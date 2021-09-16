Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.349,90 -0,16 -25,06 İş Bankası (C) 5,34 -0,56 -21,39 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -10,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,96 0,34 -23,32 İş Girişim 8,11 -0,98 -57,20 İş GMYO 1,81 -1,09 -28,74 İş Y. Men. Değ. 13,79 -1,15 -16,91 İş Yat. Ort. 2,69 0,00 -20,01 İşbir Holding 71,10 -10,00 32,46 Işık Plastik 8,01 -10,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,40 -1,41 -37,22 İz Hayvancılık Tarım 18,73 4,58 4,06 İzmir Demir Çelik 2,44 -1,61 -26,27 İzmir Fırça 6,57 -1,20 18,17 Jantsa Jant Sanayi 65,50 -1,80 58,03 Kafein Yazılım 22,72 -1,90 6,47 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,40 0,98 Kaplamin 23,88 -2,69 -29,35 Kardemir (A) 6,30 -1,56 5,88 Kardemir (B) 6,29 -1,10 19,35 Kardemir (D) 6,87 -1,43 18,86 Karel Elektronik 8,94 1,59 32,95 Karsan Otomotiv 3,59 -0,83 10,46 Karsu Tekstil 8,60 -2,16 0,58 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,15 -8,18 Kartonsan 48,76 -0,97 -48,50 Katmerciler Ekipman 1,38 -2,82 -20,34 Kent Gıda 195,00 0,15 -45,16 Kerevitaş Gıda 4,34 -0,69 -34,04 Kervan Gıda 15,93 0,00 21,59 Kervansaray Yat. Holding 0,49 -3,92 -61,11 Kiler GMYO 1,84 -1,60 -26,69 Kızılbük GYO 26,00 3,59 Klimasan Klima 10,10 -1,56 19,70 Koç Holding 22,72 0,44 11,09 Konfrut Gıda 4,04 3,86 -4,38 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,85 -2,07 170,55 Konya Çimento 876,00 0,05 -22,48 Koray GMYO 7,30 3,99 64,04 Kordsa Teknik Tekstil 25,52 0,16 64,12 Koza Altın 94,85 -3,95 -1,91 Koza Madencilik 14,90 -4,49 -3,81 Körfez GMYO 5,48 -0,72 -5,52 Kristal Kola 1,32 -2,94 -56,79 Kron Telekomünikasyon 35,10 -0,06 -4,72 Kuştur Kuşadası Turizm 180,00 -2,12 14,43 Kuyas Yatırım 2,82 -2,08 22,61 Kütahya Porselen 58,10 0,09 15,16 Kütahya Şeker Fabrikası 72,10 2,85 Lider Faktoring 3,18 2,91 -6,74 Link Bilgisayar 29,10 -1,76 -7,90 Logo Yazılım 40,66 -2,73 30,57 Lokman Hekim Sağlık 10,80 1,79 50,67 Lüks Kadife 45,36 -1,22 57,43 Makina Takım 3,01 -0,99 -11,73 Manas Enerji Yönetimi 17,42 -2,13 Marka Yatırım Holding 4,80 0,00 -25,35 Marmaris Altınyunus 167,80 -1,06 51,04 Marshall 240,00 -3,03 -21,75 Martı GMYO 1,11 -0,89 -56,53 Martı Otel 1,80 -1,64 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 37,54 3,13 Mavi Giyim 64,00 2,56 24,01 Mazhar Zorlu Holding 33,84 -0,41 7,50 Meditera Tıbbi Malzeme 40,60 3,89 Mega Polietilen 5,54 -2,12 -27,68 Menderes Tekstil 2,27 -2,99 -26,54 Mercan Kimya 11,35 2,16 Merit Turizm 16,39 4,20 58,21 Merko Gıda 5,41 7,55 -37,38 Metemtur Yatırım 3,45 -1,99 -57,33 Metro Holding 1,40 -2,10 -32,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,69 3,46 -6,92 Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 -0,53 -18,88 Migros Ticaret 32,64 -1,57 -23,74 Milpa 4,08 2,77 -11,30 Mistral GMYO 4,75 -1,86 0,85 MLP Sağlık 27,18 1,57 36,79 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 -3,17 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,02 -1,13 -40,76 Mondi Tire Kutsan 8,14 -0,73 7,11 Nasmed Egepol 6,32 -2,62 Naturel Enerji 38,12 2,75 7,36 Naturelgaz 7,80 0,00 Net Holding 4,35 0,69 26,82 Netaş Telekom. 16,91 0,06 -39,78 Niğbaş Niğde Beton 11,72 -6,24 -77,46 Nuh Çimento 33,20 -2,35 -30,87 Nurol GMYO 16,22 -9,99 122,50 Odaş Elektrik 1,39 -3,47 -52,45 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 18,45 -5,38 Orge Enerji Elektrik 6,20 0,81 34,42 Orma Orman Mahsulleri 28,00 -1,75 90,22 Osmanlı Menkul 26,16 -1,58 -15,18 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -1,73 -17,57 Otokar 313,20 -1,17 2,93 Oyak Çimento 6,50 -1,22 -25,97 Oyak Yat. Ort. 6,74 -2,03 -2,35 Oyak Yatırım Menkul 24,66 1,90 Oylum Sınai Yatırımlar 6,84 9,09 45,22 Özak GMYO 4,70 -2,08 -7,84 Özbal Çelik Boru 14,66 -3,55 123,82 Özderici GMYO 1,54 -1,91 -30,63 Özerden Plastik 7,39 -0,94 -17,89 Pamel Elektrik 47,26 -1,99 121,67 Panora GMYO 6,67 -1,04 13,19 Papilon Savunma 13,71 -1,58 -39,70 Park Elek.Madencilik 4,49 -3,02 -16,39 Parsan 27,22 -0,66 12,02 Pegasus 68,00 2,03 -8,85 Peker GMYO 0,97 -3,00 -58,53 Penguen Gıda 3,04 -1,30 -39,80 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 138,00 0,00 Pera GMYO 1,43 -1,38 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 22,52 -1,49 22,87 Petkim 6,17 0,49 23,90 Petrokent Turizm 1.935,50 -0,71 113,54 Pınar Et ve Un 16,86 -0,24 -22,96 Pınar Su 8,14 0,12 9,56 Pınar Süt 16,84 -0,47 -25,32 Plastikkart 19,48 0,98 34,81 Polisan Holding 2,73 -1,80 -28,99 Politeknik Metal 350,00 0,57 -13,73 Prizma Press Matbaacılık 4,08 -1,92 -25,55 QNB Finans Fin. Kir. 66,70 -1,77 -46,77 QNB Finansbank 38,46 -0,10 -45,33 QUA Granite Hayal Yapı 12,06 -1,15 Ral Yatırım Holding 4,09 2,51 -7,88 Ray Sigorta 9,63 1,16 -37,67 Reysaş GMYO 3,00 -1,64 -7,46 Reysaş Lojistik 4,97 2,69 -3,94 Rhea Girişim 1,96 -1,51 -47,31 Rodrigo Tekstil 14,55 -0,95 6,13 Royal Halı 3,24 -1,52 -5,81 RTA Laboratuvarları 23,40 -4,49 -22,72 Sabancı Holding 9,65 -0,92 -12,48 Safkar Ege Soğutmacılık 7,75 -1,90 -28,77 Sanel Mühendislik 5,05 -0,20 47,66 Sanifoam Sünger 24,30 2,36 78,68 Sanko Pazarlama 9,83 -0,10 6,07 Saray Matbaacılık 4,16 -0,72 -52,57 Sarkuysan 12,45 -2,20 43,15 Sasa Polyester 27,18 2,03 81,39 Say Yenilenebilir Enerji 22,96 -1,20 169,80 Sekuro Plastik 21,22 -0,93 52,01 Selçuk Ecza Deposu 8,74 -2,02 -34,93 Selçuk Gıda 5,60 -2,27 12,45 Selva Gıda Sanayi 8,21 -0,73 Senkron Güvenlik 24,50 -3,16 -6,70 Serve Film Prodüksiyon 13,10 0,00 -18,13 Servet GMYO 71,80 -2,05 -8,42 Seyitler Kimya 21,60 1,03 60,43 Silverline Endüstri 5,38 -2,36 -37,44 Sinpaş GMYO 4,23 0,71 1,20 Smartiks Yazılım 5,50 -1,43 -37,92 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,52 -12,67 Söktaş 2,77 -3,48 -14,79 Sönmez Filament 37,68 0,48 -46,32 Sönmez Pamuklu 13,55 -0,07 -43,54 Sumaş Suni Tahta 90,00 1,12 76,43 Şeker Fin. Kir. 5,07 -2,31 -20,78 Şekerbank 1,02 0,00 -32,45 Şişe Cam 8,33 -0,60 16,35 Şok Marketler Ticaret 12,38 -0,16 -0,80 T. Halk Bankası 4,62 -0,86 -16,91 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,14 5,03 -28,72 T.S.K.B. 1,27 0,00 -27,28 T.Tuborg 16,85 -0,82 -4,97 Taç Tarım Ürünleri 27,30 -5,86 159,26 Tat Gıda 8,74 -3,21 -24,40 TAV Havalimanları 22,72 1,52 6,67 Taze Kuru Gıda 202,00 0,30 -6,61 Tek-Art Turizm 1,33 -2,21 -34,16 Tekfen Holding 14,21 -0,63 -13,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,47 -2,56 -25,29 Temapol Polimer Plastik 15,05 -2,21 30,87 TGS Dış Ticaret 14,90 -5,64 17,23 Tofaş Oto. Fab. 47,12 -2,04 52,44 Torunlar GMYO 3,68 -2,13 -5,64 Trabzon Liman 27,16 -0,51 -15,44 Trabzonspor Sportif 3,13 -2,80 28,28 Trend GMYO 6,69 3,08 -46,78 TSKB GMYO 3,23 -1,22 -33,08 Tuğçelik 12,95 -0,15 60,27 Tukaş 6,76 1,05 -30,24 Turcas Petrol 3,47 -1,70 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık 11,07 1,00 Turkcell 15,54 0,00 1,59 Tümosan Motor ve Traktör 16,62 -0,18 18,12 Tüpraş 108,10 -1,01 0,09 Türk Hava Yolları 12,47 1,71 -3,41 Türk İlaç Serum 13,95 -0,85 Türk Prysmian Kablo 14,82 -0,94 22,86 Türk Telekom 7,13 -1,11 -11,89 Türk Traktör 156,90 -2,12 -7,91 Türker Proje Gayrimenkul 145,30 0,55 28,70 Türkiye Sigorta 5,02 -1,38 -18,75 Ufuk Yatırım 20,00 0,00 49,25 Ulaşlar Turizm Yat. 4,01 0,25 -5,42 Ulusoy Elektrik 51,15 0,20 -0,39 Ulusoy Un Sanayi 5,33 -0,74 4,75 Umpaş Holding 1,22 1,67 -53,26 Uşak Seramik 1,77 -2,21 -24,36 Utopya Turizm 21,00 -2,33 -45,88 Uzertaş Boya 29,50 -4,53 -47,88 Ülker Bisküvi 19,50 0,26 -12,63 Ünlü Yatırım Holding 5,48 6,00 Vakıf Fin. Kir. 8,09 -1,34 137,38 Vakıf GMYO 1,48 0,68 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,23 -0,95 -15,35 Vakıflar Bankası 3,45 -0,29 -26,75 Vakko Tekstil 10,15 -0,98 61,97 Vanet Gıda 6,27 -4,71 -18,89 VBT Yazılım 22,10 0,27 Verusa Holding 49,92 -2,60 10,74 Verusaturk Girisim 21,68 -1,45 66,15 Vestel 28,44 -0,28 45,64 Vestel Beyaz Eşya 49,08 -2,62 31,31 Viking Kağıt 6,51 -2,84 -27,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 0,00 -17,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,56 -1,38 -12,80 Yataş 13,79 -0,79 -4,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,43 -2,83 -22,05 Yeni Gimat GMYO 15,23 -4,03 31,38 Yeo Teknoloji 51,80 9,93 Yeşil GMYO 0,99 -1,98 -28,26 Yeşil Yapı 1,18 -1,67 -35,87 Yeşil Yatırım Holding 2,22 -0,89 -48,09 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.100,00 -0,25 -28,85 Yonga Mobilya 20,40 -0,58 -31,52 Yükselen Çelik 5,05 -1,37 -3,48 Yünsa 13,77 4,08 -0,87 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,59 -1,24 -37,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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