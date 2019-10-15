Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,47
|2,08
|-24,62
|Acıpayam Selüloz
|4,27
|-0,70
|33,65
|Adana Çimento (A)
|6,29
|-1,26
|32,24
|Adana Çimento (B)
|4,73
|-2,27
|46,64
|Adana Çimento (C)
|1,50
|1,35
|21,84
|Adel Kalemcilik
|10,70
|1,81
|4,15
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,05
|2,50
|-12,39
|Afyon Çimento
|4,20
|2,44
|-8,50
|Ak Enerji
|0,55
|1,85
|-12,70
|Akbank
|6,75
|2,27
|14,70
|Akçansa
|6,40
|0,95
|-2,17
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,30
|1,56
|-35,32
|Akfen GMYO
|2,24
|0,00
|35,76
|Akın Tekstil
|9,46
|1,07
|4,36
|Akiş GMYO
|2,42
|1,26
|6,19
|Akmerkez GMYO
|20,48
|1,39
|38,54
|Aksa
|8,98
|0,79
|35,35
|Aksa Enerji
|2,39
|2,14
|-10,82
|Aksigorta
|4,90
|-0,41
|56,08
|Aksu Enerji
|8,83
|-1,23
|14,38
|Alarko Carrıer
|35,66
|1,31
|-9,40
|Alarko GMYO
|50,85
|1,60
|20,43
|Alarko Holding
|5,04
|3,07
|158,42
|Albaraka Türk
|1,21
|2,54
|-0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,73
|2,38
|34,20
|Alkim Kağıt
|3,80
|1,06
|5,73
|Alkim Kimya
|25,18
|0,24
|16,89
|Altınyağ
|0,42
|5,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|6,10
|7,96
|96,69
|Anadolu Cam
|3,06
|2,68
|19,31
|Anadolu Efes
|19,07
|1,22
|-5,00
|Anadolu Grubu Holding
|13,24
|4,42
|30,64
|Anadolu Hayat Emek.
|5,15
|0,00
|-9,56
|Anadolu Isuzu
|7,88
|1,03
|27,51
|Anadolu Sigorta
|4,15
|-0,95
|5,71
|Anel Elektrik
|1,86
|1,09
|14,81
|Arçelik
|17,78
|1,54
|12,60
|Arena Bilgisayar
|4,20
|2,44
|-4,76
|Armada Bilgisayar
|9,91
|-0,40
|6,67
|Arsan Tekstil
|2,15
|1,42
|32,72
|Artı Yatırım Holding
|0,75
|1,35
|-13,79
|Aselsan
|17,34
|1,82
|-27,60
|Aslan Çimento
|26,80
|1,90
|-4,83
|Ata GMYO
|4,03
|1,26
|0,50
|Atakule GMYO
|1,18
|3,51
|-10,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-7,50
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,91
|2,25
|5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,48
|0,29
|41,64
|Avrasya GMYO
|1,09
|1,87
|23,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,31
|1,55
|21,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,20
|0,01
|2,56
|Avrupa Yatırım Holding
|1,87
|1,08
|-23,05
|Ayen Enerji
|1,94
|1,57
|7,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|2,86
|30,88
|Aygaz
|10,36
|0,19
|4,18
|Bagfaş
|9,83
|3,15
|103,94
|Bak Ambalaj
|5,24
|1,16
|11,29
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|6,67
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,61
|2,55
|28,29
|Banvit
|11,85
|0,17
|9,82
|Baştaş Başkent Çimento
|1,85
|-1,07
|-8,42
|Batı Çimento
|2,64
|1,54
|9,54
|Batısöke Çimento
|0,96
|1,05
|-11,93
|Bera Holding
|1,98
|3,13
|-3,88
|Berkosan Yalıtım
|1,79
|2,87
|-1,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,59
|1,27
|-1,85
|Beyaz Filo
|3,00
|2,39
|9,89
|Beymen Perakende Yat.
|14,20
|-0,84
|260,41
|Bilici Yatırım
|2,52
|-1,18
|99,28
|Bim Mağazalar
|47,92
|0,04
|11,87
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,82
|2,50
|-29,91
|Bizim Mağazaları
|8,69
|-2,36
|27,79
|Bolu Çimento
|2,67
|5,53
|-13,53
|Bomonti Elektrik
|2,03
|3,57
|322,92
|Borusan Mannesmann
|8,05
|-0,62
|14,85
|Borusan Yat. Paz.
|32,98
|-0,12
|-8,97
|Bosch Fren Sistemleri
|199,10
|1,07
|30,32
|Bossa
|4,73
|11,03
|12,51
|Brisa
|5,55
|0,91
|-12,32
|Burçelik
|3,57
|1,13
|11,21
|Burçelik Vana
|4,50
|1,12
|204,05
|Bursa Çimento
|4,49
|1,13
|2,05
|Carrefoursa
|3,20
|2,89
|-8,05
|Ceo Event Medya
|7,25
|-2,03
|Coca Cola İçecek
|30,00
|0,67
|1,47
|Cosmos Yat. Holding
|1,22
|25,77
|Credıtwest Faktorıng
|1,74
|5,45
|67,31
|Çelebi
|97,95
|0,98
|67,87
|Çelik Halat
|4,60
|2,00
|-14,86
|Çemaş Döküm
|1,04
|0,97
|36,84
|Çemtaş
|5,13
|0,98
|-13,98
|Çimbeton
|29,00
|0,62
|1,40
|Çimentaş
|11,13
|2,11
|-12,36
|Çimsa
|7,08
|1,14
|-6,23
|Çuhadaroğlu Metal
|2,22
|0,00
|24,72
|Dagi Giyim
|1,65
|1,23
|33,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,47
|-0,68
|45,54
|Dardanel
|1,24
|-1,59
|12,73
|Datagate Bilgisayar
|5,41
|2,46
|26,40
|Demısaş Döküm
|2,34
|0,86
|1,84
|Denge Holding
|1,57
|3,97
|35,34
|Deniz GMYO
|3,25
|1,56
|6,91
|Denizbank
|21,16
|0,09
|10,79
|Denizli Cam
|5,64
|12,35
|8,29
|Derimod
|3,47
|2,06
|23,52
|Derlüks Deri
|1,91
|2,14
|Desa Deri
|2,30
|0,88
|32,95
|Despec Bilgisayar
|3,14
|2,95
|14,95
|Deva Holding
|6,45
|1,10
|96,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,83
|2,47
|6,41
|Ditaş Doğan
|6,28
|2,11
|22,68
|DO-CO
|516,10
|-0,77
|8,90
|Doğan Burda
|3,14
|1,95
|4,32
|Doğan Holding
|1,60
|1,91
|71,80
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|3,16
|-19,67
|Doğusan
|1,36
|1,49
|-37,17
|Doğuş GMYO
|2,47
|1,65
|17,06
|Doğuş Otomotiv
|6,42
|-3,31
|47,93
|Döktaş Dökümcülük
|27,44
|5,30
|236,69
|Duran Doğan Basım
|10,60
|0,95
|107,84
|Dyo Boya
|3,33
|2,46
|14,83
|Eczacıbaşı İlaç
|2,98
|1,36
|22,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,57
|0,00
|18,24
|Edip Gayrimenkul
|0,83
|3,75
|7,79
|Ege Endüstri
|468,70
|1,63
|50,64
|Ege Gübre
|37,62
|3,35
|81,86
|Ege Profil
|8,87
|1,49
|5,63
|Ege Seramik
|2,82
|1,81
|-4,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|-6,06
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|5,30
|0,00
|38,02
|Ekiz Kimya
|0,41
|-2,38
|24,24
|Emek Elektrik
|1,17
|6,36
|19,39
|Eminiş Ambalaj
|1,01
|-2,88
|-13,68
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|0,00
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|5,96
|0,68
|26,58
|Enka İnşaat
|5,72
|0,00
|28,71
|Erbosan
|18,69
|-0,05
|22,92
|Ereğli Demir Çelik
|6,68
|0,15
|9,48
|Ersu Gıda
|1,29
|2,38
|40,22
|Escort Teknoloji
|0,76
|2,70
|0,00
|Etiler Gıda
|3,48
|0,00
|63,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,11
|4,72
|57,67
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,81
|2,53
|27,57
|Euro Yat. Ort.
|0,81
|3,85
|29,27
|Euro Yatırım Holding
|1,14
|1,79
|107,27
|Fenerbahçe Futbol
|10,86
|1,78
|56,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,79
|1,82
|4,89
|F-M İzmit Piston
|19,40
|2,00
|26,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,74
|2,62
|78,04
|Ford Otosan
|60,15
|1,18
|26,61
|Formet Çelik Kapı
|5,40
|1,89
|325,20
|Frigo Pak Gıda
|8,20
|0,00
|382,35
|Galatasaray Sportif
|1,46
|2,10
|17,74
|Garanti Bankası
|8,58
|2,75
|7,79
|Garanti Faktoring
|3,41
|2,71
|72,22
|Garanti Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|25,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,14
|0,49
|35,59
|Gedik Yatırım Holding
|4,34
|0,93
|84,68
|Gediz Ambalaj
|5,27
|1,74
|30,31
|Gentaş
|1,41
|1,44
|2,72
|Gersan Elektrik
|2,02
|2,02
|-17,22
|Global Men. Değ.
|0,96
|3,23
|104,26
|Global Yat. Holding
|3,63
|1,40
|21,40
|Good-Year
|2,58
|1,98
|-22,25
|Göltaş Çimento
|12,21
|1,75
|-0,28
|Gözde Girişim
|3,33
|3,10
|24,72
|GSD Denizcilik
|2,12
|11,58
|84,35
|GSD Holding
|0,86
|1,18
|7,50
|Gübre Fabrik.
|5,11
|2,40
|72,64
|Güler Yat. Holding
|1,77
|0,57
|65,42
|Güneş Sigorta
|1,67
|5,03
|19,10
|Halk GMYO
|0,91
|1,11
|41,46
|Halk Sigorta
|1,56
|1,96
|76,77
|Hatay Tekstil
|3,81
|1,06
|10,49
|Hedef Girişim
|1,65
|4,43
|42,24
|Hektaş
|14,82
|1,37
|59,87
|HUB Girişim
|5,46
|4,60
|190,43
|Hürriyet Gzt.
|0,71
|2,90
|-23,66
|ICBC Turkey Bank
|3,88
|2,92
|-21,30
|İdealist Danışmanlık
|3,74
|2,19
|-36,01
|İdealist GMYO
|2,61
|3,57
|60,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,37
|2,24
|319,44
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|1,23
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|2,32
|0,00
|280,33
|İhlas Holding
|0,48
|2,13
|50,00
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|2,50
|148,48
|İndeks Bilgisayar
|6,84
|0,74
|22,83
|Info Yatırım
|4,75
|-1,04
|361,17
|İntema
|6,52
|1,56
|8,73
|İpek Doğal Enerji
|6,17
|2,66
|14,90
|İskenderun Demir Çelik
|6,06
|0,00
|29,25
(Sürecek)