Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.800,10
|-0,64
|-23,95
|İş Bankası (C)
|5,75
|1,05
|-15,35
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,06
|0,33
|-20,73
|İş Girişim
|8,50
|0,59
|-55,15
|İş GMYO
|1,87
|0,54
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|15,05
|0,00
|-9,32
|İş Yat. Ort.
|2,87
|2,87
|-14,66
|İşbir Holding
|96,00
|-2,69
|78,84
|Işık Plastik
|37,72
|0,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-1,09
|-20,18
|İttifak Holding
|1,52
|0,00
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|18,56
|-1,01
|3,11
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|0,38
|-19,93
|İzmir Fırça
|7,46
|-1,45
|34,17
|Jantsa Jant Sanayi
|72,00
|7,14
|73,71
|Kafein Yazılım
|24,66
|1,07
|15,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,69
|0,55
|Kaplamin
|24,50
|1,41
|-27,51
|Kardemir (A)
|6,68
|-0,30
|12,27
|Kardemir (B)
|6,66
|0,15
|26,38
|Kardemir (D)
|7,56
|-0,53
|30,80
|Karel Elektronik
|9,36
|2,81
|39,20
|Karsan Otomotiv
|3,80
|0,26
|16,92
|Karsu Tekstil
|10,06
|0,60
|17,66
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,78
|4,08
|Kartonsan
|52,20
|2,55
|-44,86
|Katmerciler Ekipman
|1,51
|2,72
|-12,83
|Kent Gıda
|208,00
|-1,70
|-41,51
|Kerevitaş Gıda
|4,73
|3,28
|-28,12
|Kervan Gıda
|16,34
|-0,31
|24,72
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|1,72
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,89
|3,28
|-24,70
|Kızılbük GYO
|23,28
|1,22
|Klimasan Klima
|10,75
|-1,01
|27,40
|Koç Holding
|23,24
|0,87
|13,63
|Konfrut Gıda
|17,32
|0,93
|2,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,65
|3,75
|169,70
|Konya Çimento
|917,10
|1,56
|-18,84
|Koray GMYO
|6,74
|0,00
|51,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,40
|3,04
|56,91
|Koza Altın
|106,10
|2,02
|9,72
|Koza Madencilik
|16,19
|0,31
|4,52
|Körfez GMYO
|5,04
|0,20
|-13,10
|Kristal Kola
|1,49
|4,20
|-51,23
|Kron Telekomünikasyon
|35,76
|0,45
|-2,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|192,10
|-5,93
|22,12
|Kuyas Yatırım
|2,38
|-1,65
|3,48
|Kütahya Porselen
|57,10
|0,79
|13,18
|Kütahya Şeker Fabrikası
|65,70
|-9,07
|Lider Faktoring
|3,15
|3,62
|-7,62
|Link Bilgisayar
|31,00
|3,89
|-1,89
|Logo Yazılım
|40,98
|0,29
|31,60
|Lokman Hekim Sağlık
|10,25
|-0,87
|42,99
|Lüks Kadife
|48,30
|-0,12
|67,63
|Makina Takım
|3,15
|1,94
|-7,62
|Manas Enerji Yönetimi
|16,98
|-1,45
|Marka Yatırım Holding
|5,02
|-0,79
|-21,93
|Marmaris Altınyunus
|186,00
|-1,90
|67,42
|Marshall
|232,00
|0,00
|-24,36
|Martı GMYO
|1,13
|1,80
|-55,75
|Martı Otel
|2,13
|2,90
|0,00
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,96
|3,07
|Mavi Giyim
|58,50
|0,78
|13,35
|Mazhar Zorlu Holding
|35,82
|-0,50
|13,79
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,62
|-0,05
|Mega Polietilen
|5,79
|-1,36
|-24,41
|Menderes Tekstil
|2,31
|-2,12
|-25,24
|Mercan Kimya
|10,06
|5,45
|Merit Turizm
|16,03
|-1,29
|54,74
|Merko Gıda
|5,09
|1,19
|-41,09
|Metemtur Yatırım
|3,80
|-0,52
|-53,00
|Metro Holding
|1,50
|1,35
|-27,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,77
|-3,15
|-4,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,89
|0,53
|-18,88
|Migros Ticaret
|35,04
|-0,11
|-18,13
|Milpa
|3,99
|-0,25
|-13,26
|Mistral GMYO
|4,44
|3,98
|-5,73
|MLP Sağlık
|26,06
|2,28
|31,15
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|6,38
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,43
|0,27
|-37,30
|Mondi Tire Kutsan
|9,22
|-1,60
|21,32
|Nasmed Egepol
|7,31
|9,92
|Naturel Enerji
|38,80
|0,00
|9,27
|Naturelgaz
|8,05
|2,16
|Net Holding
|4,82
|0,21
|40,52
|Netaş Telekom.
|18,33
|1,95
|-34,72
|Niğbaş Niğde Beton
|11,06
|0,45
|-78,73
|Nuh Çimento
|37,32
|3,27
|-22,30
|Nurol GMYO
|16,95
|-0,59
|132,51
|Odaş Elektrik
|1,55
|-1,27
|-46,98
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,16
|9,94
|Orge Enerji Elektrik
|6,34
|0,16
|37,45
|Orma Orman Mahsulleri
|28,94
|0,84
|96,60
|Osmanlı Menkul
|25,86
|-0,39
|-16,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|0,00
|-15,75
|Otokar
|318,00
|-1,79
|4,51
|Oyak Çimento
|6,84
|0,00
|-22,10
|Oyak Yat. Ort.
|7,12
|0,99
|3,16
|Oyak Yatırım Menkul
|23,50
|-0,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,84
|10,00
|2,76
|Özak GMYO
|4,92
|1,23
|-3,53
|Özbal Çelik Boru
|14,84
|4,88
|126,56
|Özderici GMYO
|1,68
|2,44
|-24,32
|Özerden Plastik
|7,42
|-1,46
|-17,56
|Pamel Elektrik
|44,32
|-2,42
|107,88
|Panora GMYO
|6,98
|-0,71
|17,06
|Papilon Savunma
|14,63
|0,76
|-35,66
|Park Elek.Madencilik
|4,92
|0,00
|-8,38
|Parsan
|27,34
|0,81
|12,51
|Pegasus
|71,90
|1,41
|-3,62
|Peker GMYO
|1,01
|5,21
|-56,82
|Penguen Gıda
|3,20
|3,23
|-36,63
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|85,85
|-1,32
|Pera GMYO
|1,55
|1,97
|-11,52
|Pergamon Dış Ticaret
|23,94
|1,53
|30,61
|Petkim
|6,13
|-0,65
|23,09
|Petrokent Turizm
|1.992,50
|0,02
|119,83
|Pınar Et ve Un
|17,49
|1,04
|-20,08
|Pınar Su
|7,70
|1,99
|3,63
|Pınar Süt
|17,62
|0,97
|-21,86
|Plastikkart
|19,78
|1,33
|36,89
|Polisan Holding
|2,80
|1,45
|-27,17
|Politeknik Metal
|354,50
|-0,84
|-12,62
|Prizma Press Matbaacılık
|4,29
|4,13
|-21,72
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,70
|-0,42
|-42,78
|QNB Finansbank
|40,00
|-2,77
|-43,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,50
|0,40
|Ral Yatırım Holding
|4,06
|-0,73
|-8,56
|Ray Sigorta
|9,90
|1,54
|-35,92
|Reysaş GMYO
|2,93
|2,45
|-9,62
|Reysaş Lojistik
|4,23
|1,68
|-18,25
|Rhea Girişim
|1,98
|2,06
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|15,57
|0,06
|13,57
|Royal Halı
|3,60
|3,15
|4,65
|RTA Laboratuvarları
|23,26
|-0,94
|-23,18
|Sabancı Holding
|10,25
|-0,19
|-7,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,80
|1,73
|-19,12
|Sanel Mühendislik
|5,24
|0,19
|53,22
|Sanifoam Sünger
|20,80
|-1,98
|52,94
|Sanko Pazarlama
|9,96
|0,91
|7,47
|Saray Matbaacılık
|4,51
|1,58
|-48,57
|Sarkuysan
|13,77
|-1,22
|58,32
|Sasa Polyester
|28,18
|-0,77
|88,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,50
|0,95
|176,15
|Sekuro Plastik
|21,40
|0,19
|53,30
|Selçuk Ecza Deposu
|9,33
|-0,32
|-30,54
|Selçuk Gıda
|7,33
|-1,21
|47,19
|Selva Gıda Sanayi
|7,78
|-0,26
|Senkron Güvenlik
|26,78
|-0,30
|1,98
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|-0,87
|-7,81
|Servet GMYO
|74,40
|3,55
|-5,10
|Seyitler Kimya
|20,54
|-0,29
|52,56
|Silverline Endüstri
|5,70
|1,24
|-33,72
|Sinpaş GMYO
|4,34
|-2,25
|3,83
|Smartiks Yazılım
|5,66
|-1,05
|-36,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|7,44
|-1,28
|Söktaş
|2,83
|-1,05
|-12,94
|Sönmez Filament
|36,20
|-0,55
|-48,43
|Sönmez Pamuklu
|14,49
|4,02
|-39,63
|Sumaş Suni Tahta
|106,00
|0,95
|107,80
|Şeker Fin. Kir.
|5,43
|0,93
|-15,16
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,73
|-0,34
|21,94
|Şok Marketler Ticaret
|12,55
|0,40
|0,56
|T. Halk Bankası
|4,80
|0,63
|-13,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,02
|0,10
|-35,54
|T.S.K.B.
|1,36
|2,26
|-22,13
|T.Tuborg
|17,35
|0,29
|-2,15
|Taç Tarım Ürünleri
|23,60
|-0,76
|124,12
|Tat Gıda
|9,02
|0,89
|-21,98
|TAV Havalimanları
|24,16
|1,77
|13,43
|Taze Kuru Gıda
|211,90
|-0,75
|-2,03
|Tek-Art Turizm
|1,45
|3,57
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,85
|1,16
|-9,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,77
|4,96
|-21,82
|Temapol Polimer Plastik
|14,48
|0,14
|25,91
|TGS Dış Ticaret
|17,80
|9,94
|40,05
|Tofaş Oto. Fab.
|43,56
|3,17
|40,92
|Torunlar GMYO
|4,20
|0,96
|7,69
|Trabzon Liman
|28,88
|1,91
|-10,09
|Trabzonspor Sportif
|3,40
|-1,45
|39,34
|Trend GMYO
|6,67
|1,21
|-46,94
|TSKB GMYO
|3,42
|5,88
|-29,14
|Tuğçelik
|12,14
|-0,57
|50,25
|Tukaş
|6,96
|1,90
|-28,17
|Turcas Petrol
|3,70
|-0,54
|-23,71
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,29
|4,93
|Turkcell
|16,11
|-0,31
|5,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,12
|0,18
|21,68
|Tüpraş
|104,30
|0,58
|-3,43
|Türk Hava Yolları
|12,95
|0,54
|0,31
|Türk İlaç Serum
|15,04
|-1,96
|Türk Prysmian Kablo
|13,80
|3,37
|14,41
|Türk Telekom
|7,36
|0,14
|-9,05
|Türk Traktör
|169,50
|-0,35
|-0,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,30
|9,34
|29,58
|Türkiye Sigorta
|5,04
|1,20
|-18,42
|Ufuk Yatırım
|20,06
|-2,90
|49,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,20
|2,69
|-0,94
|Ulusoy Elektrik
|53,70
|-0,09
|4,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,38
|1,32
|5,73
|Umpaş Holding
|1,28
|2,40
|-50,96
|Uşak Seramik
|1,89
|0,53
|-19,23
|Utopya Turizm
|23,00
|0,00
|-40,72
|Uzertaş Boya
|32,46
|0,68
|-42,65
|Ülker Bisküvi
|19,72
|0,77
|-11,64
|Ünlü Yatırım Holding
|4,95
|0,41
|Vakıf Fin. Kir.
|8,75
|1,27
|156,75
|Vakıf GMYO
|1,59
|2,58
|-33,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,63
|0,45
|-9,92
|Vakıflar Bankası
|3,60
|0,28
|-23,57
|Vakko Tekstil
|10,66
|3,00
|70,11
|Vanet Gıda
|5,91
|-0,84
|-23,54
|VBT Yazılım
|22,90
|-2,80
|Verusa Holding
|50,50
|4,60
|12,02
|Verusaturk Girisim
|22,96
|3,24
|75,96
|Vestel
|29,48
|-0,07
|50,97
|Vestel Beyaz Eşya
|48,32
|-0,12
|29,28
|Viking Kağıt
|6,80
|-1,02
|-24,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,68
|2,68
|-10,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,54
|-1,31
|-4,56
|Yataş
|14,16
|-0,14
|-2,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,68
|0,27
|-16,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,85
|-0,57
|19,48
|Yeo Teknoloji
|24,20
|10,00
|Yeşil GMYO
|1,05
|0,00
|-23,91
|Yeşil Yapı
|1,25
|-0,79
|-32,07
|Yeşil Yatırım Holding
|2,31
|2,67
|-45,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.900,00
|-3,02
|-30,13
|Yonga Mobilya
|21,30
|0,00
|-28,50
|Yükselen Çelik
|5,36
|1,32
|2,45
|Yünsa
|10,76
|1,22
|-22,54
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,70
|-1,16
|-32,78
(Son)
Kaynak: AA
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