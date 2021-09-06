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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

06.09.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.800,10-0,64-23,95
İş Bankası (C)5,751,05-15,35
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,060,33-20,73
İş Girişim8,500,59-55,15
İş GMYO1,870,54-26,38
İş Y. Men. Değ.15,050,00-9,32
İş Yat. Ort.2,872,87-14,66
İşbir Holding96,00-2,6978,84
Işık Plastik37,720,21

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-1,09-20,18
İttifak Holding1,520,00-31,84
İz Hayvancılık Tarım18,56-1,013,11
İzmir Demir Çelik2,650,38-19,93
İzmir Fırça7,46-1,4534,17
Jantsa Jant Sanayi72,007,1473,71
Kafein Yazılım24,661,0715,56
Kalekim Kimyevi Maddeler12,690,55

Kaplamin24,501,41-27,51
Kardemir (A)6,68-0,3012,27
Kardemir (B)6,660,1526,38
Kardemir (D)7,56-0,5330,80
Karel Elektronik9,362,8139,20
Karsan Otomotiv3,800,2616,92
Karsu Tekstil10,060,6017,66
Kartal Yenilenebilir Enerji14,784,08

Kartonsan52,202,55-44,86
Katmerciler Ekipman1,512,72-12,83
Kent Gıda208,00-1,70-41,51
Kerevitaş Gıda4,733,28-28,12
Kervan Gıda16,34-0,3124,72
Kervansaray Yat. Holding0,591,72-53,17
Kiler GMYO1,893,28-24,70
Kızılbük GYO23,281,22

Klimasan Klima10,75-1,0127,40
Koç Holding23,240,8713,63
Konfrut Gıda17,320,932,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,653,75169,70
Konya Çimento917,101,56-18,84
Koray GMYO6,740,0051,46
Kordsa Teknik Tekstil24,403,0456,91
Koza Altın106,102,029,72
Koza Madencilik16,190,314,52
Körfez GMYO5,040,20-13,10
Kristal Kola1,494,20-51,23
Kron Telekomünikasyon35,760,45-2,93
Kuştur Kuşadası Turizm192,10-5,9322,12
Kuyas Yatırım2,38-1,653,48
Kütahya Porselen57,100,7913,18
Kütahya Şeker Fabrikası65,70-9,07

Lider Faktoring3,153,62-7,62
Link Bilgisayar31,003,89-1,89
Logo Yazılım40,980,2931,60
Lokman Hekim Sağlık10,25-0,8742,99
Lüks Kadife48,30-0,1267,63
Makina Takım3,151,94-7,62
Manas Enerji Yönetimi16,98-1,45

Marka Yatırım Holding5,02-0,79-21,93
Marmaris Altınyunus186,00-1,9067,42
Marshall232,000,00-24,36
Martı GMYO1,131,80-55,75
Martı Otel2,132,900,00
Matriks Bilgi Dağıtım36,963,07

Mavi Giyim58,500,7813,35
Mazhar Zorlu Holding35,82-0,5013,79
Meditera Tıbbi Malzeme38,62-0,05

Mega Polietilen5,79-1,36-24,41
Menderes Tekstil2,31-2,12-25,24
Mercan Kimya10,065,45

Merit Turizm16,03-1,2954,74
Merko Gıda5,091,19-41,09
Metemtur Yatırım3,80-0,52-53,00
Metro Holding1,501,35-27,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,77-3,15-4,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,890,53-18,88
Migros Ticaret35,04-0,11-18,13
Milpa3,99-0,25-13,26
Mistral GMYO4,443,98-5,73
MLP Sağlık26,062,2831,15
MMC San. ve Tic. Yat.6,006,3830,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,430,27-37,30
Mondi Tire Kutsan9,22-1,6021,32
Nasmed Egepol7,319,92

Naturel Enerji38,800,009,27
Naturelgaz8,052,16

Net Holding4,820,2140,52
Netaş Telekom.18,331,95-34,72
Niğbaş Niğde Beton11,060,45-78,73
Nuh Çimento37,323,27-22,30
Nurol GMYO16,95-0,59132,51
Odaş Elektrik1,55-1,27-46,98
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,169,94

Orge Enerji Elektrik6,340,1637,45
Orma Orman Mahsulleri28,940,8496,60
Osmanlı Menkul25,86-0,39-16,15
Ostim Endüstriyel Yat2,320,00-15,75
Otokar318,00-1,794,51
Oyak Çimento6,840,00-22,10
Oyak Yat. Ort.7,120,993,16
Oyak Yatırım Menkul23,50-0,59

Oylum Sınai Yatırımlar4,8410,002,76
Özak GMYO4,921,23-3,53
Özbal Çelik Boru14,844,88126,56
Özderici GMYO1,682,44-24,32
Özerden Plastik7,42-1,46-17,56
Pamel Elektrik44,32-2,42107,88
Panora GMYO6,98-0,7117,06
Papilon Savunma14,630,76-35,66
Park Elek.Madencilik4,920,00-8,38
Parsan27,340,8112,51
Pegasus71,901,41-3,62
Peker GMYO1,015,21-56,82
Penguen Gıda3,203,23-36,63
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım85,85-1,32

Pera GMYO1,551,97-11,52
Pergamon Dış Ticaret23,941,5330,61
Petkim6,13-0,6523,09
Petrokent Turizm1.992,500,02119,83
Pınar Et ve Un17,491,04-20,08
Pınar Su7,701,993,63
Pınar Süt17,620,97-21,86
Plastikkart19,781,3336,89
Polisan Holding2,801,45-27,17
Politeknik Metal354,50-0,84-12,62
Prizma Press Matbaacılık4,294,13-21,72
QNB Finans Fin. Kir.71,70-0,42-42,78
QNB Finansbank40,00-2,77-43,14
QUA Granite Hayal Yapı12,500,40

Ral Yatırım Holding4,06-0,73-8,56
Ray Sigorta9,901,54-35,92
Reysaş GMYO2,932,45-9,62
Reysaş Lojistik4,231,68-18,25
Rhea Girişim1,982,06-46,77
Rodrigo Tekstil15,570,0613,57
Royal Halı3,603,154,65
RTA Laboratuvarları23,26-0,94-23,18
Sabancı Holding10,25-0,19-7,04
Safkar Ege Soğutmacılık8,801,73-19,12
Sanel Mühendislik5,240,1953,22
Sanifoam Sünger20,80-1,9852,94
Sanko Pazarlama9,960,917,47
Saray Matbaacılık4,511,58-48,57
Sarkuysan13,77-1,2258,32
Sasa Polyester28,18-0,7788,06
Say Yenilenebilir Enerji23,500,95176,15
Sekuro Plastik21,400,1953,30
Selçuk Ecza Deposu9,33-0,32-30,54
Selçuk Gıda7,33-1,2147,19
Selva Gıda Sanayi7,78-0,26

Senkron Güvenlik26,78-0,301,98
Serve Film Prodüksiyon14,75-0,87-7,81
Servet GMYO74,403,55-5,10
Seyitler Kimya20,54-0,2952,56
Silverline Endüstri5,701,24-33,72
Sinpaş GMYO4,34-2,253,83
Smartiks Yazılım5,66-1,05-36,12
Sodaş Sodyum Sanayii26,007,44-1,28
Söktaş2,83-1,05-12,94
Sönmez Filament36,20-0,55-48,43
Sönmez Pamuklu14,494,02-39,63
Sumaş Suni Tahta106,000,95107,80
Şeker Fin. Kir.5,430,93-15,16
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,73-0,3421,94
Şok Marketler Ticaret12,550,400,56
T. Halk Bankası4,800,63-13,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,020,10-35,54
T.S.K.B.1,362,26-22,13
T.Tuborg17,350,29-2,15
Taç Tarım Ürünleri23,60-0,76124,12
Tat Gıda9,020,89-21,98
TAV Havalimanları24,161,7713,43
Taze Kuru Gıda211,90-0,75-2,03
Tek-Art Turizm1,453,57-28,22
Tekfen Holding14,851,16-9,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,774,96-21,82
Temapol Polimer Plastik14,480,1425,91
TGS Dış Ticaret17,809,9440,05
Tofaş Oto. Fab.43,563,1740,92
Torunlar GMYO4,200,967,69
Trabzon Liman28,881,91-10,09
Trabzonspor Sportif3,40-1,4539,34
Trend GMYO6,671,21-46,94
TSKB GMYO3,425,88-29,14
Tuğçelik12,14-0,5750,25
Tukaş6,961,90-28,17
Turcas Petrol3,70-0,54-23,71
Tureks Turizm Taşımacılık11,294,93

Turkcell16,11-0,315,31
Tümosan Motor ve Traktör17,120,1821,68
Tüpraş104,300,58-3,43
Türk Hava Yolları12,950,540,31
Türk İlaç Serum15,04-1,96

Türk Prysmian Kablo13,803,3714,41
Türk Telekom7,360,14-9,05
Türk Traktör169,50-0,35-0,51
Türker Proje Gayrimenkul146,309,3429,58
Türkiye Sigorta5,041,20-18,42
Ufuk Yatırım20,06-2,9049,70
Ulaşlar Turizm Yat.4,202,69-0,94
Ulusoy Elektrik53,70-0,094,58
Ulusoy Un Sanayi5,381,325,73
Umpaş Holding1,282,40-50,96
Uşak Seramik1,890,53-19,23
Utopya Turizm23,000,00-40,72
Uzertaş Boya32,460,68-42,65
Ülker Bisküvi19,720,77-11,64
Ünlü Yatırım Holding4,950,41

Vakıf Fin. Kir.8,751,27156,75
Vakıf GMYO1,592,58-33,72
Vakıf Yat. Ort.6,630,45-9,92
Vakıflar Bankası3,600,28-23,57
Vakko Tekstil10,663,0070,11
Vanet Gıda5,91-0,84-23,54
VBT Yazılım22,90-2,80

Verusa Holding50,504,6012,02
Verusaturk Girisim22,963,2475,96
Vestel29,48-0,0750,97
Vestel Beyaz Eşya48,32-0,1229,28
Viking Kağıt6,80-1,02-24,44
Yapı ve Kredi Bank.2,682,68-10,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,54-1,31-4,56
Yataş14,16-0,14-2,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,680,27-16,36
Yeni Gimat GMYO13,85-0,5719,48
Yeo Teknoloji24,2010,00

Yeşil GMYO1,050,00-23,91
Yeşil Yapı1,25-0,79-32,07
Yeşil Yatırım Holding2,312,67-45,98
Yibitaş İnşaat Malzeme10.900,00-3,02-30,13
Yonga Mobilya21,300,00-28,50
Yükselen Çelik5,361,322,45
Yünsa10,761,22-22,54
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,70-1,16-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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