Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,74 5,45 -6,45
Acıpayam Selüloz 6,14 4,60 -3,61
Adana Çimento (A) 9,27 2,09 -4,53
Adana Çimento (B) 6,54 2,19 -8,27
Adana Çimento (C) 2,14 4,39 -4,04
Adel Kalemcilik 14,84 4,07 -5,48
Adese Alışveriş Ticaret 1,82 4,60 -5,21
Afyon Çimento 6,45 5,22 2,71
Ak Enerji 1,01 8,60 -7,34
Akbank 8,36 5,03 3,08
Akçansa 9,70 4,30 -3,39
Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 4,26 -7,11
Akfen GMYO 4,18 2,45 3,21
Akın Tekstil 14,05 4,00 1,89
Akiş GMYO 3,94 3,68 -2,48
Akmerkez GMYO 23,68 1,37 0,00
Aksa 13,60 3,03 -0,73
Aksa Enerji 3,81 4,67 0,26
Aksigorta 6,16 1,82 1,15
Aksu Enerji 15,53 0,52 4,44
Alarko Carrıer 65,10 8,50 8,50
Alarko GMYO 95,70 2,90 4,25
Alarko Holding 5,93 3,13 -0,34
Albaraka Türk 1,64 3,14 7,19
Alcatel Lucent Teletaş 11,56 4,14 -3,99
Alkim Kağıt 5,65 7,01 1,25
Alkim Kimya 37,20 2,14 -2,92
Altınyağ 0,41 0,00 0,00
Altınyunus Çeşme 10,17 1,70 1,80
Anadolu Cam 4,30 3,12 -1,38
Anadolu Efes 23,74 2,77 2,86
Anadolu Grubu Holding 18,25 4,89 3,75
Anadolu Hayat Emek. 6,63 1,38 -3,07
Anadolu Isuzu 11,73 3,90 -3,62
Anadolu Sigorta 4,56 2,47 3,64
Anel Elektrik 3,11 4,01 -3,12
Arçelik 21,40 2,79 2,69
Arena Bilgisayar 9,52 5,54 26,43
Armada Bilgisayar 14,60 2,67 -10,92
Arsan Tekstil 3,62 4,32 1,12
Artı Yatırım Holding 0,98 -2,00 20,99
Aselsan 22,82 2,52 8,98
Aslan Çimento 37,30 3,32 -6,66
Ata GMYO 5,19 8,13 14,57
Atakule GMYO 1,79 4,68 -6,77
Atlantis Yatırım Holding 0,99 10,00 -1,00
Atlas Yat. Ort. 1,44 5,88 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,87 -0,43 -0,50
Avrasya GMYO 1,49 4,93 -1,32
Avrasya Petrol ve Tur. 1,80 5,26 -1,10
Avrasya Stratejik GMYF 1.315,10 0,01 2,27
Avrupa Yatırım Holding 1,54 1,99 0,00
Ayen Enerji 3,48 3,88 0,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,14 4,39 -2,28
Aygaz 13,28 3,59 3,43
Bagfaş 18,65 5,43 10,88
Bak Ambalaj 6,81 5,58 -7,35
Balatacılar Balatacılık 2,15 9,69 73,39
Bantaş Ambalaj 2,42 5,68 -3,97
Banvit 17,80 3,13 -4,15
Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,00 -1,54
Batı Çimento 3,72 3,91 12,39
Batısöke Çimento 1,36 4,62 3,82
Bera Holding 3,62 4,62 -5,97
Berkosan Yalıtım 2,59 5,28 -5,47
Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 4,29 -0,82
Beyaz Filo 3,07 2,68 -2,85
Bilici Yatırım 5,44 3,42 24,49
Bim Mağazalar 48,00 -0,50 2,87
Birko Mensucat 0,33 10,00 6,45
Birlik Mensucat 1,17 5,41 2,63
Bizim Mağazaları 10,89 4,71 -2,51
Bolu Çimento 4,36 3,32 -7,23
Bomonti Elektrik 1,18 3,51 -7,81
Borusan Mannesmann 11,65 3,10 1,75
Borusan Yat. Paz. 71,05 2,53 14,87
Bosch Fren Sistemleri 321,00 7,00 10,73
Bossa 7,84 4,81 -2,73
Brisa 9,14 5,18 -3,89
Burçelik 6,06 5,94 4,30
Burçelik Vana 13,50 4,65 39,03
Bursa Çimento 6,11 4,44 -1,93
Carrefoursa 5,11 3,23 8,49
Ceo Event Medya 8,28 1,47 0,49
Coca Cola İçecek 38,58 2,06 -0,31
Cosmos Yat. Holding 2,05 6,77 0,49
Credıtwest Faktorıng 2,46 0,00 -14,58
Çelebi 100,80 2,44 -1,27
Çelik Halat 7,60 19,87 16,92
Çemaş Döküm 1,43 5,93 -5,92
Çemtaş 7,98 3,64 -3,62
Çimbeton 41,36 4,23 0,24
Çimentaş 14,30 2,73 -4,67
Çimsa 9,04 3,08 -0,44
Çuhadaroğlu Metal 3,14 6,08 -1,57
Dagi Giyim 2,82 1,44 12,80
Dagi Yatırım Holding 3,37 1,81 49,12
Dardanel 4,80 5,49 26,65
Datagate Bilgisayar 7,97 5,15 2,05
Demısaş Döküm 3,40 5,26 -2,30
Denge Holding 1,33 3,91 -2,92
Deniz GMYO 5,29 4,34 4,75
Denizli Cam 8,19 6,92 -1,80
Derimod 6,86 4,89 -3,92
Derlüks Deri 4,02 6,35 -1,47
Desa Deri 4,23 3,17 -6,83
Despec Bilgisayar 4,31 3,11 1,65
Deva Holding 8,86 3,75 -1,45
Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 2,63 0,00
Ditaş Doğan 9,59 4,81 0,31
DO-CO 563,00 1,15 -0,18
Doğan Burda 5,67 4,42 -6,59
Doğan Holding 1,92 4,92 4,35
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,65 5,10 0,00
Doğusan 2,03 5,18 -2,40
Doğuş GMYO 4,34 4,33 -4,19
Doğuş Otomotiv 9,23 2,90 -3,05
Döktaş Dökümcülük 49,00 -2,00 -9,18
Duran Doğan Basım 17,57 7,79 25,14
Dyo Boya 4,86 4,07 -0,82
Eczacıbaşı İlaç 3,73 4,19 0,54
Eczacıbaşı Yatırım 10,24 4,49 1,29
Edip Gayrimenkul 1,39 6,92 0,00
Ege Endüstri 575,30 2,08 -0,90
Ege Gübre 51,70 4,32 3,82
Ege Profil 11,98 2,39 0,08
Ege Seramik 3,67 2,80 -1,08
Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 7,14 -6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 7,69 7,69
Egeli&Co Yatırım Holding 0,25 4,17 25,00
Egeplast 16,50 8,34 32,00
Ekiz Kimya 0,63 3,28 3,28
Emek Elektrik 1,53 5,52 -3,77
Eminiş Ambalaj 1,75 4,17 15,13
Emlak Konut GMYO 1,44 3,60 -1,37
Enerjisa Enerji 7,49 3,03 1,35
Enka İnşaat 6,43 1,26 0,16
Erbosan 25,46 3,16 1,92
Ereğli Demir Çelik 9,27 3,58 2,54
Ersu Gıda 1,87 6,25 -9,66
Escort Teknoloji 1,36 7,09 -2,16
Etiler Gıda 2,55 5,37 4,08
Euro Kapital Yat. Ort. 1,58 3,95 -5,39
Euro Trend Yat. Ort. 1,25 4,17 0,00
Euro Yat. Ort. 1,13 3,67 -4,24
Euro Yatırım Holding 1,44 4,35 -4,00
Fenerbahçe Futbol 14,62 3,91 1,04
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,43 5,23 -3,06
F-M İzmit Piston 54,90 12,04 10,06
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,55 4,86 -1,82
Ford Otosan 72,35 1,26 2,12
Formet Çelik Kapı 3,00 0,00 0,00
Frigo Pak Gıda 11,90 3,03 -8,18
Galatasaray Sportif 2,09 4,50 2,96
Garanti Bankası 11,91 7,30 6,91
Garanti Faktoring 3,57 5,00 -7,75
Garanti Yat. Ort. 1,02 4,08 -5,56
Gedik Y. Men. Değ. 6,31 2,44 12,68
Gedik Yatırım Holding 8,58 3,75 11,57
Gediz Ambalaj 7,80 0,91 15,38
Gentaş 2,13 4,41 -2,74
Gersan Elektrik 3,06 5,15 -4,08
Global Men. Değ. 1,99 8,15 5,85
Global Yat. Holding 4,69 3,53 -3,70
Good-Year 4,25 2,91 4,94
Göltaş Çimento 16,77 4,49 -5,73
Gözde Girişim 5,33 2,11 3,70
GSD Denizcilik 2,56 4,07 0,00
GSD Holding 1,58 5,33 6,04
Gübre Fabrik. 8,66 3,10 -4,20
Güler Yat. Holding 2,01 5,24 -0,99
Güneş Sigorta 2,14 2,39 -1,83
Halk GMYO 1,18 4,42 -3,28
Halk Sigorta 1,93 1,58 -2,53
Hatay Tekstil 6,60 2,48 -3,93
Hedef Girişim 2,73 5,00 4,60
Hektaş 8,35 4,37 4,11
HUB Girişim 20,24 6,53 45,82
Hürriyet Gzt. 1,29 2,38 13,16
ICBC Turkey Bank 5,05 4,99 -4,17
İdealist Danışmanlık 3,17 2,59 -4,52
İdealist GMYO 2,92 5,04 -4,58
İhlas Ev Aletleri 2,84 3,27 -9,27
İhlas Gayrimenkul 1,14 12,87 -5,00
İhlas Gazetecilik 5,10 -0,97 -25,11
İhlas Holding 0,87 10,13 -4,40
İhlas Yayın Holding 0,99 8,79 -2,94
İndeks Bilgisayar 9,78 5,16 0,82
Info Yatırım 7,00 -5,41 -21,35
İntema 8,77 2,81 -5,29
İpek Doğal Enerji 9,16 3,50 18,65
İskenderun Demir Çelik 7,80 2,63 -2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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