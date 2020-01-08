Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,68 -1,75 -9,68
Acıpayam Selüloz 5,88 -1,51 -7,69
Adana Çimento (A) 9,24 0,22 -4,84
Adana Çimento (B) 6,45 -0,62 -9,54
Adana Çimento (C) 2,05 0,00 -8,07
Adel Kalemcilik 14,33 -1,17 -8,73
Adese Alışveriş Ticaret 1,75 -2,23 -8,85
Afyon Çimento 6,29 2,28 0,16
Ak Enerji 0,94 -2,08 -13,76
Akbank 7,89 1,15 -2,71
Akçansa 9,37 -1,78 -6,67
Akdenız Güvenlık Hız. 1,90 -1,55 -9,95
Akfen GMYO 4,09 -1,21 0,99
Akın Tekstil 13,68 -1,79 -0,80
Akiş GMYO 3,81 -1,55 -5,69
Akmerkez GMYO 23,30 -0,85 -1,60
Aksa 13,25 -0,38 -3,28
Aksa Enerji 3,66 0,00 -3,68
Aksigorta 6,08 -0,65 -0,16
Aksu Enerji 15,39 0,39 3,50
Alarko Carrıer 60,45 -0,41 0,75
Alarko GMYO 93,95 -3,34 2,34
Alarko Holding 5,79 -0,52 -2,69
Albaraka Türk 1,62 1,25 5,88
Alcatel Lucent Teletaş 11,27 -0,62 -6,40
Alkim Kağıt 5,20 -1,14 -6,81
Alkim Kimya 36,66 -1,40 -4,33
Altınyağ 0,40 -2,44 -2,44
Altınyunus Çeşme 9,81 -1,90 -1,80
Anadolu Cam 4,12 -0,96 -5,50
Anadolu Efes 23,16 -1,36 0,35
Anadolu Grubu Holding 16,87 -0,47 -4,09
Anadolu Hayat Emek. 6,50 0,00 -4,97
Anadolu Isuzu 11,46 -0,78 -5,83
Anadolu Sigorta 4,40 -0,90 0,00
Anel Elektrik 3,01 -1,63 -6,23
Arçelik 20,78 -1,14 -0,29
Arena Bilgisayar 8,89 -2,95 18,06
Armada Bilgisayar 14,10 -4,28 -13,97
Arsan Tekstil 3,51 -1,13 -1,96
Artı Yatırım Holding 1,05 0,00 29,63
Aselsan 22,34 -0,27 6,69
Aslan Çimento 36,54 -0,76 -8,56
Ata GMYO 4,68 -1,68 3,31
Atakule GMYO 1,69 -2,31 -11,98
Atlantis Yatırım Holding 0,86 1,18 -14,00
Atlas Yat. Ort. 1,38 -1,43 -4,17
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,04 -0,71 0,72
Avrasya GMYO 1,43 -1,38 -5,30
Avrasya Petrol ve Tur. 1,72 -2,82 -5,49
Avrasya Stratejik GMYF 1.315,00 2,12 2,26
Avrupa Yatırım Holding 1,50 -1,96 -2,60
Ayen Enerji 3,39 -1,45 -2,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,05 0,00 -6,39
Aygaz 13,02 0,00 1,40
Bagfaş 17,75 5,47 5,53
Bak Ambalaj 6,53 -2,39 -11,16
Balatacılar Balatacılık 1,96 9,50 58,06
Bantaş Ambalaj 2,34 -1,27 -7,14
Banvit 17,30 -0,80 -6,84
Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,39 -1,54
Batı Çimento 3,82 4,09 15,41
Batısöke Çimento 1,32 0,00 0,76
Bera Holding 3,52 -0,56 -8,57
Berkosan Yalıtım 2,45 -2,39 -10,58
Beşiktaş Futbol Yat. 2,33 -2,51 -4,90
Beyaz Filo 2,98 -1,32 -5,70
Bilici Yatırım 5,14 4,47 17,62
Bim Mağazalar 48,20 0,21 3,30
Birko Mensucat 0,29 0,00 -6,45
Birlik Mensucat 1,11 -0,89 -2,63
Bizim Mağazaları 10,45 -1,32 -6,45
Bolu Çimento 4,28 -1,38 -8,94
Bomonti Elektrik 1,14 0,00 -10,94
Borusan Mannesmann 11,40 3,26 -0,44
Borusan Yat. Paz. 66,65 2,22 7,76
Bosch Fren Sistemleri 298,80 0,23 3,07
Bossa 7,52 -1,83 -6,70
Brisa 8,72 -1,91 -8,31
Burçelik 5,69 2,15 -2,07
Burçelik Vana 12,58 8,17 29,56
Bursa Çimento 5,95 0,34 -4,49
Carrefoursa 5,00 -1,38 6,16
Ceo Event Medya 8,17 -1,33 -0,85
Coca Cola İçecek 37,88 -0,16 -2,12
Cosmos Yat. Holding 1,89 -4,55 -7,35
Credıtwest Faktorıng 2,46 -14,88 -14,58
Çelebi 96,30 -1,48 -5,68
Çelik Halat 6,42 -1,83 -1,23
Çemaş Döküm 1,35 -2,88 -11,18
Çemtaş 7,80 -0,89 -5,80
Çimbeton 41,64 4,94 0,92
Çimentaş 14,14 0,50 -5,73
Çimsa 8,80 -1,57 -3,08
Çuhadaroğlu Metal 2,95 -1,34 -7,52
Dagi Giyim 2,93 -2,33 17,20
Dagi Yatırım Holding 3,18 10,42 40,71
Dardanel 4,36 0,23 15,04
Datagate Bilgisayar 7,59 -1,94 -2,82
Demısaş Döküm 3,25 -0,61 -6,61
Denge Holding 1,28 -2,29 -6,57
Deniz GMYO 5,13 -0,58 1,58
Denizli Cam 7,85 0,00 -5,88
Derimod 6,66 -1,04 -6,72
Derlüks Deri 3,96 -1,98 -2,94
Desa Deri 4,06 -2,40 -10,57
Despec Bilgisayar 4,23 -0,94 -0,24
Deva Holding 8,56 -0,23 -4,78
Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -2,56 -2,56
Ditaş Doğan 8,95 -1,10 -6,38
DO-CO 553,90 -1,20 -1,79
Doğan Burda 5,36 -2,01 -11,70
Doğan Holding 1,85 -1,07 0,54
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 -1,23 -3,03
Doğusan 1,92 -2,54 -7,69
Doğuş GMYO 4,20 -0,71 -7,28
Doğuş Otomotiv 8,91 0,79 -6,41
Döktaş Dökümcülük 54,00 3,85 0,09
Duran Doğan Basım 16,66 6,45 18,66
Dyo Boya 4,70 -1,47 -4,08
Eczacıbaşı İlaç 3,61 -0,82 -2,70
Eczacıbaşı Yatırım 9,80 -0,71 -3,07
Edip Gayrimenkul 1,25 -1,57 -10,07
Ege Endüstri 569,00 0,71 -1,98
Ege Gübre 47,08 -0,72 -5,46
Ege Profil 11,76 -2,00 -1,75
Ege Seramik 3,62 -0,28 -2,43
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 0,00 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,38 0,00 -2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 4,35 20,00
Egeplast 15,00 8,30 20,00
Ekiz Kimya 0,61 0,00 0,00
Emek Elektrik 1,46 -2,67 -8,18
Eminiş Ambalaj 1,68 1,20 10,53
Emlak Konut GMYO 1,40 -0,71 -4,11
Enerjisa Enerji 7,21 -0,69 -2,44
Enka İnşaat 6,36 -0,78 -0,93
Erbosan 24,66 -1,91 -1,28
Ereğli Demir Çelik 9,00 0,78 -0,44
Ersu Gıda 1,79 -2,72 -13,53
Escort Teknoloji 1,28 -3,03 -7,91
Etiler Gıda 2,39 -2,45 -2,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,54 -1,28 -7,78
Euro Trend Yat. Ort. 1,21 -3,20 -3,20
Euro Yat. Ort. 1,10 0,00 -6,78
Euro Yatırım Holding 1,36 -0,73 -9,33
Fenerbahçe Futbol 14,17 -1,80 -2,07
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,23 -3,86 -7,44
F-M İzmit Piston 48,04 4,39 -3,69
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,30 -0,68 -5,07
Ford Otosan 70,70 -0,70 -0,21
Formet Çelik Kapı 3,08 -0,65 2,67
Frigo Pak Gıda 11,52 -2,37 -11,11
Galatasaray Sportif 2,03 -1,46 0,00
Garanti Bankası 10,92 2,73 -1,97
Garanti Faktoring 3,38 -2,87 -12,66
Garanti Yat. Ort. 0,98 -2,97 -9,26
Gedik Y. Men. Değ. 6,00 -0,17 7,14
Gedik Yatırım Holding 8,10 1,38 5,33
Gediz Ambalaj 7,78 -2,14 15,09
Gentaş 2,05 -2,38 -6,39
Gersan Elektrik 2,95 -1,67 -7,52
Global Men. Değ. 1,88 1,62 0,00
Global Yat. Holding 4,51 -1,96 -7,39
Good-Year 4,03 -0,49 -0,49
Göltaş Çimento 16,20 -1,10 -8,94
Gözde Girişim 5,25 -0,76 2,14
GSD Denizcilik 2,47 -1,59 -3,52
GSD Holding 1,53 -2,55 2,68
Gübre Fabrik. 8,49 -1,28 -6,08
Güler Yat. Holding 1,93 -1,03 -4,93
Güneş Sigorta 2,08 1,46 -4,59
Halk GMYO 1,13 0,00 -7,38
Halk Sigorta 1,90 -2,56 -4,04
Hatay Tekstil 6,40 -1,54 -6,84
Hedef Girişim 2,61 1,56 0,00
Hektaş 8,05 -1,23 0,37
HUB Girişim 18,83 10,83 35,66
Hürriyet Gzt. 1,17 -0,85 2,63
ICBC Turkey Bank 4,87 -1,42 -7,59
İdealist Danışmanlık 3,09 -1,90 -6,93
İdealist GMYO 2,77 -2,46 -9,48
İhlas Ev Aletleri 2,65 -5,36 -15,34
İhlas Gayrimenkul 1,02 -2,86 -15,00
İhlas Gazetecilik 4,80 -12,73 -29,52
İhlas Holding 0,79 -3,66 -13,19
İhlas Yayın Holding 0,91 -3,19 -10,78
İndeks Bilgisayar 9,36 1,08 -3,51
Info Yatırım 7,40 0,00 -16,85
İntema 8,70 -2,25 -6,05
İpek Doğal Enerji 9,15 0,00 18,52
İskenderun Demir Çelik 7,64 -0,13 -4,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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