Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.600,10
|0,00
|-21,97
|İş Bankası (C)
|5,42
|-2,17
|-20,21
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|0,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,98
|-0,33
|-22,80
|İş Girişim
|9,04
|9,98
|-52,30
|İş GMYO
|1,84
|-0,54
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|14,47
|1,12
|-12,82
|İş Yat. Ort.
|2,74
|-0,36
|-18,53
|İşbir Holding
|83,00
|-2,35
|54,62
|Işık Plastik
|37,50
|1,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-1,11
|-21,93
|İttifak Holding
|1,45
|-1,36
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|18,27
|0,77
|1,50
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|0,00
|-22,04
|İzmir Fırça
|7,17
|-0,69
|28,96
|Jantsa Jant Sanayi
|67,60
|-0,29
|63,10
|Kafein Yazılım
|24,30
|1,67
|13,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,10
|-0,90
|Kaplamin
|23,76
|-0,08
|-29,70
|Kardemir (A)
|6,47
|-1,52
|8,74
|Kardemir (B)
|6,44
|-1,23
|22,20
|Kardemir (D)
|7,29
|-0,55
|26,12
|Karel Elektronik
|8,85
|-1,88
|31,61
|Karsan Otomotiv
|3,74
|-0,80
|15,08
|Karsu Tekstil
|9,17
|-1,71
|7,25
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,98
|-0,13
|Kartonsan
|49,98
|-0,24
|-47,21
|Katmerciler Ekipman
|1,45
|-2,03
|-16,30
|Kent Gıda
|199,80
|-4,40
|-43,81
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|-1,75
|-31,91
|Kervan Gıda
|16,14
|1,00
|23,19
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|-1,75
|-55,56
|Kiler GMYO
|1,86
|-1,06
|-25,90
|Kızılbük GYO
|23,90
|0,67
|Klimasan Klima
|10,32
|-1,05
|22,31
|Koç Holding
|22,34
|-0,36
|9,23
|Konfrut Gıda
|17,08
|0,18
|1,07
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,00
|0,30
|183,90
|Konya Çimento
|910,00
|1,86
|-19,47
|Koray GMYO
|6,94
|1,17
|55,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,68
|2,15
|58,71
|Koza Altın
|100,70
|-1,47
|4,14
|Koza Madencilik
|15,55
|-1,14
|0,39
|Körfez GMYO
|4,95
|-0,80
|-14,66
|Kristal Kola
|1,42
|-0,70
|-53,52
|Kron Telekomünikasyon
|36,76
|6,55
|-0,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|190,30
|-1,40
|20,98
|Kuyas Yatırım
|2,83
|4,81
|23,04
|Kütahya Porselen
|57,70
|0,26
|14,37
|Kütahya Şeker Fabrikası
|96,05
|9,96
|Lider Faktoring
|3,10
|-2,21
|-9,09
|Link Bilgisayar
|29,44
|-0,54
|-6,82
|Logo Yazılım
|41,92
|1,50
|34,62
|Lokman Hekim Sağlık
|10,29
|0,10
|43,55
|Lüks Kadife
|46,66
|0,17
|61,94
|Makina Takım
|3,03
|-1,62
|-11,14
|Manas Enerji Yönetimi
|16,81
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|4,87
|-1,22
|-24,26
|Marmaris Altınyunus
|176,90
|0,00
|59,23
|Marshall
|224,60
|-1,92
|-26,77
|Martı GMYO
|1,10
|-0,90
|-56,92
|Martı Otel
|1,92
|-8,13
|-9,86
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,40
|0,34
|Mavi Giyim
|57,25
|0,79
|10,93
|Mazhar Zorlu Holding
|35,02
|-0,45
|11,25
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,80
|-2,02
|Mega Polietilen
|5,50
|-1,08
|-28,20
|Menderes Tekstil
|2,36
|4,89
|-23,62
|Mercan Kimya
|11,56
|5,47
|Merit Turizm
|16,05
|-1,23
|54,93
|Merko Gıda
|5,18
|4,23
|-40,05
|Metemtur Yatırım
|3,54
|-0,84
|-56,22
|Metro Holding
|1,46
|-1,35
|-29,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,70
|-2,17
|-6,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|0,00
|-20,60
|Migros Ticaret
|33,50
|-1,47
|-21,73
|Milpa
|3,95
|-0,75
|-14,13
|Mistral GMYO
|4,92
|4,90
|4,46
|MLP Sağlık
|26,94
|3,30
|35,58
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,73
|-1,21
|24,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,18
|-1,10
|-39,41
|Mondi Tire Kutsan
|8,90
|-0,56
|17,11
|Nasmed Egepol
|6,90
|2,53
|Naturel Enerji
|37,30
|-0,21
|5,05
|Naturelgaz
|7,76
|-0,13
|Net Holding
|4,60
|0,44
|34,11
|Netaş Telekom.
|17,28
|-1,26
|-38,46
|Niğbaş Niğde Beton
|10,79
|0,37
|-79,25
|Nuh Çimento
|34,94
|-0,23
|-27,25
|Nurol GMYO
|18,08
|1,46
|148,01
|Odaş Elektrik
|1,46
|-2,01
|-50,06
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,76
|9,98
|Orge Enerji Elektrik
|6,35
|0,47
|37,67
|Orma Orman Mahsulleri
|28,70
|-0,69
|94,97
|Osmanlı Menkul
|25,98
|2,69
|-15,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,33
|-7,54
|-15,39
|Otokar
|328,10
|2,98
|7,83
|Oyak Çimento
|6,69
|-1,62
|-23,80
|Oyak Yat. Ort.
|6,97
|0,72
|0,98
|Oyak Yatırım Menkul
|24,36
|3,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,29
|-4,51
|12,31
|Özak GMYO
|4,73
|-1,66
|-7,25
|Özbal Çelik Boru
|15,65
|2,69
|138,93
|Özderici GMYO
|1,56
|-1,27
|-29,73
|Özerden Plastik
|7,31
|0,00
|-18,78
|Pamel Elektrik
|45,48
|2,62
|113,32
|Panora GMYO
|6,80
|0,74
|14,04
|Papilon Savunma
|14,13
|-1,26
|-37,86
|Park Elek.Madencilik
|4,70
|-0,63
|-12,48
|Parsan
|27,10
|1,42
|11,52
|Pegasus
|68,15
|-2,50
|-8,65
|Peker GMYO
|0,98
|-1,01
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,18
|-2,45
|-37,03
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|111,10
|10,00
|Pera GMYO
|1,48
|-1,33
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,18
|-0,94
|26,47
|Petkim
|6,07
|-0,98
|21,89
|Petrokent Turizm
|1.950,10
|-0,11
|115,15
|Pınar Et ve Un
|16,84
|-0,18
|-23,05
|Pınar Su
|8,09
|-3,92
|8,88
|Pınar Süt
|16,85
|-0,47
|-25,28
|Plastikkart
|19,75
|-1,00
|36,68
|Polisan Holding
|2,85
|3,26
|-25,87
|Politeknik Metal
|364,30
|-2,20
|-10,21
|Prizma Press Matbaacılık
|4,18
|-0,95
|-23,72
|QNB Finans Fin. Kir.
|70,90
|-2,07
|-43,42
|QNB Finansbank
|39,02
|1,30
|-44,53
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,33
|-1,04
|Ral Yatırım Holding
|4,04
|-0,49
|-9,01
|Ray Sigorta
|9,73
|0,10
|-37,02
|Reysaş GMYO
|2,94
|1,38
|-9,31
|Reysaş Lojistik
|4,23
|-0,47
|-18,25
|Rhea Girişim
|2,03
|-0,98
|-45,43
|Rodrigo Tekstil
|15,58
|1,76
|13,64
|Royal Halı
|3,36
|-1,18
|-2,33
|RTA Laboratuvarları
|23,96
|-2,92
|-20,87
|Sabancı Holding
|9,81
|-1,21
|-11,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,07
|-0,86
|-25,83
|Sanel Mühendislik
|5,10
|-1,92
|49,12
|Sanifoam Sünger
|24,00
|5,08
|76,47
|Sanko Pazarlama
|9,82
|-1,11
|5,96
|Saray Matbaacılık
|4,34
|-0,91
|-50,51
|Sarkuysan
|12,92
|-0,31
|48,55
|Sasa Polyester
|27,24
|-1,23
|81,79
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,92
|0,00
|169,33
|Sekuro Plastik
|20,64
|0,10
|47,85
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|0,55
|-32,25
|Selçuk Gıda
|7,20
|-2,70
|44,58
|Selva Gıda Sanayi
|9,52
|9,93
|Senkron Güvenlik
|27,54
|-0,22
|4,87
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|0,00
|-13,75
|Servet GMYO
|72,40
|0,28
|-7,65
|Seyitler Kimya
|20,32
|-1,93
|50,93
|Silverline Endüstri
|5,41
|-1,64
|-37,09
|Sinpaş GMYO
|4,26
|-1,39
|1,91
|Smartiks Yazılım
|5,89
|-2,81
|-33,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,86
|-4,38
|-5,60
|Söktaş
|2,84
|-0,35
|-12,64
|Sönmez Filament
|37,50
|3,48
|-46,58
|Sönmez Pamuklu
|13,93
|-0,64
|-41,96
|Sumaş Suni Tahta
|96,00
|-1,03
|88,20
|Şeker Fin. Kir.
|5,30
|-0,19
|-17,19
|Şekerbank
|1,03
|-0,96
|-31,79
|Şişe Cam
|8,54
|-1,27
|19,28
|Şok Marketler Ticaret
|12,29
|-1,05
|-1,52
|T. Halk Bankası
|4,70
|-1,47
|-15,47
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,80
|4,10
|-33,03
|T.S.K.B.
|1,29
|-1,53
|-26,14
|T.Tuborg
|17,07
|0,41
|-3,73
|Taç Tarım Ürünleri
|27,78
|9,98
|163,82
|Tat Gıda
|8,76
|0,00
|-24,23
|TAV Havalimanları
|23,06
|-1,71
|8,26
|Taze Kuru Gıda
|202,20
|-1,37
|-6,52
|Tek-Art Turizm
|1,38
|-0,72
|-31,68
|Tekfen Holding
|14,30
|-1,11
|-12,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,59
|-1,93
|-23,90
|Temapol Polimer Plastik
|14,67
|2,95
|27,57
|TGS Dış Ticaret
|17,50
|-9,98
|37,69
|Tofaş Oto. Fab.
|47,10
|0,90
|52,37
|Torunlar GMYO
|3,87
|-3,01
|-0,77
|Trabzon Liman
|27,62
|-1,15
|-14,01
|Trabzonspor Sportif
|3,38
|-0,88
|38,52
|Trend GMYO
|6,62
|-2,65
|-47,33
|TSKB GMYO
|3,23
|-0,92
|-33,08
|Tuğçelik
|12,42
|4,19
|53,71
|Tukaş
|6,66
|-0,89
|-31,27
|Turcas Petrol
|3,56
|-1,66
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,39
|-1,98
|Turkcell
|15,95
|-2,03
|4,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,93
|2,05
|20,33
|Tüpraş
|102,80
|-1,44
|-4,81
|Türk Hava Yolları
|12,41
|-1,74
|-3,87
|Türk İlaç Serum
|14,85
|0,20
|Türk Prysmian Kablo
|14,08
|0,00
|16,73
|Türk Telekom
|7,16
|-1,65
|-11,52
|Türk Traktör
|164,30
|-1,50
|-3,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|152,30
|3,39
|34,90
|Türkiye Sigorta
|5,13
|-0,19
|-16,96
|Ufuk Yatırım
|20,56
|0,78
|53,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,38
|0,69
|3,30
|Ulusoy Elektrik
|52,45
|-0,94
|2,14
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|0,57
|3,57
|Umpaş Holding
|1,25
|1,63
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,81
|-0,55
|-22,65
|Utopya Turizm
|22,70
|3,18
|-41,49
|Uzertaş Boya
|31,30
|-0,57
|-44,70
|Ülker Bisküvi
|19,46
|1,88
|-12,80
|Ünlü Yatırım Holding
|4,85
|0,41
|Vakıf Fin. Kir.
|8,37
|-0,24
|145,60
|Vakıf GMYO
|1,48
|-2,63
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,39
|0,00
|-13,18
|Vakıflar Bankası
|3,48
|-1,14
|-26,11
|Vakko Tekstil
|10,28
|-0,10
|64,05
|Vanet Gıda
|5,85
|0,69
|-24,32
|VBT Yazılım
|22,20
|-3,06
|Verusa Holding
|49,34
|-0,84
|9,45
|Verusaturk Girisim
|22,20
|-0,72
|70,14
|Vestel
|28,54
|-1,04
|46,15
|Vestel Beyaz Eşya
|47,76
|-0,25
|27,78
|Viking Kağıt
|6,77
|0,45
|-24,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|-3,13
|-17,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,76
|-0,24
|-6,72
|Yataş
|14,18
|-2,54
|-1,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,55
|-0,84
|-19,32
|Yeni Gimat GMYO
|14,85
|1,71
|28,10
|Yeo Teknoloji
|35,42
|10,00
|Yeşil GMYO
|1,01
|0,00
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,20
|-1,64
|-34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|2,20
|-0,45
|-48,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.388,70
|-1,98
|-33,41
|Yonga Mobilya
|21,54
|0,65
|-27,69
|Yükselen Çelik
|5,15
|-1,15
|-1,56
|Yünsa
|10,84
|3,04
|-21,97
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,66
|-2,92
|-34,36
(Son)
Kaynak: AA
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