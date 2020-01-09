Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|5,45
|-6,45
|Acıpayam Selüloz
|6,14
|4,60
|-3,61
|Adana Çimento (A)
|9,27
|2,09
|-4,53
|Adana Çimento (B)
|6,54
|2,19
|-8,27
|Adana Çimento (C)
|2,14
|4,39
|-4,04
|Adel Kalemcilik
|14,84
|4,07
|-5,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,82
|4,60
|-5,21
|Afyon Çimento
|6,45
|5,22
|2,71
|Ak Enerji
|1,01
|8,60
|-7,34
|Akbank
|8,36
|5,03
|3,08
|Akçansa
|9,70
|4,30
|-3,39
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,96
|4,26
|-7,11
|Akfen GMYO
|4,18
|2,45
|3,21
|Akın Tekstil
|14,05
|4,00
|1,89
|Akiş GMYO
|3,94
|3,68
|-2,48
|Akmerkez GMYO
|23,68
|1,37
|0,00
|Aksa
|13,60
|3,03
|-0,73
|Aksa Enerji
|3,81
|4,67
|0,26
|Aksigorta
|6,16
|1,82
|1,15
|Aksu Enerji
|15,53
|0,52
|4,44
|Alarko Carrıer
|65,10
|8,50
|8,50
|Alarko GMYO
|95,70
|2,90
|4,25
|Alarko Holding
|5,93
|3,13
|-0,34
|Albaraka Türk
|1,64
|3,14
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,56
|4,14
|-3,99
|Alkim Kağıt
|5,65
|7,01
|1,25
|Alkim Kimya
|37,20
|2,14
|-2,92
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|10,17
|1,70
|1,80
|Anadolu Cam
|4,30
|3,12
|-1,38
|Anadolu Efes
|23,74
|2,77
|2,86
|Anadolu Grubu Holding
|18,25
|4,89
|3,75
|Anadolu Hayat Emek.
|6,63
|1,38
|-3,07
|Anadolu Isuzu
|11,73
|3,90
|-3,62
|Anadolu Sigorta
|4,56
|2,47
|3,64
|Anel Elektrik
|3,11
|4,01
|-3,12
|Arçelik
|21,40
|2,79
|2,69
|Arena Bilgisayar
|9,52
|5,54
|26,43
|Armada Bilgisayar
|14,60
|2,67
|-10,92
|Arsan Tekstil
|3,62
|4,32
|1,12
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|-2,00
|20,99
|Aselsan
|22,82
|2,52
|8,98
|Aslan Çimento
|37,30
|3,32
|-6,66
|Ata GMYO
|5,19
|8,13
|14,57
|Atakule GMYO
|1,79
|4,68
|-6,77
|Atlantis Yatırım Holding
|0,99
|10,00
|-1,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|5,88
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,87
|-0,43
|-0,50
|Avrasya GMYO
|1,49
|4,93
|-1,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,80
|5,26
|-1,10
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,10
|0,01
|2,27
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|1,99
|0,00
|Ayen Enerji
|3,48
|3,88
|0,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,14
|4,39
|-2,28
|Aygaz
|13,28
|3,59
|3,43
|Bagfaş
|18,65
|5,43
|10,88
|Bak Ambalaj
|6,81
|5,58
|-7,35
|Balatacılar Balatacılık
|2,15
|9,69
|73,39
|Bantaş Ambalaj
|2,42
|5,68
|-3,97
|Banvit
|17,80
|3,13
|-4,15
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|0,00
|-1,54
|Batı Çimento
|3,72
|3,91
|12,39
|Batısöke Çimento
|1,36
|4,62
|3,82
|Bera Holding
|3,62
|4,62
|-5,97
|Berkosan Yalıtım
|2,59
|5,28
|-5,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,43
|4,29
|-0,82
|Beyaz Filo
|3,07
|2,68
|-2,85
|Bilici Yatırım
|5,44
|3,42
|24,49
|Bim Mağazalar
|48,00
|-0,50
|2,87
|Birko Mensucat
|0,33
|10,00
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,17
|5,41
|2,63
|Bizim Mağazaları
|10,89
|4,71
|-2,51
|Bolu Çimento
|4,36
|3,32
|-7,23
|Bomonti Elektrik
|1,18
|3,51
|-7,81
|Borusan Mannesmann
|11,65
|3,10
|1,75
|Borusan Yat. Paz.
|71,05
|2,53
|14,87
|Bosch Fren Sistemleri
|321,00
|7,00
|10,73
|Bossa
|7,84
|4,81
|-2,73
|Brisa
|9,14
|5,18
|-3,89
|Burçelik
|6,06
|5,94
|4,30
|Burçelik Vana
|13,50
|4,65
|39,03
|Bursa Çimento
|6,11
|4,44
|-1,93
|Carrefoursa
|5,11
|3,23
|8,49
|Ceo Event Medya
|8,28
|1,47
|0,49
|Coca Cola İçecek
|38,58
|2,06
|-0,31
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|6,77
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,46
|0,00
|-14,58
|Çelebi
|100,80
|2,44
|-1,27
|Çelik Halat
|7,60
|19,87
|16,92
|Çemaş Döküm
|1,43
|5,93
|-5,92
|Çemtaş
|7,98
|3,64
|-3,62
|Çimbeton
|41,36
|4,23
|0,24
|Çimentaş
|14,30
|2,73
|-4,67
|Çimsa
|9,04
|3,08
|-0,44
|Çuhadaroğlu Metal
|3,14
|6,08
|-1,57
|Dagi Giyim
|2,82
|1,44
|12,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,37
|1,81
|49,12
|Dardanel
|4,80
|5,49
|26,65
|Datagate Bilgisayar
|7,97
|5,15
|2,05
|Demısaş Döküm
|3,40
|5,26
|-2,30
|Denge Holding
|1,33
|3,91
|-2,92
|Deniz GMYO
|5,29
|4,34
|4,75
|Denizli Cam
|8,19
|6,92
|-1,80
|Derimod
|6,86
|4,89
|-3,92
|Derlüks Deri
|4,02
|6,35
|-1,47
|Desa Deri
|4,23
|3,17
|-6,83
|Despec Bilgisayar
|4,31
|3,11
|1,65
|Deva Holding
|8,86
|3,75
|-1,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|2,63
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,59
|4,81
|0,31
|DO-CO
|563,00
|1,15
|-0,18
|Doğan Burda
|5,67
|4,42
|-6,59
|Doğan Holding
|1,92
|4,92
|4,35
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,65
|5,10
|0,00
|Doğusan
|2,03
|5,18
|-2,40
|Doğuş GMYO
|4,34
|4,33
|-4,19
|Doğuş Otomotiv
|9,23
|2,90
|-3,05
|Döktaş Dökümcülük
|49,00
|-2,00
|-9,18
|Duran Doğan Basım
|17,57
|7,79
|25,14
|Dyo Boya
|4,86
|4,07
|-0,82
|Eczacıbaşı İlaç
|3,73
|4,19
|0,54
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,24
|4,49
|1,29
|Edip Gayrimenkul
|1,39
|6,92
|0,00
|Ege Endüstri
|575,30
|2,08
|-0,90
|Ege Gübre
|51,70
|4,32
|3,82
|Ege Profil
|11,98
|2,39
|0,08
|Ege Seramik
|3,67
|2,80
|-1,08
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|7,14
|-6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,25
|4,17
|25,00
|Egeplast
|16,50
|8,34
|32,00
|Ekiz Kimya
|0,63
|3,28
|3,28
|Emek Elektrik
|1,53
|5,52
|-3,77
|Eminiş Ambalaj
|1,75
|4,17
|15,13
|Emlak Konut GMYO
|1,44
|3,60
|-1,37
|Enerjisa Enerji
|7,49
|3,03
|1,35
|Enka İnşaat
|6,43
|1,26
|0,16
|Erbosan
|25,46
|3,16
|1,92
|Ereğli Demir Çelik
|9,27
|3,58
|2,54
|Ersu Gıda
|1,87
|6,25
|-9,66
|Escort Teknoloji
|1,36
|7,09
|-2,16
|Etiler Gıda
|2,55
|5,37
|4,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,58
|3,95
|-5,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|4,17
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|1,13
|3,67
|-4,24
|Euro Yatırım Holding
|1,44
|4,35
|-4,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,62
|3,91
|1,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,43
|5,23
|-3,06
|F-M İzmit Piston
|54,90
|12,04
|10,06
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,55
|4,86
|-1,82
|Ford Otosan
|72,35
|1,26
|2,12
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|11,90
|3,03
|-8,18
|Galatasaray Sportif
|2,09
|4,50
|2,96
|Garanti Bankası
|11,91
|7,30
|6,91
|Garanti Faktoring
|3,57
|5,00
|-7,75
|Garanti Yat. Ort.
|1,02
|4,08
|-5,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,31
|2,44
|12,68
|Gedik Yatırım Holding
|8,58
|3,75
|11,57
|Gediz Ambalaj
|7,80
|0,91
|15,38
|Gentaş
|2,13
|4,41
|-2,74
|Gersan Elektrik
|3,06
|5,15
|-4,08
|Global Men. Değ.
|1,99
|8,15
|5,85
|Global Yat. Holding
|4,69
|3,53
|-3,70
|Good-Year
|4,25
|2,91
|4,94
|Göltaş Çimento
|16,77
|4,49
|-5,73
|Gözde Girişim
|5,33
|2,11
|3,70
|GSD Denizcilik
|2,56
|4,07
|0,00
|GSD Holding
|1,58
|5,33
|6,04
|Gübre Fabrik.
|8,66
|3,10
|-4,20
|Güler Yat. Holding
|2,01
|5,24
|-0,99
|Güneş Sigorta
|2,14
|2,39
|-1,83
|Halk GMYO
|1,18
|4,42
|-3,28
|Halk Sigorta
|1,93
|1,58
|-2,53
|Hatay Tekstil
|6,60
|2,48
|-3,93
|Hedef Girişim
|2,73
|5,00
|4,60
|Hektaş
|8,35
|4,37
|4,11
|HUB Girişim
|20,24
|6,53
|45,82
|Hürriyet Gzt.
|1,29
|2,38
|13,16
|ICBC Turkey Bank
|5,05
|4,99
|-4,17
|İdealist Danışmanlık
|3,17
|2,59
|-4,52
|İdealist GMYO
|2,92
|5,04
|-4,58
|İhlas Ev Aletleri
|2,84
|3,27
|-9,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|12,87
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|5,10
|-0,97
|-25,11
|İhlas Holding
|0,87
|10,13
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|0,99
|8,79
|-2,94
|İndeks Bilgisayar
|9,78
|5,16
|0,82
|Info Yatırım
|7,00
|-5,41
|-21,35
|İntema
|8,77
|2,81
|-5,29
|İpek Doğal Enerji
|9,16
|3,50
|18,65
|İskenderun Demir Çelik
|7,80
|2,63
|-2,62
(Sürecek)