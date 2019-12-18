Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,86 -3,12 -4,62 Acıpayam Selüloz 6,62 -2,07 107,21 Adana Çimento (A) 8,12 -2,05 70,72 Adana Çimento (B) 5,82 -3,48 80,43 Adana Çimento (C) 2,22 -3,90 80,33 Adel Kalemcilik 14,92 -0,53 45,23 Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -1,07 -20,94 Afyon Çimento 6,20 -3,58 35,08 Ak Enerji 1,04 0,00 65,08 Akbank 8,14 -0,97 38,32 Akçansa 9,96 -0,60 52,24 Akdenız Güvenlık Hız. 1,85 -1,07 -7,96 Akfen GMYO 4,14 0,00 150,91 Akın Tekstil 12,35 -0,32 36,24 Akiş GMYO 3,88 0,52 70,25 Akmerkez GMYO 23,46 -1,01 62,53 Aksa 13,34 -0,22 101,07 Aksa Enerji 3,74 -1,84 39,55 Aksigorta 5,75 -0,17 83,16 Aksu Enerji 13,87 0,14 79,66 Alarko Carrıer 49,32 1,36 25,30 Alarko GMYO 90,90 -0,93 115,28 Alarko Holding 5,62 2,00 188,16 Albaraka Türk 1,31 -2,24 19,34 Alcatel Lucent Teletaş 11,84 0,00 105,56 Alkim Kağıt 5,27 -1,31 46,63 Alkim Kimya 35,56 -1,88 65,08 Altınyağ 0,41 0,00 -6,82 Altınyunus Çeşme 8,22 0,49 165,05 Anadolu Cam 4,05 -1,46 57,91 Anadolu Efes 22,56 0,27 12,39 Anadolu Grubu Holding 17,10 0,35 68,73 Anadolu Hayat Emek. 6,77 -0,88 18,89 Anadolu Isuzu 12,89 -0,08 108,58 Anadolu Sigorta 4,66 -0,64 18,71 Anel Elektrik 3,06 -3,47 88,89 Arçelik 19,68 -1,16 24,64 Arena Bilgisayar 6,72 -1,75 52,38 Armada Bilgisayar 14,14 -0,42 52,21 Arsan Tekstil 3,44 -1,71 112,35 Artı Yatırım Holding 0,82 1,23 -5,75 Aselsan 19,21 -0,97 -19,58 Aslan Çimento 43,78 -2,10 55,47 Ata GMYO 4,64 2,88 15,71 Atakule GMYO 1,94 1,04 47,43 Atlantis Yatırım Holding 0,92 0,00 411,11 Atlas Yat. Ort. 1,51 4,86 75,58 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,60 -1,23 87,18 Avrasya GMYO 1,42 0,71 61,36 Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 0,00 76,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.284,60 0,01 3,07 Avrupa Yatırım Holding 1,54 -1,28 -36,63 Ayen Enerji 3,48 -1,14 93,27 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,94 1,57 41,06 Aygaz 12,50 -0,24 25,70 Bagfaş 13,56 0,37 181,33 Bak Ambalaj 7,08 -0,98 50,37 Balatacılar Balatacılık 0,58 -3,33 75,76 Bantaş Ambalaj 2,52 0,00 100,80 Banvit 16,58 0,18 53,66 Baştaş Başkent Çimento 2,70 1,89 33,66 Batı Çimento 3,27 -1,80 35,68 Batısöke Çimento 1,32 -1,49 21,10 Bera Holding 3,58 0,00 73,79 Berkosan Yalıtım 2,61 0,38 44,20 Beşiktaş Futbol Yat. 2,82 1,81 74,07 Beyaz Filo 3,16 -0,63 15,75 Beymen Perakende Yat. 13,60 245,18 Bilici Yatırım 3,81 1,06 201,29 Bim Mağazalar 45,00 -0,27 7,40 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 1,10 -0,90 -5,98 Bizim Mağazaları 10,93 -1,53 63,49 Bolu Çimento 4,36 -3,75 41,20 Bomonti Elektrik 1,39 -3,47 189,58 Borusan Mannesmann 9,94 -1,19 41,81 Borusan Yat. Paz. 46,38 -2,28 28,02 Bosch Fren Sistemleri 270,10 2,16 76,80 Bossa 8,26 -1,90 96,47 Brisa 8,92 3,72 40,92 Burçelik 6,10 4,81 90,03 Burçelik Vana 7,93 11,22 435,81 Bursa Çimento 5,83 -0,34 32,50 Carrefoursa 4,66 -0,64 33,91 Ceo Event Medya 8,10 0,62 Coca Cola İçecek 35,92 0,50 21,49 Cosmos Yat. Holding 1,98 -10,00 104,12 Credıtwest Faktorıng 2,44 0,41 134,62 Çelebi 115,20 -1,20 97,44 Çelik Halat 6,76 -0,59 25,12 Çemaş Döküm 1,63 -1,21 114,47 Çemtaş 7,95 0,63 33,31 Çimbeton 37,64 -0,69 31,61 Çimentaş 14,20 -2,41 11,81 Çimsa 8,87 -2,10 17,48 Çuhadaroğlu Metal 3,10 -0,32 74,16 Dagi Giyim 2,35 -0,84 89,52 Dagi Yatırım Holding 1,91 -2,55 89,11 Dardanel 2,85 -4,68 159,09 Datagate Bilgisayar 7,70 -1,28 79,91 Demısaş Döküm 3,32 -0,60 44,50 Denge Holding 1,41 -1,40 21,55 Deniz GMYO 4,81 1,26 58,22 Denizli Cam 8,35 1,09 60,33 Derimod 7,13 -2,60 153,80 Derlüks Deri 4,16 -0,48 Desa Deri 4,43 0,23 156,07 Despec Bilgisayar 4,33 0,23 58,52 Deva Holding 8,38 -0,83 154,71 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -1,28 Ditaş Doğan 8,94 0,00 74,65 DO-CO 510,00 0,53 7,61 Doğan Burda 5,19 0,58 72,43 Doğan Holding 1,80 -1,64 93,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,77 1,72 45,08 Doğusan 2,00 -1,96 -7,60 Doğuş GMYO 4,44 0,68 110,43 Doğuş Otomotiv 9,68 -0,31 138,02 Döktaş Dökümcülük 40,30 -1,42 394,48 Duran Doğan Basım 12,83 1,18 151,57 Dyo Boya 4,70 -1,05 62,07 Eczacıbaşı İlaç 3,61 -0,55 48,83 Eczacıbaşı Yatırım 9,93 -0,40 55,10 Edip Gayrimenkul 1,32 -0,75 71,43 Ege Endüstri 565,40 0,25 81,72 Ege Gübre 43,82 -0,27 111,83 Ege Profil 11,71 -0,51 39,45 Ege Seramik 3,73 -1,06 25,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 7,14 130,77 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,34 3,03 41,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,17 6,25 70,00 Egeplast 7,98 -0,25 107,81 Ekiz Kimya 0,63 3,28 90,91 Emek Elektrik 1,61 0,00 64,29 Eminiş Ambalaj 1,67 1,21 42,74 Emlak Konut GMYO 1,47 -2,65 0,91 Enerjisa Enerji 7,64 -1,29 62,26 Enka İnşaat 6,29 0,00 45,00 Erbosan 24,06 0,84 58,24 Ereğli Demir Çelik 8,69 0,46 42,42 Ersu Gıda 2,03 -0,49 120,65 Escort Teknoloji 1,19 -1,65 56,58 Etiler Gıda 2,48 -3,13 16,43 Euro Kapital Yat. Ort. 1,87 6,25 165,63 Euro Trend Yat. Ort. 1,32 -0,75 107,89 Euro Yat. Ort. 1,32 0,76 110,66 Euro Yatırım Holding 1,60 -1,23 190,91 Fenerbahçe Futbol 15,57 3,46 125,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,04 2,02 89,47 F-M İzmit Piston 37,20 8,14 142,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,97 -1,65 287,91 Ford Otosan 65,95 -1,12 41,36 Formet Çelik Kapı 2,89 -0,34 187,01 Frigo Pak Gıda 13,25 0,76 679,41 Galatasaray Sportif 2,36 2,16 90,32 Garanti Bankası 10,73 -1,38 34,80 Garanti Faktoring 3,80 0,26 91,92 Garanti Yat. Ort. 1,08 -1,82 47,47 Gedik Y. Men. Değ. 5,87 1,21 92,25 Gedik Yatırım Holding 8,10 -0,86 244,68 Gediz Ambalaj 6,52 -0,61 61,21 Gentaş 2,05 1,99 49,35 Gersan Elektrik 3,14 -0,63 28,67 Global Men. Değ. 1,59 -1,85 238,30 Global Yat. Holding 4,79 0,00 60,20 Good-Year 3,55 1,14 6,98 Göltaş Çimento 17,27 -1,76 41,04 Gözde Girişim 4,83 -1,83 80,90 GSD Denizcilik 2,34 -0,85 103,48 GSD Holding 1,35 -0,74 68,75 Gübre Fabrik. 7,52 -0,92 154,05 Güler Yat. Holding 1,88 0,00 75,70 Güneş Sigorta 2,50 -3,10 78,29 Halk GMYO 1,17 -0,85 81,87 Halk Sigorta 2,00 9,89 126,62 Hatay Tekstil 7,06 0,86 104,74 Hedef Girişim 2,16 0,47 86,21 Hektaş 7,23 -0,28 113,74 HUB Girişim 13,07 -3,04 595,21 Hürriyet Gzt. 1,12 -1,75 20,43 ICBC Turkey Bank 4,84 -1,63 -1,83 İdealist Danışmanlık 3,33 -2,35 -43,02 İdealist GMYO 3,04 -1,30 86,50 İhlas Ev Aletleri 2,46 -0,40 653,16 İhlas Gayrimenkul 0,89 2,30 -5,27 İhlas Gazetecilik 4,87 -2,60 698,36 İhlas Holding 0,76 4,11 137,50 İhlas Yayın Holding 0,84 1,20 154,55 İndeks Bilgisayar 9,52 -0,52 70,96 Info Yatırım 4,63 2,89 349,51 İntema 8,73 -2,24 45,58 İpek Doğal Enerji 6,62 -1,34 23,28 İskenderun Demir Çelik 7,66 0,52 63,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)