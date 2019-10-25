Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|-0,64
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|4,62
|2,44
|44,61
|Adana Çimento (A)
|6,54
|0,00
|37,50
|Adana Çimento (B)
|4,98
|-2,54
|54,39
|Adana Çimento (C)
|1,80
|-4,76
|46,21
|Adel Kalemcilik
|11,62
|0,17
|13,11
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|0,00
|-13,25
|Afyon Çimento
|4,66
|-1,48
|1,53
|Ak Enerji
|0,61
|0,00
|-3,17
|Akbank
|7,14
|-0,83
|21,33
|Akçansa
|6,82
|0,29
|4,25
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|0,00
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,34
|-1,27
|41,82
|Akın Tekstil
|10,37
|0,88
|14,40
|Akiş GMYO
|2,64
|-1,49
|15,84
|Akmerkez GMYO
|21,04
|0,00
|45,77
|Aksa
|10,10
|2,02
|52,23
|Aksa Enerji
|2,58
|1,18
|-3,73
|Aksigorta
|4,91
|-0,41
|56,40
|Aksu Enerji
|9,72
|0,31
|25,91
|Alarko Carrıer
|37,50
|1,19
|-4,73
|Alarko GMYO
|49,24
|-0,73
|16,62
|Alarko Holding
|4,51
|1,81
|131,25
|Albaraka Türk
|1,25
|0,00
|2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,24
|-0,12
|43,06
|Alkim Kağıt
|4,07
|1,24
|13,24
|Alkim Kimya
|29,82
|-1,58
|38,44
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,54
|-1,80
|110,88
|Anadolu Cam
|3,37
|1,81
|31,40
|Anadolu Efes
|20,24
|0,50
|0,83
|Anadolu Grubu Holding
|14,58
|-1,09
|43,87
|Anadolu Hayat Emek.
|5,26
|-0,75
|-7,63
|Anadolu Isuzu
|8,99
|-0,77
|45,47
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,00
|7,24
|Anel Elektrik
|1,98
|0,00
|22,22
|Arçelik
|18,49
|-0,27
|17,10
|Arena Bilgisayar
|5,13
|2,40
|16,33
|Armada Bilgisayar
|10,14
|-0,39
|9,15
|Arsan Tekstil
|2,26
|1,35
|39,51
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|1,28
|-9,20
|Aselsan
|18,51
|1,87
|-22,72
|Aslan Çimento
|28,58
|0,21
|1,49
|Ata GMYO
|3,95
|0,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,33
|0,76
|1,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,78
|6,85
|333,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|2,02
|17,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,22
|1,54
|51,64
|Avrasya GMYO
|1,15
|0,00
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,37
|0,00
|26,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,20
|0,01
|2,64
|Avrupa Yatırım Holding
|1,89
|0,53
|-22,22
|Ayen Enerji
|2,23
|0,00
|23,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|-2,86
|23,61
|Aygaz
|10,93
|0,00
|9,91
|Bagfaş
|11,75
|2,35
|143,78
|Bak Ambalaj
|6,09
|2,01
|29,35
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,79
|0,56
|42,63
|Banvit
|12,72
|1,84
|17,89
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-0,99
|Batı Çimento
|2,77
|0,00
|14,94
|Batısöke Çimento
|1,01
|0,00
|-7,34
|Bera Holding
|2,31
|0,00
|12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,93
|0,52
|6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|-1,80
|1,23
|Beyaz Filo
|3,26
|0,31
|19,41
|Beymen Perakende Yat.
|12,50
|1,13
|217,26
|Bilici Yatırım
|2,76
|-0,36
|118,26
|Bim Mağazalar
|47,98
|-0,17
|12,01
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|-1,11
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,99
|-1,32
|32,21
|Bolu Çimento
|2,80
|0,36
|-9,32
|Bomonti Elektrik
|2,00
|-0,50
|316,67
|Borusan Mannesmann
|9,12
|0,44
|30,11
|Borusan Yat. Paz.
|34,56
|0,41
|-4,60
|Bosch Fren Sistemleri
|219,20
|0,05
|43,48
|Bossa
|5,74
|19,83
|36,53
|Brisa
|5,90
|1,37
|-6,79
|Burçelik
|3,98
|1,79
|23,99
|Burçelik Vana
|4,74
|1,72
|220,27
|Bursa Çimento
|4,53
|-0,22
|2,95
|Carrefoursa
|3,54
|0,28
|1,72
|Ceo Event Medya
|7,32
|-2,92
|Coca Cola İçecek
|32,90
|-0,06
|11,28
|Cosmos Yat. Holding
|1,29
|2,38
|32,99
|Credıtwest Faktorıng
|2,00
|-1,48
|92,31
|Çelebi
|100,90
|-1,94
|72,93
|Çelik Halat
|5,09
|2,62
|-5,79
|Çemaş Döküm
|1,18
|-3,28
|55,26
|Çemtaş
|5,58
|0,90
|-6,43
|Çimbeton
|29,78
|-0,40
|4,13
|Çimentaş
|11,61
|-0,68
|-8,58
|Çimsa
|7,71
|1,05
|2,12
|Çuhadaroğlu Metal
|2,58
|0,00
|44,94
|Dagi Giyim
|1,79
|-1,65
|44,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,59
|-0,63
|57,43
|Dardanel
|1,63
|0,62
|48,18
|Datagate Bilgisayar
|5,91
|-0,17
|38,08
|Demısaş Döküm
|2,67
|2,69
|16,21
|Denge Holding
|1,72
|-1,15
|48,28
|Deniz GMYO
|3,40
|0,00
|11,84
|Denizbank
|21,26
|0,28
|11,31
|Denizli Cam
|5,70
|-0,70
|9,45
|Derimod
|3,64
|0,28
|29,57
|Derlüks Deri
|2,03
|1,00
|Desa Deri
|2,57
|0,39
|48,55
|Despec Bilgisayar
|3,19
|-4,20
|16,79
|Deva Holding
|7,17
|-0,28
|117,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,87
|-1,14
|11,54
|Ditaş Doğan
|7,45
|13,91
|45,54
|DO-CO
|543,10
|0,20
|14,60
|Doğan Burda
|3,43
|5,54
|13,95
|Doğan Holding
|1,71
|0,00
|83,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|-0,93
|-13,11
|Doğusan
|1,51
|1,34
|-30,24
|Doğuş GMYO
|2,91
|0,69
|37,91
|Doğuş Otomotiv
|8,54
|1,07
|96,77
|Döktaş Dökümcülük
|36,18
|-7,09
|343,93
|Duran Doğan Basım
|9,86
|1,13
|93,33
|Dyo Boya
|3,59
|0,28
|23,79
|Eczacıbaşı İlaç
|3,14
|0,00
|29,46
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,65
|-0,46
|35,11
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|16,88
|Ege Endüstri
|494,90
|-0,22
|59,06
|Ege Gübre
|39,44
|-1,10
|90,65
|Ege Profil
|9,29
|-0,21
|10,63
|Ege Seramik
|3,05
|-0,65
|3,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,40
|0,56
|40,63
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,24
|0,81
|26,53
|Eminiş Ambalaj
|1,10
|-5,17
|-5,98
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|0,80
|-13,50
|Enerjisa Enerji
|6,28
|-1,26
|33,38
|Enka İnşaat
|5,71
|1,06
|28,48
|Erbosan
|20,98
|-0,19
|37,99
|Ereğli Demir Çelik
|6,60
|0,15
|8,17
|Ersu Gıda
|1,47
|1,38
|59,78
|Escort Teknoloji
|0,83
|1,22
|9,21
|Etiler Gıda
|3,50
|0,57
|64,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|81,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,06
|4,95
|66,94
|Euro Yat. Ort.
|0,96
|2,13
|53,21
|Euro Yatırım Holding
|1,28
|-0,78
|132,73
|Fenerbahçe Futbol
|13,32
|2,46
|92,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,96
|0,68
|11,28
|F-M İzmit Piston
|21,66
|-0,64
|40,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,06
|0,33
|98,83
|Ford Otosan
|64,50
|0,86
|35,76
|Formet Çelik Kapı
|4,29
|-0,23
|324,48
|Frigo Pak Gıda
|9,95
|5,85
|485,29
|Galatasaray Sportif
|1,56
|1,30
|25,81
|Garanti Bankası
|9,53
|-1,75
|19,72
|Garanti Faktoring
|3,94
|1,55
|98,99
|Garanti Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,01
|-3,28
|64,08
|Gedik Yatırım Holding
|5,57
|-1,42
|137,02
|Gediz Ambalaj
|5,63
|-1,57
|39,21
|Gentaş
|1,57
|-0,63
|14,38
|Gersan Elektrik
|2,20
|0,00
|-9,85
|Global Men. Değ.
|1,01
|-2,88
|114,89
|Global Yat. Holding
|3,96
|-0,50
|32,44
|Good-Year
|2,79
|0,72
|-15,92
|Göltaş Çimento
|13,82
|-0,29
|12,86
|Gözde Girişim
|3,60
|0,56
|34,83
|GSD Denizcilik
|1,90
|-0,52
|65,22
|GSD Holding
|0,94
|1,08
|17,50
|Gübre Fabrik.
|5,42
|3,63
|83,11
|Güler Yat. Holding
|1,78
|1,14
|66,36
|Güneş Sigorta
|1,78
|1,71
|26,95
|Halk GMYO
|0,94
|-1,05
|46,12
|Halk Sigorta
|1,50
|-0,66
|69,97
|Hatay Tekstil
|4,09
|-0,97
|18,61
|Hedef Girişim
|1,70
|0,00
|46,55
|Hektaş
|15,64
|-0,32
|68,72
|HUB Girişim
|6,03
|-0,99
|220,74
|Hürriyet Gzt.
|0,81
|1,25
|-12,90
|ICBC Turkey Bank
|4,28
|-0,47
|-13,18
|İdealist Danışmanlık
|4,15
|0,73
|-28,99
|İdealist GMYO
|2,77
|0,73
|69,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,95
|-2,01
|497,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,78
|1,30
|-16,98
|İhlas Gazetecilik
|2,60
|12,55
|326,23
|İhlas Holding
|0,51
|2,00
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|-2,41
|145,45
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|0,14
|32,89
|Info Yatırım
|5,20
|-1,89
|404,85
|İntema
|6,90
|1,47
|15,06
|İpek Doğal Enerji
|6,35
|0,47
|18,25
|İskenderun Demir Çelik
|6,28
|-1,57
|33,94
(Sürecek)