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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

10.09.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.600,100,00-21,97
İş Bankası (C)5,42-2,17-20,21
İş Bankası (Kur.)400.000,000,005,26
İş Fin.Kir.2,98-0,33-22,80
İş Girişim9,049,98-52,30
İş GMYO1,84-0,54-27,56
İş Y. Men. Değ.14,471,12-12,82
İş Yat. Ort.2,74-0,36-18,53
İşbir Holding83,00-2,3554,62
Işık Plastik37,501,63

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-1,11-21,93
İttifak Holding1,45-1,36-34,98
İz Hayvancılık Tarım18,270,771,50
İzmir Demir Çelik2,580,00-22,04
İzmir Fırça7,17-0,6928,96
Jantsa Jant Sanayi67,60-0,2963,10
Kafein Yazılım24,301,6713,87
Kalekim Kimyevi Maddeler12,10-0,90

Kaplamin23,76-0,08-29,70
Kardemir (A)6,47-1,528,74
Kardemir (B)6,44-1,2322,20
Kardemir (D)7,29-0,5526,12
Karel Elektronik8,85-1,8831,61
Karsan Otomotiv3,74-0,8015,08
Karsu Tekstil9,17-1,717,25
Kartal Yenilenebilir Enerji14,98-0,13

Kartonsan49,98-0,24-47,21
Katmerciler Ekipman1,45-2,03-16,30
Kent Gıda199,80-4,40-43,81
Kerevitaş Gıda4,48-1,75-31,91
Kervan Gıda16,141,0023,19
Kervansaray Yat. Holding0,56-1,75-55,56
Kiler GMYO1,86-1,06-25,90
Kızılbük GYO23,900,67

Klimasan Klima10,32-1,0522,31
Koç Holding22,34-0,369,23
Konfrut Gıda17,080,181,07
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,000,30183,90
Konya Çimento910,001,86-19,47
Koray GMYO6,941,1755,96
Kordsa Teknik Tekstil24,682,1558,71
Koza Altın100,70-1,474,14
Koza Madencilik15,55-1,140,39
Körfez GMYO4,95-0,80-14,66
Kristal Kola1,42-0,70-53,52
Kron Telekomünikasyon36,766,55-0,22
Kuştur Kuşadası Turizm190,30-1,4020,98
Kuyas Yatırım2,834,8123,04
Kütahya Porselen57,700,2614,37
Kütahya Şeker Fabrikası96,059,96

Lider Faktoring3,10-2,21-9,09
Link Bilgisayar29,44-0,54-6,82
Logo Yazılım41,921,5034,62
Lokman Hekim Sağlık10,290,1043,55
Lüks Kadife46,660,1761,94
Makina Takım3,03-1,62-11,14
Manas Enerji Yönetimi16,810,00

Marka Yatırım Holding4,87-1,22-24,26
Marmaris Altınyunus176,900,0059,23
Marshall224,60-1,92-26,77
Martı GMYO1,10-0,90-56,92
Martı Otel1,92-8,13-9,86
Matriks Bilgi Dağıtım35,400,34

Mavi Giyim57,250,7910,93
Mazhar Zorlu Holding35,02-0,4511,25
Meditera Tıbbi Malzeme38,80-2,02

Mega Polietilen5,50-1,08-28,20
Menderes Tekstil2,364,89-23,62
Mercan Kimya11,565,47

Merit Turizm16,05-1,2354,93
Merko Gıda5,184,23-40,05
Metemtur Yatırım3,54-0,84-56,22
Metro Holding1,46-1,35-29,81
Metro Petrol ve Tesisleri2,70-2,17-6,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,850,00-20,60
Migros Ticaret33,50-1,47-21,73
Milpa3,95-0,75-14,13
Mistral GMYO4,924,904,46
MLP Sağlık26,943,3035,58
MMC San. ve Tic. Yat.5,73-1,2124,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,18-1,10-39,41
Mondi Tire Kutsan8,90-0,5617,11
Nasmed Egepol6,902,53

Naturel Enerji37,30-0,215,05
Naturelgaz7,76-0,13

Net Holding4,600,4434,11
Netaş Telekom.17,28-1,26-38,46
Niğbaş Niğde Beton10,790,37-79,25
Nuh Çimento34,94-0,23-27,25
Nurol GMYO18,081,46148,01
Odaş Elektrik1,46-2,01-50,06
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,769,98

Orge Enerji Elektrik6,350,4737,67
Orma Orman Mahsulleri28,70-0,6994,97
Osmanlı Menkul25,982,69-15,76
Ostim Endüstriyel Yat2,33-7,54-15,39
Otokar328,102,987,83
Oyak Çimento6,69-1,62-23,80
Oyak Yat. Ort.6,970,720,98
Oyak Yatırım Menkul24,363,75

Oylum Sınai Yatırımlar5,29-4,5112,31
Özak GMYO4,73-1,66-7,25
Özbal Çelik Boru15,652,69138,93
Özderici GMYO1,56-1,27-29,73
Özerden Plastik7,310,00-18,78
Pamel Elektrik45,482,62113,32
Panora GMYO6,800,7414,04
Papilon Savunma14,13-1,26-37,86
Park Elek.Madencilik4,70-0,63-12,48
Parsan27,101,4211,52
Pegasus68,15-2,50-8,65
Peker GMYO0,98-1,01-58,11
Penguen Gıda3,18-2,45-37,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım111,1010,00

Pera GMYO1,48-1,33-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,18-0,9426,47
Petkim6,07-0,9821,89
Petrokent Turizm1.950,10-0,11115,15
Pınar Et ve Un16,84-0,18-23,05
Pınar Su8,09-3,928,88
Pınar Süt16,85-0,47-25,28
Plastikkart19,75-1,0036,68
Polisan Holding2,853,26-25,87
Politeknik Metal364,30-2,20-10,21
Prizma Press Matbaacılık4,18-0,95-23,72
QNB Finans Fin. Kir.70,90-2,07-43,42
QNB Finansbank39,021,30-44,53
QUA Granite Hayal Yapı12,33-1,04

Ral Yatırım Holding4,04-0,49-9,01
Ray Sigorta9,730,10-37,02
Reysaş GMYO2,941,38-9,31
Reysaş Lojistik4,23-0,47-18,25
Rhea Girişim2,03-0,98-45,43
Rodrigo Tekstil15,581,7613,64
Royal Halı3,36-1,18-2,33
RTA Laboratuvarları23,96-2,92-20,87
Sabancı Holding9,81-1,21-11,03
Safkar Ege Soğutmacılık8,07-0,86-25,83
Sanel Mühendislik5,10-1,9249,12
Sanifoam Sünger24,005,0876,47
Sanko Pazarlama9,82-1,115,96
Saray Matbaacılık4,34-0,91-50,51
Sarkuysan12,92-0,3148,55
Sasa Polyester27,24-1,2381,79
Say Yenilenebilir Enerji22,920,00169,33
Sekuro Plastik20,640,1047,85
Selçuk Ecza Deposu9,100,55-32,25
Selçuk Gıda7,20-2,7044,58
Selva Gıda Sanayi9,529,93

Senkron Güvenlik27,54-0,224,87
Serve Film Prodüksiyon13,800,00-13,75
Servet GMYO72,400,28-7,65
Seyitler Kimya20,32-1,9350,93
Silverline Endüstri5,41-1,64-37,09
Sinpaş GMYO4,26-1,391,91
Smartiks Yazılım5,89-2,81-33,52
Sodaş Sodyum Sanayii24,86-4,38-5,60
Söktaş2,84-0,35-12,64
Sönmez Filament37,503,48-46,58
Sönmez Pamuklu13,93-0,64-41,96
Sumaş Suni Tahta96,00-1,0388,20
Şeker Fin. Kir.5,30-0,19-17,19
Şekerbank1,03-0,96-31,79
Şişe Cam8,54-1,2719,28
Şok Marketler Ticaret12,29-1,05-1,52
T. Halk Bankası4,70-1,47-15,47
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,804,10-33,03
T.S.K.B.1,29-1,53-26,14
T.Tuborg17,070,41-3,73
Taç Tarım Ürünleri27,789,98163,82
Tat Gıda8,760,00-24,23
TAV Havalimanları23,06-1,718,26
Taze Kuru Gıda202,20-1,37-6,52
Tek-Art Turizm1,38-0,72-31,68
Tekfen Holding14,30-1,11-12,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,59-1,93-23,90
Temapol Polimer Plastik14,672,9527,57
TGS Dış Ticaret17,50-9,9837,69
Tofaş Oto. Fab.47,100,9052,37
Torunlar GMYO3,87-3,01-0,77
Trabzon Liman27,62-1,15-14,01
Trabzonspor Sportif3,38-0,8838,52
Trend GMYO6,62-2,65-47,33
TSKB GMYO3,23-0,92-33,08
Tuğçelik12,424,1953,71
Tukaş6,66-0,89-31,27
Turcas Petrol3,56-1,66-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık10,39-1,98

Turkcell15,95-2,034,27
Tümosan Motor ve Traktör16,932,0520,33
Tüpraş102,80-1,44-4,81
Türk Hava Yolları12,41-1,74-3,87
Türk İlaç Serum14,850,20

Türk Prysmian Kablo14,080,0016,73
Türk Telekom7,16-1,65-11,52
Türk Traktör164,30-1,50-3,56
Türker Proje Gayrimenkul152,303,3934,90
Türkiye Sigorta5,13-0,19-16,96
Ufuk Yatırım20,560,7853,43
Ulaşlar Turizm Yat.4,380,693,30
Ulusoy Elektrik52,45-0,942,14
Ulusoy Un Sanayi5,270,573,57
Umpaş Holding1,251,63-52,11
Uşak Seramik1,81-0,55-22,65
Utopya Turizm22,703,18-41,49
Uzertaş Boya31,30-0,57-44,70
Ülker Bisküvi19,461,88-12,80
Ünlü Yatırım Holding4,850,41

Vakıf Fin. Kir.8,37-0,24145,60
Vakıf GMYO1,48-2,63-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,390,00-13,18
Vakıflar Bankası3,48-1,14-26,11
Vakko Tekstil10,28-0,1064,05
Vanet Gıda5,850,69-24,32
VBT Yazılım22,20-3,06

Verusa Holding49,34-0,849,45
Verusaturk Girisim22,20-0,7270,14
Vestel28,54-1,0446,15
Vestel Beyaz Eşya47,76-0,2527,78
Viking Kağıt6,770,45-24,78
Yapı ve Kredi Bank.2,48-3,13-17,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,76-0,24-6,72
Yataş14,18-2,54-1,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,55-0,84-19,32
Yeni Gimat GMYO14,851,7128,10
Yeo Teknoloji35,4210,00

Yeşil GMYO1,010,00-26,81
Yeşil Yapı1,20-1,64-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,20-0,45-48,55
Yibitaş İnşaat Malzeme10.388,70-1,98-33,41
Yonga Mobilya21,540,65-27,69
Yükselen Çelik5,15-1,15-1,56
Yünsa10,843,04-21,97
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,66-2,92-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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