Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,83
|0,55
|-6,15
|Acıpayam Selüloz
|6,13
|0,99
|91,87
|Adana Çimento (A)
|7,47
|0,95
|57,05
|Adana Çimento (B)
|6,02
|0,84
|86,64
|Adana Çimento (C)
|2,21
|0,00
|79,52
|Adel Kalemcilik
|14,83
|-2,75
|44,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,81
|-2,69
|-22,65
|Afyon Çimento
|6,42
|-2,58
|39,87
|Ak Enerji
|1,05
|-1,87
|66,67
|Akbank
|7,66
|-0,52
|30,16
|Akçansa
|10,10
|-0,49
|54,38
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,73
|0,58
|-13,93
|Akfen GMYO
|3,78
|20,00
|129,09
|Akın Tekstil
|12,80
|-1,39
|41,20
|Akiş GMYO
|3,89
|1,83
|70,69
|Akmerkez GMYO
|22,62
|-0,44
|56,71
|Aksa
|12,69
|-0,86
|91,27
|Aksa Enerji
|3,83
|-0,26
|42,91
|Aksigorta
|5,60
|-0,71
|78,38
|Aksu Enerji
|12,74
|1,19
|65,03
|Alarko Carrıer
|48,50
|-2,30
|23,22
|Alarko GMYO
|92,70
|-1,17
|119,54
|Alarko Holding
|5,50
|3,19
|182,01
|Albaraka Türk
|1,29
|0,00
|17,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,81
|0,28
|87,67
|Alkim Kağıt
|5,26
|-0,75
|46,35
|Alkim Kimya
|35,64
|-0,72
|65,45
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|7,49
|0,67
|141,51
|Anadolu Cam
|3,87
|0,00
|50,89
|Anadolu Efes
|21,58
|0,94
|7,51
|Anadolu Grubu Holding
|16,89
|1,87
|66,66
|Anadolu Hayat Emek.
|6,73
|1,97
|18,18
|Anadolu Isuzu
|13,35
|3,73
|116,02
|Anadolu Sigorta
|4,61
|-0,22
|17,43
|Anel Elektrik
|3,09
|0,65
|90,74
|Arçelik
|19,36
|0,83
|22,61
|Arena Bilgisayar
|6,82
|-3,12
|54,65
|Armada Bilgisayar
|15,90
|7,36
|71,15
|Arsan Tekstil
|3,46
|1,47
|113,58
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|-6,90
|Aselsan
|19,23
|-0,57
|-19,71
|Aslan Çimento
|40,16
|-2,24
|42,61
|Ata GMYO
|4,01
|0,00
|0,00
|Atakule GMYO
|2,01
|1,01
|52,75
|Atlantis Yatırım Holding
|0,91
|-9,00
|405,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|0,72
|62,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,57
|8,30
|86,77
|Avrasya GMYO
|1,66
|1,84
|88,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,92
|0,52
|77,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,90
|0,01
|3,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|-1,91
|-36,63
|Ayen Enerji
|3,39
|2,11
|88,27
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|1,11
|32,33
|Aygaz
|12,41
|-0,80
|24,80
|Bagfaş
|13,68
|-0,73
|183,82
|Bak Ambalaj
|7,10
|0,28
|50,80
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|8,89
|48,48
|Bantaş Ambalaj
|2,42
|2,54
|92,83
|Banvit
|16,75
|0,30
|55,24
|Baştaş Başkent Çimento
|2,35
|-9,27
|16,34
|Batı Çimento
|3,38
|0,30
|40,25
|Batısöke Çimento
|1,30
|-0,76
|19,27
|Bera Holding
|3,75
|-0,27
|82,04
|Berkosan Yalıtım
|2,42
|2,11
|33,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,72
|-3,55
|67,90
|Beyaz Filo
|3,00
|-1,32
|9,89
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,57
|2,00
|182,31
|Bim Mağazalar
|44,16
|0,27
|5,40
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|1,12
|-2,61
|-4,27
|Bizim Mağazaları
|11,08
|-0,36
|65,73
|Bolu Çimento
|3,65
|-1,62
|18,21
|Bomonti Elektrik
|1,36
|-2,86
|183,33
|Borusan Mannesmann
|10,06
|0,30
|43,52
|Borusan Yat. Paz.
|50,00
|1,30
|38,01
|Bosch Fren Sistemleri
|262,10
|0,11
|71,56
|Bossa
|9,34
|-1,48
|122,16
|Brisa
|7,75
|0,13
|22,43
|Burçelik
|5,14
|-0,58
|60,12
|Burçelik Vana
|4,66
|0,22
|214,86
|Bursa Çimento
|5,75
|0,70
|30,68
|Carrefoursa
|4,60
|2,22
|32,18
|Ceo Event Medya
|8,72
|-0,11
|Coca Cola İçecek
|34,46
|0,70
|16,55
|Cosmos Yat. Holding
|2,09
|0,00
|115,46
|Credıtwest Faktorıng
|2,17
|-0,91
|108,65
|Çelebi
|117,90
|1,38
|102,07
|Çelik Halat
|6,43
|1,42
|19,01
|Çemaş Döküm
|1,48
|0,68
|94,74
|Çemtaş
|8,00
|0,76
|34,14
|Çimbeton
|36,48
|-0,87
|27,55
|Çimentaş
|14,30
|-1,38
|12,60
|Çimsa
|9,19
|-0,33
|21,72
|Çuhadaroğlu Metal
|3,07
|1,32
|72,47
|Dagi Giyim
|2,34
|0,00
|88,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,90
|0,00
|88,12
|Dardanel
|2,60
|8,33
|136,36
|Datagate Bilgisayar
|7,72
|-1,15
|80,37
|Demısaş Döküm
|3,30
|0,30
|43,63
|Denge Holding
|1,44
|0,70
|24,14
|Deniz GMYO
|4,55
|0,44
|49,67
|Denizli Cam
|8,64
|-0,58
|65,90
|Derimod
|6,36
|-1,24
|126,39
|Derlüks Deri
|3,65
|-2,67
|Desa Deri
|4,65
|-3,33
|168,79
|Despec Bilgisayar
|4,19
|0,96
|53,40
|Deva Holding
|8,55
|0,23
|159,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|-9,62
|20,51
|Ditaş Doğan
|9,08
|0,11
|77,38
|DO-CO
|499,80
|-1,03
|5,46
|Doğan Burda
|5,40
|-1,10
|79,40
|Doğan Holding
|1,92
|-2,54
|106,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,71
|0,59
|40,16
|Doğusan
|1,93
|0,52
|-10,84
|Doğuş GMYO
|4,07
|0,99
|92,89
|Doğuş Otomotiv
|9,54
|3,58
|134,58
|Döktaş Dökümcülük
|37,20
|-7,00
|356,44
|Duran Doğan Basım
|13,57
|-3,07
|166,08
|Dyo Boya
|4,70
|-0,84
|62,07
|Eczacıbaşı İlaç
|3,60
|2,27
|48,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,03
|0,91
|56,66
|Edip Gayrimenkul
|1,35
|1,50
|75,32
|Ege Endüstri
|516,00
|-0,21
|65,84
|Ege Gübre
|44,18
|-0,76
|113,57
|Ege Profil
|11,54
|-1,20
|37,42
|Ege Seramik
|3,55
|0,00
|19,89
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,20
|0,00
|53,85
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|8,20
|0,86
|113,54
|Ekiz Kimya
|0,64
|0,00
|93,94
|Emek Elektrik
|1,81
|11,04
|84,69
|Eminiş Ambalaj
|1,62
|8,72
|38,46
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|-0,66
|2,97
|Enerjisa Enerji
|7,74
|1,84
|64,39
|Enka İnşaat
|6,00
|0,17
|38,32
|Erbosan
|24,50
|-1,05
|61,14
|Ereğli Demir Çelik
|8,30
|-0,36
|36,03
|Ersu Gıda
|2,03
|-2,40
|120,65
|Escort Teknoloji
|1,18
|-2,48
|55,26
|Etiler Gıda
|2,60
|1,96
|22,07
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,42
|-0,70
|101,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,21
|-0,82
|90,57
|Euro Yat. Ort.
|1,24
|-1,59
|97,89
|Euro Yatırım Holding
|1,55
|-1,27
|181,82
|Fenerbahçe Futbol
|14,98
|-1,83
|116,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,17
|-0,71
|56,77
|F-M İzmit Piston
|31,46
|1,81
|104,67
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,20
|-3,43
|302,86
|Ford Otosan
|64,05
|0,71
|37,29
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|-14,89
|335,36
|Frigo Pak Gıda
|13,49
|-4,73
|693,53
|Galatasaray Sportif
|2,20
|-1,79
|77,42
|Garanti Bankası
|10,33
|-0,10
|29,77
|Garanti Faktoring
|3,65
|-0,54
|84,34
|Garanti Yat. Ort.
|1,06
|0,00
|44,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,92
|0,00
|93,89
|Gedik Yatırım Holding
|8,20
|1,36
|248,94
|Gediz Ambalaj
|6,51
|0,62
|60,97
|Gentaş
|2,03
|1,50
|47,89
|Gersan Elektrik
|3,08
|0,98
|26,21
|Global Men. Değ.
|1,55
|-0,64
|229,79
|Global Yat. Holding
|4,61
|1,77
|54,18
|Good-Year
|3,41
|-0,87
|2,76
|Göltaş Çimento
|17,16
|0,82
|40,14
|Gözde Girişim
|4,73
|1,72
|77,15
|GSD Denizcilik
|2,39
|2,14
|107,83
|GSD Holding
|1,34
|0,75
|67,50
|Gübre Fabrik.
|7,56
|0,13
|155,41
|Güler Yat. Holding
|2,46
|1,23
|129,91
|Güneş Sigorta
|1,91
|1,60
|36,22
|Halk GMYO
|1,16
|2,65
|80,32
|Halk Sigorta
|1,58
|0,00
|79,03
|Hatay Tekstil
|6,93
|-0,72
|100,97
|Hedef Girişim
|2,00
|0,50
|72,41
|Hektaş
|7,29
|0,28
|115,52
|HUB Girişim
|13,60
|-4,90
|623,40
|Hürriyet Gzt.
|1,20
|-6,25
|29,03
|ICBC Turkey Bank
|4,75
|-0,84
|-3,65
|İdealist Danışmanlık
|3,34
|-2,05
|-42,85
|İdealist GMYO
|3,24
|2,21
|98,77
|İhlas Ev Aletleri
|2,25
|-3,02
|588,86
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-2,27
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|4,90
|0,41
|703,28
|İhlas Holding
|0,79
|-1,25
|146,88
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|-1,16
|157,58
|İndeks Bilgisayar
|9,92
|-0,30
|78,14
|Info Yatırım
|4,50
|-2,17
|336,89
|İntema
|8,76
|-1,46
|46,08
|İpek Doğal Enerji
|6,65
|1,68
|23,84
|İskenderun Demir Çelik
|7,69
|0,39
|64,02
(Sürecek)