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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

16.09.2021 18:37
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.349,90-0,16-25,06
İş Bankası (C)5,34-0,56-21,39
İş Bankası (Kur.)360.000,00-10,00-5,26
İş Fin.Kir.2,960,34-23,32
İş Girişim8,11-0,98-57,20
İş GMYO1,81-1,09-28,74
İş Y. Men. Değ.13,79-1,15-16,91
İş Yat. Ort.2,690,00-20,01
İşbir Holding71,10-10,0032,46
Işık Plastik8,01-10,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,40-1,41-37,22
İz Hayvancılık Tarım18,734,584,06
İzmir Demir Çelik2,44-1,61-26,27
İzmir Fırça6,57-1,2018,17
Jantsa Jant Sanayi65,50-1,8058,03
Kafein Yazılım22,72-1,906,47
Kalekim Kimyevi Maddeler12,400,98

Kaplamin23,88-2,69-29,35
Kardemir (A)6,30-1,565,88
Kardemir (B)6,29-1,1019,35
Kardemir (D)6,87-1,4318,86
Karel Elektronik8,941,5932,95
Karsan Otomotiv3,59-0,8310,46
Karsu Tekstil8,60-2,160,58
Kartal Yenilenebilir Enerji15,15-8,18

Kartonsan48,76-0,97-48,50
Katmerciler Ekipman1,38-2,82-20,34
Kent Gıda195,000,15-45,16
Kerevitaş Gıda4,34-0,69-34,04
Kervan Gıda15,930,0021,59
Kervansaray Yat. Holding0,49-3,92-61,11
Kiler GMYO1,84-1,60-26,69
Kızılbük GYO26,003,59

Klimasan Klima10,10-1,5619,70
Koç Holding22,720,4411,09
Konfrut Gıda4,043,86-4,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,85-2,07170,55
Konya Çimento876,000,05-22,48
Koray GMYO7,303,9964,04
Kordsa Teknik Tekstil25,520,1664,12
Koza Altın94,85-3,95-1,91
Koza Madencilik14,90-4,49-3,81
Körfez GMYO5,48-0,72-5,52
Kristal Kola1,32-2,94-56,79
Kron Telekomünikasyon35,10-0,06-4,72
Kuştur Kuşadası Turizm180,00-2,1214,43
Kuyas Yatırım2,82-2,0822,61
Kütahya Porselen58,100,0915,16
Kütahya Şeker Fabrikası72,102,85

Lider Faktoring3,182,91-6,74
Link Bilgisayar29,10-1,76-7,90
Logo Yazılım40,66-2,7330,57
Lokman Hekim Sağlık10,801,7950,67
Lüks Kadife45,36-1,2257,43
Makina Takım3,01-0,99-11,73
Manas Enerji Yönetimi17,42-2,13

Marka Yatırım Holding4,800,00-25,35
Marmaris Altınyunus167,80-1,0651,04
Marshall240,00-3,03-21,75
Martı GMYO1,11-0,89-56,53
Martı Otel1,80-1,64-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım37,543,13

Mavi Giyim64,002,5624,01
Mazhar Zorlu Holding33,84-0,417,50
Meditera Tıbbi Malzeme40,603,89

Mega Polietilen5,54-2,12-27,68
Menderes Tekstil2,27-2,99-26,54
Mercan Kimya11,352,16

Merit Turizm16,394,2058,21
Merko Gıda5,417,55-37,38
Metemtur Yatırım3,45-1,99-57,33
Metro Holding1,40-2,10-32,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,693,46-6,92
Metro Yatırım Ortaklığı1,89-0,53-18,88
Migros Ticaret32,64-1,57-23,74
Milpa4,082,77-11,30
Mistral GMYO4,75-1,860,85
MLP Sağlık27,181,5736,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,80-3,1726,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,02-1,13-40,76
Mondi Tire Kutsan8,14-0,737,11
Nasmed Egepol6,32-2,62

Naturel Enerji38,122,757,36
Naturelgaz7,800,00

Net Holding4,350,6926,82
Netaş Telekom.16,910,06-39,78
Niğbaş Niğde Beton11,72-6,24-77,46
Nuh Çimento33,20-2,35-30,87
Nurol GMYO16,22-9,99122,50
Odaş Elektrik1,39-3,47-52,45
Orçay Ortaköy Çay Sanayi18,45-5,38

Orge Enerji Elektrik6,200,8134,42
Orma Orman Mahsulleri28,00-1,7590,22
Osmanlı Menkul26,16-1,58-15,18
Ostim Endüstriyel Yat2,27-1,73-17,57
Otokar313,20-1,172,93
Oyak Çimento6,50-1,22-25,97
Oyak Yat. Ort.6,74-2,03-2,35
Oyak Yatırım Menkul24,661,90

Oylum Sınai Yatırımlar6,849,0945,22
Özak GMYO4,70-2,08-7,84
Özbal Çelik Boru14,66-3,55123,82
Özderici GMYO1,54-1,91-30,63
Özerden Plastik7,39-0,94-17,89
Pamel Elektrik47,26-1,99121,67
Panora GMYO6,67-1,0413,19
Papilon Savunma13,71-1,58-39,70
Park Elek.Madencilik4,49-3,02-16,39
Parsan27,22-0,6612,02
Pegasus68,002,03-8,85
Peker GMYO0,97-3,00-58,53
Penguen Gıda3,04-1,30-39,80
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım138,000,00

Pera GMYO1,43-1,38-18,37
Pergamon Dış Ticaret22,52-1,4922,87
Petkim6,170,4923,90
Petrokent Turizm1.935,50-0,71113,54
Pınar Et ve Un16,86-0,24-22,96
Pınar Su8,140,129,56
Pınar Süt16,84-0,47-25,32
Plastikkart19,480,9834,81
Polisan Holding2,73-1,80-28,99
Politeknik Metal350,000,57-13,73
Prizma Press Matbaacılık4,08-1,92-25,55
QNB Finans Fin. Kir.66,70-1,77-46,77
QNB Finansbank38,46-0,10-45,33
QUA Granite Hayal Yapı12,06-1,15

Ral Yatırım Holding4,092,51-7,88
Ray Sigorta9,631,16-37,67
Reysaş GMYO3,00-1,64-7,46
Reysaş Lojistik4,972,69-3,94
Rhea Girişim1,96-1,51-47,31
Rodrigo Tekstil14,55-0,956,13
Royal Halı3,24-1,52-5,81
RTA Laboratuvarları23,40-4,49-22,72
Sabancı Holding9,65-0,92-12,48
Safkar Ege Soğutmacılık7,75-1,90-28,77
Sanel Mühendislik5,05-0,2047,66
Sanifoam Sünger24,302,3678,68
Sanko Pazarlama9,83-0,106,07
Saray Matbaacılık4,16-0,72-52,57
Sarkuysan12,45-2,2043,15
Sasa Polyester27,182,0381,39
Say Yenilenebilir Enerji22,96-1,20169,80
Sekuro Plastik21,22-0,9352,01
Selçuk Ecza Deposu8,74-2,02-34,93
Selçuk Gıda5,60-2,2712,45
Selva Gıda Sanayi8,21-0,73

Senkron Güvenlik24,50-3,16-6,70
Serve Film Prodüksiyon13,100,00-18,13
Servet GMYO71,80-2,05-8,42
Seyitler Kimya21,601,0360,43
Silverline Endüstri5,38-2,36-37,44
Sinpaş GMYO4,230,711,20
Smartiks Yazılım5,50-1,43-37,92
Sodaş Sodyum Sanayii23,000,52-12,67
Söktaş2,77-3,48-14,79
Sönmez Filament37,680,48-46,32
Sönmez Pamuklu13,55-0,07-43,54
Sumaş Suni Tahta90,001,1276,43
Şeker Fin. Kir.5,07-2,31-20,78
Şekerbank1,020,00-32,45
Şişe Cam8,33-0,6016,35
Şok Marketler Ticaret12,38-0,16-0,80
T. Halk Bankası4,62-0,86-16,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,145,03-28,72
T.S.K.B.1,270,00-27,28
T.Tuborg16,85-0,82-4,97
Taç Tarım Ürünleri27,30-5,86159,26
Tat Gıda8,74-3,21-24,40
TAV Havalimanları22,721,526,67
Taze Kuru Gıda202,000,30-6,61
Tek-Art Turizm1,33-2,21-34,16
Tekfen Holding14,21-0,63-13,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,47-2,56-25,29
Temapol Polimer Plastik15,05-2,2130,87
TGS Dış Ticaret14,90-5,6417,23
Tofaş Oto. Fab.47,12-2,0452,44
Torunlar GMYO3,68-2,13-5,64
Trabzon Liman27,16-0,51-15,44
Trabzonspor Sportif3,13-2,8028,28
Trend GMYO6,693,08-46,78
TSKB GMYO3,23-1,22-33,08
Tuğçelik12,95-0,1560,27
Tukaş6,761,05-30,24
Turcas Petrol3,47-1,70-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık11,071,00

Turkcell15,540,001,59
Tümosan Motor ve Traktör16,62-0,1818,12
Tüpraş108,10-1,010,09
Türk Hava Yolları12,471,71-3,41
Türk İlaç Serum13,95-0,85

Türk Prysmian Kablo14,82-0,9422,86
Türk Telekom7,13-1,11-11,89
Türk Traktör156,90-2,12-7,91
Türker Proje Gayrimenkul145,300,5528,70
Türkiye Sigorta5,02-1,38-18,75
Ufuk Yatırım20,000,0049,25
Ulaşlar Turizm Yat.4,010,25-5,42
Ulusoy Elektrik51,150,20-0,39
Ulusoy Un Sanayi5,33-0,744,75
Umpaş Holding1,221,67-53,26
Uşak Seramik1,77-2,21-24,36
Utopya Turizm21,00-2,33-45,88
Uzertaş Boya29,50-4,53-47,88
Ülker Bisküvi19,500,26-12,63
Ünlü Yatırım Holding5,486,00

Vakıf Fin. Kir.8,09-1,34137,38
Vakıf GMYO1,480,68-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,23-0,95-15,35
Vakıflar Bankası3,45-0,29-26,75
Vakko Tekstil10,15-0,9861,97
Vanet Gıda6,27-4,71-18,89
VBT Yazılım22,100,27

Verusa Holding49,92-2,6010,74
Verusaturk Girisim21,68-1,4566,15
Vestel28,44-0,2845,64
Vestel Beyaz Eşya49,08-2,6231,31
Viking Kağıt6,51-2,84-27,67
Yapı ve Kredi Bank.2,470,00-17,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,56-1,38-12,80
Yataş13,79-0,79-4,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,43-2,83-22,05
Yeni Gimat GMYO15,23-4,0331,38
Yeo Teknoloji51,809,93

Yeşil GMYO0,99-1,98-28,26
Yeşil Yapı1,18-1,67-35,87
Yeşil Yatırım Holding2,22-0,89-48,09
Yibitaş İnşaat Malzeme11.100,00-0,25-28,85
Yonga Mobilya20,40-0,58-31,52
Yükselen Çelik5,05-1,37-3,48
Yünsa13,774,08-0,87
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,59-1,24-37,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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