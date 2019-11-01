Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,55
|-0,64
|-20,51
|Acıpayam Selüloz
|4,83
|9,03
|51,18
|Adana Çimento (A)
|6,56
|-1,06
|37,92
|Adana Çimento (B)
|4,97
|-2,17
|54,08
|Adana Çimento (C)
|1,89
|-3,08
|53,52
|Adel Kalemcilik
|11,05
|-2,39
|7,56
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,91
|-1,55
|-18,38
|Afyon Çimento
|4,58
|-2,76
|-0,22
|Ak Enerji
|0,61
|1,67
|-3,17
|Akbank
|6,87
|-0,58
|16,74
|Akçansa
|6,63
|-2,36
|1,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|-0,74
|-32,84
|Akfen GMYO
|2,30
|-0,86
|39,39
|Akın Tekstil
|11,40
|10,68
|25,76
|Akiş GMYO
|2,64
|1,15
|15,84
|Akmerkez GMYO
|21,18
|-0,09
|46,74
|Aksa
|10,29
|0,19
|55,10
|Aksa Enerji
|2,59
|-1,89
|-3,36
|Aksigorta
|4,94
|0,00
|57,36
|Aksu Enerji
|9,61
|-0,93
|24,48
|Alarko Carrıer
|37,02
|-0,05
|-5,95
|Alarko GMYO
|55,00
|2,71
|30,26
|Alarko Holding
|4,43
|-2,85
|127,15
|Albaraka Türk
|1,21
|-0,82
|-0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,81
|-1,51
|35,59
|Alkim Kağıt
|4,01
|0,00
|11,57
|Alkim Kimya
|29,90
|-0,60
|38,81
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,28
|-0,27
|134,74
|Anadolu Cam
|3,30
|-1,49
|28,67
|Anadolu Efes
|19,29
|0,31
|-3,90
|Anadolu Grubu Holding
|14,68
|-1,41
|44,85
|Anadolu Hayat Emek.
|5,46
|-1,44
|-4,12
|Anadolu Isuzu
|8,93
|0,00
|44,50
|Anadolu Sigorta
|4,14
|-0,96
|5,46
|Anel Elektrik
|2,16
|8,00
|33,33
|Arçelik
|17,64
|-0,45
|11,72
|Arena Bilgisayar
|5,32
|-2,56
|20,63
|Armada Bilgisayar
|10,03
|-0,20
|7,97
|Arsan Tekstil
|2,33
|-0,43
|43,83
|Artı Yatırım Holding
|0,75
|-1,32
|-13,79
|Aselsan
|18,22
|-0,71
|-23,93
|Aslan Çimento
|27,86
|-0,50
|-1,07
|Ata GMYO
|3,95
|-1,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,34
|-1,47
|1,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,83
|2,47
|361,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,02
|0,00
|18,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,67
|0,17
|57,73
|Avrasya GMYO
|1,20
|-3,23
|36,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,58
|-4,24
|46,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,90
|0,01
|2,70
|Avrupa Yatırım Holding
|1,90
|-4,04
|-21,81
|Ayen Enerji
|2,51
|-0,40
|39,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|2,29
|30,15
|Aygaz
|10,79
|-1,01
|8,50
|Bagfaş
|12,97
|-0,15
|169,09
|Bak Ambalaj
|6,06
|1,00
|28,71
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,77
|-1,67
|41,04
|Banvit
|13,99
|0,07
|29,66
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|-0,99
|Batı Çimento
|2,62
|-0,76
|8,71
|Batısöke Çimento
|0,98
|-1,01
|-10,09
|Bera Holding
|3,05
|8,93
|48,06
|Berkosan Yalıtım
|1,90
|-1,04
|4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|0,00
|6,79
|Beyaz Filo
|3,13
|-1,26
|14,65
|Beymen Perakende Yat.
|14,65
|-8,32
|271,83
|Bilici Yatırım
|2,84
|0,00
|124,58
|Bim Mağazalar
|47,38
|0,13
|10,61
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,86
|-1,15
|-26,50
|Bizim Mağazaları
|8,36
|-0,48
|22,94
|Bolu Çimento
|2,73
|-0,73
|-11,59
|Bomonti Elektrik
|1,86
|-3,63
|287,50
|Borusan Mannesmann
|8,76
|-1,24
|24,98
|Borusan Yat. Paz.
|33,84
|-0,47
|-6,59
|Bosch Fren Sistemleri
|207,10
|-2,36
|35,56
|Bossa
|5,52
|7,81
|31,30
|Brisa
|5,84
|-0,34
|-7,74
|Burçelik
|3,92
|-1,26
|22,12
|Burçelik Vana
|4,65
|-3,12
|214,19
|Bursa Çimento
|4,51
|0,22
|2,50
|Carrefoursa
|3,45
|0,88
|-0,86
|Ceo Event Medya
|8,29
|-0,12
|Coca Cola İçecek
|31,58
|1,09
|6,81
|Cosmos Yat. Holding
|1,27
|0,79
|30,93
|Credıtwest Faktorıng
|2,02
|-1,46
|94,23
|Çelebi
|97,55
|-0,20
|67,19
|Çelik Halat
|5,24
|-1,32
|-3,01
|Çemaş Döküm
|1,13
|-0,88
|48,68
|Çemtaş
|5,77
|-2,70
|-3,25
|Çimbeton
|29,78
|-0,67
|4,13
|Çimentaş
|11,55
|-1,03
|-9,06
|Çimsa
|7,81
|-1,88
|3,44
|Çuhadaroğlu Metal
|2,55
|-2,30
|43,26
|Dagi Giyim
|1,88
|-1,05
|51,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,55
|-1,90
|53,47
|Dardanel
|1,69
|0,00
|53,64
|Datagate Bilgisayar
|5,99
|-2,12
|39,95
|Demısaş Döküm
|2,75
|1,10
|19,69
|Denge Holding
|1,69
|-1,74
|45,69
|Deniz GMYO
|3,37
|-0,59
|10,86
|Denizbank
|25,70
|4,98
|34,55
|Denizli Cam
|5,58
|0,54
|7,14
|Derimod
|3,65
|0,00
|29,92
|Derlüks Deri
|2,08
|3,48
|Desa Deri
|2,75
|-0,36
|58,96
|Despec Bilgisayar
|3,18
|0,32
|16,42
|Deva Holding
|7,00
|-0,43
|112,77
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,86
|0,00
|10,26
|Ditaş Doğan
|8,34
|-2,46
|62,93
|DO-CO
|533,00
|0,00
|12,46
|Doğan Burda
|3,65
|-0,82
|21,26
|Doğan Holding
|1,72
|-0,58
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|0,00
|-7,38
|Doğusan
|1,48
|-1,99
|-31,63
|Doğuş GMYO
|2,89
|-1,03
|36,97
|Doğuş Otomotiv
|8,29
|-0,48
|91,01
|Döktaş Dökümcülük
|43,70
|-7,69
|436,20
|Duran Doğan Basım
|10,47
|-0,29
|105,29
|Dyo Boya
|3,62
|-0,55
|24,83
|Eczacıbaşı İlaç
|3,01
|0,33
|24,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,03
|-0,62
|25,42
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-2,20
|15,58
|Ege Endüstri
|472,90
|-0,76
|51,99
|Ege Gübre
|38,88
|-1,07
|87,95
|Ege Profil
|9,22
|-0,32
|9,79
|Ege Seramik
|3,06
|-0,97
|3,34
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|3,23
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,40
|2,47
|40,63
|Ekiz Kimya
|0,42
|2,44
|27,27
|Emek Elektrik
|1,25
|0,00
|27,55
|Eminiş Ambalaj
|1,11
|-1,77
|-5,13
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|-0,83
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|6,12
|-1,13
|29,98
|Enka İnşaat
|5,75
|-0,35
|29,38
|Erbosan
|21,76
|-1,81
|43,12
|Ereğli Demir Çelik
|6,53
|-0,15
|7,02
|Ersu Gıda
|1,50
|-1,96
|63,04
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,45
|-1,15
|61,97
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|77,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,02
|-0,97
|60,64
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|-2,13
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,26
|1,61
|129,09
|Fenerbahçe Futbol
|16,46
|3,52
|137,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,91
|-1,02
|9,40
|F-M İzmit Piston
|19,74
|-1,30
|28,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,04
|0,33
|97,53
|Ford Otosan
|65,20
|1,09
|37,24
|Formet Çelik Kapı
|4,38
|-1,13
|333,38
|Frigo Pak Gıda
|8,47
|-4,83
|398,24
|Galatasaray Sportif
|1,56
|-0,64
|25,81
|Garanti Bankası
|9,22
|0,22
|15,83
|Garanti Faktoring
|3,94
|-1,50
|98,99
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|0,00
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,31
|2,12
|73,91
|Gedik Yatırım Holding
|5,72
|0,53
|143,40
|Gediz Ambalaj
|5,42
|-3,73
|34,02
|Gentaş
|1,56
|0,65
|13,65
|Gersan Elektrik
|2,20
|-0,45
|-9,85
|Global Men. Değ.
|1,08
|2,86
|129,79
|Global Yat. Holding
|3,97
|0,25
|32,78
|Good-Year
|2,77
|-0,36
|-16,52
|Göltaş Çimento
|13,92
|-1,97
|13,68
|Gözde Girişim
|3,51
|-0,57
|31,46
|GSD Denizcilik
|1,91
|-1,04
|66,09
|GSD Holding
|0,93
|-1,06
|16,25
|Gübre Fabrik.
|5,55
|-0,89
|87,50
|Güler Yat. Holding
|1,80
|-2,17
|68,22
|Güneş Sigorta
|1,68
|-2,89
|19,81
|Halk GMYO
|0,92
|-1,08
|43,01
|Halk Sigorta
|1,48
|0,68
|67,70
|Hatay Tekstil
|4,13
|1,47
|19,77
|Hedef Girişim
|1,70
|-0,58
|46,55
|Hektaş
|6,13
|-2,85
|77,08
|HUB Girişim
|6,60
|-1,64
|251,06
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|0,00
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,17
|-2,34
|-15,42
|İdealist Danışmanlık
|3,87
|-1,28
|-33,78
|İdealist GMYO
|2,69
|0,75
|65,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,98
|-1,00
|506,20
|İhlas Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-21,24
|İhlas Gazetecilik
|2,71
|0,74
|344,26
|İhlas Holding
|0,60
|3,45
|87,50
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|-1,25
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|6,99
|0,00
|25,52
|Info Yatırım
|5,45
|-0,91
|429,13
|İntema
|6,60
|-0,30
|10,06
|İpek Doğal Enerji
|6,39
|-0,62
|18,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,07
|0,00
|29,46
(Sürecek)