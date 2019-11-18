Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,68
|2,44
|-13,85
|Acıpayam Selüloz
|5,90
|9,87
|84,68
|Adana Çimento (A)
|6,58
|0,92
|38,34
|Adana Çimento (B)
|4,90
|1,03
|51,91
|Adana Çimento (C)
|1,90
|2,15
|54,34
|Adel Kalemcilik
|11,21
|2,00
|9,12
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,98
|0,51
|-15,38
|Afyon Çimento
|4,65
|2,42
|1,31
|Ak Enerji
|0,74
|0,00
|17,46
|Akbank
|7,77
|1,17
|32,03
|Akçansa
|7,07
|2,76
|8,07
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,44
|1,41
|-28,36
|Akfen GMYO
|2,49
|-0,40
|50,91
|Akın Tekstil
|11,02
|3,96
|21,57
|Akiş GMYO
|2,92
|1,74
|28,13
|Akmerkez GMYO
|20,96
|0,19
|45,21
|Aksa
|11,58
|1,94
|74,54
|Aksa Enerji
|3,24
|1,89
|20,90
|Aksigorta
|5,05
|1,20
|60,86
|Aksu Enerji
|11,00
|-1,17
|42,49
|Alarko Carrıer
|40,22
|0,80
|2,18
|Alarko GMYO
|58,95
|0,17
|39,61
|Alarko Holding
|4,88
|0,00
|150,22
|Albaraka Türk
|1,26
|2,44
|3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,77
|3,17
|69,62
|Alkim Kağıt
|4,74
|5,10
|31,88
|Alkim Kimya
|33,00
|0,55
|53,20
|Altınyağ
|0,43
|2,38
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|8,21
|2,75
|164,72
|Anadolu Cam
|3,42
|1,79
|33,35
|Anadolu Efes
|21,62
|1,79
|7,71
|Anadolu Grubu Holding
|16,46
|4,18
|62,42
|Anadolu Hayat Emek.
|6,13
|3,20
|7,65
|Anadolu Isuzu
|10,39
|1,07
|68,12
|Anadolu Sigorta
|4,28
|0,47
|9,03
|Anel Elektrik
|2,44
|2,52
|50,62
|Arçelik
|20,40
|3,34
|29,20
|Arena Bilgisayar
|5,98
|3,28
|35,60
|Armada Bilgisayar
|11,10
|5,41
|19,48
|Arsan Tekstil
|3,14
|4,32
|93,83
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|1,30
|-10,34
|Aselsan
|19,30
|0,94
|-19,42
|Aslan Çimento
|31,06
|1,84
|10,30
|Ata GMYO
|3,92
|0,00
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,56
|3,31
|18,56
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,09
|2,83
|26,74
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,62
|0,24
|70,57
|Avrasya GMYO
|1,39
|3,73
|57,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,60
|1,27
|48,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,60
|0,02
|2,83
|Avrupa Yatırım Holding
|1,58
|-0,63
|-34,98
|Ayen Enerji
|2,95
|1,03
|63,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|2,86
|30,88
|Aygaz
|12,31
|0,49
|23,79
|Bagfaş
|14,51
|0,55
|201,04
|Bak Ambalaj
|6,08
|0,50
|29,13
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|3,23
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,99
|2,05
|58,57
|Banvit
|14,78
|1,79
|36,98
|Baştaş Başkent Çimento
|2,13
|-0,47
|5,45
|Batı Çimento
|3,28
|16,31
|36,10
|Batısöke Çimento
|1,14
|4,59
|4,59
|Bera Holding
|4,01
|-0,50
|94,66
|Berkosan Yalıtım
|2,09
|2,45
|15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|1,90
|32,10
|Beyaz Filo
|3,03
|0,00
|10,99
|Beymen Perakende Yat.
|14,11
|1,22
|258,12
|Bilici Yatırım
|3,17
|3,59
|150,68
|Bim Mağazalar
|45,66
|0,35
|8,00
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,07
|10,31
|-8,55
|Bizim Mağazaları
|9,38
|1,52
|37,94
|Bolu Çimento
|3,03
|4,12
|-1,87
|Bomonti Elektrik
|1,71
|0,59
|256,25
|Borusan Mannesmann
|9,07
|0,89
|29,40
|Borusan Yat. Paz.
|37,54
|1,46
|3,62
|Bosch Fren Sistemleri
|213,00
|1,24
|39,42
|Bossa
|7,39
|1,93
|75,78
|Brisa
|6,80
|3,66
|7,42
|Burçelik
|4,35
|-0,46
|35,51
|Burçelik Vana
|4,71
|-0,84
|218,24
|Bursa Çimento
|5,05
|1,81
|14,77
|Carrefoursa
|3,75
|3,02
|7,76
|Ceo Event Medya
|9,69
|-0,51
|Coca Cola İçecek
|33,92
|2,17
|14,73
|Cosmos Yat. Holding
|1,40
|2,94
|44,33
|Credıtwest Faktorıng
|1,93
|-8,53
|85,58
|Çelebi
|100,00
|0,96
|71,39
|Çelik Halat
|5,56
|2,39
|2,91
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,75
|52,63
|Çemtaş
|6,91
|0,73
|15,87
|Çimbeton
|33,90
|11,51
|18,53
|Çimentaş
|13,16
|6,56
|3,62
|Çimsa
|7,67
|1,86
|1,59
|Çuhadaroğlu Metal
|2,87
|7,09
|61,24
|Dagi Giyim
|1,98
|1,54
|59,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,66
|1,84
|64,36
|Dardanel
|2,00
|-0,99
|81,82
|Datagate Bilgisayar
|7,19
|0,98
|67,99
|Demısaş Döküm
|2,60
|0,78
|13,16
|Denge Holding
|1,49
|-0,67
|28,45
|Deniz GMYO
|3,54
|2,02
|16,45
|Denizli Cam
|6,04
|0,83
|15,98
|Derimod
|4,46
|0,68
|58,76
|Derlüks Deri
|2,41
|3,43
|Desa Deri
|3,10
|1,31
|79,19
|Despec Bilgisayar
|3,38
|3,05
|23,74
|Deva Holding
|8,00
|-0,74
|143,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|1,08
|20,51
|Ditaş Doğan
|8,44
|1,44
|64,88
|DO-CO
|539,20
|-0,19
|13,77
|Doğan Burda
|4,21
|2,18
|39,87
|Doğan Holding
|1,69
|0,60
|81,47
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|6,03
|0,82
|Doğusan
|1,69
|4,32
|-21,92
|Doğuş GMYO
|3,94
|3,41
|86,73
|Doğuş Otomotiv
|9,42
|0,11
|117,05
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|3,23
|292,64
|Duran Doğan Basım
|10,55
|0,19
|106,86
|Dyo Boya
|4,35
|2,59
|50,00
|Eczacıbaşı İlaç
|3,08
|1,65
|26,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,84
|0,57
|38,07
|Edip Gayrimenkul
|1,06
|2,91
|37,66
|Ege Endüstri
|486,80
|0,37
|56,46
|Ege Gübre
|41,86
|0,92
|102,35
|Ege Profil
|10,34
|1,87
|23,13
|Ege Seramik
|3,41
|0,59
|15,16
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,49
|4,37
|42,97
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,27
|3,25
|29,59
|Eminiş Ambalaj
|1,16
|1,75
|-0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,34
|1,52
|-8,01
|Enerjisa Enerji
|7,24
|-0,96
|53,77
|Enka İnşaat
|5,78
|-0,17
|33,25
|Erbosan
|21,12
|0,57
|38,91
|Ereğli Demir Çelik
|7,52
|2,17
|23,24
|Ersu Gıda
|1,61
|2,55
|75,00
|Escort Teknoloji
|0,90
|1,12
|18,42
|Etiler Gıda
|2,95
|3,87
|38,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,32
|0,76
|87,50
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,08
|-0,92
|70,09
|Euro Yat. Ort.
|1,10
|-2,65
|75,55
|Euro Yatırım Holding
|1,34
|-0,74
|143,64
|Fenerbahçe Futbol
|16,25
|1,12
|134,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,34
|3,41
|25,56
|F-M İzmit Piston
|21,58
|-0,55
|40,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,14
|4,81
|169,01
|Ford Otosan
|68,25
|0,59
|43,66
|Formet Çelik Kapı
|5,40
|0,93
|434,31
|Frigo Pak Gıda
|9,03
|0,33
|431,18
|Galatasaray Sportif
|1,72
|1,78
|38,71
|Garanti Bankası
|10,09
|1,41
|26,76
|Garanti Faktoring
|3,68
|-1,08
|85,86
|Garanti Yat. Ort.
|1,04
|0,97
|42,01
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,00
|0,17
|96,51
|Gedik Yatırım Holding
|7,47
|1,08
|217,87
|Gediz Ambalaj
|5,69
|2,52
|40,69
|Gentaş
|1,71
|3,01
|24,58
|Gersan Elektrik
|2,44
|3,39
|-0,01
|Global Men. Değ.
|1,32
|0,00
|180,85
|Global Yat. Holding
|4,19
|0,96
|40,13
|Good-Year
|3,09
|1,64
|-6,88
|Göltaş Çimento
|14,79
|1,30
|20,79
|Gözde Girişim
|3,96
|0,76
|48,31
|GSD Denizcilik
|1,97
|0,51
|71,30
|GSD Holding
|1,04
|0,97
|30,00
|Gübre Fabrik.
|6,66
|0,15
|125,00
|Güler Yat. Holding
|1,86
|0,54
|73,83
|Güneş Sigorta
|1,97
|4,23
|40,50
|Halk GMYO
|1,00
|1,01
|55,45
|Halk Sigorta
|1,50
|-2,60
|69,97
|Hatay Tekstil
|5,68
|4,41
|64,72
|Hedef Girişim
|1,91
|1,60
|64,66
|Hektaş
|6,74
|0,15
|94,71
|HUB Girişim
|9,44
|13,73
|402,13
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|18,87
|35,48
|ICBC Turkey Bank
|4,80
|2,35
|-2,64
|İdealist Danışmanlık
|3,53
|0,57
|-39,60
|İdealist GMYO
|2,90
|3,57
|77,91
|İhlas Ev Aletleri
|2,28
|0,88
|598,05
|İhlas Gayrimenkul
|0,77
|1,32
|-18,05
|İhlas Gazetecilik
|3,92
|-2,24
|542,62
|İhlas Holding
|0,64
|1,59
|100,00
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|1,19
|157,58
|İndeks Bilgisayar
|7,90
|2,73
|41,87
|Info Yatırım
|5,20
|-0,95
|404,85
|İntema
|7,37
|6,20
|22,90
|İpek Doğal Enerji
|6,95
|1,46
|29,42
|İskenderun Demir Çelik
|6,54
|1,71
|39,49
(Sürecek)