Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|3,36
|-21,03
|Acıpayam Selüloz
|4,44
|5,71
|38,98
|Adana Çimento (A)
|6,33
|4,11
|33,08
|Adana Çimento (B)
|4,73
|3,96
|46,64
|Adana Çimento (C)
|1,59
|6,71
|29,16
|Adel Kalemcilik
|10,82
|3,64
|5,32
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,07
|7,25
|-11,54
|Afyon Çimento
|4,32
|4,10
|-5,88
|Ak Enerji
|0,58
|3,57
|-7,94
|Akbank
|7,31
|5,94
|24,22
|Akçansa
|6,58
|5,11
|0,58
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|2,27
|-32,84
|Akfen GMYO
|2,28
|0,88
|38,18
|Akın Tekstil
|9,70
|2,32
|7,01
|Akiş GMYO
|2,53
|4,12
|11,01
|Akmerkez GMYO
|20,76
|2,17
|40,44
|Aksa
|9,53
|4,38
|43,64
|Aksa Enerji
|2,43
|3,40
|-9,33
|Aksigorta
|4,98
|-1,19
|58,63
|Aksu Enerji
|9,66
|1,15
|25,13
|Alarko Carrıer
|35,94
|3,28
|-8,69
|Alarko GMYO
|50,00
|2,00
|18,42
|Alarko Holding
|4,79
|0,00
|145,60
|Albaraka Türk
|1,26
|3,28
|3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,01
|4,30
|39,06
|Alkim Kağıt
|3,95
|2,60
|9,90
|Alkim Kimya
|26,84
|2,68
|24,60
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|6,58
|-4,64
|112,17
|Anadolu Cam
|3,30
|3,12
|28,67
|Anadolu Efes
|20,04
|3,30
|-0,17
|Anadolu Grubu Holding
|14,31
|4,38
|41,20
|Anadolu Hayat Emek.
|5,29
|2,12
|-7,10
|Anadolu Isuzu
|8,22
|4,18
|33,01
|Anadolu Sigorta
|4,20
|0,96
|6,99
|Anel Elektrik
|1,93
|2,66
|19,14
|Arçelik
|18,02
|5,20
|14,12
|Arena Bilgisayar
|4,60
|4,55
|4,31
|Armada Bilgisayar
|10,14
|2,32
|9,15
|Arsan Tekstil
|2,18
|4,81
|34,57
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|1,30
|-10,34
|Aselsan
|17,80
|5,26
|-25,68
|Aslan Çimento
|28,00
|5,03
|-0,57
|Ata GMYO
|3,97
|1,53
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,21
|5,22
|-8,04
|Atlantis Yatırım Holding
|0,65
|8,33
|261,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|4,40
|10,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,16
|4,99
|50,83
|Avrasya GMYO
|1,13
|2,73
|28,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,33
|2,31
|23,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,50
|0,01
|2,58
|Avrupa Yatırım Holding
|1,95
|3,72
|-19,75
|Ayen Enerji
|2,09
|5,03
|16,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,81
|3,43
|31,60
|Aygaz
|10,70
|3,98
|7,60
|Bagfaş
|10,49
|3,45
|117,63
|Bak Ambalaj
|5,42
|2,46
|15,12
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|3,33
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,69
|4,32
|34,66
|Banvit
|12,01
|3,80
|11,31
|Baştaş Başkent Çimento
|1,96
|3,16
|-2,97
|Batı Çimento
|2,69
|2,67
|11,62
|Batısöke Çimento
|0,99
|3,13
|-9,17
|Bera Holding
|2,15
|4,37
|4,37
|Berkosan Yalıtım
|1,85
|3,35
|2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,75
|4,17
|8,02
|Beyaz Filo
|3,18
|4,26
|16,48
|Beymen Perakende Yat.
|13,30
|1,53
|237,56
|Bilici Yatırım
|2,61
|3,98
|106,40
|Bim Mağazalar
|47,36
|1,28
|10,56
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,86
|2,38
|-26,50
|Bizim Mağazaları
|8,82
|5,13
|29,71
|Bolu Çimento
|2,69
|3,46
|-12,88
|Bomonti Elektrik
|2,04
|4,08
|325,00
|Borusan Mannesmann
|8,81
|8,36
|25,69
|Borusan Yat. Paz.
|33,88
|3,99
|-6,48
|Bosch Fren Sistemleri
|206,80
|9,36
|35,36
|Bossa
|4,59
|3,85
|9,18
|Brisa
|5,70
|3,07
|-9,95
|Burçelik
|3,86
|1,58
|20,25
|Burçelik Vana
|4,70
|-2,49
|217,57
|Bursa Çimento
|4,52
|2,03
|2,73
|Carrefoursa
|3,55
|1,72
|2,01
|Ceo Event Medya
|7,38
|2,36
|Coca Cola İçecek
|31,60
|3,61
|6,88
|Cosmos Yat. Holding
|1,23
|1,65
|26,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,85
|6,94
|77,88
|Çelebi
|104,50
|0,67
|79,10
|Çelik Halat
|4,74
|3,04
|-12,27
|Çemaş Döküm
|1,10
|5,77
|44,74
|Çemtaş
|5,37
|2,87
|-9,96
|Çimbeton
|29,26
|1,39
|2,31
|Çimentaş
|11,48
|3,52
|-9,61
|Çimsa
|7,25
|3,13
|-3,97
|Çuhadaroğlu Metal
|2,34
|2,63
|31,46
|Dagi Giyim
|1,66
|2,47
|33,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,52
|2,01
|50,50
|Dardanel
|1,48
|8,03
|34,55
|Datagate Bilgisayar
|5,77
|3,41
|34,81
|Demısaş Döküm
|2,41
|3,43
|4,89
|Denge Holding
|1,66
|3,75
|43,10
|Deniz GMYO
|3,42
|5,23
|12,50
|Denizbank
|21,16
|0,09
|10,79
|Denizli Cam
|5,69
|2,52
|9,25
|Derimod
|3,55
|4,41
|26,36
|Derlüks Deri
|1,93
|2,66
|Desa Deri
|2,38
|2,15
|37,57
|Despec Bilgisayar
|3,40
|2,72
|24,47
|Deva Holding
|7,03
|2,93
|113,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|4,76
|12,82
|Ditaş Doğan
|6,30
|2,27
|23,07
|DO-CO
|545,00
|0,06
|15,00
|Doğan Burda
|3,18
|3,25
|5,65
|Doğan Holding
|1,72
|0,00
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|4,08
|-16,39
|Doğusan
|1,43
|2,14
|-33,94
|Doğuş GMYO
|2,66
|1,92
|26,07
|Doğuş Otomotiv
|7,14
|5,93
|64,52
|Döktaş Dökümcülük
|26,78
|2,76
|228,59
|Duran Doğan Basım
|10,32
|1,18
|102,35
|Dyo Boya
|3,49
|3,25
|20,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,13
|3,64
|29,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,14
|5,30
|27,14
|Edip Gayrimenkul
|0,91
|5,81
|18,18
|Ege Endüstri
|478,20
|3,73
|53,69
|Ege Gübre
|38,56
|3,32
|86,40
|Ege Profil
|9,07
|1,34
|8,01
|Ege Seramik
|2,90
|2,47
|-2,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|3,33
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,40
|2,08
|40,63
|Ekiz Kimya
|0,42
|2,44
|27,27
|Emek Elektrik
|1,24
|3,33
|26,53
|Eminiş Ambalaj
|1,04
|-0,95
|-11,11
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|6,19
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|5,98
|2,22
|27,01
|Enka İnşaat
|5,67
|2,53
|27,58
|Erbosan
|19,40
|5,32
|27,59
|Ereğli Demir Çelik
|6,75
|2,74
|10,62
|Ersu Gıda
|1,48
|11,28
|60,87
|Escort Teknoloji
|0,82
|3,80
|7,89
|Etiler Gıda
|3,24
|0,00
|52,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,27
|5,83
|80,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,88
|6,02
|38,59
|Euro Yat. Ort.
|0,86
|4,88
|37,25
|Euro Yatırım Holding
|1,26
|5,00
|129,09
|Fenerbahçe Futbol
|12,43
|2,98
|79,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,88
|3,97
|8,27
|F-M İzmit Piston
|20,80
|3,69
|35,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,95
|5,73
|91,68
|Ford Otosan
|62,05
|2,65
|30,61
|Formet Çelik Kapı
|4,39
|4,09
|334,37
|Frigo Pak Gıda
|8,34
|2,96
|390,59
|Galatasaray Sportif
|1,54
|2,67
|24,19
|Garanti Bankası
|9,34
|7,23
|17,34
|Garanti Faktoring
|3,75
|3,31
|89,39
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|1,09
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,12
|0,00
|34,93
|Gedik Yatırım Holding
|4,33
|1,41
|84,26
|Gediz Ambalaj
|5,19
|1,96
|28,33
|Gentaş
|1,54
|1,99
|12,19
|Gersan Elektrik
|2,12
|4,43
|-13,13
|Global Men. Değ.
|1,05
|0,96
|123,40
|Global Yat. Holding
|3,71
|3,06
|24,08
|Good-Year
|2,70
|3,85
|-18,63
|Göltaş Çimento
|12,63
|4,29
|3,15
|Gözde Girişim
|3,45
|3,60
|29,21
|GSD Denizcilik
|2,06
|0,00
|79,13
|GSD Holding
|0,89
|3,49
|11,25
|Gübre Fabrik.
|5,20
|2,56
|75,68
|Güler Yat. Holding
|1,75
|3,55
|63,55
|Güneş Sigorta
|1,68
|3,07
|19,81
|Halk GMYO
|0,90
|3,45
|39,90
|Halk Sigorta
|1,64
|0,00
|85,83
|Hatay Tekstil
|4,00
|1,78
|16,00
|Hedef Girişim
|1,64
|3,14
|41,38
|Hektaş
|14,94
|2,47
|61,17
|HUB Girişim
|5,61
|2,19
|198,40
|Hürriyet Gzt.
|0,74
|2,78
|-20,43
|ICBC Turkey Bank
|4,14
|4,02
|-16,02
|İdealist Danışmanlık
|3,80
|3,26
|-34,98
|İdealist GMYO
|2,73
|4,20
|67,48
|İhlas Ev Aletleri
|1,40
|2,94
|328,63
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|4,88
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|2,23
|1,36
|265,57
|İhlas Holding
|0,51
|6,25
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|9,46
|145,45
|İndeks Bilgisayar
|6,97
|2,50
|25,16
|Info Yatırım
|5,00
|385,44
|İntema
|6,70
|3,08
|11,73
|İpek Doğal Enerji
|5,79
|2,48
|7,82
|İskenderun Demir Çelik
|6,20
|3,16
|32,24
(Sürecek)