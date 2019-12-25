Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,88
|1,62
|-3,59
|Acıpayam Selüloz
|6,35
|0,79
|98,76
|Adana Çimento (A)
|7,88
|0,13
|65,67
|Adana Çimento (B)
|6,04
|-0,66
|87,26
|Adana Çimento (C)
|2,22
|0,45
|80,33
|Adel Kalemcilik
|14,84
|0,47
|44,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,90
|0,53
|-18,80
|Afyon Çimento
|6,34
|2,42
|38,13
|Ak Enerji
|1,06
|-2,75
|68,25
|Akbank
|8,26
|0,61
|40,36
|Akçansa
|10,13
|-0,59
|54,84
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,93
|3,21
|-3,98
|Akfen GMYO
|4,15
|-0,48
|151,52
|Akın Tekstil
|13,92
|-0,36
|53,56
|Akiş GMYO
|3,96
|-0,75
|73,76
|Akmerkez GMYO
|23,68
|-0,67
|64,06
|Aksa
|13,56
|0,00
|104,38
|Aksa Enerji
|4,00
|1,01
|49,25
|Aksigorta
|5,77
|-0,35
|83,79
|Aksu Enerji
|14,32
|-0,76
|85,49
|Alarko Carrıer
|53,15
|-2,74
|35,04
|Alarko GMYO
|90,25
|-0,99
|113,74
|Alarko Holding
|5,95
|0,17
|205,08
|Albaraka Türk
|1,44
|-0,69
|31,18
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,31
|0,08
|113,72
|Alkim Kağıt
|5,54
|-1,07
|54,14
|Alkim Kimya
|38,32
|-0,21
|77,90
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|10,01
|0,40
|222,76
|Anadolu Cam
|4,22
|3,43
|64,54
|Anadolu Efes
|23,10
|0,87
|15,08
|Anadolu Grubu Holding
|17,79
|-0,06
|75,54
|Anadolu Hayat Emek.
|7,06
|0,28
|23,98
|Anadolu Isuzu
|14,55
|1,25
|135,44
|Anadolu Sigorta
|4,63
|0,00
|17,94
|Anel Elektrik
|3,09
|0,00
|90,74
|Arçelik
|20,16
|0,30
|27,68
|Arena Bilgisayar
|7,00
|0,86
|58,73
|Armada Bilgisayar
|15,04
|0,27
|61,89
|Arsan Tekstil
|3,64
|0,28
|124,69
|Artı Yatırım Holding
|0,84
|2,44
|-3,45
|Aselsan
|19,62
|0,05
|-17,87
|Aslan Çimento
|42,02
|0,43
|49,22
|Ata GMYO
|4,22
|-0,24
|5,24
|Atakule GMYO
|1,92
|0,00
|45,91
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-1,34
|70,93
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,93
|-0,14
|91,72
|Avrasya GMYO
|1,41
|0,00
|60,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,74
|1,16
|61,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,30
|0,01
|3,13
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,65
|-35,80
|Ayen Enerji
|3,68
|-0,54
|104,37
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,02
|-3,35
|46,87
|Aygaz
|12,82
|-0,16
|28,92
|Bagfaş
|16,08
|1,07
|233,61
|Bak Ambalaj
|7,16
|0,70
|52,07
|Balatacılar Balatacılık
|0,86
|8,86
|160,61
|Bantaş Ambalaj
|2,53
|1,20
|101,59
|Banvit
|17,81
|2,65
|65,06
|Baştaş Başkent Çimento
|2,59
|0,39
|28,22
|Batı Çimento
|3,26
|0,62
|35,27
|Batısöke Çimento
|1,31
|0,77
|20,18
|Bera Holding
|3,67
|-0,27
|78,16
|Berkosan Yalıtım
|2,71
|4,63
|49,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,71
|1,88
|67,28
|Beyaz Filo
|3,15
|0,32
|15,38
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|4,00
|-0,99
|216,32
|Bim Mağazalar
|46,34
|-0,26
|10,60
|Birko Mensucat
|0,31
|0,00
|3,33
|Birlik Mensucat
|1,17
|-0,85
|0,00
|Bizim Mağazaları
|10,91
|-0,46
|63,19
|Bolu Çimento
|4,60
|3,84
|48,98
|Bomonti Elektrik
|1,28
|0,79
|166,67
|Borusan Mannesmann
|11,20
|0,27
|59,79
|Borusan Yat. Paz.
|53,40
|7,32
|47,40
|Bosch Fren Sistemleri
|282,40
|-0,04
|84,85
|Bossa
|8,36
|-0,24
|98,85
|Brisa
|8,61
|-0,46
|36,02
|Burçelik
|5,58
|0,18
|73,83
|Burçelik Vana
|7,39
|0,54
|399,32
|Bursa Çimento
|5,95
|0,17
|35,23
|Carrefoursa
|4,79
|3,23
|37,64
|Ceo Event Medya
|8,13
|0,25
|Coca Cola İçecek
|37,88
|0,37
|28,12
|Cosmos Yat. Holding
|2,13
|0,00
|119,59
|Credıtwest Faktorıng
|2,62
|0,00
|151,92
|Çelebi
|113,60
|0,18
|94,70
|Çelik Halat
|6,82
|-0,44
|26,23
|Çemaş Döküm
|1,58
|1,28
|107,89
|Çemtaş
|8,18
|0,00
|37,16
|Çimbeton
|37,70
|0,32
|31,82
|Çimentaş
|14,23
|-1,45
|12,05
|Çimsa
|9,00
|0,45
|19,21
|Çuhadaroğlu Metal
|3,25
|-0,61
|82,58
|Dagi Giyim
|2,38
|1,71
|91,94
|Dagi Yatırım Holding
|2,05
|3,02
|102,97
|Dardanel
|3,16
|-0,32
|187,27
|Datagate Bilgisayar
|8,18
|2,25
|91,12
|Demısaş Döküm
|3,60
|-1,10
|56,68
|Denge Holding
|1,42
|2,16
|22,41
|Deniz GMYO
|4,75
|0,42
|56,25
|Denizli Cam
|8,52
|1,79
|63,59
|Derimod
|6,93
|0,29
|146,68
|Derlüks Deri
|4,37
|0,46
|Desa Deri
|4,42
|0,45
|155,49
|Despec Bilgisayar
|4,18
|0,24
|53,03
|Deva Holding
|8,84
|2,43
|168,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|1,43
|-8,97
|Ditaş Doğan
|9,96
|5,51
|94,57
|DO-CO
|542,10
|-1,24
|14,38
|Doğan Burda
|5,36
|0,94
|78,07
|Doğan Holding
|1,86
|2,20
|99,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,65
|1,23
|35,25
|Doğusan
|2,10
|3,45
|-2,98
|Doğuş GMYO
|4,44
|1,83
|110,43
|Doğuş Otomotiv
|9,71
|1,46
|138,76
|Döktaş Dökümcülük
|43,50
|6,10
|433,74
|Duran Doğan Basım
|13,53
|0,37
|165,29
|Dyo Boya
|4,95
|1,02
|70,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,77
|-0,53
|55,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,23
|0,10
|59,78
|Edip Gayrimenkul
|1,41
|0,00
|83,12
|Ege Endüstri
|556,60
|0,23
|78,89
|Ege Gübre
|46,20
|-0,35
|123,33
|Ege Profil
|12,10
|0,58
|44,09
|Ege Seramik
|3,74
|0,00
|26,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,44
|10,00
|238,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|8,11
|66,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,22
|10,00
|120,00
|Egeplast
|10,37
|2,78
|170,05
|Ekiz Kimya
|0,61
|-4,69
|84,85
|Emek Elektrik
|1,61
|2,55
|64,29
|Eminiş Ambalaj
|1,55
|0,00
|32,48
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|0,00
|-0,46
|Enerjisa Enerji
|7,73
|-0,90
|64,17
|Enka İnşaat
|6,24
|-0,16
|43,85
|Erbosan
|25,38
|-0,70
|66,92
|Ereğli Demir Çelik
|8,76
|-0,45
|43,57
|Ersu Gıda
|2,06
|0,00
|123,91
|Escort Teknoloji
|1,41
|0,71
|85,53
|Etiler Gıda
|2,40
|0,84
|12,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,62
|-1,82
|130,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|95,29
|Euro Yat. Ort.
|1,19
|0,00
|89,91
|Euro Yatırım Holding
|1,57
|-0,63
|185,45
|Fenerbahçe Futbol
|15,55
|0,26
|124,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,47
|5,42
|68,05
|F-M İzmit Piston
|47,00
|-0,09
|205,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,07
|3,46
|424,37
|Ford Otosan
|67,65
|-0,51
|45,01
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|-0,31
|217,80
|Frigo Pak Gıda
|12,90
|3,20
|658,82
|Galatasaray Sportif
|2,24
|0,45
|80,65
|Garanti Bankası
|10,97
|-0,27
|37,81
|Garanti Faktoring
|3,89
|-0,26
|96,46
|Garanti Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|52,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,64
|-0,70
|84,72
|Gedik Yatırım Holding
|8,04
|-0,12
|242,13
|Gediz Ambalaj
|6,82
|0,15
|68,63
|Gentaş
|2,16
|-0,46
|57,36
|Gersan Elektrik
|3,31
|2,16
|35,64
|Global Men. Değ.
|2,09
|9,42
|344,68
|Global Yat. Holding
|4,74
|0,00
|58,53
|Good-Year
|4,12
|-0,48
|24,16
|Göltaş Çimento
|17,60
|-0,11
|43,73
|Gözde Girişim
|4,85
|-0,41
|81,65
|GSD Denizcilik
|2,48
|-0,80
|115,65
|GSD Holding
|1,37
|0,00
|71,25
|Gübre Fabrik.
|8,80
|1,97
|197,30
|Güler Yat. Holding
|1,88
|0,53
|75,70
|Güneş Sigorta
|2,25
|1,35
|60,47
|Halk GMYO
|1,21
|0,83
|88,09
|Halk Sigorta
|1,93
|-2,03
|118,69
|Hatay Tekstil
|6,83
|-1,16
|98,07
|Hedef Girişim
|2,23
|0,90
|92,24
|Hektaş
|7,89
|0,90
|133,25
|HUB Girişim
|13,64
|2,25
|625,53
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|0,00
|17,20
|ICBC Turkey Bank
|5,21
|1,76
|5,68
|İdealist Danışmanlık
|3,32
|0,30
|-43,19
|İdealist GMYO
|3,03
|0,00
|85,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,63
|-1,50
|705,20
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|22,40
|İhlas Gazetecilik
|4,85
|-1,02
|695,08
|İhlas Holding
|0,78
|1,30
|143,75
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|0,00
|166,67
|İndeks Bilgisayar
|9,69
|-0,10
|74,01
|Info Yatırım
|5,29
|15,00
|413,59
|İntema
|8,85
|1,03
|47,58
|İpek Doğal Enerji
|8,27
|2,10
|54,00
|İskenderun Demir Çelik
|7,93
|-1,00
|69,13
(Sürecek)