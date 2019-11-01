Son Dakika Haberleri: Borsada günün ilk yarısı (1)
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,55 -0,64 -20,51
Acıpayam Selüloz 4,83 9,03 51,18
Adana Çimento (A) 6,56 -1,06 37,92
Adana Çimento (B) 4,97 -2,17 54,08
Adana Çimento (C) 1,89 -3,08 53,52
Adel Kalemcilik 11,05 -2,39 7,56
Adese Alışveriş Ticaret 1,91 -1,55 -18,38
Afyon Çimento 4,58 -2,76 -0,22
Ak Enerji 0,61 1,67 -3,17
Akbank 6,87 -0,58 16,74
Akçansa 6,63 -2,36 1,34
Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 -0,74 -32,84
Akfen GMYO 2,30 -0,86 39,39
Akın Tekstil 11,40 10,68 25,76
Akiş GMYO 2,64 1,15 15,84
Akmerkez GMYO 21,18 -0,09 46,74
Aksa 10,29 0,19 55,10
Aksa Enerji 2,59 -1,89 -3,36
Aksigorta 4,94 0,00 57,36
Aksu Enerji 9,61 -0,93 24,48
Alarko Carrıer 37,02 -0,05 -5,95
Alarko GMYO 55,00 2,71 30,26
Alarko Holding 4,43 -2,85 127,15
Albaraka Türk 1,21 -0,82 -0,82
Alcatel Lucent Teletaş 7,81 -1,51 35,59
Alkim Kağıt 4,01 0,00 11,57
Alkim Kimya 29,90 -0,60 38,81
Altınyağ 0,42 0,00 -4,55
Altınyunus Çeşme 7,28 -0,27 134,74
Anadolu Cam 3,30 -1,49 28,67
Anadolu Efes 19,29 0,31 -3,90
Anadolu Grubu Holding 14,68 -1,41 44,85
Anadolu Hayat Emek. 5,46 -1,44 -4,12
Anadolu Isuzu 8,93 0,00 44,50
Anadolu Sigorta 4,14 -0,96 5,46
Anel Elektrik 2,16 8,00 33,33
Arçelik 17,64 -0,45 11,72
Arena Bilgisayar 5,32 -2,56 20,63
Armada Bilgisayar 10,03 -0,20 7,97
Arsan Tekstil 2,33 -0,43 43,83
Artı Yatırım Holding 0,75 -1,32 -13,79
Aselsan 18,22 -0,71 -23,93
Aslan Çimento 27,86 -0,50 -1,07
Ata GMYO 3,95 -1,25 -1,50
Atakule GMYO 1,34 -1,47 1,84
Atlantis Yatırım Holding 0,83 2,47 361,11
Atlas Yat. Ort. 1,02 0,00 18,60
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,67 0,17 57,73
Avrasya GMYO 1,20 -3,23 36,36
Avrasya Petrol ve Tur. 1,58 -4,24 46,30
Avrasya Stratejik GMYF 1.279,90 0,01 2,70
Avrupa Yatırım Holding 1,90 -4,04 -21,81
Ayen Enerji 2,51 -0,40 39,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 2,29 30,15
Aygaz 10,79 -1,01 8,50
Bagfaş 12,97 -0,15 169,09
Bak Ambalaj 6,06 1,00 28,71
Balatacılar Balatacılık 0,32 0,00 -3,03
Bantaş Ambalaj 1,77 -1,67 41,04
Banvit 13,99 0,07 29,66
Baştaş Başkent Çimento 2,00 -0,99
Batı Çimento 2,62 -0,76 8,71
Batısöke Çimento 0,98 -1,01 -10,09
Bera Holding 3,05 8,93 48,06
Berkosan Yalıtım 1,90 -1,04 4,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 0,00 6,79
Beyaz Filo 3,13 -1,26 14,65
Beymen Perakende Yat. 14,65 -8,32 271,83
Bilici Yatırım 2,84 0,00 124,58
Bim Mağazalar 47,38 0,13 10,61
Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00
Birlik Mensucat 0,86 -1,15 -26,50
Bizim Mağazaları 8,36 -0,48 22,94
Bolu Çimento 2,73 -0,73 -11,59
Bomonti Elektrik 1,86 -3,63 287,50
Borusan Mannesmann 8,76 -1,24 24,98
Borusan Yat. Paz. 33,84 -0,47 -6,59
Bosch Fren Sistemleri 207,10 -2,36 35,56
Bossa 5,52 7,81 31,30
Brisa 5,84 -0,34 -7,74
Burçelik 3,92 -1,26 22,12
Burçelik Vana 4,65 -3,12 214,19
Bursa Çimento 4,51 0,22 2,50
Carrefoursa 3,45 0,88 -0,86
Ceo Event Medya 8,29 -0,12
Coca Cola İçecek 31,58 1,09 6,81
Cosmos Yat. Holding 1,27 0,79 30,93
Credıtwest Faktorıng 2,02 -1,46 94,23
Çelebi 97,55 -0,20 67,19
Çelik Halat 5,24 -1,32 -3,01
Çemaş Döküm 1,13 -0,88 48,68
Çemtaş 5,77 -2,70 -3,25
Çimbeton 29,78 -0,67 4,13
Çimentaş 11,55 -1,03 -9,06
Çimsa 7,81 -1,88 3,44
Çuhadaroğlu Metal 2,55 -2,30 43,26
Dagi Giyim 1,88 -1,05 51,61
Dagi Yatırım Holding 1,55 -1,90 53,47
Dardanel 1,69 0,00 53,64
Datagate Bilgisayar 5,99 -2,12 39,95
Demısaş Döküm 2,75 1,10 19,69
Denge Holding 1,69 -1,74 45,69
Deniz GMYO 3,37 -0,59 10,86
Denizbank 25,70 4,98 34,55
Denizli Cam 5,58 0,54 7,14
Derimod 3,65 0,00 29,92
Derlüks Deri 2,08 3,48
Desa Deri 2,75 -0,36 58,96
Despec Bilgisayar 3,18 0,32 16,42
Deva Holding 7,00 -0,43 112,77
Diriteks Diriliş Tekstil 0,86 0,00 10,26
Ditaş Doğan 8,34 -2,46 62,93
DO-CO 533,00 0,00 12,46
Doğan Burda 3,65 -0,82 21,26
Doğan Holding 1,72 -0,58 84,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 0,00 -7,38
Doğusan 1,48 -1,99 -31,63
Doğuş GMYO 2,89 -1,03 36,97
Doğuş Otomotiv 8,29 -0,48 91,01
Döktaş Dökümcülük 43,70 -7,69 436,20
Duran Doğan Basım 10,47 -0,29 105,29
Dyo Boya 3,62 -0,55 24,83
Eczacıbaşı İlaç 3,01 0,33 24,10
Eczacıbaşı Yatırım 8,03 -0,62 25,42
Edip Gayrimenkul 0,89 -2,20 15,58
Ege Endüstri 472,90 -0,76 51,99
Ege Gübre 38,88 -1,07 87,95
Ege Profil 9,22 -0,32 9,79
Ege Seramik 3,06 -0,97 3,34
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 3,23 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 5,40 2,47 40,63
Ekiz Kimya 0,42 2,44 27,27
Emek Elektrik 1,25 0,00 27,55
Eminiş Ambalaj 1,11 -1,77 -5,13
Emlak Konut GMYO 1,20 -0,83 -17,62
Enerjisa Enerji 6,12 -1,13 29,98
Enka İnşaat 5,75 -0,35 29,38
Erbosan 21,76 -1,81 43,12
Ereğli Demir Çelik 6,53 -0,15 7,02
Ersu Gıda 1,50 -1,96 63,04
Escort Teknoloji 0,82 0,00 7,89
Etiler Gıda 3,45 -1,15 61,97
Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 -0,79 77,56
Euro Trend Yat. Ort. 1,02 -0,97 60,64
Euro Yat. Ort. 0,92 -2,13 46,82
Euro Yatırım Holding 1,26 1,61 129,09
Fenerbahçe Futbol 16,46 3,52 137,86
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,91 -1,02 9,40
F-M İzmit Piston 19,74 -1,30 28,42
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,04 0,33 97,53
Ford Otosan 65,20 1,09 37,24
Formet Çelik Kapı 4,38 -1,13 333,38
Frigo Pak Gıda 8,47 -4,83 398,24
Galatasaray Sportif 1,56 -0,64 25,81
Garanti Bankası 9,22 0,22 15,83
Garanti Faktoring 3,94 -1,50 98,99
Garanti Yat. Ort. 0,93 0,00 26,99
Gedik Y. Men. Değ. 5,31 2,12 73,91
Gedik Yatırım Holding 5,72 0,53 143,40
Gediz Ambalaj 5,42 -3,73 34,02
Gentaş 1,56 0,65 13,65
Gersan Elektrik 2,20 -0,45 -9,85
Global Men. Değ. 1,08 2,86 129,79
Global Yat. Holding 3,97 0,25 32,78
Good-Year 2,77 -0,36 -16,52
Göltaş Çimento 13,92 -1,97 13,68
Gözde Girişim 3,51 -0,57 31,46
GSD Denizcilik 1,91 -1,04 66,09
GSD Holding 0,93 -1,06 16,25
Gübre Fabrik. 5,55 -0,89 87,50
Güler Yat. Holding 1,80 -2,17 68,22
Güneş Sigorta 1,68 -2,89 19,81
Halk GMYO 0,92 -1,08 43,01
Halk Sigorta 1,48 0,68 67,70
Hatay Tekstil 4,13 1,47 19,77
Hedef Girişim 1,70 -0,58 46,55
Hektaş 6,13 -2,85 77,08
HUB Girişim 6,60 -1,64 251,06
Hürriyet Gzt. 0,82 0,00 -11,83
ICBC Turkey Bank 4,17 -2,34 -15,42
İdealist Danışmanlık 3,87 -1,28 -33,78
İdealist GMYO 2,69 0,75 65,03
İhlas Ev Aletleri 1,98 -1,00 506,20
İhlas Gayrimenkul 0,74 0,00 -21,24
İhlas Gazetecilik 2,71 0,74 344,26
İhlas Holding 0,60 3,45 87,50
İhlas Yayın Holding 0,79 -1,25 139,39
İndeks Bilgisayar 6,99 0,00 25,52
Info Yatırım 5,45 -0,91 429,13
İntema 6,60 -0,30 10,06
İpek Doğal Enerji 6,39 -0,62 18,99
İskenderun Demir Çelik 6,07 0,00 29,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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