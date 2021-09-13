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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

13.09.2021 18:38
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.568,20-3,27-24,52
İş Bankası (C)5,41-0,18-20,36
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,990,34-22,54
İş Girişim8,40-7,08-55,67
İş GMYO1,840,00-27,56
İş Y. Men. Değ.14,24-1,59-14,20
İş Yat. Ort.2,73-0,36-18,83
İşbir Holding78,10-5,9045,50
Işık Plastik36,94-1,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,934,49-18,42
İttifak Holding1,471,38-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,04-1,260,22
İzmir Demir Çelik2,56-0,78-22,65
İzmir Fırça6,85-4,4623,20
Jantsa Jant Sanayi67,05-0,8161,77
Kafein Yazılım23,84-1,8911,72
Kalekim Kimyevi Maddeler12,210,91

Kaplamin23,980,93-29,05
Kardemir (A)6,470,008,74
Kardemir (B)6,440,0022,20
Kardemir (D)7,22-0,9624,91
Karel Elektronik8,880,3432,06
Karsan Otomotiv3,69-1,3413,54
Karsu Tekstil9,15-0,227,02
Kartal Yenilenebilir Enerji15,000,13

Kartonsan49,92-0,12-47,27
Katmerciler Ekipman1,460,69-15,72
Kent Gıda199,900,05-43,79
Kerevitaş Gıda4,46-0,45-32,22
Kervan Gıda15,97-1,0521,90
Kervansaray Yat. Holding0,54-3,57-57,14
Kiler GMYO1,84-1,08-26,69
Kızılbük GYO23,980,33

Klimasan Klima10,28-0,3921,83
Koç Holding22,420,369,62
Konfrut Gıda4,11-3,75-2,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,10-1,34180,08
Konya Çimento909,00-0,11-19,56
Koray GMYO7,213,8962,02
Kordsa Teknik Tekstil25,001,3060,77
Koza Altın101,700,995,17
Koza Madencilik16,214,244,65
Körfez GMYO5,072,42-12,59
Kristal Kola1,40-1,41-54,17
Kron Telekomünikasyon36,18-1,58-1,79
Kuştur Kuşadası Turizm185,00-2,7917,61
Kuyas Yatırım2,861,0624,35
Kütahya Porselen57,850,2614,67
Kütahya Şeker Fabrikası86,45-9,99

Lider Faktoring3,130,97-8,21
Link Bilgisayar29,801,22-5,68
Logo Yazılım41,60-0,7633,59
Lokman Hekim Sağlık10,421,2645,36
Lüks Kadife46,20-0,9960,35
Makina Takım3,102,31-9,09
Manas Enerji Yönetimi16,900,54

Marka Yatırım Holding4,870,00-24,26
Marmaris Altınyunus174,00-1,6456,62
Marshall247,009,97-19,47
Martı GMYO1,09-0,91-57,31
Martı Otel1,88-2,08-11,74
Matriks Bilgi Dağıtım35,00-1,13

Mavi Giyim57,500,4411,41
Mazhar Zorlu Holding35,00-0,0611,18
Meditera Tıbbi Malzeme39,301,29

Mega Polietilen5,612,00-26,76
Menderes Tekstil2,32-1,69-24,92
Mercan Kimya11,11-3,89

Merit Turizm15,77-1,7452,23
Merko Gıda5,251,35-39,24
Metemtur Yatırım3,53-0,28-56,34
Metro Holding1,460,00-29,81
Metro Petrol ve Tesisleri2,67-1,11-7,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,955,41-16,31
Migros Ticaret33,12-1,13-22,62
Milpa3,950,00-14,13
Mistral GMYO5,073,057,64
MLP Sağlık27,200,9736,89
MMC San. ve Tic. Yat.5,760,5225,22
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,210,42-39,16
Mondi Tire Kutsan8,73-1,9114,87
Nasmed Egepol6,920,29

Naturel Enerji37,500,545,61
Naturelgaz7,780,26

Net Holding4,52-1,7431,78
Netaş Telekom.17,26-0,12-38,53
Niğbaş Niğde Beton11,869,92-77,19
Nuh Çimento34,50-1,26-28,17
Nurol GMYO17,91-0,94145,68
Odaş Elektrik1,470,68-49,72
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,339,96

Orge Enerji Elektrik6,360,1637,89
Orma Orman Mahsulleri28,50-0,7093,61
Osmanlı Menkul27,626,31-10,44
Ostim Endüstriyel Yat2,32-0,43-15,75
Otokar326,50-0,497,30
Oyak Çimento6,67-0,30-24,03
Oyak Yat. Ort.6,93-0,570,40
Oyak Yatırım Menkul23,92-1,81

Oylum Sınai Yatırımlar5,300,1912,53
Özak GMYO4,852,54-4,90
Özbal Çelik Boru15,57-0,51137,71
Özderici GMYO1,655,77-25,68
Özerden Plastik7,705,34-14,44
Pamel Elektrik48,205,98126,08
Panora GMYO6,750,4514,55
Papilon Savunma14,12-0,07-37,90
Park Elek.Madencilik4,710,21-12,29
Parsan27,381,0312,67
Pegasus67,95-0,29-8,91
Peker GMYO0,980,00-58,11
Penguen Gıda3,14-1,26-37,82
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım122,209,99

Pera GMYO1,501,35-14,37
Pergamon Dış Ticaret22,84-1,4724,61
Petkim6,151,3223,49
Petrokent Turizm1.950,00-0,01115,14
Pınar Et ve Un16,840,00-23,05
Pınar Su8,181,1110,09
Pınar Süt16,930,47-24,92
Plastikkart19,07-3,4431,97
Polisan Holding2,81-1,40-26,91
Politeknik Metal358,00-1,73-11,76
Prizma Press Matbaacılık4,04-3,35-26,28
QNB Finans Fin. Kir.70,50-0,56-43,74
QNB Finansbank38,98-0,10-44,59
QUA Granite Hayal Yapı12,340,08

Ral Yatırım Holding3,97-1,73-10,59
Ray Sigorta9,60-1,34-37,86
Reysaş GMYO3,033,06-6,53
Reysaş Lojistik4,578,04-11,67
Rhea Girişim2,00-1,48-46,24
Rodrigo Tekstil15,12-2,9510,28
Royal Halı3,35-0,30-2,62
RTA Laboratuvarları23,80-0,67-21,40
Sabancı Holding9,79-0,20-11,21
Safkar Ege Soğutmacılık8,02-0,62-26,29
Sanel Mühendislik5,04-1,1847,37
Sanifoam Sünger24,763,1782,06
Sanko Pazarlama9,840,206,17
Saray Matbaacılık4,32-0,46-50,74
Sarkuysan12,87-0,3947,97
Sasa Polyester27,240,0081,79
Say Yenilenebilir Enerji23,864,10180,38
Sekuro Plastik21,001,7450,43
Selçuk Ecza Deposu9,03-0,77-32,77
Selçuk Gıda6,63-7,9233,13
Selva Gıda Sanayi10,207,14

Senkron Güvenlik26,94-2,182,59
Serve Film Prodüksiyon13,45-2,54-15,94
Servet GMYO71,60-1,10-8,67
Seyitler Kimya20,16-0,7949,74
Silverline Endüstri5,420,18-36,98
Sinpaş GMYO4,22-0,940,96
Smartiks Yazılım5,71-3,06-35,55
Sodaş Sodyum Sanayii23,52-5,39-10,69
Söktaş2,902,11-10,79
Sönmez Filament37,901,07-46,01
Sönmez Pamuklu13,85-0,57-42,29
Sumaş Suni Tahta90,25-5,9976,92
Şeker Fin. Kir.5,330,57-16,72
Şekerbank1,030,00-31,79
Şişe Cam8,600,7020,12
Şok Marketler Ticaret12,25-0,33-1,84
T. Halk Bankası4,69-0,21-15,65
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,74-0,29-33,23
T.S.K.B.1,28-0,78-26,71
T.Tuborg17,05-0,12-3,84
Taç Tarım Ürünleri26,38-5,04150,52
Tat Gıda8,760,00-24,23
TAV Havalimanları22,86-0,877,32
Taze Kuru Gıda201,00-0,59-7,07
Tek-Art Turizm1,37-0,72-32,18
Tekfen Holding14,320,14-12,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,711,82-22,52
Temapol Polimer Plastik15,425,1134,09
TGS Dış Ticaret15,75-10,0023,92
Tofaş Oto. Fab.46,88-0,4751,66
Torunlar GMYO3,900,780,00
Trabzon Liman27,60-0,07-14,07
Trabzonspor Sportif3,31-2,0735,66
Trend GMYO6,52-1,51-48,13
TSKB GMYO3,353,72-30,59
Tuğçelik13,206,2863,37
Tukaş6,781,80-30,03
Turcas Petrol3,580,56-26,19
Tureks Turizm Taşımacılık10,803,95

Turkcell16,070,755,05
Tümosan Motor ve Traktör17,050,7121,18
Tüpraş103,600,78-4,07
Türk Hava Yolları12,430,16-3,72
Türk İlaç Serum14,70-1,01

Türk Prysmian Kablo14,805,1122,70
Türk Telekom7,170,14-11,39
Türk Traktör163,30-0,61-4,15
Türker Proje Gayrimenkul153,000,4635,52
Türkiye Sigorta5,262,53-14,86
Ufuk Yatırım19,49-5,2045,45
Ulaşlar Turizm Yat.4,14-5,48-2,36
Ulusoy Elektrik51,35-2,100,00
Ulusoy Un Sanayi5,382,095,73
Umpaş Holding1,24-0,80-52,49
Uşak Seramik1,80-0,55-23,08
Utopya Turizm22,00-3,08-43,30
Uzertaş Boya31,701,28-43,99
Ülker Bisküvi19,30-0,82-13,52
Ünlü Yatırım Holding5,003,09

Vakıf Fin. Kir.8,31-0,72143,84
Vakıf GMYO1,501,35-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,400,16-13,04
Vakıflar Bankası3,490,29-25,90
Vakko Tekstil10,280,0064,05
Vanet Gıda6,134,79-20,70
VBT Yazılım22,521,44

Verusa Holding52,356,1016,13
Verusaturk Girisim22,561,6272,90
Vestel28,620,2846,56
Vestel Beyaz Eşya48,000,5028,42
Viking Kağıt6,70-1,03-25,56
Yapı ve Kredi Bank.2,47-0,40-17,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,04-2,13-8,71
Yataş14,200,14-1,73
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,570,56-18,86
Yeni Gimat GMYO15,393,6432,76
Yeo Teknoloji38,969,99

Yeşil GMYO1,053,96-23,91
Yeşil Yapı1,254,17-32,07
Yeşil Yatırım Holding2,4210,00-43,41
Yibitaş İnşaat Malzeme10.300,00-0,85-33,98
Yonga Mobilya21,20-1,58-28,83
Yükselen Çelik5,170,39-1,18
Yünsa10,940,92-21,25
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,660,00-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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