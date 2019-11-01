Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,55 -0,64 -20,51 Acıpayam Selüloz 4,83 9,03 51,18 Adana Çimento (A) 6,56 -1,06 37,92 Adana Çimento (B) 4,97 -2,17 54,08 Adana Çimento (C) 1,89 -3,08 53,52 Adel Kalemcilik 11,05 -2,39 7,56 Adese Alışveriş Ticaret 1,91 -1,55 -18,38 Afyon Çimento 4,58 -2,76 -0,22 Ak Enerji 0,61 1,67 -3,17 Akbank 6,87 -0,58 16,74 Akçansa 6,63 -2,36 1,34 Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 -0,74 -32,84 Akfen GMYO 2,30 -0,86 39,39 Akın Tekstil 11,40 10,68 25,76 Akiş GMYO 2,64 1,15 15,84 Akmerkez GMYO 21,18 -0,09 46,74 Aksa 10,29 0,19 55,10 Aksa Enerji 2,59 -1,89 -3,36 Aksigorta 4,94 0,00 57,36 Aksu Enerji 9,61 -0,93 24,48 Alarko Carrıer 37,02 -0,05 -5,95 Alarko GMYO 55,00 2,71 30,26 Alarko Holding 4,43 -2,85 127,15 Albaraka Türk 1,21 -0,82 -0,82 Alcatel Lucent Teletaş 7,81 -1,51 35,59 Alkim Kağıt 4,01 0,00 11,57 Alkim Kimya 29,90 -0,60 38,81 Altınyağ 0,42 0,00 -4,55 Altınyunus Çeşme 7,28 -0,27 134,74 Anadolu Cam 3,30 -1,49 28,67 Anadolu Efes 19,29 0,31 -3,90 Anadolu Grubu Holding 14,68 -1,41 44,85 Anadolu Hayat Emek. 5,46 -1,44 -4,12 Anadolu Isuzu 8,93 0,00 44,50 Anadolu Sigorta 4,14 -0,96 5,46 Anel Elektrik 2,16 8,00 33,33 Arçelik 17,64 -0,45 11,72 Arena Bilgisayar 5,32 -2,56 20,63 Armada Bilgisayar 10,03 -0,20 7,97 Arsan Tekstil 2,33 -0,43 43,83 Artı Yatırım Holding 0,75 -1,32 -13,79 Aselsan 18,22 -0,71 -23,93 Aslan Çimento 27,86 -0,50 -1,07 Ata GMYO 3,95 -1,25 -1,50 Atakule GMYO 1,34 -1,47 1,84 Atlantis Yatırım Holding 0,83 2,47 361,11 Atlas Yat. Ort. 1,02 0,00 18,60 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,67 0,17 57,73 Avrasya GMYO 1,20 -3,23 36,36 Avrasya Petrol ve Tur. 1,58 -4,24 46,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.279,90 0,01 2,70 Avrupa Yatırım Holding 1,90 -4,04 -21,81 Ayen Enerji 2,51 -0,40 39,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 2,29 30,15 Aygaz 10,79 -1,01 8,50 Bagfaş 12,97 -0,15 169,09 Bak Ambalaj 6,06 1,00 28,71 Balatacılar Balatacılık 0,32 0,00 -3,03 Bantaş Ambalaj 1,77 -1,67 41,04 Banvit 13,99 0,07 29,66 Baştaş Başkent Çimento 2,00 -0,99 Batı Çimento 2,62 -0,76 8,71 Batısöke Çimento 0,98 -1,01 -10,09 Bera Holding 3,05 8,93 48,06 Berkosan Yalıtım 1,90 -1,04 4,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 0,00 6,79 Beyaz Filo 3,13 -1,26 14,65 Beymen Perakende Yat. 14,65 -8,32 271,83 Bilici Yatırım 2,84 0,00 124,58 Bim Mağazalar 47,38 0,13 10,61 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,86 -1,15 -26,50 Bizim Mağazaları 8,36 -0,48 22,94 Bolu Çimento 2,73 -0,73 -11,59 Bomonti Elektrik 1,86 -3,63 287,50 Borusan Mannesmann 8,76 -1,24 24,98 Borusan Yat. Paz. 33,84 -0,47 -6,59 Bosch Fren Sistemleri 207,10 -2,36 35,56 Bossa 5,52 7,81 31,30 Brisa 5,84 -0,34 -7,74 Burçelik 3,92 -1,26 22,12 Burçelik Vana 4,65 -3,12 214,19 Bursa Çimento 4,51 0,22 2,50 Carrefoursa 3,45 0,88 -0,86 Ceo Event Medya 8,29 -0,12 Coca Cola İçecek 31,58 1,09 6,81 Cosmos Yat. Holding 1,27 0,79 30,93 Credıtwest Faktorıng 2,02 -1,46 94,23 Çelebi 97,55 -0,20 67,19 Çelik Halat 5,24 -1,32 -3,01 Çemaş Döküm 1,13 -0,88 48,68 Çemtaş 5,77 -2,70 -3,25 Çimbeton 29,78 -0,67 4,13 Çimentaş 11,55 -1,03 -9,06 Çimsa 7,81 -1,88 3,44 Çuhadaroğlu Metal 2,55 -2,30 43,26 Dagi Giyim 1,88 -1,05 51,61 Dagi Yatırım Holding 1,55 -1,90 53,47 Dardanel 1,69 0,00 53,64 Datagate Bilgisayar 5,99 -2,12 39,95 Demısaş Döküm 2,75 1,10 19,69 Denge Holding 1,69 -1,74 45,69 Deniz GMYO 3,37 -0,59 10,86 Denizbank 25,70 4,98 34,55 Denizli Cam 5,58 0,54 7,14 Derimod 3,65 0,00 29,92 Derlüks Deri 2,08 3,48 Desa Deri 2,75 -0,36 58,96 Despec Bilgisayar 3,18 0,32 16,42 Deva Holding 7,00 -0,43 112,77 Diriteks Diriliş Tekstil 0,86 0,00 10,26 Ditaş Doğan 8,34 -2,46 62,93 DO-CO 533,00 0,00 12,46 Doğan Burda 3,65 -0,82 21,26 Doğan Holding 1,72 -0,58 84,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 0,00 -7,38 Doğusan 1,48 -1,99 -31,63 Doğuş GMYO 2,89 -1,03 36,97 Doğuş Otomotiv 8,29 -0,48 91,01 Döktaş Dökümcülük 43,70 -7,69 436,20 Duran Doğan Basım 10,47 -0,29 105,29 Dyo Boya 3,62 -0,55 24,83 Eczacıbaşı İlaç 3,01 0,33 24,10 Eczacıbaşı Yatırım 8,03 -0,62 25,42 Edip Gayrimenkul 0,89 -2,20 15,58 Ege Endüstri 472,90 -0,76 51,99 Ege Gübre 38,88 -1,07 87,95 Ege Profil 9,22 -0,32 9,79 Ege Seramik 3,06 -0,97 3,34 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 3,23 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,40 2,47 40,63 Ekiz Kimya 0,42 2,44 27,27 Emek Elektrik 1,25 0,00 27,55 Eminiş Ambalaj 1,11 -1,77 -5,13 Emlak Konut GMYO 1,20 -0,83 -17,62 Enerjisa Enerji 6,12 -1,13 29,98 Enka İnşaat 5,75 -0,35 29,38 Erbosan 21,76 -1,81 43,12 Ereğli Demir Çelik 6,53 -0,15 7,02 Ersu Gıda 1,50 -1,96 63,04 Escort Teknoloji 0,82 0,00 7,89 Etiler Gıda 3,45 -1,15 61,97 Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 -0,79 77,56 Euro Trend Yat. Ort. 1,02 -0,97 60,64 Euro Yat. Ort. 0,92 -2,13 46,82 Euro Yatırım Holding 1,26 1,61 129,09 Fenerbahçe Futbol 16,46 3,52 137,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,91 -1,02 9,40 F-M İzmit Piston 19,74 -1,30 28,42 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,04 0,33 97,53 Ford Otosan 65,20 1,09 37,24 Formet Çelik Kapı 4,38 -1,13 333,38 Frigo Pak Gıda 8,47 -4,83 398,24 Galatasaray Sportif 1,56 -0,64 25,81 Garanti Bankası 9,22 0,22 15,83 Garanti Faktoring 3,94 -1,50 98,99 Garanti Yat. Ort. 0,93 0,00 26,99 Gedik Y. Men. Değ. 5,31 2,12 73,91 Gedik Yatırım Holding 5,72 0,53 143,40 Gediz Ambalaj 5,42 -3,73 34,02 Gentaş 1,56 0,65 13,65 Gersan Elektrik 2,20 -0,45 -9,85 Global Men. Değ. 1,08 2,86 129,79 Global Yat. Holding 3,97 0,25 32,78 Good-Year 2,77 -0,36 -16,52 Göltaş Çimento 13,92 -1,97 13,68 Gözde Girişim 3,51 -0,57 31,46 GSD Denizcilik 1,91 -1,04 66,09 GSD Holding 0,93 -1,06 16,25 Gübre Fabrik. 5,55 -0,89 87,50 Güler Yat. Holding 1,80 -2,17 68,22 Güneş Sigorta 1,68 -2,89 19,81 Halk GMYO 0,92 -1,08 43,01 Halk Sigorta 1,48 0,68 67,70 Hatay Tekstil 4,13 1,47 19,77 Hedef Girişim 1,70 -0,58 46,55 Hektaş 6,13 -2,85 77,08 HUB Girişim 6,60 -1,64 251,06 Hürriyet Gzt. 0,82 0,00 -11,83 ICBC Turkey Bank 4,17 -2,34 -15,42 İdealist Danışmanlık 3,87 -1,28 -33,78 İdealist GMYO 2,69 0,75 65,03 İhlas Ev Aletleri 1,98 -1,00 506,20 İhlas Gayrimenkul 0,74 0,00 -21,24 İhlas Gazetecilik 2,71 0,74 344,26 İhlas Holding 0,60 3,45 87,50 İhlas Yayın Holding 0,79 -1,25 139,39 İndeks Bilgisayar 6,99 0,00 25,52 Info Yatırım 5,45 -0,91 429,13 İntema 6,60 -0,30 10,06 İpek Doğal Enerji 6,39 -0,62 18,99 İskenderun Demir Çelik 6,07 0,00 29,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)