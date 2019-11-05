Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|1,28
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|4,80
|-0,21
|50,24
|Adana Çimento (A)
|6,63
|0,45
|39,39
|Adana Çimento (B)
|4,99
|-0,40
|54,70
|Adana Çimento (C)
|1,93
|-0,52
|56,77
|Adel Kalemcilik
|11,15
|0,18
|8,53
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|0,00
|-16,24
|Afyon Çimento
|4,64
|-0,22
|1,09
|Ak Enerji
|0,64
|0,00
|1,59
|Akbank
|7,08
|0,00
|20,31
|Akçansa
|6,81
|-0,58
|4,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|-0,72
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,31
|0,43
|40,00
|Akın Tekstil
|11,00
|-1,70
|21,35
|Akiş GMYO
|2,67
|0,75
|17,16
|Akmerkez GMYO
|21,10
|-0,47
|46,18
|Aksa
|10,51
|-0,94
|58,41
|Aksa Enerji
|2,69
|1,13
|0,37
|Aksigorta
|4,92
|0,41
|56,72
|Aksu Enerji
|9,67
|-0,51
|25,26
|Alarko Carrıer
|37,24
|-0,48
|-5,39
|Alarko GMYO
|54,90
|1,01
|30,02
|Alarko Holding
|4,60
|-0,65
|135,86
|Albaraka Türk
|1,19
|-2,46
|-2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,10
|0,87
|40,63
|Alkim Kağıt
|4,55
|4,36
|26,60
|Alkim Kimya
|31,72
|-0,25
|47,26
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|6,77
|-1,60
|118,29
|Anadolu Cam
|3,47
|1,17
|35,30
|Anadolu Efes
|19,57
|-1,16
|-2,51
|Anadolu Grubu Holding
|15,12
|-1,37
|49,20
|Anadolu Hayat Emek.
|5,48
|-1,26
|-3,77
|Anadolu Isuzu
|9,50
|0,00
|53,72
|Anadolu Sigorta
|4,12
|-0,24
|4,95
|Anel Elektrik
|2,31
|6,94
|42,59
|Arçelik
|18,07
|0,67
|14,44
|Arena Bilgisayar
|5,32
|-1,85
|20,63
|Armada Bilgisayar
|10,27
|2,29
|10,55
|Arsan Tekstil
|2,38
|-0,42
|46,91
|Artı Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|-12,64
|Aselsan
|18,84
|-0,16
|-21,34
|Aslan Çimento
|28,80
|-1,37
|2,27
|Ata GMYO
|3,96
|0,25
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,37
|1,48
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,85
|3,66
|372,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,02
|2,00
|18,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,76
|0,34
|58,94
|Avrasya GMYO
|1,18
|0,00
|34,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|0,00
|41,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,30
|0,01
|2,73
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|-0,61
|-32,51
|Ayen Enerji
|2,65
|0,38
|47,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|0,56
|30,88
|Aygaz
|10,99
|0,18
|10,52
|Bagfaş
|13,12
|0,46
|172,20
|Bak Ambalaj
|6,14
|-1,29
|30,41
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|-3,13
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,80
|0,56
|43,43
|Banvit
|14,20
|0,35
|31,60
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|-2,44
|-0,99
|Batı Çimento
|2,61
|-0,38
|8,30
|Batısöke Çimento
|0,99
|0,00
|-9,17
|Bera Holding
|3,11
|-1,89
|50,97
|Berkosan Yalıtım
|1,96
|0,51
|8,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,10
|17,32
|29,63
|Beyaz Filo
|3,01
|-2,90
|10,26
|Beymen Perakende Yat.
|16,03
|10,63
|306,85
|Bilici Yatırım
|2,85
|-1,38
|125,37
|Bim Mağazalar
|47,88
|0,63
|11,78
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,88
|0,00
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|8,47
|-0,47
|24,56
|Bolu Çimento
|2,77
|0,73
|-10,29
|Bomonti Elektrik
|1,58
|-7,06
|229,17
|Borusan Mannesmann
|9,00
|-0,11
|28,40
|Borusan Yat. Paz.
|34,14
|-0,47
|-5,76
|Bosch Fren Sistemleri
|206,50
|-0,72
|35,17
|Bossa
|5,43
|-1,45
|29,16
|Brisa
|6,27
|-0,16
|-0,95
|Burçelik
|3,93
|-1,26
|22,43
|Burçelik Vana
|4,78
|-0,42
|222,97
|Bursa Çimento
|4,62
|0,43
|5,00
|Carrefoursa
|3,54
|1,72
|1,72
|Ceo Event Medya
|8,53
|-0,12
|Coca Cola İçecek
|30,52
|-4,57
|3,23
|Cosmos Yat. Holding
|1,26
|-0,79
|29,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,05
|0,49
|97,12
|Çelebi
|96,50
|0,52
|65,39
|Çelik Halat
|5,23
|1,16
|-3,20
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,88
|51,32
|Çemtaş
|6,11
|0,83
|2,45
|Çimbeton
|29,88
|-0,27
|4,48
|Çimentaş
|11,55
|0,09
|-9,06
|Çimsa
|7,73
|-2,15
|2,38
|Çuhadaroğlu Metal
|2,65
|-1,12
|48,88
|Dagi Giyim
|1,92
|-1,03
|54,84
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|58,42
|Dardanel
|1,77
|2,31
|60,91
|Datagate Bilgisayar
|6,10
|0,16
|42,52
|Demısaş Döküm
|2,64
|-0,75
|14,90
|Denge Holding
|1,65
|-0,60
|42,24
|Deniz GMYO
|3,36
|-1,18
|10,53
|Denizbank
|21,50
|-6,52
|12,57
|Denizli Cam
|5,72
|0,35
|9,83
|Derimod
|3,90
|-1,02
|38,82
|Derlüks Deri
|2,13
|0,95
|Desa Deri
|2,80
|-2,10
|61,85
|Despec Bilgisayar
|3,25
|1,56
|18,98
|Deva Holding
|7,44
|-1,72
|126,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,87
|-1,14
|11,54
|Ditaş Doğan
|9,06
|10,76
|76,99
|DO-CO
|532,00
|0,42
|12,25
|Doğan Burda
|3,64
|1,39
|20,93
|Doğan Holding
|1,74
|-0,57
|86,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|-3,48
|-9,02
|Doğusan
|1,55
|0,65
|-28,39
|Doğuş GMYO
|2,91
|0,34
|37,91
|Doğuş Otomotiv
|8,14
|0,74
|87,56
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|-9,59
|304,91
|Duran Doğan Basım
|11,06
|-0,72
|116,86
|Dyo Boya
|3,71
|0,54
|27,93
|Eczacıbaşı İlaç
|3,04
|0,00
|25,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,25
|0,00
|28,86
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|15,58
|Ege Endüstri
|487,80
|2,16
|56,78
|Ege Gübre
|38,78
|0,78
|87,46
|Ege Profil
|9,88
|5,56
|17,65
|Ege Seramik
|3,12
|0,32
|5,36
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,50
|1,29
|43,23
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,24
|0,00
|26,53
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|1,77
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|0,00
|-16,25
|Enerjisa Enerji
|6,17
|-0,16
|31,04
|Enka İnşaat
|5,79
|-0,17
|30,28
|Erbosan
|22,40
|3,61
|47,33
|Ereğli Demir Çelik
|6,81
|1,79
|11,61
|Ersu Gıda
|1,47
|-0,68
|59,78
|Escort Teknoloji
|0,81
|-1,22
|6,58
|Etiler Gıda
|3,30
|-5,17
|54,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|74,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,00
|0,00
|57,49
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,24
|-0,80
|125,45
|Fenerbahçe Futbol
|17,22
|1,29
|148,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,94
|-0,68
|10,53
|F-M İzmit Piston
|20,36
|2,06
|32,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,09
|-0,32
|100,78
|Ford Otosan
|67,25
|0,52
|41,55
|Formet Çelik Kapı
|4,18
|-1,18
|313,59
|Frigo Pak Gıda
|8,90
|-1,11
|423,53
|Galatasaray Sportif
|1,74
|9,43
|40,32
|Garanti Bankası
|9,48
|0,11
|19,10
|Garanti Faktoring
|3,85
|0,52
|94,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|0,00
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,61
|4,08
|83,73
|Gedik Yatırım Holding
|5,90
|2,08
|151,06
|Gediz Ambalaj
|5,81
|4,87
|43,66
|Gentaş
|1,58
|0,00
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,29
|0,88
|-6,16
|Global Men. Değ.
|1,29
|4,03
|174,47
|Global Yat. Holding
|4,09
|0,00
|36,79
|Good-Year
|2,82
|0,36
|-15,02
|Göltaş Çimento
|13,93
|-1,07
|13,76
|Gözde Girişim
|3,68
|-0,27
|37,83
|GSD Denizcilik
|1,89
|0,00
|64,35
|GSD Holding
|0,94
|-1,05
|17,50
|Gübre Fabrik.
|5,54
|-0,18
|87,16
|Güler Yat. Holding
|1,80
|-0,55
|68,22
|Güneş Sigorta
|1,74
|0,00
|24,09
|Halk GMYO
|0,94
|0,00
|46,12
|Halk Sigorta
|1,42
|-2,07
|60,90
|Hatay Tekstil
|5,87
|16,47
|70,23
|Hedef Girişim
|1,74
|1,16
|50,00
|Hektaş
|6,29
|-1,10
|81,71
|HUB Girişim
|7,00
|1,16
|272,34
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|2,41
|-8,60
|ICBC Turkey Bank
|4,34
|1,64
|-11,97
|İdealist Danışmanlık
|3,55
|-5,84
|-39,26
|İdealist GMYO
|2,68
|-0,37
|64,42
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|0,00
|481,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-24,43
|İhlas Gazetecilik
|2,68
|2,29
|339,34
|İhlas Holding
|0,60
|-1,64
|87,50
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-1,28
|133,33
|İndeks Bilgisayar
|7,13
|0,00
|28,04
|Info Yatırım
|4,85
|0,00
|370,87
|İntema
|6,77
|-0,59
|12,90
|İpek Doğal Enerji
|6,45
|-0,77
|20,11
|İskenderun Demir Çelik
|6,32
|-0,94
|34,80
(Sürecek)