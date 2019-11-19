Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,66 -0,60 -14,87 Acıpayam Selüloz 5,99 -1,80 87,49 Adana Çimento (A) 6,54 -0,15 37,50 Adana Çimento (B) 4,83 -0,82 49,74 Adana Çimento (C) 1,86 -0,53 51,09 Adel Kalemcilik 11,27 0,27 9,70 Adese Alışveriş Ticaret 1,99 1,02 -14,96 Afyon Çimento 4,70 0,86 2,40 Ak Enerji 0,74 1,37 17,46 Akbank 7,77 0,13 32,03 Akçansa 7,20 1,55 10,06 Akdenız Güvenlık Hız. 1,52 1,33 -24,38 Akfen GMYO 2,54 -0,39 53,94 Akın Tekstil 11,07 -0,09 22,12 Akiş GMYO 2,90 -1,36 27,25 Akmerkez GMYO 21,10 0,00 46,18 Aksa 11,48 -0,86 73,03 Aksa Enerji 3,32 -1,19 23,88 Aksigorta 5,14 0,39 63,73 Aksu Enerji 11,02 1,10 42,75 Alarko Carrıer 41,00 0,74 4,17 Alarko GMYO 61,30 4,43 45,18 Alarko Holding 4,87 0,62 149,71 Albaraka Türk 1,27 -0,78 4,10 Alcatel Lucent Teletaş 10,07 0,20 74,83 Alkim Kağıt 4,71 -0,63 31,05 Alkim Kimya 34,40 1,84 59,70 Altınyağ 0,45 4,65 2,27 Altınyunus Çeşme 7,83 -3,45 152,47 Anadolu Cam 3,48 0,00 35,69 Anadolu Efes 21,80 -0,27 8,60 Anadolu Grubu Holding 16,26 0,25 60,44 Anadolu Hayat Emek. 6,07 -0,65 6,59 Anadolu Isuzu 10,57 2,03 71,04 Anadolu Sigorta 4,37 0,46 11,32 Anel Elektrik 2,39 -0,83 47,53 Arçelik 20,08 -0,50 27,17 Arena Bilgisayar 6,11 3,04 38,55 Armada Bilgisayar 11,20 1,91 20,56 Arsan Tekstil 3,13 0,64 93,21 Artı Yatırım Holding 0,80 1,27 -8,05 Aselsan 19,51 1,19 -18,54 Aslan Çimento 31,08 -0,32 10,37 Ata GMYO 3,94 1,29 -1,75 Atakule GMYO 1,51 -1,31 14,76 Atlantis Yatırım Holding 0,96 0,00 433,33 Atlas Yat. Ort. 1,16 5,45 34,88 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,64 -0,94 70,84 Avrasya GMYO 1,51 8,63 71,59 Avrasya Petrol ve Tur. 1,66 4,40 53,70 Avrasya Stratejik GMYF 1.281,70 0,01 2,84 Avrupa Yatırım Holding 1,57 -1,26 -35,39 Ayen Enerji 2,92 -0,34 62,17 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 0,00 30,15 Aygaz 12,40 -0,80 24,69 Bagfaş 14,47 -0,28 200,21 Bak Ambalaj 6,33 0,32 34,44 Balatacılar Balatacılık 0,34 6,25 3,03 Bantaş Ambalaj 1,98 0,00 57,77 Banvit 15,57 3,66 44,30 Baştaş Başkent Çimento 2,19 2,34 8,42 Batı Çimento 3,24 -0,61 34,44 Batısöke Çimento 1,12 -0,88 2,75 Bera Holding 3,96 -3,41 92,23 Berkosan Yalıtım 2,18 3,81 20,44 Beşiktaş Futbol Yat. 2,29 1,33 41,36 Beyaz Filo 3,02 -0,33 10,62 Beymen Perakende Yat. 13,86 -1,35 251,78 Bilici Yatırım 3,18 -0,63 151,47 Bim Mağazalar 45,52 -0,74 7,67 Birko Mensucat 0,27 3,85 -10,00 Birlik Mensucat 1,15 3,60 -1,71 Bizim Mağazaları 9,30 -0,75 36,76 Bolu Çimento 2,98 0,34 -3,49 Bomonti Elektrik 1,70 -0,58 254,17 Borusan Mannesmann 9,11 0,11 29,97 Borusan Yat. Paz. 37,94 -0,47 4,73 Bosch Fren Sistemleri 214,50 0,05 40,40 Bossa 7,42 0,41 76,49 Brisa 7,03 2,48 11,06 Burçelik 4,69 7,32 46,11 Burçelik Vana 4,75 0,00 220,95 Bursa Çimento 5,12 1,19 16,36 Carrefoursa 3,87 1,31 11,21 Ceo Event Medya 10,34 4,97 Coca Cola İçecek 33,36 -1,48 12,83 Cosmos Yat. Holding 1,49 4,93 53,61 Credıtwest Faktorıng 1,93 0,00 85,58 Çelebi 99,15 -0,05 69,93 Çelik Halat 5,86 5,02 8,46 Çemaş Döküm 1,18 2,61 55,26 Çemtaş 7,25 -0,41 21,57 Çimbeton 33,20 -2,35 16,08 Çimentaş 13,62 3,81 7,24 Çimsa 7,70 0,39 1,99 Çuhadaroğlu Metal 2,78 -3,47 56,18 Dagi Giyim 1,97 0,51 58,87 Dagi Yatırım Holding 1,68 0,00 66,34 Dardanel 1,94 -1,52 76,36 Datagate Bilgisayar 7,16 0,85 67,29 Demısaş Döküm 2,64 2,33 14,90 Denge Holding 1,49 0,68 28,45 Deniz GMYO 3,59 0,56 18,09 Denizli Cam 6,08 0,33 16,74 Derimod 4,47 -0,67 59,11 Derlüks Deri 2,41 0,00 Desa Deri 3,08 0,33 78,03 Despec Bilgisayar 3,42 0,00 25,21 Deva Holding 7,99 -0,12 142,86 Diriteks Diriliş Tekstil 1,05 9,38 34,62 Ditaş Doğan 8,45 1,20 65,08 DO-CO 540,60 0,19 14,07 Doğan Burda 4,65 8,39 54,49 Doğan Holding 1,67 0,00 79,32 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 3,31 2,46 Doğusan 1,71 -1,72 -21,00 Doğuş GMYO 4,00 0,50 89,57 Doğuş Otomotiv 9,37 -0,21 115,90 Döktaş Dökümcülük 30,08 -2,97 269,08 Duran Doğan Basım 10,29 -0,10 101,76 Dyo Boya 4,31 0,23 48,62 Eczacıbaşı İlaç 3,23 4,19 33,17 Eczacıbaşı Yatırım 9,31 1,75 45,42 Edip Gayrimenkul 1,08 0,00 40,26 Ege Endüstri 488,40 1,10 56,97 Ege Gübre 41,50 0,00 100,61 Ege Profil 10,59 -0,66 26,11 Ege Seramik 3,49 -0,85 17,86 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,33 0,00 37,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 5,30 -1,85 38,02 Ekiz Kimya 0,43 2,38 30,30 Emek Elektrik 1,30 2,36 32,65 Eminiş Ambalaj 1,19 4,39 1,71 Emlak Konut GMYO 1,37 0,74 -5,95 Enerjisa Enerji 7,17 0,42 52,28 Enka İnşaat 5,80 0,17 33,71 Erbosan 21,84 3,70 43,64 Ereğli Demir Çelik 7,53 0,13 23,41 Ersu Gıda 1,60 0,00 73,91 Escort Teknoloji 0,91 1,11 19,74 Etiler Gıda 2,89 0,00 35,68 Euro Kapital Yat. Ort. 1,34 0,00 90,35 Euro Trend Yat. Ort. 1,11 2,78 74,82 Euro Yat. Ort. 1,09 0,00 73,95 Euro Yatırım Holding 1,37 1,48 149,09 Fenerbahçe Futbol 16,71 0,24 141,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,36 1,20 26,32 F-M İzmit Piston 21,78 0,00 41,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,14 3,24 169,01 Ford Otosan 66,50 -0,78 42,54 Formet Çelik Kapı 5,47 1,30 441,23 Frigo Pak Gıda 9,31 2,31 447,65 Galatasaray Sportif 1,76 0,00 41,94 Garanti Bankası 10,19 0,49 28,02 Garanti Faktoring 3,70 0,00 86,87 Garanti Yat. Ort. 1,05 0,96 43,37 Gedik Y. Men. Değ. 6,05 0,00 98,14 Gedik Yatırım Holding 7,85 4,95 234,04 Gediz Ambalaj 5,72 -0,35 41,43 Gentaş 1,77 1,14 28,95 Gersan Elektrik 2,43 0,00 -0,42 Global Men. Değ. 1,29 -1,53 174,47 Global Yat. Holding 4,14 -0,48 38,46 Good-Year 3,12 1,63 -5,98 Göltaş Çimento 14,79 0,20 20,79 Gözde Girişim 4,11 2,24 53,93 GSD Denizcilik 1,99 0,00 73,04 GSD Holding 1,05 0,00 31,25 Gübre Fabrik. 6,59 -0,90 122,64 Güler Yat. Holding 1,87 1,63 74,77 Güneş Sigorta 1,98 1,02 41,21 Halk GMYO 1,00 0,00 55,45 Halk Sigorta 1,50 -3,85 69,97 Hatay Tekstil 5,64 -1,23 63,56 Hedef Girişim 1,90 0,53 63,79 Hektaş 6,77 -1,46 95,57 HUB Girişim 10,24 7,79 444,68 Hürriyet Gzt. 1,46 14,96 56,99 ICBC Turkey Bank 4,78 -0,21 -3,04 İdealist Danışmanlık 3,46 -1,42 -40,80 İdealist GMYO 2,95 2,08 80,98 İhlas Ev Aletleri 2,29 0,00 601,11 İhlas Gayrimenkul 0,78 0,00 -16,98 İhlas Gazetecilik 4,00 -0,50 555,74 İhlas Holding 0,66 0,00 106,25 İhlas Yayın Holding 0,83 -2,35 151,52 İndeks Bilgisayar 7,84 -0,63 40,79 Info Yatırım 5,20 0,00 404,85 İntema 7,11 0,28 18,56 İpek Doğal Enerji 6,73 -2,46 25,33 İskenderun Demir Çelik 6,52 0,00 39,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)