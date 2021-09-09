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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

09.09.2021 18:33
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.599,002,31-21,98
İş Bankası (C)5,541,47-18,44
İş Bankası (Kur.)400.000,008,115,26
İş Fin.Kir.2,991,36-22,54
İş Girişim8,220,24-56,62
İş GMYO1,851,65-27,17
İş Y. Men. Değ.14,310,70-13,78
İş Yat. Ort.2,750,36-18,23
İşbir Holding85,006,1258,35
Işık Plastik36,903,36

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,901,12-21,05
İttifak Holding1,471,38-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,130,110,72
İzmir Demir Çelik2,580,39-22,04
İzmir Fırça7,220,9829,86
Jantsa Jant Sanayi67,800,0063,58
Kafein Yazılım23,901,2712,00
Kalekim Kimyevi Maddeler12,210,74

Kaplamin23,782,24-29,64
Kardemir (A)6,572,3410,42
Kardemir (B)6,521,7223,72
Kardemir (D)7,330,9626,82
Karel Elektronik9,020,4534,14
Karsan Otomotiv3,770,8016,00
Karsu Tekstil9,330,659,12
Kartal Yenilenebilir Enerji15,003,38

Kartonsan50,100,76-47,08
Katmerciler Ekipman1,482,78-14,56
Kent Gıda209,0010,00-41,23
Kerevitaş Gıda4,560,66-30,70
Kervan Gıda15,980,5021,97
Kervansaray Yat. Holding0,570,00-54,76
Kiler GMYO1,883,87-25,10
Kızılbük GYO23,743,22

Klimasan Klima10,430,9723,61
Koç Holding22,421,089,62
Konfrut Gıda17,050,290,89
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,80-1,33183,05
Konya Çimento893,401,04-20,94
Koray GMYO6,861,6354,16
Kordsa Teknik Tekstil24,162,3755,37
Koza Altın102,200,895,69
Koza Madencilik15,731,481,55
Körfez GMYO4,990,81-13,97
Kristal Kola1,430,00-53,19
Kron Telekomünikasyon34,501,47-6,35
Kuştur Kuşadası Turizm193,000,6822,70
Kuyas Yatırım2,701,8917,39
Kütahya Porselen57,550,0914,07
Kütahya Şeker Fabrikası87,359,94

Lider Faktoring3,170,96-7,04
Link Bilgisayar29,601,37-6,32
Logo Yazılım41,30-0,1532,63
Lokman Hekim Sağlık10,282,3943,41
Lüks Kadife46,580,9161,67
Makina Takım3,081,99-9,68
Manas Enerji Yönetimi16,812,94

Marka Yatırım Holding4,931,86-23,33
Marmaris Altınyunus176,900,9759,23
Marshall229,001,87-25,33
Martı GMYO1,110,91-56,53
Martı Otel2,09-1,42-1,88
Matriks Bilgi Dağıtım35,281,38

Mavi Giyim56,800,5310,06
Mazhar Zorlu Holding35,180,1711,75
Meditera Tıbbi Malzeme39,601,12

Mega Polietilen5,561,83-27,42
Menderes Tekstil2,251,35-27,18
Mercan Kimya10,967,87

Merit Turizm16,252,3956,86
Merko Gıda4,971,43-42,48
Metemtur Yatırım3,571,13-55,85
Metro Holding1,480,68-28,85
Metro Petrol ve Tesisleri2,76-0,72-4,50
Metro Yatırım Ortaklığı1,851,09-20,60
Migros Ticaret34,000,59-20,56
Milpa3,980,76-13,48
Mistral GMYO4,695,39-0,42
MLP Sağlık26,081,8731,25
MMC San. ve Tic. Yat.5,80-3,3326,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,261,97-38,73
Mondi Tire Kutsan8,952,1717,76
Nasmed Egepol6,734,67

Naturel Enerji37,380,705,27
Naturelgaz7,770,78

Net Holding4,580,0033,53
Netaş Telekom.17,501,16-37,68
Niğbaş Niğde Beton10,750,00-79,33
Nuh Çimento35,020,00-27,08
Nurol GMYO17,826,13144,44
Odaş Elektrik1,492,76-49,03
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,339,98

Orge Enerji Elektrik6,321,6137,02
Orma Orman Mahsulleri28,900,6396,33
Osmanlı Menkul25,300,88-17,96
Ostim Endüstriyel Yat2,529,57-8,49
Otokar318,601,144,70
Oyak Çimento6,800,74-22,55
Oyak Yat. Ort.6,920,290,26
Oyak Yatırım Menkul23,48-0,17

Oylum Sınai Yatırımlar5,549,9217,62
Özak GMYO4,811,91-5,69
Özbal Çelik Boru15,240,40132,67
Özderici GMYO1,581,94-28,83
Özerden Plastik7,31-0,68-18,78
Pamel Elektrik44,320,82107,88
Panora GMYO6,75-0,4413,20
Papilon Savunma14,311,78-37,07
Park Elek.Madencilik4,730,21-11,92
Parsan26,721,839,96
Pegasus69,90-0,21-6,30
Peker GMYO0,993,13-57,68
Penguen Gıda3,262,52-35,45
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım101,009,90

Pera GMYO1,503,45-14,37
Pergamon Dış Ticaret23,400,0927,67
Petkim6,131,3223,09
Petrokent Turizm1.952,30-0,51115,39
Pınar Et ve Un16,870,90-22,91
Pınar Su8,424,6013,32
Pınar Süt16,930,47-24,92
Plastikkart19,951,1238,06
Polisan Holding2,761,10-28,21
Politeknik Metal372,506,43-8,19
Prizma Press Matbaacılık4,221,93-22,99
QNB Finans Fin. Kir.72,402,70-42,22
QNB Finansbank38,52-1,18-45,25
QUA Granite Hayal Yapı12,460,81

Ral Yatırım Holding4,060,74-8,56
Ray Sigorta9,723,40-37,09
Reysaş GMYO2,902,11-10,54
Reysaş Lojistik4,253,16-17,86
Rhea Girişim2,050,99-44,89
Rodrigo Tekstil15,310,9911,67
Royal Halı3,40-2,58-1,16
RTA Laboratuvarları24,68-2,99-18,49
Sabancı Holding9,93-0,30-9,94
Safkar Ege Soğutmacılık8,14-0,85-25,18
Sanel Mühendislik5,20-0,1952,05
Sanifoam Sünger22,849,9167,94
Sanko Pazarlama9,931,227,14
Saray Matbaacılık4,380,00-50,06
Sarkuysan12,960,3949,01
Sasa Polyester27,581,5584,06
Say Yenilenebilir Enerji22,920,35169,33
Sekuro Plastik20,620,4947,71
Selçuk Ecza Deposu9,05-0,22-32,62
Selçuk Gıda7,400,4148,59
Selva Gıda Sanayi8,662,97

Senkron Güvenlik27,609,965,10
Serve Film Prodüksiyon13,80-2,82-13,75
Servet GMYO72,20-0,69-7,91
Seyitler Kimya20,722,1753,90
Silverline Endüstri5,501,10-36,05
Sinpaş GMYO4,320,473,35
Smartiks Yazılım6,068,99-31,60
Sodaş Sodyum Sanayii26,009,43-1,28
Söktaş2,855,17-12,33
Sönmez Filament36,24-0,88-48,38
Sönmez Pamuklu14,020,29-41,58
Sumaş Suni Tahta97,00-2,9090,16
Şeker Fin. Kir.5,310,38-17,03
Şekerbank1,040,00-31,13
Şişe Cam8,650,7020,82
Şok Marketler Ticaret12,421,47-0,48
T. Halk Bankası4,772,14-14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,980,91-35,67
T.S.K.B.1,310,00-24,99
T.Tuborg17,000,00-4,12
Taç Tarım Ürünleri25,265,60139,89
Tat Gıda8,760,46-24,23
TAV Havalimanları23,460,6910,14
Taze Kuru Gıda205,000,29-5,22
Tek-Art Turizm1,391,46-31,19
Tekfen Holding14,460,98-11,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,723,23-22,40
Temapol Polimer Plastik14,250,9923,91
TGS Dış Ticaret19,44-2,8052,95
Tofaş Oto. Fab.46,685,5251,01
Torunlar GMYO3,990,252,31
Trabzon Liman27,940,65-13,01
Trabzonspor Sportif3,410,2939,75
Trend GMYO6,805,10-45,90
TSKB GMYO3,26-0,61-32,45
Tuğçelik11,921,6247,52
Tukaş6,720,90-30,65
Turcas Petrol3,620,00-25,36
Tureks Turizm Taşımacılık10,603,11

Turkcell16,282,136,43
Tümosan Motor ve Traktör16,590,6117,91
Tüpraş104,302,15-3,43
Türk Hava Yolları12,631,69-2,17
Türk İlaç Serum14,820,82

Türk Prysmian Kablo14,086,1816,73
Türk Telekom7,280,83-10,04
Türk Traktör166,802,90-2,10
Türker Proje Gayrimenkul147,303,1530,47
Türkiye Sigorta5,142,19-16,80
Ufuk Yatırım20,405,3752,24
Ulaşlar Turizm Yat.4,350,932,59
Ulusoy Elektrik52,950,193,12
Ulusoy Un Sanayi5,24-0,192,98
Umpaş Holding1,23-2,38-52,87
Uşak Seramik1,823,41-22,22
Utopya Turizm22,00-2,14-43,30
Uzertaş Boya31,481,09-44,38
Ülker Bisküvi19,100,05-14,42
Ünlü Yatırım Holding4,830,21

Vakıf Fin. Kir.8,390,96146,19
Vakıf GMYO1,524,11-36,63
Vakıf Yat. Ort.6,390,16-13,18
Vakıflar Bankası3,520,57-25,27
Vakko Tekstil10,291,1864,21
Vanet Gıda5,811,93-24,84
VBT Yazılım22,905,72

Verusa Holding49,760,4410,38
Verusaturk Girisim22,360,2771,36
Vestel28,840,2147,69
Vestel Beyaz Eşya47,880,5928,10
Viking Kağıt6,74-1,75-25,11
Yapı ve Kredi Bank.2,561,19-14,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,84-3,04-6,50
Yataş14,553,120,69
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,581,99-18,64
Yeni Gimat GMYO14,603,9125,95
Yeo Teknoloji32,209,97

Yeşil GMYO1,010,00-26,81
Yeşil Yapı1,22-0,81-33,70
Yeşil Yatırım Holding2,210,45-48,32
Yibitaş İnşaat Malzeme10.598,90-0,01-32,06
Yonga Mobilya21,400,75-28,16
Yükselen Çelik5,211,76-0,42
Yünsa10,520,96-24,27
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,713,01-32,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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