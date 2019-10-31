Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|1,95
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|4,45
|0,00
|39,29
|Adana Çimento (A)
|6,75
|5,80
|41,91
|Adana Çimento (B)
|5,17
|7,93
|60,28
|Adana Çimento (C)
|1,97
|5,91
|60,02
|Adel Kalemcilik
|11,39
|-5,24
|10,87
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|0,51
|-16,24
|Afyon Çimento
|4,80
|1,05
|4,58
|Ak Enerji
|0,60
|0,00
|-4,76
|Akbank
|6,99
|0,87
|18,78
|Akçansa
|6,82
|0,29
|4,25
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|0,74
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,30
|-0,43
|39,39
|Akın Tekstil
|10,26
|0,10
|13,18
|Akiş GMYO
|2,60
|0,00
|14,09
|Akmerkez GMYO
|20,98
|-0,47
|45,35
|Aksa
|10,40
|-0,38
|56,76
|Aksa Enerji
|2,64
|0,38
|-1,49
|Aksigorta
|4,91
|0,61
|56,40
|Aksu Enerji
|9,75
|-2,01
|26,30
|Alarko Carrıer
|36,96
|0,43
|-6,10
|Alarko GMYO
|52,45
|1,25
|24,22
|Alarko Holding
|4,63
|-0,86
|137,40
|Albaraka Türk
|1,22
|-1,61
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,01
|0,75
|39,06
|Alkim Kağıt
|4,02
|-1,23
|11,85
|Alkim Kimya
|29,94
|-0,07
|38,99
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,25
|-0,68
|133,77
|Anadolu Cam
|3,35
|1,52
|30,62
|Anadolu Efes
|19,42
|0,05
|-3,25
|Anadolu Grubu Holding
|14,89
|2,20
|46,93
|Anadolu Hayat Emek.
|5,50
|2,23
|-3,42
|Anadolu Isuzu
|8,99
|1,58
|45,47
|Anadolu Sigorta
|4,19
|-0,24
|6,73
|Anel Elektrik
|1,99
|2,05
|22,84
|Arçelik
|17,84
|-2,46
|12,98
|Arena Bilgisayar
|5,48
|-1,08
|24,26
|Armada Bilgisayar
|10,05
|-1,66
|8,18
|Arsan Tekstil
|2,31
|0,43
|42,59
|Artı Yatırım Holding
|0,77
|0,00
|-11,49
|Aselsan
|18,39
|0,49
|-23,22
|Aslan Çimento
|28,50
|1,06
|1,21
|Ata GMYO
|4,00
|-0,50
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,31
|0,77
|-0,44
|Atlantis Yatırım Holding
|0,80
|8,11
|344,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,04
|4,00
|20,93
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,63
|-0,60
|57,19
|Avrasya GMYO
|1,23
|6,03
|39,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|13,04
|44,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,80
|0,01
|2,69
|Avrupa Yatırım Holding
|2,02
|-2,42
|-16,87
|Ayen Enerji
|2,51
|2,45
|39,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|0,57
|28,69
|Aygaz
|10,94
|0,64
|10,01
|Bagfaş
|13,14
|-1,72
|172,61
|Bak Ambalaj
|5,77
|-0,69
|22,55
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,84
|1,66
|46,61
|Banvit
|13,95
|2,65
|29,29
|Baştaş Başkent Çimento
|2,05
|0,00
|1,49
|Batı Çimento
|2,70
|1,50
|12,03
|Batısöke Çimento
|1,00
|1,01
|-8,26
|Bera Holding
|2,92
|-1,02
|41,75
|Berkosan Yalıtım
|1,93
|0,52
|6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,75
|1,74
|8,02
|Beyaz Filo
|3,20
|0,63
|17,22
|Beymen Perakende Yat.
|16,07
|13,17
|307,87
|Bilici Yatırım
|2,79
|-2,11
|120,63
|Bim Mağazalar
|46,98
|-0,04
|9,67
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,87
|-1,14
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|8,30
|-2,81
|22,06
|Bolu Çimento
|2,79
|1,45
|-9,64
|Bomonti Elektrik
|1,94
|-1,52
|304,17
|Borusan Mannesmann
|8,93
|0,00
|27,40
|Borusan Yat. Paz.
|34,06
|-0,41
|-5,98
|Bosch Fren Sistemleri
|215,50
|1,36
|41,06
|Bossa
|5,18
|-1,33
|23,21
|Brisa
|5,91
|-0,67
|-6,64
|Burçelik
|4,01
|0,50
|24,92
|Burçelik Vana
|4,79
|-0,21
|223,65
|Bursa Çimento
|4,56
|1,56
|3,64
|Carrefoursa
|3,46
|-0,29
|-0,57
|Ceo Event Medya
|8,30
|1,22
|Coca Cola İçecek
|31,28
|0,13
|5,80
|Cosmos Yat. Holding
|1,28
|1,59
|31,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,07
|1,47
|99,04
|Çelebi
|98,65
|0,20
|69,07
|Çelik Halat
|5,42
|-0,37
|0,32
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,87
|52,63
|Çemtaş
|5,98
|3,10
|0,27
|Çimbeton
|30,28
|0,00
|5,87
|Çimentaş
|11,55
|1,05
|-9,06
|Çimsa
|8,08
|0,25
|7,02
|Çuhadaroğlu Metal
|2,61
|0,38
|46,63
|Dagi Giyim
|1,87
|-1,06
|50,81
|Dagi Yatırım Holding
|1,57
|-0,63
|55,45
|Dardanel
|1,65
|2,48
|50,00
|Datagate Bilgisayar
|6,14
|-0,49
|43,46
|Demısaş Döküm
|2,69
|2,28
|17,08
|Denge Holding
|1,73
|4,22
|49,14
|Deniz GMYO
|3,39
|1,50
|11,51
|Denizbank
|25,64
|10,33
|34,24
|Denizli Cam
|5,61
|-0,18
|7,72
|Derimod
|3,66
|-1,35
|30,28
|Derlüks Deri
|2,01
|0,50
|Desa Deri
|2,78
|-2,46
|60,69
|Despec Bilgisayar
|3,14
|-3,98
|14,95
|Deva Holding
|7,07
|1,73
|114,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,87
|1,16
|11,54
|Ditaş Doğan
|8,54
|5,82
|66,83
|DO-CO
|533,20
|0,04
|12,51
|Doğan Burda
|3,68
|4,55
|22,26
|Doğan Holding
|1,74
|0,58
|86,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|0,94
|-12,30
|Doğusan
|1,53
|2,00
|-29,32
|Doğuş GMYO
|2,95
|1,37
|39,81
|Doğuş Otomotiv
|8,59
|5,79
|97,93
|Döktaş Dökümcülük
|40,90
|3,65
|401,84
|Duran Doğan Basım
|10,18
|1,60
|99,61
|Dyo Boya
|3,68
|0,55
|26,90
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|-1,94
|24,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,13
|-3,33
|26,98
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|16,88
|Ege Endüstri
|482,90
|-0,76
|55,20
|Ege Gübre
|40,06
|-0,60
|93,65
|Ege Profil
|9,28
|0,43
|10,51
|Ege Seramik
|3,12
|0,00
|5,36
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|-3,23
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,27
|-1,31
|37,24
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,22
|-0,81
|24,49
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|2,68
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|1,67
|-16,25
|Enerjisa Enerji
|6,14
|0,16
|30,40
|Enka İnşaat
|5,73
|-0,35
|28,93
|Erbosan
|22,58
|-1,66
|48,51
|Ereğli Demir Çelik
|6,65
|1,06
|8,99
|Ersu Gıda
|1,55
|2,65
|68,48
|Escort Teknoloji
|0,82
|-3,53
|7,89
|Etiler Gıda
|3,40
|-2,86
|59,62
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|81,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,02
|3,03
|60,64
|Euro Yat. Ort.
|0,95
|2,15
|51,61
|Euro Yatırım Holding
|1,25
|-0,79
|127,27
|Fenerbahçe Futbol
|15,82
|3,67
|128,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,97
|1,02
|11,65
|F-M İzmit Piston
|20,42
|3,76
|32,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,07
|0,66
|99,48
|Ford Otosan
|65,50
|3,56
|37,87
|Formet Çelik Kapı
|4,48
|0,67
|343,28
|Frigo Pak Gıda
|8,90
|-4,30
|423,53
|Galatasaray Sportif
|1,57
|1,95
|26,61
|Garanti Bankası
|9,30
|0,76
|16,83
|Garanti Faktoring
|4,06
|0,25
|105,05
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|0,00
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,10
|0,79
|67,03
|Gedik Yatırım Holding
|5,62
|4,85
|139,15
|Gediz Ambalaj
|5,66
|-0,70
|39,95
|Gentaş
|1,58
|0,64
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,24
|1,82
|-8,21
|Global Men. Değ.
|1,05
|-1,87
|123,40
|Global Yat. Holding
|3,97
|1,53
|32,78
|Good-Year
|2,81
|0,36
|-15,32
|Göltaş Çimento
|14,20
|1,57
|15,97
|Gözde Girişim
|3,58
|-1,10
|34,08
|GSD Denizcilik
|1,98
|5,32
|72,17
|GSD Holding
|0,94
|2,17
|17,50
|Gübre Fabrik.
|5,62
|2,74
|89,86
|Güler Yat. Holding
|1,86
|-1,59
|73,83
|Güneş Sigorta
|1,78
|-3,78
|26,95
|Halk GMYO
|0,95
|0,00
|47,67
|Halk Sigorta
|1,48
|-1,33
|67,70
|Hatay Tekstil
|4,10
|0,74
|18,90
|Hedef Girişim
|1,70
|0,59
|46,55
|Hektaş
|6,36
|2,42
|83,73
|HUB Girişim
|6,67
|0,76
|254,79
|Hürriyet Gzt.
|0,83
|3,75
|-10,75
|ICBC Turkey Bank
|4,29
|0,70
|-12,98
|İdealist Danışmanlık
|3,99
|-0,25
|-31,73
|İdealist GMYO
|2,69
|-0,74
|65,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,95
|-0,51
|497,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,73
|0,00
|-22,30
|İhlas Gazetecilik
|2,65
|-1,85
|334,43
|İhlas Holding
|0,56
|-3,45
|75,00
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|0,00
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|7,13
|-0,56
|28,04
|Info Yatırım
|5,50
|12,94
|433,98
|İntema
|6,65
|0,45
|10,89
|İpek Doğal Enerji
|6,43
|1,74
|19,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,13
|0,16
|30,74
(Sürecek)