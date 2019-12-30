Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,89
|1,07
|-3,08
|Acıpayam Selüloz
|6,49
|2,69
|103,14
|Adana Çimento (A)
|8,85
|6,63
|86,07
|Adana Çimento (B)
|6,07
|2,36
|88,19
|Adana Çimento (C)
|2,25
|1,35
|82,77
|Adel Kalemcilik
|15,02
|0,33
|46,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|1,04
|-16,67
|Afyon Çimento
|6,36
|-1,24
|38,56
|Ak Enerji
|1,08
|1,89
|71,43
|Akbank
|8,29
|0,85
|40,87
|Akçansa
|10,02
|0,40
|53,16
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,36
|6,31
|17,41
|Akfen GMYO
|4,11
|0,98
|149,09
|Akın Tekstil
|13,89
|-1,84
|53,23
|Akiş GMYO
|4,03
|1,51
|76,83
|Akmerkez GMYO
|23,50
|-0,17
|62,81
|Aksa
|13,73
|0,81
|106,95
|Aksa Enerji
|3,92
|-0,25
|46,27
|Aksigorta
|6,08
|2,36
|93,67
|Aksu Enerji
|14,71
|0,62
|90,54
|Alarko Carrıer
|59,80
|-0,99
|51,93
|Alarko GMYO
|89,85
|2,57
|112,79
|Alarko Holding
|6,00
|0,33
|207,65
|Albaraka Türk
|1,55
|1,97
|41,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,96
|0,93
|107,64
|Alkim Kağıt
|5,55
|1,09
|54,42
|Alkim Kimya
|37,90
|-0,26
|75,95
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|10,31
|3,20
|232,44
|Anadolu Cam
|4,31
|0,47
|68,05
|Anadolu Efes
|23,58
|1,03
|17,47
|Anadolu Grubu Holding
|17,78
|0,85
|75,44
|Anadolu Hayat Emek.
|6,96
|-0,85
|22,22
|Anadolu Isuzu
|12,61
|-4,11
|104,05
|Anadolu Sigorta
|4,67
|0,21
|18,96
|Anel Elektrik
|3,22
|2,22
|98,77
|Arçelik
|20,50
|1,59
|29,83
|Arena Bilgisayar
|7,37
|0,27
|67,12
|Armada Bilgisayar
|16,40
|5,60
|76,53
|Arsan Tekstil
|3,60
|1,41
|122,22
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|-6,90
|Aselsan
|20,16
|2,49
|-15,61
|Aslan Çimento
|43,44
|0,42
|54,26
|Ata GMYO
|4,34
|0,46
|8,23
|Atakule GMYO
|1,93
|1,05
|46,67
|Atlantis Yatırım Holding
|0,92
|-7,07
|411,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|0,69
|68,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,95
|-0,29
|92,00
|Avrasya GMYO
|1,50
|1,35
|70,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,82
|2,82
|68,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,80
|0,03
|3,17
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|0,00
|-36,63
|Ayen Enerji
|3,50
|0,29
|94,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,04
|2,51
|48,33
|Aygaz
|12,70
|0,40
|27,71
|Bagfaş
|16,87
|1,93
|250,00
|Bak Ambalaj
|7,29
|-0,68
|54,83
|Balatacılar Balatacılık
|1,13
|9,71
|242,42
|Bantaş Ambalaj
|2,54
|1,20
|102,39
|Banvit
|18,95
|-0,16
|75,63
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|1,17
|28,71
|Batı Çimento
|3,39
|2,11
|40,66
|Batısöke Çimento
|1,34
|2,29
|22,94
|Bera Holding
|3,99
|2,84
|93,69
|Berkosan Yalıtım
|2,71
|-2,87
|49,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,54
|-3,42
|56,79
|Beyaz Filo
|3,15
|0,32
|15,38
|Bilici Yatırım
|4,24
|1,92
|235,29
|Bim Mağazalar
|46,98
|0,13
|12,13
|Birko Mensucat
|0,33
|-5,71
|10,00
|Birlik Mensucat
|1,15
|0,88
|-1,71
|Bizim Mağazaları
|11,16
|1,82
|66,93
|Bolu Çimento
|4,77
|0,42
|54,48
|Bomonti Elektrik
|1,30
|0,00
|170,83
|Borusan Mannesmann
|11,58
|1,58
|65,21
|Borusan Yat. Paz.
|58,80
|-2,73
|62,30
|Bosch Fren Sistemleri
|300,00
|0,57
|96,37
|Bossa
|8,18
|0,62
|94,57
|Brisa
|9,35
|1,74
|47,71
|Burçelik
|5,74
|0,53
|78,82
|Burçelik Vana
|8,46
|3,68
|471,62
|Bursa Çimento
|6,10
|2,01
|38,64
|Carrefoursa
|4,70
|0,86
|35,06
|Ceo Event Medya
|8,18
|0,74
|Coca Cola İçecek
|39,78
|1,90
|34,55
|Cosmos Yat. Holding
|2,08
|-1,42
|114,43
|Credıtwest Faktorıng
|2,61
|0,00
|150,96
|Çelebi
|106,50
|0,09
|82,53
|Çelik Halat
|6,56
|-0,61
|21,42
|Çemaş Döküm
|1,55
|0,65
|103,95
|Çemtaş
|8,26
|1,10
|38,50
|Çimbeton
|43,58
|3,52
|52,38
|Çimentaş
|15,02
|3,59
|18,27
|Çimsa
|9,07
|0,89
|20,13
|Çuhadaroğlu Metal
|3,24
|1,57
|82,02
|Dagi Giyim
|2,52
|0,80
|103,23
|Dagi Yatırım Holding
|2,34
|2,63
|131,68
|Dardanel
|3,49
|0,00
|217,27
|Datagate Bilgisayar
|7,98
|2,05
|86,45
|Demısaş Döküm
|3,52
|-0,56
|53,20
|Denge Holding
|1,40
|0,72
|20,69
|Deniz GMYO
|4,92
|1,03
|61,84
|Denizli Cam
|8,36
|1,46
|60,52
|Derimod
|7,06
|2,77
|151,30
|Derlüks Deri
|4,08
|0,00
|Desa Deri
|4,41
|1,15
|154,91
|Despec Bilgisayar
|4,34
|4,83
|58,89
|Deva Holding
|9,06
|1,34
|175,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,86
|1,18
|10,26
|Ditaş Doğan
|9,89
|-0,90
|93,21
|DO-CO
|558,70
|0,67
|17,89
|Doğan Burda
|5,90
|-5,60
|96,01
|Doğan Holding
|1,84
|0,55
|97,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,63
|1,87
|33,61
|Doğusan
|2,15
|2,38
|-0,67
|Doğuş GMYO
|4,51
|-0,22
|113,74
|Doğuş Otomotiv
|9,65
|0,73
|137,28
|Döktaş Dökümcülük
|48,00
|1,05
|488,96
|Duran Doğan Basım
|14,30
|1,78
|180,39
|Dyo Boya
|4,94
|2,28
|70,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,71
|0,82
|52,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,20
|0,89
|59,32
|Edip Gayrimenkul
|1,40
|0,00
|81,82
|Ege Endüstri
|557,60
|1,01
|79,21
|Ege Gübre
|50,65
|4,22
|144,84
|Ege Profil
|12,03
|0,08
|43,26
|Ege Seramik
|3,74
|1,36
|26,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,35
|-7,89
|169,23
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|2,33
|83,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,22
|-8,33
|120,00
|Egeplast
|12,11
|2,80
|215,36
|Ekiz Kimya
|0,62
|-1,59
|87,88
|Emek Elektrik
|1,61
|0,63
|64,29
|Eminiş Ambalaj
|1,52
|-1,30
|29,91
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|2,08
|0,91
|Enerjisa Enerji
|7,50
|-0,66
|59,29
|Enka İnşaat
|6,47
|3,03
|49,15
|Erbosan
|25,48
|1,51
|67,58
|Ereğli Demir Çelik
|9,06
|1,46
|48,48
|Ersu Gıda
|2,05
|0,99
|122,83
|Escort Teknoloji
|1,43
|2,88
|88,16
|Etiler Gıda
|2,48
|2,06
|16,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,59
|1,27
|125,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|0,81
|96,87
|Euro Yat. Ort.
|1,19
|0,85
|89,91
|Euro Yatırım Holding
|1,52
|-0,65
|176,36
|Fenerbahçe Futbol
|14,84
|-2,69
|114,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,48
|1,36
|68,42
|F-M İzmit Piston
|46,68
|2,55
|203,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,65
|1,19
|397,08
|Ford Otosan
|69,95
|0,50
|49,94
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-3,23
|197,94
|Frigo Pak Gıda
|11,79
|-10,00
|593,53
|Galatasaray Sportif
|2,09
|-2,34
|68,55
|Garanti Bankası
|11,25
|1,72
|41,33
|Garanti Faktoring
|3,81
|0,00
|92,42
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|0,93
|47,47
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,69
|0,71
|86,35
|Gedik Yatırım Holding
|7,89
|0,90
|235,74
|Gediz Ambalaj
|6,56
|-1,06
|62,20
|Gentaş
|2,19
|0,92
|59,55
|Gersan Elektrik
|3,23
|-1,52
|32,36
|Global Men. Değ.
|1,90
|1,06
|304,26
|Global Yat. Holding
|4,84
|1,47
|61,87
|Good-Year
|4,08
|0,74
|22,95
|Göltaş Çimento
|17,73
|1,08
|44,80
|Gözde Girişim
|5,08
|0,40
|90,26
|GSD Denizcilik
|2,49
|0,81
|116,52
|GSD Holding
|1,53
|3,38
|91,25
|Gübre Fabrik.
|8,96
|1,70
|202,70
|Güler Yat. Holding
|1,92
|0,00
|79,44
|Güneş Sigorta
|2,27
|1,34
|61,89
|Halk GMYO
|1,22
|2,52
|89,64
|Halk Sigorta
|2,01
|3,61
|127,76
|Hatay Tekstil
|6,91
|0,73
|100,39
|Hedef Girişim
|2,59
|4,02
|123,28
|Hektaş
|7,91
|1,15
|133,84
|HUB Girişim
|13,37
|0,00
|611,17
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|0,90
|20,43
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|0,00
|7,30
|İdealist Danışmanlık
|3,37
|1,51
|-42,34
|İdealist GMYO
|3,11
|-0,64
|90,80
|İhlas Ev Aletleri
|2,66
|-1,12
|714,39
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|11,01
|28,79
|İhlas Gazetecilik
|5,68
|19,83
|831,15
|İhlas Holding
|0,92
|5,75
|187,50
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|12,09
|209,09
|İndeks Bilgisayar
|9,62
|0,73
|72,75
|Info Yatırım
|8,00
|14,45
|676,70
|İntema
|9,61
|3,33
|60,25
|İpek Doğal Enerji
|7,90
|0,13
|47,11
|İskenderun Demir Çelik
|7,97
|0,50
|69,99
(Sürecek)