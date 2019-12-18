Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,86
|-3,12
|-4,62
|Acıpayam Selüloz
|6,62
|-2,07
|107,21
|Adana Çimento (A)
|8,12
|-2,05
|70,72
|Adana Çimento (B)
|5,82
|-3,48
|80,43
|Adana Çimento (C)
|2,22
|-3,90
|80,33
|Adel Kalemcilik
|14,92
|-0,53
|45,23
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|-1,07
|-20,94
|Afyon Çimento
|6,20
|-3,58
|35,08
|Ak Enerji
|1,04
|0,00
|65,08
|Akbank
|8,14
|-0,97
|38,32
|Akçansa
|9,96
|-0,60
|52,24
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,85
|-1,07
|-7,96
|Akfen GMYO
|4,14
|0,00
|150,91
|Akın Tekstil
|12,35
|-0,32
|36,24
|Akiş GMYO
|3,88
|0,52
|70,25
|Akmerkez GMYO
|23,46
|-1,01
|62,53
|Aksa
|13,34
|-0,22
|101,07
|Aksa Enerji
|3,74
|-1,84
|39,55
|Aksigorta
|5,75
|-0,17
|83,16
|Aksu Enerji
|13,87
|0,14
|79,66
|Alarko Carrıer
|49,32
|1,36
|25,30
|Alarko GMYO
|90,90
|-0,93
|115,28
|Alarko Holding
|5,62
|2,00
|188,16
|Albaraka Türk
|1,31
|-2,24
|19,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,84
|0,00
|105,56
|Alkim Kağıt
|5,27
|-1,31
|46,63
|Alkim Kimya
|35,56
|-1,88
|65,08
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,22
|0,49
|165,05
|Anadolu Cam
|4,05
|-1,46
|57,91
|Anadolu Efes
|22,56
|0,27
|12,39
|Anadolu Grubu Holding
|17,10
|0,35
|68,73
|Anadolu Hayat Emek.
|6,77
|-0,88
|18,89
|Anadolu Isuzu
|12,89
|-0,08
|108,58
|Anadolu Sigorta
|4,66
|-0,64
|18,71
|Anel Elektrik
|3,06
|-3,47
|88,89
|Arçelik
|19,68
|-1,16
|24,64
|Arena Bilgisayar
|6,72
|-1,75
|52,38
|Armada Bilgisayar
|14,14
|-0,42
|52,21
|Arsan Tekstil
|3,44
|-1,71
|112,35
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|1,23
|-5,75
|Aselsan
|19,21
|-0,97
|-19,58
|Aslan Çimento
|43,78
|-2,10
|55,47
|Ata GMYO
|4,64
|2,88
|15,71
|Atakule GMYO
|1,94
|1,04
|47,43
|Atlantis Yatırım Holding
|0,92
|0,00
|411,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|4,86
|75,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,60
|-1,23
|87,18
|Avrasya GMYO
|1,42
|0,71
|61,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,91
|0,00
|76,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,60
|0,01
|3,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|-1,28
|-36,63
|Ayen Enerji
|3,48
|-1,14
|93,27
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,94
|1,57
|41,06
|Aygaz
|12,50
|-0,24
|25,70
|Bagfaş
|13,56
|0,37
|181,33
|Bak Ambalaj
|7,08
|-0,98
|50,37
|Balatacılar Balatacılık
|0,58
|-3,33
|75,76
|Bantaş Ambalaj
|2,52
|0,00
|100,80
|Banvit
|16,58
|0,18
|53,66
|Baştaş Başkent Çimento
|2,70
|1,89
|33,66
|Batı Çimento
|3,27
|-1,80
|35,68
|Batısöke Çimento
|1,32
|-1,49
|21,10
|Bera Holding
|3,58
|0,00
|73,79
|Berkosan Yalıtım
|2,61
|0,38
|44,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,82
|1,81
|74,07
|Beyaz Filo
|3,16
|-0,63
|15,75
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,81
|1,06
|201,29
|Bim Mağazalar
|45,00
|-0,27
|7,40
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,10
|-0,90
|-5,98
|Bizim Mağazaları
|10,93
|-1,53
|63,49
|Bolu Çimento
|4,36
|-3,75
|41,20
|Bomonti Elektrik
|1,39
|-3,47
|189,58
|Borusan Mannesmann
|9,94
|-1,19
|41,81
|Borusan Yat. Paz.
|46,38
|-2,28
|28,02
|Bosch Fren Sistemleri
|270,10
|2,16
|76,80
|Bossa
|8,26
|-1,90
|96,47
|Brisa
|8,92
|3,72
|40,92
|Burçelik
|6,10
|4,81
|90,03
|Burçelik Vana
|7,93
|11,22
|435,81
|Bursa Çimento
|5,83
|-0,34
|32,50
|Carrefoursa
|4,66
|-0,64
|33,91
|Ceo Event Medya
|8,10
|0,62
|Coca Cola İçecek
|35,92
|0,50
|21,49
|Cosmos Yat. Holding
|1,98
|-10,00
|104,12
|Credıtwest Faktorıng
|2,44
|0,41
|134,62
|Çelebi
|115,20
|-1,20
|97,44
|Çelik Halat
|6,76
|-0,59
|25,12
|Çemaş Döküm
|1,63
|-1,21
|114,47
|Çemtaş
|7,95
|0,63
|33,31
|Çimbeton
|37,64
|-0,69
|31,61
|Çimentaş
|14,20
|-2,41
|11,81
|Çimsa
|8,87
|-2,10
|17,48
|Çuhadaroğlu Metal
|3,10
|-0,32
|74,16
|Dagi Giyim
|2,35
|-0,84
|89,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,91
|-2,55
|89,11
|Dardanel
|2,85
|-4,68
|159,09
|Datagate Bilgisayar
|7,70
|-1,28
|79,91
|Demısaş Döküm
|3,32
|-0,60
|44,50
|Denge Holding
|1,41
|-1,40
|21,55
|Deniz GMYO
|4,81
|1,26
|58,22
|Denizli Cam
|8,35
|1,09
|60,33
|Derimod
|7,13
|-2,60
|153,80
|Derlüks Deri
|4,16
|-0,48
|Desa Deri
|4,43
|0,23
|156,07
|Despec Bilgisayar
|4,33
|0,23
|58,52
|Deva Holding
|8,38
|-0,83
|154,71
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|0,00
|-1,28
|Ditaş Doğan
|8,94
|0,00
|74,65
|DO-CO
|510,00
|0,53
|7,61
|Doğan Burda
|5,19
|0,58
|72,43
|Doğan Holding
|1,80
|-1,64
|93,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,77
|1,72
|45,08
|Doğusan
|2,00
|-1,96
|-7,60
|Doğuş GMYO
|4,44
|0,68
|110,43
|Doğuş Otomotiv
|9,68
|-0,31
|138,02
|Döktaş Dökümcülük
|40,30
|-1,42
|394,48
|Duran Doğan Basım
|12,83
|1,18
|151,57
|Dyo Boya
|4,70
|-1,05
|62,07
|Eczacıbaşı İlaç
|3,61
|-0,55
|48,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,93
|-0,40
|55,10
|Edip Gayrimenkul
|1,32
|-0,75
|71,43
|Ege Endüstri
|565,40
|0,25
|81,72
|Ege Gübre
|43,82
|-0,27
|111,83
|Ege Profil
|11,71
|-0,51
|39,45
|Ege Seramik
|3,73
|-1,06
|25,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|7,14
|130,77
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|3,03
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,17
|6,25
|70,00
|Egeplast
|7,98
|-0,25
|107,81
|Ekiz Kimya
|0,63
|3,28
|90,91
|Emek Elektrik
|1,61
|0,00
|64,29
|Eminiş Ambalaj
|1,67
|1,21
|42,74
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|-2,65
|0,91
|Enerjisa Enerji
|7,64
|-1,29
|62,26
|Enka İnşaat
|6,29
|0,00
|45,00
|Erbosan
|24,06
|0,84
|58,24
|Ereğli Demir Çelik
|8,69
|0,46
|42,42
|Ersu Gıda
|2,03
|-0,49
|120,65
|Escort Teknoloji
|1,19
|-1,65
|56,58
|Etiler Gıda
|2,48
|-3,13
|16,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,87
|6,25
|165,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,32
|-0,75
|107,89
|Euro Yat. Ort.
|1,32
|0,76
|110,66
|Euro Yatırım Holding
|1,60
|-1,23
|190,91
|Fenerbahçe Futbol
|15,57
|3,46
|125,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,04
|2,02
|89,47
|F-M İzmit Piston
|37,20
|8,14
|142,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,97
|-1,65
|287,91
|Ford Otosan
|65,95
|-1,12
|41,36
|Formet Çelik Kapı
|2,89
|-0,34
|187,01
|Frigo Pak Gıda
|13,25
|0,76
|679,41
|Galatasaray Sportif
|2,36
|2,16
|90,32
|Garanti Bankası
|10,73
|-1,38
|34,80
|Garanti Faktoring
|3,80
|0,26
|91,92
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|-1,82
|47,47
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,87
|1,21
|92,25
|Gedik Yatırım Holding
|8,10
|-0,86
|244,68
|Gediz Ambalaj
|6,52
|-0,61
|61,21
|Gentaş
|2,05
|1,99
|49,35
|Gersan Elektrik
|3,14
|-0,63
|28,67
|Global Men. Değ.
|1,59
|-1,85
|238,30
|Global Yat. Holding
|4,79
|0,00
|60,20
|Good-Year
|3,55
|1,14
|6,98
|Göltaş Çimento
|17,27
|-1,76
|41,04
|Gözde Girişim
|4,83
|-1,83
|80,90
|GSD Denizcilik
|2,34
|-0,85
|103,48
|GSD Holding
|1,35
|-0,74
|68,75
|Gübre Fabrik.
|7,52
|-0,92
|154,05
|Güler Yat. Holding
|1,88
|0,00
|75,70
|Güneş Sigorta
|2,50
|-3,10
|78,29
|Halk GMYO
|1,17
|-0,85
|81,87
|Halk Sigorta
|2,00
|9,89
|126,62
|Hatay Tekstil
|7,06
|0,86
|104,74
|Hedef Girişim
|2,16
|0,47
|86,21
|Hektaş
|7,23
|-0,28
|113,74
|HUB Girişim
|13,07
|-3,04
|595,21
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|-1,75
|20,43
|ICBC Turkey Bank
|4,84
|-1,63
|-1,83
|İdealist Danışmanlık
|3,33
|-2,35
|-43,02
|İdealist GMYO
|3,04
|-1,30
|86,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,46
|-0,40
|653,16
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|2,30
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|4,87
|-2,60
|698,36
|İhlas Holding
|0,76
|4,11
|137,50
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|1,20
|154,55
|İndeks Bilgisayar
|9,52
|-0,52
|70,96
|Info Yatırım
|4,63
|2,89
|349,51
|İntema
|8,73
|-2,24
|45,58
|İpek Doğal Enerji
|6,62
|-1,34
|23,28
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|0,52
|63,38
(Sürecek)