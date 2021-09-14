Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.400,00
|-0,55
|-24,94
|İş Bankası (C)
|5,41
|0,00
|-20,36
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,97
|-0,67
|-23,06
|İş Girişim
|8,27
|-1,55
|-56,36
|İş GMYO
|1,82
|-1,09
|-28,35
|İş Y. Men. Değ.
|14,15
|-0,63
|-14,75
|İş Yat. Ort.
|2,72
|-0,37
|-19,12
|İşbir Holding
|75,00
|-3,97
|39,72
|Işık Plastik
|9,88
|9,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-2,15
|-20,18
|İttifak Holding
|1,45
|-1,36
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|17,95
|-0,50
|-0,28
|İzmir Demir Çelik
|2,50
|-2,34
|-24,46
|İzmir Fırça
|6,76
|-1,31
|21,58
|Jantsa Jant Sanayi
|66,30
|-1,12
|59,96
|Kafein Yazılım
|23,80
|-0,17
|11,53
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,18
|-0,25
|Kaplamin
|25,32
|5,59
|-25,09
|Kardemir (A)
|6,43
|-0,62
|8,07
|Kardemir (B)
|6,40
|-0,62
|21,44
|Kardemir (D)
|7,07
|-2,08
|22,32
|Karel Elektronik
|8,99
|1,24
|33,69
|Karsan Otomotiv
|3,67
|-0,54
|12,92
|Karsu Tekstil
|9,12
|-0,33
|6,67
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,00
|0,00
|Kartonsan
|49,72
|-0,40
|-47,48
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|0,00
|-15,72
|Kent Gıda
|196,90
|-1,50
|-44,63
|Kerevitaş Gıda
|4,41
|-1,12
|-32,98
|Kervan Gıda
|15,99
|0,13
|22,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-1,85
|-57,94
|Kiler GMYO
|1,87
|1,63
|-25,50
|Kızılbük GYO
|24,42
|1,83
|Klimasan Klima
|10,50
|2,14
|24,44
|Koç Holding
|22,42
|0,00
|9,62
|Konfrut Gıda
|4,05
|-1,46
|-4,14
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,05
|1,44
|184,11
|Konya Çimento
|895,00
|-1,54
|-20,80
|Koray GMYO
|7,04
|-2,36
|58,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,76
|-0,96
|59,23
|Koza Altın
|100,40
|-1,28
|3,83
|Koza Madencilik
|16,13
|-0,49
|4,13
|Körfez GMYO
|5,38
|6,11
|-7,24
|Kristal Kola
|1,39
|-0,71
|-54,50
|Kron Telekomünikasyon
|35,12
|-2,93
|-4,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|184,00
|-0,54
|16,97
|Kuyas Yatırım
|2,82
|-1,40
|22,61
|Kütahya Porselen
|57,85
|0,00
|14,67
|Kütahya Şeker Fabrikası
|77,85
|-9,95
|Lider Faktoring
|3,09
|-1,28
|-9,38
|Link Bilgisayar
|30,20
|1,34
|-4,42
|Logo Yazılım
|40,80
|-1,92
|31,02
|Lokman Hekim Sağlık
|10,71
|2,78
|49,41
|Lüks Kadife
|46,16
|-0,09
|60,21
|Makina Takım
|3,06
|-1,29
|-10,26
|Manas Enerji Yönetimi
|17,56
|3,91
|Marka Yatırım Holding
|4,90
|0,62
|-23,79
|Marmaris Altınyunus
|171,00
|-1,72
|53,92
|Marshall
|263,50
|6,68
|-14,09
|Martı GMYO
|1,16
|6,42
|-54,57
|Martı Otel
|1,88
|0,00
|-11,74
|Matriks Bilgi Dağıtım
|38,50
|10,00
|Mavi Giyim
|58,45
|1,65
|13,25
|Mazhar Zorlu Holding
|34,48
|-1,49
|9,53
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,92
|-0,97
|Mega Polietilen
|5,53
|-1,43
|-27,81
|Menderes Tekstil
|2,29
|-1,29
|-25,89
|Mercan Kimya
|11,10
|-0,09
|Merit Turizm
|15,60
|-1,08
|50,59
|Merko Gıda
|5,14
|-2,10
|-40,51
|Metemtur Yatırım
|3,51
|-0,57
|-56,59
|Metro Holding
|1,43
|-2,05
|-31,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,68
|0,37
|-7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,95
|0,00
|-16,31
|Migros Ticaret
|33,28
|0,48
|-22,24
|Milpa
|3,95
|0,00
|-14,13
|Mistral GMYO
|5,03
|-0,79
|6,79
|MLP Sağlık
|27,10
|-0,37
|36,39
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|2,43
|28,26
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,14
|-0,97
|-39,75
|Mondi Tire Kutsan
|8,41
|-3,67
|10,66
|Nasmed Egepol
|6,69
|-3,32
|Naturel Enerji
|37,12
|-1,01
|4,54
|Naturelgaz
|7,86
|1,03
|Net Holding
|4,45
|-1,55
|29,74
|Netaş Telekom.
|17,17
|-0,52
|-38,85
|Niğbaş Niğde Beton
|11,55
|-2,61
|-77,79
|Nuh Çimento
|34,56
|0,17
|-28,04
|Nurol GMYO
|18,00
|0,50
|146,91
|Odaş Elektrik
|1,46
|-0,68
|-50,06
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|19,06
|9,98
|Orge Enerji Elektrik
|6,26
|-1,57
|35,72
|Orma Orman Mahsulleri
|27,98
|-1,82
|90,08
|Osmanlı Menkul
|27,08
|-1,96
|-12,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,30
|-0,86
|-16,48
|Otokar
|324,70
|-0,55
|6,71
|Oyak Çimento
|6,59
|-1,20
|-24,94
|Oyak Yat. Ort.
|6,93
|0,00
|0,40
|Oyak Yatırım Menkul
|24,02
|0,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,70
|7,55
|21,02
|Özak GMYO
|4,83
|-0,41
|-5,29
|Özbal Çelik Boru
|15,17
|-2,57
|131,60
|Özderici GMYO
|1,61
|-2,42
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,46
|-3,12
|-17,11
|Pamel Elektrik
|49,50
|2,70
|132,18
|Panora GMYO
|6,76
|0,15
|14,72
|Papilon Savunma
|14,05
|-0,50
|-38,21
|Park Elek.Madencilik
|4,69
|-0,42
|-12,66
|Parsan
|27,98
|2,19
|15,14
|Pegasus
|68,00
|0,07
|-8,85
|Peker GMYO
|1,00
|2,04
|-57,25
|Penguen Gıda
|3,11
|-0,96
|-38,42
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|125,50
|2,70
|Pera GMYO
|1,49
|-0,67
|-14,94
|Pergamon Dış Ticaret
|23,10
|1,14
|26,03
|Petkim
|6,19
|0,65
|24,30
|Petrokent Turizm
|1.950,00
|0,00
|115,14
|Pınar Et ve Un
|16,93
|0,53
|-22,64
|Pınar Su
|8,22
|0,49
|10,63
|Pınar Süt
|16,92
|-0,06
|-24,97
|Plastikkart
|19,29
|1,15
|33,49
|Polisan Holding
|2,81
|0,00
|-26,91
|Politeknik Metal
|353,00
|-1,40
|-12,99
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|-0,50
|-26,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,90
|-3,69
|-45,81
|QNB Finansbank
|38,58
|-1,03
|-45,16
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,25
|-0,73
|Ral Yatırım Holding
|4,04
|1,76
|-9,01
|Ray Sigorta
|9,59
|-0,10
|-37,93
|Reysaş GMYO
|3,00
|-0,99
|-7,46
|Reysaş Lojistik
|4,61
|0,88
|-10,90
|Rhea Girişim
|1,99
|-0,50
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|14,84
|-1,85
|8,24
|Royal Halı
|3,35
|0,00
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|23,14
|-2,77
|-23,58
|Sabancı Holding
|9,79
|0,00
|-11,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,09
|0,87
|-25,64
|Sanel Mühendislik
|4,99
|-0,99
|45,91
|Sanifoam Sünger
|23,96
|-3,23
|76,18
|Sanko Pazarlama
|9,79
|-0,51
|5,63
|Saray Matbaacılık
|4,28
|-0,93
|-51,20
|Sarkuysan
|12,72
|-1,17
|46,25
|Sasa Polyester
|27,18
|-0,22
|81,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,10
|-3,19
|171,45
|Sekuro Plastik
|21,40
|1,90
|53,30
|Selçuk Ecza Deposu
|8,97
|-0,66
|-33,22
|Selçuk Gıda
|5,97
|-9,95
|19,88
|Selva Gıda Sanayi
|9,18
|-10,00
|Senkron Güvenlik
|25,22
|-6,38
|-3,96
|Serve Film Prodüksiyon
|13,45
|0,00
|-15,94
|Servet GMYO
|70,90
|-0,98
|-9,57
|Seyitler Kimya
|21,36
|5,95
|58,65
|Silverline Endüstri
|5,65
|4,24
|-34,30
|Sinpaş GMYO
|4,23
|0,24
|1,20
|Smartiks Yazılım
|5,68
|-0,53
|-35,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,40
|-0,51
|-11,15
|Söktaş
|2,82
|-2,76
|-13,25
|Sönmez Filament
|37,80
|-0,26
|-46,15
|Sönmez Pamuklu
|13,62
|-1,66
|-43,25
|Sumaş Suni Tahta
|92,70
|2,71
|81,73
|Şeker Fin. Kir.
|5,28
|-0,94
|-17,50
|Şekerbank
|1,04
|0,97
|-31,13
|Şişe Cam
|8,50
|-1,16
|18,72
|Şok Marketler Ticaret
|12,35
|0,82
|-1,04
|T. Halk Bankası
|4,69
|0,00
|-15,65
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,80
|0,29
|-33,03
|T.S.K.B.
|1,28
|0,00
|-26,71
|T.Tuborg
|17,04
|-0,06
|-3,90
|Taç Tarım Ürünleri
|26,90
|1,97
|155,46
|Tat Gıda
|8,76
|0,00
|-24,23
|TAV Havalimanları
|22,80
|-0,26
|7,04
|Taze Kuru Gıda
|199,00
|-1,00
|-8,00
|Tek-Art Turizm
|1,37
|0,00
|-32,18
|Tekfen Holding
|14,34
|0,14
|-12,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,80
|1,34
|-21,48
|Temapol Polimer Plastik
|15,32
|-0,65
|33,22
|TGS Dış Ticaret
|17,32
|9,97
|36,27
|Tofaş Oto. Fab.
|48,38
|3,20
|56,51
|Torunlar GMYO
|3,80
|-2,56
|-2,56
|Trabzon Liman
|27,22
|-1,38
|-15,26
|Trabzonspor Sportif
|3,30
|-0,30
|35,25
|Trend GMYO
|6,58
|0,92
|-47,65
|TSKB GMYO
|3,32
|-0,90
|-31,21
|Tuğçelik
|13,33
|0,98
|64,98
|Tukaş
|6,73
|-0,74
|-30,55
|Turcas Petrol
|3,60
|0,56
|-25,77
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,86
|0,56
|Turkcell
|15,84
|-1,43
|3,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,74
|-1,82
|18,98
|Tüpraş
|106,70
|2,99
|-1,20
|Türk Hava Yolları
|12,44
|0,08
|-3,64
|Türk İlaç Serum
|14,48
|-1,50
|Türk Prysmian Kablo
|14,76
|-0,27
|22,36
|Türk Telekom
|7,34
|2,37
|-9,29
|Türk Traktör
|162,10
|-0,73
|-4,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|150,00
|-1,96
|32,86
|Türkiye Sigorta
|5,13
|-2,47
|-16,96
|Ufuk Yatırım
|20,34
|4,36
|51,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,14
|0,00
|-2,36
|Ulusoy Elektrik
|51,00
|-0,68
|-0,68
|Ulusoy Un Sanayi
|5,54
|2,97
|8,87
|Umpaş Holding
|1,22
|-1,61
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,82
|1,11
|-22,22
|Utopya Turizm
|22,00
|0,00
|-43,30
|Uzertaş Boya
|31,30
|-1,26
|-44,70
|Ülker Bisküvi
|19,36
|0,31
|-13,25
|Ünlü Yatırım Holding
|5,19
|3,80
|Vakıf Fin. Kir.
|8,24
|-0,84
|141,78
|Vakıf GMYO
|1,49
|-0,67
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,37
|-0,47
|-13,45
|Vakıflar Bankası
|3,47
|-0,57
|-26,33
|Vakko Tekstil
|10,32
|0,39
|64,69
|Vanet Gıda
|6,19
|0,98
|-19,92
|VBT Yazılım
|22,78
|1,15
|Verusa Holding
|51,80
|-1,05
|14,91
|Verusaturk Girisim
|22,28
|-1,24
|70,75
|Vestel
|28,50
|-0,42
|45,95
|Vestel Beyaz Eşya
|49,16
|2,42
|31,52
|Viking Kağıt
|6,91
|3,13
|-23,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|0,40
|-17,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,76
|-0,85
|-9,48
|Yataş
|13,92
|-1,97
|-3,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,58
|0,28
|-18,64
|Yeni Gimat GMYO
|16,10
|4,61
|38,89
|Yeo Teknoloji
|42,84
|9,96
|Yeşil GMYO
|1,02
|-2,86
|-26,09
|Yeşil Yapı
|1,21
|-3,20
|-34,24
|Yeşil Yatırım Holding
|2,31
|-4,55
|-45,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.000,40
|6,80
|-29,49
|Yonga Mobilya
|21,16
|-0,19
|-28,97
|Yükselen Çelik
|5,14
|-0,58
|-1,76
|Yünsa
|12,03
|9,96
|-13,40
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,64
|-1,20
|-35,15
(Son)
Kaynak: AA
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