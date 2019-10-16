Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,52 2,01 -22,05 Acıpayam Selüloz 4,17 -2,80 30,52 Adana Çimento (A) 6,27 -1,72 31,82 Adana Çimento (B) 4,73 -3,27 46,64 Adana Çimento (C) 1,51 -2,58 22,66 Adel Kalemcilik 10,52 -1,31 2,40 Adese Alışveriş Ticaret 2,03 -2,40 -13,25 Afyon Çimento 4,15 -0,95 -9,59 Ak Enerji 0,55 -1,79 -12,70 Akbank 6,66 -1,33 13,17 Akçansa 6,20 -3,73 -5,23 Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 3,85 -32,84 Akfen GMYO 2,24 -1,75 35,76 Akın Tekstil 9,43 -1,05 4,03 Akiş GMYO 2,40 -0,41 5,31 Akmerkez GMYO 20,58 0,78 39,22 Aksa 8,99 -0,66 35,50 Aksa Enerji 2,34 -1,68 -12,69 Aksigorta 4,90 -1,01 56,08 Aksu Enerji 9,38 0,11 21,50 Alarko Carrıer 34,88 -0,68 -11,38 Alarko GMYO 49,94 -1,21 18,27 Alarko Holding 5,06 -0,98 159,45 Albaraka Türk 1,20 -1,64 -1,64 Alcatel Lucent Teletaş 7,70 -0,52 33,68 Alkim Kağıt 3,83 -0,26 6,56 Alkim Kimya 24,80 -1,59 15,13 Altınyağ 0,42 0,00 -4,55 Altınyunus Çeşme 6,58 2,02 112,17 Anadolu Cam 3,13 -1,57 22,04 Anadolu Efes 19,10 -0,16 -4,85 Anadolu Grubu Holding 13,34 -0,74 31,63 Anadolu Hayat Emek. 5,11 -1,73 -10,27 Anadolu Isuzu 7,89 -0,38 27,67 Anadolu Sigorta 4,14 -0,48 5,46 Anel Elektrik 1,86 -0,53 14,81 Arçelik 17,55 -2,39 11,15 Arena Bilgisayar 4,14 -1,43 -6,12 Armada Bilgisayar 10,06 1,31 8,29 Arsan Tekstil 2,12 -1,85 30,86 Artı Yatırım Holding 0,75 0,00 -13,79 Aselsan 16,84 -2,32 -29,69 Aslan Çimento 26,54 -1,04 -5,75 Ata GMYO 3,89 -2,99 -2,99 Atakule GMYO 1,16 -0,85 -11,84 Atlantis Yatırım Holding 0,50 19,05 177,78 Atlas Yat. Ort. 0,90 -1,10 4,65 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,56 0,86 42,72 Avrasya GMYO 1,10 -0,90 25,00 Avrasya Petrol ve Tur. 1,30 -0,76 20,37 Avrasya Stratejik GMYF 1.278,30 0,01 2,57 Avrupa Yatırım Holding 1,91 1,06 -21,40 Ayen Enerji 1,93 -2,03 7,18 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,72 -4,44 25,06 Aygaz 10,12 -1,65 1,77 Bagfaş 10,04 -0,89 108,30 Bak Ambalaj 5,33 0,19 13,21 Balatacılar Balatacılık 0,31 0,00 -6,06 Bantaş Ambalaj 1,59 -1,85 26,69 Banvit 11,65 -2,02 7,97 Baştaş Başkent Çimento 1,95 2,63 -3,47 Batı Çimento 2,65 0,00 9,96 Batısöke Çimento 0,96 -2,04 -11,93 Bera Holding 2,03 1,50 -1,46 Berkosan Yalıtım 1,77 -1,67 -2,21 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,87 0,62 Beyaz Filo 3,01 -0,99 10,26 Beymen Perakende Yat. 13,60 -4,90 245,18 Bilici Yatırım 2,54 -0,39 100,86 Bim Mağazalar 47,40 -0,50 10,65 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,82 -2,38 -29,91 Bizim Mağazaları 8,38 -2,67 23,24 Bolu Çimento 2,65 -2,57 -14,18 Bomonti Elektrik 2,00 -0,99 316,67 Borusan Mannesmann 8,22 -0,36 17,27 Borusan Yat. Paz. 32,40 -1,82 -10,57 Bosch Fren Sistemleri 195,30 -1,26 27,84 Bossa 4,40 -1,12 4,66 Brisa 5,45 -1,45 -13,90 Burçelik 3,57 -0,28 11,21 Burçelik Vana 4,50 0,22 204,05 Bursa Çimento 4,51 -0,66 2,50 Carrefoursa 3,13 -1,57 -10,06 Ceo Event Medya 7,21 -1,77 Coca Cola İçecek 29,64 -0,20 0,25 Cosmos Yat. Holding 1,22 25,77 Credıtwest Faktorıng 1,75 0,00 68,27 Çelebi 97,30 -1,27 66,76 Çelik Halat 4,61 0,66 -14,68 Çemaş Döküm 1,05 -1,87 38,16 Çemtaş 5,01 -2,15 -15,99 Çimbeton 28,98 -0,41 1,33 Çimentaş 11,16 1,00 -12,13 Çimsa 6,95 -2,25 -7,95 Çuhadaroğlu Metal 2,21 -1,78 24,16 Dagi Giyim 1,64 -0,61 32,26 Dagi Yatırım Holding 1,49 0,68 47,52 Dardanel 1,32 -2,94 20,00 Datagate Bilgisayar 5,37 -1,47 25,47 Demısaş Döküm 2,34 -0,85 1,84 Denge Holding 1,62 3,18 39,66 Deniz GMYO 3,22 -1,53 5,92 Denizbank 21,18 0,00 10,89 Denizli Cam 5,68 1,25 9,06 Derimod 3,39 -1,74 20,67 Derlüks Deri 1,86 -1,59 Desa Deri 2,29 -1,72 32,37 Despec Bilgisayar 3,18 0,32 16,42 Deva Holding 6,53 -2,10 98,48 Diriteks Diriliş Tekstil 0,85 0,00 8,97 Ditaş Doğan 6,06 -1,30 18,39 DO-CO 519,40 -0,50 9,59 Doğan Burda 3,10 -0,64 2,99 Doğan Holding 1,66 0,00 78,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 -1,02 -20,49 Doğusan 1,33 -2,21 -38,55 Doğuş GMYO 2,49 -1,58 18,01 Doğuş Otomotiv 6,46 -2,42 48,85 Döktaş Dökümcülük 26,94 -0,66 230,55 Duran Doğan Basım 10,40 -1,33 103,92 Dyo Boya 3,28 -2,09 13,10 Eczacıbaşı İlaç 2,99 -2,29 23,27 Eczacıbaşı Yatırım 7,59 -2,57 18,55 Edip Gayrimenkul 0,96 10,34 24,68 Ege Endüstri 457,00 -1,42 46,88 Ege Gübre 37,36 -0,11 80,60 Ege Profil 8,87 0,23 5,63 Ege Seramik 2,79 -1,41 -5,78 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 -3,23 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 5,25 -0,38 36,72 Ekiz Kimya 0,41 -2,38 24,24 Emek Elektrik 1,15 -1,71 17,35 Eminiş Ambalaj 1,05 5,00 -10,26 Emlak Konut GMYO 1,14 -4,20 -21,74 Enerjisa Enerji 5,82 -2,18 23,61 Enka İnşaat 5,60 -1,75 26,01 Erbosan 18,49 -1,54 21,61 Ereğli Demir Çelik 6,57 -1,35 7,67 Ersu Gıda 1,28 -1,54 39,13 Escort Teknoloji 0,77 0,00 1,32 Etiler Gıda 3,43 -0,58 61,03 Euro Kapital Yat. Ort. 1,15 -1,71 63,36 Euro Trend Yat. Ort. 0,83 0,00 30,72 Euro Yat. Ort. 0,82 0,00 30,86 Euro Yatırım Holding 1,14 -1,72 107,27 Fenerbahçe Futbol 11,26 2,55 62,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,77 -0,72 4,14 F-M İzmit Piston 20,42 5,91 32,84 Fonet Bilgi Teknolojileri 2,71 -1,45 76,09 Ford Otosan 60,65 0,08 27,66 Formet Çelik Kapı 5,14 -4,28 304,72 Frigo Pak Gıda 7,90 -3,42 364,71 Galatasaray Sportif 1,47 0,68 18,55 Garanti Bankası 8,44 -1,97 6,03 Garanti Faktoring 3,44 0,29 73,74 Garanti Yat. Ort. 0,92 -1,08 25,62 Gedik Y. Men. Değ. 4,14 0,00 35,59 Gedik Yatırım Holding 4,33 -0,69 84,26 Gediz Ambalaj 5,22 -0,95 29,07 Gentaş 1,55 10,71 12,92 Gersan Elektrik 2,00 -1,48 -18,04 Global Men. Değ. 1,04 2,97 121,28 Global Yat. Holding 3,61 -0,28 20,74 Good-Year 2,56 -0,78 -22,85 Göltaş Çimento 12,08 -0,82 -1,35 Gözde Girişim 3,40 0,59 27,34 GSD Denizcilik 1,95 -7,58 69,57 GSD Holding 0,86 -1,15 7,50 Gübre Fabrik. 5,05 -1,75 70,61 Güler Yat. Holding 1,73 -0,57 61,68 Güneş Sigorta 1,66 -0,60 18,39 Halk GMYO 0,87 -4,40 35,24 Halk Sigorta 1,46 -5,81 65,44 Hatay Tekstil 3,83 -0,52 11,07 Hedef Girişim 1,59 -1,85 37,07 Hektaş 14,69 -1,08 58,47 HUB Girişim 5,45 -0,37 189,89 Hürriyet Gzt. 0,72 0,00 -22,58 ICBC Turkey Bank 3,77 -2,84 -23,53 İdealist Danışmanlık 3,70 -1,60 -36,69 İdealist GMYO 2,62 -1,50 60,74 İhlas Ev Aletleri 1,39 1,46 325,56 İhlas Gayrimenkul 0,82 -1,20 -12,72 İhlas Gazetecilik 2,37 288,52 İhlas Holding 0,48 -2,04 50,00 İhlas Yayın Holding 0,79 -1,25 139,39 İndeks Bilgisayar 6,66 -2,92 19,60 Info Yatırım 5,50 14,58 433,98 İntema 6,47 -1,07 7,89 İpek Doğal Enerji 5,84 -5,19 8,75 İskenderun Demir Çelik 5,99 -0,66 27,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)