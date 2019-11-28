Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|0,58
|-10,77
|Acıpayam Selüloz
|5,85
|3,91
|83,11
|Adana Çimento (A)
|7,02
|0,57
|47,59
|Adana Çimento (B)
|4,92
|0,61
|52,53
|Adana Çimento (C)
|1,91
|2,14
|55,15
|Adel Kalemcilik
|16,39
|0,55
|59,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|0,50
|-13,25
|Afyon Çimento
|5,46
|2,82
|18,95
|Ak Enerji
|0,89
|0,00
|41,27
|Akbank
|7,80
|0,78
|32,54
|Akçansa
|8,65
|0,58
|32,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,56
|1,30
|-22,39
|Akfen GMYO
|2,95
|0,34
|78,79
|Akın Tekstil
|13,01
|1,88
|43,52
|Akiş GMYO
|3,76
|1,90
|64,98
|Akmerkez GMYO
|22,80
|0,53
|57,96
|Aksa
|12,23
|0,25
|84,34
|Aksa Enerji
|3,57
|-0,28
|33,21
|Aksigorta
|5,47
|1,30
|74,24
|Aksu Enerji
|11,39
|-0,52
|47,54
|Alarko Carrıer
|43,00
|1,18
|9,25
|Alarko GMYO
|77,25
|1,25
|82,95
|Alarko Holding
|4,99
|0,60
|155,86
|Albaraka Türk
|1,33
|-0,75
|9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,25
|2,27
|95,31
|Alkim Kağıt
|4,82
|0,63
|34,11
|Alkim Kimya
|32,70
|-1,45
|51,81
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,98
|1,35
|189,55
|Anadolu Cam
|3,59
|-0,55
|39,98
|Anadolu Efes
|21,60
|1,12
|7,61
|Anadolu Grubu Holding
|15,80
|0,38
|55,91
|Anadolu Hayat Emek.
|6,06
|0,50
|6,42
|Anadolu Isuzu
|12,18
|-0,49
|97,09
|Anadolu Sigorta
|4,36
|-0,68
|11,06
|Anel Elektrik
|2,82
|1,08
|74,07
|Arçelik
|20,14
|1,05
|27,55
|Arena Bilgisayar
|6,53
|5,32
|48,07
|Armada Bilgisayar
|12,29
|5,67
|32,29
|Arsan Tekstil
|3,48
|1,46
|114,81
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|1,16
|0,00
|Aselsan
|18,74
|0,54
|-21,76
|Aslan Çimento
|35,80
|0,28
|27,13
|Ata GMYO
|4,00
|0,50
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,59
|0,63
|20,83
|Atlantis Yatırım Holding
|0,98
|0,00
|444,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,16
|0,00
|34,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,10
|-0,25
|66,53
|Avrasya GMYO
|1,52
|-1,94
|72,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,58
|0,64
|46,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,60
|0,01
|2,91
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|1,16
|-28,40
|Ayen Enerji
|3,03
|1,00
|68,27
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|0,00
|30,15
|Aygaz
|12,36
|-0,24
|24,29
|Bagfaş
|13,30
|-0,67
|175,93
|Bak Ambalaj
|6,95
|0,00
|47,61
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|8,82
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|2,07
|1,97
|64,94
|Banvit
|15,90
|1,27
|47,36
|Baştaş Başkent Çimento
|2,32
|-5,31
|14,85
|Batı Çimento
|3,46
|0,00
|43,57
|Batısöke Çimento
|1,19
|1,71
|9,17
|Bera Holding
|3,59
|2,28
|74,27
|Berkosan Yalıtım
|2,33
|4,02
|28,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,50
|1,21
|54,32
|Beyaz Filo
|2,98
|-0,33
|9,16
|Beymen Perakende Yat.
|13,80
|0,29
|250,25
|Bilici Yatırım
|3,28
|-0,91
|159,38
|Bim Mağazalar
|46,24
|1,94
|9,37
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,10
|-0,90
|-5,98
|Bizim Mağazaları
|9,94
|2,05
|46,18
|Bolu Çimento
|3,30
|0,00
|6,87
|Bomonti Elektrik
|1,63
|1,87
|239,58
|Borusan Mannesmann
|9,24
|0,33
|31,82
|Borusan Yat. Paz.
|38,34
|0,37
|5,83
|Bosch Fren Sistemleri
|220,80
|1,56
|44,53
|Bossa
|7,96
|0,63
|89,34
|Brisa
|7,52
|-0,53
|18,80
|Burçelik
|5,04
|1,00
|57,01
|Burçelik Vana
|4,50
|-0,66
|204,05
|Bursa Çimento
|5,59
|0,90
|27,05
|Carrefoursa
|4,21
|2,18
|20,98
|Ceo Event Medya
|9,40
|1,18
|Coca Cola İçecek
|34,64
|-0,06
|17,16
|Cosmos Yat. Holding
|1,41
|-9,03
|45,36
|Credıtwest Faktorıng
|1,92
|0,00
|84,62
|Çelebi
|99,20
|2,16
|70,02
|Çelik Halat
|6,03
|0,00
|11,61
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,83
|59,21
|Çemtaş
|7,31
|1,11
|22,57
|Çimbeton
|33,70
|0,66
|17,83
|Çimentaş
|14,12
|1,73
|11,18
|Çimsa
|8,17
|4,08
|8,21
|Çuhadaroğlu Metal
|2,84
|1,07
|59,55
|Dagi Giyim
|2,19
|0,00
|76,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,80
|0,00
|78,22
|Dardanel
|2,03
|2,01
|84,55
|Datagate Bilgisayar
|8,12
|1,50
|89,72
|Demısaş Döküm
|2,74
|0,37
|19,25
|Denge Holding
|1,52
|0,66
|31,03
|Deniz GMYO
|3,94
|1,29
|29,61
|Denizli Cam
|6,27
|0,97
|20,39
|Derimod
|4,70
|0,64
|67,30
|Derlüks Deri
|3,09
|2,66
|Desa Deri
|3,39
|3,67
|95,95
|Despec Bilgisayar
|3,61
|4,03
|32,16
|Deva Holding
|7,91
|0,38
|140,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,11
|0,91
|42,31
|Ditaş Doğan
|8,33
|1,22
|62,73
|DO-CO
|518,30
|0,25
|9,36
|Doğan Burda
|4,70
|0,64
|56,15
|Doğan Holding
|1,73
|0,58
|85,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,44
|1,41
|18,03
|Doğusan
|1,80
|0,00
|-16,84
|Doğuş GMYO
|3,99
|4,45
|89,10
|Doğuş Otomotiv
|9,26
|4,75
|113,36
|Döktaş Dökümcülük
|33,72
|20,00
|313,74
|Duran Doğan Basım
|10,28
|0,19
|101,57
|Dyo Boya
|4,45
|1,14
|53,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,39
|0,89
|39,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,56
|2,36
|49,32
|Edip Gayrimenkul
|1,21
|5,22
|57,14
|Ege Endüstri
|473,70
|0,21
|52,24
|Ege Gübre
|43,50
|-1,58
|110,28
|Ege Profil
|11,54
|0,70
|37,42
|Ege Seramik
|3,48
|1,46
|17,52
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|0,00
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|5,20
|-1,70
|35,42
|Ekiz Kimya
|0,57
|9,62
|72,73
|Emek Elektrik
|1,39
|-0,71
|41,84
|Eminiş Ambalaj
|1,50
|0,00
|28,21
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|0,00
|0,91
|Enerjisa Enerji
|7,10
|-0,28
|50,79
|Enka İnşaat
|5,77
|0,52
|33,01
|Erbosan
|22,40
|0,45
|47,33
|Ereğli Demir Çelik
|7,85
|0,77
|28,65
|Ersu Gıda
|1,95
|-1,02
|111,96
|Escort Teknoloji
|1,17
|-2,50
|53,95
|Etiler Gıda
|2,78
|-2,46
|30,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,36
|-0,73
|93,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|76,39
|Euro Yat. Ort.
|1,11
|-0,89
|77,15
|Euro Yatırım Holding
|1,41
|0,00
|156,36
|Fenerbahçe Futbol
|15,62
|2,02
|125,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,45
|0,58
|29,70
|F-M İzmit Piston
|23,42
|2,09
|52,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,79
|4,81
|211,24
|Ford Otosan
|64,00
|1,75
|37,18
|Formet Çelik Kapı
|5,60
|-1,23
|454,10
|Frigo Pak Gıda
|13,49
|9,94
|693,53
|Galatasaray Sportif
|1,78
|1,71
|43,55
|Garanti Bankası
|10,08
|0,50
|26,63
|Garanti Faktoring
|3,42
|0,29
|72,73
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|0,00
|47,47
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,89
|-0,67
|92,90
|Gedik Yatırım Holding
|7,71
|-1,03
|228,09
|Gediz Ambalaj
|5,91
|-1,17
|46,13
|Gentaş
|1,87
|2,19
|36,23
|Gersan Elektrik
|2,85
|1,06
|16,79
|Global Men. Değ.
|1,51
|11,03
|221,28
|Global Yat. Holding
|4,10
|0,49
|37,12
|Good-Year
|3,17
|0,96
|-4,47
|Göltaş Çimento
|15,92
|2,12
|30,01
|Gözde Girişim
|4,01
|1,01
|50,19
|GSD Denizcilik
|2,12
|0,47
|84,35
|GSD Holding
|1,14
|1,79
|42,50
|Gübre Fabrik.
|6,60
|4,76
|122,97
|Güler Yat. Holding
|1,84
|0,00
|71,96
|Güneş Sigorta
|1,92
|1,05
|36,93
|Halk GMYO
|1,06
|0,95
|64,77
|Halk Sigorta
|1,42
|-2,07
|60,90
|Hatay Tekstil
|5,55
|-0,36
|60,95
|Hedef Girişim
|1,92
|1,59
|65,52
|Hektaş
|6,96
|0,87
|101,06
|HUB Girişim
|15,37
|12,93
|717,55
|Hürriyet Gzt.
|1,51
|1,34
|62,37
|ICBC Turkey Bank
|5,01
|0,60
|1,62
|İdealist Danışmanlık
|3,34
|0,00
|-42,85
|İdealist GMYO
|3,04
|-1,62
|86,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|-1,37
|561,31
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|2,50
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|4,20
|-3,67
|588,52
|İhlas Holding
|0,65
|1,56
|103,13
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|0,00
|163,64
|İndeks Bilgisayar
|9,65
|2,88
|73,29
|Info Yatırım
|4,60
|-2,13
|346,60
|İntema
|8,28
|-0,48
|38,08
|İpek Doğal Enerji
|6,46
|1,10
|20,30
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|-0,29
|47,17
(Sürecek)