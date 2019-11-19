Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,66
|-0,60
|-14,87
|Acıpayam Selüloz
|5,99
|-1,80
|87,49
|Adana Çimento (A)
|6,54
|-0,15
|37,50
|Adana Çimento (B)
|4,83
|-0,82
|49,74
|Adana Çimento (C)
|1,86
|-0,53
|51,09
|Adel Kalemcilik
|11,27
|0,27
|9,70
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|1,02
|-14,96
|Afyon Çimento
|4,70
|0,86
|2,40
|Ak Enerji
|0,74
|1,37
|17,46
|Akbank
|7,77
|0,13
|32,03
|Akçansa
|7,20
|1,55
|10,06
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,52
|1,33
|-24,38
|Akfen GMYO
|2,54
|-0,39
|53,94
|Akın Tekstil
|11,07
|-0,09
|22,12
|Akiş GMYO
|2,90
|-1,36
|27,25
|Akmerkez GMYO
|21,10
|0,00
|46,18
|Aksa
|11,48
|-0,86
|73,03
|Aksa Enerji
|3,32
|-1,19
|23,88
|Aksigorta
|5,14
|0,39
|63,73
|Aksu Enerji
|11,02
|1,10
|42,75
|Alarko Carrıer
|41,00
|0,74
|4,17
|Alarko GMYO
|61,30
|4,43
|45,18
|Alarko Holding
|4,87
|0,62
|149,71
|Albaraka Türk
|1,27
|-0,78
|4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,07
|0,20
|74,83
|Alkim Kağıt
|4,71
|-0,63
|31,05
|Alkim Kimya
|34,40
|1,84
|59,70
|Altınyağ
|0,45
|4,65
|2,27
|Altınyunus Çeşme
|7,83
|-3,45
|152,47
|Anadolu Cam
|3,48
|0,00
|35,69
|Anadolu Efes
|21,80
|-0,27
|8,60
|Anadolu Grubu Holding
|16,26
|0,25
|60,44
|Anadolu Hayat Emek.
|6,07
|-0,65
|6,59
|Anadolu Isuzu
|10,57
|2,03
|71,04
|Anadolu Sigorta
|4,37
|0,46
|11,32
|Anel Elektrik
|2,39
|-0,83
|47,53
|Arçelik
|20,08
|-0,50
|27,17
|Arena Bilgisayar
|6,11
|3,04
|38,55
|Armada Bilgisayar
|11,20
|1,91
|20,56
|Arsan Tekstil
|3,13
|0,64
|93,21
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|1,27
|-8,05
|Aselsan
|19,51
|1,19
|-18,54
|Aslan Çimento
|31,08
|-0,32
|10,37
|Ata GMYO
|3,94
|1,29
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,51
|-1,31
|14,76
|Atlantis Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|433,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,16
|5,45
|34,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,64
|-0,94
|70,84
|Avrasya GMYO
|1,51
|8,63
|71,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,66
|4,40
|53,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,70
|0,01
|2,84
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|-1,26
|-35,39
|Ayen Enerji
|2,92
|-0,34
|62,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|0,00
|30,15
|Aygaz
|12,40
|-0,80
|24,69
|Bagfaş
|14,47
|-0,28
|200,21
|Bak Ambalaj
|6,33
|0,32
|34,44
|Balatacılar Balatacılık
|0,34
|6,25
|3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,98
|0,00
|57,77
|Banvit
|15,57
|3,66
|44,30
|Baştaş Başkent Çimento
|2,19
|2,34
|8,42
|Batı Çimento
|3,24
|-0,61
|34,44
|Batısöke Çimento
|1,12
|-0,88
|2,75
|Bera Holding
|3,96
|-3,41
|92,23
|Berkosan Yalıtım
|2,18
|3,81
|20,44
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,29
|1,33
|41,36
|Beyaz Filo
|3,02
|-0,33
|10,62
|Beymen Perakende Yat.
|13,86
|-1,35
|251,78
|Bilici Yatırım
|3,18
|-0,63
|151,47
|Bim Mağazalar
|45,52
|-0,74
|7,67
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,15
|3,60
|-1,71
|Bizim Mağazaları
|9,30
|-0,75
|36,76
|Bolu Çimento
|2,98
|0,34
|-3,49
|Bomonti Elektrik
|1,70
|-0,58
|254,17
|Borusan Mannesmann
|9,11
|0,11
|29,97
|Borusan Yat. Paz.
|37,94
|-0,47
|4,73
|Bosch Fren Sistemleri
|214,50
|0,05
|40,40
|Bossa
|7,42
|0,41
|76,49
|Brisa
|7,03
|2,48
|11,06
|Burçelik
|4,69
|7,32
|46,11
|Burçelik Vana
|4,75
|0,00
|220,95
|Bursa Çimento
|5,12
|1,19
|16,36
|Carrefoursa
|3,87
|1,31
|11,21
|Ceo Event Medya
|10,34
|4,97
|Coca Cola İçecek
|33,36
|-1,48
|12,83
|Cosmos Yat. Holding
|1,49
|4,93
|53,61
|Credıtwest Faktorıng
|1,93
|0,00
|85,58
|Çelebi
|99,15
|-0,05
|69,93
|Çelik Halat
|5,86
|5,02
|8,46
|Çemaş Döküm
|1,18
|2,61
|55,26
|Çemtaş
|7,25
|-0,41
|21,57
|Çimbeton
|33,20
|-2,35
|16,08
|Çimentaş
|13,62
|3,81
|7,24
|Çimsa
|7,70
|0,39
|1,99
|Çuhadaroğlu Metal
|2,78
|-3,47
|56,18
|Dagi Giyim
|1,97
|0,51
|58,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,68
|0,00
|66,34
|Dardanel
|1,94
|-1,52
|76,36
|Datagate Bilgisayar
|7,16
|0,85
|67,29
|Demısaş Döküm
|2,64
|2,33
|14,90
|Denge Holding
|1,49
|0,68
|28,45
|Deniz GMYO
|3,59
|0,56
|18,09
|Denizli Cam
|6,08
|0,33
|16,74
|Derimod
|4,47
|-0,67
|59,11
|Derlüks Deri
|2,41
|0,00
|Desa Deri
|3,08
|0,33
|78,03
|Despec Bilgisayar
|3,42
|0,00
|25,21
|Deva Holding
|7,99
|-0,12
|142,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,05
|9,38
|34,62
|Ditaş Doğan
|8,45
|1,20
|65,08
|DO-CO
|540,60
|0,19
|14,07
|Doğan Burda
|4,65
|8,39
|54,49
|Doğan Holding
|1,67
|0,00
|79,32
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|3,31
|2,46
|Doğusan
|1,71
|-1,72
|-21,00
|Doğuş GMYO
|4,00
|0,50
|89,57
|Doğuş Otomotiv
|9,37
|-0,21
|115,90
|Döktaş Dökümcülük
|30,08
|-2,97
|269,08
|Duran Doğan Basım
|10,29
|-0,10
|101,76
|Dyo Boya
|4,31
|0,23
|48,62
|Eczacıbaşı İlaç
|3,23
|4,19
|33,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,31
|1,75
|45,42
|Edip Gayrimenkul
|1,08
|0,00
|40,26
|Ege Endüstri
|488,40
|1,10
|56,97
|Ege Gübre
|41,50
|0,00
|100,61
|Ege Profil
|10,59
|-0,66
|26,11
|Ege Seramik
|3,49
|-0,85
|17,86
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,30
|-1,85
|38,02
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,30
|2,36
|32,65
|Eminiş Ambalaj
|1,19
|4,39
|1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,37
|0,74
|-5,95
|Enerjisa Enerji
|7,17
|0,42
|52,28
|Enka İnşaat
|5,80
|0,17
|33,71
|Erbosan
|21,84
|3,70
|43,64
|Ereğli Demir Çelik
|7,53
|0,13
|23,41
|Ersu Gıda
|1,60
|0,00
|73,91
|Escort Teknoloji
|0,91
|1,11
|19,74
|Etiler Gıda
|2,89
|0,00
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,34
|0,00
|90,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,11
|2,78
|74,82
|Euro Yat. Ort.
|1,09
|0,00
|73,95
|Euro Yatırım Holding
|1,37
|1,48
|149,09
|Fenerbahçe Futbol
|16,71
|0,24
|141,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,36
|1,20
|26,32
|F-M İzmit Piston
|21,78
|0,00
|41,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,14
|3,24
|169,01
|Ford Otosan
|66,50
|-0,78
|42,54
|Formet Çelik Kapı
|5,47
|1,30
|441,23
|Frigo Pak Gıda
|9,31
|2,31
|447,65
|Galatasaray Sportif
|1,76
|0,00
|41,94
|Garanti Bankası
|10,19
|0,49
|28,02
|Garanti Faktoring
|3,70
|0,00
|86,87
|Garanti Yat. Ort.
|1,05
|0,96
|43,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,05
|0,00
|98,14
|Gedik Yatırım Holding
|7,85
|4,95
|234,04
|Gediz Ambalaj
|5,72
|-0,35
|41,43
|Gentaş
|1,77
|1,14
|28,95
|Gersan Elektrik
|2,43
|0,00
|-0,42
|Global Men. Değ.
|1,29
|-1,53
|174,47
|Global Yat. Holding
|4,14
|-0,48
|38,46
|Good-Year
|3,12
|1,63
|-5,98
|Göltaş Çimento
|14,79
|0,20
|20,79
|Gözde Girişim
|4,11
|2,24
|53,93
|GSD Denizcilik
|1,99
|0,00
|73,04
|GSD Holding
|1,05
|0,00
|31,25
|Gübre Fabrik.
|6,59
|-0,90
|122,64
|Güler Yat. Holding
|1,87
|1,63
|74,77
|Güneş Sigorta
|1,98
|1,02
|41,21
|Halk GMYO
|1,00
|0,00
|55,45
|Halk Sigorta
|1,50
|-3,85
|69,97
|Hatay Tekstil
|5,64
|-1,23
|63,56
|Hedef Girişim
|1,90
|0,53
|63,79
|Hektaş
|6,77
|-1,46
|95,57
|HUB Girişim
|10,24
|7,79
|444,68
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|14,96
|56,99
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|-0,21
|-3,04
|İdealist Danışmanlık
|3,46
|-1,42
|-40,80
|İdealist GMYO
|2,95
|2,08
|80,98
|İhlas Ev Aletleri
|2,29
|0,00
|601,11
|İhlas Gayrimenkul
|0,78
|0,00
|-16,98
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|-0,50
|555,74
|İhlas Holding
|0,66
|0,00
|106,25
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-2,35
|151,52
|İndeks Bilgisayar
|7,84
|-0,63
|40,79
|Info Yatırım
|5,20
|0,00
|404,85
|İntema
|7,11
|0,28
|18,56
|İpek Doğal Enerji
|6,73
|-2,46
|25,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,52
|0,00
|39,06
(Sürecek)