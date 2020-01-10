Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,79
|1,13
|-3,76
|Acıpayam Selüloz
|6,20
|1,31
|-2,67
|Adana Çimento (A)
|9,40
|0,86
|-3,19
|Adana Çimento (B)
|6,72
|2,60
|-5,75
|Adana Çimento (C)
|2,12
|-0,47
|-4,93
|Adel Kalemcilik
|15,00
|0,33
|-4,46
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,87
|-0,53
|-2,60
|Afyon Çimento
|6,54
|1,71
|4,14
|Ak Enerji
|1,13
|11,88
|3,67
|Akbank
|8,64
|1,41
|6,54
|Akçansa
|9,80
|-0,51
|-2,39
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,00
|-0,99
|-5,21
|Akfen GMYO
|4,20
|0,96
|3,70
|Akın Tekstil
|14,86
|0,81
|7,76
|Akiş GMYO
|4,06
|2,53
|0,50
|Akmerkez GMYO
|23,94
|0,17
|1,10
|Aksa
|13,83
|2,07
|0,95
|Aksa Enerji
|3,87
|2,11
|1,84
|Aksigorta
|6,18
|0,49
|1,48
|Aksu Enerji
|15,61
|0,32
|4,98
|Alarko Carrıer
|69,85
|6,89
|16,42
|Alarko GMYO
|96,85
|2,81
|5,50
|Alarko Holding
|5,98
|0,17
|0,50
|Albaraka Türk
|1,71
|3,64
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,59
|0,00
|-3,74
|Alkim Kağıt
|5,55
|-0,89
|-0,54
|Alkim Kimya
|38,38
|1,53
|0,16
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|2,44
|Altınyunus Çeşme
|9,81
|-0,10
|-1,80
|Anadolu Cam
|4,32
|-0,69
|-0,92
|Anadolu Efes
|23,78
|-0,67
|3,03
|Anadolu Grubu Holding
|18,21
|0,05
|3,52
|Anadolu Hayat Emek.
|6,71
|1,05
|-1,90
|Anadolu Isuzu
|11,93
|0,93
|-1,97
|Anadolu Sigorta
|4,60
|0,66
|4,55
|Anel Elektrik
|3,17
|1,93
|-1,25
|Arçelik
|21,78
|1,40
|4,51
|Arena Bilgisayar
|9,54
|0,00
|26,69
|Armada Bilgisayar
|15,66
|-0,82
|-4,45
|Arsan Tekstil
|3,74
|3,60
|4,47
|Artı Yatırım Holding
|1,01
|5,21
|24,69
|Aselsan
|22,86
|-0,09
|9,17
|Aslan Çimento
|38,14
|1,49
|-4,55
|Ata GMYO
|4,52
|-1,95
|-0,22
|Atakule GMYO
|1,84
|1,66
|-4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|1,01
|0,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|1,38
|2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,78
|0,07
|-1,15
|Avrasya GMYO
|1,50
|0,67
|-0,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,81
|0,56
|-0,55
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,20
|0,01
|2,28
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|1,31
|0,65
|Ayen Enerji
|3,52
|0,28
|1,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,14
|-0,47
|-2,28
|Aygaz
|13,58
|1,80
|5,76
|Bagfaş
|18,56
|-0,91
|10,34
|Bak Ambalaj
|7,52
|9,78
|2,31
|Balatacılar Balatacılık
|2,36
|9,77
|90,32
|Bantaş Ambalaj
|2,44
|0,00
|-3,17
|Banvit
|18,26
|1,84
|-1,67
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|1,96
|0,39
|Batı Çimento
|3,77
|1,89
|13,90
|Batısöke Çimento
|1,44
|5,11
|9,92
|Bera Holding
|3,62
|0,56
|-5,97
|Berkosan Yalıtım
|2,71
|3,44
|-1,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,55
|1,19
|4,08
|Beyaz Filo
|3,07
|0,00
|-2,85
|Bilici Yatırım
|5,46
|0,00
|24,94
|Bim Mağazalar
|48,54
|-0,16
|4,03
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,21
|4,31
|6,14
|Bizim Mağazaları
|11,24
|2,46
|0,63
|Bolu Çimento
|4,46
|1,83
|-5,11
|Bomonti Elektrik
|1,27
|4,10
|-0,78
|Borusan Mannesmann
|11,77
|1,20
|2,79
|Borusan Yat. Paz.
|79,40
|5,87
|28,38
|Bosch Fren Sistemleri
|322,90
|-0,19
|11,38
|Bossa
|7,94
|0,63
|-1,49
|Brisa
|9,15
|-0,54
|-3,79
|Burçelik
|5,97
|-1,65
|2,75
|Burçelik Vana
|10,62
|-14,97
|9,37
|Bursa Çimento
|6,32
|1,28
|1,44
|Carrefoursa
|5,32
|3,10
|12,95
|Ceo Event Medya
|8,21
|-0,85
|-0,36
|Coca Cola İçecek
|39,52
|1,86
|2,12
|Cosmos Yat. Holding
|1,92
|0,00
|-5,88
|Credıtwest Faktorıng
|2,40
|-4,00
|-16,67
|Çelebi
|102,40
|1,79
|0,29
|Çelik Halat
|8,06
|10,11
|24,00
|Çemaş Döküm
|1,42
|-1,39
|-6,58
|Çemtaş
|7,98
|-0,25
|-3,62
|Çimbeton
|45,26
|5,26
|9,69
|Çimentaş
|14,60
|1,88
|-2,67
|Çimsa
|9,17
|0,11
|0,99
|Çuhadaroğlu Metal
|3,13
|-0,32
|-1,88
|Dagi Giyim
|2,79
|-1,41
|11,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,24
|3,18
|43,36
|Dardanel
|4,92
|1,44
|29,82
|Datagate Bilgisayar
|8,12
|1,12
|3,97
|Demısaş Döküm
|3,42
|0,59
|-1,72
|Denge Holding
|1,32
|-2,22
|-3,65
|Deniz GMYO
|5,29
|-0,75
|4,75
|Denizli Cam
|8,30
|2,72
|-0,48
|Derimod
|6,85
|0,00
|-4,06
|Derlüks Deri
|4,01
|0,25
|-1,72
|Desa Deri
|4,19
|-1,41
|-7,71
|Despec Bilgisayar
|4,41
|0,92
|4,01
|Deva Holding
|8,89
|-0,45
|-1,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|0,00
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,59
|0,52
|0,31
|DO-CO
|566,00
|0,35
|0,35
|Doğan Burda
|5,67
|0,71
|-6,59
|Doğan Holding
|1,95
|1,04
|5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,67
|0,60
|1,21
|Doğusan
|2,05
|1,49
|-1,44
|Doğuş GMYO
|4,59
|2,91
|1,32
|Doğuş Otomotiv
|9,98
|6,85
|4,83
|Döktaş Dökümcülük
|59,00
|2,61
|9,36
|Duran Doğan Basım
|17,65
|-0,40
|25,71
|Dyo Boya
|4,93
|0,82
|0,61
|Eczacıbaşı İlaç
|3,77
|0,53
|1,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,39
|0,87
|2,77
|Edip Gayrimenkul
|1,38
|0,73
|-0,72
|Ege Endüstri
|580,30
|-0,39
|-0,03
|Ege Gübre
|52,60
|1,54
|5,62
|Ege Profil
|12,00
|-0,17
|0,25
|Ege Seramik
|3,79
|1,88
|2,16
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,33
|10,00
|3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,46
|9,52
|17,95
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,28
|7,69
|40,00
|Egeplast
|18,30
|9,58
|46,40
|Ekiz Kimya
|0,69
|9,52
|13,11
|Emek Elektrik
|1,54
|-0,65
|-3,14
|Eminiş Ambalaj
|1,80
|2,86
|18,42
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|2,04
|2,74
|Enerjisa Enerji
|7,62
|-0,13
|3,11
|Enka İnşaat
|6,47
|-0,61
|0,78
|Erbosan
|25,56
|0,00
|2,32
|Ereğli Demir Çelik
|9,29
|0,11
|2,77
|Ersu Gıda
|1,99
|1,02
|-3,86
|Escort Teknoloji
|1,35
|0,00
|-2,88
|Etiler Gıda
|2,46
|-1,60
|0,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,60
|-0,62
|-4,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|-0,80
|Euro Yat. Ort.
|1,16
|0,87
|-1,69
|Euro Yatırım Holding
|1,47
|2,08
|-2,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,86
|1,09
|2,70
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,52
|0,67
|-1,09
|F-M İzmit Piston
|58,95
|5,74
|18,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,26
|7,83
|7,41
|Ford Otosan
|72,35
|-1,43
|2,12
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-2,60
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|12,50
|-1,50
|-3,55
|Galatasaray Sportif
|2,16
|2,37
|6,40
|Garanti Bankası
|11,95
|0,25
|7,27
|Garanti Faktoring
|3,80
|-1,55
|-1,81
|Garanti Yat. Ort.
|1,04
|0,97
|-3,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,75
|5,47
|20,54
|Gedik Yatırım Holding
|9,93
|14,93
|29,13
|Gediz Ambalaj
|8,57
|7,66
|26,78
|Gentaş
|2,35
|5,86
|7,31
|Gersan Elektrik
|3,14
|1,95
|-1,57
|Global Men. Değ.
|2,19
|10,61
|16,49
|Global Yat. Holding
|4,92
|4,02
|1,03
|Good-Year
|4,34
|0,93
|7,16
|Göltaş Çimento
|17,22
|0,12
|-3,20
|Gözde Girişim
|5,43
|-1,09
|5,64
|GSD Denizcilik
|2,73
|2,63
|6,64
|GSD Holding
|1,67
|3,09
|12,08
|Gübre Fabrik.
|8,83
|-0,56
|-2,32
|Güler Yat. Holding
|2,01
|-0,99
|-0,99
|Güneş Sigorta
|2,14
|-0,93
|-1,83
|Halk GMYO
|1,21
|2,54
|-0,82
|Halk Sigorta
|1,98
|0,00
|0,00
|Hatay Tekstil
|6,74
|0,60
|-1,89
|Hedef Girişim
|2,71
|0,00
|3,83
|Hektaş
|8,70
|2,72
|8,48
|HUB Girişim
|19,71
|-2,91
|42,00
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|-0,79
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|5,21
|0,77
|-1,14
|İdealist Danışmanlık
|3,22
|1,26
|-3,01
|İdealist GMYO
|2,93
|0,34
|-4,25
|İhlas Ev Aletleri
|2,85
|-1,04
|-8,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,79
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|5,09
|-0,20
|-25,26
|İhlas Holding
|0,86
|0,00
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|0,00
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|9,82
|-0,61
|1,24
|Info Yatırım
|7,00
|0,00
|-21,35
|İntema
|9,23
|3,94
|-0,32
|İpek Doğal Enerji
|8,86
|-1,23
|14,77
|İskenderun Demir Çelik
|7,81
|0,26
|-2,50
(Sürecek)