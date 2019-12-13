Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,88
|2,17
|-3,59
|Acıpayam Selüloz
|6,28
|1,78
|96,57
|Adana Çimento (A)
|7,48
|0,67
|57,26
|Adana Çimento (B)
|5,94
|0,68
|84,16
|Adana Çimento (C)
|2,25
|0,90
|82,77
|Adel Kalemcilik
|15,00
|-0,60
|46,01
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,87
|1,08
|-20,09
|Afyon Çimento
|6,51
|0,62
|41,83
|Ak Enerji
|1,04
|-0,95
|65,08
|Akbank
|8,15
|3,56
|38,49
|Akçansa
|10,00
|-0,20
|52,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,99
|3,65
|-1,00
|Akfen GMYO
|3,97
|-1,98
|140,61
|Akın Tekstil
|13,02
|0,39
|43,63
|Akiş GMYO
|3,86
|0,00
|69,37
|Akmerkez GMYO
|23,26
|1,39
|61,15
|Aksa
|13,16
|1,23
|98,36
|Aksa Enerji
|3,99
|0,00
|48,88
|Aksigorta
|5,74
|-0,17
|82,84
|Aksu Enerji
|13,47
|1,28
|74,48
|Alarko Carrıer
|51,75
|1,47
|31,48
|Alarko GMYO
|94,45
|-1,56
|123,69
|Alarko Holding
|5,61
|1,81
|187,65
|Albaraka Türk
|1,30
|0,00
|18,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,77
|0,60
|104,34
|Alkim Kağıt
|5,36
|0,37
|49,13
|Alkim Kimya
|35,76
|-0,50
|66,01
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,07
|-1,94
|160,21
|Anadolu Cam
|4,08
|0,25
|59,08
|Anadolu Efes
|22,22
|1,46
|10,69
|Anadolu Grubu Holding
|17,58
|1,50
|73,47
|Anadolu Hayat Emek.
|6,82
|0,29
|19,76
|Anadolu Isuzu
|13,01
|0,31
|110,52
|Anadolu Sigorta
|4,67
|0,86
|18,96
|Anel Elektrik
|3,11
|0,65
|91,98
|Arçelik
|20,24
|2,48
|28,18
|Arena Bilgisayar
|6,77
|-0,44
|53,51
|Armada Bilgisayar
|14,58
|1,96
|56,94
|Arsan Tekstil
|3,54
|0,57
|118,52
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|-6,90
|Aselsan
|19,84
|1,59
|-17,16
|Aslan Çimento
|44,34
|-0,98
|57,46
|Ata GMYO
|4,43
|10,47
|10,47
|Atakule GMYO
|1,92
|1,59
|45,91
|Atlantis Yatırım Holding
|0,93
|0,00
|416,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|0,71
|63,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,88
|0,51
|91,03
|Avrasya GMYO
|1,42
|0,71
|61,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,90
|1,06
|75,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,10
|0,01
|3,03
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,65
|-35,80
|Ayen Enerji
|3,47
|3,58
|92,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,85
|1,65
|34,51
|Aygaz
|12,62
|0,40
|26,91
|Bagfaş
|13,78
|-0,22
|185,89
|Bak Ambalaj
|7,44
|-2,75
|58,02
|Balatacılar Balatacılık
|0,58
|9,43
|75,76
|Bantaş Ambalaj
|2,65
|0,00
|111,16
|Banvit
|17,08
|0,53
|58,29
|Baştaş Başkent Çimento
|2,46
|0,82
|21,78
|Batı Çimento
|3,37
|1,51
|39,83
|Batısöke Çimento
|1,38
|4,55
|26,61
|Bera Holding
|3,68
|0,55
|78,64
|Berkosan Yalıtım
|2,47
|1,23
|36,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,96
|2,07
|82,72
|Beyaz Filo
|3,03
|0,00
|10,99
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,72
|1,92
|194,17
|Bim Mağazalar
|45,32
|0,27
|8,17
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|1,15
|0,88
|-1,71
|Bizim Mağazaları
|11,19
|0,18
|67,38
|Bolu Çimento
|3,83
|1,06
|24,04
|Bomonti Elektrik
|1,46
|8,15
|204,17
|Borusan Mannesmann
|10,26
|0,59
|46,37
|Borusan Yat. Paz.
|51,00
|-0,20
|40,77
|Bosch Fren Sistemleri
|267,00
|1,29
|74,77
|Bossa
|9,08
|-0,98
|115,98
|Brisa
|8,07
|0,88
|27,49
|Burçelik
|5,88
|8,89
|83,18
|Burçelik Vana
|5,55
|13,73
|275,00
|Bursa Çimento
|5,94
|0,68
|35,00
|Carrefoursa
|4,63
|1,76
|33,05
|Ceo Event Medya
|8,08
|-0,74
|Coca Cola İçecek
|36,14
|2,38
|22,24
|Cosmos Yat. Holding
|2,48
|7,36
|155,67
|Credıtwest Faktorıng
|2,20
|-0,45
|111,54
|Çelebi
|116,60
|0,09
|99,84
|Çelik Halat
|6,67
|2,14
|23,45
|Çemaş Döküm
|1,52
|2,01
|100,00
|Çemtaş
|8,19
|-0,61
|37,33
|Çimbeton
|37,50
|1,68
|31,12
|Çimentaş
|14,66
|0,96
|15,43
|Çimsa
|9,25
|1,31
|22,52
|Çuhadaroğlu Metal
|3,16
|-0,63
|77,53
|Dagi Giyim
|2,37
|0,85
|91,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,95
|0,52
|93,07
|Dardanel
|2,95
|3,51
|168,18
|Datagate Bilgisayar
|8,04
|0,50
|87,85
|Demısaş Döküm
|3,37
|0,00
|46,67
|Denge Holding
|1,46
|-0,68
|25,86
|Deniz GMYO
|4,50
|-0,66
|48,03
|Denizli Cam
|8,39
|0,24
|61,10
|Derimod
|6,83
|3,02
|143,12
|Derlüks Deri
|3,51
|-1,96
|Desa Deri
|4,51
|-3,43
|160,69
|Despec Bilgisayar
|4,20
|0,72
|53,76
|Deva Holding
|8,71
|0,23
|164,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-9,41
|-1,28
|Ditaş Doğan
|9,05
|0,00
|76,80
|DO-CO
|503,90
|0,34
|6,32
|Doğan Burda
|5,15
|-0,58
|71,10
|Doğan Holding
|1,87
|-1,06
|100,79
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,73
|0,58
|41,80
|Doğusan
|2,00
|1,52
|-7,60
|Doğuş GMYO
|4,68
|-4,49
|121,80
|Doğuş Otomotiv
|10,66
|-5,08
|162,12
|Döktaş Dökümcülük
|37,10
|-4,63
|355,21
|Duran Doğan Basım
|13,00
|-0,61
|154,90
|Dyo Boya
|4,86
|0,83
|67,59
|Eczacıbaşı İlaç
|3,74
|3,89
|54,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,17
|1,70
|58,85
|Edip Gayrimenkul
|1,32
|-2,22
|71,43
|Ege Endüstri
|539,00
|3,79
|73,23
|Ege Gübre
|44,12
|0,50
|113,28
|Ege Profil
|11,99
|-0,08
|42,78
|Ege Seramik
|3,75
|2,18
|26,64
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,23
|0,00
|76,92
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|0,00
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|7,69
|40,00
|Egeplast
|7,87
|-5,18
|104,95
|Ekiz Kimya
|0,64
|0,00
|93,94
|Emek Elektrik
|1,60
|-0,62
|63,27
|Eminiş Ambalaj
|1,94
|8,38
|65,81
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,32
|5,03
|Enerjisa Enerji
|7,74
|-1,28
|64,39
|Enka İnşaat
|6,14
|0,33
|41,54
|Erbosan
|24,58
|0,57
|61,66
|Ereğli Demir Çelik
|8,80
|1,85
|44,22
|Ersu Gıda
|2,09
|0,97
|127,17
|Escort Teknoloji
|1,20
|-2,44
|57,89
|Etiler Gıda
|2,47
|-3,14
|15,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,64
|-3,53
|132,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,31
|-12,67
|106,32
|Euro Yat. Ort.
|1,31
|-4,38
|109,06
|Euro Yatırım Holding
|1,57
|-2,48
|185,45
|Fenerbahçe Futbol
|15,36
|1,52
|121,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,26
|1,67
|60,15
|F-M İzmit Piston
|33,24
|4,86
|116,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,00
|-0,83
|289,86
|Ford Otosan
|67,20
|2,44
|44,04
|Formet Çelik Kapı
|3,50
|-6,07
|247,59
|Frigo Pak Gıda
|12,96
|-5,40
|662,35
|Galatasaray Sportif
|2,30
|1,77
|85,48
|Garanti Bankası
|11,13
|5,20
|39,82
|Garanti Faktoring
|3,85
|2,94
|94,44
|Garanti Yat. Ort.
|1,04
|0,97
|42,01
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,87
|0,17
|92,25
|Gedik Yatırım Holding
|8,27
|-0,48
|251,91
|Gediz Ambalaj
|6,75
|0,75
|66,90
|Gentaş
|2,08
|0,48
|51,53
|Gersan Elektrik
|3,20
|2,89
|31,13
|Global Men. Değ.
|1,62
|-2,41
|244,68
|Global Yat. Holding
|4,99
|-0,60
|66,89
|Good-Year
|3,58
|0,00
|7,89
|Göltaş Çimento
|17,96
|1,18
|46,67
|Gözde Girişim
|4,75
|-1,66
|77,90
|GSD Denizcilik
|2,38
|0,42
|106,96
|GSD Holding
|1,32
|0,00
|65,00
|Gübre Fabrik.
|7,76
|1,31
|162,16
|Güler Yat. Holding
|1,98
|-14,66
|85,05
|Güneş Sigorta
|2,04
|5,70
|45,49
|Halk GMYO
|1,20
|3,45
|86,54
|Halk Sigorta
|1,51
|0,00
|71,10
|Hatay Tekstil
|6,48
|0,15
|87,92
|Hedef Girişim
|2,07
|1,97
|78,45
|Hektaş
|7,34
|-0,41
|116,99
|HUB Girişim
|14,50
|1,97
|671,28
|Hürriyet Gzt.
|1,19
|10,19
|27,96
|ICBC Turkey Bank
|5,00
|2,88
|1,42
|İdealist Danışmanlık
|3,39
|-0,59
|-42,00
|İdealist GMYO
|3,24
|-0,31
|98,77
|İhlas Ev Aletleri
|2,40
|0,00
|634,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,00
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|4,90
|0,00
|703,28
|İhlas Holding
|0,80
|1,27
|150,00
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|0,00
|160,61
|İndeks Bilgisayar
|9,98
|0,20
|79,22
|Info Yatırım
|4,75
|361,17
|İntema
|8,83
|1,85
|47,25
|İpek Doğal Enerji
|6,85
|0,29
|27,56
|İskenderun Demir Çelik
|7,90
|0,38
|68,49
(Sürecek)