Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,50
|-1,32
|-23,08
|Acıpayam Selüloz
|4,53
|-2,79
|41,79
|Adana Çimento (A)
|6,59
|14,81
|38,55
|Adana Çimento (B)
|5,02
|19,81
|55,63
|Adana Çimento (C)
|1,69
|14,19
|37,28
|Adel Kalemcilik
|11,31
|-0,18
|10,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|-1,03
|-17,95
|Afyon Çimento
|4,35
|3,57
|-5,23
|Ak Enerji
|0,56
|-3,45
|-11,11
|Akbank
|7,30
|-2,28
|24,05
|Akçansa
|6,52
|0,31
|-0,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,31
|-0,76
|-34,83
|Akfen GMYO
|2,24
|0,45
|35,76
|Akın Tekstil
|9,33
|-0,32
|2,92
|Akiş GMYO
|2,58
|-2,27
|13,21
|Akmerkez GMYO
|20,36
|-0,68
|37,73
|Aksa
|9,25
|-1,60
|39,42
|Aksa Enerji
|2,47
|-1,98
|-7,84
|Aksigorta
|4,94
|-1,00
|57,36
|Aksu Enerji
|8,78
|2,69
|13,73
|Alarko Carrıer
|35,34
|-2,91
|-10,21
|Alarko GMYO
|50,05
|-1,86
|18,53
|Alarko Holding
|5,19
|1,17
|166,11
|Albaraka Türk
|1,26
|-0,79
|3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,64
|-1,29
|32,64
|Alkim Kağıt
|3,98
|-1,00
|10,74
|Alkim Kimya
|24,50
|-0,81
|13,74
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|5,68
|-0,87
|83,15
|Anadolu Cam
|3,21
|1,26
|25,16
|Anadolu Efes
|19,97
|-0,55
|-0,51
|Anadolu Grubu Holding
|13,67
|-1,80
|34,89
|Anadolu Hayat Emek.
|5,20
|-0,76
|-8,68
|Anadolu Isuzu
|8,42
|0,36
|36,25
|Anadolu Sigorta
|4,16
|-0,72
|5,97
|Anel Elektrik
|1,87
|-1,06
|15,43
|Arçelik
|17,62
|-2,22
|11,59
|Arena Bilgisayar
|4,43
|-3,70
|0,45
|Armada Bilgisayar
|10,17
|-0,49
|9,47
|Arsan Tekstil
|2,20
|-3,08
|35,80
|Artı Yatırım Holding
|0,77
|0,00
|-11,49
|Aselsan
|18,13
|-0,82
|-24,30
|Aslan Çimento
|27,30
|0,81
|-3,05
|Ata GMYO
|3,86
|-2,03
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,22
|-2,40
|-7,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,93
|-1,06
|8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,58
|-1,58
|42,99
|Avrasya GMYO
|1,12
|0,00
|27,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,31
|-1,50
|21,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.277,70
|0,01
|2,52
|Avrupa Yatırım Holding
|1,95
|-2,99
|-19,75
|Ayen Enerji
|2,05
|-1,91
|13,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-2,23
|27,24
|Aygaz
|10,95
|-2,06
|10,11
|Bagfaş
|9,60
|-2,93
|99,17
|Bak Ambalaj
|5,30
|-2,21
|12,57
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|-3,03
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,67
|-2,34
|33,07
|Banvit
|12,53
|-1,34
|16,13
|Baştaş Başkent Çimento
|1,84
|0,00
|-8,91
|Batı Çimento
|2,64
|-0,38
|9,54
|Batısöke Çimento
|0,97
|0,00
|-11,01
|Bera Holding
|2,03
|-3,33
|-1,46
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|-2,75
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,59
|0,00
|-1,85
|Beyaz Filo
|3,13
|-2,19
|14,65
|Beymen Perakende Yat.
|13,92
|-10,19
|253,30
|Bilici Yatırım
|2,61
|-2,61
|106,40
|Bim Mağazalar
|47,78
|-0,46
|11,54
|Birko Mensucat
|0,27
|-6,90
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,87
|-1,14
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|9,38
|-3,30
|37,94
|Bolu Çimento
|2,64
|1,15
|-14,50
|Bomonti Elektrik
|2,05
|-1,44
|327,08
|Borusan Mannesmann
|8,51
|-3,51
|21,41
|Borusan Yat. Paz.
|34,32
|-0,52
|-5,27
|Bosch Fren Sistemleri
|209,70
|-1,69
|37,26
|Bossa
|4,53
|-0,22
|7,75
|Brisa
|5,65
|-1,91
|-10,74
|Burçelik
|3,59
|-3,49
|11,84
|Burçelik Vana
|4,35
|0,00
|193,92
|Bursa Çimento
|4,79
|1,91
|8,86
|Carrefoursa
|3,26
|-1,21
|-6,32
|Ceo Event Medya
|7,44
|-0,67
|Coca Cola İçecek
|32,30
|-2,12
|9,25
|Cosmos Yat. Holding
|1,18
|-0,84
|21,65
|Credıtwest Faktorıng
|1,63
|0,00
|56,73
|Çelebi
|98,25
|-0,61
|68,39
|Çelik Halat
|4,54
|0,00
|-15,97
|Çemaş Döküm
|1,02
|-2,86
|34,21
|Çemtaş
|5,36
|-0,92
|-10,12
|Çimbeton
|29,06
|-0,07
|1,61
|Çimentaş
|11,32
|0,62
|-10,87
|Çimsa
|7,15
|-1,92
|-5,30
|Çuhadaroğlu Metal
|2,29
|-2,55
|28,65
|Dagi Giyim
|1,72
|-1,15
|38,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,45
|-1,36
|43,56
|Dardanel
|1,25
|-3,10
|13,64
|Datagate Bilgisayar
|5,66
|-2,08
|32,24
|Demısaş Döküm
|2,37
|-2,07
|3,15
|Denge Holding
|1,67
|-2,91
|43,97
|Deniz GMYO
|3,39
|-0,88
|11,51
|Denizbank
|21,00
|0,19
|9,95
|Denizli Cam
|5,41
|-3,74
|3,88
|Derimod
|3,62
|-1,36
|28,86
|Derlüks Deri
|1,98
|-2,94
|Desa Deri
|2,31
|-1,28
|33,53
|Despec Bilgisayar
|3,11
|-0,96
|13,86
|Deva Holding
|6,46
|0,62
|96,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|0,00
|14,10
|Ditaş Doğan
|6,85
|4,10
|33,82
|DO-CO
|518,00
|0,48
|9,30
|Doğan Burda
|3,07
|-1,60
|1,99
|Doğan Holding
|1,58
|-0,63
|69,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|-1,00
|-18,85
|Doğusan
|1,34
|-3,60
|-38,09
|Doğuş GMYO
|2,65
|-1,85
|25,59
|Doğuş Otomotiv
|7,35
|-1,47
|69,35
|Döktaş Dökümcülük
|29,20
|0,27
|258,28
|Duran Doğan Basım
|10,65
|-1,39
|108,82
|Dyo Boya
|3,49
|-1,97
|20,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,08
|1,65
|26,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,99
|0,50
|24,80
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|-3,23
|16,88
|Ege Endüstri
|479,00
|-3,23
|53,95
|Ege Gübre
|36,02
|-2,91
|74,12
|Ege Profil
|9,00
|-0,99
|7,17
|Ege Seramik
|2,86
|-0,69
|-3,42
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|17,24
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|5,60
|-0,18
|45,83
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,14
|-0,87
|16,33
|Eminiş Ambalaj
|1,00
|-2,91
|-14,53
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|0,00
|-12,82
|Enerjisa Enerji
|6,26
|-0,16
|32,95
|Enka İnşaat
|5,81
|1,04
|30,73
|Erbosan
|19,23
|-2,29
|26,48
|Ereğli Demir Çelik
|6,69
|2,14
|9,64
|Ersu Gıda
|1,23
|-4,65
|33,70
|Escort Teknoloji
|0,75
|-3,85
|-1,32
|Etiler Gıda
|3,60
|2,86
|69,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,12
|-5,08
|59,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,83
|-2,35
|30,72
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|-3,49
|32,46
|Euro Yatırım Holding
|1,14
|-5,00
|107,27
|Fenerbahçe Futbol
|10,93
|-1,44
|57,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,85
|-3,06
|7,14
|F-M İzmit Piston
|19,70
|-1,89
|28,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,85
|-2,73
|85,19
|Ford Otosan
|58,30
|-2,43
|22,71
|Formet Çelik Kapı
|5,36
|-3,77
|322,05
|Frigo Pak Gıda
|7,90
|0,00
|364,71
|Galatasaray Sportif
|1,49
|-2,61
|20,16
|Garanti Bankası
|9,33
|-0,43
|17,21
|Garanti Faktoring
|3,34
|-0,30
|68,69
|Garanti Yat. Ort.
|0,94
|2,17
|28,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,15
|0,00
|35,92
|Gedik Yatırım Holding
|4,45
|-0,67
|89,36
|Gediz Ambalaj
|5,36
|-1,11
|32,53
|Gentaş
|1,36
|-2,86
|-0,92
|Gersan Elektrik
|2,06
|-2,37
|-15,59
|Global Men. Değ.
|0,90
|-3,23
|91,49
|Global Yat. Holding
|3,75
|-1,06
|25,42
|Good-Year
|2,63
|-1,13
|-20,74
|Göltaş Çimento
|12,37
|-1,59
|1,02
|Gözde Girişim
|3,46
|0,29
|29,59
|GSD Denizcilik
|1,52
|-3,18
|32,17
|GSD Holding
|0,86
|-2,27
|7,50
|Gübre Fabrik.
|5,23
|-0,95
|76,69
|Güler Yat. Holding
|1,73
|10,19
|61,68
|Güneş Sigorta
|1,73
|1,76
|23,38
|Halk GMYO
|0,94
|1,08
|46,12
|Halk Sigorta
|1,50
|-6,83
|69,97
|Hatay Tekstil
|3,87
|-1,28
|12,23
|Hedef Girişim
|1,55
|-1,90
|33,62
|Hektaş
|14,86
|-0,40
|60,30
|HUB Girişim
|5,51
|-3,33
|193,09
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|-2,67
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|4,02
|1,01
|-18,46
|İdealist Danışmanlık
|3,59
|-4,27
|-38,57
|İdealist GMYO
|2,54
|-4,15
|55,83
|İhlas Ev Aletleri
|1,46
|-3,31
|347,00
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|-2,33
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|2,35
|-1,26
|285,25
|İhlas Holding
|0,50
|-1,96
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|-2,41
|145,45
|İndeks Bilgisayar
|7,27
|-2,94
|30,55
|Info Yatırım
|4,80
|366,02
|İntema
|6,63
|-1,63
|10,56
|İpek Doğal Enerji
|6,57
|0,00
|22,35
|İskenderun Demir Çelik
|6,51
|10,71
|38,85
(Sürecek)