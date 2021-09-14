Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.400,00 -0,55 -24,94 İş Bankası (C) 5,41 0,00 -20,36 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,97 -0,67 -23,06 İş Girişim 8,27 -1,55 -56,36 İş GMYO 1,82 -1,09 -28,35 İş Y. Men. Değ. 14,15 -0,63 -14,75 İş Yat. Ort. 2,72 -0,37 -19,12 İşbir Holding 75,00 -3,97 39,72 Işık Plastik 9,88 9,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -2,15 -20,18 İttifak Holding 1,45 -1,36 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 17,95 -0,50 -0,28 İzmir Demir Çelik 2,50 -2,34 -24,46 İzmir Fırça 6,76 -1,31 21,58 Jantsa Jant Sanayi 66,30 -1,12 59,96 Kafein Yazılım 23,80 -0,17 11,53 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,18 -0,25 Kaplamin 25,32 5,59 -25,09 Kardemir (A) 6,43 -0,62 8,07 Kardemir (B) 6,40 -0,62 21,44 Kardemir (D) 7,07 -2,08 22,32 Karel Elektronik 8,99 1,24 33,69 Karsan Otomotiv 3,67 -0,54 12,92 Karsu Tekstil 9,12 -0,33 6,67 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,00 0,00 Kartonsan 49,72 -0,40 -47,48 Katmerciler Ekipman 1,46 0,00 -15,72 Kent Gıda 196,90 -1,50 -44,63 Kerevitaş Gıda 4,41 -1,12 -32,98 Kervan Gıda 15,99 0,13 22,05 Kervansaray Yat. Holding 0,53 -1,85 -57,94 Kiler GMYO 1,87 1,63 -25,50 Kızılbük GYO 24,42 1,83 Klimasan Klima 10,50 2,14 24,44 Koç Holding 22,42 0,00 9,62 Konfrut Gıda 4,05 -1,46 -4,14 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,05 1,44 184,11 Konya Çimento 895,00 -1,54 -20,80 Koray GMYO 7,04 -2,36 58,20 Kordsa Teknik Tekstil 24,76 -0,96 59,23 Koza Altın 100,40 -1,28 3,83 Koza Madencilik 16,13 -0,49 4,13 Körfez GMYO 5,38 6,11 -7,24 Kristal Kola 1,39 -0,71 -54,50 Kron Telekomünikasyon 35,12 -2,93 -4,67 Kuştur Kuşadası Turizm 184,00 -0,54 16,97 Kuyas Yatırım 2,82 -1,40 22,61 Kütahya Porselen 57,85 0,00 14,67 Kütahya Şeker Fabrikası 77,85 -9,95 Lider Faktoring 3,09 -1,28 -9,38 Link Bilgisayar 30,20 1,34 -4,42 Logo Yazılım 40,80 -1,92 31,02 Lokman Hekim Sağlık 10,71 2,78 49,41 Lüks Kadife 46,16 -0,09 60,21 Makina Takım 3,06 -1,29 -10,26 Manas Enerji Yönetimi 17,56 3,91 Marka Yatırım Holding 4,90 0,62 -23,79 Marmaris Altınyunus 171,00 -1,72 53,92 Marshall 263,50 6,68 -14,09 Martı GMYO 1,16 6,42 -54,57 Martı Otel 1,88 0,00 -11,74 Matriks Bilgi Dağıtım 38,50 10,00 Mavi Giyim 58,45 1,65 13,25 Mazhar Zorlu Holding 34,48 -1,49 9,53 Meditera Tıbbi Malzeme 38,92 -0,97 Mega Polietilen 5,53 -1,43 -27,81 Menderes Tekstil 2,29 -1,29 -25,89 Mercan Kimya 11,10 -0,09 Merit Turizm 15,60 -1,08 50,59 Merko Gıda 5,14 -2,10 -40,51 Metemtur Yatırım 3,51 -0,57 -56,59 Metro Holding 1,43 -2,05 -31,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,68 0,37 -7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,95 0,00 -16,31 Migros Ticaret 33,28 0,48 -22,24 Milpa 3,95 0,00 -14,13 Mistral GMYO 5,03 -0,79 6,79 MLP Sağlık 27,10 -0,37 36,39 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 2,43 28,26 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,14 -0,97 -39,75 Mondi Tire Kutsan 8,41 -3,67 10,66 Nasmed Egepol 6,69 -3,32 Naturel Enerji 37,12 -1,01 4,54 Naturelgaz 7,86 1,03 Net Holding 4,45 -1,55 29,74 Netaş Telekom. 17,17 -0,52 -38,85 Niğbaş Niğde Beton 11,55 -2,61 -77,79 Nuh Çimento 34,56 0,17 -28,04 Nurol GMYO 18,00 0,50 146,91 Odaş Elektrik 1,46 -0,68 -50,06 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 19,06 9,98 Orge Enerji Elektrik 6,26 -1,57 35,72 Orma Orman Mahsulleri 27,98 -1,82 90,08 Osmanlı Menkul 27,08 -1,96 -12,19 Ostim Endüstriyel Yat 2,30 -0,86 -16,48 Otokar 324,70 -0,55 6,71 Oyak Çimento 6,59 -1,20 -24,94 Oyak Yat. Ort. 6,93 0,00 0,40 Oyak Yatırım Menkul 24,02 0,42 Oylum Sınai Yatırımlar 5,70 7,55 21,02 Özak GMYO 4,83 -0,41 -5,29 Özbal Çelik Boru 15,17 -2,57 131,60 Özderici GMYO 1,61 -2,42 -27,48 Özerden Plastik 7,46 -3,12 -17,11 Pamel Elektrik 49,50 2,70 132,18 Panora GMYO 6,76 0,15 14,72 Papilon Savunma 14,05 -0,50 -38,21 Park Elek.Madencilik 4,69 -0,42 -12,66 Parsan 27,98 2,19 15,14 Pegasus 68,00 0,07 -8,85 Peker GMYO 1,00 2,04 -57,25 Penguen Gıda 3,11 -0,96 -38,42 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 125,50 2,70 Pera GMYO 1,49 -0,67 -14,94 Pergamon Dış Ticaret 23,10 1,14 26,03 Petkim 6,19 0,65 24,30 Petrokent Turizm 1.950,00 0,00 115,14 Pınar Et ve Un 16,93 0,53 -22,64 Pınar Su 8,22 0,49 10,63 Pınar Süt 16,92 -0,06 -24,97 Plastikkart 19,29 1,15 33,49 Polisan Holding 2,81 0,00 -26,91 Politeknik Metal 353,00 -1,40 -12,99 Prizma Press Matbaacılık 4,02 -0,50 -26,64 QNB Finans Fin. Kir. 67,90 -3,69 -45,81 QNB Finansbank 38,58 -1,03 -45,16 QUA Granite Hayal Yapı 12,25 -0,73 Ral Yatırım Holding 4,04 1,76 -9,01 Ray Sigorta 9,59 -0,10 -37,93 Reysaş GMYO 3,00 -0,99 -7,46 Reysaş Lojistik 4,61 0,88 -10,90 Rhea Girişim 1,99 -0,50 -46,51 Rodrigo Tekstil 14,84 -1,85 8,24 Royal Halı 3,35 0,00 -2,62 RTA Laboratuvarları 23,14 -2,77 -23,58 Sabancı Holding 9,79 0,00 -11,21 Safkar Ege Soğutmacılık 8,09 0,87 -25,64 Sanel Mühendislik 4,99 -0,99 45,91 Sanifoam Sünger 23,96 -3,23 76,18 Sanko Pazarlama 9,79 -0,51 5,63 Saray Matbaacılık 4,28 -0,93 -51,20 Sarkuysan 12,72 -1,17 46,25 Sasa Polyester 27,18 -0,22 81,39 Say Yenilenebilir Enerji 23,10 -3,19 171,45 Sekuro Plastik 21,40 1,90 53,30 Selçuk Ecza Deposu 8,97 -0,66 -33,22 Selçuk Gıda 5,97 -9,95 19,88 Selva Gıda Sanayi 9,18 -10,00 Senkron Güvenlik 25,22 -6,38 -3,96 Serve Film Prodüksiyon 13,45 0,00 -15,94 Servet GMYO 70,90 -0,98 -9,57 Seyitler Kimya 21,36 5,95 58,65 Silverline Endüstri 5,65 4,24 -34,30 Sinpaş GMYO 4,23 0,24 1,20 Smartiks Yazılım 5,68 -0,53 -35,89 Sodaş Sodyum Sanayii 23,40 -0,51 -11,15 Söktaş 2,82 -2,76 -13,25 Sönmez Filament 37,80 -0,26 -46,15 Sönmez Pamuklu 13,62 -1,66 -43,25 Sumaş Suni Tahta 92,70 2,71 81,73 Şeker Fin. Kir. 5,28 -0,94 -17,50 Şekerbank 1,04 0,97 -31,13 Şişe Cam 8,50 -1,16 18,72 Şok Marketler Ticaret 12,35 0,82 -1,04 T. Halk Bankası 4,69 0,00 -15,65 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,80 0,29 -33,03 T.S.K.B. 1,28 0,00 -26,71 T.Tuborg 17,04 -0,06 -3,90 Taç Tarım Ürünleri 26,90 1,97 155,46 Tat Gıda 8,76 0,00 -24,23 TAV Havalimanları 22,80 -0,26 7,04 Taze Kuru Gıda 199,00 -1,00 -8,00 Tek-Art Turizm 1,37 0,00 -32,18 Tekfen Holding 14,34 0,14 -12,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,80 1,34 -21,48 Temapol Polimer Plastik 15,32 -0,65 33,22 TGS Dış Ticaret 17,32 9,97 36,27 Tofaş Oto. Fab. 48,38 3,20 56,51 Torunlar GMYO 3,80 -2,56 -2,56 Trabzon Liman 27,22 -1,38 -15,26 Trabzonspor Sportif 3,30 -0,30 35,25 Trend GMYO 6,58 0,92 -47,65 TSKB GMYO 3,32 -0,90 -31,21 Tuğçelik 13,33 0,98 64,98 Tukaş 6,73 -0,74 -30,55 Turcas Petrol 3,60 0,56 -25,77 Tureks Turizm Taşımacılık 10,86 0,56 Turkcell 15,84 -1,43 3,55 Tümosan Motor ve Traktör 16,74 -1,82 18,98 Tüpraş 106,70 2,99 -1,20 Türk Hava Yolları 12,44 0,08 -3,64 Türk İlaç Serum 14,48 -1,50 Türk Prysmian Kablo 14,76 -0,27 22,36 Türk Telekom 7,34 2,37 -9,29 Türk Traktör 162,10 -0,73 -4,85 Türker Proje Gayrimenkul 150,00 -1,96 32,86 Türkiye Sigorta 5,13 -2,47 -16,96 Ufuk Yatırım 20,34 4,36 51,79 Ulaşlar Turizm Yat. 4,14 0,00 -2,36 Ulusoy Elektrik 51,00 -0,68 -0,68 Ulusoy Un Sanayi 5,54 2,97 8,87 Umpaş Holding 1,22 -1,61 -53,26 Uşak Seramik 1,82 1,11 -22,22 Utopya Turizm 22,00 0,00 -43,30 Uzertaş Boya 31,30 -1,26 -44,70 Ülker Bisküvi 19,36 0,31 -13,25 Ünlü Yatırım Holding 5,19 3,80 Vakıf Fin. Kir. 8,24 -0,84 141,78 Vakıf GMYO 1,49 -0,67 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,37 -0,47 -13,45 Vakıflar Bankası 3,47 -0,57 -26,33 Vakko Tekstil 10,32 0,39 64,69 Vanet Gıda 6,19 0,98 -19,92 VBT Yazılım 22,78 1,15 Verusa Holding 51,80 -1,05 14,91 Verusaturk Girisim 22,28 -1,24 70,75 Vestel 28,50 -0,42 45,95 Vestel Beyaz Eşya 49,16 2,42 31,52 Viking Kağıt 6,91 3,13 -23,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 0,40 -17,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,76 -0,85 -9,48 Yataş 13,92 -1,97 -3,67 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,58 0,28 -18,64 Yeni Gimat GMYO 16,10 4,61 38,89 Yeo Teknoloji 42,84 9,96 Yeşil GMYO 1,02 -2,86 -26,09 Yeşil Yapı 1,21 -3,20 -34,24 Yeşil Yatırım Holding 2,31 -4,55 -45,98 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.000,40 6,80 -29,49 Yonga Mobilya 21,16 -0,19 -28,97 Yükselen Çelik 5,14 -0,58 -1,76 Yünsa 12,03 9,96 -13,40 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,64 -1,20 -35,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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