Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.599,00 2,31 -21,98 İş Bankası (C) 5,54 1,47 -18,44 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 8,11 5,26 İş Fin.Kir. 2,99 1,36 -22,54 İş Girişim 8,22 0,24 -56,62 İş GMYO 1,85 1,65 -27,17 İş Y. Men. Değ. 14,31 0,70 -13,78 İş Yat. Ort. 2,75 0,36 -18,23 İşbir Holding 85,00 6,12 58,35 Işık Plastik 36,90 3,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 -21,05 İttifak Holding 1,47 1,38 -34,08 İz Hayvancılık Tarım 18,13 0,11 0,72 İzmir Demir Çelik 2,58 0,39 -22,04 İzmir Fırça 7,22 0,98 29,86 Jantsa Jant Sanayi 67,80 0,00 63,58 Kafein Yazılım 23,90 1,27 12,00 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,21 0,74 Kaplamin 23,78 2,24 -29,64 Kardemir (A) 6,57 2,34 10,42 Kardemir (B) 6,52 1,72 23,72 Kardemir (D) 7,33 0,96 26,82 Karel Elektronik 9,02 0,45 34,14 Karsan Otomotiv 3,77 0,80 16,00 Karsu Tekstil 9,33 0,65 9,12 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,00 3,38 Kartonsan 50,10 0,76 -47,08 Katmerciler Ekipman 1,48 2,78 -14,56 Kent Gıda 209,00 10,00 -41,23 Kerevitaş Gıda 4,56 0,66 -30,70 Kervan Gıda 15,98 0,50 21,97 Kervansaray Yat. Holding 0,57 0,00 -54,76 Kiler GMYO 1,88 3,87 -25,10 Kızılbük GYO 23,74 3,22 Klimasan Klima 10,43 0,97 23,61 Koç Holding 22,42 1,08 9,62 Konfrut Gıda 17,05 0,29 0,89 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,80 -1,33 183,05 Konya Çimento 893,40 1,04 -20,94 Koray GMYO 6,86 1,63 54,16 Kordsa Teknik Tekstil 24,16 2,37 55,37 Koza Altın 102,20 0,89 5,69 Koza Madencilik 15,73 1,48 1,55 Körfez GMYO 4,99 0,81 -13,97 Kristal Kola 1,43 0,00 -53,19 Kron Telekomünikasyon 34,50 1,47 -6,35 Kuştur Kuşadası Turizm 193,00 0,68 22,70 Kuyas Yatırım 2,70 1,89 17,39 Kütahya Porselen 57,55 0,09 14,07 Kütahya Şeker Fabrikası 87,35 9,94 Lider Faktoring 3,17 0,96 -7,04 Link Bilgisayar 29,60 1,37 -6,32 Logo Yazılım 41,30 -0,15 32,63 Lokman Hekim Sağlık 10,28 2,39 43,41 Lüks Kadife 46,58 0,91 61,67 Makina Takım 3,08 1,99 -9,68 Manas Enerji Yönetimi 16,81 2,94 Marka Yatırım Holding 4,93 1,86 -23,33 Marmaris Altınyunus 176,90 0,97 59,23 Marshall 229,00 1,87 -25,33 Martı GMYO 1,11 0,91 -56,53 Martı Otel 2,09 -1,42 -1,88 Matriks Bilgi Dağıtım 35,28 1,38 Mavi Giyim 56,80 0,53 10,06 Mazhar Zorlu Holding 35,18 0,17 11,75 Meditera Tıbbi Malzeme 39,60 1,12 Mega Polietilen 5,56 1,83 -27,42 Menderes Tekstil 2,25 1,35 -27,18 Mercan Kimya 10,96 7,87 Merit Turizm 16,25 2,39 56,86 Merko Gıda 4,97 1,43 -42,48 Metemtur Yatırım 3,57 1,13 -55,85 Metro Holding 1,48 0,68 -28,85 Metro Petrol ve Tesisleri 2,76 -0,72 -4,50 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 1,09 -20,60 Migros Ticaret 34,00 0,59 -20,56 Milpa 3,98 0,76 -13,48 Mistral GMYO 4,69 5,39 -0,42 MLP Sağlık 26,08 1,87 31,25 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 -3,33 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,26 1,97 -38,73 Mondi Tire Kutsan 8,95 2,17 17,76 Nasmed Egepol 6,73 4,67 Naturel Enerji 37,38 0,70 5,27 Naturelgaz 7,77 0,78 Net Holding 4,58 0,00 33,53 Netaş Telekom. 17,50 1,16 -37,68 Niğbaş Niğde Beton 10,75 0,00 -79,33 Nuh Çimento 35,02 0,00 -27,08 Nurol GMYO 17,82 6,13 144,44 Odaş Elektrik 1,49 2,76 -49,03 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,33 9,98 Orge Enerji Elektrik 6,32 1,61 37,02 Orma Orman Mahsulleri 28,90 0,63 96,33 Osmanlı Menkul 25,30 0,88 -17,96 Ostim Endüstriyel Yat 2,52 9,57 -8,49 Otokar 318,60 1,14 4,70 Oyak Çimento 6,80 0,74 -22,55 Oyak Yat. Ort. 6,92 0,29 0,26 Oyak Yatırım Menkul 23,48 -0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 5,54 9,92 17,62 Özak GMYO 4,81 1,91 -5,69 Özbal Çelik Boru 15,24 0,40 132,67 Özderici GMYO 1,58 1,94 -28,83 Özerden Plastik 7,31 -0,68 -18,78 Pamel Elektrik 44,32 0,82 107,88 Panora GMYO 6,75 -0,44 13,20 Papilon Savunma 14,31 1,78 -37,07 Park Elek.Madencilik 4,73 0,21 -11,92 Parsan 26,72 1,83 9,96 Pegasus 69,90 -0,21 -6,30 Peker GMYO 0,99 3,13 -57,68 Penguen Gıda 3,26 2,52 -35,45 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 101,00 9,90 Pera GMYO 1,50 3,45 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 23,40 0,09 27,67 Petkim 6,13 1,32 23,09 Petrokent Turizm 1.952,30 -0,51 115,39 Pınar Et ve Un 16,87 0,90 -22,91 Pınar Su 8,42 4,60 13,32 Pınar Süt 16,93 0,47 -24,92 Plastikkart 19,95 1,12 38,06 Polisan Holding 2,76 1,10 -28,21 Politeknik Metal 372,50 6,43 -8,19 Prizma Press Matbaacılık 4,22 1,93 -22,99 QNB Finans Fin. Kir. 72,40 2,70 -42,22 QNB Finansbank 38,52 -1,18 -45,25 QUA Granite Hayal Yapı 12,46 0,81 Ral Yatırım Holding 4,06 0,74 -8,56 Ray Sigorta 9,72 3,40 -37,09 Reysaş GMYO 2,90 2,11 -10,54 Reysaş Lojistik 4,25 3,16 -17,86 Rhea Girişim 2,05 0,99 -44,89 Rodrigo Tekstil 15,31 0,99 11,67 Royal Halı 3,40 -2,58 -1,16 RTA Laboratuvarları 24,68 -2,99 -18,49 Sabancı Holding 9,93 -0,30 -9,94 Safkar Ege Soğutmacılık 8,14 -0,85 -25,18 Sanel Mühendislik 5,20 -0,19 52,05 Sanifoam Sünger 22,84 9,91 67,94 Sanko Pazarlama 9,93 1,22 7,14 Saray Matbaacılık 4,38 0,00 -50,06 Sarkuysan 12,96 0,39 49,01 Sasa Polyester 27,58 1,55 84,06 Say Yenilenebilir Enerji 22,92 0,35 169,33 Sekuro Plastik 20,62 0,49 47,71 Selçuk Ecza Deposu 9,05 -0,22 -32,62 Selçuk Gıda 7,40 0,41 48,59 Selva Gıda Sanayi 8,66 2,97 Senkron Güvenlik 27,60 9,96 5,10 Serve Film Prodüksiyon 13,80 -2,82 -13,75 Servet GMYO 72,20 -0,69 -7,91 Seyitler Kimya 20,72 2,17 53,90 Silverline Endüstri 5,50 1,10 -36,05 Sinpaş GMYO 4,32 0,47 3,35 Smartiks Yazılım 6,06 8,99 -31,60 Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 9,43 -1,28 Söktaş 2,85 5,17 -12,33 Sönmez Filament 36,24 -0,88 -48,38 Sönmez Pamuklu 14,02 0,29 -41,58 Sumaş Suni Tahta 97,00 -2,90 90,16 Şeker Fin. Kir. 5,31 0,38 -17,03 Şekerbank 1,04 0,00 -31,13 Şişe Cam 8,65 0,70 20,82 Şok Marketler Ticaret 12,42 1,47 -0,48 T. Halk Bankası 4,77 2,14 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,98 0,91 -35,67 T.S.K.B. 1,31 0,00 -24,99 T.Tuborg 17,00 0,00 -4,12 Taç Tarım Ürünleri 25,26 5,60 139,89 Tat Gıda 8,76 0,46 -24,23 TAV Havalimanları 23,46 0,69 10,14 Taze Kuru Gıda 205,00 0,29 -5,22 Tek-Art Turizm 1,39 1,46 -31,19 Tekfen Holding 14,46 0,98 -11,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,72 3,23 -22,40 Temapol Polimer Plastik 14,25 0,99 23,91 TGS Dış Ticaret 19,44 -2,80 52,95 Tofaş Oto. Fab. 46,68 5,52 51,01 Torunlar GMYO 3,99 0,25 2,31 Trabzon Liman 27,94 0,65 -13,01 Trabzonspor Sportif 3,41 0,29 39,75 Trend GMYO 6,80 5,10 -45,90 TSKB GMYO 3,26 -0,61 -32,45 Tuğçelik 11,92 1,62 47,52 Tukaş 6,72 0,90 -30,65 Turcas Petrol 3,62 0,00 -25,36 Tureks Turizm Taşımacılık 10,60 3,11 Turkcell 16,28 2,13 6,43 Tümosan Motor ve Traktör 16,59 0,61 17,91 Tüpraş 104,30 2,15 -3,43 Türk Hava Yolları 12,63 1,69 -2,17 Türk İlaç Serum 14,82 0,82 Türk Prysmian Kablo 14,08 6,18 16,73 Türk Telekom 7,28 0,83 -10,04 Türk Traktör 166,80 2,90 -2,10 Türker Proje Gayrimenkul 147,30 3,15 30,47 Türkiye Sigorta 5,14 2,19 -16,80 Ufuk Yatırım 20,40 5,37 52,24 Ulaşlar Turizm Yat. 4,35 0,93 2,59 Ulusoy Elektrik 52,95 0,19 3,12 Ulusoy Un Sanayi 5,24 -0,19 2,98 Umpaş Holding 1,23 -2,38 -52,87 Uşak Seramik 1,82 3,41 -22,22 Utopya Turizm 22,00 -2,14 -43,30 Uzertaş Boya 31,48 1,09 -44,38 Ülker Bisküvi 19,10 0,05 -14,42 Ünlü Yatırım Holding 4,83 0,21 Vakıf Fin. Kir. 8,39 0,96 146,19 Vakıf GMYO 1,52 4,11 -36,63 Vakıf Yat. Ort. 6,39 0,16 -13,18 Vakıflar Bankası 3,52 0,57 -25,27 Vakko Tekstil 10,29 1,18 64,21 Vanet Gıda 5,81 1,93 -24,84 VBT Yazılım 22,90 5,72 Verusa Holding 49,76 0,44 10,38 Verusaturk Girisim 22,36 0,27 71,36 Vestel 28,84 0,21 47,69 Vestel Beyaz Eşya 47,88 0,59 28,10 Viking Kağıt 6,74 -1,75 -25,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 1,19 -14,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,84 -3,04 -6,50 Yataş 14,55 3,12 0,69 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,58 1,99 -18,64 Yeni Gimat GMYO 14,60 3,91 25,95 Yeo Teknoloji 32,20 9,97 Yeşil GMYO 1,01 0,00 -26,81 Yeşil Yapı 1,22 -0,81 -33,70 Yeşil Yatırım Holding 2,21 0,45 -48,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.598,90 -0,01 -32,06 Yonga Mobilya 21,40 0,75 -28,16 Yükselen Çelik 5,21 1,76 -0,42 Yünsa 10,52 0,96 -24,27 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,71 3,01 -32,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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