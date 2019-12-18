Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,86 -3,12 -4,62
Acıpayam Selüloz 6,62 -2,07 107,21
Adana Çimento (A) 8,12 -2,05 70,72
Adana Çimento (B) 5,82 -3,48 80,43
Adana Çimento (C) 2,22 -3,90 80,33
Adel Kalemcilik 14,92 -0,53 45,23
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -1,07 -20,94
Afyon Çimento 6,20 -3,58 35,08
Ak Enerji 1,04 0,00 65,08
Akbank 8,14 -0,97 38,32
Akçansa 9,96 -0,60 52,24
Akdenız Güvenlık Hız. 1,85 -1,07 -7,96
Akfen GMYO 4,14 0,00 150,91
Akın Tekstil 12,35 -0,32 36,24
Akiş GMYO 3,88 0,52 70,25
Akmerkez GMYO 23,46 -1,01 62,53
Aksa 13,34 -0,22 101,07
Aksa Enerji 3,74 -1,84 39,55
Aksigorta 5,75 -0,17 83,16
Aksu Enerji 13,87 0,14 79,66
Alarko Carrıer 49,32 1,36 25,30
Alarko GMYO 90,90 -0,93 115,28
Alarko Holding 5,62 2,00 188,16
Albaraka Türk 1,31 -2,24 19,34
Alcatel Lucent Teletaş 11,84 0,00 105,56
Alkim Kağıt 5,27 -1,31 46,63
Alkim Kimya 35,56 -1,88 65,08
Altınyağ 0,41 0,00 -6,82
Altınyunus Çeşme 8,22 0,49 165,05
Anadolu Cam 4,05 -1,46 57,91
Anadolu Efes 22,56 0,27 12,39
Anadolu Grubu Holding 17,10 0,35 68,73
Anadolu Hayat Emek. 6,77 -0,88 18,89
Anadolu Isuzu 12,89 -0,08 108,58
Anadolu Sigorta 4,66 -0,64 18,71
Anel Elektrik 3,06 -3,47 88,89
Arçelik 19,68 -1,16 24,64
Arena Bilgisayar 6,72 -1,75 52,38
Armada Bilgisayar 14,14 -0,42 52,21
Arsan Tekstil 3,44 -1,71 112,35
Artı Yatırım Holding 0,82 1,23 -5,75
Aselsan 19,21 -0,97 -19,58
Aslan Çimento 43,78 -2,10 55,47
Ata GMYO 4,64 2,88 15,71
Atakule GMYO 1,94 1,04 47,43
Atlantis Yatırım Holding 0,92 0,00 411,11
Atlas Yat. Ort. 1,51 4,86 75,58
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,60 -1,23 87,18
Avrasya GMYO 1,42 0,71 61,36
Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 0,00 76,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.284,60 0,01 3,07
Avrupa Yatırım Holding 1,54 -1,28 -36,63
Ayen Enerji 3,48 -1,14 93,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,94 1,57 41,06
Aygaz 12,50 -0,24 25,70
Bagfaş 13,56 0,37 181,33
Bak Ambalaj 7,08 -0,98 50,37
Balatacılar Balatacılık 0,58 -3,33 75,76
Bantaş Ambalaj 2,52 0,00 100,80
Banvit 16,58 0,18 53,66
Baştaş Başkent Çimento 2,70 1,89 33,66
Batı Çimento 3,27 -1,80 35,68
Batısöke Çimento 1,32 -1,49 21,10
Bera Holding 3,58 0,00 73,79
Berkosan Yalıtım 2,61 0,38 44,20
Beşiktaş Futbol Yat. 2,82 1,81 74,07
Beyaz Filo 3,16 -0,63 15,75
Beymen Perakende Yat. 13,60 245,18
Bilici Yatırım 3,81 1,06 201,29
Bim Mağazalar 45,00 -0,27 7,40
Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00
Birlik Mensucat 1,10 -0,90 -5,98
Bizim Mağazaları 10,93 -1,53 63,49
Bolu Çimento 4,36 -3,75 41,20
Bomonti Elektrik 1,39 -3,47 189,58
Borusan Mannesmann 9,94 -1,19 41,81
Borusan Yat. Paz. 46,38 -2,28 28,02
Bosch Fren Sistemleri 270,10 2,16 76,80
Bossa 8,26 -1,90 96,47
Brisa 8,92 3,72 40,92
Burçelik 6,10 4,81 90,03
Burçelik Vana 7,93 11,22 435,81
Bursa Çimento 5,83 -0,34 32,50
Carrefoursa 4,66 -0,64 33,91
Ceo Event Medya 8,10 0,62
Coca Cola İçecek 35,92 0,50 21,49
Cosmos Yat. Holding 1,98 -10,00 104,12
Credıtwest Faktorıng 2,44 0,41 134,62
Çelebi 115,20 -1,20 97,44
Çelik Halat 6,76 -0,59 25,12
Çemaş Döküm 1,63 -1,21 114,47
Çemtaş 7,95 0,63 33,31
Çimbeton 37,64 -0,69 31,61
Çimentaş 14,20 -2,41 11,81
Çimsa 8,87 -2,10 17,48
Çuhadaroğlu Metal 3,10 -0,32 74,16
Dagi Giyim 2,35 -0,84 89,52
Dagi Yatırım Holding 1,91 -2,55 89,11
Dardanel 2,85 -4,68 159,09
Datagate Bilgisayar 7,70 -1,28 79,91
Demısaş Döküm 3,32 -0,60 44,50
Denge Holding 1,41 -1,40 21,55
Deniz GMYO 4,81 1,26 58,22
Denizli Cam 8,35 1,09 60,33
Derimod 7,13 -2,60 153,80
Derlüks Deri 4,16 -0,48
Desa Deri 4,43 0,23 156,07
Despec Bilgisayar 4,33 0,23 58,52
Deva Holding 8,38 -0,83 154,71
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -1,28
Ditaş Doğan 8,94 0,00 74,65
DO-CO 510,00 0,53 7,61
Doğan Burda 5,19 0,58 72,43
Doğan Holding 1,80 -1,64 93,28
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,77 1,72 45,08
Doğusan 2,00 -1,96 -7,60
Doğuş GMYO 4,44 0,68 110,43
Doğuş Otomotiv 9,68 -0,31 138,02
Döktaş Dökümcülük 40,30 -1,42 394,48
Duran Doğan Basım 12,83 1,18 151,57
Dyo Boya 4,70 -1,05 62,07
Eczacıbaşı İlaç 3,61 -0,55 48,83
Eczacıbaşı Yatırım 9,93 -0,40 55,10
Edip Gayrimenkul 1,32 -0,75 71,43
Ege Endüstri 565,40 0,25 81,72
Ege Gübre 43,82 -0,27 111,83
Ege Profil 11,71 -0,51 39,45
Ege Seramik 3,73 -1,06 25,96
Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 7,14 130,77
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,34 3,03 41,67
Egeli&Co Yatırım Holding 0,17 6,25 70,00
Egeplast 7,98 -0,25 107,81
Ekiz Kimya 0,63 3,28 90,91
Emek Elektrik 1,61 0,00 64,29
Eminiş Ambalaj 1,67 1,21 42,74
Emlak Konut GMYO 1,47 -2,65 0,91
Enerjisa Enerji 7,64 -1,29 62,26
Enka İnşaat 6,29 0,00 45,00
Erbosan 24,06 0,84 58,24
Ereğli Demir Çelik 8,69 0,46 42,42
Ersu Gıda 2,03 -0,49 120,65
Escort Teknoloji 1,19 -1,65 56,58
Etiler Gıda 2,48 -3,13 16,43
Euro Kapital Yat. Ort. 1,87 6,25 165,63
Euro Trend Yat. Ort. 1,32 -0,75 107,89
Euro Yat. Ort. 1,32 0,76 110,66
Euro Yatırım Holding 1,60 -1,23 190,91
Fenerbahçe Futbol 15,57 3,46 125,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,04 2,02 89,47
F-M İzmit Piston 37,20 8,14 142,01
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,97 -1,65 287,91
Ford Otosan 65,95 -1,12 41,36
Formet Çelik Kapı 2,89 -0,34 187,01
Frigo Pak Gıda 13,25 0,76 679,41
Galatasaray Sportif 2,36 2,16 90,32
Garanti Bankası 10,73 -1,38 34,80
Garanti Faktoring 3,80 0,26 91,92
Garanti Yat. Ort. 1,08 -1,82 47,47
Gedik Y. Men. Değ. 5,87 1,21 92,25
Gedik Yatırım Holding 8,10 -0,86 244,68
Gediz Ambalaj 6,52 -0,61 61,21
Gentaş 2,05 1,99 49,35
Gersan Elektrik 3,14 -0,63 28,67
Global Men. Değ. 1,59 -1,85 238,30
Global Yat. Holding 4,79 0,00 60,20
Good-Year 3,55 1,14 6,98
Göltaş Çimento 17,27 -1,76 41,04
Gözde Girişim 4,83 -1,83 80,90
GSD Denizcilik 2,34 -0,85 103,48
GSD Holding 1,35 -0,74 68,75
Gübre Fabrik. 7,52 -0,92 154,05
Güler Yat. Holding 1,88 0,00 75,70
Güneş Sigorta 2,50 -3,10 78,29
Halk GMYO 1,17 -0,85 81,87
Halk Sigorta 2,00 9,89 126,62
Hatay Tekstil 7,06 0,86 104,74
Hedef Girişim 2,16 0,47 86,21
Hektaş 7,23 -0,28 113,74
HUB Girişim 13,07 -3,04 595,21
Hürriyet Gzt. 1,12 -1,75 20,43
ICBC Turkey Bank 4,84 -1,63 -1,83
İdealist Danışmanlık 3,33 -2,35 -43,02
İdealist GMYO 3,04 -1,30 86,50
İhlas Ev Aletleri 2,46 -0,40 653,16
İhlas Gayrimenkul 0,89 2,30 -5,27
İhlas Gazetecilik 4,87 -2,60 698,36
İhlas Holding 0,76 4,11 137,50
İhlas Yayın Holding 0,84 1,20 154,55
İndeks Bilgisayar 9,52 -0,52 70,96
Info Yatırım 4,63 2,89 349,51
İntema 8,73 -2,24 45,58
İpek Doğal Enerji 6,62 -1,34 23,28
İskenderun Demir Çelik 7,66 0,52 63,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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