Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|0,58
|-11,79
|Acıpayam Selüloz
|5,81
|-1,02
|81,86
|Adana Çimento (A)
|6,79
|0,00
|42,76
|Adana Çimento (B)
|4,81
|-0,82
|49,12
|Adana Çimento (C)
|1,84
|0,00
|49,46
|Adel Kalemcilik
|14,99
|-0,73
|45,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|0,00
|-14,96
|Afyon Çimento
|4,73
|2,60
|3,05
|Ak Enerji
|0,90
|-1,10
|42,86
|Akbank
|7,71
|0,13
|31,01
|Akçansa
|7,14
|0,85
|9,14
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,49
|-0,67
|-25,87
|Akfen GMYO
|2,89
|0,70
|75,15
|Akın Tekstil
|11,60
|1,31
|27,97
|Akiş GMYO
|3,76
|1,90
|64,98
|Akmerkez GMYO
|22,00
|-2,22
|52,42
|Aksa
|11,78
|1,38
|77,56
|Aksa Enerji
|3,52
|0,86
|31,34
|Aksigorta
|5,44
|0,00
|73,28
|Aksu Enerji
|11,32
|2,72
|46,63
|Alarko Carrıer
|42,88
|0,23
|8,94
|Alarko GMYO
|76,00
|-0,13
|79,99
|Alarko Holding
|4,83
|-0,21
|147,66
|Albaraka Türk
|1,32
|0,76
|8,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,84
|0,37
|88,19
|Alkim Kağıt
|4,79
|-1,24
|33,27
|Alkim Kimya
|33,36
|-1,01
|54,87
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,12
|1,50
|161,82
|Anadolu Cam
|3,38
|0,30
|31,79
|Anadolu Efes
|21,26
|-0,56
|5,91
|Anadolu Grubu Holding
|15,09
|-5,15
|48,90
|Anadolu Hayat Emek.
|6,07
|-0,65
|6,59
|Anadolu Isuzu
|10,79
|1,12
|74,60
|Anadolu Sigorta
|4,34
|-0,23
|10,55
|Anel Elektrik
|2,30
|-0,86
|41,98
|Arçelik
|20,02
|-0,30
|26,79
|Arena Bilgisayar
|6,21
|-1,11
|40,82
|Armada Bilgisayar
|11,42
|0,71
|22,93
|Arsan Tekstil
|3,26
|1,56
|101,23
|Artı Yatırım Holding
|0,84
|2,44
|-3,45
|Aselsan
|18,75
|0,16
|-21,71
|Aslan Çimento
|34,50
|0,70
|22,51
|Ata GMYO
|3,97
|-0,75
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,58
|1,28
|20,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,98
|2,08
|444,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,15
|-1,71
|33,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,27
|0,00
|65,84
|Avrasya GMYO
|1,49
|1,36
|69,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|0,00
|44,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,40
|0,01
|2,90
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|2,55
|-33,74
|Ayen Enerji
|2,90
|0,69
|61,05
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|1,12
|30,88
|Aygaz
|12,17
|-0,73
|22,38
|Bagfaş
|13,31
|1,91
|176,14
|Bak Ambalaj
|6,93
|1,02
|47,19
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,98
|-1,00
|57,77
|Banvit
|15,43
|-0,77
|43,00
|Baştaş Başkent Çimento
|2,36
|2,61
|16,83
|Batı Çimento
|3,31
|-0,30
|37,34
|Batısöke Çimento
|1,14
|0,88
|4,59
|Bera Holding
|3,81
|-1,55
|84,95
|Berkosan Yalıtım
|2,20
|0,46
|21,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,35
|-1,26
|45,06
|Beyaz Filo
|3,00
|-0,33
|9,89
|Beymen Perakende Yat.
|13,63
|-1,94
|245,94
|Bilici Yatırım
|3,33
|0,91
|163,33
|Bim Mağazalar
|44,26
|-1,16
|4,69
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,12
|0,90
|-4,27
|Bizim Mağazaları
|9,81
|0,72
|44,26
|Bolu Çimento
|3,10
|2,65
|0,40
|Bomonti Elektrik
|1,64
|-1,20
|241,67
|Borusan Mannesmann
|9,10
|-0,44
|29,83
|Borusan Yat. Paz.
|37,74
|-0,11
|4,17
|Bosch Fren Sistemleri
|214,00
|-0,28
|40,08
|Bossa
|7,19
|1,13
|71,02
|Brisa
|7,36
|0,14
|16,27
|Burçelik
|5,27
|-1,50
|64,17
|Burçelik Vana
|4,40
|-1,57
|197,30
|Bursa Çimento
|4,98
|0,40
|13,18
|Carrefoursa
|4,04
|1,00
|16,09
|Ceo Event Medya
|9,20
|-1,08
|Coca Cola İçecek
|34,78
|0,35
|17,64
|Cosmos Yat. Holding
|1,58
|1,94
|62,89
|Credıtwest Faktorıng
|1,93
|0,52
|85,58
|Çelebi
|97,05
|-0,26
|66,33
|Çelik Halat
|5,97
|0,84
|10,50
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|60,53
|Çemtaş
|7,18
|1,41
|20,39
|Çimbeton
|33,32
|-0,42
|16,50
|Çimentaş
|13,73
|0,44
|8,11
|Çimsa
|7,55
|0,13
|0,00
|Çuhadaroğlu Metal
|2,80
|0,72
|57,30
|Dagi Giyim
|2,11
|0,96
|70,16
|Dagi Yatırım Holding
|1,74
|0,58
|72,28
|Dardanel
|1,94
|-1,52
|76,36
|Datagate Bilgisayar
|7,68
|0,00
|79,44
|Demısaş Döküm
|2,74
|1,11
|19,25
|Denge Holding
|1,59
|7,43
|37,07
|Deniz GMYO
|3,88
|0,00
|27,63
|Denizli Cam
|6,28
|3,29
|20,58
|Derimod
|4,68
|0,86
|66,59
|Derlüks Deri
|2,63
|4,37
|Desa Deri
|3,15
|0,96
|82,08
|Despec Bilgisayar
|3,43
|-1,44
|25,57
|Deva Holding
|7,90
|0,64
|140,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,06
|-0,93
|35,90
|Ditaş Doğan
|8,28
|0,12
|61,75
|DO-CO
|512,00
|-0,39
|8,03
|Doğan Burda
|4,67
|-3,11
|55,15
|Doğan Holding
|1,74
|0,58
|86,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,45
|2,11
|18,85
|Doğusan
|1,80
|4,05
|-16,84
|Doğuş GMYO
|3,89
|0,26
|84,36
|Doğuş Otomotiv
|8,96
|2,52
|106,45
|Döktaş Dökümcülük
|29,96
|2,60
|267,61
|Duran Doğan Basım
|10,31
|-0,39
|102,16
|Dyo Boya
|4,24
|0,95
|46,21
|Eczacıbaşı İlaç
|3,26
|0,00
|34,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,27
|0,65
|44,79
|Edip Gayrimenkul
|1,10
|0,92
|42,86
|Ege Endüstri
|475,50
|0,00
|52,82
|Ege Gübre
|42,00
|1,60
|103,03
|Ege Profil
|11,35
|-0,70
|35,16
|Ege Seramik
|3,33
|-2,06
|12,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|3,03
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,34
|0,56
|39,06
|Ekiz Kimya
|0,47
|6,82
|42,42
|Emek Elektrik
|1,32
|1,54
|34,69
|Eminiş Ambalaj
|1,47
|9,70
|25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|0,00
|0,23
|Enerjisa Enerji
|7,16
|0,00
|52,07
|Enka İnşaat
|5,74
|0,00
|32,32
|Erbosan
|21,74
|0,09
|42,98
|Ereğli Demir Çelik
|7,85
|1,82
|28,65
|Ersu Gıda
|1,93
|8,43
|109,78
|Escort Teknoloji
|1,14
|-5,00
|50,00
|Etiler Gıda
|2,90
|-4,92
|36,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,41
|2,92
|100,29
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,10
|0,00
|73,24
|Euro Yat. Ort.
|1,10
|0,00
|75,55
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|2,14
|160,00
|Fenerbahçe Futbol
|15,39
|-0,26
|122,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,33
|-2,63
|25,19
|F-M İzmit Piston
|23,16
|-1,03
|50,67
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,27
|0,23
|177,45
|Ford Otosan
|63,45
|-1,86
|36,00
|Formet Çelik Kapı
|5,59
|-1,06
|453,11
|Frigo Pak Gıda
|11,16
|9,95
|556,47
|Galatasaray Sportif
|1,77
|0,00
|42,74
|Garanti Bankası
|9,92
|-0,10
|24,62
|Garanti Faktoring
|3,44
|0,00
|73,74
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,90
|-0,17
|93,23
|Gedik Yatırım Holding
|8,00
|1,65
|240,43
|Gediz Ambalaj
|5,83
|0,87
|44,15
|Gentaş
|1,82
|2,82
|32,59
|Gersan Elektrik
|2,76
|4,94
|13,10
|Global Men. Değ.
|1,33
|0,76
|182,98
|Global Yat. Holding
|4,15
|-0,72
|38,80
|Good-Year
|3,16
|-0,32
|-4,77
|Göltaş Çimento
|15,04
|-0,20
|22,83
|Gözde Girişim
|4,09
|-3,54
|53,18
|GSD Denizcilik
|2,11
|0,96
|83,48
|GSD Holding
|1,09
|0,00
|36,25
|Gübre Fabrik.
|6,22
|0,16
|110,14
|Güler Yat. Holding
|1,74
|-2,79
|62,62
|Güneş Sigorta
|1,91
|2,69
|36,22
|Halk GMYO
|1,05
|0,96
|63,22
|Halk Sigorta
|1,44
|0,00
|63,17
|Hatay Tekstil
|5,59
|-0,89
|62,11
|Hedef Girişim
|1,85
|-0,54
|59,48
|Hektaş
|6,82
|-0,29
|97,02
|HUB Girişim
|10,87
|-1,00
|478,19
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-1,97
|60,22
|ICBC Turkey Bank
|4,99
|-1,58
|1,22
|İdealist Danışmanlık
|3,37
|0,00
|-42,34
|İdealist GMYO
|2,85
|-0,35
|74,85
|İhlas Ev Aletleri
|2,22
|-11,20
|579,68
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|1,27
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|4,30
|-1,15
|604,92
|İhlas Holding
|0,62
|0,00
|93,75
|İhlas Yayın Holding
|0,90
|0,00
|172,73
|İndeks Bilgisayar
|9,08
|0,22
|63,06
|Info Yatırım
|4,82
|367,96
|İntema
|8,85
|19,92
|47,58
|İpek Doğal Enerji
|6,43
|-0,62
|19,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,73
|0,90
|43,54
(Sürecek)