınar Süt17,451,04-22,62
Plastikkart19,520,1035,09
Polisan Holding2,76-0,36-28,21
Politeknik Metal357,50-0,69-11,89
Prizma Press Matbaacılık4,12-0,48-24,82
QNB Finans Fin. Kir.72,00-5,51-42,54
QNB Finansbank41,142,08-41,52
QUA Granite Hayal Yapı12,45-1,27

Ral Yatırım Holding4,09-0,49-7,88
Ray Sigorta9,75-0,41-36,89
Reysaş GMYO2,86-1,72-11,78
Reysaş Lojistik4,161,22-19,60
Rhea Girişim1,94-2,02-47,85
Rodrigo Tekstil15,56-0,8913,49
Royal Halı3,49-2,241,45
RTA Laboratuvarları23,48-4,24-22,46
Sabancı Holding10,27-1,91-6,86
Safkar Ege Soğutmacılık8,652,13-20,50
Sanel Mühendislik5,231,7552,92
Sanifoam Sünger21,22-1,2156,03
Sanko Pazarlama9,87-1,006,50
Saray Matbaacılık4,441,37-49,37
Sarkuysan13,941,3860,28
Sasa Polyester28,400,7189,53
Say Yenilenebilir Enerji23,282,28173,56
Sekuro Plastik21,360,3853,01
Selçuk Ecza Deposu9,360,54-30,32
Selçuk Gıda7,420,6849,00
Selva Gıda Sanayi7,800,39

Senkron Güvenlik26,86-4,072,28
Serve Film Prodüksiyon14,88-0,53-7,00
Servet GMYO71,851,84-8,35
Seyitler Kimya20,600,5953,01
Silverline Endüstri5,631,99-34,53
Sinpaş GMYO4,444,476,22
Smartiks Yazılım5,721,96-35,44
Sodaş Sodyum Sanayii24,203,95-8,11
Söktaş2,860,00-12,02
Sönmez Filament36,40-0,27-48,15
Sönmez Pamuklu13,93-0,36-41,96
Sumaş Suni Tahta105,00-1,87105,84
Şeker Fin. Kir.5,380,56-15,94
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,76-1,1322,35
Şok Marketler Ticaret12,500,160,16
T. Halk Bankası4,77-0,63-14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,00-0,70-35,61
T.S.K.B.1,330,00-23,85
T.Tuborg17,30-0,69-2,43
Taç Tarım Ürünleri23,78-0,83125,83
Tat Gıda8,94-0,11-22,67
TAV Havalimanları23,74-0,5011,46
Taze Kuru Gıda213,502,06-1,29
Tek-Art Turizm1,40-0,71-30,69
Tekfen Holding14,68-0,74-10,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,450,00-25,52
Temapol Polimer Plastik14,46-0,8925,74
TGS Dış Ticaret16,199,9927,38
Tofaş Oto. Fab.42,22-1,6336,59
Torunlar GMYO4,161,226,67
Trabzon Liman28,34-1,05-11,77
Trabzonspor Sportif3,45-1,4341,39
Trend GMYO6,590,00-47,57
TSKB GMYO3,23-0,62-33,08
Tuğçelik12,21-0,1651,11
Tukaş6,830,00-29,51
Turcas Petrol3,721,64-23,30
Tureks Turizm Taşımacılık10,763,26

Turkcell16,16-1,285,64
Tümosan Motor ve Traktör17,090,6521,46
Tüpraş103,70-1,24-3,98
Türk Hava Yolları12,88-0,16-0,23
Türk İlaç Serum15,34-1,73

Türk Prysmian Kablo13,351,9110,67
Türk Telekom7,35-1,21-9,17
Türk Traktör170,100,06-0,16
Türker Proje Gayrimenkul133,803,6418,51
Türkiye Sigorta4,981,22-19,39
Ufuk Yatırım20,66-3,5554,18
Ulaşlar Turizm Yat.4,093,02-3,54
Ulusoy Elektrik53,750,844,67
Ulusoy Un Sanayi5,310,574,35
Umpaş Holding1,251,63-52,11
Uşak Seramik1,881,08-19,66
Utopya Turizm23,00-3,77-40,72
Uzertaş Boya32,24-3,76-43,04
Ülker Bisküvi19,570,88-12,31
Ünlü Yatırım Holding4,93-0,80

Vakıf Fin. Kir.8,64-0,46153,52
Vakıf GMYO1,551,31-35,38
Vakıf Yat. Ort.6,600,46-10,33
Vakıflar Bankası3,59-0,55-23,78
Vakko Tekstil10,350,6865,17
Vanet Gıda5,96-0,33-22,90
VBT Yazılım23,560,94

Verusa Holding48,281,567,10
Verusaturk Girisim22,24-0,0970,44
Vestel29,501,7251,07
Vestel Beyaz Eşya48,38-0,6629,44
Viking Kağıt6,872,69-23,67
Yapı ve Kredi Bank.2,61-1,14-12,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,004,17-3,29
Yataş14,181,07-1,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,671,94-16,59
Yeni Gimat GMYO13,93-1,0020,17
Yeo Teknoloji22,00

Yeşil GMYO1,058,25-23,91
Yeşil Yapı1,269,57-31,52
Yeşil Yatırım Holding2,250,90-47,38
Yibitaş İnşaat Malzeme11.240,00-0,01-27,95
Yonga Mobilya21,30-0,47-28,50
Yükselen Çelik5,29-0,751,11
Yünsa10,630,00-23,48
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,725,52-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber 18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı 18:03 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu 17:48 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar 17:19 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış 16:18 Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti 16:15 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti
Afyonkarahisar'da 15:40 Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti

Son Dakika Haberleri
18:39 MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:39 Sel bölgesindeki elektrik arızasına bakmaya giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:33 Sürücüsünün sara krizi geçirdiği araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor         
18:40
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Pencereden düşen Safiye Nur Gürbüz, sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü Pencereden düşen Safiye Nur Gürbüz, sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü         
18:01
Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti         
17:36
3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti         
16:32
Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi         
16:16
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak         
15:15
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti         
11:21
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 18:46:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement