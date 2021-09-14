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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

14.09.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.400,00-0,55-24,94
İş Bankası (C)5,410,00-20,36
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,97-0,67-23,06
İş Girişim8,27-1,55-56,36
İş GMYO1,82-1,09-28,35
İş Y. Men. Değ.14,15-0,63-14,75
İş Yat. Ort.2,72-0,37-19,12
İşbir Holding75,00-3,9739,72
Işık Plastik9,889,93

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-2,15-20,18
İttifak Holding1,45-1,36-34,98
İz Hayvancılık Tarım17,95-0,50-0,28
İzmir Demir Çelik2,50-2,34-24,46
İzmir Fırça6,76-1,3121,58
Jantsa Jant Sanayi66,30-1,1259,96
Kafein Yazılım23,80-0,1711,53
Kalekim Kimyevi Maddeler12,18-0,25

Kaplamin25,325,59-25,09
Kardemir (A)6,43-0,628,07
Kardemir (B)6,40-0,6221,44
Kardemir (D)7,07-2,0822,32
Karel Elektronik8,991,2433,69
Karsan Otomotiv3,67-0,5412,92
Karsu Tekstil9,12-0,336,67
Kartal Yenilenebilir Enerji15,000,00

Kartonsan49,72-0,40-47,48
Katmerciler Ekipman1,460,00-15,72
Kent Gıda196,90-1,50-44,63
Kerevitaş Gıda4,41-1,12-32,98
Kervan Gıda15,990,1322,05
Kervansaray Yat. Holding0,53-1,85-57,94
Kiler GMYO1,871,63-25,50
Kızılbük GYO24,421,83

Klimasan Klima10,502,1424,44
Koç Holding22,420,009,62
Konfrut Gıda4,05-1,46-4,14
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,051,44184,11
Konya Çimento895,00-1,54-20,80
Koray GMYO7,04-2,3658,20
Kordsa Teknik Tekstil24,76-0,9659,23
Koza Altın100,40-1,283,83
Koza Madencilik16,13-0,494,13
Körfez GMYO5,386,11-7,24
Kristal Kola1,39-0,71-54,50
Kron Telekomünikasyon35,12-2,93-4,67
Kuştur Kuşadası Turizm184,00-0,5416,97
Kuyas Yatırım2,82-1,4022,61
Kütahya Porselen57,850,0014,67
Kütahya Şeker Fabrikası77,85-9,95

Lider Faktoring3,09-1,28-9,38
Link Bilgisayar30,201,34-4,42
Logo Yazılım40,80-1,9231,02
Lokman Hekim Sağlık10,712,7849,41
Lüks Kadife46,16-0,0960,21
Makina Takım3,06-1,29-10,26
Manas Enerji Yönetimi17,563,91

Marka Yatırım Holding4,900,62-23,79
Marmaris Altınyunus171,00-1,7253,92
Marshall263,506,68-14,09
Martı GMYO1,166,42-54,57
Martı Otel1,880,00-11,74
Matriks Bilgi Dağıtım38,5010,00

Mavi Giyim58,451,6513,25
Mazhar Zorlu Holding34,48-1,499,53
Meditera Tıbbi Malzeme38,92-0,97

Mega Polietilen5,53-1,43-27,81
Menderes Tekstil2,29-1,29-25,89
Mercan Kimya11,10-0,09

Merit Turizm15,60-1,0850,59
Merko Gıda5,14-2,10-40,51
Metemtur Yatırım3,51-0,57-56,59
Metro Holding1,43-2,05-31,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,680,37-7,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,950,00-16,31
Migros Ticaret33,280,48-22,24
Milpa3,950,00-14,13
Mistral GMYO5,03-0,796,79
MLP Sağlık27,10-0,3736,39
MMC San. ve Tic. Yat.5,902,4328,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,14-0,97-39,75
Mondi Tire Kutsan8,41-3,6710,66
Nasmed Egepol6,69-3,32

Naturel Enerji37,12-1,014,54
Naturelgaz7,861,03

Net Holding4,45-1,5529,74
Netaş Telekom.17,17-0,52-38,85
Niğbaş Niğde Beton11,55-2,61-77,79
Nuh Çimento34,560,17-28,04
Nurol GMYO18,000,50146,91
Odaş Elektrik1,46-0,68-50,06
Orçay Ortaköy Çay Sanayi19,069,98

Orge Enerji Elektrik6,26-1,5735,72
Orma Orman Mahsulleri27,98-1,8290,08
Osmanlı Menkul27,08-1,96-12,19
Ostim Endüstriyel Yat2,30-0,86-16,48
Otokar324,70-0,556,71
Oyak Çimento6,59-1,20-24,94
Oyak Yat. Ort.6,930,000,40
Oyak Yatırım Menkul24,020,42

Oylum Sınai Yatırımlar5,707,5521,02
Özak GMYO4,83-0,41-5,29
Özbal Çelik Boru15,17-2,57131,60
Özderici GMYO1,61-2,42-27,48
Özerden Plastik7,46-3,12-17,11
Pamel Elektrik49,502,70132,18
Panora GMYO6,760,1514,72
Papilon Savunma14,05-0,50-38,21
Park Elek.Madencilik4,69-0,42-12,66
Parsan27,982,1915,14
Pegasus68,000,07-8,85
Peker GMYO1,002,04-57,25
Penguen Gıda3,11-0,96-38,42
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım125,502,70

Pera GMYO1,49-0,67-14,94
Pergamon Dış Ticaret23,101,1426,03
Petkim6,190,6524,30
Petrokent Turizm1.950,000,00115,14
Pınar Et ve Un16,930,53-22,64
Pınar Su8,220,4910,63
Pınar Süt16,92-0,06-24,97
Plastikkart19,291,1533,49
Polisan Holding2,810,00-26,91
Politeknik Metal353,00-1,40-12,99
Prizma Press Matbaacılık4,02-0,50-26,64
QNB Finans Fin. Kir.67,90-3,69-45,81
QNB Finansbank38,58-1,03-45,16
QUA Granite Hayal Yapı12,25-0,73

Ral Yatırım Holding4,041,76-9,01
Ray Sigorta9,59-0,10-37,93
Reysaş GMYO3,00-0,99-7,46
Reysaş Lojistik4,610,88-10,90
Rhea Girişim1,99-0,50-46,51
Rodrigo Tekstil14,84-1,858,24
Royal Halı3,350,00-2,62
RTA Laboratuvarları23,14-2,77-23,58
Sabancı Holding9,790,00-11,21
Safkar Ege Soğutmacılık8,090,87-25,64
Sanel Mühendislik4,99-0,9945,91
Sanifoam Sünger23,96-3,2376,18
Sanko Pazarlama9,79-0,515,63
Saray Matbaacılık4,28-0,93-51,20
Sarkuysan12,72-1,1746,25
Sasa Polyester27,18-0,2281,39
Say Yenilenebilir Enerji23,10-3,19171,45
Sekuro Plastik21,401,9053,30
Selçuk Ecza Deposu8,97-0,66-33,22
Selçuk Gıda5,97-9,9519,88
Selva Gıda Sanayi9,18-10,00

Senkron Güvenlik25,22-6,38-3,96
Serve Film Prodüksiyon13,450,00-15,94
Servet GMYO70,90-0,98-9,57
Seyitler Kimya21,365,9558,65
Silverline Endüstri5,654,24-34,30
Sinpaş GMYO4,230,241,20
Smartiks Yazılım5,68-0,53-35,89
Sodaş Sodyum Sanayii23,40-0,51-11,15
Söktaş2,82-2,76-13,25
Sönmez Filament37,80-0,26-46,15
Sönmez Pamuklu13,62-1,66-43,25
Sumaş Suni Tahta92,702,7181,73
Şeker Fin. Kir.5,28-0,94-17,50
Şekerbank1,040,97-31,13
Şişe Cam8,50-1,1618,72
Şok Marketler Ticaret12,350,82-1,04
T. Halk Bankası4,690,00-15,65
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,800,29-33,03
T.S.K.B.1,280,00-26,71
T.Tuborg17,04-0,06-3,90
Taç Tarım Ürünleri26,901,97155,46
Tat Gıda8,760,00-24,23
TAV Havalimanları22,80-0,267,04
Taze Kuru Gıda199,00-1,00-8,00
Tek-Art Turizm1,370,00-32,18
Tekfen Holding14,340,14-12,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,801,34-21,48
Temapol Polimer Plastik15,32-0,6533,22
TGS Dış Ticaret17,329,9736,27
Tofaş Oto. Fab.48,383,2056,51
Torunlar GMYO3,80-2,56-2,56
Trabzon Liman27,22-1,38-15,26
Trabzonspor Sportif3,30-0,3035,25
Trend GMYO6,580,92-47,65
TSKB GMYO3,32-0,90-31,21
Tuğçelik13,330,9864,98
Tukaş6,73-0,74-30,55
Turcas Petrol3,600,56-25,77
Tureks Turizm Taşımacılık10,860,56

Turkcell15,84-1,433,55
Tümosan Motor ve Traktör16,74-1,8218,98
Tüpraş106,702,99-1,20
Türk Hava Yolları12,440,08-3,64
Türk İlaç Serum14,48-1,50

Türk Prysmian Kablo14,76-0,2722,36
Türk Telekom7,342,37-9,29
Türk Traktör162,10-0,73-4,85
Türker Proje Gayrimenkul150,00-1,9632,86
Türkiye Sigorta5,13-2,47-16,96
Ufuk Yatırım20,344,3651,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,140,00-2,36
Ulusoy Elektrik51,00-0,68-0,68
Ulusoy Un Sanayi5,542,978,87
Umpaş Holding1,22-1,61-53,26
Uşak Seramik1,821,11-22,22
Utopya Turizm22,000,00-43,30
Uzertaş Boya31,30-1,26-44,70
Ülker Bisküvi19,360,31-13,25
Ünlü Yatırım Holding5,193,80

Vakıf Fin. Kir.8,24-0,84141,78
Vakıf GMYO1,49-0,67-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,37-0,47-13,45
Vakıflar Bankası3,47-0,57-26,33
Vakko Tekstil10,320,3964,69
Vanet Gıda6,190,98-19,92
VBT Yazılım22,781,15

Verusa Holding51,80-1,0514,91
Verusaturk Girisim22,28-1,2470,75
Vestel28,50-0,4245,95
Vestel Beyaz Eşya49,162,4231,52
Viking Kağıt6,913,13-23,22
Yapı ve Kredi Bank.2,480,40-17,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,76-0,85-9,48
Yataş13,92-1,97-3,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,580,28-18,64
Yeni Gimat GMYO16,104,6138,89
Yeo Teknoloji42,849,96

Yeşil GMYO1,02-2,86-26,09
Yeşil Yapı1,21-3,20-34,24
Yeşil Yatırım Holding2,31-4,55-45,98
Yibitaş İnşaat Malzeme11.000,406,80-29,49
Yonga Mobilya21,16-0,19-28,97
Yükselen Çelik5,14-0,58-1,76
Yünsa12,039,96-13,40
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,64-1,20-35,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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