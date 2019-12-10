Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,83
|-1,61
|-6,15
|Acıpayam Selüloz
|6,18
|0,16
|93,44
|Adana Çimento (A)
|7,49
|-1,45
|57,47
|Adana Çimento (B)
|6,07
|1,34
|88,19
|Adana Çimento (C)
|2,29
|-0,43
|86,02
|Adel Kalemcilik
|15,36
|-0,90
|49,51
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,91
|-0,52
|-18,38
|Afyon Çimento
|7,37
|6,81
|60,57
|Ak Enerji
|0,99
|3,13
|57,14
|Akbank
|7,70
|0,39
|30,84
|Akçansa
|10,38
|-1,33
|58,66
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,77
|-1,12
|-11,94
|Akfen GMYO
|3,21
|-0,31
|94,55
|Akın Tekstil
|13,00
|-1,74
|43,41
|Akiş GMYO
|3,88
|0,26
|70,25
|Akmerkez GMYO
|23,00
|-0,09
|59,35
|Aksa
|12,87
|-1,76
|93,98
|Aksa Enerji
|3,87
|-0,51
|44,40
|Aksigorta
|5,64
|-0,35
|79,65
|Aksu Enerji
|12,31
|0,49
|59,46
|Alarko Carrıer
|50,00
|-3,47
|27,03
|Alarko GMYO
|95,90
|0,84
|127,12
|Alarko Holding
|5,34
|-1,29
|173,81
|Albaraka Türk
|1,29
|-1,53
|17,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,89
|-1,89
|89,06
|Alkim Kağıt
|5,34
|-2,20
|48,58
|Alkim Kimya
|35,52
|-2,42
|64,90
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|7,49
|0,94
|141,51
|Anadolu Cam
|3,83
|-2,54
|49,33
|Anadolu Efes
|21,60
|-0,92
|7,61
|Anadolu Grubu Holding
|16,76
|-0,95
|65,38
|Anadolu Hayat Emek.
|6,65
|-0,75
|16,78
|Anadolu Isuzu
|13,10
|-1,36
|111,97
|Anadolu Sigorta
|4,58
|-0,87
|16,67
|Anel Elektrik
|3,11
|-0,64
|91,98
|Arçelik
|19,30
|-2,92
|22,23
|Arena Bilgisayar
|7,77
|12,77
|76,19
|Armada Bilgisayar
|14,81
|14,98
|59,42
|Arsan Tekstil
|3,50
|-1,69
|116,05
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|0,00
|-5,75
|Aselsan
|19,45
|-0,51
|-18,79
|Aslan Çimento
|42,62
|-5,83
|51,35
|Ata GMYO
|4,01
|0,00
|0,00
|Atakule GMYO
|1,73
|1,76
|31,47
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-3,50
|60,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,76
|-0,31
|75,62
|Avrasya GMYO
|1,60
|2,56
|81,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,92
|0,00
|77,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,80
|0,01
|3,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|-1,89
|-35,80
|Ayen Enerji
|3,35
|-1,18
|86,05
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,03
|1,50
|47,60
|Aygaz
|12,57
|-0,95
|26,40
|Bagfaş
|13,86
|-1,07
|187,55
|Bak Ambalaj
|7,14
|-0,70
|51,65
|Balatacılar Balatacılık
|0,46
|0,00
|39,39
|Bantaş Ambalaj
|2,33
|0,87
|85,66
|Banvit
|16,78
|-1,29
|55,51
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|0,00
|28,71
|Batı Çimento
|3,44
|-0,86
|42,74
|Batısöke Çimento
|1,32
|0,00
|21,10
|Bera Holding
|3,74
|0,54
|81,55
|Berkosan Yalıtım
|2,40
|-2,83
|32,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,86
|-4,35
|76,54
|Beyaz Filo
|3,05
|0,00
|11,72
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,48
|-2,25
|175,19
|Bim Mağazalar
|44,50
|-1,24
|5,25
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,18
|1,72
|0,85
|Bizim Mağazaları
|11,08
|0,45
|65,73
|Bolu Çimento
|3,76
|0,53
|21,77
|Bomonti Elektrik
|1,41
|-0,70
|193,75
|Borusan Mannesmann
|10,12
|-0,49
|44,38
|Borusan Yat. Paz.
|48,62
|-1,30
|34,20
|Bosch Fren Sistemleri
|263,50
|-2,48
|72,48
|Bossa
|9,34
|-1,16
|122,16
|Brisa
|7,86
|-1,13
|24,17
|Burçelik
|5,21
|-0,38
|62,31
|Burçelik Vana
|4,63
|-0,64
|212,84
|Bursa Çimento
|5,86
|-1,35
|33,18
|Carrefoursa
|4,55
|-0,22
|30,75
|Ceo Event Medya
|8,64
|0,70
|Coca Cola İçecek
|34,72
|-2,36
|17,43
|Cosmos Yat. Holding
|2,17
|9,60
|123,71
|Credıtwest Faktorıng
|2,21
|0,00
|112,50
|Çelebi
|118,00
|1,64
|102,24
|Çelik Halat
|6,34
|-1,71
|17,34
|Çemaş Döküm
|1,50
|-6,25
|97,37
|Çemtaş
|8,08
|1,51
|35,49
|Çimbeton
|37,68
|-1,87
|31,75
|Çimentaş
|14,80
|-1,99
|16,54
|Çimsa
|9,45
|-0,74
|25,17
|Çuhadaroğlu Metal
|3,04
|-0,98
|70,79
|Dagi Giyim
|2,34
|-1,68
|88,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,93
|-0,52
|91,09
|Dardanel
|2,56
|3,23
|132,73
|Datagate Bilgisayar
|7,95
|1,15
|85,75
|Demısaş Döküm
|3,33
|-1,19
|44,93
|Denge Holding
|1,44
|0,00
|24,14
|Deniz GMYO
|4,50
|-0,66
|48,03
|Denizli Cam
|8,28
|10,40
|58,99
|Derimod
|6,62
|-0,45
|135,64
|Derlüks Deri
|3,85
|-0,26
|Desa Deri
|4,85
|1,89
|180,35
|Despec Bilgisayar
|4,16
|3,48
|52,30
|Deva Holding
|8,57
|-1,61
|160,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,04
|-9,57
|33,33
|Ditaş Doğan
|9,10
|-2,47
|77,77
|DO-CO
|499,40
|-1,69
|5,37
|Doğan Burda
|5,35
|2,49
|77,74
|Doğan Holding
|1,99
|-1,49
|113,68
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|-1,74
|38,52
|Doğusan
|1,95
|2,09
|-9,91
|Doğuş GMYO
|4,04
|-0,49
|91,47
|Doğuş Otomotiv
|9,24
|0,00
|127,20
|Döktaş Dökümcülük
|40,98
|3,80
|402,82
|Duran Doğan Basım
|13,32
|2,62
|161,18
|Dyo Boya
|4,81
|-3,41
|65,86
|Eczacıbaşı İlaç
|3,58
|0,28
|47,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,08
|0,30
|57,44
|Edip Gayrimenkul
|1,37
|3,79
|77,92
|Ege Endüstri
|519,90
|-0,31
|67,09
|Ege Gübre
|44,90
|-0,88
|117,05
|Ege Profil
|11,75
|-0,34
|39,92
|Ege Seramik
|3,60
|-0,83
|21,57
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,20
|5,26
|53,85
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|-8,33
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|8,14
|3,69
|111,98
|Ekiz Kimya
|0,65
|0,00
|96,97
|Emek Elektrik
|1,53
|3,38
|56,12
|Eminiş Ambalaj
|1,49
|0,00
|27,35
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|0,00
|3,66
|Enerjisa Enerji
|7,59
|0,00
|61,20
|Enka İnşaat
|6,00
|-1,15
|38,32
|Erbosan
|24,90
|-0,80
|63,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,31
|0,00
|36,19
|Ersu Gıda
|2,06
|-0,48
|123,91
|Escort Teknoloji
|1,23
|0,82
|61,84
|Etiler Gıda
|2,44
|-4,31
|14,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,44
|-2,04
|104,55
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,23
|0,00
|93,72
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|101,08
|Euro Yatırım Holding
|1,55
|-4,32
|181,82
|Fenerbahçe Futbol
|15,39
|-0,06
|122,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,23
|1,68
|59,02
|F-M İzmit Piston
|30,14
|0,27
|96,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,60
|6,45
|328,85
|Ford Otosan
|63,85
|-0,85
|36,86
|Formet Çelik Kapı
|5,17
|-14,97
|411,55
|Frigo Pak Gıda
|14,16
|-4,32
|732,94
|Galatasaray Sportif
|2,23
|-0,89
|79,84
|Garanti Bankası
|10,33
|0,10
|29,77
|Garanti Faktoring
|3,70
|-2,63
|86,87
|Garanti Yat. Ort.
|1,07
|-2,73
|46,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,95
|-0,50
|94,87
|Gedik Yatırım Holding
|8,03
|-0,99
|241,70
|Gediz Ambalaj
|6,53
|-0,46
|61,46
|Gentaş
|2,00
|-1,96
|45,71
|Gersan Elektrik
|3,10
|-1,27
|27,03
|Global Men. Değ.
|1,59
|0,00
|238,30
|Global Yat. Holding
|4,59
|-1,92
|53,51
|Good-Year
|3,46
|-1,14
|4,27
|Göltaş Çimento
|17,35
|-1,42
|41,69
|Gözde Girişim
|4,49
|0,90
|68,16
|GSD Denizcilik
|2,35
|-3,69
|104,35
|GSD Holding
|1,30
|-1,52
|62,50
|Gübre Fabrik.
|7,56
|1,20
|155,41
|Güler Yat. Holding
|2,47
|1,23
|130,84
|Güneş Sigorta
|1,89
|0,00
|34,79
|Halk GMYO
|1,14
|0,88
|77,21
|Halk Sigorta
|1,58
|2,60
|79,03
|Hatay Tekstil
|6,03
|3,61
|74,87
|Hedef Girişim
|2,04
|0,99
|75,86
|Hektaş
|7,33
|-0,27
|116,70
|HUB Girişim
|14,50
|2,11
|671,28
|Hürriyet Gzt.
|1,28
|-19,50
|37,63
|ICBC Turkey Bank
|4,84
|-1,83
|-1,83
|İdealist Danışmanlık
|3,42
|-0,87
|-41,48
|İdealist GMYO
|3,15
|1,94
|93,25
|İhlas Ev Aletleri
|2,34
|-1,68
|616,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|-2,25
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|4,95
|0,61
|711,48
|İhlas Holding
|0,80
|-1,23
|150,00
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|6,17
|160,61
|İndeks Bilgisayar
|10,19
|0,30
|82,99
|Info Yatırım
|4,50
|-3,23
|336,89
|İntema
|8,74
|-0,34
|45,75
|İpek Doğal Enerji
|6,61
|0,00
|23,09
|İskenderun Demir Çelik
|7,65
|0,92
|63,16
(Sürecek)