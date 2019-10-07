Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|0,00
|-17,95
|Acıpayam Selüloz
|4,95
|1,85
|54,94
|Adana Çimento (A)
|6,13
|11,45
|28,88
|Adana Çimento (B)
|4,36
|9,82
|35,17
|Adana Çimento (C)
|1,51
|15,27
|22,66
|Adel Kalemcilik
|11,35
|-1,73
|10,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,19
|-0,45
|-6,41
|Afyon Çimento
|4,43
|3,99
|-3,49
|Ak Enerji
|0,61
|0,00
|-3,17
|Akbank
|8,03
|2,16
|36,45
|Akçansa
|6,77
|1,96
|3,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,39
|0,00
|-30,85
|Akfen GMYO
|2,30
|0,44
|39,39
|Akın Tekstil
|9,66
|0,21
|6,56
|Akiş GMYO
|2,63
|-1,50
|15,40
|Akmerkez GMYO
|20,66
|-0,96
|39,76
|Aksa
|9,55
|-0,21
|43,94
|Aksa Enerji
|2,70
|0,37
|0,75
|Aksigorta
|4,94
|-1,20
|57,36
|Aksu Enerji
|8,76
|3,67
|13,47
|Alarko Carrıer
|37,50
|0,27
|-4,73
|Alarko GMYO
|53,40
|1,52
|26,47
|Alarko Holding
|5,08
|-0,39
|160,47
|Albaraka Türk
|1,37
|1,48
|12,30
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,69
|1,05
|50,87
|Alkim Kağıt
|4,01
|-0,25
|11,57
|Alkim Kimya
|25,68
|-0,16
|19,22
|Altınyağ
|0,43
|-2,27
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|5,14
|6,42
|65,74
|Anadolu Cam
|3,25
|1,88
|26,72
|Anadolu Efes
|22,68
|0,89
|12,99
|Anadolu Grubu Holding
|14,96
|-0,33
|47,62
|Anadolu Hayat Emek.
|5,27
|0,00
|-7,46
|Anadolu Isuzu
|9,48
|0,32
|53,40
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,00
|7,24
|Anel Elektrik
|1,95
|0,00
|20,37
|Arçelik
|18,94
|0,69
|19,95
|Arena Bilgisayar
|4,86
|1,25
|10,20
|Armada Bilgisayar
|10,10
|0,00
|8,72
|Arsan Tekstil
|2,44
|-0,41
|50,62
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|-8,05
|Aselsan
|19,33
|1,20
|-19,29
|Aslan Çimento
|28,82
|2,78
|2,34
|Ata GMYO
|3,95
|-1,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,35
|0,75
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|11,63
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,90
|1,12
|33,80
|Avrasya GMYO
|1,16
|0,87
|31,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,40
|0,00
|29,63
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.277,40
|0,02
|2,50
|Avrupa Yatırım Holding
|2,11
|-8,26
|-13,17
|Ayen Enerji
|2,32
|0,87
|28,84
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-2,17
|30,88
|Aygaz
|11,76
|1,73
|18,26
|Bagfaş
|10,64
|1,43
|120,75
|Bak Ambalaj
|5,90
|0,34
|25,31
|Balatacılar Balatacılık
|0,35
|0,00
|6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,94
|2,65
|54,58
|Banvit
|14,02
|-0,64
|29,94
|Baştaş Başkent Çimento
|2,10
|0,00
|3,96
|Batı Çimento
|2,84
|2,16
|17,84
|Batısöke Çimento
|1,03
|0,98
|-5,50
|Bera Holding
|2,32
|0,43
|12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,94
|-1,02
|7,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|1,19
|4,94
|Beyaz Filo
|3,46
|0,87
|26,74
|Beymen Perakende Yat.
|17,20
|-4,76
|336,55
|Bilici Yatırım
|2,79
|0,36
|120,63
|Bim Mağazalar
|48,78
|0,04
|13,88
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,94
|-1,05
|-19,66
|Bizim Mağazaları
|9,55
|3,02
|40,44
|Bolu Çimento
|2,71
|5,86
|-12,23
|Bomonti Elektrik
|2,23
|5,69
|364,58
|Borusan Mannesmann
|9,37
|0,43
|33,68
|Borusan Yat. Paz.
|35,38
|0,51
|-2,34
|Bosch Fren Sistemleri
|225,30
|4,31
|47,47
|Bossa
|4,87
|1,04
|15,84
|Brisa
|6,01
|0,17
|-5,06
|Burçelik
|3,95
|-1,00
|23,05
|Burçelik Vana
|4,32
|-2,92
|191,89
|Bursa Çimento
|4,98
|1,01
|13,18
|Carrefoursa
|3,60
|0,28
|3,45
|Ceo Event Medya
|7,52
|-0,66
|Coca Cola İçecek
|34,42
|-0,86
|16,42
|Cosmos Yat. Holding
|1,13
|-1,74
|16,49
|Credıtwest Faktorıng
|1,70
|-2,86
|63,46
|Çelebi
|104,00
|-0,38
|78,24
|Çelik Halat
|4,67
|-0,64
|-13,56
|Çemaş Döküm
|1,16
|-2,52
|52,63
|Çemtaş
|5,85
|1,56
|-1,91
|Çimbeton
|30,16
|3,57
|5,45
|Çimentaş
|11,67
|0,95
|-8,11
|Çimsa
|7,58
|4,26
|0,40
|Çuhadaroğlu Metal
|2,40
|0,84
|34,83
|Dagi Giyim
|1,83
|-1,61
|47,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,62
|-1,82
|60,40
|Dardanel
|1,44
|2,86
|30,91
|Datagate Bilgisayar
|6,55
|1,55
|53,04
|Demısaş Döküm
|2,64
|1,15
|14,90
|Denge Holding
|1,80
|0,00
|55,17
|Deniz GMYO
|3,54
|0,00
|16,45
|Denizbank
|21,10
|0,38
|10,47
|Denizli Cam
|6,03
|0,50
|15,78
|Derimod
|3,80
|-0,52
|35,26
|Derlüks Deri
|2,17
|0,93
|Desa Deri
|2,43
|-0,41
|40,46
|Despec Bilgisayar
|3,15
|0,32
|15,32
|Deva Holding
|6,79
|-0,88
|106,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|1,12
|15,38
|Ditaş Doğan
|6,40
|-0,78
|25,03
|DO-CO
|521,10
|-1,08
|9,95
|Doğan Burda
|3,28
|-1,50
|8,97
|Doğan Holding
|1,63
|0,62
|75,02
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,08
|0,93
|-11,48
|Doğusan
|1,54
|1,32
|-28,85
|Doğuş GMYO
|2,95
|6,12
|39,81
|Doğuş Otomotiv
|8,45
|0,72
|94,70
|Döktaş Dökümcülük
|30,72
|-0,65
|276,93
|Duran Doğan Basım
|10,25
|-1,82
|100,98
|Dyo Boya
|3,84
|-0,26
|32,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,18
|0,32
|31,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,47
|-0,59
|32,29
|Edip Gayrimenkul
|0,93
|1,09
|20,78
|Ege Endüstri
|501,00
|-0,83
|61,02
|Ege Gübre
|38,44
|2,78
|85,82
|Ege Profil
|9,22
|-0,32
|9,79
|Ege Seramik
|3,03
|0,66
|2,32
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|-3,45
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|5,56
|-5,76
|44,79
|Ekiz Kimya
|0,43
|0,00
|30,30
|Emek Elektrik
|1,30
|0,78
|32,65
|Eminiş Ambalaj
|1,01
|-1,94
|-13,68
|Emlak Konut GMYO
|1,35
|1,50
|-7,32
|Enerjisa Enerji
|6,24
|-0,64
|32,53
|Enka İnşaat
|5,85
|1,56
|31,63
|Erbosan
|19,92
|1,17
|31,01
|Ereğli Demir Çelik
|6,75
|1,05
|10,62
|Ersu Gıda
|1,36
|-1,45
|47,83
|Escort Teknoloji
|0,86
|1,18
|13,16
|Etiler Gıda
|3,60
|-1,10
|69,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,28
|0,79
|81,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,90
|-1,10
|41,74
|Euro Yat. Ort.
|0,90
|-1,10
|43,63
|Euro Yatırım Holding
|1,29
|-0,77
|134,55
|Fenerbahçe Futbol
|13,04
|-4,12
|88,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,14
|3,97
|18,05
|F-M İzmit Piston
|21,20
|2,91
|37,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,15
|-0,32
|104,68
|Ford Otosan
|60,60
|1,59
|27,55
|Formet Çelik Kapı
|5,80
|-0,51
|356,69
|Frigo Pak Gıda
|8,24
|-0,72
|384,71
|Galatasaray Sportif
|1,62
|-1,82
|30,65
|Garanti Bankası
|10,18
|1,90
|27,89
|Garanti Faktoring
|3,81
|-0,52
|92,42
|Garanti Yat. Ort.
|0,94
|-3,09
|28,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,25
|0,47
|39,19
|Gedik Yatırım Holding
|4,44
|0,91
|88,94
|Gediz Ambalaj
|5,65
|-0,35
|39,70
|Gentaş
|1,48
|0,68
|7,82
|Gersan Elektrik
|2,27
|0,00
|-6,98
|Global Men. Değ.
|0,96
|4,35
|104,26
|Global Yat. Holding
|3,81
|-0,26
|27,42
|Good-Year
|2,83
|0,71
|-14,72
|Göltaş Çimento
|13,42
|4,11
|9,60
|Gözde Girişim
|3,63
|-0,27
|35,96
|GSD Denizcilik
|1,61
|0,63
|40,00
|GSD Holding
|0,93
|-1,06
|16,25
|Gübre Fabrik.
|5,54
|0,00
|87,16
|Güler Yat. Holding
|1,28
|-0,78
|19,63
|Güneş Sigorta
|1,82
|1,68
|29,80
|Halk GMYO
|0,99
|1,02
|53,89
|Halk Sigorta
|1,80
|-3,74
|103,96
|Hatay Tekstil
|4,11
|0,00
|19,19
|Hedef Girişim
|1,65
|1,23
|42,24
|Hektaş
|15,09
|1,55
|62,78
|HUB Girişim
|5,14
|4,47
|173,40
|Hürriyet Gzt.
|0,81
|1,25
|-12,90
|ICBC Turkey Bank
|4,51
|4,88
|-8,52
|İdealist Danışmanlık
|4,12
|-0,72
|-29,51
|İdealist GMYO
|2,92
|0,00
|79,14
|İhlas Ev Aletleri
|1,57
|0,64
|380,67
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|1,08
|0,05
|İhlas Gazetecilik
|2,47
|1,23
|304,92
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|78,12
|İhlas Yayın Holding
|0,95
|6,74
|187,88
|İndeks Bilgisayar
|7,96
|0,76
|42,94
|Info Yatırım
|4,70
|356,31
|İntema
|7,23
|0,00
|20,57
|İpek Doğal Enerji
|6,89
|1,03
|28,31
|İskenderun Demir Çelik
|6,13
|1,16
|30,74
(Sürecek)