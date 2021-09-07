Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.600,00 -0,65 -24,44 İş Bankası (C) 5,61 -2,43 -17,41 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,04 -0,65 -21,24 İş Girişim 8,33 -2,00 -56,04 İş GMYO 1,85 -1,07 -27,17 İş Y. Men. Değ. 14,67 -2,52 -11,61 İş Yat. Ort. 2,80 -2,44 -16,74 İşbir Holding 89,00 -7,29 65,80 Işık Plastik 36,90 -2,17 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -2,20 -21,93 İttifak Holding 1,49 -1,97 -33,18 İz Hayvancılık Tarım 18,41 -0,81 2,28 İzmir Demir Çelik 2,63 -0,75 -20,53 İzmir Fırça 7,27 -2,55 30,76 Jantsa Jant Sanayi 69,40 -3,61 67,44 Kafein Yazılım 24,18 -1,95 13,31 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,48 -1,65 Kaplamin 24,16 -1,39 -28,52 Kardemir (A) 6,58 -1,50 10,59 Kardemir (B) 6,57 -1,35 24,67 Kardemir (D) 7,45 -1,46 28,89 Karel Elektronik 9,19 -1,82 36,67 Karsan Otomotiv 3,81 0,26 17,23 Karsu Tekstil 9,76 -2,98 14,15 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,69 -0,61 Kartonsan 50,85 -2,59 -46,29 Katmerciler Ekipman 1,50 -0,66 -13,41 Kent Gıda 195,00 -6,25 -45,16 Kerevitaş Gıda 4,57 -3,38 -30,55 Kervan Gıda 16,28 -0,37 24,26 Kervansaray Yat. Holding 0,58 -1,69 -53,97 Kiler GMYO 1,84 -2,65 -26,69 Kızılbük GYO 23,18 -0,43 Klimasan Klima 10,52 -2,14 24,68 Koç Holding 22,80 -1,89 11,48 Konfrut Gıda 17,62 1,73 4,26 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,55 -3,30 160,81 Konya Çimento 901,00 -1,76 -20,27 Koray GMYO 6,72 -0,30 51,01 Kordsa Teknik Tekstil 24,56 0,66 57,94 Koza Altın 103,40 -2,54 6,93 Koza Madencilik 15,79 -2,47 1,94 Körfez GMYO 5,02 -0,40 -13,45 Kristal Kola 1,45 -2,68 -52,54 Kron Telekomünikasyon 35,00 -2,13 -4,99 Kuştur Kuşadası Turizm 198,30 3,23 26,06 Kuyas Yatırım 2,61 9,66 13,48 Kütahya Porselen 57,40 0,53 13,78 Kütahya Şeker Fabrikası 72,25 9,97 Lider Faktoring 3,10 -1,59 -9,09 Link Bilgisayar 30,32 -2,19 -4,04 Logo Yazılım 41,98 2,44 34,81 Lokman Hekim Sağlık 10,24 -0,10 42,85 Lüks Kadife 47,30 -2,07 64,16 Makina Takım 3,11 -1,27 -8,80 Manas Enerji Yönetimi 16,90 -0,47 Marka Yatırım Holding 4,94 -1,59 -23,17 Marmaris Altınyunus 179,60 -3,44 61,66 Marshall 228,50 -1,51 -25,50 Martı GMYO 1,12 -0,88 -56,14 Martı Otel 2,15 0,94 0,94 Matriks Bilgi Dağıtım 35,82 -3,08 Mavi Giyim 56,25 -3,85 8,99 Mazhar Zorlu Holding 35,86 0,11 13,91 Meditera Tıbbi Malzeme 40,90 5,90 Mega Polietilen 5,64 -2,59 -26,37 Menderes Tekstil 2,32 0,43 -24,92 Mercan Kimya 10,24 1,79 Merit Turizm 16,00 -0,19 54,45 Merko Gıda 4,95 -2,75 -42,71 Metemtur Yatırım 3,66 -3,68 -54,73 Metro Holding 1,49 -0,67 -28,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,83 2,17 -2,08 Metro Yatırım Ortaklığı 1,88 -0,53 -19,31 Migros Ticaret 34,50 -1,54 -19,39 Milpa 4,00 0,25 -13,04 Mistral GMYO 4,64 4,50 -1,49 MLP Sağlık 26,36 1,15 32,66 MMC San. ve Tic. Yat. 6,20 3,33 34,78 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,33 -1,35 -38,14 Mondi Tire Kutsan 8,96 -2,82 17,89 Nasmed Egepol 7,12 -2,60 Naturel Enerji 38,02 -2,01 7,07 Naturelgaz 7,87 -2,24 Net Holding 4,79 -0,62 39,65 Netaş Telekom. 17,85 -2,62 -36,43 Niğbaş Niğde Beton 10,98 -0,72 -78,88 Nuh Çimento 36,48 -2,25 -24,04 Nurol GMYO 16,92 -0,18 132,10 Odaş Elektrik 1,51 -2,58 -48,35 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,47 9,95 Orge Enerji Elektrik 6,38 0,63 38,32 Orma Orman Mahsulleri 28,80 -0,48 95,65 Osmanlı Menkul 25,72 -0,54 -16,60 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 -0,43 -16,12 Otokar 315,50 -0,79 3,69 Oyak Çimento 6,86 0,29 -21,87 Oyak Yat. Ort. 6,96 -2,25 0,84 Oyak Yatırım Menkul 23,52 0,09 Oylum Sınai Yatırımlar 5,32 9,92 12,95 Özak GMYO 4,83 -1,83 -5,29 Özbal Çelik Boru 14,29 -3,71 118,17 Özderici GMYO 1,62 -3,57 -27,03 Özerden Plastik 7,40 -0,27 -17,78 Pamel Elektrik 44,30 -0,05 107,79 Panora GMYO 6,92 -0,86 16,06 Papilon Savunma 14,50 -0,89 -36,23 Park Elek.Madencilik 4,83 -1,83 -10,06 Parsan 26,92 -1,54 10,78 Pegasus 70,15 -2,43 -5,97 Peker GMYO 0,98 -2,97 -58,11 Penguen Gıda 3,13 -2,19 -38,02 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 86,00 0,17 Pera GMYO 1,50 -3,23 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 24,06 0,50 31,27 Petkim 6,05 -1,31 21,49 Petrokent Turizm 2.013,00 1,03 122,09 Pınar Et ve Un 17,20 -1,66 -21,40 Pınar Su 7,88 2,34 6,06 Pınar Süt 17,30 -1,82 -23,28 Plastikkart 20,20 2,12 39,79 Polisan Holding 2,82 0,71 -26,65 Politeknik Metal 350,00 -1,27 -13,73 Prizma Press Matbaacılık 4,22 -1,63 -22,99 QNB Finans Fin. Kir. 71,05 -0,91 -43,30 QNB Finansbank 39,90 -0,25 -43,28 QUA Granite Hayal Yapı 12,45 -0,40 Ral Yatırım Holding 3,98 -1,97 -10,36 Ray Sigorta 9,79 -1,11 -36,63 Reysaş GMYO 2,90 -1,02 -10,54 Reysaş Lojistik 4,10 -3,07 -20,76 Rhea Girişim 2,16 9,09 -41,94 Rodrigo Tekstil 15,39 -1,16 12,25 Royal Halı 3,53 -1,94 2,62 RTA Laboratuvarları 24,44 5,07 -19,29 Sabancı Holding 10,17 -0,78 -7,76 Safkar Ege Soğutmacılık 8,49 -3,52 -21,97 Sanel Mühendislik 5,20 -0,76 52,05 Sanifoam Sünger 20,98 0,87 54,26 Sanko Pazarlama 9,89 -0,70 6,71 Saray Matbaacılık 4,44 -1,55 -49,37 Sarkuysan 13,57 -1,45 56,02 Sasa Polyester 27,52 -2,34 83,66 Say Yenilenebilir Enerji 23,10 -1,70 171,45 Sekuro Plastik 21,08 -1,50 51,00 Selçuk Ecza Deposu 9,16 -1,82 -31,80 Selçuk Gıda 7,15 -2,46 43,57 Selva Gıda Sanayi 7,65 -1,67 Senkron Güvenlik 26,50 -1,05 0,91 Serve Film Prodüksiyon 13,28 -9,97 -17,00 Servet GMYO 76,10 2,28 -2,93 Seyitler Kimya 20,80 1,27 54,49 Silverline Endüstri 5,64 -1,05 -34,42 Sinpaş GMYO 4,31 -0,69 3,11 Smartiks Yazılım 5,71 0,88 -35,55 Sodaş Sodyum Sanayii 24,94 -4,08 -5,30 Söktaş 2,82 -0,35 -13,25 Sönmez Filament 36,44 0,66 -48,09 Sönmez Pamuklu 14,36 -0,90 -40,17 Sumaş Suni Tahta 99,95 -5,71 95,94 Şeker Fin. Kir. 5,46 0,55 -14,69 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 8,62 -1,26 20,40 Şok Marketler Ticaret 12,55 0,00 0,56 T. Halk Bankası 4,75 -1,04 -14,57 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,10 0,40 -35,29 T.S.K.B. 1,36 0,00 -22,13 T.Tuborg 17,27 -0,46 -2,60 Taç Tarım Ürünleri 23,00 -2,54 118,42 Tat Gıda 8,81 -2,33 -23,80 TAV Havalimanları 23,58 -2,40 10,70 Taze Kuru Gıda 206,90 -2,36 -4,35 Tek-Art Turizm 1,40 -3,45 -30,69 Tekfen Holding 14,67 -1,21 -10,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -1,77 -23,21 Temapol Polimer Plastik 14,49 0,07 26,00 TGS Dış Ticaret 19,58 10,00 54,05 Tofaş Oto. Fab. 44,10 1,24 42,67 Torunlar GMYO 4,09 -2,62 4,87 Trabzon Liman 28,20 -2,35 -12,20 Trabzonspor Sportif 3,36 -1,18 37,70 Trend GMYO 6,56 -1,65 -47,81 TSKB GMYO 3,37 -1,46 -30,18 Tuğçelik 11,75 -3,21 45,42 Tukaş 6,79 -2,44 -29,93 Turcas Petrol 3,65 -1,35 -24,74 Tureks Turizm Taşımacılık 10,84 -3,99 Turkcell 15,93 -1,12 4,14 Tümosan Motor ve Traktör 16,85 -1,58 19,76 Tüpraş 103,20 -1,05 -4,44 Türk Hava Yolları 12,65 -2,32 -2,01 Türk İlaç Serum 14,97 -0,47 Türk Prysmian Kablo 13,59 -1,52 12,66 Türk Telekom 7,22 -1,90 -10,78 Türk Traktör 166,90 -1,53 -2,04 Türker Proje Gayrimenkul 144,10 -1,50 27,64 Türkiye Sigorta 4,90 -2,78 -20,69 Ufuk Yatırım 19,90 -0,80 48,51 Ulaşlar Turizm Yat. 4,40 4,76 3,77 Ulusoy Elektrik 53,60 -0,19 4,38 Ulusoy Un Sanayi 5,23 -2,79 2,78 Umpaş Holding 1,26 -1,56 -51,72 Uşak Seramik 1,83 -3,17 -21,79 Utopya Turizm 22,90 -0,43 -40,98 Uzertaş Boya 32,12 -1,05 -43,25 Ülker Bisküvi 19,35 -1,88 -13,30 Ünlü Yatırım Holding 4,90 -1,01 Vakıf Fin. Kir. 8,52 -2,63 150,00 Vakıf GMYO 1,52 -4,40 -36,63 Vakıf Yat. Ort. 6,43 -3,02 -12,64 Vakıflar Bankası 3,56 -1,11 -24,42 Vakko Tekstil 10,38 -2,63 65,64 Vanet Gıda 5,79 -2,03 -25,10 VBT Yazılım 22,50 -1,75 Verusa Holding 50,60 0,20 12,24 Verusaturk Girisim 23,34 1,66 78,87 Vestel 29,16 -1,09 49,33 Vestel Beyaz Eşya 48,24 -0,17 29,06 Viking Kağıt 7,48 10,00 -16,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 -3,36 -13,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,88 -1,91 -6,39 Yataş 14,25 0,64 -1,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,59 -2,45 -18,41 Yeni Gimat GMYO 13,90 0,36 19,91 Yeo Teknoloji 26,62 10,00 Yeşil GMYO 1,00 -4,76 -27,54 Yeşil Yapı 1,20 -4,00 -34,78 Yeşil Yatırım Holding 2,23 -3,46 -47,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.790,30 -1,01 -30,83 Yonga Mobilya 21,38 0,38 -28,23 Yükselen Çelik 5,25 -2,05 0,35 Yünsa 10,62 -1,30 -23,55 Ziraat GMYO 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,65 -2,94 -34,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti

Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti

En acı ölüm! Hareket halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bekleyen kadına isabet etti

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek

40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti

Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi

Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri

Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı