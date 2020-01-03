Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,82
|-4,71
|-2,15
|Acıpayam Selüloz
|6,17
|-5,22
|-3,14
|Adana Çimento (A)
|9,58
|-1,03
|-1,34
|Adana Çimento (B)
|6,78
|-3,28
|-4,91
|Adana Çimento (C)
|2,09
|-4,13
|-6,28
|Adel Kalemcilik
|14,55
|-7,32
|-7,32
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,89
|-3,57
|-1,56
|Afyon Çimento
|6,12
|-3,47
|-2,55
|Ak Enerji
|1,01
|-7,34
|-7,34
|Akbank
|7,96
|-2,69
|-1,85
|Akçansa
|9,34
|-7,34
|-6,97
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,90
|-6,40
|-9,95
|Akfen GMYO
|4,14
|1,97
|2,22
|Akın Tekstil
|13,49
|-5,07
|-2,18
|Akiş GMYO
|3,88
|-5,13
|-3,96
|Akmerkez GMYO
|23,10
|-3,02
|-2,45
|Aksa
|13,37
|-2,27
|-2,41
|Aksa Enerji
|3,76
|-3,84
|-1,05
|Aksigorta
|6,08
|-3,65
|-0,16
|Aksu Enerji
|14,95
|-0,53
|0,54
|Alarko Carrıer
|57,35
|-6,67
|-4,42
|Alarko GMYO
|83,75
|-8,62
|-8,77
|Alarko Holding
|5,84
|-2,18
|-1,85
|Albaraka Türk
|1,54
|0,00
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,86
|-2,71
|-1,50
|Alkim Kağıt
|5,40
|-3,91
|-3,23
|Alkim Kimya
|36,62
|-4,04
|-4,44
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|10,02
|-2,15
|0,30
|Anadolu Cam
|4,23
|-3,20
|-2,98
|Anadolu Efes
|22,64
|-1,82
|-1,91
|Anadolu Grubu Holding
|16,88
|-4,15
|-4,04
|Anadolu Hayat Emek.
|6,74
|-1,89
|-1,46
|Anadolu Isuzu
|11,79
|-3,60
|-3,12
|Anadolu Sigorta
|4,40
|-1,35
|0,00
|Anel Elektrik
|3,01
|-6,52
|-6,23
|Arçelik
|20,72
|-1,80
|-0,58
|Arena Bilgisayar
|9,53
|15,10
|26,56
|Armada Bilgisayar
|15,50
|-5,55
|-5,43
|Arsan Tekstil
|3,49
|-2,79
|-2,51
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|1,23
|1,23
|Aselsan
|21,26
|-1,57
|1,53
|Aslan Çimento
|37,46
|-5,59
|-6,26
|Ata GMYO
|4,46
|-1,76
|-1,55
|Atakule GMYO
|1,83
|-5,18
|-4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|0,97
|0,00
|-3,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|-4,08
|-2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,76
|-1,85
|-1,29
|Avrasya GMYO
|1,48
|-5,13
|-1,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,81
|-1,09
|-0,55
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.286,10
|0,01
|0,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,51
|-1,95
|-1,95
|Ayen Enerji
|3,36
|-5,08
|-3,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,09
|-6,28
|-4,57
|Aygaz
|12,73
|-1,32
|-0,86
|Bagfaş
|16,65
|-3,37
|-1,01
|Bak Ambalaj
|6,82
|-7,96
|-7,21
|Balatacılar Balatacılık
|1,49
|9,56
|20,16
|Bantaş Ambalaj
|2,41
|-6,59
|-4,37
|Banvit
|17,86
|-4,34
|-3,82
|Baştaş Başkent Çimento
|2,40
|-6,25
|-7,34
|Batı Çimento
|3,87
|16,57
|16,92
|Batısöke Çimento
|1,36
|0,74
|3,82
|Bera Holding
|3,72
|-3,12
|-3,38
|Berkosan Yalıtım
|2,59
|-5,82
|-5,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,45
|-3,92
|0,00
|Beyaz Filo
|3,09
|-1,90
|-2,22
|Bilici Yatırım
|4,45
|-0,67
|1,83
|Bim Mağazalar
|47,30
|1,72
|1,37
|Birko Mensucat
|0,29
|-6,45
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,14
|-4,20
|0,00
|Bizim Mağazaları
|10,98
|-3,51
|-1,70
|Bolu Çimento
|4,50
|-2,39
|-4,26
|Bomonti Elektrik
|1,26
|-1,56
|-1,56
|Borusan Mannesmann
|11,05
|-5,31
|-3,49
|Borusan Yat. Paz.
|57,95
|-5,00
|-6,31
|Bosch Fren Sistemleri
|279,80
|-5,02
|-3,48
|Bossa
|7,87
|-3,67
|-2,36
|Brisa
|9,19
|-3,57
|-3,36
|Burçelik
|5,60
|-3,61
|-3,61
|Burçelik Vana
|9,18
|-1,82
|-5,46
|Bursa Çimento
|6,08
|-5,59
|-2,41
|Carrefoursa
|5,73
|1,42
|21,66
|Ceo Event Medya
|8,17
|-1,92
|-0,85
|Coca Cola İçecek
|37,40
|-3,16
|-3,36
|Cosmos Yat. Holding
|2,01
|-1,95
|-1,47
|Credıtwest Faktorıng
|3,01
|1,35
|4,51
|Çelebi
|101,30
|-3,80
|-0,78
|Çelik Halat
|6,30
|-3,52
|-3,08
|Çemaş Döküm
|1,47
|-5,77
|-3,29
|Çemtaş
|8,29
|-2,70
|0,12
|Çimbeton
|41,50
|-3,44
|0,58
|Çimentaş
|14,40
|-4,82
|-4,00
|Çimsa
|8,99
|-3,44
|-0,99
|Çuhadaroğlu Metal
|3,10
|-4,02
|-2,82
|Dagi Giyim
|2,53
|-4,17
|1,20
|Dagi Yatırım Holding
|2,18
|-5,63
|-3,54
|Dardanel
|4,03
|-3,12
|6,33
|Datagate Bilgisayar
|8,12
|-0,37
|3,97
|Demısaş Döküm
|3,35
|-4,83
|-3,74
|Denge Holding
|1,35
|-1,46
|-1,46
|Deniz GMYO
|5,17
|-2,45
|2,38
|Denizli Cam
|8,31
|-3,37
|-0,36
|Derimod
|6,96
|-3,47
|-2,52
|Derlüks Deri
|3,93
|-2,72
|-3,68
|Desa Deri
|4,26
|-5,33
|-6,17
|Despec Bilgisayar
|4,24
|-1,17
|0,00
|Deva Holding
|8,82
|-2,33
|-1,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|-6,25
|-3,85
|Ditaş Doğan
|9,00
|-7,60
|-5,86
|DO-CO
|569,00
|-0,72
|0,89
|Doğan Burda
|5,70
|-4,20
|-6,10
|Doğan Holding
|1,83
|-3,68
|-0,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,70
|-1,16
|3,03
|Doğusan
|2,04
|-3,77
|-1,92
|Doğuş GMYO
|4,41
|-3,92
|-2,65
|Doğuş Otomotiv
|9,21
|-3,66
|-3,26
|Döktaş Dökümcülük
|55,00
|-0,18
|1,95
|Duran Doğan Basım
|15,52
|-2,94
|10,54
|Dyo Boya
|4,94
|-5,90
|0,82
|Eczacıbaşı İlaç
|3,66
|-2,40
|-1,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,95
|-2,45
|-1,58
|Edip Gayrimenkul
|1,33
|-5,00
|-4,32
|Ege Endüstri
|559,00
|-3,09
|-3,70
|Ege Gübre
|47,40
|-3,66
|-4,82
|Ege Profil
|11,62
|-4,60
|-2,92
|Ege Seramik
|3,71
|-1,59
|0,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|-3,45
|-12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,38
|5,56
|-2,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,21
|5,00
|5,00
|Egeplast
|12,54
|0,40
|0,32
|Ekiz Kimya
|0,62
|-1,59
|1,64
|Emek Elektrik
|1,54
|-3,75
|-3,14
|Eminiş Ambalaj
|1,68
|0,60
|10,53
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|-3,33
|-0,68
|Enerjisa Enerji
|7,24
|-4,11
|-2,03
|Enka İnşaat
|6,38
|-0,78
|-0,62
|Erbosan
|25,08
|-3,46
|0,40
|Ereğli Demir Çelik
|8,94
|-2,08
|-1,11
|Ersu Gıda
|1,84
|-10,68
|-11,11
|Escort Teknoloji
|1,38
|-2,82
|-0,72
|Etiler Gıda
|2,39
|-4,40
|-2,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,60
|-3,61
|-4,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,23
|-3,15
|-1,60
|Euro Yat. Ort.
|1,13
|-3,42
|-4,24
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|-4,61
|-3,33
|Fenerbahçe Futbol
|14,44
|-3,60
|-0,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,52
|-6,22
|-1,09
|F-M İzmit Piston
|44,00
|-7,06
|-11,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,18
|-6,51
|-6,63
|Ford Otosan
|69,30
|-0,93
|-2,19
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-1,64
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|12,10
|-4,12
|-6,64
|Galatasaray Sportif
|2,06
|-4,19
|1,48
|Garanti Bankası
|10,97
|-2,66
|-1,53
|Garanti Faktoring
|3,72
|-3,12
|-3,88
|Garanti Yat. Ort.
|1,04
|-3,70
|-3,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,60
|-1,06
|0,00
|Gedik Yatırım Holding
|7,55
|-3,21
|-1,82
|Gediz Ambalaj
|7,09
|-0,42
|4,88
|Gentaş
|2,13
|-5,33
|-2,74
|Gersan Elektrik
|3,06
|-5,26
|-4,08
|Global Men. Değ.
|1,81
|-3,21
|-3,72
|Global Yat. Holding
|4,72
|-3,08
|-3,08
|Good-Year
|4,22
|-2,54
|4,20
|Göltaş Çimento
|16,92
|-6,10
|-4,89
|Gözde Girişim
|5,06
|-1,56
|-1,56
|GSD Denizcilik
|2,48
|-3,50
|-3,13
|GSD Holding
|1,46
|-3,31
|-2,01
|Gübre Fabrik.
|8,86
|-3,28
|-1,99
|Güler Yat. Holding
|1,92
|-2,04
|-5,42
|Güneş Sigorta
|2,06
|-3,29
|-5,50
|Halk GMYO
|1,17
|-4,10
|-4,10
|Halk Sigorta
|1,87
|-1,58
|-5,56
|Hatay Tekstil
|6,77
|-3,01
|-1,46
|Hedef Girişim
|2,62
|-0,38
|0,38
|Hektaş
|7,91
|-2,59
|-1,37
|HUB Girişim
|13,83
|-3,96
|-0,36
|Hürriyet Gzt.
|1,13
|-3,42
|-0,88
|ICBC Turkey Bank
|5,09
|-4,14
|-3,42
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|-2,12
|-2,71
|İdealist GMYO
|2,94
|-4,55
|-3,92
|İhlas Ev Aletleri
|2,92
|-4,58
|-6,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|-6,61
|-5,83
|İhlas Gazetecilik
|5,98
|-3,55
|-12,19
|İhlas Holding
|0,87
|-5,43
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|0,97
|-4,90
|-4,90
|İndeks Bilgisayar
|9,45
|-2,78
|-2,58
|Info Yatırım
|7,99
|-0,12
|-10,22
|İntema
|8,85
|-4,84
|-4,43
|İpek Doğal Enerji
|8,85
|1,37
|14,64
|İskenderun Demir Çelik
|7,75
|-2,64
|-3,25
(Sürecek)