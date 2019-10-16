Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|2,01
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|4,17
|-2,80
|30,52
|Adana Çimento (A)
|6,27
|-1,72
|31,82
|Adana Çimento (B)
|4,73
|-3,27
|46,64
|Adana Çimento (C)
|1,51
|-2,58
|22,66
|Adel Kalemcilik
|10,52
|-1,31
|2,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|-2,40
|-13,25
|Afyon Çimento
|4,15
|-0,95
|-9,59
|Ak Enerji
|0,55
|-1,79
|-12,70
|Akbank
|6,66
|-1,33
|13,17
|Akçansa
|6,20
|-3,73
|-5,23
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|3,85
|-32,84
|Akfen GMYO
|2,24
|-1,75
|35,76
|Akın Tekstil
|9,43
|-1,05
|4,03
|Akiş GMYO
|2,40
|-0,41
|5,31
|Akmerkez GMYO
|20,58
|0,78
|39,22
|Aksa
|8,99
|-0,66
|35,50
|Aksa Enerji
|2,34
|-1,68
|-12,69
|Aksigorta
|4,90
|-1,01
|56,08
|Aksu Enerji
|9,38
|0,11
|21,50
|Alarko Carrıer
|34,88
|-0,68
|-11,38
|Alarko GMYO
|49,94
|-1,21
|18,27
|Alarko Holding
|5,06
|-0,98
|159,45
|Albaraka Türk
|1,20
|-1,64
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,70
|-0,52
|33,68
|Alkim Kağıt
|3,83
|-0,26
|6,56
|Alkim Kimya
|24,80
|-1,59
|15,13
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|6,58
|2,02
|112,17
|Anadolu Cam
|3,13
|-1,57
|22,04
|Anadolu Efes
|19,10
|-0,16
|-4,85
|Anadolu Grubu Holding
|13,34
|-0,74
|31,63
|Anadolu Hayat Emek.
|5,11
|-1,73
|-10,27
|Anadolu Isuzu
|7,89
|-0,38
|27,67
|Anadolu Sigorta
|4,14
|-0,48
|5,46
|Anel Elektrik
|1,86
|-0,53
|14,81
|Arçelik
|17,55
|-2,39
|11,15
|Arena Bilgisayar
|4,14
|-1,43
|-6,12
|Armada Bilgisayar
|10,06
|1,31
|8,29
|Arsan Tekstil
|2,12
|-1,85
|30,86
|Artı Yatırım Holding
|0,75
|0,00
|-13,79
|Aselsan
|16,84
|-2,32
|-29,69
|Aslan Çimento
|26,54
|-1,04
|-5,75
|Ata GMYO
|3,89
|-2,99
|-2,99
|Atakule GMYO
|1,16
|-0,85
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,50
|19,05
|177,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,90
|-1,10
|4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,56
|0,86
|42,72
|Avrasya GMYO
|1,10
|-0,90
|25,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,30
|-0,76
|20,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,30
|0,01
|2,57
|Avrupa Yatırım Holding
|1,91
|1,06
|-21,40
|Ayen Enerji
|1,93
|-2,03
|7,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,72
|-4,44
|25,06
|Aygaz
|10,12
|-1,65
|1,77
|Bagfaş
|10,04
|-0,89
|108,30
|Bak Ambalaj
|5,33
|0,19
|13,21
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|0,00
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,59
|-1,85
|26,69
|Banvit
|11,65
|-2,02
|7,97
|Baştaş Başkent Çimento
|1,95
|2,63
|-3,47
|Batı Çimento
|2,65
|0,00
|9,96
|Batısöke Çimento
|0,96
|-2,04
|-11,93
|Bera Holding
|2,03
|1,50
|-1,46
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|-1,67
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,87
|0,62
|Beyaz Filo
|3,01
|-0,99
|10,26
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|-4,90
|245,18
|Bilici Yatırım
|2,54
|-0,39
|100,86
|Bim Mağazalar
|47,40
|-0,50
|10,65
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,82
|-2,38
|-29,91
|Bizim Mağazaları
|8,38
|-2,67
|23,24
|Bolu Çimento
|2,65
|-2,57
|-14,18
|Bomonti Elektrik
|2,00
|-0,99
|316,67
|Borusan Mannesmann
|8,22
|-0,36
|17,27
|Borusan Yat. Paz.
|32,40
|-1,82
|-10,57
|Bosch Fren Sistemleri
|195,30
|-1,26
|27,84
|Bossa
|4,40
|-1,12
|4,66
|Brisa
|5,45
|-1,45
|-13,90
|Burçelik
|3,57
|-0,28
|11,21
|Burçelik Vana
|4,50
|0,22
|204,05
|Bursa Çimento
|4,51
|-0,66
|2,50
|Carrefoursa
|3,13
|-1,57
|-10,06
|Ceo Event Medya
|7,21
|-1,77
|Coca Cola İçecek
|29,64
|-0,20
|0,25
|Cosmos Yat. Holding
|1,22
|25,77
|Credıtwest Faktorıng
|1,75
|0,00
|68,27
|Çelebi
|97,30
|-1,27
|66,76
|Çelik Halat
|4,61
|0,66
|-14,68
|Çemaş Döküm
|1,05
|-1,87
|38,16
|Çemtaş
|5,01
|-2,15
|-15,99
|Çimbeton
|28,98
|-0,41
|1,33
|Çimentaş
|11,16
|1,00
|-12,13
|Çimsa
|6,95
|-2,25
|-7,95
|Çuhadaroğlu Metal
|2,21
|-1,78
|24,16
|Dagi Giyim
|1,64
|-0,61
|32,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,49
|0,68
|47,52
|Dardanel
|1,32
|-2,94
|20,00
|Datagate Bilgisayar
|5,37
|-1,47
|25,47
|Demısaş Döküm
|2,34
|-0,85
|1,84
|Denge Holding
|1,62
|3,18
|39,66
|Deniz GMYO
|3,22
|-1,53
|5,92
|Denizbank
|21,18
|0,00
|10,89
|Denizli Cam
|5,68
|1,25
|9,06
|Derimod
|3,39
|-1,74
|20,67
|Derlüks Deri
|1,86
|-1,59
|Desa Deri
|2,29
|-1,72
|32,37
|Despec Bilgisayar
|3,18
|0,32
|16,42
|Deva Holding
|6,53
|-2,10
|98,48
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,85
|0,00
|8,97
|Ditaş Doğan
|6,06
|-1,30
|18,39
|DO-CO
|519,40
|-0,50
|9,59
|Doğan Burda
|3,10
|-0,64
|2,99
|Doğan Holding
|1,66
|0,00
|78,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|-1,02
|-20,49
|Doğusan
|1,33
|-2,21
|-38,55
|Doğuş GMYO
|2,49
|-1,58
|18,01
|Doğuş Otomotiv
|6,46
|-2,42
|48,85
|Döktaş Dökümcülük
|26,94
|-0,66
|230,55
|Duran Doğan Basım
|10,40
|-1,33
|103,92
|Dyo Boya
|3,28
|-2,09
|13,10
|Eczacıbaşı İlaç
|2,99
|-2,29
|23,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,59
|-2,57
|18,55
|Edip Gayrimenkul
|0,96
|10,34
|24,68
|Ege Endüstri
|457,00
|-1,42
|46,88
|Ege Gübre
|37,36
|-0,11
|80,60
|Ege Profil
|8,87
|0,23
|5,63
|Ege Seramik
|2,79
|-1,41
|-5,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|-3,23
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,25
|-0,38
|36,72
|Ekiz Kimya
|0,41
|-2,38
|24,24
|Emek Elektrik
|1,15
|-1,71
|17,35
|Eminiş Ambalaj
|1,05
|5,00
|-10,26
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|-4,20
|-21,74
|Enerjisa Enerji
|5,82
|-2,18
|23,61
|Enka İnşaat
|5,60
|-1,75
|26,01
|Erbosan
|18,49
|-1,54
|21,61
|Ereğli Demir Çelik
|6,57
|-1,35
|7,67
|Ersu Gıda
|1,28
|-1,54
|39,13
|Escort Teknoloji
|0,77
|0,00
|1,32
|Etiler Gıda
|3,43
|-0,58
|61,03
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,15
|-1,71
|63,36
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|30,72
|Euro Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|30,86
|Euro Yatırım Holding
|1,14
|-1,72
|107,27
|Fenerbahçe Futbol
|11,26
|2,55
|62,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,77
|-0,72
|4,14
|F-M İzmit Piston
|20,42
|5,91
|32,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,71
|-1,45
|76,09
|Ford Otosan
|60,65
|0,08
|27,66
|Formet Çelik Kapı
|5,14
|-4,28
|304,72
|Frigo Pak Gıda
|7,90
|-3,42
|364,71
|Galatasaray Sportif
|1,47
|0,68
|18,55
|Garanti Bankası
|8,44
|-1,97
|6,03
|Garanti Faktoring
|3,44
|0,29
|73,74
|Garanti Yat. Ort.
|0,92
|-1,08
|25,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,14
|0,00
|35,59
|Gedik Yatırım Holding
|4,33
|-0,69
|84,26
|Gediz Ambalaj
|5,22
|-0,95
|29,07
|Gentaş
|1,55
|10,71
|12,92
|Gersan Elektrik
|2,00
|-1,48
|-18,04
|Global Men. Değ.
|1,04
|2,97
|121,28
|Global Yat. Holding
|3,61
|-0,28
|20,74
|Good-Year
|2,56
|-0,78
|-22,85
|Göltaş Çimento
|12,08
|-0,82
|-1,35
|Gözde Girişim
|3,40
|0,59
|27,34
|GSD Denizcilik
|1,95
|-7,58
|69,57
|GSD Holding
|0,86
|-1,15
|7,50
|Gübre Fabrik.
|5,05
|-1,75
|70,61
|Güler Yat. Holding
|1,73
|-0,57
|61,68
|Güneş Sigorta
|1,66
|-0,60
|18,39
|Halk GMYO
|0,87
|-4,40
|35,24
|Halk Sigorta
|1,46
|-5,81
|65,44
|Hatay Tekstil
|3,83
|-0,52
|11,07
|Hedef Girişim
|1,59
|-1,85
|37,07
|Hektaş
|14,69
|-1,08
|58,47
|HUB Girişim
|5,45
|-0,37
|189,89
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|0,00
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,77
|-2,84
|-23,53
|İdealist Danışmanlık
|3,70
|-1,60
|-36,69
|İdealist GMYO
|2,62
|-1,50
|60,74
|İhlas Ev Aletleri
|1,39
|1,46
|325,56
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-1,20
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|2,37
|288,52
|İhlas Holding
|0,48
|-2,04
|50,00
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|-1,25
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|6,66
|-2,92
|19,60
|Info Yatırım
|5,50
|14,58
|433,98
|İntema
|6,47
|-1,07
|7,89
|İpek Doğal Enerji
|5,84
|-5,19
|8,75
|İskenderun Demir Çelik
|5,99
|-0,66
|27,76
(Sürecek)