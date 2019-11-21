Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|1,75
|-10,77
|Acıpayam Selüloz
|6,13
|-1,29
|91,87
|Adana Çimento (A)
|6,62
|0,46
|39,18
|Adana Çimento (B)
|4,88
|0,41
|51,29
|Adana Çimento (C)
|1,89
|2,16
|53,52
|Adel Kalemcilik
|12,41
|1,14
|20,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|1,02
|-14,96
|Afyon Çimento
|4,61
|-0,22
|0,44
|Ak Enerji
|0,80
|3,90
|26,98
|Akbank
|7,74
|-0,13
|31,52
|Akçansa
|7,10
|-0,56
|8,53
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,53
|2,00
|-23,88
|Akfen GMYO
|3,09
|-1,90
|87,27
|Akın Tekstil
|11,78
|3,42
|29,95
|Akiş GMYO
|3,24
|-0,31
|42,17
|Akmerkez GMYO
|21,38
|1,62
|48,12
|Aksa
|11,67
|1,66
|75,90
|Aksa Enerji
|3,44
|0,88
|28,36
|Aksigorta
|5,63
|4,84
|79,33
|Aksu Enerji
|11,20
|-0,18
|45,08
|Alarko Carrıer
|40,78
|0,54
|3,61
|Alarko GMYO
|66,25
|7,11
|56,90
|Alarko Holding
|4,84
|0,41
|148,17
|Albaraka Türk
|1,28
|-0,78
|4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,35
|3,92
|79,69
|Alkim Kağıt
|4,82
|1,05
|34,11
|Alkim Kimya
|34,12
|0,47
|58,40
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,94
|-0,13
|156,02
|Anadolu Cam
|3,49
|-1,69
|36,08
|Anadolu Efes
|21,78
|0,18
|8,50
|Anadolu Grubu Holding
|16,17
|0,37
|59,56
|Anadolu Hayat Emek.
|6,01
|-1,15
|5,54
|Anadolu Isuzu
|10,48
|-0,76
|69,58
|Anadolu Sigorta
|4,36
|-0,23
|11,06
|Anel Elektrik
|2,41
|3,43
|48,77
|Arçelik
|20,60
|0,29
|30,46
|Arena Bilgisayar
|6,22
|-1,27
|41,04
|Armada Bilgisayar
|10,94
|-0,09
|17,76
|Arsan Tekstil
|3,13
|0,64
|93,21
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|-1,25
|-9,20
|Aselsan
|19,39
|-0,05
|-19,04
|Aslan Çimento
|33,32
|0,60
|18,32
|Ata GMYO
|3,95
|0,51
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,54
|0,65
|17,04
|Atlantis Yatırım Holding
|0,89
|1,14
|394,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,15
|1,77
|33,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,45
|-0,24
|68,27
|Avrasya GMYO
|1,48
|2,07
|68,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,57
|2,61
|45,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,90
|0,01
|2,86
|Avrupa Yatırım Holding
|1,51
|-1,95
|-37,86
|Ayen Enerji
|3,04
|2,70
|68,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|1,14
|28,69
|Aygaz
|12,38
|-0,16
|24,49
|Bagfaş
|14,00
|-1,75
|190,46
|Bak Ambalaj
|6,23
|1,14
|32,32
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|-2,94
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|2,06
|1,48
|64,14
|Banvit
|15,53
|2,37
|43,93
|Baştaş Başkent Çimento
|2,19
|0,46
|8,42
|Batı Çimento
|3,37
|1,81
|39,83
|Batısöke Çimento
|1,13
|2,73
|3,67
|Bera Holding
|4,02
|2,29
|95,15
|Berkosan Yalıtım
|2,19
|0,46
|20,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,27
|0,44
|40,12
|Beyaz Filo
|2,97
|-1,33
|8,79
|Beymen Perakende Yat.
|14,42
|8,10
|265,99
|Bilici Yatırım
|3,13
|-0,32
|147,52
|Bim Mağazalar
|45,08
|-0,49
|6,63
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|1,05
|2,94
|-10,26
|Bizim Mağazaları
|9,31
|-0,32
|36,91
|Bolu Çimento
|2,98
|-0,67
|-3,49
|Bomonti Elektrik
|1,63
|-1,81
|239,58
|Borusan Mannesmann
|9,19
|0,66
|31,11
|Borusan Yat. Paz.
|37,18
|0,27
|2,63
|Bosch Fren Sistemleri
|213,10
|-0,37
|39,49
|Bossa
|7,25
|-0,96
|72,45
|Brisa
|7,33
|-0,27
|15,80
|Burçelik
|5,06
|-0,39
|57,63
|Burçelik Vana
|4,70
|-0,63
|217,57
|Bursa Çimento
|5,08
|0,00
|15,45
|Carrefoursa
|3,98
|1,02
|14,37
|Ceo Event Medya
|9,46
|0,53
|Coca Cola İçecek
|34,68
|0,81
|17,30
|Cosmos Yat. Holding
|1,52
|0,00
|56,70
|Credıtwest Faktorıng
|1,91
|-0,52
|83,65
|Çelebi
|97,80
|0,36
|67,62
|Çelik Halat
|5,86
|1,21
|8,46
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,71
|56,58
|Çemtaş
|7,27
|0,00
|21,90
|Çimbeton
|33,12
|0,06
|15,80
|Çimentaş
|13,40
|-0,37
|5,51
|Çimsa
|7,75
|-0,26
|2,65
|Çuhadaroğlu Metal
|2,78
|1,46
|56,18
|Dagi Giyim
|2,04
|0,00
|64,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,73
|-0,57
|71,29
|Dardanel
|1,87
|-1,58
|70,00
|Datagate Bilgisayar
|7,22
|1,55
|68,69
|Demısaş Döküm
|2,79
|4,10
|21,43
|Denge Holding
|1,42
|-1,39
|22,41
|Deniz GMYO
|3,88
|5,15
|27,63
|Denizli Cam
|5,98
|-0,66
|14,82
|Derimod
|4,65
|-0,43
|65,52
|Derlüks Deri
|2,48
|0,81
|Desa Deri
|3,32
|0,91
|91,91
|Despec Bilgisayar
|3,39
|-0,59
|24,11
|Deva Holding
|8,01
|0,25
|143,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,10
|-1,79
|41,03
|Ditaş Doğan
|8,28
|1,35
|61,75
|DO-CO
|521,90
|-0,32
|10,12
|Doğan Burda
|4,44
|0,68
|47,51
|Doğan Holding
|1,67
|0,00
|79,32
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|-0,81
|0,82
|Doğusan
|1,69
|0,00
|-21,92
|Doğuş GMYO
|3,93
|0,77
|86,26
|Doğuş Otomotiv
|9,50
|0,42
|118,89
|Döktaş Dökümcülük
|29,50
|-0,07
|261,96
|Duran Doğan Basım
|10,41
|-0,38
|104,12
|Dyo Boya
|4,35
|0,00
|50,00
|Eczacıbaşı İlaç
|3,54
|12,38
|45,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,57
|4,82
|49,48
|Edip Gayrimenkul
|1,09
|0,93
|41,56
|Ege Endüstri
|481,20
|-0,17
|54,66
|Ege Gübre
|40,94
|-1,35
|97,90
|Ege Profil
|10,52
|1,15
|25,27
|Ege Seramik
|3,33
|-1,77
|12,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|3,13
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,27
|-0,57
|37,24
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,33
|0,00
|35,71
|Eminiş Ambalaj
|1,20
|0,00
|2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|0,00
|-0,46
|Enerjisa Enerji
|7,39
|2,07
|56,95
|Enka İnşaat
|5,77
|0,00
|33,01
|Erbosan
|21,60
|-0,09
|42,06
|Ereğli Demir Çelik
|7,42
|-0,80
|21,60
|Ersu Gıda
|1,76
|1,15
|91,30
|Escort Teknoloji
|0,97
|3,19
|27,63
|Etiler Gıda
|2,74
|-1,08
|28,64
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,34
|0,75
|90,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,13
|2,73
|77,97
|Euro Yat. Ort.
|1,07
|0,00
|70,76
|Euro Yatırım Holding
|1,42
|1,43
|158,18
|Fenerbahçe Futbol
|16,56
|0,91
|139,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,40
|1,19
|27,82
|F-M İzmit Piston
|21,54
|-0,74
|40,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,15
|1,72
|169,66
|Ford Otosan
|65,55
|0,15
|40,51
|Formet Çelik Kapı
|5,55
|3,16
|449,15
|Frigo Pak Gıda
|8,95
|-2,61
|426,47
|Galatasaray Sportif
|1,75
|1,74
|41,13
|Garanti Bankası
|10,21
|0,39
|28,27
|Garanti Faktoring
|3,85
|2,67
|94,44
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|-0,96
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,09
|-0,16
|99,45
|Gedik Yatırım Holding
|7,95
|0,00
|238,30
|Gediz Ambalaj
|5,73
|0,53
|41,68
|Gentaş
|1,78
|-1,11
|29,68
|Gersan Elektrik
|2,53
|2,43
|3,67
|Global Men. Değ.
|1,36
|0,00
|189,36
|Global Yat. Holding
|4,13
|-0,24
|38,13
|Good-Year
|3,08
|0,00
|-7,18
|Göltaş Çimento
|15,14
|-1,62
|23,64
|Gözde Girişim
|4,14
|1,22
|55,06
|GSD Denizcilik
|2,12
|2,91
|84,35
|GSD Holding
|1,05
|0,96
|31,25
|Gübre Fabrik.
|6,18
|-2,22
|108,78
|Güler Yat. Holding
|1,85
|0,54
|72,90
|Güneş Sigorta
|1,90
|-1,04
|35,50
|Halk GMYO
|1,03
|1,98
|60,11
|Halk Sigorta
|1,44
|-3,36
|63,17
|Hatay Tekstil
|5,46
|-0,18
|58,34
|Hedef Girişim
|1,88
|1,62
|62,07
|Hektaş
|6,73
|0,45
|94,42
|HUB Girişim
|10,95
|1,86
|482,45
|Hürriyet Gzt.
|1,32
|1,54
|41,94
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|0,42
|-3,04
|İdealist Danışmanlık
|3,40
|-1,73
|-41,83
|İdealist GMYO
|2,88
|-0,35
|76,69
|İhlas Ev Aletleri
|2,43
|3,40
|643,97
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,00
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|4,02
|0,50
|559,02
|İhlas Holding
|0,64
|0,00
|100,00
|İhlas Yayın Holding
|0,92
|2,22
|178,79
|İndeks Bilgisayar
|8,03
|1,65
|44,20
|Info Yatırım
|5,20
|404,85
|İntema
|7,16
|0,85
|19,40
|İpek Doğal Enerji
|6,79
|0,59
|26,44
|İskenderun Demir Çelik
|6,52
|-0,31
|39,06
(Sürecek)