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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

07.09.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.600,00-0,65-24,44
İş Bankası (C)5,61-2,43-17,41
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,04-0,65-21,24
İş Girişim8,33-2,00-56,04
İş GMYO1,85-1,07-27,17
İş Y. Men. Değ.14,67-2,52-11,61
İş Yat. Ort.2,80-2,44-16,74
İşbir Holding89,00-7,2965,80
Işık Plastik36,90-2,17

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-2,20-21,93
İttifak Holding1,49-1,97-33,18
İz Hayvancılık Tarım18,41-0,812,28
İzmir Demir Çelik2,63-0,75-20,53
İzmir Fırça7,27-2,5530,76
Jantsa Jant Sanayi69,40-3,6167,44
Kafein Yazılım24,18-1,9513,31
Kalekim Kimyevi Maddeler12,48-1,65

Kaplamin24,16-1,39-28,52
Kardemir (A)6,58-1,5010,59
Kardemir (B)6,57-1,3524,67
Kardemir (D)7,45-1,4628,89
Karel Elektronik9,19-1,8236,67
Karsan Otomotiv3,810,2617,23
Karsu Tekstil9,76-2,9814,15
Kartal Yenilenebilir Enerji14,69-0,61

Kartonsan50,85-2,59-46,29
Katmerciler Ekipman1,50-0,66-13,41
Kent Gıda195,00-6,25-45,16
Kerevitaş Gıda4,57-3,38-30,55
Kervan Gıda16,28-0,3724,26
Kervansaray Yat. Holding0,58-1,69-53,97
Kiler GMYO1,84-2,65-26,69
Kızılbük GYO23,18-0,43

Klimasan Klima10,52-2,1424,68
Koç Holding22,80-1,8911,48
Konfrut Gıda17,621,734,26
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,55-3,30160,81
Konya Çimento901,00-1,76-20,27
Koray GMYO6,72-0,3051,01
Kordsa Teknik Tekstil24,560,6657,94
Koza Altın103,40-2,546,93
Koza Madencilik15,79-2,471,94
Körfez GMYO5,02-0,40-13,45
Kristal Kola1,45-2,68-52,54
Kron Telekomünikasyon35,00-2,13-4,99
Kuştur Kuşadası Turizm198,303,2326,06
Kuyas Yatırım2,619,6613,48
Kütahya Porselen57,400,5313,78
Kütahya Şeker Fabrikası72,259,97

Lider Faktoring3,10-1,59-9,09
Link Bilgisayar30,32-2,19-4,04
Logo Yazılım41,982,4434,81
Lokman Hekim Sağlık10,24-0,1042,85
Lüks Kadife47,30-2,0764,16
Makina Takım3,11-1,27-8,80
Manas Enerji Yönetimi16,90-0,47

Marka Yatırım Holding4,94-1,59-23,17
Marmaris Altınyunus179,60-3,4461,66
Marshall228,50-1,51-25,50
Martı GMYO1,12-0,88-56,14
Martı Otel2,150,940,94
Matriks Bilgi Dağıtım35,82-3,08

Mavi Giyim56,25-3,858,99
Mazhar Zorlu Holding35,860,1113,91
Meditera Tıbbi Malzeme40,905,90

Mega Polietilen5,64-2,59-26,37
Menderes Tekstil2,320,43-24,92
Mercan Kimya10,241,79

Merit Turizm16,00-0,1954,45
Merko Gıda4,95-2,75-42,71
Metemtur Yatırım3,66-3,68-54,73
Metro Holding1,49-0,67-28,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,832,17-2,08
Metro Yatırım Ortaklığı1,88-0,53-19,31
Migros Ticaret34,50-1,54-19,39
Milpa4,000,25-13,04
Mistral GMYO4,644,50-1,49
MLP Sağlık26,361,1532,66
MMC San. ve Tic. Yat.6,203,3334,78
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,33-1,35-38,14
Mondi Tire Kutsan8,96-2,8217,89
Nasmed Egepol7,12-2,60

Naturel Enerji38,02-2,017,07
Naturelgaz7,87-2,24

Net Holding4,79-0,6239,65
Netaş Telekom.17,85-2,62-36,43
Niğbaş Niğde Beton10,98-0,72-78,88
Nuh Çimento36,48-2,25-24,04
Nurol GMYO16,92-0,18132,10
Odaş Elektrik1,51-2,58-48,35
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,479,95

Orge Enerji Elektrik6,380,6338,32
Orma Orman Mahsulleri28,80-0,4895,65
Osmanlı Menkul25,72-0,54-16,60
Ostim Endüstriyel Yat2,31-0,43-16,12
Otokar315,50-0,793,69
Oyak Çimento6,860,29-21,87
Oyak Yat. Ort.6,96-2,250,84
Oyak Yatırım Menkul23,520,09

Oylum Sınai Yatırımlar5,329,9212,95
Özak GMYO4,83-1,83-5,29
Özbal Çelik Boru14,29-3,71118,17
Özderici GMYO1,62-3,57-27,03
Özerden Plastik7,40-0,27-17,78
Pamel Elektrik44,30-0,05107,79
Panora GMYO6,92-0,8616,06
Papilon Savunma14,50-0,89-36,23
Park Elek.Madencilik4,83-1,83-10,06
Parsan26,92-1,5410,78
Pegasus70,15-2,43-5,97
Peker GMYO0,98-2,97-58,11
Penguen Gıda3,13-2,19-38,02
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım86,000,17

Pera GMYO1,50-3,23-14,37
Pergamon Dış Ticaret24,060,5031,27
Petkim6,05-1,3121,49
Petrokent Turizm2.013,001,03122,09
Pınar Et ve Un17,20-1,66-21,40
Pınar Su7,882,346,06
Pınar Süt17,30-1,82-23,28
Plastikkart20,202,1239,79
Polisan Holding2,820,71-26,65
Politeknik Metal350,00-1,27-13,73
Prizma Press Matbaacılık4,22-1,63-22,99
QNB Finans Fin. Kir.71,05-0,91-43,30
QNB Finansbank39,90-0,25-43,28
QUA Granite Hayal Yapı12,45-0,40

Ral Yatırım Holding3,98-1,97-10,36
Ray Sigorta9,79-1,11-36,63
Reysaş GMYO2,90-1,02-10,54
Reysaş Lojistik4,10-3,07-20,76
Rhea Girişim2,169,09-41,94
Rodrigo Tekstil15,39-1,1612,25
Royal Halı3,53-1,942,62
RTA Laboratuvarları24,445,07-19,29
Sabancı Holding10,17-0,78-7,76
Safkar Ege Soğutmacılık8,49-3,52-21,97
Sanel Mühendislik5,20-0,7652,05
Sanifoam Sünger20,980,8754,26
Sanko Pazarlama9,89-0,706,71
Saray Matbaacılık4,44-1,55-49,37
Sarkuysan13,57-1,4556,02
Sasa Polyester27,52-2,3483,66
Say Yenilenebilir Enerji23,10-1,70171,45
Sekuro Plastik21,08-1,5051,00
Selçuk Ecza Deposu9,16-1,82-31,80
Selçuk Gıda7,15-2,4643,57
Selva Gıda Sanayi7,65-1,67

Senkron Güvenlik26,50-1,050,91
Serve Film Prodüksiyon13,28-9,97-17,00
Servet GMYO76,102,28-2,93
Seyitler Kimya20,801,2754,49
Silverline Endüstri5,64-1,05-34,42
Sinpaş GMYO4,31-0,693,11
Smartiks Yazılım5,710,88-35,55
Sodaş Sodyum Sanayii24,94-4,08-5,30
Söktaş2,82-0,35-13,25
Sönmez Filament36,440,66-48,09
Sönmez Pamuklu14,36-0,90-40,17
Sumaş Suni Tahta99,95-5,7195,94
Şeker Fin. Kir.5,460,55-14,69
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam8,62-1,2620,40
Şok Marketler Ticaret12,550,000,56
T. Halk Bankası4,75-1,04-14,57
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,100,40-35,29
T.S.K.B.1,360,00-22,13
T.Tuborg17,27-0,46-2,60
Taç Tarım Ürünleri23,00-2,54118,42
Tat Gıda8,81-2,33-23,80
TAV Havalimanları23,58-2,4010,70
Taze Kuru Gıda206,90-2,36-4,35
Tek-Art Turizm1,40-3,45-30,69
Tekfen Holding14,67-1,21-10,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,65-1,77-23,21
Temapol Polimer Plastik14,490,0726,00
TGS Dış Ticaret19,5810,0054,05
Tofaş Oto. Fab.44,101,2442,67
Torunlar GMYO4,09-2,624,87
Trabzon Liman28,20-2,35-12,20
Trabzonspor Sportif3,36-1,1837,70
Trend GMYO6,56-1,65-47,81
TSKB GMYO3,37-1,46-30,18
Tuğçelik11,75-3,2145,42
Tukaş6,79-2,44-29,93
Turcas Petrol3,65-1,35-24,74
Tureks Turizm Taşımacılık10,84-3,99

Turkcell15,93-1,124,14
Tümosan Motor ve Traktör16,85-1,5819,76
Tüpraş103,20-1,05-4,44
Türk Hava Yolları12,65-2,32-2,01
Türk İlaç Serum14,97-0,47

Türk Prysmian Kablo13,59-1,5212,66
Türk Telekom7,22-1,90-10,78
Türk Traktör166,90-1,53-2,04
Türker Proje Gayrimenkul144,10-1,5027,64
Türkiye Sigorta4,90-2,78-20,69
Ufuk Yatırım19,90-0,8048,51
Ulaşlar Turizm Yat.4,404,763,77
Ulusoy Elektrik53,60-0,194,38
Ulusoy Un Sanayi5,23-2,792,78
Umpaş Holding1,26-1,56-51,72
Uşak Seramik1,83-3,17-21,79
Utopya Turizm22,90-0,43-40,98
Uzertaş Boya32,12-1,05-43,25
Ülker Bisküvi19,35-1,88-13,30
Ünlü Yatırım Holding4,90-1,01

Vakıf Fin. Kir.8,52-2,63150,00
Vakıf GMYO1,52-4,40-36,63
Vakıf Yat. Ort.6,43-3,02-12,64
Vakıflar Bankası3,56-1,11-24,42
Vakko Tekstil10,38-2,6365,64
Vanet Gıda5,79-2,03-25,10
VBT Yazılım22,50-1,75

Verusa Holding50,600,2012,24
Verusaturk Girisim23,341,6678,87
Vestel29,16-1,0949,33
Vestel Beyaz Eşya48,24-0,1729,06
Viking Kağıt7,4810,00-16,89
Yapı ve Kredi Bank.2,59-3,36-13,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,88-1,91-6,39
Yataş14,250,64-1,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,59-2,45-18,41
Yeni Gimat GMYO13,900,3619,91
Yeo Teknoloji26,6210,00

Yeşil GMYO1,00-4,76-27,54
Yeşil Yapı1,20-4,00-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,23-3,46-47,85
Yibitaş İnşaat Malzeme10.790,30-1,01-30,83
Yonga Mobilya21,380,38-28,23
Yükselen Çelik5,25-2,050,35
Yünsa10,62-1,30-23,55
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,65-2,94-34,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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