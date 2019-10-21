Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|0,65
|-21,03
|Acıpayam Selüloz
|4,36
|-0,68
|36,47
|Adana Çimento (A)
|6,30
|0,32
|32,45
|Adana Çimento (B)
|4,66
|-1,48
|44,47
|Adana Çimento (C)
|1,63
|1,24
|32,40
|Adel Kalemcilik
|10,81
|-1,46
|5,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,07
|0,49
|-11,54
|Afyon Çimento
|4,31
|0,47
|-6,10
|Ak Enerji
|0,59
|0,00
|-6,35
|Akbank
|7,10
|-2,74
|20,65
|Akçansa
|6,55
|0,77
|0,12
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|0,00
|-32,84
|Akfen GMYO
|2,26
|-0,88
|36,97
|Akın Tekstil
|9,81
|0,20
|8,22
|Akiş GMYO
|2,55
|1,59
|11,89
|Akmerkez GMYO
|20,68
|-0,39
|39,89
|Aksa
|9,42
|1,84
|41,98
|Aksa Enerji
|2,42
|-0,82
|-9,70
|Aksigorta
|4,96
|-0,60
|57,99
|Aksu Enerji
|9,67
|-0,10
|25,26
|Alarko Carrıer
|36,12
|1,01
|-8,23
|Alarko GMYO
|49,40
|-1,59
|17,00
|Alarko Holding
|4,57
|-1,08
|134,32
|Albaraka Türk
|1,26
|0,00
|3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,01
|0,38
|39,06
|Alkim Kağıt
|3,95
|-0,50
|9,90
|Alkim Kimya
|27,16
|0,67
|26,09
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|6,80
|3,82
|119,26
|Anadolu Cam
|3,30
|0,61
|28,67
|Anadolu Efes
|20,16
|0,20
|0,43
|Anadolu Grubu Holding
|14,34
|0,35
|41,50
|Anadolu Hayat Emek.
|5,29
|0,76
|-7,10
|Anadolu Isuzu
|8,29
|0,36
|34,14
|Anadolu Sigorta
|4,21
|1,20
|7,24
|Anel Elektrik
|1,93
|0,52
|19,14
|Arçelik
|18,11
|0,06
|14,69
|Arena Bilgisayar
|4,92
|4,68
|11,56
|Armada Bilgisayar
|10,08
|-1,18
|8,50
|Arsan Tekstil
|2,16
|-0,92
|33,33
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|2,56
|-8,05
|Aselsan
|17,69
|-1,01
|-26,14
|Aslan Çimento
|26,90
|-0,15
|-4,47
|Ata GMYO
|3,93
|-0,25
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,22
|1,67
|-7,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,62
|1,64
|244,44
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|10,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,93
|-1,18
|47,73
|Avrasya GMYO
|1,14
|0,88
|29,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,36
|1,49
|25,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,80
|0,02
|2,61
|Avrupa Yatırım Holding
|1,92
|-0,52
|-20,99
|Ayen Enerji
|2,09
|0,48
|16,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|-0,56
|30,15
|Aygaz
|10,30
|-2,00
|3,58
|Bagfaş
|10,85
|1,40
|125,10
|Bak Ambalaj
|5,58
|0,00
|18,51
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|3,13
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,71
|0,00
|36,25
|Banvit
|12,20
|0,58
|13,07
|Baştaş Başkent Çimento
|1,97
|-0,51
|-2,48
|Batı Çimento
|2,72
|0,74
|12,86
|Batısöke Çimento
|0,98
|0,00
|-10,09
|Bera Holding
|2,17
|0,00
|5,34
|Berkosan Yalıtım
|1,85
|0,54
|2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|-2,89
|3,70
|Beyaz Filo
|3,20
|-0,62
|17,22
|Beymen Perakende Yat.
|10,49
|-19,98
|166,24
|Bilici Yatırım
|2,64
|-1,12
|108,77
|Bim Mağazalar
|47,58
|0,30
|11,08
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,86
|0,00
|-26,50
|Bizim Mağazaları
|8,75
|-0,57
|28,68
|Bolu Çimento
|2,68
|0,00
|-13,21
|Bomonti Elektrik
|2,02
|-0,49
|320,83
|Borusan Mannesmann
|8,51
|1,07
|21,41
|Borusan Yat. Paz.
|33,84
|-0,18
|-6,59
|Bosch Fren Sistemleri
|200,70
|-0,30
|31,37
|Bossa
|4,70
|2,17
|11,79
|Brisa
|5,67
|-0,70
|-10,43
|Burçelik
|3,81
|-0,26
|18,69
|Burçelik Vana
|4,75
|-1,86
|220,95
|Bursa Çimento
|4,52
|0,22
|2,73
|Carrefoursa
|3,59
|0,00
|3,16
|Ceo Event Medya
|7,31
|0,27
|Coca Cola İçecek
|31,98
|-0,06
|8,17
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|-1,64
|23,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,80
|-2,17
|73,08
|Çelebi
|100,90
|-0,59
|72,93
|Çelik Halat
|4,84
|0,83
|-10,42
|Çemaş Döküm
|1,09
|0,00
|43,42
|Çemtaş
|5,42
|0,18
|-9,12
|Çimbeton
|29,18
|0,07
|2,03
|Çimentaş
|11,40
|0,00
|-10,24
|Çimsa
|7,31
|1,25
|-3,18
|Çuhadaroğlu Metal
|2,38
|0,00
|33,71
|Dagi Giyim
|1,79
|6,55
|44,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,55
|2,65
|53,47
|Dardanel
|1,50
|-0,66
|36,36
|Datagate Bilgisayar
|5,76
|-0,86
|34,58
|Demısaş Döküm
|2,45
|0,41
|6,63
|Denge Holding
|1,73
|0,58
|49,14
|Deniz GMYO
|3,42
|0,59
|12,50
|Denizbank
|21,18
|0,00
|10,89
|Denizli Cam
|5,63
|-0,53
|8,10
|Derimod
|3,55
|-0,28
|26,36
|Derlüks Deri
|1,95
|1,04
|Desa Deri
|2,63
|5,62
|52,02
|Despec Bilgisayar
|3,42
|-0,29
|25,21
|Deva Holding
|7,05
|-0,70
|114,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|0,00
|12,82
|Ditaş Doğan
|6,21
|-0,96
|21,32
|DO-CO
|565,50
|1,86
|19,32
|Doğan Burda
|3,19
|0,95
|5,98
|Doğan Holding
|1,72
|0,58
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|-0,99
|-18,03
|Doğusan
|1,45
|0,69
|-33,01
|Doğuş GMYO
|2,66
|0,00
|26,07
|Doğuş Otomotiv
|7,15
|1,27
|64,75
|Döktaş Dökümcülük
|26,42
|-2,15
|224,17
|Duran Doğan Basım
|10,17
|-1,45
|99,41
|Dyo Boya
|3,48
|0,58
|20,00
|Eczacıbaşı İlaç
|3,12
|-0,64
|28,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,16
|-0,37
|27,45
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|16,88
|Ege Endüstri
|473,60
|0,34
|52,21
|Ege Gübre
|39,78
|2,63
|92,30
|Ege Profil
|9,01
|-1,53
|7,29
|Ege Seramik
|2,87
|-1,03
|-3,08
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|3,23
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,38
|0,75
|40,10
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,24
|-1,59
|26,53
|Eminiş Ambalaj
|1,22
|16,19
|4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|0,00
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|6,18
|0,49
|31,25
|Enka İnşaat
|5,55
|-0,72
|24,88
|Erbosan
|19,58
|-0,36
|28,78
|Ereğli Demir Çelik
|6,58
|-0,15
|7,84
|Ersu Gıda
|1,49
|1,36
|61,96
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,50
|5,11
|64,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|0,00
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,85
|-1,16
|33,87
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|1,19
|35,65
|Euro Yatırım Holding
|1,25
|0,81
|127,27
|Fenerbahçe Futbol
|12,29
|-0,08
|77,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,92
|-0,68
|9,77
|F-M İzmit Piston
|20,48
|-1,25
|33,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,96
|0,00
|92,33
|Ford Otosan
|61,45
|-0,24
|29,34
|Formet Çelik Kapı
|4,27
|-2,73
|322,50
|Frigo Pak Gıda
|8,30
|2,22
|388,24
|Galatasaray Sportif
|1,54
|-0,65
|24,19
|Garanti Bankası
|9,15
|-1,29
|14,95
|Garanti Faktoring
|3,84
|1,86
|93,94
|Garanti Yat. Ort.
|0,99
|3,13
|35,18
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,16
|0,73
|36,24
|Gedik Yatırım Holding
|4,31
|0,23
|83,40
|Gediz Ambalaj
|5,31
|0,38
|31,30
|Gentaş
|1,56
|1,96
|13,65
|Gersan Elektrik
|2,23
|4,21
|-8,62
|Global Men. Değ.
|1,05
|0,00
|123,40
|Global Yat. Holding
|3,84
|1,86
|28,43
|Good-Year
|2,71
|-0,73
|-18,33
|Göltaş Çimento
|12,81
|1,67
|4,62
|Gözde Girişim
|3,29
|-3,52
|23,22
|GSD Denizcilik
|1,95
|-2,99
|69,57
|GSD Holding
|0,88
|0,00
|10,00
|Gübre Fabrik.
|5,30
|-0,75
|79,05
|Güler Yat. Holding
|1,72
|0,00
|60,75
|Güneş Sigorta
|1,68
|0,00
|19,81
|Halk GMYO
|0,89
|-1,11
|38,35
|Halk Sigorta
|1,57
|0,00
|77,90
|Hatay Tekstil
|4,10
|0,74
|18,90
|Hedef Girişim
|1,79
|9,15
|54,31
|Hektaş
|14,70
|-0,68
|58,58
|HUB Girişim
|5,49
|-1,79
|192,02
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|2,67
|-17,20
|ICBC Turkey Bank
|4,14
|0,98
|-16,02
|İdealist Danışmanlık
|3,98
|4,74
|-31,90
|İdealist GMYO
|2,73
|0,37
|67,48
|İhlas Ev Aletleri
|1,38
|-1,43
|322,50
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|2,20
|-6,38
|260,66
|İhlas Holding
|0,50
|-1,96
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|0,00
|136,36
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|0,00
|25,70
|Info Yatırım
|5,45
|0,93
|429,13
|İntema
|6,66
|-0,45
|11,06
|İpek Doğal Enerji
|5,69
|-1,04
|5,96
|İskenderun Demir Çelik
|6,13
|0,66
|30,74
(Sürecek)