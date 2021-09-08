Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.885,00 0,93 -23,74 İş Bankası (C) 5,46 -2,67 -19,62 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 2,95 -2,96 -23,58 İş Girişim 8,20 -1,56 -56,73 İş GMYO 1,82 -1,62 -28,35 İş Y. Men. Değ. 14,21 -3,14 -14,38 İş Yat. Ort. 2,74 -2,14 -18,53 İşbir Holding 80,10 -10,00 49,22 Işık Plastik 35,70 -3,25 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 0,00 -21,93 İttifak Holding 1,45 -2,68 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 18,11 -1,63 0,61 İzmir Demir Çelik 2,57 -2,28 -22,35 İzmir Fırça 7,15 -1,65 28,60 Jantsa Jant Sanayi 67,80 -2,31 63,58 Kafein Yazılım 23,60 -2,40 10,59 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,12 -2,88 Kaplamin 23,26 -3,73 -31,18 Kardemir (A) 6,42 -2,43 7,90 Kardemir (B) 6,41 -2,44 21,63 Kardemir (D) 7,26 -2,55 25,61 Karel Elektronik 8,98 -2,29 33,55 Karsan Otomotiv 3,74 -1,84 15,08 Karsu Tekstil 9,27 -5,02 8,42 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,51 -1,23 Kartonsan 49,72 -2,22 -47,48 Katmerciler Ekipman 1,44 -4,00 -16,87 Kent Gıda 190,00 -2,56 -46,57 Kerevitaş Gıda 4,53 -0,88 -31,16 Kervan Gıda 15,90 -2,33 21,36 Kervansaray Yat. Holding 0,57 -1,72 -54,76 Kiler GMYO 1,81 -1,63 -27,89 Kızılbük GYO 23,00 -0,78 Klimasan Klima 10,33 -1,81 22,43 Koç Holding 22,18 -2,72 8,45 Konfrut Gıda 17,00 -3,52 0,59 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,70 9,99 186,86 Konya Çimento 884,20 -1,86 -21,75 Koray GMYO 6,75 0,45 51,69 Kordsa Teknik Tekstil 23,60 -3,91 51,77 Koza Altın 101,30 -2,03 4,76 Koza Madencilik 15,50 -1,84 0,06 Körfez GMYO 4,95 -1,39 -14,66 Kristal Kola 1,43 -1,38 -53,19 Kron Telekomünikasyon 34,00 -2,86 -7,71 Kuştur Kuşadası Turizm 191,70 -3,33 21,87 Kuyas Yatırım 2,65 1,53 15,22 Kütahya Porselen 57,50 0,17 13,97 Kütahya Şeker Fabrikası 79,45 9,97 Lider Faktoring 3,14 1,29 -7,92 Link Bilgisayar 29,20 -3,69 -7,58 Logo Yazılım 41,36 -1,48 32,82 Lokman Hekim Sağlık 10,04 -1,95 40,06 Lüks Kadife 46,16 -2,41 60,21 Makina Takım 3,02 -2,89 -11,44 Manas Enerji Yönetimi 16,33 -3,37 Marka Yatırım Holding 4,84 -2,02 -24,73 Marmaris Altınyunus 175,20 -2,45 57,70 Marshall 224,80 -1,62 -26,70 Martı GMYO 1,10 -1,79 -56,92 Martı Otel 2,12 -1,40 -0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 34,80 -2,85 Mavi Giyim 56,50 0,44 9,48 Mazhar Zorlu Holding 35,12 -2,06 11,56 Meditera Tıbbi Malzeme 39,16 -4,25 Mega Polietilen 5,46 -3,19 -28,72 Menderes Tekstil 2,22 -4,31 -28,16 Mercan Kimya 10,16 -0,78 Merit Turizm 15,87 -0,81 53,19 Merko Gıda 4,90 -1,01 -43,29 Metemtur Yatırım 3,53 -3,55 -56,34 Metro Holding 1,47 -1,34 -29,33 Metro Petrol ve Tesisleri 2,78 -1,77 -3,81 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 -2,66 -21,46 Migros Ticaret 33,80 -2,03 -21,03 Milpa 3,95 -1,25 -14,13 Mistral GMYO 4,45 -4,09 -5,52 MLP Sağlık 25,60 -2,88 28,84 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 -3,23 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,12 -2,86 -39,92 Mondi Tire Kutsan 8,76 -2,23 15,26 Nasmed Egepol 6,43 -9,69 Naturel Enerji 37,12 -2,37 4,54 Naturelgaz 7,71 -2,03 Net Holding 4,58 -4,38 33,53 Netaş Telekom. 17,30 -3,08 -38,39 Niğbaş Niğde Beton 10,75 -2,09 -79,33 Nuh Çimento 35,02 -4,00 -27,08 Nurol GMYO 16,79 -0,77 130,32 Odaş Elektrik 1,45 -3,97 -50,40 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,03 -9,95 Orge Enerji Elektrik 6,22 -2,51 34,85 Orma Orman Mahsulleri 28,72 -0,28 95,11 Osmanlı Menkul 25,08 -2,49 -18,68 Ostim Endüstriyel Yat 2,30 -0,43 -16,48 Otokar 315,00 -0,16 3,52 Oyak Çimento 6,75 -1,60 -23,12 Oyak Yat. Ort. 6,90 -0,86 -0,03 Oyak Yatırım Menkul 23,52 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 5,04 -5,26 7,01 Özak GMYO 4,72 -2,28 -7,45 Özbal Çelik Boru 15,18 6,23 131,76 Özderici GMYO 1,55 -4,32 -30,18 Özerden Plastik 7,36 -0,54 -18,22 Pamel Elektrik 43,96 -0,77 106,19 Panora GMYO 6,78 -2,02 13,71 Papilon Savunma 14,06 -3,03 -38,17 Park Elek.Madencilik 4,72 -2,28 -12,10 Parsan 26,24 -2,53 7,98 Pegasus 70,05 -0,14 -6,10 Peker GMYO 0,96 -2,04 -58,96 Penguen Gıda 3,18 1,60 -37,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 91,90 6,86 Pera GMYO 1,45 -3,33 -17,22 Pergamon Dış Ticaret 23,38 -2,83 27,56 Petkim 6,05 0,00 21,49 Petrokent Turizm 1.962,30 -2,52 116,49 Pınar Et ve Un 16,72 -2,79 -23,60 Pınar Su 8,05 2,16 8,34 Pınar Süt 16,85 -2,60 -25,28 Plastikkart 19,73 -2,33 36,54 Polisan Holding 2,73 -3,19 -28,99 Politeknik Metal 350,00 0,00 -13,73 Prizma Press Matbaacılık 4,14 -1,90 -24,45 QNB Finans Fin. Kir. 70,50 -0,77 -43,74 QNB Finansbank 38,98 -2,31 -44,59 QUA Granite Hayal Yapı 12,36 -0,72 Ral Yatırım Holding 4,03 1,26 -9,23 Ray Sigorta 9,40 -3,98 -39,16 Reysaş GMYO 2,84 -2,07 -12,40 Reysaş Lojistik 4,12 0,49 -20,37 Rhea Girişim 2,03 -6,02 -45,43 Rodrigo Tekstil 15,16 -1,49 10,58 Royal Halı 3,49 -1,13 1,45 RTA Laboratuvarları 25,44 4,09 -15,98 Sabancı Holding 9,96 -2,06 -9,67 Safkar Ege Soğutmacılık 8,21 -3,30 -24,54 Sanel Mühendislik 5,21 0,19 52,34 Sanifoam Sünger 20,78 -0,95 52,79 Sanko Pazarlama 9,81 -0,81 5,85 Saray Matbaacılık 4,38 -1,35 -50,06 Sarkuysan 12,91 -4,86 48,43 Sasa Polyester 27,16 -1,31 81,25 Say Yenilenebilir Enerji 22,84 -1,13 168,39 Sekuro Plastik 20,52 -2,66 46,99 Selçuk Ecza Deposu 9,07 -0,98 -32,47 Selçuk Gıda 7,37 3,08 47,99 Selva Gıda Sanayi 8,41 9,93 Senkron Güvenlik 25,10 -5,28 -4,42 Serve Film Prodüksiyon 14,20 6,93 -11,25 Servet GMYO 72,70 -4,47 -7,27 Seyitler Kimya 20,28 -2,50 50,63 Silverline Endüstri 5,44 -3,55 -36,74 Sinpaş GMYO 4,30 -0,23 2,87 Smartiks Yazılım 5,56 -2,63 -37,25 Sodaş Sodyum Sanayii 23,76 -4,73 -9,78 Söktaş 2,71 -3,90 -16,63 Sönmez Filament 36,56 0,33 -47,92 Sönmez Pamuklu 13,98 -2,65 -41,75 Sumaş Suni Tahta 99,90 -0,05 95,84 Şeker Fin. Kir. 5,29 -3,11 -17,34 Şekerbank 1,04 -1,89 -31,13 Şişe Cam 8,59 -0,35 19,98 Şok Marketler Ticaret 12,24 -2,47 -1,92 T. Halk Bankası 4,67 -1,68 -16,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,80 -1,49 -36,25 T.S.K.B. 1,31 -3,68 -24,99 T.Tuborg 17,00 -1,56 -4,12 Taç Tarım Ürünleri 23,92 4,00 127,16 Tat Gıda 8,72 -1,02 -24,58 TAV Havalimanları 23,30 -1,19 9,39 Taze Kuru Gıda 204,40 -1,21 -5,50 Tek-Art Turizm 1,37 -2,14 -32,18 Tekfen Holding 14,32 -2,39 -12,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 -2,11 -24,83 Temapol Polimer Plastik 14,11 -2,62 22,70 TGS Dış Ticaret 20,00 2,15 57,36 Tofaş Oto. Fab. 44,24 0,32 43,12 Torunlar GMYO 3,98 -2,69 2,05 Trabzon Liman 27,76 -1,56 -13,57 Trabzonspor Sportif 3,40 1,19 39,34 Trend GMYO 6,47 -1,37 -48,53 TSKB GMYO 3,28 -2,67 -32,04 Tuğçelik 11,73 -0,17 45,17 Tukaş 6,66 -1,91 -31,27 Turcas Petrol 3,62 -0,82 -25,36 Tureks Turizm Taşımacılık 10,28 -5,17 Turkcell 15,94 0,06 4,20 Tümosan Motor ve Traktör 16,49 -2,14 17,20 Tüpraş 102,10 -1,07 -5,46 Türk Hava Yolları 12,42 -1,82 -3,80 Türk İlaç Serum 14,70 -1,80 Türk Prysmian Kablo 13,26 -2,43 9,93 Türk Telekom 7,22 0,00 -10,78 Türk Traktör 162,10 -2,88 -4,85 Türker Proje Gayrimenkul 142,80 -0,90 26,48 Türkiye Sigorta 5,03 2,65 -18,58 Ufuk Yatırım 19,36 -2,71 44,48 Ulaşlar Turizm Yat. 4,31 -2,05 1,65 Ulusoy Elektrik 52,85 -1,40 2,92 Ulusoy Un Sanayi 5,25 0,38 3,17 Umpaş Holding 1,26 0,00 -51,72 Uşak Seramik 1,76 -3,83 -24,79 Utopya Turizm 22,48 -1,83 -42,06 Uzertaş Boya 31,14 -3,05 -44,98 Ülker Bisküvi 19,09 -1,34 -14,46 Ünlü Yatırım Holding 4,82 -1,63 Vakıf Fin. Kir. 8,31 -2,46 143,84 Vakıf GMYO 1,46 -3,95 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,38 -0,78 -13,32 Vakıflar Bankası 3,50 -1,69 -25,69 Vakko Tekstil 10,17 -2,02 62,29 Vanet Gıda 5,70 -1,55 -26,26 VBT Yazılım 21,66 -3,73 Verusa Holding 49,54 -2,09 9,89 Verusaturk Girisim 22,30 -4,46 70,90 Vestel 28,78 -1,30 47,38 Vestel Beyaz Eşya 47,60 -1,33 27,35 Viking Kağıt 6,86 -8,29 -23,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 -2,32 -15,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,90 3,01 -3,57 Yataş 14,11 -0,98 -2,35 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,51 -2,23 -20,23 Yeni Gimat GMYO 14,05 1,08 21,20 Yeo Teknoloji 29,28 9,99 Yeşil GMYO 1,01 1,00 -26,81 Yeşil Yapı 1,23 2,50 -33,15 Yeşil Yatırım Holding 2,20 -1,35 -48,55 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.600,00 -1,76 -32,05 Yonga Mobilya 21,24 -0,65 -28,70 Yükselen Çelik 5,12 -2,48 -2,14 Yünsa 10,42 -1,88 -24,99 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,66 0,61 -34,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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