Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.599,00
|2,31
|-21,98
|İş Bankası (C)
|5,54
|1,47
|-18,44
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|8,11
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,99
|1,36
|-22,54
|İş Girişim
|8,22
|0,24
|-56,62
|İş GMYO
|1,85
|1,65
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,31
|0,70
|-13,78
|İş Yat. Ort.
|2,75
|0,36
|-18,23
|İşbir Holding
|85,00
|6,12
|58,35
|Işık Plastik
|36,90
|3,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|1,12
|-21,05
|İttifak Holding
|1,47
|1,38
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,13
|0,11
|0,72
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|0,39
|-22,04
|İzmir Fırça
|7,22
|0,98
|29,86
|Jantsa Jant Sanayi
|67,80
|0,00
|63,58
|Kafein Yazılım
|23,90
|1,27
|12,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,21
|0,74
|Kaplamin
|23,78
|2,24
|-29,64
|Kardemir (A)
|6,57
|2,34
|10,42
|Kardemir (B)
|6,52
|1,72
|23,72
|Kardemir (D)
|7,33
|0,96
|26,82
|Karel Elektronik
|9,02
|0,45
|34,14
|Karsan Otomotiv
|3,77
|0,80
|16,00
|Karsu Tekstil
|9,33
|0,65
|9,12
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,00
|3,38
|Kartonsan
|50,10
|0,76
|-47,08
|Katmerciler Ekipman
|1,48
|2,78
|-14,56
|Kent Gıda
|209,00
|10,00
|-41,23
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|0,66
|-30,70
|Kervan Gıda
|15,98
|0,50
|21,97
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|0,00
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,88
|3,87
|-25,10
|Kızılbük GYO
|23,74
|3,22
|Klimasan Klima
|10,43
|0,97
|23,61
|Koç Holding
|22,42
|1,08
|9,62
|Konfrut Gıda
|17,05
|0,29
|0,89
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,80
|-1,33
|183,05
|Konya Çimento
|893,40
|1,04
|-20,94
|Koray GMYO
|6,86
|1,63
|54,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,16
|2,37
|55,37
|Koza Altın
|102,20
|0,89
|5,69
|Koza Madencilik
|15,73
|1,48
|1,55
|Körfez GMYO
|4,99
|0,81
|-13,97
|Kristal Kola
|1,43
|0,00
|-53,19
|Kron Telekomünikasyon
|34,50
|1,47
|-6,35
|Kuştur Kuşadası Turizm
|193,00
|0,68
|22,70
|Kuyas Yatırım
|2,70
|1,89
|17,39
|Kütahya Porselen
|57,55
|0,09
|14,07
|Kütahya Şeker Fabrikası
|87,35
|9,94
|Lider Faktoring
|3,17
|0,96
|-7,04
|Link Bilgisayar
|29,60
|1,37
|-6,32
|Logo Yazılım
|41,30
|-0,15
|32,63
|Lokman Hekim Sağlık
|10,28
|2,39
|43,41
|Lüks Kadife
|46,58
|0,91
|61,67
|Makina Takım
|3,08
|1,99
|-9,68
|Manas Enerji Yönetimi
|16,81
|2,94
|Marka Yatırım Holding
|4,93
|1,86
|-23,33
|Marmaris Altınyunus
|176,90
|0,97
|59,23
|Marshall
|229,00
|1,87
|-25,33
|Martı GMYO
|1,11
|0,91
|-56,53
|Martı Otel
|2,09
|-1,42
|-1,88
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,28
|1,38
|Mavi Giyim
|56,80
|0,53
|10,06
|Mazhar Zorlu Holding
|35,18
|0,17
|11,75
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,60
|1,12
|Mega Polietilen
|5,56
|1,83
|-27,42
|Menderes Tekstil
|2,25
|1,35
|-27,18
|Mercan Kimya
|10,96
|7,87
|Merit Turizm
|16,25
|2,39
|56,86
|Merko Gıda
|4,97
|1,43
|-42,48
|Metemtur Yatırım
|3,57
|1,13
|-55,85
|Metro Holding
|1,48
|0,68
|-28,85
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,76
|-0,72
|-4,50
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|1,09
|-20,60
|Migros Ticaret
|34,00
|0,59
|-20,56
|Milpa
|3,98
|0,76
|-13,48
|Mistral GMYO
|4,69
|5,39
|-0,42
|MLP Sağlık
|26,08
|1,87
|31,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|-3,33
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,26
|1,97
|-38,73
|Mondi Tire Kutsan
|8,95
|2,17
|17,76
|Nasmed Egepol
|6,73
|4,67
|Naturel Enerji
|37,38
|0,70
|5,27
|Naturelgaz
|7,77
|0,78
|Net Holding
|4,58
|0,00
|33,53
|Netaş Telekom.
|17,50
|1,16
|-37,68
|Niğbaş Niğde Beton
|10,75
|0,00
|-79,33
|Nuh Çimento
|35,02
|0,00
|-27,08
|Nurol GMYO
|17,82
|6,13
|144,44
|Odaş Elektrik
|1,49
|2,76
|-49,03
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,33
|9,98
|Orge Enerji Elektrik
|6,32
|1,61
|37,02
|Orma Orman Mahsulleri
|28,90
|0,63
|96,33
|Osmanlı Menkul
|25,30
|0,88
|-17,96
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,52
|9,57
|-8,49
|Otokar
|318,60
|1,14
|4,70
|Oyak Çimento
|6,80
|0,74
|-22,55
|Oyak Yat. Ort.
|6,92
|0,29
|0,26
|Oyak Yatırım Menkul
|23,48
|-0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,54
|9,92
|17,62
|Özak GMYO
|4,81
|1,91
|-5,69
|Özbal Çelik Boru
|15,24
|0,40
|132,67
|Özderici GMYO
|1,58
|1,94
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,31
|-0,68
|-18,78
|Pamel Elektrik
|44,32
|0,82
|107,88
|Panora GMYO
|6,75
|-0,44
|13,20
|Papilon Savunma
|14,31
|1,78
|-37,07
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|0,21
|-11,92
|Parsan
|26,72
|1,83
|9,96
|Pegasus
|69,90
|-0,21
|-6,30
|Peker GMYO
|0,99
|3,13
|-57,68
|Penguen Gıda
|3,26
|2,52
|-35,45
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|101,00
|9,90
|Pera GMYO
|1,50
|3,45
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,40
|0,09
|27,67
|Petkim
|6,13
|1,32
|23,09
|Petrokent Turizm
|1.952,30
|-0,51
|115,39
|Pınar Et ve Un
|16,87
|0,90
|-22,91
|Pınar Su
|8,42
|4,60
|13,32
|Pınar Süt
|16,93
|0,47
|-24,92
|Plastikkart
|19,95
|1,12
|38,06
|Polisan Holding
|2,76
|1,10
|-28,21
|Politeknik Metal
|372,50
|6,43
|-8,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,22
|1,93
|-22,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|72,40
|2,70
|-42,22
|QNB Finansbank
|38,52
|-1,18
|-45,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,46
|0,81
|Ral Yatırım Holding
|4,06
|0,74
|-8,56
|Ray Sigorta
|9,72
|3,40
|-37,09
|Reysaş GMYO
|2,90
|2,11
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|4,25
|3,16
|-17,86
|Rhea Girişim
|2,05
|0,99
|-44,89
|Rodrigo Tekstil
|15,31
|0,99
|11,67
|Royal Halı
|3,40
|-2,58
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|24,68
|-2,99
|-18,49
|Sabancı Holding
|9,93
|-0,30
|-9,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,14
|-0,85
|-25,18
|Sanel Mühendislik
|5,20
|-0,19
|52,05
|Sanifoam Sünger
|22,84
|9,91
|67,94
|Sanko Pazarlama
|9,93
|1,22
|7,14
|Saray Matbaacılık
|4,38
|0,00
|-50,06
|Sarkuysan
|12,96
|0,39
|49,01
|Sasa Polyester
|27,58
|1,55
|84,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,92
|0,35
|169,33
|Sekuro Plastik
|20,62
|0,49
|47,71
|Selçuk Ecza Deposu
|9,05
|-0,22
|-32,62
|Selçuk Gıda
|7,40
|0,41
|48,59
|Selva Gıda Sanayi
|8,66
|2,97
|Senkron Güvenlik
|27,60
|9,96
|5,10
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|-2,82
|-13,75
|Servet GMYO
|72,20
|-0,69
|-7,91
|Seyitler Kimya
|20,72
|2,17
|53,90
|Silverline Endüstri
|5,50
|1,10
|-36,05
|Sinpaş GMYO
|4,32
|0,47
|3,35
|Smartiks Yazılım
|6,06
|8,99
|-31,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|9,43
|-1,28
|Söktaş
|2,85
|5,17
|-12,33
|Sönmez Filament
|36,24
|-0,88
|-48,38
|Sönmez Pamuklu
|14,02
|0,29
|-41,58
|Sumaş Suni Tahta
|97,00
|-2,90
|90,16
|Şeker Fin. Kir.
|5,31
|0,38
|-17,03
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-31,13
|Şişe Cam
|8,65
|0,70
|20,82
|Şok Marketler Ticaret
|12,42
|1,47
|-0,48
|T. Halk Bankası
|4,77
|2,14
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,98
|0,91
|-35,67
|T.S.K.B.
|1,31
|0,00
|-24,99
|T.Tuborg
|17,00
|0,00
|-4,12
|Taç Tarım Ürünleri
|25,26
|5,60
|139,89
|Tat Gıda
|8,76
|0,46
|-24,23
|TAV Havalimanları
|23,46
|0,69
|10,14
|Taze Kuru Gıda
|205,00
|0,29
|-5,22
|Tek-Art Turizm
|1,39
|1,46
|-31,19
|Tekfen Holding
|14,46
|0,98
|-11,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,72
|3,23
|-22,40
|Temapol Polimer Plastik
|14,25
|0,99
|23,91
|TGS Dış Ticaret
|19,44
|-2,80
|52,95
|Tofaş Oto. Fab.
|46,68
|5,52
|51,01
|Torunlar GMYO
|3,99
|0,25
|2,31
|Trabzon Liman
|27,94
|0,65
|-13,01
|Trabzonspor Sportif
|3,41
|0,29
|39,75
|Trend GMYO
|6,80
|5,10
|-45,90
|TSKB GMYO
|3,26
|-0,61
|-32,45
|Tuğçelik
|11,92
|1,62
|47,52
|Tukaş
|6,72
|0,90
|-30,65
|Turcas Petrol
|3,62
|0,00
|-25,36
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,60
|3,11
|Turkcell
|16,28
|2,13
|6,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,59
|0,61
|17,91
|Tüpraş
|104,30
|2,15
|-3,43
|Türk Hava Yolları
|12,63
|1,69
|-2,17
|Türk İlaç Serum
|14,82
|0,82
|Türk Prysmian Kablo
|14,08
|6,18
|16,73
|Türk Telekom
|7,28
|0,83
|-10,04
|Türk Traktör
|166,80
|2,90
|-2,10
|Türker Proje Gayrimenkul
|147,30
|3,15
|30,47
|Türkiye Sigorta
|5,14
|2,19
|-16,80
|Ufuk Yatırım
|20,40
|5,37
|52,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,35
|0,93
|2,59
|Ulusoy Elektrik
|52,95
|0,19
|3,12
|Ulusoy Un Sanayi
|5,24
|-0,19
|2,98
|Umpaş Holding
|1,23
|-2,38
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,82
|3,41
|-22,22
|Utopya Turizm
|22,00
|-2,14
|-43,30
|Uzertaş Boya
|31,48
|1,09
|-44,38
|Ülker Bisküvi
|19,10
|0,05
|-14,42
|Ünlü Yatırım Holding
|4,83
|0,21
|Vakıf Fin. Kir.
|8,39
|0,96
|146,19
|Vakıf GMYO
|1,52
|4,11
|-36,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,39
|0,16
|-13,18
|Vakıflar Bankası
|3,52
|0,57
|-25,27
|Vakko Tekstil
|10,29
|1,18
|64,21
|Vanet Gıda
|5,81
|1,93
|-24,84
|VBT Yazılım
|22,90
|5,72
|Verusa Holding
|49,76
|0,44
|10,38
|Verusaturk Girisim
|22,36
|0,27
|71,36
|Vestel
|28,84
|0,21
|47,69
|Vestel Beyaz Eşya
|47,88
|0,59
|28,10
|Viking Kağıt
|6,74
|-1,75
|-25,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|1,19
|-14,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,84
|-3,04
|-6,50
|Yataş
|14,55
|3,12
|0,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,58
|1,99
|-18,64
|Yeni Gimat GMYO
|14,60
|3,91
|25,95
|Yeo Teknoloji
|32,20
|9,97
|Yeşil GMYO
|1,01
|0,00
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,22
|-0,81
|-33,70
|Yeşil Yatırım Holding
|2,21
|0,45
|-48,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.598,90
|-0,01
|-32,06
|Yonga Mobilya
|21,40
|0,75
|-28,16
|Yükselen Çelik
|5,21
|1,76
|-0,42
|Yünsa
|10,52
|0,96
|-24,27
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,71
|3,01
|-32,38
(Son)
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