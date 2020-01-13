Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,89
|7,39
|1,61
|Acıpayam Selüloz
|6,38
|3,07
|0,16
|Adana Çimento (A)
|9,30
|0,54
|-4,22
|Adana Çimento (B)
|6,62
|0,15
|-7,15
|Adana Çimento (C)
|2,14
|0,94
|-4,04
|Adel Kalemcilik
|15,12
|1,20
|-3,69
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|3,76
|0,52
|Afyon Çimento
|6,66
|3,10
|6,05
|Ak Enerji
|1,09
|1,87
|0,00
|Akbank
|8,83
|1,61
|8,88
|Akçansa
|9,93
|0,30
|-1,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,06
|1,98
|-2,37
|Akfen GMYO
|4,17
|0,24
|2,96
|Akın Tekstil
|15,17
|4,48
|10,01
|Akiş GMYO
|4,33
|7,18
|7,18
|Akmerkez GMYO
|25,48
|2,82
|7,60
|Aksa
|14,04
|0,50
|2,48
|Aksa Enerji
|3,90
|1,30
|2,63
|Aksigorta
|6,30
|2,44
|3,45
|Aksu Enerji
|15,59
|-0,70
|4,84
|Alarko Carrıer
|70,15
|-2,30
|16,92
|Alarko GMYO
|96,75
|0,73
|5,39
|Alarko Holding
|6,14
|3,89
|3,19
|Albaraka Türk
|1,74
|2,35
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,56
|0,87
|-3,99
|Alkim Kağıt
|5,57
|0,54
|-0,18
|Alkim Kimya
|38,74
|1,25
|1,10
|Altınyağ
|0,45
|4,65
|9,76
|Altınyunus Çeşme
|9,92
|1,02
|-0,70
|Anadolu Cam
|4,35
|0,46
|-0,23
|Anadolu Efes
|23,94
|1,35
|3,73
|Anadolu Grubu Holding
|18,47
|1,93
|5,00
|Anadolu Hayat Emek.
|6,71
|0,60
|-1,90
|Anadolu Isuzu
|12,07
|1,77
|-0,82
|Anadolu Sigorta
|4,66
|1,75
|5,91
|Anel Elektrik
|3,37
|1,81
|4,98
|Arçelik
|21,74
|1,30
|4,32
|Arena Bilgisayar
|9,43
|0,32
|25,23
|Armada Bilgisayar
|16,42
|4,65
|0,18
|Arsan Tekstil
|3,85
|2,67
|7,54
|Artı Yatırım Holding
|1,04
|0,97
|28,40
|Aselsan
|22,86
|0,70
|9,17
|Aslan Çimento
|38,14
|1,11
|-4,55
|Ata GMYO
|4,37
|-1,13
|-3,53
|Atakule GMYO
|2,09
|4,50
|8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|1,05
|0,96
|5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|2,07
|2,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,84
|0,36
|-0,72
|Avrasya GMYO
|1,56
|4,00
|3,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,84
|1,66
|1,10
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,30
|0,01
|2,29
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|1,95
|1,95
|Ayen Enerji
|4,29
|17,86
|23,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,25
|4,65
|2,74
|Aygaz
|13,70
|0,07
|6,70
|Bagfaş
|19,10
|2,30
|13,56
|Bak Ambalaj
|7,05
|1,00
|-4,08
|Balatacılar Balatacılık
|2,59
|9,75
|108,87
|Bantaş Ambalaj
|2,48
|2,06
|-1,59
|Banvit
|18,24
|0,83
|-1,78
|Baştaş Başkent Çimento
|2,57
|-1,15
|-0,77
|Batı Çimento
|3,80
|1,88
|14,80
|Batısöke Çimento
|1,45
|2,11
|10,69
|Bera Holding
|3,67
|1,94
|-4,68
|Berkosan Yalıtım
|2,76
|2,60
|0,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,58
|2,38
|5,31
|Beyaz Filo
|3,10
|0,98
|-1,90
|Bilici Yatırım
|5,48
|0,37
|25,40
|Bim Mağazalar
|48,46
|-0,21
|3,86
|Birko Mensucat
|0,35
|6,06
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,23
|3,36
|7,89
|Bizim Mağazaları
|11,60
|5,07
|3,85
|Bolu Çimento
|4,43
|0,68
|-5,74
|Bomonti Elektrik
|1,34
|3,08
|4,69
|Borusan Mannesmann
|11,77
|1,03
|2,79
|Borusan Yat. Paz.
|77,75
|-2,45
|25,71
|Bosch Fren Sistemleri
|323,60
|0,03
|11,62
|Bossa
|8,24
|1,35
|2,23
|Brisa
|9,27
|1,09
|-2,52
|Burçelik
|5,98
|0,84
|2,93
|Burçelik Vana
|11,50
|-2,13
|18,43
|Bursa Çimento
|6,34
|0,96
|1,77
|Carrefoursa
|5,30
|0,95
|12,53
|Ceo Event Medya
|8,74
|6,07
|6,07
|Coca Cola İçecek
|40,86
|2,51
|5,58
|Cosmos Yat. Holding
|1,97
|1,55
|-3,43
|Credıtwest Faktorıng
|2,54
|1,20
|-11,81
|Çelebi
|102,80
|0,78
|0,69
|Çelik Halat
|7,89
|5,06
|21,38
|Çemaş Döküm
|1,47
|2,80
|-3,29
|Çemtaş
|8,13
|2,14
|-1,81
|Çimbeton
|47,10
|0,00
|14,15
|Çimentaş
|15,00
|3,09
|0,00
|Çimsa
|9,39
|1,95
|3,41
|Çuhadaroğlu Metal
|3,20
|1,59
|0,31
|Dagi Giyim
|2,74
|0,74
|9,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,05
|0,99
|34,96
|Dardanel
|4,88
|0,21
|28,76
|Datagate Bilgisayar
|8,64
|4,22
|10,63
|Demısaş Döküm
|3,44
|1,18
|-1,15
|Denge Holding
|1,34
|0,75
|-2,19
|Deniz GMYO
|5,53
|2,41
|9,50
|Denizli Cam
|8,33
|0,97
|-0,12
|Derimod
|7,08
|3,66
|-0,84
|Derlüks Deri
|4,00
|1,27
|-1,96
|Desa Deri
|4,30
|1,90
|-5,29
|Despec Bilgisayar
|4,39
|1,39
|3,54
|Deva Holding
|8,99
|1,93
|0,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|1,28
|1,28
|Ditaş Doğan
|9,64
|0,73
|0,84
|DO-CO
|564,70
|-0,76
|0,12
|Doğan Burda
|5,71
|0,00
|-5,93
|Doğan Holding
|2,02
|1,51
|9,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,72
|2,99
|4,24
|Doğusan
|2,08
|2,46
|0,00
|Doğuş GMYO
|4,65
|2,42
|2,65
|Doğuş Otomotiv
|10,36
|3,91
|8,82
|Döktaş Dökümcülük
|59,00
|1,72
|9,36
|Duran Doğan Basım
|18,09
|4,39
|28,85
|Dyo Boya
|5,03
|1,62
|2,65
|Eczacıbaşı İlaç
|3,92
|0,00
|5,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,62
|0,57
|5,04
|Edip Gayrimenkul
|1,42
|2,90
|2,16
|Ege Endüstri
|587,40
|1,61
|1,19
|Ege Gübre
|56,40
|-1,05
|13,25
|Ege Profil
|12,08
|1,68
|0,92
|Ege Seramik
|3,79
|1,34
|2,16
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|9,09
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|6,52
|25,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|7,14
|50,00
|Egeplast
|19,81
|7,96
|58,48
|Ekiz Kimya
|0,75
|8,70
|22,95
|Emek Elektrik
|1,63
|1,24
|2,52
|Eminiş Ambalaj
|1,80
|0,00
|18,42
|Emlak Konut GMYO
|1,58
|3,95
|8,22
|Enerjisa Enerji
|7,94
|0,89
|7,44
|Enka İnşaat
|6,46
|0,47
|0,62
|Erbosan
|26,34
|1,07
|5,44
|Ereğli Demir Çelik
|9,54
|2,80
|5,53
|Ersu Gıda
|2,05
|4,06
|-0,97
|Escort Teknoloji
|1,40
|2,94
|0,72
|Etiler Gıda
|2,46
|0,00
|0,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,64
|2,50
|-1,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,33
|7,26
|6,40
|Euro Yat. Ort.
|1,17
|0,86
|-0,85
|Euro Yatırım Holding
|1,49
|2,76
|-0,67
|Fenerbahçe Futbol
|15,43
|4,33
|6,63
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,55
|1,56
|-0,44
|F-M İzmit Piston
|60,60
|-2,26
|21,49
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,60
|5,13
|11,83
|Ford Otosan
|73,00
|0,07
|3,03
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-1,64
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|12,36
|-0,32
|-4,63
|Galatasaray Sportif
|2,20
|2,80
|8,37
|Garanti Bankası
|12,22
|2,09
|9,69
|Garanti Faktoring
|3,77
|0,27
|-2,58
|Garanti Yat. Ort.
|1,06
|2,91
|-1,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,67
|0,15
|19,11
|Gedik Yatırım Holding
|11,41
|14,90
|48,37
|Gediz Ambalaj
|8,49
|2,29
|25,59
|Gentaş
|2,34
|1,30
|6,85
|Gersan Elektrik
|3,20
|3,23
|0,31
|Global Men. Değ.
|2,61
|14,98
|38,83
|Global Yat. Holding
|4,92
|1,03
|1,03
|Good-Year
|4,35
|1,40
|7,41
|Göltaş Çimento
|17,60
|2,44
|-1,07
|Gözde Girişim
|5,39
|-0,19
|4,86
|GSD Denizcilik
|2,72
|1,12
|6,25
|GSD Holding
|1,67
|2,45
|12,08
|Gübre Fabrik.
|8,87
|0,23
|-1,88
|Güler Yat. Holding
|1,99
|1,53
|-1,97
|Güneş Sigorta
|2,17
|1,88
|-0,46
|Halk GMYO
|1,49
|19,20
|22,13
|Halk Sigorta
|1,98
|0,00
|0,00
|Hatay Tekstil
|6,77
|1,50
|-1,46
|Hedef Girişim
|2,74
|3,01
|4,98
|Hektaş
|9,43
|8,14
|17,58
|HUB Girişim
|24,18
|14,92
|74,21
|Hürriyet Gzt.
|1,30
|0,00
|14,04
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|2,10
|1,33
|İdealist Danışmanlık
|3,29
|2,17
|-0,90
|İdealist GMYO
|2,98
|1,71
|-2,61
|İhlas Ev Aletleri
|2,86
|-0,69
|-8,63
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|2,68
|-4,17
|İhlas Gazetecilik
|5,08
|0,00
|-25,40
|İhlas Holding
|0,88
|2,33
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|0,98
|0,00
|-3,92
|İndeks Bilgisayar
|10,25
|4,59
|5,67
|Info Yatırım
|6,50
|-7,01
|-26,97
|İntema
|9,28
|2,54
|0,22
|İpek Doğal Enerji
|8,94
|3,59
|15,80
|İskenderun Demir Çelik
|7,94
|1,40
|-0,87
(Sürecek)