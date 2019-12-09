Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,86
|1,09
|-4,62
|Acıpayam Selüloz
|6,24
|1,30
|95,32
|Adana Çimento (A)
|7,56
|2,86
|58,94
|Adana Çimento (B)
|6,10
|9,52
|89,12
|Adana Çimento (C)
|2,48
|6,90
|101,45
|Adel Kalemcilik
|15,84
|-0,31
|54,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|1,05
|-17,52
|Afyon Çimento
|6,16
|7,13
|34,20
|Ak Enerji
|0,94
|2,17
|49,21
|Akbank
|7,71
|-0,77
|31,01
|Akçansa
|10,54
|3,54
|61,11
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,70
|0,00
|-15,42
|Akfen GMYO
|3,22
|2,55
|95,15
|Akın Tekstil
|13,48
|-0,22
|48,70
|Akiş GMYO
|3,78
|-1,56
|65,86
|Akmerkez GMYO
|23,18
|-0,09
|60,59
|Aksa
|13,07
|1,79
|97,00
|Aksa Enerji
|3,83
|0,52
|42,91
|Aksigorta
|5,69
|0,35
|81,25
|Aksu Enerji
|12,27
|0,74
|58,94
|Alarko Carrıer
|51,70
|-1,43
|31,35
|Alarko GMYO
|92,50
|-3,04
|119,07
|Alarko Holding
|5,45
|-0,55
|179,45
|Albaraka Türk
|1,30
|1,04
|18,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,56
|1,40
|100,69
|Alkim Kağıt
|5,43
|2,45
|51,08
|Alkim Kimya
|36,28
|1,51
|68,42
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,27
|0,00
|134,42
|Anadolu Cam
|3,87
|-0,26
|50,89
|Anadolu Efes
|21,86
|0,37
|8,90
|Anadolu Grubu Holding
|16,85
|0,00
|66,27
|Anadolu Hayat Emek.
|6,44
|1,26
|13,09
|Anadolu Isuzu
|13,24
|4,33
|114,24
|Anadolu Sigorta
|4,52
|0,22
|15,14
|Anel Elektrik
|3,12
|0,32
|92,59
|Arçelik
|19,96
|-0,80
|26,41
|Arena Bilgisayar
|7,01
|0,14
|58,96
|Armada Bilgisayar
|13,20
|-3,30
|42,09
|Arsan Tekstil
|3,57
|-0,56
|120,37
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|0,00
|-5,75
|Aselsan
|19,54
|0,98
|-18,42
|Aslan Çimento
|39,20
|3,65
|39,20
|Ata GMYO
|4,01
|0,50
|0,00
|Atakule GMYO
|1,71
|0,59
|29,95
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|2,11
|68,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,38
|2,06
|70,39
|Avrasya GMYO
|1,57
|1,29
|78,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,93
|1,58
|78,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,70
|0,02
|3,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|-0,63
|-34,57
|Ayen Enerji
|3,40
|3,03
|88,82
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,98
|-1,00
|43,96
|Aygaz
|12,60
|0,80
|26,71
|Bagfaş
|14,14
|3,14
|193,36
|Bak Ambalaj
|7,24
|-0,14
|53,77
|Balatacılar Balatacılık
|0,45
|-8,16
|36,36
|Bantaş Ambalaj
|2,37
|2,16
|88,84
|Banvit
|17,14
|0,06
|58,85
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|5,69
|28,71
|Batı Çimento
|3,39
|0,59
|40,66
|Batısöke Çimento
|1,31
|1,55
|20,18
|Bera Holding
|3,76
|1,35
|82,52
|Berkosan Yalıtım
|2,41
|4,33
|33,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,03
|0,66
|87,04
|Beyaz Filo
|3,07
|0,99
|12,45
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,60
|0,00
|184,68
|Bim Mağazalar
|44,68
|-1,06
|5,68
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|1,16
|0,87
|-0,85
|Bizim Mağazaları
|11,12
|0,36
|66,33
|Bolu Çimento
|3,46
|1,76
|12,06
|Bomonti Elektrik
|1,45
|-0,68
|202,08
|Borusan Mannesmann
|10,20
|0,39
|45,52
|Borusan Yat. Paz.
|47,32
|0,68
|30,62
|Bosch Fren Sistemleri
|273,60
|8,83
|79,09
|Bossa
|9,15
|-2,45
|117,64
|Brisa
|7,87
|1,42
|24,33
|Burçelik
|5,25
|0,19
|63,55
|Burçelik Vana
|4,65
|-0,64
|214,19
|Bursa Çimento
|5,80
|0,87
|31,82
|Carrefoursa
|4,59
|2,23
|31,90
|Ceo Event Medya
|8,70
|-0,80
|Coca Cola İçecek
|35,36
|-0,79
|19,60
|Cosmos Yat. Holding
|1,98
|10,00
|104,12
|Credıtwest Faktorıng
|2,22
|1,37
|113,46
|Çelebi
|116,40
|2,56
|99,50
|Çelik Halat
|6,40
|1,27
|18,45
|Çemaş Döküm
|1,54
|10,00
|102,63
|Çemtaş
|7,98
|0,25
|33,81
|Çimbeton
|37,20
|0,59
|30,07
|Çimentaş
|14,90
|-0,67
|17,32
|Çimsa
|9,15
|1,33
|21,19
|Çuhadaroğlu Metal
|3,10
|1,64
|74,16
|Dagi Giyim
|2,39
|2,14
|92,74
|Dagi Yatırım Holding
|1,97
|1,03
|95,05
|Dardanel
|2,40
|-2,83
|118,18
|Datagate Bilgisayar
|8,07
|2,02
|88,55
|Demısaş Döküm
|3,28
|3,47
|42,75
|Denge Holding
|1,43
|-1,38
|23,28
|Deniz GMYO
|4,31
|1,65
|41,78
|Denizli Cam
|7,76
|-0,13
|49,00
|Derimod
|6,71
|-1,61
|138,85
|Derlüks Deri
|3,63
|-4,97
|Desa Deri
|4,69
|4,22
|171,10
|Despec Bilgisayar
|4,20
|2,19
|53,76
|Deva Holding
|8,65
|-1,03
|162,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,15
|47,44
|Ditaş Doğan
|9,36
|0,65
|82,85
|DO-CO
|514,90
|0,66
|8,65
|Doğan Burda
|5,25
|-2,78
|74,42
|Doğan Holding
|2,03
|3,57
|117,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,71
|2,40
|40,16
|Doğusan
|1,93
|1,05
|-10,84
|Doğuş GMYO
|4,05
|0,50
|91,94
|Doğuş Otomotiv
|9,39
|2,85
|130,89
|Döktaş Dökümcülük
|42,20
|-0,24
|417,79
|Duran Doğan Basım
|13,53
|15,15
|165,29
|Dyo Boya
|4,96
|2,27
|71,03
|Eczacıbaşı İlaç
|3,58
|0,85
|47,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,12
|1,71
|58,07
|Edip Gayrimenkul
|1,24
|0,81
|61,04
|Ege Endüstri
|521,30
|-0,13
|67,54
|Ege Gübre
|45,50
|0,00
|119,95
|Ege Profil
|11,86
|-0,34
|41,23
|Ege Seramik
|3,64
|0,00
|22,92
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,19
|5,56
|46,15
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|2,94
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|7,99
|6,53
|108,07
|Ekiz Kimya
|0,65
|0,00
|96,97
|Emek Elektrik
|1,49
|-0,67
|52,04
|Eminiş Ambalaj
|1,51
|-0,66
|29,06
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,35
|2,97
|Enerjisa Enerji
|7,72
|-0,26
|63,96
|Enka İnşaat
|6,09
|2,70
|40,39
|Erbosan
|25,02
|1,05
|64,56
|Ereğli Demir Çelik
|8,29
|1,59
|35,86
|Ersu Gıda
|2,08
|-1,89
|126,09
|Escort Teknoloji
|1,23
|-3,15
|61,84
|Etiler Gıda
|2,58
|-1,53
|21,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,46
|2,82
|107,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|0,81
|95,29
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|1,61
|101,08
|Euro Yatırım Holding
|1,60
|5,26
|190,91
|Fenerbahçe Futbol
|15,64
|-1,32
|126,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,20
|1,69
|57,89
|F-M İzmit Piston
|30,88
|-6,37
|100,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,20
|-3,13
|302,86
|Ford Otosan
|63,90
|-1,31
|36,97
|Formet Çelik Kapı
|5,85
|-1,85
|478,83
|Frigo Pak Gıda
|13,72
|-9,97
|707,06
|Galatasaray Sportif
|2,24
|1,82
|80,65
|Garanti Bankası
|10,34
|-0,19
|29,90
|Garanti Faktoring
|3,78
|2,72
|90,91
|Garanti Yat. Ort.
|1,16
|5,45
|58,39
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,02
|0,00
|97,16
|Gedik Yatırım Holding
|8,11
|2,40
|245,11
|Gediz Ambalaj
|6,50
|0,15
|60,72
|Gentaş
|2,05
|1,49
|49,35
|Gersan Elektrik
|3,14
|2,61
|28,67
|Global Men. Değ.
|1,53
|-1,92
|225,53
|Global Yat. Holding
|4,64
|-0,85
|55,18
|Good-Year
|3,47
|0,58
|4,57
|Göltaş Çimento
|17,21
|2,68
|40,55
|Gözde Girişim
|4,39
|4,52
|64,42
|GSD Denizcilik
|2,47
|0,41
|114,78
|GSD Holding
|1,33
|3,10
|66,25
|Gübre Fabrik.
|7,34
|2,95
|147,97
|Güler Yat. Holding
|2,48
|12,73
|131,78
|Güneş Sigorta
|1,90
|-1,04
|35,50
|Halk GMYO
|1,14
|0,88
|77,21
|Halk Sigorta
|1,54
|4,76
|74,50
|Hatay Tekstil
|5,90
|1,37
|71,10
|Hedef Girişim
|2,01
|-0,99
|73,28
|Hektaş
|7,31
|-0,14
|116,11
|HUB Girişim
|13,40
|-7,01
|612,77
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|1,26
|73,12
|ICBC Turkey Bank
|5,00
|-0,79
|1,42
|İdealist Danışmanlık
|3,45
|-0,29
|-40,97
|İdealist GMYO
|3,06
|0,33
|87,73
|İhlas Ev Aletleri
|2,35
|-3,29
|619,48
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|3,53
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|4,93
|0,82
|708,20
|İhlas Holding
|0,81
|8,00
|153,13
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|2,53
|145,45
|İndeks Bilgisayar
|10,44
|-0,57
|87,48
|Info Yatırım
|4,65
|0,00
|351,46
|İntema
|8,72
|1,40
|45,41
|İpek Doğal Enerji
|6,69
|-1,18
|24,58
|İskenderun Demir Çelik
|7,48
|0,00
|59,54
(Sürecek)