Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|-25,93
|İş Bankası (C)
|5,15
|-2,28
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,89
|-2,36
|-25,13
|İş Girişim
|7,96
|-0,62
|-57,99
|İş GMYO
|1,87
|1,63
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,71
|-2,00
|-17,40
|İş Yat. Ort.
|2,67
|-1,11
|-20,61
|İşbir Holding
|64,45
|-6,05
|20,07
|Işık Plastik
|6,81
|-5,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|2,22
|-19,30
|İttifak Holding
|1,36
|-2,16
|-39,01
|İz Hayvancılık Tarım
|18,52
|1,98
|2,89
|İzmir Demir Çelik
|2,38
|-1,65
|-28,09
|İzmir Fırça
|6,28
|-3,68
|12,95
|Jantsa Jant Sanayi
|62,30
|-4,15
|50,31
|Kafein Yazılım
|21,58
|-4,09
|1,13
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,98
|-3,23
|Kaplamin
|22,62
|-4,48
|-33,08
|Kardemir (A)
|5,94
|-2,14
|-0,17
|Kardemir (B)
|5,87
|-3,93
|11,39
|Kardemir (D)
|6,50
|-3,42
|12,46
|Karel Elektronik
|8,47
|-4,29
|25,96
|Karsan Otomotiv
|3,48
|-1,97
|7,08
|Karsu Tekstil
|8,39
|-3,23
|-1,87
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,20
|-5,14
|Kartonsan
|48,42
|-2,77
|-48,86
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|-3,68
|-24,38
|Kent Gıda
|189,90
|-2,11
|-46,60
|Kerevitaş Gıda
|4,23
|-2,53
|-35,71
|Kervan Gıda
|12,30
|-0,86
|20,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|-6,52
|-65,87
|Kiler GMYO
|1,84
|-0,54
|-26,69
|Kızılbük GYO
|25,50
|-1,92
|Klimasan Klima
|10,02
|-2,24
|18,75
|Koç Holding
|23,10
|-1,70
|12,94
|Konfrut Gıda
|3,89
|-1,77
|-7,93
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,15
|-4,75
|150,64
|Konya Çimento
|844,00
|-2,31
|-25,31
|Koray GMYO
|6,99
|-3,59
|57,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,52
|-2,70
|57,68
|Koza Altın
|93,15
|-1,90
|-3,67
|Koza Madencilik
|14,18
|-1,80
|-8,46
|Körfez GMYO
|5,46
|-2,33
|-5,86
|Kristal Kola
|1,30
|-2,99
|-57,45
|Kron Telekomünikasyon
|33,30
|-3,48
|-9,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|169,30
|-5,31
|7,63
|Kuyas Yatırım
|2,78
|-1,42
|20,87
|Kütahya Porselen
|58,25
|1,75
|15,46
|Kütahya Şeker Fabrikası
|58,45
|-9,94
|Lider Faktoring
|3,24
|-1,82
|-4,99
|Link Bilgisayar
|28,42
|-1,66
|-10,05
|Logo Yazılım
|41,90
|-1,64
|34,55
|Lokman Hekim Sağlık
|11,01
|-1,60
|55,12
|Lüks Kadife
|44,02
|-3,21
|52,78
|Makina Takım
|2,93
|-2,01
|-14,08
|Manas Enerji Yönetimi
|16,19
|-4,65
|Marka Yatırım Holding
|4,33
|-5,46
|-32,66
|Marmaris Altınyunus
|168,00
|-3,00
|51,22
|Marshall
|273,60
|7,29
|-10,79
|Martı GMYO
|1,06
|-1,85
|-58,49
|Martı Otel
|1,72
|-2,82
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,60
|-4,21
|Mavi Giyim
|63,70
|-0,78
|23,43
|Mazhar Zorlu Holding
|33,00
|-2,94
|4,83
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,30
|-7,06
|Mega Polietilen
|5,25
|-4,02
|-31,46
|Menderes Tekstil
|2,12
|-4,50
|-31,39
|Mercan Kimya
|11,20
|-2,69
|Merit Turizm
|15,70
|-1,81
|51,55
|Merko Gıda
|5,06
|-2,50
|-41,44
|Metemtur Yatırım
|3,28
|-3,24
|-59,43
|Metro Holding
|1,52
|9,35
|-26,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,80
|1,08
|-3,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,86
|-2,11
|-20,17
|Migros Ticaret
|32,22
|-0,86
|-24,72
|Milpa
|4,05
|-5,59
|-11,96
|Mistral GMYO
|4,50
|-3,43
|-4,46
|MLP Sağlık
|26,40
|-1,49
|32,86
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,78
|7,43
|25,65
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,89
|-0,86
|-41,86
|Mondi Tire Kutsan
|7,97
|-3,39
|4,87
|Nasmed Egepol
|5,87
|-4,24
|Naturel Enerji
|35,92
|-3,85
|1,16
|Naturelgaz
|7,59
|-2,44
|Net Holding
|4,35
|-2,68
|26,82
|Netaş Telekom.
|16,26
|-2,52
|-42,09
|Niğbaş Niğde Beton
|10,16
|-5,84
|-80,46
|Nuh Çimento
|32,30
|-3,81
|-32,75
|Nurol GMYO
|13,23
|-9,94
|81,48
|Odaş Elektrik
|1,35
|-2,88
|-53,82
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,61
|-7,74
|Orge Enerji Elektrik
|6,61
|3,28
|43,31
|Orma Orman Mahsulleri
|26,98
|-0,44
|83,29
|Osmanlı Menkul
|26,20
|-4,73
|-15,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|-2,18
|-18,66
|Otokar
|308,00
|-2,07
|1,22
|Oyak Çimento
|6,38
|-1,09
|-27,33
|Oyak Yat. Ort.
|6,52
|-2,40
|-5,54
|Oyak Yatırım Menkul
|23,90
|-2,61
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,15
|9,99
|73,04
|Özak GMYO
|4,61
|-0,43
|-9,61
|Özbal Çelik Boru
|14,19
|-1,11
|116,64
|Özderici GMYO
|1,48
|-5,13
|-33,33
|Özerden Plastik
|7,48
|-0,93
|-16,89
|Pamel Elektrik
|47,30
|-0,96
|121,86
|Panora GMYO
|6,72
|-0,44
|14,04
|Papilon Savunma
|12,99
|-3,49
|-42,87
|Park Elek.Madencilik
|4,57
|2,24
|-14,90
|Parsan
|26,38
|-1,79
|8,56
|Pegasus
|69,10
|-1,99
|-7,37
|Peker GMYO
|0,94
|-2,08
|-59,82
|Penguen Gıda
|2,95
|-2,32
|-41,58
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|135,00
|-3,57
|Pera GMYO
|1,36
|-4,23
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,34
|-1,24
|21,88
|Petkim
|6,10
|-2,09
|22,49
|Petrokent Turizm
|1.906,60
|-3,57
|110,35
|Pınar Et ve Un
|16,29
|-3,21
|-25,56
|Pınar Su
|7,95
|-0,75
|7,00
|Pınar Süt
|16,20
|-2,70
|-28,16
|Plastikkart
|19,10
|0,53
|32,18
|Polisan Holding
|2,65
|-2,57
|-31,07
|Politeknik Metal
|343,90
|-0,98
|-15,24
|Prizma Press Matbaacılık
|3,92
|-2,97
|-28,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,95
|3,42
|-45,77
|QNB Finansbank
|37,84
|-0,84
|-46,21
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,02
|-0,08
|Ral Yatırım Holding
|3,81
|-4,51
|-14,19
|Ray Sigorta
|9,50
|-1,96
|-38,51
|Reysaş GMYO
|2,90
|-2,36
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|4,92
|-2,57
|-4,91
|Rhea Girişim
|1,97
|-1,01
|-47,04
|Rodrigo Tekstil
|14,06
|-3,63
|2,55
|Royal Halı
|3,11
|-3,72
|-9,59
|RTA Laboratuvarları
|23,28
|-3,64
|-23,12
|Sabancı Holding
|9,63
|-0,41
|-12,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,45
|-3,99
|-31,53
|Sanel Mühendislik
|4,94
|-1,20
|44,44
|Sanifoam Sünger
|25,00
|-4,94
|83,82
|Sanko Pazarlama
|9,32
|-3,72
|0,56
|Saray Matbaacılık
|4,06
|-1,69
|-53,71
|Sarkuysan
|12,37
|-2,68
|42,23
|Sasa Polyester
|26,30
|-1,79
|75,52
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,28
|-4,49
|150,06
|Sekuro Plastik
|21,04
|-1,41
|50,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|-2,53
|-36,79
|Selçuk Gıda
|5,13
|-6,22
|3,01
|Selva Gıda Sanayi
|8,32
|0,00
|Senkron Güvenlik
|27,00
|1,66
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|12,47
|-0,24
|-22,06
|Servet GMYO
|72,30
|0,14
|-7,78
|Seyitler Kimya
|21,60
|0,47
|60,43
|Silverline Endüstri
|5,31
|-1,85
|-38,26
|Sinpaş GMYO
|4,12
|-1,90
|-1,44
|Smartiks Yazılım
|5,56
|-0,18
|-37,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,50
|-1,66
|-14,57
|Söktaş
|2,86
|-0,35
|-12,02
|Sönmez Filament
|36,70
|-1,87
|-47,72
|Sönmez Pamuklu
|13,30
|-1,85
|-44,58
|Sumaş Suni Tahta
|84,20
|-5,34
|65,06
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|-2,38
|-23,13
|Şekerbank
|1,00
|-0,99
|-33,77
|Şişe Cam
|8,20
|-1,56
|14,53
|Şok Marketler Ticaret
|12,32
|-0,40
|-1,28
|T. Halk Bankası
|4,58
|-1,93
|-17,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,48
|-4,99
|-27,62
|T.S.K.B.
|1,21
|-3,20
|-30,72
|T.Tuborg
|16,80
|-1,18
|-5,25
|Taç Tarım Ürünleri
|27,30
|3,41
|159,26
|Tat Gıda
|8,69
|-1,81
|-24,84
|TAV Havalimanları
|23,38
|0,52
|9,77
|Taze Kuru Gıda
|196,00
|-3,40
|-9,39
|Tek-Art Turizm
|1,29
|-3,01
|-36,14
|Tekfen Holding
|13,93
|-1,21
|-15,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,23
|-3,86
|-28,06
|Temapol Polimer Plastik
|14,27
|-1,92
|24,09
|TGS Dış Ticaret
|15,10
|4,14
|18,80
|Tofaş Oto. Fab.
|47,88
|-0,21
|54,90
|Torunlar GMYO
|3,53
|-0,84
|-9,49
|Trabzon Liman
|26,30
|-1,50
|-18,12
|Trabzonspor Sportif
|3,21
|0,94
|31,56
|Trend GMYO
|6,80
|3,66
|-45,90
|TSKB GMYO
|3,13
|-4,57
|-35,15
|Tuğçelik
|12,50
|-3,92
|54,70
|Tukaş
|6,75
|-3,16
|-30,34
|Turcas Petrol
|3,39
|-1,74
|-30,10
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,23
|1,81
|Turkcell
|15,45
|-1,21
|1,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,88
|-3,41
|12,86
|Tüpraş
|107,50
|-1,10
|-0,46
|Türk Hava Yolları
|12,81
|0,71
|-0,77
|Türk İlaç Serum
|13,31
|-4,04
|Türk Prysmian Kablo
|14,30
|-3,77
|18,55
|Türk Telekom
|7,09
|-1,66
|-12,38
|Türk Traktör
|153,70
|-3,76
|-9,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|137,50
|-0,43
|21,79
|Türkiye Sigorta
|4,85
|-3,58
|-21,50
|Ufuk Yatırım
|20,00
|-0,40
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,94
|0,77
|-7,08
|Ulusoy Elektrik
|50,50
|-1,46
|-1,66
|Ulusoy Un Sanayi
|5,13
|-3,21
|0,82
|Umpaş Holding
|1,25
|4,17
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,72
|-2,27
|-26,50
|Utopya Turizm
|21,50
|-1,65
|-44,59
|Uzertaş Boya
|28,02
|-4,04
|-50,49
|Ülker Bisküvi
|19,15
|-1,95
|-14,19
|Ünlü Yatırım Holding
|5,33
|-4,65
|Vakıf Fin. Kir.
|7,81
|-4,05
|129,17
|Vakıf GMYO
|1,45
|-2,03
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,19
|-4,03
|-15,90
|Vakıflar Bankası
|3,39
|-1,45
|-28,03
|Vakko Tekstil
|9,69
|-3,58
|54,63
|Vanet Gıda
|6,15
|-2,69
|-20,44
|VBT Yazılım
|20,08
|-7,04
|Verusa Holding
|47,00
|-4,59
|4,26
|Verusaturk Girisim
|20,72
|-3,27
|58,80
|Vestel
|27,94
|0,14
|43,08
|Vestel Beyaz Eşya
|48,00
|-1,84
|28,42
|Viking Kağıt
|6,34
|-1,09
|-29,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|-2,86
|-20,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,40
|-4,52
|-16,00
|Yataş
|13,85
|-0,43
|-4,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,53
|2,32
|-19,77
|Yeni Gimat GMYO
|15,80
|5,54
|36,30
|Yeo Teknoloji
|50,00
|-2,72
|Yeşil GMYO
|0,95
|-3,06
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,13
|-3,42
|-38,59
|Yeşil Yatırım Holding
|2,15
|-2,71
|-49,72
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.350,00
|-4,61
|-33,65
|Yonga Mobilya
|19,98
|-2,92
|-32,93
|Yükselen Çelik
|4,86
|-2,99
|-7,11
|Yünsa
|13,15
|1,23
|-5,34
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,56
|-1,27
|-38,32
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi