Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.568,20 -3,27 -24,52 İş Bankası (C) 5,41 -0,18 -20,36 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,99 0,34 -22,54 İş Girişim 8,40 -7,08 -55,67 İş GMYO 1,84 0,00 -27,56 İş Y. Men. Değ. 14,24 -1,59 -14,20 İş Yat. Ort. 2,73 -0,36 -18,83 İşbir Holding 78,10 -5,90 45,50 Işık Plastik 36,94 -1,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 4,49 -18,42 İttifak Holding 1,47 1,38 -34,08 İz Hayvancılık Tarım 18,04 -1,26 0,22 İzmir Demir Çelik 2,56 -0,78 -22,65 İzmir Fırça 6,85 -4,46 23,20 Jantsa Jant Sanayi 67,05 -0,81 61,77 Kafein Yazılım 23,84 -1,89 11,72 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,21 0,91 Kaplamin 23,98 0,93 -29,05 Kardemir (A) 6,47 0,00 8,74 Kardemir (B) 6,44 0,00 22,20 Kardemir (D) 7,22 -0,96 24,91 Karel Elektronik 8,88 0,34 32,06 Karsan Otomotiv 3,69 -1,34 13,54 Karsu Tekstil 9,15 -0,22 7,02 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,00 0,13 Kartonsan 49,92 -0,12 -47,27 Katmerciler Ekipman 1,46 0,69 -15,72 Kent Gıda 199,90 0,05 -43,79 Kerevitaş Gıda 4,46 -0,45 -32,22 Kervan Gıda 15,97 -1,05 21,90 Kervansaray Yat. Holding 0,54 -3,57 -57,14 Kiler GMYO 1,84 -1,08 -26,69 Kızılbük GYO 23,98 0,33 Klimasan Klima 10,28 -0,39 21,83 Koç Holding 22,42 0,36 9,62 Konfrut Gıda 4,11 -3,75 -2,72 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,10 -1,34 180,08 Konya Çimento 909,00 -0,11 -19,56 Koray GMYO 7,21 3,89 62,02 Kordsa Teknik Tekstil 25,00 1,30 60,77 Koza Altın 101,70 0,99 5,17 Koza Madencilik 16,21 4,24 4,65 Körfez GMYO 5,07 2,42 -12,59 Kristal Kola 1,40 -1,41 -54,17 Kron Telekomünikasyon 36,18 -1,58 -1,79 Kuştur Kuşadası Turizm 185,00 -2,79 17,61 Kuyas Yatırım 2,86 1,06 24,35 Kütahya Porselen 57,85 0,26 14,67 Kütahya Şeker Fabrikası 86,45 -9,99 Lider Faktoring 3,13 0,97 -8,21 Link Bilgisayar 29,80 1,22 -5,68 Logo Yazılım 41,60 -0,76 33,59 Lokman Hekim Sağlık 10,42 1,26 45,36 Lüks Kadife 46,20 -0,99 60,35 Makina Takım 3,10 2,31 -9,09 Manas Enerji Yönetimi 16,90 0,54 Marka Yatırım Holding 4,87 0,00 -24,26 Marmaris Altınyunus 174,00 -1,64 56,62 Marshall 247,00 9,97 -19,47 Martı GMYO 1,09 -0,91 -57,31 Martı Otel 1,88 -2,08 -11,74 Matriks Bilgi Dağıtım 35,00 -1,13 Mavi Giyim 57,50 0,44 11,41 Mazhar Zorlu Holding 35,00 -0,06 11,18 Meditera Tıbbi Malzeme 39,30 1,29 Mega Polietilen 5,61 2,00 -26,76 Menderes Tekstil 2,32 -1,69 -24,92 Mercan Kimya 11,11 -3,89 Merit Turizm 15,77 -1,74 52,23 Merko Gıda 5,25 1,35 -39,24 Metemtur Yatırım 3,53 -0,28 -56,34 Metro Holding 1,46 0,00 -29,81 Metro Petrol ve Tesisleri 2,67 -1,11 -7,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,95 5,41 -16,31 Migros Ticaret 33,12 -1,13 -22,62 Milpa 3,95 0,00 -14,13 Mistral GMYO 5,07 3,05 7,64 MLP Sağlık 27,20 0,97 36,89 MMC San. ve Tic. Yat. 5,76 0,52 25,22 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,21 0,42 -39,16 Mondi Tire Kutsan 8,73 -1,91 14,87 Nasmed Egepol 6,92 0,29 Naturel Enerji 37,50 0,54 5,61 Naturelgaz 7,78 0,26 Net Holding 4,52 -1,74 31,78 Netaş Telekom. 17,26 -0,12 -38,53 Niğbaş Niğde Beton 11,86 9,92 -77,19 Nuh Çimento 34,50 -1,26 -28,17 Nurol GMYO 17,91 -0,94 145,68 Odaş Elektrik 1,47 0,68 -49,72 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,33 9,96 Orge Enerji Elektrik 6,36 0,16 37,89 Orma Orman Mahsulleri 28,50 -0,70 93,61 Osmanlı Menkul 27,62 6,31 -10,44 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -0,43 -15,75 Otokar 326,50 -0,49 7,30 Oyak Çimento 6,67 -0,30 -24,03 Oyak Yat. Ort. 6,93 -0,57 0,40 Oyak Yatırım Menkul 23,92 -1,81 Oylum Sınai Yatırımlar 5,30 0,19 12,53 Özak GMYO 4,85 2,54 -4,90 Özbal Çelik Boru 15,57 -0,51 137,71 Özderici GMYO 1,65 5,77 -25,68 Özerden Plastik 7,70 5,34 -14,44 Pamel Elektrik 48,20 5,98 126,08 Panora GMYO 6,75 0,45 14,55 Papilon Savunma 14,12 -0,07 -37,90 Park Elek.Madencilik 4,71 0,21 -12,29 Parsan 27,38 1,03 12,67 Pegasus 67,95 -0,29 -8,91 Peker GMYO 0,98 0,00 -58,11 Penguen Gıda 3,14 -1,26 -37,82 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 122,20 9,99 Pera GMYO 1,50 1,35 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 22,84 -1,47 24,61 Petkim 6,15 1,32 23,49 Petrokent Turizm 1.950,00 -0,01 115,14 Pınar Et ve Un 16,84 0,00 -23,05 Pınar Su 8,18 1,11 10,09 Pınar Süt 16,93 0,47 -24,92 Plastikkart 19,07 -3,44 31,97 Polisan Holding 2,81 -1,40 -26,91 Politeknik Metal 358,00 -1,73 -11,76 Prizma Press Matbaacılık 4,04 -3,35 -26,28 QNB Finans Fin. Kir. 70,50 -0,56 -43,74 QNB Finansbank 38,98 -0,10 -44,59 QUA Granite Hayal Yapı 12,34 0,08 Ral Yatırım Holding 3,97 -1,73 -10,59 Ray Sigorta 9,60 -1,34 -37,86 Reysaş GMYO 3,03 3,06 -6,53 Reysaş Lojistik 4,57 8,04 -11,67 Rhea Girişim 2,00 -1,48 -46,24 Rodrigo Tekstil 15,12 -2,95 10,28 Royal Halı 3,35 -0,30 -2,62 RTA Laboratuvarları 23,80 -0,67 -21,40 Sabancı Holding 9,79 -0,20 -11,21 Safkar Ege Soğutmacılık 8,02 -0,62 -26,29 Sanel Mühendislik 5,04 -1,18 47,37 Sanifoam Sünger 24,76 3,17 82,06 Sanko Pazarlama 9,84 0,20 6,17 Saray Matbaacılık 4,32 -0,46 -50,74 Sarkuysan 12,87 -0,39 47,97 Sasa Polyester 27,24 0,00 81,79 Say Yenilenebilir Enerji 23,86 4,10 180,38 Sekuro Plastik 21,00 1,74 50,43 Selçuk Ecza Deposu 9,03 -0,77 -32,77 Selçuk Gıda 6,63 -7,92 33,13 Selva Gıda Sanayi 10,20 7,14 Senkron Güvenlik 26,94 -2,18 2,59 Serve Film Prodüksiyon 13,45 -2,54 -15,94 Servet GMYO 71,60 -1,10 -8,67 Seyitler Kimya 20,16 -0,79 49,74 Silverline Endüstri 5,42 0,18 -36,98 Sinpaş GMYO 4,22 -0,94 0,96 Smartiks Yazılım 5,71 -3,06 -35,55 Sodaş Sodyum Sanayii 23,52 -5,39 -10,69 Söktaş 2,90 2,11 -10,79 Sönmez Filament 37,90 1,07 -46,01 Sönmez Pamuklu 13,85 -0,57 -42,29 Sumaş Suni Tahta 90,25 -5,99 76,92 Şeker Fin. Kir. 5,33 0,57 -16,72 Şekerbank 1,03 0,00 -31,79 Şişe Cam 8,60 0,70 20,12 Şok Marketler Ticaret 12,25 -0,33 -1,84 T. Halk Bankası 4,69 -0,21 -15,65 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,74 -0,29 -33,23 T.S.K.B. 1,28 -0,78 -26,71 T.Tuborg 17,05 -0,12 -3,84 Taç Tarım Ürünleri 26,38 -5,04 150,52 Tat Gıda 8,76 0,00 -24,23 TAV Havalimanları 22,86 -0,87 7,32 Taze Kuru Gıda 201,00 -0,59 -7,07 Tek-Art Turizm 1,37 -0,72 -32,18 Tekfen Holding 14,32 0,14 -12,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,71 1,82 -22,52 Temapol Polimer Plastik 15,42 5,11 34,09 TGS Dış Ticaret 15,75 -10,00 23,92 Tofaş Oto. Fab. 46,88 -0,47 51,66 Torunlar GMYO 3,90 0,78 0,00 Trabzon Liman 27,60 -0,07 -14,07 Trabzonspor Sportif 3,31 -2,07 35,66 Trend GMYO 6,52 -1,51 -48,13 TSKB GMYO 3,35 3,72 -30,59 Tuğçelik 13,20 6,28 63,37 Tukaş 6,78 1,80 -30,03 Turcas Petrol 3,58 0,56 -26,19 Tureks Turizm Taşımacılık 10,80 3,95 Turkcell 16,07 0,75 5,05 Tümosan Motor ve Traktör 17,05 0,71 21,18 Tüpraş 103,60 0,78 -4,07 Türk Hava Yolları 12,43 0,16 -3,72 Türk İlaç Serum 14,70 -1,01 Türk Prysmian Kablo 14,80 5,11 22,70 Türk Telekom 7,17 0,14 -11,39 Türk Traktör 163,30 -0,61 -4,15 Türker Proje Gayrimenkul 153,00 0,46 35,52 Türkiye Sigorta 5,26 2,53 -14,86 Ufuk Yatırım 19,49 -5,20 45,45 Ulaşlar Turizm Yat. 4,14 -5,48 -2,36 Ulusoy Elektrik 51,35 -2,10 0,00 Ulusoy Un Sanayi 5,38 2,09 5,73 Umpaş Holding 1,24 -0,80 -52,49 Uşak Seramik 1,80 -0,55 -23,08 Utopya Turizm 22,00 -3,08 -43,30 Uzertaş Boya 31,70 1,28 -43,99 Ülker Bisküvi 19,30 -0,82 -13,52 Ünlü Yatırım Holding 5,00 3,09 Vakıf Fin. Kir. 8,31 -0,72 143,84 Vakıf GMYO 1,50 1,35 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,40 0,16 -13,04 Vakıflar Bankası 3,49 0,29 -25,90 Vakko Tekstil 10,28 0,00 64,05 Vanet Gıda 6,13 4,79 -20,70 VBT Yazılım 22,52 1,44 Verusa Holding 52,35 6,10 16,13 Verusaturk Girisim 22,56 1,62 72,90 Vestel 28,62 0,28 46,56 Vestel Beyaz Eşya 48,00 0,50 28,42 Viking Kağıt 6,70 -1,03 -25,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 -0,40 -17,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,04 -2,13 -8,71 Yataş 14,20 0,14 -1,73 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,57 0,56 -18,86 Yeni Gimat GMYO 15,39 3,64 32,76 Yeo Teknoloji 38,96 9,99 Yeşil GMYO 1,05 3,96 -23,91 Yeşil Yapı 1,25 4,17 -32,07 Yeşil Yatırım Holding 2,42 10,00 -43,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.300,00 -0,85 -33,98 Yonga Mobilya 21,20 -1,58 -28,83 Yükselen Çelik 5,17 0,39 -1,18 Yünsa 10,94 0,92 -21,25 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,66 0,00 -34,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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