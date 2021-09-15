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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

15.09.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.400,000,00-24,94
İş Bankası (C)5,37-0,74-20,94
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,95-0,67-23,58
İş Girişim8,19-0,97-56,78
İş GMYO1,830,55-27,95
İş Y. Men. Değ.13,95-1,41-15,95
İş Yat. Ort.2,69-1,10-20,01
İşbir Holding79,005,3347,17
Işık Plastik8,90-9,92

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-1,10-21,05
İttifak Holding1,42-2,07-36,32
İz Hayvancılık Tarım17,91-0,22-0,50
İzmir Demir Çelik2,48-0,80-25,07
İzmir Fırça6,65-1,6319,60
Jantsa Jant Sanayi66,700,6060,92
Kafein Yazılım23,16-2,698,53
Kalekim Kimyevi Maddeler12,280,82

Kaplamin24,54-3,08-27,40
Kardemir (A)6,40-0,477,56
Kardemir (B)6,36-0,6320,68
Kardemir (D)6,97-1,4120,59
Karel Elektronik8,80-2,1130,87
Karsan Otomotiv3,62-1,3611,38
Karsu Tekstil8,79-3,622,81
Kartal Yenilenebilir Enerji16,5010,00

Kartonsan49,24-0,97-47,99
Katmerciler Ekipman1,42-2,74-18,03
Kent Gıda194,70-1,12-45,25
Kerevitaş Gıda4,37-0,91-33,59
Kervan Gıda15,93-0,3821,59
Kervansaray Yat. Holding0,51-3,77-59,52
Kiler GMYO1,870,00-25,50
Kızılbük GYO25,102,78

Klimasan Klima10,26-2,2921,60
Koç Holding22,620,8910,60
Konfrut Gıda3,89-3,95-7,93
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,20-2,76176,27
Konya Çimento875,60-2,17-22,51
Koray GMYO7,02-0,2857,75
Kordsa Teknik Tekstil25,482,9163,86
Koza Altın98,75-1,642,12
Koza Madencilik15,60-3,290,71
Körfez GMYO5,522,60-4,83
Kristal Kola1,36-2,16-55,48
Kron Telekomünikasyon35,120,00-4,67
Kuştur Kuşadası Turizm183,90-0,0516,91
Kuyas Yatırım2,882,1325,22
Kütahya Porselen58,050,3515,06
Kütahya Şeker Fabrikası70,10-9,96

Lider Faktoring3,090,00-9,38
Link Bilgisayar29,62-1,92-6,25
Logo Yazılım41,802,4534,23
Lokman Hekim Sağlık10,61-0,9348,01
Lüks Kadife45,92-0,5259,37
Makina Takım3,04-0,65-10,85
Manas Enerji Yönetimi17,801,37

Marka Yatırım Holding4,80-2,04-25,35
Marmaris Altınyunus169,60-0,8252,66
Marshall247,50-6,07-19,30
Martı GMYO1,12-3,45-56,14
Martı Otel1,83-2,66-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım36,40-5,45

Mavi Giyim62,406,7620,91
Mazhar Zorlu Holding33,98-1,457,94
Meditera Tıbbi Malzeme39,080,41

Mega Polietilen5,662,35-26,11
Menderes Tekstil2,342,18-24,27
Mercan Kimya11,110,09

Merit Turizm15,730,8351,84
Merko Gıda5,03-2,14-41,78
Metemtur Yatırım3,520,28-56,46
Metro Holding1,430,00-31,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,60-2,99-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı1,90-2,56-18,45
Migros Ticaret33,16-0,36-22,52
Milpa3,970,51-13,70
Mistral GMYO4,84-3,782,76
MLP Sağlık26,76-1,2534,68
MMC San. ve Tic. Yat.5,991,5330,22
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,10-0,56-40,08
Mondi Tire Kutsan8,20-2,507,89
Nasmed Egepol6,49-2,99

Naturel Enerji37,10-0,054,48
Naturelgaz7,80-0,76

Net Holding4,32-2,9225,95
Netaş Telekom.16,90-1,57-39,81
Niğbaş Niğde Beton12,508,23-75,96
Nuh Çimento34,00-1,62-29,21
Nurol GMYO18,020,11147,19
Odaş Elektrik1,44-1,37-50,74
Orçay Ortaköy Çay Sanayi19,502,31

Orge Enerji Elektrik6,15-1,7633,33
Orma Orman Mahsulleri28,501,8693,61
Osmanlı Menkul26,58-1,85-13,81
Ostim Endüstriyel Yat2,310,43-16,12
Otokar316,90-2,404,15
Oyak Çimento6,58-0,15-25,06
Oyak Yat. Ort.6,88-0,72-0,32
Oyak Yatırım Menkul24,200,75

Oylum Sınai Yatırımlar6,2710,0033,12
Özak GMYO4,80-0,62-5,88
Özbal Çelik Boru15,200,20132,06
Özderici GMYO1,57-2,48-29,28
Özerden Plastik7,460,00-17,11
Pamel Elektrik48,22-2,59126,17
Panora GMYO6,74-0,3014,38
Papilon Savunma13,93-0,85-38,74
Park Elek.Madencilik4,63-1,28-13,78
Parsan27,40-2,0712,76
Pegasus66,65-1,99-10,66
Peker GMYO1,000,00-57,25
Penguen Gıda3,08-0,96-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım138,009,96

Pera GMYO1,45-2,68-17,22
Pergamon Dış Ticaret22,86-1,0424,72
Petkim6,14-0,8123,29
Petrokent Turizm1.949,40-0,03115,07
Pınar Et ve Un16,90-0,18-22,77
Pınar Su8,13-1,099,42
Pınar Süt16,920,00-24,97
Plastikkart19,290,0033,49
Polisan Holding2,78-1,07-27,69
Politeknik Metal348,00-1,42-14,23
Prizma Press Matbaacılık4,163,48-24,09
QNB Finans Fin. Kir.67,900,00-45,81
QNB Finansbank38,50-0,21-45,27
QUA Granite Hayal Yapı12,20-0,41

Ral Yatırım Holding3,99-1,24-10,14
Ray Sigorta9,52-0,73-38,38
Reysaş GMYO3,051,67-5,92
Reysaş Lojistik4,844,99-6,46
Rhea Girişim1,990,00-46,51
Rodrigo Tekstil14,69-1,017,15
Royal Halı3,29-1,79-4,36
RTA Laboratuvarları24,505,88-19,09
Sabancı Holding9,74-0,51-11,66
Safkar Ege Soğutmacılık7,90-2,35-27,39
Sanel Mühendislik5,061,4047,95
Sanifoam Sünger23,74-0,9274,56
Sanko Pazarlama9,840,516,17
Saray Matbaacılık4,19-2,10-52,22
Sarkuysan12,730,0846,37
Sasa Polyester26,64-1,9977,78
Say Yenilenebilir Enerji23,240,61173,09
Sekuro Plastik21,420,0953,44
Selçuk Ecza Deposu8,92-0,56-33,59
Selçuk Gıda5,73-4,0215,06
Selva Gıda Sanayi8,27-9,91

Senkron Güvenlik25,300,32-3,66
Serve Film Prodüksiyon13,10-2,60-18,13
Servet GMYO73,303,39-6,51
Seyitler Kimya21,380,0958,80
Silverline Endüstri5,51-2,48-35,93
Sinpaş GMYO4,20-0,710,48
Smartiks Yazılım5,58-1,76-37,02
Sodaş Sodyum Sanayii22,88-2,22-13,12
Söktaş2,871,77-11,71
Sönmez Filament37,50-0,79-46,58
Sönmez Pamuklu13,56-0,44-43,50
Sumaş Suni Tahta89,00-3,9974,47
Şeker Fin. Kir.5,19-1,70-18,91
Şekerbank1,02-1,92-32,45
Şişe Cam8,38-1,4117,05
Şok Marketler Ticaret12,400,40-0,64
T. Halk Bankası4,66-0,64-16,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,081,35-32,13
T.S.K.B.1,27-0,78-27,28
T.Tuborg16,99-0,29-4,18
Taç Tarım Ürünleri29,007,81175,40
Tat Gıda9,033,08-21,90
TAV Havalimanları22,38-1,845,07
Taze Kuru Gıda201,401,21-6,89
Tek-Art Turizm1,36-0,73-32,67
Tekfen Holding14,30-0,28-12,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,64-2,35-23,32
Temapol Polimer Plastik15,390,4633,83
TGS Dış Ticaret15,79-8,8324,23
Tofaş Oto. Fab.48,10-0,5855,61
Torunlar GMYO3,76-1,05-3,59
Trabzon Liman27,300,29-15,01
Trabzonspor Sportif3,22-2,4231,97
Trend GMYO6,49-1,37-48,37
TSKB GMYO3,27-1,51-32,25
Tuğçelik12,97-2,7060,52
Tukaş6,69-0,59-30,96
Turcas Petrol3,53-1,94-27,22
Tureks Turizm Taşımacılık10,960,92

Turkcell15,54-1,891,59
Tümosan Motor ve Traktör16,65-0,5418,34
Tüpraş109,202,341,11
Türk Hava Yolları12,26-1,45-5,03
Türk İlaç Serum14,07-2,83

Türk Prysmian Kablo14,961,3624,02
Türk Telekom7,21-1,77-10,90
Türk Traktör160,30-1,11-5,91
Türker Proje Gayrimenkul144,50-3,6727,99
Türkiye Sigorta5,09-0,78-17,61
Ufuk Yatırım20,00-1,6749,25
Ulaşlar Turizm Yat.4,00-3,38-5,66
Ulusoy Elektrik51,050,10-0,58
Ulusoy Un Sanayi5,37-3,075,53
Umpaş Holding1,20-1,64-54,02
Uşak Seramik1,81-0,55-22,65
Utopya Turizm21,50-2,27-44,59
Uzertaş Boya30,90-1,28-45,41
Ülker Bisküvi19,450,46-12,85
Ünlü Yatırım Holding5,17-0,39

Vakıf Fin. Kir.8,20-0,49140,61
Vakıf GMYO1,47-1,34-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,29-1,26-14,54
Vakıflar Bankası3,46-0,29-26,54
Vakko Tekstil10,25-0,6863,57
Vanet Gıda6,586,30-14,88
VBT Yazılım22,04-3,25

Verusa Holding51,25-1,0613,69
Verusaturk Girisim22,00-1,2668,60
Vestel28,520,0746,05
Vestel Beyaz Eşya50,402,5234,84
Viking Kağıt6,70-3,04-25,56
Yapı ve Kredi Bank.2,47-0,40-17,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,00-2,32-11,58
Yataş13,90-0,14-3,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,53-1,40-19,77
Yeni Gimat GMYO15,87-1,4336,90
Yeo Teknoloji47,129,99

Yeşil GMYO1,01-0,98-26,81
Yeşil Yapı1,20-0,83-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,24-3,03-47,62
Yibitaş İnşaat Malzeme11.127,701,16-28,67
Yonga Mobilya20,52-3,02-31,12
Yükselen Çelik5,12-0,39-2,14
Yünsa13,239,98-4,76
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,61-1,83-36,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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